Buenos días, Substack.

Las reglas eran que el sorteo de la formación de Víctor Millán (de Escribe PRO) coincidirá con los últimos 3 números del resultado del Cuponazo de la ONCE (España) del viernes que se determinara. El proceso de elección está en este artículo del Diario.

Como se puede ver por internet y en la TV, en los resultados del Cuponazo del viernes, 30 de mayo de 2025, el número premiado fue el 52675.

Pues bien. Para entonces, el Diario tenía 391 suscriptores. Menor que los últimos 3 números. Aplicando las reglas:

675-391: 284

Es decir, tenemos que ver qué suscriptor se apuntó en el lugar 284.

Esa persona fue Titonet. Ya le hemos avisado.

📣¿Quién ha ganado el reto?

David, sin duda. Salvador ha salido dañado con el experimento de reducir su exposición a Notas (en un 90%) en casi todas sus newsletters (no se incluyen algunas como este Diario, que ya cuenta con 420 suscripciones). Ha crecido, pero a menos velocidad. Ni tan siquiera el mayor crecimiento del de David ha compensado sus pérdidas en crecimiento. Y no ha sido el único.

Sin embargo, el reto ha mostrado algo sorprendente, que no tiene lógica, salvo que asumamos que Substack es, casi exclusivamente, una red social.

Hoy no tenemos espacio para explicarlo, lo haremos mañana.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

🏛 LA GRAN HISTORIA

LA ESTAFA SILENCIOSA

Ink & Outsider /

Cómo la IA asesina al autor y clona tu emoción En los inodoros dorados del llamado “metaverso” editorial, se imprime prosa con la misma frivolidad con la que se emiten memes y minan criptomonedas. El lenguaje, ese oro intelectual que alguna vez nos salvó de la barbarie, se cotiza al peso muerto del prompt. En este momento, cualquier adolescente con conexión a internet y sediento de validación puede hoy “crear” y pasar a publicar una novela “emocionalmente optimizada” gracias a GPT-7 o Claude-4. No necesita haber leído a Faulkner menos aún haber sentido el vértigo de la página en blanco; le basta con una búsqueda rápida en tendencias más un toque de biomarcadores. Resultado: Literatura convertida en yogurt emocional con fecha de caducidad.

Y más adelante:

Las plataformas que generan libros a granel no revelan los niveles de intervención algorítmica. No hay auditorías lingüísticas ni exigencia de fuentes. Todo se vende como “inspiración automatizada” o “asistencia creativa”, eufemismos posmodernos para encubrir lo evidente: un fraude disfrazado de innovación. ¿Y los editores? Aplauden desde la orilla, fascinados con el abaratamiento del contenido. Si antes se buscaban voces únicas, ahora se optimizan nichos. Si antes se arriesgaba con estilos incómodos, ahora se persigue la fricción cero. No se edita lo complejo; se diseña lo vendible. Así de claro. Así de criminal.

Otra gran historia:

🏷️ Cómo Perder el Tiempo: La creatividad empieza con un calendario vacío

Estilo /

Lo «bonito» de dar prioridad al ocio en tu vida es que te das cuenta de lo degeneradas que están las actividades de ocio hoy en día. Trabajamos tanto que, cuando por fin hacemos una pequeña pausa en el trabajo, no tenemos ni idea de cómo descansar y relajarnos.

Para Sonia:

Nuestra sociedad actual asocia él ocio con el aburrimiento. Y aburrirse parece ser que está mal visto, prohibido y es un acto deleznable. Una pena porque es tan bonito aburrirse contemplando el mar, jugando al parchís o incluso ordenando el armario. Pero llegaron las pantallas y... Ya sabemos el final. Gracias (…) por este maravilloso texto ✨

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

📑 ¿Afecta un link al éxito de las Notas?

Veronica Llorca-Smith, en su lista de ideas para crecer en Substak, y tras preguntarle David sobre la conveniencia de enviar un adelanto del post en Notas “para abrir el apetito de tus lectores y generar interés y curiosidad” con link al boletín, por si se quieren suscribir, hizo un interesante comentario:

Sería lo ideal pero he notado que cuando añades un link (de lo que sea), las Notes no tienen tanto éxito. No sé si está pensado así pero es mi experiencia y cuando veo las Notes con mucho gancho, ninguna tiene enlaces...

Lo cual nos recuerda las trabas que establecen X y LinkedIn a la eficacia de los links para que no salgamos de sus ecosistemas.

Substacks ha cambiado en los últimos 30 días

La gente que nos odia ahora nos ama, ¿deberíamos preocuparnos?

Para Ted Gioia, como explica en un artículo brillante con ese título, de repente hemos llegado a la cuarta etapa en la evolución de esta plataforma. Es un poco como la Cita de Ghandi:

«Primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego te atacan, luego ganas».

Trataron a Substack como un circo.

Tras la fase de ataque, se ha producido la cuarta etapa de la evolución de Substack: los “grandes” quieren unirse a la plataforma.

Así lo explica Ted en su artículo:

Sólo en los últimos 30 días, todo el ambiente ha cambiado. (…)

Supongo que ahora somos los chicos de moda. Así que otros siguen nuestro ejemplo. En varios artículos recientes, escribí sobre la probabilidad de que esto ocurriera. Pero incluso a mí me sorprende la velocidad y la intensidad de la transición. Fíjate, por ejemplo, en las contorsiones que se están produciendo en The New Yorker. Hace sólo unos meses, Substack era el blanco de sus bromas. Los redactores de Substack eran -o eso daban a entender- como tu insufrible suegra.

Pero, de repente, menciona cómo The New Yorker publicó esto el 11 de mayo.

Fuente

Ted añade:

“Es absurdo lo rápido que cambió el ambiente. The New Yorker nunca había reseñado nada de Substack. Sólo nos ridiculizaban. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, declaran que Substack es la fuente de la Gran Novela Americana. Ese giro es en realidad más divertido que cualquiera de sus caricaturas. Y The New Yorker no es el único vehículo del establishment que se enamoró de Substack durante el mes de mayo.”

Luego explica como en mayo, Billboard se sintió obligado a responder a sus críticas sobre los fondos de capital riesgo. Más tarde, Billboard lanzó su propio Substack:

Ted continúa:

“Creo que esto es saludable para todos. Pero a estos medios tradicionales les resultará difícil adaptarse al desordenado mundo de los nuevos medios.”

También cita el caso de BBC History, que también se unió a Substack en mayo, y que sólo tenían 200 suscriptores cuando Ted lo revisó.

Más adelante, se pregunta:

¿De verdad quiero ver a McDonald's, Pepsi y Nike en Substack? No me hace mucha gracia, pero no creo que tengan mucha suerte aquí. Saben cómo pagar la publicidad y comprar apoyos, pero en el mundo fluido de Substack, lucharán por tener influencia.

Y a continuación Ted desarrolla su visión para la quinta etapa:

“En la siguiente etapa, los límites entre los medios alternativos y los tradicionales empiezan a difuminarse, o incluso a derrumbarse. Algunos Substacks de la contracultura pronto se convertirán en grandes empresas de medios de comunicación. Algunas grandes empresas de medios de comunicación empezarán a actuar como bohemios marginados. No será fácil distinguirlos. Espero que esto ocurra en los próximos 12-24 meses.”

📚¿Cuántos Autores debería tener cada Revista Colaborativa?

Dado el alto número de solicitudes para ser autor en las revistas colaborativas de Alternativas, hemos tenido que aumentar el número de tales revistas. Creemos que, con las nuevas ventajas que estamos planificando (corrección profesional, ilustración y publicación en libro de los artículos más populares) tendremos más autores interesados. Por ello, y porque gestionar demasiadas revistas aumenta mucho la complejidad de esta iniciativa, tendremos que establecer una lista de espera.

Sin embargo, y ante este problema (no dejar tantos autores fuera), se me ha ocurrido que quizás pudiéramos duplicar el número de autores por revista.

Me explico. La idea base es que no podemos llenar la bandeja de entrada del lector, y que lo máximo sería un email diario. Así que se estableció un límite por autor ordinario (el esporádico tiene su propio límite) por mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicación.

Uno de ellos puede y debe ser por email también (se supone que el mejor para el autor).

Esto, junto a que lo sábados no publicamos, reservar un día para los autores puntuales, etc, significaba que cada revista podría tener uno 20 autores ordinarios (miembros).

Pero, como se ve, el límite está en el envío por email, no en la web. Por ejemplo, The Atlantic es una revista que publica 6-7 artículos diarios en la web. En nuestro caso, como máximo, sería 80 al mes, unos 3 al día.

Entonces, ¿y si cambiamos los límites para poder dar más acogida a más autores? Es decir, cada autor, cada mes:

Puede publicar hasta 4 post en la web de la publicación. Esto no cambia.

Uno de ellos puede y debe ser por email también (se supone que el mejor para el autor) pero sólo cada dos meses.

Es decir, el autor tendría la misma visibilidad en el app de Substack y en Notas, pero sólo puede publicar por email una vez cada 2 meses, permitiendo que podamos duplicar el número de autores por publicación, con sus ventajas (mejor selección para el lector, menor complejidad para el proyecto, etc).

Me gustaría conocer vuestra opinión inicial, como autores potenciales de las revistas colaborativas, o sólo como lectores:

📰 Los Artículos en Substack

Doble Piso /

“Gran renta es la economía. La renta es más segura que la economía: la economía es la hija del orden u de la asiduidad. No sentir la avidez de riquezas es una riqueza; no tener la manía de gastar es una renta”. - Marco Tulio Cicerón. Esto también es paradójico: durante mucho tiempo estuve obsesionado con tener más, influenciado por el miedo a perder lo que ya tenía. Ese miedo a perder me impulsaba …

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses sigue dando consejos en “No Solo Suerte: reflexiones para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo”. Y empieza con una cita:

“El networking más efectivo para encontrar trabajo no es el de los lazos fuertes (familia y amigos cercanos), sino de los lazos débiles, esos conocidos casuales que te abren a información y círculos diferentes. La investigación muestra que los lazos débiles están asociados con mayor creatividad precisamente por su conexión con perspectivas e ideas más diversas.” - Jeffrey Pfeffer

La historia chica /

Que la moda puede ser política es algo que empieza a ser de creencia popular para todos nosotros, especialmente los que hemos vivido o hemos experimentado la vida alrededor de ciertas subculturas urbanas o ciertos movimientos generacionales. En las últimas décadas hemos visto a grupos de personas afines enarbolar ciertas prendas o ciertos estilos para reivindicar un estilo de vida y una forma de …

Jardín Mental 🌱💭 /

Hay algo profundamente frustrante en invertir horas leyendo un libro, viendo un curso, subrayando páginas enteras... solo para darte cuenta, semanas después, de que no recuerdas casi nada. O peor aún: ni siquiera sabes dónde guardaste esas notas. ¿Te suena? Yo también pasé por ahí. Hasta que descubrí que tomar notas no es cuestión de "guardar información” …

VC, Startups y Mercados /

Cuidado con los «Ingresos por Vibración»: el Asesino Silencioso de las Startups de IA Aquí nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy - Análisis en profundidad: Por qué los capitalistas de riesgo piden estas extrañas preguntas (y cómo responderlas). Inmersión rápida: Cuidado con los «ingresos por vibración», el …

Dineros /

En este artículo: 🚀 ¿Qué estrategias utilizaste para aumentar más de 41.000 suscriptores en menos de 3 años? 0 - 1.000 suscriptores 1.000 - 10.000 suscriptores 10.000 - 30.000 suscriptores Más de 30.000 suscriptores ¿Cuál ha sido la estrategia más eficaz para convertir a tus seguidores de X en suscriptores del newsletter? 💸 ¿Cuándo lanzaste tu suscripción de pago y cómo decidiste que era el momento?

Ecología /

Sobre este artículo (que consideran un análisis “genial”), Marta y Andreu señalan:

“Poco se habla del coste de usar Netflix y otros servicios de streaming. Nos preguntamos por qué se ha dado tanto bombo al coste medioambiental de las IAs y tan poquito al uso de servicios multimedia 🤔”

VC, Startups y Mercados / 2d

Aquí nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy - Análisis en profundidad: Qué buscan las sociedades de capital riesgo cuando aún no tienes tracción. Inmersión rápida: Cómo encontrar los inversores adecuados para tu startup. Marco de descubrimiento de productos por el fundador de una startup respaldada por YC.

Humanidades /

“He probado todos los Trucos para Conseguir más Lectores, incluyendo el Robo de las Técnicas de Escritura de los más Populares en Substack: Estos 5 Funcionan de Verdad”.

Mapas Milhaud /

Vamos con la cuarta entrega de los mapas del mes. Aquí os dejo un listado de lo que encontraréis en esta edición: La riqueza combinada de Estados Unidos y China Mapas propagandísticos de la Alemania Nazi Las dos Europas, frente a las políticas de Hungría …

Ingeniero de letras /

El pasado viernes tuve la fortuna de ser invitado por y Eva Garnica a las Jornadas de evolución y neurociencias, celebradas en Bilbao, en su séptima edición, y organizadas por la Cátedra de Cultura Científica de la UPV/EHU y la Red de Salud Mental de Bizkaia (RSMB), con el apoyo del Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco . Una sesión que al parecer cuenta año tras ..

Movidas de emprender /

Hace unas semanas te contaba cómo la cagué con el lanzamiento 1 de mi primer curso y cómo le estoy poniendo remedio después de todos los errores que cometí. Se puede resumir en la siguiente imagen: Hace 3 años me pensaba (qué ingenua yo) que para vender un curso solo había que hacer estas tareas: ✦ Grabar el contenido del curso ✦ Preparar un email de venta (sí, uno solo no vaya a ser que parezca …

Digital & Data /

Alex Rayón Jerez reflexiona sobre cómo los humanos no entendemos una tecnología hasta que no la adoptamos masivamente. Que es, precisamente, lo que está ocurriendo con la IA. Empieza con una noticia bastante común: Un medio que explica cómo el tráfico le ha bajado muchísimo desde hace poco tiempo.

Suma Positiva /

Samuel Gil, entre otras cosas, se pregunta aquí: si las instituciones inclusivas generan mayor prosperidad, ¿por qué no las adoptan todas las sociedades?

La innovación y el progreso inevitablemente destruyen viejos modelos económicos para crear otros nuevos. Quienes detentan el poder en sistemas extractivos ven esto como una amenaza, no como una oportunidad. Tomemos el caso de la China imperial: en el siglo XV, bajo la dinastía Ming, China era tecnológicamente superior a Europa. El almirante Zheng He comandaba flotas de “barcos tesoros” que eran verdaderas maravillas tecnológicas, con hasta 120 metros de eslora (los barcos de Colón medían apenas 36 metros). Estas flotas establecieron rutas comerciales hasta África Oriental. Pero en 1433, la corte imperial prohibió abruptamente la navegación de larga distancia y ordenó destruir los astilleros. ¿Por qué? La élite confuciana temía que el comercio marítimo creara centros de poder económico fuera de su control. El resultado fue devastador: mientras Europa se lanzaba a la exploración marítima que revolucionaría el comercio mundial, China se aisló, perdiendo siglos de desarrollo potencial.

La historia está repleta de ejemplos similares, y da ejemplos:

● En la Rusia zarista, los terratenientes bloquearon la liberación de los siervos hasta 1861 porque dependían de su trabajo forzado, mucho después de que Europa occidental hubiera abolido la servidumbre.

● La élite comercial de Venecia bloqueó la expansión del comercio marítimo y las innovaciones financieras cuando amenazaban su monopolio, llevando a su decadencia.

● Inglaterra abrazó la Revolución Industrial mientras otras potencias la obstaculizaron.

El ingrediente secreto /

Dudaba de si escribir esta newsletter. Pero al final te la mando un día antes de lo que toca, para tener tiempo suficiente para preparar las maletas (Nueva York nos espera) La crisis de los 40 lleva ya amenazando varios meses y poniéndome a prueba. Y creo que este meme refleja cada año lo que pasa en mi cumpleaños.

El Limonero /

Tienes 2 formas de crecer en Substack y no son mutuamente excluyentes: De forma externa , promocionando tu publicación en otras plataformas o de forma interna , maximizando las funcionalidades de Substack para crecer de manera orgánica, creando tu comunidad desde dentro. Te adelanto que la segunda es mucho más efectiva: es más fácil invitar a tus colegas a una ronda de copas donde ya están todos. (Un poco de una parte de todo esto se ha hablado más arriba)

Delfos /

“ La riqueza de información crea una pobreza de atención y la necesidad de asignar esa atención de manera eficiente entre la sobreabundancia de fuentes de información que podrían consumirla ”. Herbert Simon. Con esta afirmación, el economista heterodoxo Herbert Simon capturó una paradoja fundamental del mundo moderno: a medida que crece la cantidad de información disponible, se vuelve más difícil …

The moment: Escritura y Foco /

No es magia. Lo juro. Antes de contarte más, te pido disculpas por colarme un viernes cuando me esperas los domingos. Este texto iba a ser una Note, pero me quedaba largo, y he decidido cumplir una promesa por aquí: la promesa que hice hace unos días cuando pregunté si queríais que os contara esto y todavía no os he contestado a quienes dijisteis que sí. Un poco de historia personal: sí, voy casi …

liderazgodelbueno.com /

No sé si conoces a Isra. Si no lo conoces, te diré que es un tipo que tiene más dinero que tú y que yo. Juntos. Considerando lo que hemos ganado o ganaremos en toda nuestra vida. Supongo que esto es lo que le interesa contar de sí mismo a , así que le encantaría esta descripción. Cuando el tipo empezó a forrarse, contaba dos cosas. La primera era una historia de superación personal de cómo estaba …

Auto(des)conocimiento /

Para ciertas personas, hablar y ofender es exactamente lo mismo. Son picantes y amargas; su estilo es una mezcla de hiel y de ajenjo: la burla, la injuria, el insulto, les resbalan de los labios como la saliva. Les hubiera convenido nacer mudas o estúpidas. Lo que tienen de vivacidad o de ingenio les perjudica más que a otros su tontería. No siempre se conforman con replicar con acritud, a veces …

Aprendizaje Infinito /

Alvin Toffler anticipó en Future Shock (1970) las consecuencias individuales y sociales de la aceleración del cambio. Demasiada velocidad pone en riesgo nuestra capacidad de adaptación. El resultado es la ansiedad de no saber quiénes somos ni hacia dónde vamos. Nos rodea la novedad. La ciencia y la tecnología no se detienen. Las empresas venden experiencias y nosotros consumimos identidad. …

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

📌 Ucrania también sabe utilizar el efecto sorpresa ante las nuevas negociaciones

Ucrania y Rusia tienen prevista hoy en Estambul una nueva ronda de negociaciones de paz, tras el intercambio de golpes en el frente este fin de semana. El último, el audaz bombardeo ucraniano con drones que ha inutilizado más de 40 bombarderos en territorio ruso. A Putin le despertaron por la noche para decírselo. Suerte que yo no estaba por ahí.

📌 Porque hay muchas personas que tienen un problema con esto

¿Un remedio para la migraña? Un nuevo tipo de fármacos orales puede contribuir a prevenir la migraña, reducir su frecuencia, duración e intensidad. En algunos casos, incluso puede evitar el característico dolor de cabeza de este trastorno. Y hay una noticia aún mejor: dos de estos medicamentos están ya disponibles en España.

📌 El mercado inmobiliario está loco, loco, loco …

No es nuevo que los precios de los pisos están desbocados, pero sí lo es que el coste de la vivienda de segunda mano está creciendo más deprisa que la nueva. La razón se encuentra en las operaciones de inversión, la llegada de extranjeros con alto poder adquisitivo y la expulsión de muchas personas del mercado de alquiler.

📌 Cuando en un país el presidente puede “dar la lata” al primer ministro

La incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de Polonia tras las elecciones de ayer es máxima, ya que, según los sondeos, el resultado está muy reñido. Con todo, el candidato ultranacionalista Karol Nawrocki parecía imponerse por la mínima al europeista Rafal Trzaskowski en el último momento. El anterior presidente le hacía la vida imposible a Tusk, el primer ministro. No era lo que los redactores de la Constitución polaca tenían en mente, pero …

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🎧 Geobiólogo REVELA las consecuencias del WiFi y las ondas electromagnéticas en la salud | Pere León

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

🩸 FILOSOFANDO

'"El talento es más barato que la sal de mesa. Lo que separa al individuo con talento del que tiene éxito es mucho trabajo duro." ~ Steven King

