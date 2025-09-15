☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

LA GRAN HISTORIA

Gestión de las Secciones en Substack: Guía de Uso y Selección

Directorio de Substack

A medida que tu publicación (newsletter) se amplía para incluir más entradas, temas y colaboradores, las Secciones son una herramienta para crear diferentes listas de correo asociadas a temas distintos. En Substack, los suscriptores pueden optar por recibir o no correos electrónicos de cada sección, en la página de su cuenta. Este es el tema principal de este artículo.

📌 Convergencia artificial a la evolución natural

Ingeniero de letras /

Cuando se sentó a escribir De Architectura, tuvo que recordar algún pasaje de las campañas en la Galia. Alguno en el que un río desafiara al alba el cruce de su vieja legión. Observando la naturaleza alrededor, tuvieron que ser capaces de ingeniárselas para construir un puente sobre la marcha, con troncos, piedras y sogas, amoldándose a su cauce y a su fondo. La firmeza y utilidad de aquellas …

LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

A FONDO y VARIOS

💰Muros de Registro Online

Audiencias /

¿Por qué los paywalls de registro tienen un aspecto diferente a los demás paywalls? Si te interesara examinar los métodos de inicio de sesión para las 100 principales aplicaciones de la App Store, como puedes imaginar, tendrías que revisar 100 flujos de incorporación, algunos de los cuales eran insoportablemente largos. Un amigo lo hizo. Lo único que llama la atención durante este proceso fue …

🖥️ Como venderé con emails sin quemar mi lista

Negocios Digitales /

Al principio, lo más importante en un negocio es la captación. Incluso más que prestar el servicio. Y hay una manera de hacerlo que si se hace bien, puede ser muy lucrativa: enviar correos electrónicos. Vamos, el e-mail marketing. Es algo que quiero implantar lo antes posible, para usar eso que se dice, de que la fuerza de la repetición es la más poderosa que existe.

🌱💭 Fricción: El enemigo de tu tiempo y energía

Jardín Mental /

En 2009, un equipo pequeño de Fórmula 1 hizo historia. Brawn GP, prácticamente recién nacido, no tenía el presupuesto de Ferrari, McLaren o Mercedes. No contaban con el motor más potente ni con los pilotos mejor pagados. Lo que tenían era una idea. Ross Brawn y su equipo de ingenieros habían encontrado un diseño revolucionario …

▶ La Crisis de la Crítica Cultural

Humanidades /

¿Las críticas atraen lectores? ¿Aumentan las suscripciones? ¿Venden anuncios? Y si la respuesta es «no», ¿Cómo encajan las reseñas y los críticos culturales? ¿Es la crítica cultural un oficio moribundo? Associated Press dijo este verano pasado que pondría fin a sus críticas semanales de libros, citando «una revisión exhaustiva de la oferta de artículos de AP y de lo que más se lee en nuestro sitio web.

▶ Por qué evitamos las cosas que nos hacen más felices

Estilo /

¿Cuál es la razón por la que no retozamos en los campos todo el día, todos los días? «Ojalá hubiera pasado más tiempo en piloto automático» no dijo nunca nadie. La mayoría de nosotros ya tenemos una idea de lo que nos ilumina. A veces seguimos buscando, sí, pero lo más frecuente es que al menos tengamos una idea, una nota guardada en el teléfono o en un cuaderno …

▶ El error nº1 en proyectos de Machine Learning

The Learning Curve /

Hay una frase que me gusta repetir cuando alguien me pregunta por qué sus proyectos de Machine Learning no llegan nunca a producción: “No es el modelo, es la arquitectura.” Puedes tener la red neuronal más precisa del planeta, pero si no has pensado cómo encaja en tu sistema, cómo se entrena, cómo se monitoriza y cómo se actualiza… lo más probable es que termine siendo un Jupyter Notebook olvidado …

▶ El lado oscuro de la moral, con Pablo Malo

Aprendizaje Infinito /

«La "hipótesis asombrosa" es que tú, tus alegrías y tus penas, tus recuerdos y tus ambiciones, tu sentido de la identidad personal y tu libre albedrío, no son en realidad más que el comportamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de sus moléculas asociadas». — Francis Crick Las ideas de Darwin pintan un mundo frío. Una vida cuyo único sentido es hacer más vida.

▶ ¿Amazon esconde tu libro después del lanzamiento?

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

¿Qué te parecería obtener más visibilidad , conseguir más ingresos y vender tus novelas en Amazon de forma orgánica sin morir en el intento? Suena poco creíble, ¿verdad? Al final, no es que no hayas estado intentando vender tus novelas en Amazon durante bastante tiempo. Solo que cada vez que te esfuerzas por hacer un lanzamiento impecable, el algoritmo deja de hacerle caso a tu libro en cuanto …

📊La Confianza sigue Viva en los Enlaces Azules

Audiencias /

Nuevos datos sobre cómo interactúan los usuarios con los resúmenes de la IA revelan que son sobre todo un atajo informativo, pero no un asesino de conversiones. Investigación en detalle.

🎯“Conoce el Propósito de tu Newsletter y mantente Fiel a él"

Dineros /

Una entrevista en esta fuente de referencia para crear un negocio de newsletters de éxito a través de una suscripción de pago u otras formas de monetización.

▶ La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas

Carreras /

Mentes Ultra-procesadas: El Fin de la Lectura Profunda y lo que nos Cuesta Una reflexión sobre la vida lectora. Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por: Carl Hendrick, profesor universitario y autor de algunos libros, entre ellos «Cómo se aprende» con Paul Kirschner. Tengo un recuerdo vívido de la lectura de un libro en particular. Un libro que, en retrospectiva, configuró mis hábitos …

📜 Plantilla de Calculadora de Valor ESOP | Los Patrones ocultos de las Startups | Por qué Fracasa la mayoría de la IA Empresarial

VC, Startups y Mercados /

Plantilla de Calculadora de Valor ESOP | Los Patrones ocultos de las Empresas Emergentes | Por qué Fracasa la mayoría de la IA Empresarial Cómo conseguir una ronda semilla 101: plantillas y consejos, 10 formas de crear una gran cultura para un equipo remoto. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma.

▶ Una Propuesta para Financiar Soluciones Climáticas basadas en la Naturaleza Sin Mercados de Carbono y el Desastroso Acuerdo de Microsoft

Ecología

Un documento reciente destaca algunos de los problemas de los proyectos de compensación de emisiones de carbono y sugiere un mecanismo de financiación alternativo. Las soluciones climáticas basadas en la naturaleza se han enfrentado a críticas generalizadas en los últimos años.

▶ La Vida Social del Café, Ser un Barista No Aburrido y en Busca de un Café Decente

Ciencias Sociales /

Aunque hoy resulte difícil de creer, hubo una vez un mundo sin café. El café era totalmente desconocido antes de mediados del siglo XV, cuando empezó a introducirse en los hábitos de consumo de los pueblos que vivían en la cuenca del Mar Rojo. Tras su descubrimiento, el auge del café parece haber sido inevitable. Se convirtió en uno de los grandes éxitos de los cambiantes gustos a través de los años.

▶ Cómo Escribir Ficción: Un Breve Plan de Estudios

Humanidades

Siete libros que te ayudarán a escribir mejor ficción. Por: Peter Shull) Veo un gran número de escritores de ficción sólidos en Substack, pero también reconozco que hay muchos en la plataforma que son nuevos en el juego de la escritura.

▶ La Paradoja del Experto: Por qué la IA en realidad está Dificultando tu Trabajo

Liderar y habilidades interpersonales /

Liderazgo y Leer Libros de No Ficción en la Edad de la IA: Cómo Mejorar la Retención.

🍀 El éxito no se mide en logros, sino en las personas que caminan a tu lado

Si preguntas a la gente qué hace falta para vivir una buena vida, las respuestas suelen girar en torno al dinero, el éxito o la salud. Pero tras 85 años de investigación, el estudio más largo del mundo sobre este tema …

▶ Despertares 84.-

Cuca Casado /

Te abro mi diario personal: cavilaciones y curiosidades que me han acompañado durante la semana. Una dádiva con la que espero que tu día empiece —o acabe— de forma diferente… Romper el patrón no significa culpar a los padres. Significa tener el valor de mirar hacia atrás, reconocer lo que dolió y decidir conscientemente no repetirlo.

💊Cap76: ¿Cómo saber si tu idea funcionará?

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa /

Puedes hacerte mil cursos, seguir a diez mentores distintos, intentar aplicar cada paso como si fuera una receta… y aun así no avanzar. ¿Sabes por qué? Porque en la fase en la que estás no se trata de repetir, sino de validar tu idea.

▶ El arte de aislar

Por amor al arte /

Recuerdo cuando me apunté a Pilates hace muchos años, aún vivía en Madrid, y me pareció una gimnasia más. Al cabo del tiempo, ya en mi ciudad actual, me pasó algo revelador que cambió mi forma de hacer ejercicio. No por casualidad coincidió con mis inicios en mindfulness . La profesora insistía una y otra vez: «concéntrate en el abdomen, olvida las piernas, no es su momento». Yo trataba de seguir …

▶ El error que todos cometemos

El mapa del cambio /

Café en mano, abres un artículo sobre un tema que dominas. Todo en orden… hasta que algo chirría: datos mal interpretados, explicaciones torcidas, conclusiones cogidas con pinzas… un festival de disparates. Piensas “cómo pueden publicar algo tan equivocado??” . Pasas página. Nuevo tema: neurociencia, geopolítica o el cultivo de espinacas en Saturno. Temas que, por lo que sea, no dominas tanto. …

▶ Más Substack y menos Twitter.

Rebel Intel /

Arrancamos la última semana de un verano que me ha dejado más desubicado que de costumbre. Cuando echo la vista atrás, suelo agrupar mi trayectoria vital en ciclos de tres o cuatro años. Y se cumplen ahora 3 años desde que nos volvimos a Madrid desde Brighton, Inglaterra, …

▶ Un martes cualquiera (131): El largo verano

Un martes cualquiera /

Si algo envidio de A. es su absoluta incapacidad de ser consciente del tiempo. Lo es a grandes rasgos, claro, es consciente de su edad y de cómo pasa la vida, pero en el día a día, en el cuándo sucedió algo o cuánto rato ha pasado entre esto y lo otro es completamente incapaz. Y bendito él. Este teórico hándicap (o no tan teórico cuando se suceden temas importantes) tiene un halo de atractivo …

▶ Los 8 pasos de la gestión del cambio

liderazgodelbueno.com /

En Alcohólicos Anónimos utilizan 12 pasos para desenganchar a la gente, a saber: 1/ Admitir que tienes un problema; 2/ Confiar en un poder superior, Dios o el Perro Sánchez; 3/ Confiar en un poder superior; 4/ Sincerarte sobre tus mierdas; 5/ Admitir que eres humano y falible; 6/ Abrirse al cambio; 7/ Pedir al ser superior, a Milei, por ejemplo, que elimine nuestros defectos; y sigue …

▶ Psicogeografía de mi vida

Cosas que (me)pasan /

El miércoles estuve en Madrid, me quedé a dormir y todo. Y fue muy raro. No es que no haya pisado Madrid desde que en junio empezó mi veraneo franquista, para nada. Cada día bajo a la ciudad a trabajar, pero es una operación quirúrgica. Llego en el bus a Moncloa que me deja en intercambiador subterráneo, cojo el metro, salgo en Callao y camino 230 metros hasta el edificio de mi empresa. Ocho horas …

▶ Encuentra tu voz explorando tus memorias gastronómicas

El ingrediente secreto /

Los que lleváis un tiempo por aquí, sabéis que no hago muchas colaboraciones en esta newsletter de escritora. Pero cuando conocí el perfil de tuve que pedirle que escribiera para El ingrediente secreto. Su frase de presentación lo dice todo: Explora cómo ordenar y comunicar tu voz gastronómica desde el imaginario personal.

▶ ¿Cuál es tu faro?

Cartas desde Neptuno /

En esta ocasión, relacionado con el autoconocimiento y la vocación: “Podríamos hablar de si tu vida tiene un sentido per se, más allá del que tú le asignes, pero sería volver a la gran pregunta de antes, la filosófica-metafísica; y hemos dicho que se queda demasiado grande y demasiado en el aire como para que sea práctica, aquí y ahora.



Me interesa mucho más saber o invitarte a que tú reflexiones qué sentido le das (o le eliges dar) a tu vida, porque eso es algo más cercano y asequible, y está relacionado con el sentido que yo misma le doy a la mía. Pues, en ayudarte a recapacitar sobre ello, yo misma estoy cumpliendo con mi propio propósito vital.



¿Que qué sentido le doy yo a mi vida? Recientemente he logrado resumirlo en unas pocas palabras, tras muchos años girando en torno a la misma pregunta …”

▶ Frases Bolseras #6: Agarrar un cuchillo cayendo.

Doble Piso /

“Un inversor debería actuar como si tuviera una tarjeta de decisión de por vida con solo veinte golpes”. - Warren Buffett. Hace unos años me resultaba ilógico esperar a que una acción empezara a subir para comprarla, y no hacerlo mientras caía. La bolsa es el único mercado donde los compradores salen corriendo cuando los precios bajan, muy distinto a lo que pasa con las “rebajas” del shopping.

▶ De las Guías Milagrosas y Otros Fraudes Literarios

El rincón de Daledebil /

Hace pocos días leía por Substack el enésimo post (o “anuncio” disfrazado de post, que para el caso da igual) en el que se ofrecía la guía milagrosa definitiva para vender centenares de libros en Amazon KDP. Sí, esa guía que, según su autor, hará que tus ventas despeguen como cohete hacia la estratosfera de los best sellers… si eres lo suficientemente ingenuo para creerlo. Basta dar un paseo por …

▶ Bienvenido a la Fábrica Industrial de Rutinas para el Éxito. No Busques la Ineficiencia Cero. Decide que Historias Descartar

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses ofrece, como cada sábado, otro cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

▶ El mito de la brecha de los 30 millones de palabras

Sapienciología /

Desde hace décadas, los expertos en desarrollo infantil han subrayado la trascendencia del lenguaje hablado en los primeros años de vida. Hablar con los niños no es un simple intercambio de palabras: es, en cierto modo, una siembra de mundos posibles, un acto fundacional donde se modela la arquitectura misma del pensamiento. Uno de los hitos en esta línea de investigación fue el célebre estudio …

▶ En busca del monje blanco (Isporuka, Capítulo 6)

Fruska Gora /

Isporuka es un cuento de vampiros que se publica por capítulos. Si acabas de llegar, aquí tienes todos los anteriores: Una carreta en medio del camino . Venid a rezar con nosotros . Rezar no es suficiente . Se la dieron a los vampiros . Una jaula para muertos en vida. Y ahora, un pequeño recap: en el anterior capítulo, Martin von Hütten perdió los nervios y se fue a buscar al muchacho que lo trajo …

El Limonero 🌳🍋 /

Este Post es tu brújula digital para ubicar todos los recursos que necesitas y navegar la publicación. Para una mejor experiencia, te aconsejo visitar mi página desde tu ordenador. El Limonero se divide en Secciones: Estrategias Digitales : Posts para hacer crecer tu negocio y monetizar tu creatividad (publicar libros y cursos, hablar en público, crear un ecosistema digital …

▶ Si NO QUIERES TENER HIJOS, lee esto.

Por si Papá no está /

Yo he tenido claro que esto de la vida va de tener hijos. No sé, no es que con 20 años me estuviera sonando el reloj biológico, pero no era de los que le hablabas de niños y arrugaba la nariz. He tenido sueños, como todos. Ambiciones, como todos. Pero en todos esos escenarios siempre había un hijo de por medio en algún momento. Por eso me cuesta ponerme en la piel de la persona que tiene claro …

▶ Alguien quiso venderme ayer un curso de Amazon 🙃

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Transcribo, porque el correo estaba fenomenal, la verdad. Luego te cuento por qué estuve a puntito de aceptar la oferta. El asunto era: Tu página de Amazon es marketing. Y, claro, yo abrí rauda y veloz porque el curso de La Escribeteca de Cómo vender novelas en Amazon dice algo parecido y a la competencia hay que analizarla aunque venga en inglés. Ahí va la transcripción/traducción: Hola Alicia, …

▶ La IA no es una herramienta, es una capacidad

@Titonet Pills /

Después de más de dos años usando diariamente herramientas de inteligencia artificial generativa en especial ChatGPT, he llegado a una conclusión: esto no va solo de productividad. La IA no es un Excel con esteroides ni un atajo para escribir correos más rápido. Es una nueva forma de trabajar que amplía las capacidades de un profesional. Mi manera de trabajar hoy es radicalmente distinta a la de …

▶ Contando calorías y macros

Suma Positiva /

Otra edición de Samuel Gil.

🦈 Tu dato va por un cable con tiburones cerca

Digital & Data /

Otra edición de Alex Rayón Jerez.

▶ La inflación, ¿un fenómeno de oferta o de demanda?

Delfos /

En torno a la inflación se han formado dos bandos. Para algunos, todo es un fenómeno de oferta: restricciones por la pandemia, cuellos de botella en cadenas de suministro, la invasión rusa de Ucrania y un sinfín de factores menores que reducen la producción y elevan precios. Otros lo ven como un asunto de demanda: cheques de estímulo, tipos bajos y políticas monetarias expansivas que dispararon …

🌱💭El negocio de la negatividad: Por qué los titulares son cada vez más oscuros

Jardín Mental /

¿No te pasa que tras ver noticias te sientes desanimado, peor que antes? Abres el periódico, o más comúnmente, Twitter, Facebook, Instagram. Lees un titular. No necesitas ni entrar a la noticia completa, solo el titular ya te dejó con un nudo en el estómago. Una mezcla de tristeza, rabia y miedo. Esto cada vez más habitual… Y no es casualidad …

▶ Recordatorio 18 sesión Club de Podcasts Encadenados

Cosas que (me)pasan /

El Club de Podcasts Encadenados está de vuelta. Se ha hecho largo porque hay muchas ganas de comentar la última temporada de Delirios de España dedicada al rodaje de Los Otros . Además, como este es un club de postín tendremos a Juan Sanguino para hacerle todas las preguntas que se nos han ocurrido mientras escuchábamos, para darle la enhorabuena y para intentar sonsacarle toda la información posible …

▶ Todo toma tiempo (aunque TikTok te diga lo contrario)

Lo que me habita /

En estos últimos meses, observando mi alrededor, me he dado cuenta de algo muy simple pero brutal. Vivimos creyendo que la vida debería funcionar como TikTok. Si algo no te gusta, lo pasas. Si no, …

▶ Mudar de piel

Lo que no digo en voz alta /

Siempre empiezo el año pensando: “Ok, este es MI año, la voy a romper”. Y después lo que termina sucediendo es más o menos esto: Supongo que nos pasa a todos igual. Rara vez las cosas salen realmente cómo queremos o cómo lo planeamos, pero quizás en eso también reside la magia de la vida, en lo inesperado, en lo que no se puede planear. Pero cuando empiezan los días de sol y calorcito siempre siempre …

▶ Un año sin INSTAGRAM y he vuelto

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Esta tarde me he tomado un chupito de dopamina que me ha venido de maravilla, la verdad. He anunciado en Instagram que volvía a dar la chapa. Y todo viene de una conversación de chiringuito este verano con mi mujer y mi amigo Alberto.

▶ Cuando bajas la persiana y queda el silencio…

Está todo mal /

Volver a casa después de un día en la pyme tiene un efecto curioso: silencio. Ese silencio no es descanso: es vacío. Porque mientras bajas la persiana del negocio, te queda en la cabeza la misma pregunta de siempre: ¿Lo estaré haciendo bien? No hay comité de dirección. No hay consejeros. No hay expertos de cada área discutiendo contigo las opciones. Eso es para empresas bastante más grandes y con …

💊Cap75: Seinfeld y su ❌ (funciona prometido)

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa /

Crear hábitos puede sentirse como un juego. Cuando un proyecto creativo se vuelve lúdico, la constancia pesa menos. Ese es el secreto: inventarnos reglas que parecen simples, casi infantiles, pero que sostienen lo que de otro modo se quedaría en intención. A veces el juego es tan básico como un calendario y un marcador rojo. Así fue como Jerry Seinfeld convirtió su hábito en una cadena de X imposible …

👩‍💻 ¿Estás en rojo, naranja o verde?

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés ofrece aquí consejos para vender mejor, con mas éxito, siendo diferente, en la oferta.

▶ ¿Por qué una Empresa vendió sólo uno de sus negocios: su boletín diario, que tiene 2,2 millones de suscriptores?

Dineros

En enero del 2023, se vendió una lista falsa de 4 millones de clientes/suscriptores a JPMorgan por 175 millones de dólares, mientras, el mismo mes, también se vendió, legítimamente, una lista real de 2 millones de suscriptores a una empresa de newsletters del sector. ¿Por qué Ladders vendió sólo una parte de su Empresa (y no toda ella): su newsletter diaria, que tiene 2,2 millones de suscriptores?

▶ Para las que siguen soñando con ponerse a escribir

Escriviviendo...✨ /

El año pasado volvía de las vacaciones y escribía esto “…hay personas como yo que sentimos el placer en la vuelta a la rutina, en la vuelta a casa, en el miércoles espontáneo viendo una peli en el sofá de casa. Un toque de tranquilidad y monotonía que te lleva los pies a la tierra entre tanto ruido y planes.” en una carta a la que llamé: Querido Diario: hay placer al final del verano. Este año …

▶ Hago un alto en el camino

Por amor al arte /

Hola, chicas: Os confieso que estoy preocupada. Lo que imaginé como un espacio vivo, en el que escribiéramos, compartiéramos y más,…

🗂 Gran trabajo el que hacéis, dándonos visibilidad, muchísimas gracias de nuevo por compartir mi relato en vuestra última publicación. Esta vez me gustaría compartiros el cuento que me hizo reencontrarme con la escritura.

🗂 Hola! Os invito a mi casa, “La Pauletter”.

Este verano no pude evitar la tentación de escribir esto sobre el rollo de la hiperproductividad en la que estamos inmersos. A ver que os parece:

🗂 Seguro han oído mucho acerca de los asistentes personalizados en ChatGPT sin embargo Gemini nos ofrece los Gems, una funcionalidad poderosa para diseñar asistentes a nuestra medida. Esta es una guía paso a paso para aprovechar está herramienta

🗂 Queridos amigos del Diario, agradezco vuestra amable invitación a compartir mi última entrada de El Arjonauta, donde hablo de libros, tecnologías y toda clase de perplejidades. En esta ocasión, me preocupaba aclarar algunas de las confusiones habituales acerca del funcionamiento de la IA generativa con la cual, como digo en el artículo, pasa como con las salchichas, va perdiendo atractivo a medida que descubres lo que tiene dentro. Abrazo fuerte.

🗂 Creo que este es el mejor lugar para compartir el primer post de Comunicatelling, con ideas de comunicación para personas comunicantes: directivos, dirigentes, líderes, emprendedores, comunicadores y, en general, para todas las personas que comunican, porque comunicar es vivir. A repetirse toca, si quieres comunicar mejor.

🗂 Lo último de Cuca Casado:

🗂 Gracuas por dar visibilidad a las pequeñas publicaciones💜 este relato va sobre el duelo llevado al cuerpo.

🗂 Gracias por querer incluirme en este espacio tan ameno. Aquí dejo mi escrito:

🗂 Holi, aquí les comparto uno de los artículos que he escrito, espero lo tomen en cuenta 😸

🗂 Aquí os comparto el artículo que mejor me ha funcionado, posiblemente por lo políticamente incorrecto 🤓

Aquí podéis ver mucho de quién soy como escritor: directo y un poco soez, pero buceando en aquello que todos compartimos: la humanidad, la contradicción y la paradoja. Te invito a que leas otros artículos en los que mezclo la ciencia, la narrativa y la filosofía.

🗂 En pleno 1998, a Carlos Sainz se le paró el coche a 500 metros de ser campeón del mundo. Su copiloto, Luis Moya, gritó aquello de “¡Trata de arrancarlo, por Dios!”, pero el motor no respondió. Esa imagen me persiguió durante años porque simboliza lo que tantas veces vivimos los que lideramos: momentos en los que todo debería funcionar… y sin embargo, no arranca.

En este artículo comparto cómo esa escena conecta con nuestro día a día como líderes y qué podemos hacer cuando la chispa desaparece:

🗂 Quiero compartir nuestro último correo. Gracias por todo:

🗂 Hola. Quiero compartirles uno de mis fragmentos de "El diario de papá", el cual me encantaría ver incluido en su publicación:

🗂 Continuo en Políticas Post con la serie dedicada a la comunicación de las políticas de vivienda (y por ello del acceso a la vivienda). Dentro también acceso al primer post y algún recurso más.

PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

▶ No recomiendo las apps de ligue

Escríbeme pronto: No recomiendo /

¡Ponerme cinco estrellitas es más fácil que hacer swipe! Activa las notificaciones y te llegará a tiempo este podcast. Suscríbete gratis a mi newsletter “Escríbeme pronto”. ¡Recuerda que todos los miércoles hay contenido! Escucha este podcast en Spotify , Apple Podcasts y

Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

