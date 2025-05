☔️ Buenos días, Substack. Con esta publicación, intentamos ahorrarte tiempo en la búsqueda de la mejor ficción de Substack en español. Aquí tienes las reseñas y recomendaciones de ficción en Substack de esta semana, recursos (véase más abajo) y mucho más, en Crónicas de Substack, bajo el auspicio de Mercedes de Santiago y la ayuda del equipo de Columnas.

Normalmente, incluiremos aquí artículos exclusivos, comisionados o traducidos exclusivamente para Crónicas. Este es el caso del presente texto, escrito por Dito Ferrer especialmente para Crónicas. Dito escribe en su publicación Storytelling: Arte, Industria y Oficio sobre estrategias de escritura digital y storytelling para plataformas sociales.

3 lecciones de Ray Bradbury para los escritores del siglo XXI

Todas las mañanas salto de la cama y piso una mina. La mina soy yo. Después de la explosión, me paso el día juntando los pedazos. Ahora les toca a ustedes. ¡Salten!

Y yo salté.

Era apenas un escritor en ciernes. Dos proyectos literarios terminados y 100 en la mente. Atiborrado de hacks de escritura y de manuales para hacer una novela en 8 pasos.

Me sentía un poco atascado, y fue cuando encontré a este autor.

Ray Bradbury [1920-2012] fue un escritor de ciencia ficción pero también fue un poeta. Me bastó leer las primeras líneas de su Crónicas Marcianas para entender que no se parecía en nada a las historias argumentativas de naves espaciales o robots parlantes que conocía.

¿O cómo podríamos definir esto?

Un minuto antes era invierno en Ohio; las puertas y las ventanas estaban cerradas, la escarcha empañaba los vidrios, el hielo adornaba los bordes de los techos, los niños esquiaban en las laderas; las mujeres envueltas en abrigos de piel, caminaban torpemente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo; una marea de aire tórrido, como si alguien hubiera abierto de par en par la puerta de un horno. El calor latió entre las casas, los arbustos, los niños. El hielo se desprendió de los techos, se quebró, y empezó a fundirse. Las puertas se abrieron; las ventanas se levantaron; los niños se quitaron las ropas de lana; las mujeres se despojaron de sus disfraces de osos; la nieve se derritió, descubriendo los viejos y verdes prados del último verano. El verano del cohete. Crónicas Marcianas. Ray Bradbury.

Para mí esto es poesía dentro de un cascarón de literatura de género. Una mezcla entre belleza estética, profundidad emocional y crítica social. No es de extrañar que grandes de la literatura como Stephen King o Neil Gaiman se hayan inspirado en él para explorar otras maneras de contar la ciencia ficción y la fantasía.

Su manual de escritura “Zen en el Arte de Escribir” se ha convertido en uno de mis libros de sobremesa (sobremesa digital, todos mis libros viven dentro de mi celular). Lo tengo lleno de marcadores y lo reviso varias veces en el año. Me da una inmensa claridad y calma.

Bradbury fue un visionario y se anticipó a cuestiones como la libertad de expresión, la censura, la convivencia con la tecnología. Como escritores en plena era digital, rodeados de herramientas que desafían nuestra manera de hacer las cosas, creo que regresar a Bradbury puede darnos las pistas para navegar por este mundo acelerado sin perder nuestra esencia creativa.

3 lecciones de Ray Bradbury para los escritores del siglo XXI

1- La cantidad redunda en calidad.

El trabajo del artista es tan largo, tan arduo, que un cerebro que vive por su cuenta acaba desarrollándose en los dedos.

El escritor moderno es tan dependiente del conteo de ❤️ que validen su calidad, que se priva del beneficio gratuito de publicar cada día. Y termina bloqueado pensando y pensando, esperando la inspiración, la Musa…

Calidad vs Cantidad.

Este es el monólogo interno que cada uno de nosotros ha tenido alguna vez:

¿Debo publicar todos los días en mis redes?

No quiero trabajar para el algoritmo, mejor publico menos pero con más calidad.

¿Debería mandar un correo diario a mi lista, y si se aburren de mí?

Es mejor mandar una newsletter semanal o quincenal y ponerle el extra.

Creamos argumentos para no publicar todos los días, pero la verdadera razón es el miedo.

El miedo a no sentirnos inspirados, a no publicar nuestra mejor versión.

Pero para Bradbury, la inspiración se alcanza aplicando una fórmula sencilla:

TRABAJO. RELAJACION. NO PENSAR.

¿Qué significan estas palabras?

La cantidad hará que te concentres en el TRABAJO y pierdas el miedo.

El TRABAJO eliminará el esfuerzo percibido y hará que los recursos y habilidades se tatúen en tu cerebro, lo que te llevará a la RELAJACION.

Y estar relajado te llevará a NO PENSAR, que resulta que es la mejor manera de pensar, conectar y evolucionar.

Mis mejores contenidos, los que me han conseguido propuestas de trabajo, han surgido en momentos de trance creativo donde he escrito mucho y sin pensar.

La deliberación es enemiga de todo arte, sea la actuación, la escritura, la pintura o la propia vida, que es el arte más grande.

Publicar de manera consistente tiene beneficios prácticos para todo tipo de emprendedor:

Si eres un copywriter, posts diarios en LinkedIn te enseñarán más escritura persuasiva que las cartas de Gary C. Halbert y cuando consigas clientes les entregarás textos de más calidad sin tanto esfuerzo.

Si eres un fundador, 3, 4, 5 emails semanales a tu lista crearán un vínculo emocional a prueba de algoritmos. Y lo mejor, el feedback que recibas de ellos te darán ideas nuevas que desarrollarás mediante la misma escritura.

Incluso si eres un autor de ficción, escribir online sobre los temas relacionados con tu novela te darán una nueva perspectiva, le aportará profundidad a tu trabajo y te conseguirá lectores.

Trabajo. Relajación. No Pensar.

Harías bien escribirlos en una nota en algún lugar visible.

2- Construye un sistema de generación de ideas noveles y poderosas.

Cuando la gente me pregunta de dónde saco las ideas me da risa. Qué extraño… Tanto nos ocupa mirar fuera, para encontrar formas y medios, que olvidamos mirar dentro.

Durante años, Bradbury escribió sus cuentos de una manera peculiar. Asociando palabras aisladas en una hoja en blanco. Gracias a este ejercicio le surgieron preocupaciones, personajes y situaciones que luego se convirtieron en las historias que lo hicieron conocido y admirado.

Así escribió obras como:

Esto puede parecer sorprendente o azaroso pero es el secreto de la creatividad. Conectamos trozos de información de diferentes sitios y los mezclamos para crear algo nuevo.

Hoy en día ser creativo parece irrelevante. Todo parece haberse dicho. No una, sino mil veces. Introduce una keyword en el buscador de tu feed y aparecerán decenas de post sobre el mismo tema. Pero la mayoría son publicaciones mediocres producto de ideas recicladas.

Vivimos en una cultura y una época tan inmensamente ricas en basura como en tesoros.

Para destacarte sobre el ruido de ideas recicladas necesitas novedad, interés, enfoques originales, y estos aparecen producto de la asociación creativa. Como Bradbury asociaba palabras en un papel, tú puedes asociar ideas sobre tu propio Canvas.

Fuera sencillo si se tratara de unas pocas ideas, pero estamos bombardeados de información como nunca antes. Nuestros cerebros no pueden lidiar con semejante carga. Necesitamos un 2do Cerebro.

Las apps de PKM (Personal Knowledge Management) facilitan esta tarea permitiéndonos guardar y etiquetar la información. Pero tienen un beneficio poco explorado, permiten la asociación creativa de ideas.

Escoge una de las aplicaciones de toma de notas más robustas: Obsidian, Notion, LogSeq, Capacities (recomiendo estas porque permiten la función de enlaces internos) y sigue este sencillo flujo de trabajo:

1- Toma notas atómicas de todo lo que te interesa y etiquétalas. 2- Desarrolla las notas con argumentos de tu propio razonamiento. 3- Asocia libremente estas notas en nuevas piezas de contenido. 4- Publica el resultado. 5- Recopila el feedback y empieza desde el paso 1.

Mientras más asocies, más interesante y único serás para tu audiencia. Con el tiempo desarrollarás un volumen de información muy personal que podrás expandir en forma de cursos, guías o libros y monetizarlas.

De la misma forma en que Bradbury combinó la poesía, Marte, la sociedad americana para crear una nueva manera de contar, las ideas de tu 2do Cerebro te llevarán a posicionarte por una nueva manera de pensar.

3- Parte de lo que te obsesiona pero tradúcelo al lenguaje de tu lector.

Uno tiene que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no lo destruya.

Como copywriter y ghostwriter de Marcas Personales tengo que tener siempre un ojo en el mercado. Embudos, cambios en el algoritmo, captación de leads, trending topics. Todo. No es divertido, es una carrera diaria contra un adversario que se hace cada vez más pequeño, más veloz, más impaciente: la capacidad de atención de los lectores.

¿Cómo posiciono mi Marca y la de mis clientes? ¿Cómo me mantengo relevante y “on point” sin sacrificar la frescura de la autenticidad?

Escribo desde la curiosidad, la pasión o la indignación sobre los temas que mi audiencia quiere saber de mí.

Bradbury habla de las microdosis de arsénico que uno debe ingerir cada día para no ser destruido por completo. Para mí ese arsénico es el amor por la escritura, a la vez veneno y antídoto. Es lo que me permite enfrentar una publicación con 3 likes y palmearme en la espalda:

“Mañana lo haré otra vez.”

Yo me mantengo borracho de escritura escribiendo lo que a mí me gustaría leer. Pero utilizo las herramientas a mi disposición, análisis de métricas, SEO, investigación de audiencia para conocer las temáticas que mejor van a funcionar.

Conozco colegas atrapados en su único modo de ver el mundo que desperdician su talento lanzando diatribas que no conectan con nadie.

También conozco colegas que encontraron su plantilla de escritura ideal y la seguirán repitiendo hasta el final de los tiempos o hasta que encuentren una más efectiva.

Ambos autores aburren a sus lectores porque se aburren ellos mismos.

Por eso Bradbury nos recuerda:

Si uno escribe sin garra, sin entusiasmo, sin amor, sin divertirse, únicamente es escritor a medias.

Creo que el escritor del siglo XXI está polarizado entre la tecnología y el amor por la escritura. Ambas pueden coexistir, mejorarnos como personas y crear algo nuevo en beneficio de la humanidad.

Todos los fragmentos citados (a excepción del primero) pertenecen a “Zen en el Arte de Escribir” de Ray Bradbury.

📰 Las Selecciones de Mercedes

Esta sección de fantasía, terror y ciencia ficción es proporcionada cada semana por Mercedes de Santiago, que también lidera esta publicación, Crónicas.

Si quieres leer el artículo original, está aquí.

Los Enlaces de Fantasía, Terror y Ciencia Ficción

1.- Charlie Marrez: ha escrito una biografia propia interesante como si fuera el Capitán Garfio: “Envidie y odié a Peter. Juré venganza. Si no podía ser uno de los suyos, acabaría con el. Me haría con todos sus tesoros por el simple placer de verle sufrir…”

2.- Exequiel: nos regala la historia de su abuelo bajo el título “Sobre mi abuelo y el hombre que no estaba allí”: “Tuvo que haber sido un hombre duro, si fue capaz de enfrentar una guerra en su propio país. Tal vez la dulzura le brotó a medida que maduraba su sabiduría. Pero las cicatrices no sangraban en forma de traumas, eran llevadas como medallas, como recuerdos de aprendizaje, los cuales establecían en su persona ideales fuertes e inamovibles. La guerra fue parte de su infancia, la muerte fue una realidad presente. Aun así, siempre exponía la oscuridad de su pasado maquillada. Nunca nos habló de desgracias, pero con alegría contaba sobre la vez que, volviendo de un refugio antibombas, encontró una lápida encima de su cama, que había volado kilómetros desde el cementerio, impulsada por un explosivo alemán. Su reflexión era que, de haber quedado en cama, hubiera sido aplastado por la piedra, y dicha realización era una motivación para nunca ser atrapado por el calor y la comodidad de las sábanas”.

3.- Mundo Jablago escribe una pieza fundamentalmente filosófica titulada “el arte de pensar y el engaño de la felicidad”: “El resultado es claro y lo veo todos los días: hiperactividad, ansiedad, insatisfacción permanente, confusión. Vivimos acelerados, ocupados, conectados,pero vacíos. Y lo peor es que nos han hecho creer queparar es fracasar. Que reflexionar es de personas débiles y que la quietud —mi querida y estimada quietud— es una pérdida de tiempo y una ñoñería.”

4.- En el baúl del gato sideral de Miguel Angel Marchan Huaman, estoy leyendoLa pequeña guerra de Margot, capítulo 4: “Zazz volvió a golpear la banca. Margot se sentó. En cualquier otra ocasión, con un hombre más feo, hace mucho que lo hubiera echado de su casa. Pero no. No esta vez. Quería escuchar lo que tenía que decir.” Y así pasa: el otro le dice lo que quiere. Y no, no es lo que estás pensando, esos malos pensamientos… Son aún peores pero no del tema del que estás pensando, jejeje 🤭

5.- Samuel Domínguez nos trae un artículo estilístico sobre las diferencias entre español e inglés a la hora de dar “consejos literarios”, titulado “Usa adverbios en ‘-mente’ si te da la gana cojones”: “Muchos de estos profes de internet son pequeños altavoces conectados al bluetooth de algún manual que leyeron, y no se dan cuenta de que muchas vecesese manual está traducidoy el autor ni siquiera está hablando de la misma lengua que usa el heraldo de las polladas”. En escritura y en otros muchos temas, razón por la que cada vez tengo menos interés en dar consejos a nadie.

6.- En el relato de Santiago Gozálvez sobre Judas Iscariote me voy leyendo por elcapítulo 6: “Qué oxidado tenía el latín. Mi lengua materna era el hebreo, apenas chapurreaba algo de la lengua romana de mis años mozos, pero esto había que hacerlo así, ¿por qué? Porque era como funcionaba mejor. Y funcionaba porque la sangre comenzó a burbujear y luego a hervir hasta que se prendió fuego esa parte del parqué. Me tapé los ojos devido (sic) al fogonazo y con una mano aparté el humo de mi cara. Por suerte no saltó la alarma de incendios.”

7.- Selvar nos escribe sobre lo difícil que es a veces concentrarse para sacar la nueva historia de un mundo fantástico en “3 cuentos por ninguno”. A veces, lo que te parecía algo genial, revolucionario… una bomba literaria, vamos, se queda en “exactamente, ¿por qué estaba yo escribiendo esto?”: “Empecé a escribir TRES cuentos, el primero iba bien, hasta que me di cuenta de que no había una historia ahí en realidad, solo un personaje secundario de «La Sutileza del Anhelo» en una situación incómoda. El segundo lo descarté casi de inmediato al darme cuenta de que estaba repitiendo el mismo error. El tercero iba mejor, tuve más cuidado de poner una historia detrás de los huesos del Ensombrecido, PERO, con el tic tac, del reloj marcándome el ritmo para llegar a la fecha de entrega, terminé más nervioso que el Capitán Garfio ante el sonido de un artilugio similar. Bueno, más preciso sería decir «ante las implicaciones de un sonido similar». Una fecha límite para la creatividad puede funcionar a veces, pero otras es una sentencia de muerte, como el cocodrilo gigante que se tragó el despertador y la mano del Capitán Garfio”.

Veremos con qué cuento nos sorprende hoy: va a terminar uno de ellos.

8.- Tom Soren puso ya hace tiempo en marcha su podcast y hoy lo publicita para todos en “Nunca imaginé que me pasaría esto”. Sus historias están narradas por Álvaro Reina, un actor y locutor profesional, así que, ya sabéis, si queréis oír sus historias mientras vais en autobús, hacéis la comida u os dais un paseo, ya sabéis dónde tenéis que ir:

En cuanto a mi contribución, esta semana, una vez terminado ya el manuscrito de la primera parte, en inglés y en español, y remitido a quienes lo van a dar una última leída, voy a enlazar el comienzo de la parte V, que ayer traduje al inglés aquí, pero estaba escrita y publicada desde hacía bastante en español: “El carro se paró un poco antes de llegar a la Sierra del Viento Nevado, cuando la mujer hizo saber a los que iban con ella que los dolores de parto eran ya insoportables y que necesitaba que parasen. Así lo hicieron junto a una choza que había en un lado del camino y que parecía estar solitaria y sin usarse. La mujer bajó con dificultad, ayudada por uno de los hombres que la acompañaban, prácticamente cuando el día acababa”.

En cuanto a otros enlaces, voy a señalar:

1.- Si quieres ser creativo, dudarás de tu obra, de Jardín Mental 🌱💭

2.- Salvador Lorca 📚 ⭕️ tradujo un artículo interesante llamado “Lo peor para estar en Substack es ser un Substacker”:

Esto es todo en cuanto a enlaces, por esta semana.

Voy a dejar por aquí un vídeo sobre los distintos géneros de fantasía, con el que podéis o no estar de acuerdo, pero que creo que es interesante:

🌍 Recursos para escritores de ficción

Crónicas es más que un boletín. Si te interesa escribir ficción en Substack, Crónicas es el lugar adecuado. Tanto si buscas una guía de inicio rápido, escribir ficción en serie en Substack o cualquier cosa intermedia, en nuestra publicación lo encontrarás, con temas como los siguientes, explicados por expertos y escritores de ficción:

Planificar y trazar

Explorar el género

Ficción en serie

Diseño y presentación

Conectar con el público

Construcción del mundo

Lugar y localización

Editar siempre

Planificar y trazar: Estructurar la ficción en serie en Substack y ayudar a tus lectores a navegar por la historia

Nota: Uno de los temas más votados ha sido el de planificar y trazar, que tiene numerosas aplicaciones. Aquí iniciamos una de ellas.

Escribir en forma de serie le viene bien a algunas personas (a quienes acabar una novela les cuesta, o que prefieren ir publicando capítulo tras capítulo), y además se adapta perfectamente a cómo la gente utiliza Internet.

Para cualquiera que sea propenso a la procrastinación o a la distracción, la serialización es un increíble truco de productividad. Saber que hay lectores que esperan más es una fuerte motivación para seguir escribiendo. No se trata de hipotéticos lectores futuros, sino de personas reales, de lectores conscientes, que quieren leer el siguiente capítulo. No se trata de un proyecto, un trabajo, secreto y privado escondido en un dispositivo (o la nube); es una historia que existe y que la gente ya está leyendo, que forma parte de sus vidas.

Es el hecho de saber que a alguien le importa (aunque al principio sean media docena de lectores) lo que aumenta la firmeza en el proyecto y lo que elimina cualquier riesgo de distracción o bloqueo del escritor. Esto es especialmente útil para los escritores noveles o que aún no han publicado, para quienes es demasiado fácil darse por vencidos: la publicación en serie te da inmediatamente la prueba de que a la gente (aunque al principio sean muy pocos) le interesa tu trabajo, y de que aparecerá.

En cuanto a los lectores, participan en la creación de la historia. No reciben el libro acabado, perfectamente encuadernado y completo. Cualquiera que participe desde el principio o a mitad de camino puede experimentar el desarrollo de la historia en tiempo real, como si viera un programa de televisión, con la diferencia de que esos lectores están mucho más cerca del proceso creativo. Muchas plataformas en línea (como Wattpad) facilitan que los lectores comenten los capítulos, y a menudo se producen debates entre lectores y entre lectores y escritores.

Estructura

Algunos escritores de Substack han publicado durante muchos años en Wattpad, que es una plataforma diseñada específicamente para escribir y leer ficción por entregas. Esto tiene una serie de ventajas integradas. La vista de lectura en el escritorio permite ver un útil menú de índice que facilita el salto a cualquier capítulo del libro.

Los lectores también son guiados cuando llegan al final de un capítulo, pudiendo saltar inmediatamente al capítulo siguiente sin complicaciones:

Nota: Los lectores de Wattpad de principios de la década de 2010 tienen ahora otra media década más: siguen demandando ficción seriada de calidad, pero con mayor diversidad, amplitud y madurez que nunca. Hay más plataformas y opciones para los escritores que nunca, y muchas de ellas ofrecen opciones de monetización integradas. Han surgido nuevas comunidades en las plataformas.

Substack, al ser una plataforma de newsletter mucho más general, no tiene actualmente este tipo de funcionalidad incorporada (como Wattpad), como tampoco lo tenía wordpress o blogger. Al fin y al cabo, una newsletter de Substack puede ser todo tipo de cosas, y no todas ellas requieren el enlace secuencial de varias partes.

Es posible replicar un enfoque similar, que para los escritores de ficción serializada (o no ficción) es vital si quieres evitar frustrar a tus lectores. En parte, se trata de establecer la disposición estándar de los capítulos para que sea más útil. Por ejemplo, aunque en el menú puede interesar la colocación de la sección donde se aleja la serie, es más útil incluir un texto de formato post, con links a todos los capítulos y, en caso de existir, “bonus”. Hay otras opciones (por ejemplo, Ellen Griffin utiliza una tag).

Planificación

Respecto a la planificación, un método válido puede ser el siguiente

Trabajar mucho en los materiales de preproducción, desarrollando los personajes, los temas y la trama, así como la construcción del mundo. Se trata de entender en qué se está metiendo el autor antes de empezar a publicar; pues luego no hay vuelta atrás. Es fundamental saber hacia dónde se dirigirá la historia.

En este sentido, lo ideal es escribir 5-7 capítulos por adelantado, ya que esto ayuda a asentar el ritmo del libro, rectificar sin problemas capítulos anteriores, y confirmar la inversión en el proyecto (y la pasión por la historia) antes de hacerlo público.

Crear una portada para el libro para promocionarlo y darle una presencia llamativa en las estanterías virtuales.

La red de seguridad

Crear una reserva importante de material y mantenerla durante la publicación y la escritura es clave, de modo que siempre lleves un buen número de capítulos de ventaja a tus lectores. De este modo, seguirás recibiendo comentarios en directo (que es precisamente la gran ventaja que tiene la serialización ante el método tradicional de publicar un libro cuando esté terminado) y tendrás oportunidades de ajustar y mejorar la historia, pero también dispondrás de una red de seguridad integrada en el proceso.

Encuesta

Queremos preguntar a nuestros lectores qué temas les interesa más como recursos para escritores de ficción. Por supuesto, en comentarios puedes añadir otro tema que creas muy importante.

Por favor, hazte oír:

También (pues Substack no deja establecer muchas opciones):

Este es un recurso exclusivo para los suscriptores (gratis) de Crónicas:

El sueño de convertirse en novelista a tiempo completo: Planes

Según Bailey Richardson, Jefe de la Comunidad de Substack, los escritores de Substack suelen ver tasas de conversión del 5-10 por ciento cuando cambian a un modelo de pago. Si la tasa de apertura de correo electrónico está entre el 30 y el 50 por ciento, pueden esperar una tasa de conversión del 5 por ciento. Por el contrario, si las tasas de apertura de correo electrónico superan el 50%, los escritores pueden esperar una tasa de conversión del 10%.

Pero, en general, las tasas de apertura se sitúan en torno al 30 por ciento, lo que significa que, si lo que dice es correcto, podemos esperar convertir alrededor del 5 por ciento de los suscriptores gratuitos en suscriptores de pago. Por tanto, para llegar a 1.000 suscriptores de pago, son necesarios al menos 20.000 suscriptores gratuitos.

Me temo, sin embargo, que, al menos en el ámbito hispano, es más realista, o cuanto menos conservador, esperar esperar convertir alrededor del 2,5 por ciento de los suscriptores gratuitos en suscriptores de pago. Por tanto, para llegar a 1.000 suscriptores de pago, son necesarios al menos 40.000 suscriptores gratuitos.

Se puede introducir esta cifra en un plan de proyección y trabajar hacia atrás a partir de ahí. De esta forma se puede estimar unos plazos aproximados, y así se podría alcanzar los 40.000 suscriptores gratuitos:

Si se añade 654 nuevos suscriptores netos (es decir, teniendo en cuenta el churn) a la lista cada mes durante los próximos seis años.

Si se añade 1308 nuevos suscriptores netos (es decir, teniendo en cuenta el churn) a la lista cada mes durante los próximos tres años.

Si se conseguía, tal vez se pueda alcanzar el sueño, para muchos, de convertirse en escritor de ficción a tiempo completo.

