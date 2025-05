☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

En esta edición:

😢 Intentamos Vivir como Europeos en América: Y fracasamos estrepitosamente

🎭¿Y si no es perfecto?

📑Estamos en esto por las drogas

🎋 Los Bosques de Bolsillo están apareciendo por todas Partes

⚙Cómo la Inteligencia Artificial está Redefiniendo el Futuro de la Consultoría

🔗Transfer Learning o cómo tu modelo se vuelve menos tonto con la experiencia ajena

🖥️El Método de las 5 preguntas para Crear un Discurso de Ascensor Ganador

💰El fin del sueño rentista de Apple con el iPhone

🛒Creadores de Sistemas

📧 Entregabilidad de Tus Emails: Guía Esencial

👑Las muletas del rey

💼¿Llegó la era de los empleados virtuales?

📖Mi sistema para recordar

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

😢 “ Intentamos Vivir como Europeos en América : Y fracasamos estrepitosamente”

Ciencias sociales/

No sólo queríamos vivir más; queríamos sentirnos más vivos. Eso requería algo más profundo: un sentido de pertenencia, un ritmo de vida que priorizara la conexión sobre la productividad. Requería plazas y cafés llenos de conversaciones, nuestras voces formando parte de un todo mayor.

También:

Sí, los países que visitamos tenían su propia agitación política. Por desgracia, la extrema derecha está cobrando fuerza en toda Europa. Pero tenían la sensación de que la historia les había enseñado algo que Estados Unidos aún no había comprendido del todo. No idealizaban su pasado ni fingían que sus democracias eran inquebrantables. Parecían reconocer las señales de alarma que los estadounidenses ignoraban, …

🎪 Es un resumen perfecto de la elección entre vivir la «cómoda» vida estadounidense o vivir en el extranjero. Para algunos, la respuesta fue fácil.

Con esta nueva comprensión vino otra: podíamos elegir la buena vida sobre el papel, con salarios más altos y más espacio personal, o podíamos trasladarnos al extranjero, eligiendo nuestra salud y las perspectivas de una vida más conectada y satisfactoria.

Asimismo:

¿Quiénes éramos nosotros para quejarnos o cuestionar si nuestras vidas podían ser mejores o más satisfactorias? Vivíamos el sueño americano al que siempre nos dijeron que aspiráramos de niños. La vida no era perfecta, pero probablemente era lo mejor que iba a ser nunca. Entonces nos fuimos a Europa.

💌 NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🆕El New York Times sobre una Newsletter de Substack dedicada a los despedidos

En un artículo titulado “¿Despedido? Este boletín es también un grupo de apoyo”, el periódico señala que trabajadores federales, empleados de Google y redactores de periódicos se han sincerado sobre la pérdida de sus empleos en el boletín “Laid Off.” «El objetivo de Laid Off es demostrar que no se trata de un fracaso personal», afirma su creadora, Melanie Ehrenkranz.

Creo que éste es un buen ejemplo de cómo la “Economía de los Creadores” puede llenar los vacíos que no cubren los medios de comunicación convencionales. Los periodistas económicos del New York Times, por ejemplo, pueden entrevistar a algunos trabajadores despedidos cuando elaboran un artículo de tendencias sobre un sector concreto, pero es comprensible que no se dediquen a crear un registro público de despidos individuales y de cómo los gestionaron tanto la empresa como el empleado (que si hace esa newsletter de Substack). Hay un valor periodístico real en un proyecto como éste, y mucha gente a la que le importa lo suficiente como para leerlo.

🔗 La importancia de los links en Substack

Cosas raras que hace Substack con los links y cómo puedes ayudar a tu autor favorito.

Por razones que sólo ellos conocen, intentan que los links que usamos a los artículos sean del tipo https://substack. com/home/post/p. En vez de usar el link al artículo alojado en el subdominio del escritor. Si queréis hacerle un favor, PONED EL LINK AL SUBDOMINIO DEL AUTOR. Es lo que hacemos siempre en el Diario de Substack.

Por cierto, es muy recomendable poner links internos a artículos anteriores.

💰 Substack sólo como si fuera MailChimp o Similar

Ha tenido mucha acogida esta traducción de una nota de Jean Marie Bauhaus:

“La cosa es así: Substack no es una plataforma para escritores. Es un host para que los escritores construyan sus propias plataformas. Es, ante todo, un alojamiento de boletines, que funciona también como alojamiento de blogs y revistas e incorpora herramientas de monetización, comunidad y redes, lo cual está muy bien, pero en el fondo es un lugar para crear y atender a tu propia lista de correo.

Si tratas a Substack como una plataforma para escritores y quieres construir tu audiencia a partir de personas que ya están en Substack, entonces todo lo que se dice en el siguiente artículo será cierto para ti. (Está en inglés, pero básicamente lo que dice es que si estás en Substack es porque tu boletín brillante, ingenioso y profundamente documentado sigue luchando por conseguir suscriptores de pago, tendrás una decepción. En el artículo explica exactamente por qué los ingresos de tu Substack apenas cubren el café de la mañana, por no hablar de una cena completa. He pedido traducirlo hace unos días, espero que acepte y poder publicarlo.)

Pero para los que lo tratamos como un boletín y una plataforma de listas de correo, muchos, si no la mayoría, de nuestros suscriptores proceden de otros sitios y no están en Substack. Muchos ni siquiera saben que Substack, como red social o de escritura, existe. No están suscritos a varios Substacks ni tienen su correo electrónico saturado por ello. No leen una docena o más de publicaciones diferentes de Substack y se lamentan de no poder permitirse pagar una suscripción a todas las que leen.

Además, los que adoptamos el enfoque del Boletín no dependemos totalmente de las suscripciones de pago para obtener ingresos. Las suscripciones de pago están bien cuando puedes conseguirlas, pero ésta es una forma de conectar con nuestro público y darles a conocer nuestras otras ofertas de pago, como libros, arte, música, cursos y tiendas de Etsy. Yo no tengo suscriptores de pago, pero he vendido más libros y de forma más constante desde que estoy en Substack que antes de trasladar mi lista de correo aquí.

Si quieres conseguir una audiencia comprometida que no esté formada sólo por Substackers que se esfuerzan demasiado por leer los artículos de los demás mientras producen los suyos y suspiran por un modelo de pago Medium (que resultó ser un desastre para los escritores), haz lo que harías si tu boletín de noticias estuviera en MailChimp o en cualquier otra plataforma: informa a la gente de fuera de Substack y ofréceles incentivos por suscribirse.

Y luego envíales sistemáticamente contenido que les haga sentirse satisfechos de haberlo hecho, quizá lo suficiente como para contárselo a otras personas que no sean de Substack. Tal vez incluso lo suficientemente satisfechos como para actualizar su plan de suscripción.”

Si hay interés, seguiremos informando sobre este tema.

Con aprecio,

Salvador Lorca

💌 Ordenar nuestros posts por temas, hacer que sean visibles para siempre

Uno trabaja durante horas en un artículo, lo envía por email, lo comparte en Notas y en redes sociales … … y meses o años más tarde, ¿quién se acuerda?

Esta naturaleza efímera de los emails da pena. Ni tan siquiera en plataformas como Substack se da visibilidad a la antiguas glorias, por muy bueno y trabajado que hubiera sido su contenido: Todo está diseñado para mostrar lo nuevo primero. Es difícil encontrar en “Archives” artículos de hace varios años si tu producción es semanal o diaria.

Y mejor no hablar de si confías por la referencia en “Notas”. Hay un momento en que es imposible hacer más “scroll”.

🎯 Queremos proponer que un día a la semana (por ejemplo, los viernes), el Diario de Substack se convierta en una edición o guía temática de los artículos de Substack en español y otros recursos.

Y sacar a la superficie textos valiosos olvidados o que apenas tuvieron visibilidad en el ecosistema de Substack.

Así, por ejemplo, una semana se puede publicar una edición sobre la procrastinación, que no tiene que referirse a un boletín (como el “Diario de la Procrastinación” de Geddes), pues para eso ya está el Directorio, sino que está destinada a tener contenidos como:

Una introducción al tema

El famoso libro de Veronica Llorca-Smith

Un articulo de Álvaro García de hace 8 meses que sigue siendo igual de vigente ahora.

Un razonamiento de Sol Aguirre que apenas tuvo impacto en Notas, pero recibió 100 likes.

Un enfoque disruptivo sobre este tema escrito por Carlos Antorán

Otros materiales o recursos.

Y se fijarían en un boletín por temas, tal como lo hacemos en el Directorio, pero con mucha mayor diversidad.

Lo mismo se podría hacer de muchos otros temas: El amor romántico, una ciudad (Barcelona, por ejemplo), una cuestión social relevante, etc.

Disiento de Salvador en que se haga desde el Diario de Substack, porque eso significaría no cubrir los artículos del día anterior; o, mejor dicho, cubrirlos, pero acumulados en los del día siguiente.

📰 Estoy de acuerdo con Salvador en que esto haría más ligero y diverso al Diario. No todo el mundo está interesado en noticias sobre Substack, cada día.

Así que una opción intermedia es seguir incluyendo, en la edición temática, los artículos publicados el día anterior por autores de esta plataforma. Y que cada uno lea lo que quiera.

Dicho todo esto, quisiera plantearos mediante una encuesta en el Diario, qué solución consideráis que es mejor.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Jardín Mental 🌱💭 /

No todo tiene que brillar.

Nos lo creemos a veces, quienes amamos escribir solemos exigirnos más de lo que ningún lector jamás nos exigirá. Queremos que cada cosa que sea extraordinaria. Que cada línea tenga peso, que cada idea sea reveladora. Página tras página. Día tras día. Y cuando no sucede (porque no puede suceder siempre), sentimos que fracasamos.

liderazgodelbueno.com /

¿O estamos en las drogas por esto? Te explico: hay un grupo muy punk, muy gamberro y muy macarra que se llaman Lehendakaris Muertos, que tienen una canción en la que hablan sobre por qué se forman las bandas de rock y cómo acaban teniendo temitas con las drojas. ¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? ¿? ¿O estamos en las drogas por esto? ¿Las bandas de rock se mantienen en activo?

Ecología /

En este artículo: ¿Por qué un bosque Miyawaki crece diez veces más rápido? ¿Qué podemos construir en tiempos de incertidumbre? Bosques, bosques por todas partes. Titulares esperanzadores. Por: Amanda Royal , ex reportera de prensa y muy premiada por sus “noticias ecológicas”.

🚀FUTURO

Carreras /

Hace apenas unos años, una sala de consultoría típica estaba llena del sonido de teclas y conversaciones en voz baja. Hoy, en firmas como McKinsey, BCG y Deloitte, un nuevo “miembro invisible” —la inteligencia artificial— participa activamente en el trabajo.

El auge de la IA generativa no solo está cambiando la operativa de estas empresas; está remodelando los fundamentos mismos del sector de la consultoría.

The Learning Curve /

¿Has visto alguna vez a alguien aprender algo sin pasar por todo el sufrimiento de empezar desde cero? Como ese colega que se puso en forma con la dieta que tú probaste un mes antes y que solo te dejó hambre y mala leche. Pues eso mismo le pasa a las máquinas cuando aplicamos algo llamado Transfer Learning .

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Mercados: VC y Startups /

Inmersión profunda: El método de las 5 preguntas para construir un discurso de ascensor ganador para una startup.

Inmersión rápida: Las más de 30 bases de datos de inversores más recientes para llegar más fácilmente al capital riesgo (acceso gratuito).

Cómo utilizar Reddit para hacer crecer tu startup - una lección de un fundador de SaaS de 1 millón de dólares.

Estructura: Copia que convierte.

Error500 /

Una noticia de extraordinaria importancia para el sector tecnológico y digital: el miércoles pasado la jueza Yvonne Gonzalez Rogers declaró que Apple había violado “de forma deliberada y obstinada” la orden antimonopolio emitida en 2021 en el caso Epic v. Apple. Además remitió el caso de la compañía al Departamento de Justicia por posible desacato penal y, lo más importante, prohibió a Apple aplicar cualquier comisión sobre las compras realizadas fuera de la App Store o exigir paridad de precios.

Audiencias /

En este Memo : Creadores de sistemas. IA + sin código permite a los SEO automatizar los flujos de trabajo. Puedes aprender (casi) cualquier cosa con la IA. El trabajo de los redactores cambia. Ventaja desleal. Creadores de Sistemas Cómo la IA cambia el Trabajo de SEO.

🎁 VARIOS

Directorio de Substack /

Esta guía esencial se centrará en los puntos más importantes para mejorar la entregabilidad de tus correos.

de sostenible a antifrágil/

El lunes por la noche, gracias a la luz de una lámpara encendida a miles de kilómetros de la España apagada, releí este cuento de Michel Piquemal. Me pareció más revelador que nunca.

No tenía claro lo que había ocurrido. Tampoco demasiada esperanza de enterarme algún día. La verdad es que no me interesa la diferencia entre voltios y hercios, ni la causa técnica del fallo que dejó a millones de personas sin electricidad en segundos.

CluPad (por Carlos Guadián)/

Hay una pregunta que me ronda la cabeza últimamente, y creo que no soy el único. Se habla mucho de agentes y de lo que van a ser capaces de hacer, pero ¿ya está aquí la era de los empleados virtuales? No me refiero a un avatar simpático contestando preguntas en un chat o a los clásicos bots que encontramos en webs de banco o aerolíneas, sino a trabajadores digitales que pueden, literalmente, operar por sí mismos. Me refiero a diseñar, decidir, aprender, ejecutar tareas y hasta, en algunos casos, coordinar proyectos completos. Todo esto mientras nosotros, los de carne y hueso, intentamos ponernos al día con la avalancha de nuevas herramientas (os acordáis del FOBO).

Conexión Cogni/

Este artículo presenta un sistema integral de cuatro partes para maximizar la retención y conexión de información durante la lectura: pre-lectura, lectura activa, repaso sistemático y aplicación práctica. El método está diseñado para transformar la información pasiva en conocimiento activo y aplicable.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Premios Pulitzer, juicio a Diddy y el banco suizo USB paga para frenar investigación fiscal

Las tres noticias del resumen de hoy, más el resumen de historia.

📌 Ganadores del Premio Pulitzer

Ayer se anunciaron los ganadores de los Premios Pulitzer 2025. El máximo galardón -Servicio Público- fue para ProPublica por su serie «La vida de la madre», sobre el impacto de la prohibición del aborto en Estados Unidos.

Otros ganadores fueron The Washington Post (noticias de última hora) por su cobertura del atentado del 13 de julio contra el entonces candidato presidencial Donald Trump. También fueron galardonados Reuters (reportaje de investigación) y The Baltimore Banner y The New York Times (reportaje local) por su cobertura de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. The New York Times (reportaje internacional) ganó por separado por su cobertura de la guerra de Sudán y The Wall Street Journal (reportaje nacional) por su serie sobre Elon Musk. Consulta la lista completa de ganadores aquí.

El Premio Pulitzer de ficción fue para «James» de Percival Everett, una reimaginación de «Las aventuras de Huckleberry Finn» de Mark Twain. El premio de no ficción fue para «Al éxito de nuestra causa desesperada», de Benjamin Nathans, un relato del movimiento disidente soviético.

El Premio Pulitzer, concedido por un jurado de académicos y profesionales de los medios de comunicación, es uno de los mayores galardones del periodismo, la literatura y la música en Estados Unidos.

📌 Acuerdo sobre evasión fiscal con el banco suizo USB

El banco suizo UBS Group AG (el mayor de su país) acordó ayer pagar 511 millones de dólares para resolver una investigación penal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que descubrió que Credit Suisse (el banco que UBS adquirió en 2023) ayudó a estadounidenses ricos a evadir impuestos sobre más de 4.000 millones de dólares en al menos 475 cuentas en paraísos fiscales. El acuerdo se produce más de una década después de que Credit Suisse se comprometiera a poner fin a tales prácticas.

En el último caso, Credit Suisse admitió haber conspirado para ayudar a personas adineradas a preparar y presentar declaraciones fiscales falsas en EE.UU. entre 2010 y 2021, y se descubrió que no había revelado a las autoridades la totalidad de las cuentas en paraísos fiscales. El acuerdo se produce dos años después de que la Comisión de Finanzas del Senado de EE.UU. determinara que Credit Suisse había incumplido su acuerdo de 2014 con el gobierno estadounidense.

UBS dijo que no estaba implicada en la conducta indebida, que se produjo antes de que UBS comprara Credit Suisse por 3.200 millones de dólares, en un acuerdo negociado por el gobierno suizo para evitar una posible crisis bancaria.

📌 Comienza el juicio contra Diddy

La selección del jurado comenzó ayer en el tribunal federal de Manhattan en el juicio penal del magnate del hip-hop Sean «Diddy» Combs, que se enfrenta a cinco cargos federales, entre ellos tráfico sexual y conspiración para el crimen organizado. El hombre de 55 años se encuentra en prisión sin fianza desde su detención en septiembre y se ha declarado inocente.

Los fiscales alegan que, desde 2004, Combs dirigió una empresa criminal que utilizaba su imperio musical y empresarial para intimidar, explotar y comerciar con mujeres a cambio de sexo. La acusación detalla acusaciones de abuso, coacción y esfuerzos por ocultar pruebas, incluida la organización de las llamadas fiestas «freak off», y se espera que testifiquen cuatro acusadoras. La defensa de Combs sostiene que los encuentros fueron consentidos y ha rechazado un acuerdo de culpabilidad.

Unos 150 posibles miembros del jurado serán interrogados individualmente por el juez presidente y ambos equipos jurídicos en un proceso que se espera dure tres días. Los alegatos iniciales están previstos para el 12 de mayo, y se espera que el juicio dure varias semanas. Si es declarado culpable de todos los cargos, Combs podría ser condenado a cadena perpetua.

📗 Libro de Historia: Nace el famoso neurólogo Sigmund Freud (1856); Nace el gran jugador de béisbol Willie Mays (1931); El desastre del Hindenburg causa 36 muertos (1937); Roger Bannister se convierte en la primera persona en correr una milla en menos de cuatro minutos (1954); Muere la actriz y cantante Marlene Dietrich (1992).

En colaboración con 1440.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«La única persona con la que tienes que compararte es contigo mismo en el pasado». - Sigmund Freud

