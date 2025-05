☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Ink & Outsider

José O. nos conduce por una lectura íntima y reflexiva de Las dos muertes de Flor González, revelando una novela que interroga la identidad, la memoria y nuestras propias ausencias:

Es casi mediodía. La ciudad de México se respira con ese caos organizado que solo ella sabe conjurar. Caminar por la trascendental avenida Juárez es trastocarla en el tiempo. Desde aquel México de mis recuerdos arrasado por la modernidad urbana e industrial, pasando por el glamour de los hoteles que el tiempo junto con un terremoto, borraron para quedar en la memoria de quienes actualmente envejecen disipándose en sus recuerdos, hasta lo ecléctico actual del siglo XXI.

Y continúa:

El edificio de Bellas Artes guarda un refugio, al menos así lo considero desde mi niñez a la vez que me invade la nostalgia al entrar a este intempore café de ambiente art deco. Un lugar donde el mármol con sus vetas y el olor a café recién molido crean una atmósfera casi sagrada. Su terraza, iluminada totalmente por el sol, sin molestias gracias a sus vitrales. Pido la mesa de toda la vida, aquella que mi abuelo, mi padre y yo ocupamos siempre una vez al año desde mis 10 años, -hasta que la muerte compartió dos ristretos con nosotros y mi café se tornó salado- aquella cerca del barandal que me permite apreciar, la Alameda Central y el edificio La Nacional que hoy es un Sears. También el rastro de pintas en el mármol que se alcanza a leer: “Se va a caer, el patriarcado se va a caer”; “Aquí está tu manada”.

💌 NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

💰 ¿Cuál es la tasa media de conversión de suscriptores de pago en Substack?

Se pretende ofrecer aquí una introducción a un análisis basado en datos reales de publicación. Empezando con una “sencilla” pregunta:

¿Te has preguntado alguna vez cuántos suscriptores de pago convierten otras publicaciones?

Substack afirma que la media es del 5-10% del total de suscriptores:

"Solemos ver que entre el 5 y el 10% de los suscriptores gratuitos se convierten en suscriptores de pago, siendo el 10% una tasa a la que aspirar. Si tu tasa de conversión es significativamente inferior al 10%, utiliza tácticas probadas de otros escritores para mejorarla."

Un redactor de Journalists Pay Themselves señaló que los periodistas con los que hablaron afirmaban tener tasas de conversión de suscriptores de pago de entre el 2 y el 5%.

Lo cierto es que hay muy pocos ejemplos de una tasa de conversión de suscriptores de pago del 10%; y siempre se trata de publicaciones pequeñas. Es el caso del boletín What Now?, de Lindsay Johnstone (véase aquí una entrevista), con un 10%.

En 2023, Lenny Rachitsky, el número 1 en “business” en Substack, tenía más de 377.000 suscriptores gratuitos y más de 18.000 suscriptores de pago, lo que significaba que entonces tenía una conversión de entre el 4 y el 5% de todos los suscriptores. Y estamos hablando de una leyenda, un modelo para muchos.

Claro que hay algunas publicaciones con tasas de conversión de pago muy elevadas, pero probablemente se trate de casos atípicos con circunstancias únicas. Por lo que no deberían estar mostradas como media de conversión.

Es cierto que Substack sigue facilitando a las publicaciones el aumento de suscriptores gratuitos con nuevas funciones de crecimiento y efectos de red. Pero, como observa Casandra Cambell, cuanto más fácil lo tienen los usuarios, más baja es su intención (la intención del lector describe lo motivado o comprometido que está). Por ejemplo, alguien que sólo se suscribió porque hizo clic en «sí» a las recomendaciones que surgieron tras suscribirse a otro boletín tiene una intención menor que alguien que buscó en Google y descubrió que tu publicación le proporcionaba la respuesta que buscaba.

Algunos son muy generoso compartiendo una mirada entre bastidores a su publicación, ofreciendo números reales. Un ejemplo es Rusell Nohelty, que muestra como en marzo de 2025 tenía 1.148 suscriptores de pago de un total de 49.100. Claro, eso no explica qué proporción de esos suscriptores lo fueron por alguna “oferta” o descuento oficial (que es uno de los sistemas que utiliza Rusell). En las entrevistas que se publican en la newsletter Dineros, los entrevistados suelen ser muy abiertos con esos datos, que incluso explican por fechas.

Utilizando Notas, artículos, publicaciones de Reddit y más, Casandra Cambell examinó “docenas de informes que abarcan los últimos cinco años, desde publicaciones con menos de 100 suscriptores totales hasta publicaciones con decenas de miles de suscriptores totales.”

Según sus datos:

… sólo el 20% de las publicaciones tienen una tasa de conversión superior al 5%, lo que hace muy improbable la afirmación de Substack de una media del 5-10%.

Afirma que estos datos muestran que “la tasa media de conversión de suscriptores de pago es del 3%.”

Ampliando un poco el foco, en una pequeña investigación que yo hice sobre boletines en inglés (pues es donde hay más datos):

muy pocos superaban el 6%, y

de más de 50.000 suscriptores, ningún boletín tenía una conversión de más del 4% (es cierto que uno con más de 40.000 suscriptores tenía una conversión del 7%.

Seguiremos informando.

Cualquier comentario o dato sobre la conversión de suscriptores a pago es muy bienvenida en los comentarios:

🏷 ¿ Realmente son Notas tan necesarias para crecer?

Hay una relación amor-odio con Notas en Substack. Para muchos (y más con la introducción de “Reels”, el interés del CEO por TikTok, y que muchas ya no se distinguen de IG o X/Twitter), su existencia muestra que esto es una red social con la posibilidad de enviar emails.

Para otros, es lo que le faltaba a cualquier plataforma de emails: la “descubribilidad”.

Si un usuario ve una Nota que le gusta, en lugar de seguir a la persona que la escribió, puede hacer clic fácilmente en «Suscribirse» directamente en el feed sin ni siquiera mirar la publicación o publicaciones de esa persona.

Alguien que se suscribe desde el feed de notas tiene menos intención que alguien que lee algo que has publicado en Reddit, navega hasta tu perfil de Reddit, hace clic en el enlace a tu publicación y luego se suscribe.

Todas estas funciones de crecimiento de Substack pueden ayudar a las publicaciones a crecer eliminando la fricción de suscribirse, pero también reducen la intención media de los lectores con el tiempo.

Estas funciones de crecimiento siguen siendo útiles; no conseguiríamos muchos de nuestros suscriptores sin ellas. Aunque es menos probable que se conviertan en suscriptores de pago, algunos lo harán, sólo que a un ritmo menor que los lectores de alta intención.

Pero Notas suele ser leída por otros escritores de Substack, no por los lectores de los emails (mis limitadas investigaciones apuntan a un 70% de escritores sobre meros usuarios). Y algunas grandes cuentas no interactúan en Notas.

Por todo ello, quizás no sean tan decisivas como todo el mundo afirma, constantemente, .. precisamente en Notas (yo el primero, hace bastantes meses). Por ejemplo, Marcos F. Lobo casi no publicó Notas este mes de abril, y en su “screenshot” podemos ver el bajón de visualizaciones.

No obstante, gracias a qué las recomendaciones siguen funcionando bien, el número de suscriptores siguió a buen ritmo.

Por todo ello, hoy inicio un experimento, y un desafío, junto con Juanvi Pitarch:

Apenas utilizar notas durante 1 mes (solo lo estrictamente necesario: Si alguien me pide o pregunta algo) Publicar cada día, o cada 2 días, durante 1 mes, artículos largos. Podría extenderse a 45 días. Publicar los resultados, con datos.

Si hay interés, seguiremos informando sobre las Notas de Substack.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Sapienciología /

Se suele decir que las ideas y las emociones se propagan como un virus . Tal vez por eso se censuran ciertos discursos y se fulminan libros o tuits: no por lo que son, sino por lo que podrían llegar a hacer. Tememos que una frase con filo, si no se controla, acabe infectando conciencias, deslizándose por la mente como una semilla peligrosa que transforma al que escucha. No debemos permitir que el mal flote en el ambiente, aunque sea en forma de memes, porque ese mal podría controlarnos tal y como la varilla de virtudes gobierna al títere.

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

Te voy a enseñar mi Enfoque de 3 Pasos para siempre tener ideas de contenido y te compartiré ejemplos reales de mi propio trabajo.

Este es un artículo extenso y cubro mucho terreno, pero te servirá para entender el proceso completo desde la idea hasta la publicación.

Un martes cualquiera /

A mi amigo Pablo le gusta la fotografía, las artesanías más típicamente masculinas y arreglar cosas. Todos estos intereses tienen un punto en común y es que requieren de herramientas y materiales con unas ciertas características técnicas. Como sabe que a mí me gusta la carpintería, a veces me pide consejo sobre qué productos comprar o, más bien, qué características deberían tener estos. Lo relevante de todo esto es que, en su camino de compra de sus pasatiempos se ha dado cuenta de que la gama media en muchos tipos de productos está desapareciendo. Sucede con taladros y con cámaras fotográficas entre otros, las opciones ya no son como las de antaño y varían entre calidad muy sencilla y barata con poca duración o calidad destinada a profesionales que pueden realizar una inversión. Y os lo demostrará vehemente si le preguntáis por ello.

Este es un tema que me intriga, porque inevitablemente lo enlazo con el debate de la desaparición de la clase media.

🚀FUTURO

No Solo Suerte /

Warren Buffett fue el único alumno de la clase de Ben Graham en Columbia en sacar una A+ en 22 años.

Al terminar sus estudios, Buffett llamó a Graham y le ofreció trabajar gratis. ¿La respuesta de Graham? “Eres demasiado caro.” Pero Buffett no cedió. Su objetivo era trabajar para su maestro, costase lo que costase. Insistió de tal modo que finalmente, 3 años después, logró la oferta para unirse al partnership.

Warren ni siquiera preguntó por el salario: cogió un vuelo al día siguiente y se presentó en las oficinas de la firma semanas antes de la fecha acordada para su incorporación.

Aprender del mejor era lo único que importaba para el joven Warren en aquel momento.

Audiencias /

A pesar de las preocupaciones iniciales, Chat GPT no ha sustituido a la búsqueda. Los beneficios récord del segundo trimestre muestran que la Búsqueda de Google funciona mejor que nunca. Por eso el nuevo motor de búsqueda de OpenAI, Search GPT, sólo tiene sentido tras una segunda mirada.

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Doble Piso /

Es probable que recuerdes dónde estabas y qué estabas haciendo en marzo de 2020. Yo estaba varado en un aeropuerto de Colombia, después de haber cancelado mis vacaciones anticipadamente, y con una sola pregunta en la cabeza: ¿voy a poder volver a Argentina?

En todos los medios decían que Alberto Fernández había decidido cerrar las fronteras, y mi mayor preocupación no era la caída del mercado (el SPY se caía un 14% esa semana), sino algo mucho más importante: llegar a casa.

A Dios gracias, llegué justo un día antes de que se cerraran los vuelos comerciales. Pero me quedó algo de dinero que no cumplió su destino original… ser gastado en ricas comidas y bebidas en la bellísima Isla San Andrés!

Como me gusta más invertir que gastar, y tampoco tenía mucho para hacer en esa época, decidí buscar una empresa en la cual poner a trabajar esos dólares. Mercado Libre me parecía ideal. Creía que iba a salir beneficiada por la cuarentena. Familiares y amigos que eran bastante reacios a usar Mercado Pago empezaron a adoptarlo de golpe.

Dineros /

En este artículo: ¿Puedes guiarnos a través del proceso de creación de la primera versión de tu boletín? ¿Cómo determinaste la estructura y encontraste a los primeros creadores para incluirlos? ¿Cómo conseguiste tus primeros 1.000 suscriptores? También me mencionaste que tuviste suerte con Twitter debido a la naturaleza compartible de tus boletines. ¿Tienes algún otro consejo que compartir sobre cómo crear contenido atractivo en Twitter? Diferentes estrategias resultan más eficaces en diferentes etapas de un boletín. ¿Cómo evolucionó tu estrategia de crecimiento en el tiempo hasta la adquisición? ¿Qué estrategias y palancas de crecimiento entraron en escena tras la adquisición del boletín por Loops? Creo que Product Hunt sigue siendo un canal de crecimiento infrautilizado para los creadores de newsletters. ¿Puedes compartir cómo gestionaste el lanzamiento (22 de agosto)?En cuanto a los esfuerzos de crecimiento, ¿qué harías de forma diferente si tuvieras la oportunidad de volver a empezar?

The Learning Curve /

Hace unos días volví de Brujas, Bélgica. No fui de turismo ni por cerveza (aunque hubo de ambas cosas). Fui a presentar un trabajo en un congreso internacional de inteligencia artificial llamado ESANN . No es la típica historia de éxito. Es una crónica honesta —y espero útil— sobre lo que implica ir a un congreso si no estás dentro del mundillo académico. Este episodio cambia el foco de Optimly p

🎁 VARIOS

Por si Papá no está /

Hola, Nico. Hola, Aurora.

Desde que soy vuestro padre me he dado cuenta de una cosa que me pasa y nunca antes me había ocurrido.

Y no soy el único, es algo que otros padres también han sentido después de haber tenido a sus hijos.

Tener hijos te hace revivir experiencias que has compartido con otras personas pero con otros ojos.

Aprendizaje Infinito /

Preocupado por estas circunstancias nacionales y guiado por su vocación filosófica, Ortega y Gasset invitó a los españoles a filosofar. Lo hizo a través de un curso presencial en el que analizó la propia filosofía y que está recogido en el libro ¿Qué es la filosofía?. En esta edición de Preguntando a los clásicos exploramos cómo filosofar enriquece nuestra vida.

El ingrediente secreto /

Hola. Te escribo para avisarte de algo grave. Muy grave. Han matado a alguien en mi bloque, el Bloque 55. Y cuando te digo “alguien”, me refiero a una de mis vecinas . La verdad es que yo creo que ha muerto de causas naturales, pero algunos de mis vecinos piensan que la han matado. Mi nombre es Almudena, tengo 40 años, dos hijas fuera del nido y una intuición para el drama que ni en Telecinco.

Ingeniero de letras /

Hubo una tensión en el alma alemana entre el frío y poderoso racionalismo tecnocientífico y la pulsión irracional más oscura que todavía se advierte. Cuando esa tensión se resolvió perversamente alineando ambas fuerzas en una sola destructiva, surgieron ante ella sumisos y rebeldes. Engranajes que propagaron su mal e indóciles que la desafiaron. Esa otra dicotomía resuena también en Alemania, cuyas esquinas y parajes me han brindado para terminar un último eco, doble y disonante. Una dicotomía irresuelta entre la aquiescencia y la rebelión ante su historia más reciente, bella y devastadora.

Jardín Mental 🌱💭 /

La psicología ha intentado por décadas entender cómo somos y por qué actuamos como actuamos, pero no fue hasta el modelo de los 5 Grandes Rasgos que hubo un modelo fiable y universal (McCrae & Costa, 1999).

Solo 5 rasgos hacen falta.

Apertura a la experiencia, Consciencia, Extraversión, Amabilidad y Neuroticismo. Estos 5 explican nuestro comportamiento, relaciones, decisiones… incluso nuestra salud mental y nuestra suerte. Entenderlo es tener un mapa de navegación interno para conocerte mejor y adaptarte con inteligencia al mundo que te rodea.

Si alguna vez te preguntaste: ¿por qué reacciono así? ¿por qué no conecto esta persona? ¿por qué esa persona es así? Tal vez no sea un misterio…

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Ayer, chuletón mediante, David Valero y yo hablamos sobre la vida. Es mi amigo y también mi dique de contención. Mantenemos este tipo de conversaciones, con orden del día, cada cierto tiempo, y son espacios de resonancia muy bonitos y necesarios.

A David le gusta decir las cosas claras y ayer me lo escupió, otra vez: “No creo en la marca personal”.

En realidad, lo que no le gusta es en lo que se ha convertido la promesa de la marca personal, porque sabe perfectamente que, aunque huyas de ella o le des la espalda, existe y te condiciona. Forma parte de nuestra carrera personal y profesional desde el momento en el que formamos parte de un grupo de personas que tienen criterio propio.

A lo que David se refiere es que el 99,99 % de los cursos y mensajes te venden un ideal reduccionista de lo que significa el éxito, el propósito y los objetivos de vida.

liderazgodelbueno.com /

En España hay una cadena de supermercados llamada Mercadona que lo revienta. Lo peta. Se sale. Esto lo cuento para los 105 amigos de México y los (casi) 100 de Argentina. Supongo que allá tendrán otras cadenas.

El caso es que Mercadona tiene una marca propia: Hacendado. Hay galletas marca Hacendado, pasta marca Hacendado y cosas así.

En España cuando algo es algo cutre, se le dice que es de Hacendado. Ese es un manager de Hacendado. Pues Hacendado da mil vueltas a la mayoría de influencers en LinkedIn.

Estoy cabreado y a la vez esperanzado. Porque nunca ha sido taaaan fácil destacar entre la masa de gente que repite mensajes una y otra y otra vez. Nunca. Ponte el audio y entérate de cómo destacar.

El Limonero 🌳🍋 /

¡Hola desde Australia! Hoy corrí la media maratón de Sydney. Me pasaron varias australianas muy fit de 60 años+ pero muy contenta con mi 1h46 a mis cuarenta - y picos de Europa 😉 Y hablando de marcas, hoy los limones los exprime , un crack en el tema de marca personal con 20 años de experiencia creando contenido. Sus vídeos de LinkedIn son tremendos y siempre aprendo algo en su publicación Contenido Ninja 🥷🏼

Cuidado, que los ninjas con limones son un peligro…

🧵 Para el Diario de Substack: Buscamos los Mejores Boletines para Ayudarte a Crear una Vida con Sentido

Para una edición de esta semana del Diario de Substack vamos a presentar una lista de las newsletters más queridas de Substack para crear una vida con sentido; a las que sus lectores vuelven una y otra vez, los que les hacen sentirse vistos, inspirados y un poco menos solos.

Desde reflexiones conmovedoras hasta agudos comentarios, buscamos boletines de Substack que ofrecen algo más que algo que leer. Buscamos newsletters que ofrecen el tipo de conexión que perdura, y el permiso para tomarte tu tiempo.

Si puedes recomendar alguna (e idealmente, con una breve descripción o explicación de por qué te gusta), trataremos de incluirla en la lista. Mencionaremos tu nombre, salvo que no quieras.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

La jubilación de Warren Buffett, la ciudad de SpaceX y la gran noche de Gala

Miles de personas despiden con aplausos a Warren Buffett en Omaha. Encuentra esta historia y dos más en el resumen de hoy.

📌 Buffett planea su jubilación

El famoso inversor Warren Buffett dejará su cargo de consejero delegado de Berkshire Hathaway a finales de año. El hombre de 94 años hizo el anuncio en la junta anual de accionistas de la empresa, un acontecimiento muy esperado al que se alude como el «Woodstock del Capitalismo». Buffett pretende nombrar a Greg Abel, vicepresidente de operaciones no aseguradoras, como su sustituto.

Nacido y criado (y aún residente) en Omaha, Nebraska, Buffett se puso al frente de Berkshire Hathaway -entonces una empresa textil en dificultades- en 1970. Desde entonces, la empresa ha crecido hasta convertirse en un conglomerado de gran alcance, con acciones de control en unas 70 empresas. Conocida por su dedicación a la inversión en valor (que hace hincapié en encontrar valores infravalorados), la empresa ha obtenido unos rendimientos medios de casi el 20% desde que Buffett se hizo cargo de ella. Más recientemente, la empresa ha acumulado efectivo, con cerca de 350.000 millones de dólares en caja.

Charlie Munger, socio de Buffett durante muchos años, falleció a los 99 años a finales de 2023.

📌 Esta noche: Gala Met

Esta noche se celebra la gala benéfica anual del ala textil y de telas del Museo Metropolitano de Arte, el Instituto del Traje, un acto conocido coloquialmente como la “Gala Met”. La retransmisión en directo de la alfombra roja por Vogue comenzará a las 18.00 h ET (mira aquí).

La Gala Met se celebró por primera vez en 1948 como una cena a medianoche en el lujoso hotel Waldorf Astoria de Nueva York. Desde entonces se ha convertido en una de las noches más importantes de la moda. El tema de cada año lleva el nombre de la colección de primavera correspondiente del Instituto del Traje, en este caso, «Superfino: Tailoring Black Style». La colección se inspira en el libro de Monica L. Miller de 2009, «Slaves to Fashion», sobre la historia del dandismo negro y el auge de la moda negra.

Este año, la redactora jefe de Vogue Anna Wintour -que ha organizado la gala desde la década de 1990- estará acompañada por los copresidentes Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky y Pharrell Williams, y LeBron James actuará como copresidente honorario. Se calcula que asistirán 450 de las personas más destacadas de la cultura pop y el espectáculo.

📌 Base estelar de Musk, EEUU

Cientos de votantes de Texas aprobaron el fin de semana la creación de una ciudad SpaceX. Starbase, Texas -una zona costera de aproximadamente 1,5 millas cuadradas en el extremo sur del estado- funcionará como municipio propio, a la espera de la certificación de los resultados electorales del sábado.

Más de 500 personas residen dentro de los límites de la ciudad propuesta, la mayoría de ellas empleadas de SpaceX. El abrumador voto a favor de la incorporación (212-6) permite a Starbase crear sus propias leyes de zonificación, recaudar ingresos, contratar funcionarios locales y bloquear carreteras para el lanzamiento de cohetes. En la votación del sábado también se eligió al primer alcalde de la ciudad -el ingeniero Bobby Peden- junto a dos comisionados, todos ellos empleados de SpaceX o miembros de su familia.

SpaceX utiliza la zona de la playa de Boca Chica para probar su Starship de 400 pies de altura, el cohete más grande y potente del mundo. El director general de SpaceX, Elon Musk, espera utilizar la Starship para una misión inaugural que envíe seres humanos a Marte tan pronto como en 2028.

📗 Libro de Historia: Napoleón Bonaparte muere en el exilio (1821); el Cinco de Mayo conmemora la victoria mexicana en la Batalla de Puebla (1862); Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en el espacio exterior (1961); nace la cantante y compositora Adele (1988).

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Ahora empiezas a pensar por ti mismo en lugar de dejar que otros piensen por ti. Ése es el principio de la sabiduría». - Margaret Mitchell, de «Lo que el viento se llevó».

