Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Jan K
6d

“Es que se mudaron a un lugar salvaje. El destino del perro Tines lo demuestra”, dijo un amigo. Nuestra respuesta: “No. Solo vivimos en un lugar natural”.

https://open.substack.com/pub/janicekelly3/p/tines-y-el-circulo-de-la-vida?r=17y8iv&utm_medium=ios

Germán Martínez
7d

Bienvenidos de vuelta!!

Tal vez les interese este post que publiqué durante el fin de semana.

¿Sabían que usar IA puede costar más dependiendo del idioma en que le hables?

Imagina pagar 30% más sólo por hablarle en español. Y hay idiomas, como el tailandés, donde puede llegar a ser 300% más caro.

Aquí explico por qué pasa esto.

https://www.aprendiendoia.co/p/es-mas-caro-usar-la-ia-en-espanol

