🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📙Pilares de la Carrera Editorial: Guía de Supervivencia

Humanidades /

Las 4 P de la priorización, comprender la estructura subyacente de una carrera de autor sostenible, y por qué la mayoría de los escritores no dominan ni siquiera una (Por: Russell Nohelty, bestseller de USA Today) En las dos partes del artículo se examinan aspectos como la creación, venta a minoristas/catálogos, crowdfunding y qué hacer cuando la industria editorial está rota.

📌 “Cuando el cacao valía más que el oro”: En el imperio mexica, el poder no se medía en lingotes, sino en semillas frágiles de cacao. Con ellas se pagaban sueldos, se exigían tributos y se sellaban pactos políticos.

Una historia sorprendente sobre cómo un recurso tan cotidiano pudo sostener un imperio entero.

📌 La Era de los Derechos y del Abandono: En los Jóvenes

Estilo /

Una salva contra la sociedad ciborg:

Pero la respuesta no puede ser retirarse de las relaciones. Tiene que ser tomárselas más en serio. Matar ese impulso de huir y evitar. Porque tenemos dos opciones: quebrarnos bajo el peso de esta cosa o ir a por todas, contra viento y marea. Olvídate de fingir que el amor y la familia no son importantes, que son opresivos, que con querernos a nosotros mismos basta. Olvídate de incendiarlo todo. Tenemos que esforzarnos aún más.

📌La piratería como gran democratizador cultural - No se trata solo de “piratear o no piratear”, sino de cómo sobrevivimos en sistemas que nos niegan el acceso desde el origen. Esto va más allá de la piratería. Es una conversación sobre dignidad cultural. Sobre cómo democratizar el acceso sin precarizar a quienes crean. Me alegra mucho que se abra este diálogo, porque lo necesitamos urgentemente.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. La columnista invitada de hoy es Renata.

Substack se convirtió en mi refugio (y también puede ser el tuyo)

Por: Renata

Abrí este espacio hace algunos meses, sin demasiadas expectativas y con más dudas que certezas. No sabía si alguien iba a leerme, si iba a encontrar una voz propia o si iba a quedarme hablando sola en un rincón digital. Pero algo en mí insistía con que tenía que intentarlo.

La primera vez que publiqué acá me temblaban las manos. Había escrito en cuadernos, en notas sueltas, en mensajes que nunca mandé, pero nunca había compartido algo de manera tan pública. Lo gracioso es que lo “público” en internet es relativo, uno nunca sabe si lo van a leer veinte personas o dos mil, y la diferencia parece enorme pero en el fondo se siente igual. Lo que importa es que hay alguien del otro lado.

Lo que me sorprendió de Substack es la sensación de intimidad. A diferencia de otras redes, no sentí la obligación de mostrar una versión armada de mí misma, ni de resumir todo en un título llamativo para ganar clics. Acá lo que vale es sentarse a escribir y confiar en que habrá alguien dispuesto a leer con calma. Y eso, en tiempos de scroll infinito, es casi un lujo.

La parte solitaria (y la parte compartida)

No voy a mentir, al principio se sintió solitario. Es como mudarse a una ciudad nueva. Nadie te conoce, vos no conocés a nadie, y cuesta encontrar la esquina donde tomarte un café sin sentirte fuera de lugar. Substack fue eso para mí: un lugar al que llegué un poco perdida, intentando aprender cómo funcionaban las cosas.

Pero lo lindo de esa soledad inicial es que enseguida se va transformando. Empezaron a llegar mensajes, respuestas, lectores que se tomaban el tiempo de escribirme para decir “esto me pasó igual” o “me hiciste pensar en algo que no había visto así”. Y ahí entendí que lo que parecía un monólogo se estaba volviendo un diálogo.

Esa es la magia de este espacio: no es una vitrina, no es un escenario. Es una conversación lenta.

Lo que me dio escribir acá

Escribir en Substack me obligó a mirarme con más sinceridad. Cada texto fue un intento de poner en palabras lo que normalmente dejo escondido. No es que no pudiera escribir en otros lados, pero acá sentí menos presión. Tal vez porque no hay algoritmos dictando qué es “popular” ni notificaciones persiguiéndote a cada hora.

También me regaló disciplina, aunque nunca fui muy amiga de esa palabra. Saber que hay gente esperando leerme me ayuda a sostener el hábito. Y escribir con cierta frecuencia hace que las palabras empiecen a salir más fluidas, menos trabadas por la autocensura.

Además, me enseñó algo que suena obvio pero que se olvida seguido: no hace falta gritar para que alguien te escuche. A veces, basta con hablar en voz baja y confiar.

El detrás de escena

Hay una parte que no siempre se ve, la de las inseguridades. Cada vez que aprieto el botón de “publicar” siento una mini crisis. Pienso: ¿será demasiado personal? ¿será demasiado poco personal? ¿le interesará a alguien? Pero después recuerdo que el motivo por el que empecé no fue complacer a un público masivo, sino dejar de guardarme lo que quería decir.

Y, curiosamente, cuanto más auténtica fui, más resonó en los demás. Como si esa vulnerabilidad que uno cree que es debilidad, en realidad fuera un puente.

Lo que descubrí de los demás

Otro regalo inesperado fue leer a otras personas acá. Encontrarme con newsletters que no hubiese encontrado en otro lugar. Textos largos, reflexivos, vulnerables. Eso también me animó: ver que hay una comunidad que todavía cree en detenerse a leer.

Me hice amigos de todas partes del mundo, conocí gente maravillosa e, inclusive, colaboramos en algunos escritos juntos.

Pero, sobre todo, me di cuenta de algo: todos tenemos un montón de cosas que queremos decir y que no decimos en voz alta. Substack es, de algún modo, la excusa perfecta para hacerlo.

¿Y si te animaras vos también?

Cuando me preguntan cómo definiría mi experiencia en Substack, digo esto: es como haber encontrado un cuarto propio en medio del ruido. Un espacio donde no tengo que levantar la voz, ni competir, ni disfrazar lo que siento.

Todavía me queda mucho por aprender, seguramente seguiré cometiendo errores y dudando de mí misma cada tanto. Pero si algo me enseñó este lugar es que escribir no se trata de tener todas las respuestas, sino de animarse a hacer las preguntas.

Y si vos que estás leyendo esto alguna vez pensaste en abrir tu propio espacio acá, mi consejo es simple: hacelo. Aunque sientas que no estás preparado. Aunque creas que nadie va a leer. Porque lo cierto es que nunca se está del todo listo, y siempre hay alguien esperando las palabras que todavía no escribiste.

A FONDO y VARIOS

Aparte de artículos publicados esta semana, se han incluido otros de septiembre no publicados porque iniciamos la vuelta del período estival el 15 de este mes.

▶ Un Español con una Tasa de Conversión de casi el 15% al Modelo de Pago en Substack

Dineros /

Roberto Chamorro dirige invirtiendoME, una newsletter en Substack que en solo unos meses ha pasado a ocupar el número 2 en la categoría de inversiones en Substack en español. En esta entrevista explica cómo lo hizo, por qué lo hizo y cuanto gana con ello.

📊 Los segmentos de usuarios son fundamentales para la búsqueda de IA

Audiencias / 1d

Cómo convertir los datos internos existentes en “personas SEO” procesables que den forma a los informes, las instrucciones y los resultados. Personas SEO (o “search personas”) representan distintos segmentos de usuarios de Internet que buscan utilizando palabras clave específicas en Internet y visitan tu sitio web.

📑Artículos Invitados sobre Posts Existentes

Ensayos /

Bienvenido al guest blogging, el equivalente digital a ser ponente invitado en un evento. Es tu oportunidad de causar una buena primera impresión. Es tu oportunidad de estar en el escenario, llamando la atención mientras tu público escucha, atento a cada palabra. Con este poder para amplificar el mensaje de tu boletín y mejorar tu alcance, ¿tiene inconvenientes y ventajas, y cómo se eliminan los inconvenientes? Aquí se explica.

▶ Los cuerpos y el verano

Cerebro & Corazón /

Hoy brindaría por la entrada triunfante en el otoño y cierre de un verano casi perfecto, en España, en una isla, tratando de joder lo menos posible y no contribuir a reventar barrios y lugares. No hay nada más triste que vivir al lado del mar y no poder vivirlo y sentirlo tuyo. Inhabitable y conquistado. A pocos días del verano, rumias y te dices a ti misma: ¿Cómo ha podido suceder? ¿En qué momento?

▶ Es 2025, ¿por qué seguimos hablando de censura?

Lo que no digo en voz alta /

Lo que le pasó a Jimmy Kimmel me pareció tremendo, así que vengo a abrir el debate —porque en este blog, como imaginarán, no nos guardamos nada. Me molesta mucho cuando escucho a alguien decir que como sociedad “avanzamos un montón”, en gran parte porque creo que no es cierto. Siguen muriendo mujeres en manos de hombres cada 23 horas, las guerras y genocidios siguen siendo cosa de todos los días, …

✖Uno va de listo en el gym y la caga

Por si Papá no está /

Mierda, pensé. Otra vez se me había olvidado cargar los cascos. Me tocaba entrenar en el gym sin música ni podcasts. Aún así, como una tarita personal, me los puse, mitad porque cancelan el ruido de la música del hilo musical y mitad para que nadie me hable. Delante mía, dos tipos de mi edad, cuarentones, hablando entre ellos de Bitcoin. Quizás por deformación profesional, puse el oído un poco, …

▶ Mapamundis nacionales

Mapas Milhaud /

Este proyecto incluye esta newsletter y el catálogo de mapas.

▶ Escritura sensorial 3: la vista

Por amor al arte /

¿Quién no se ha sentido atraída por la belleza de un atardecer o viaja lejos para maravillarse con las vistas del monte Fuji, la Bahía de Ha Long, los Alpes suizos o los Fiordos noruegos? A menudo pensamos que la belleza se encuentra en los paisajes lejanos y grandiosos. Y, sin embargo, los ojos también saben descubrirla en lo pequeño, en lo que parece insignificante. Lo olvidamos con facilidad …

📜Plantilla de economía unitaria, ¿Cómo lanzar tu startup desde el sigilo? & Utiliza Reddit y la IA para encontrar ideas ganadoras

VC, Startups y Mercados /

Además: 996 se apodera de SF & Cómo las empresas inteligentes pueden prosperar en medio de la incertidumbre. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

▶ La prueba del algodón

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

En circunstancias normales, te diría que hay pocas cosas más frustrantes que escribir una novela, publicarla con toda la ilusión del mundo y que Amazon te devuelva un silencio absoluto. Ya sabes, ver una línea plana de ventas y sentir que has tirado tu trabajo a …

▶ LLM, GPL-1 y otros acrónimos que están reduciendo el tamaño de nuestra humanidad

Sapienciología /

Elara es una audaz hacker que se burla corporaciones digitales. También es una maga desterrada que vaga entre mundos. Y una comandante rebelde al frente de su flota espacial. Elara Voss es autora de más de sesenta libros diferentes, que nada tienen que ver entre sí. También hay una multitud de personas con ese nombre en Twitter, Pinterest e Instagram. También protagoniza fanfics en plataformas …

🌱💭 Perfect Days: la película que cambió mi vida

Jardín Mental /

¿Puede el cine cambiarte la vida? Una característica del arte es su capacidad para generar emociones en el espectador. Emociones que, según el impacto que tengan en nosotros, pueden provocar cambios en nuestras vidas o hacernos tomar decisiones que éramos incapaces de tomar. Hoy hablaremos de Perfect Days, la película que cambió …

▶ El error que te hace pensar que tu web va bien

Escribe para tu negocio /

Hace muchos, muchos años, me movía en el ambiente gótico y siniestro de Madrid. Ya sabes: la ropa negra, las botas, el cuero, los pinchos… Solía ir a una discoteca que estaba siempre hasta arriba de gente. Era de los pocos sitios de este estilo en los que merecía la pena hacer cola para entrar porque era una pasada. Un día, cerró. No tenían beneficios. Sí, el garito se llenaba cada sábado, pero …

▶ Si los libros se están volviendo más estúpidos podemos dejar de mentir en las encuestas

Causas y Azares /

¿Conseguiré que Causas y Azares vuelva a ser una lista de correo con la regularidad que se merecen sus suscriptores ? Vamos a intentar vencer la sensación de que para cada tema siempre haría falta una lectura más, y empezamos con lo más leído de la edición anterior: rediseñar los hoteles para aumentar la rentabilidad , manual del canceladito , reponer o no la testosterona.

▶ Historia del Derecho Latinoamericano: Perspectiva Global

Ley Derecho /

Desde inicios de siglo, los Estudios Latinoamericanos, y en particular la investigación sobre el derecho y la sociedad en América Latina, han experimentado un crecimiento dinámico. Sin embargo, el estudio del derecho latinoamericano tiene una larga e importante tradición. Comenzando en el periodo colonial y a lo largo de los siglos XIX y XX, numerosos estudiosos narraron cómo las distintas …

🧹 Europa no se rinde y en Marte nos espera un regalo

Esto me interesa /

Hoy parte del contenido coincide con las efemérides de la semana, toda una casualidad histórica: El 23 de septiembre de 1846 descubrimos el …

📜 Puntos de Referencia B2B SaaS que los VC utilizan para detectar PMF & El Memorándum de «Superinteligencia» de Zuck

VC, Startups y Mercados /

Además: Herramientas de IA utilizadas por el socio a16z, Marco para una monetización con éxito & Elad Gil: Seis mercados de IA ya están cerrados. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

▶ La Felicidad Organizacional en un Mundo Empresarial cada vez más Competitivo y en Constante Evolución

Carreras /

La felicidad como estrategia de gestión en las organizaciones, con efectos positivos (mayor productividad, menor rotación y mejor clima organizacional): El panorama empresarial contemporáneo se encuentra inmerso en un contexto caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad: esta realidad exige a las organizaciones flexibilidad, adaptabilidad y resiliencia.

▶ Innovación Sostenible en la Industria Sanitaria: Claves y Estrategias de Impulso

Chamberly /

Los sistemas sanitarios se enfrentan hoy en día a dinámicas disruptivas que requieren una posible revisión. El contexto italiano es un caso paradigmático: el aumento de la demanda de asistencia sanitaria, debido al envejecimiento de la población (con un incremento de los mayores de 65 años, que han pasado del 19,2 % al 24,0 % en poco tiempo.

▶ Una Empresa de Capital Riesgo Secreta detrás del Imperio de Elon Musk & Plantilla de Calculadora de valor ESOP

VC, Startups y Mercados /

Además: Cómo diseñan las startups de YC las instrucciones del LLM, análisis de vibraciones, el libro de jugadas de los 5 pasos del correo electrónico en frío & más.

▶ ¿Problemas para Recordar? Esta podría ser la Razón (El autosabotaje)

Estilo /

Podríamos empezar por aquí: ¿Tu agenda está siempre apretada? ¿Vas siempre deprisa de una cosa a otra? ¿Trabajas sin parar, sin pausas entre tareas? Si has respondido afirmativamente a alguna de las preguntas anteriores, sigue leyendo, que te puede interesar. El autosabotaje se produce cuando nos destruimos física, mental o emocionalmente, o impedimos intencionadamente nuestro propio …

▶ Fuentes de Historia Jurídica (Guía Detallada y Documentos Jurídicos Históricos)

Ley Derecho /

Esta colección de documentos históricos de temática jurídica , en formato web, ofrece una visión general (en ocasiones, comentada) de textos, documentos y otros recursos jurídico en inglés, de todos los periodos históricos y regiones del mundo. Incluyen tratados, panfletos, libros en diferentes formatos y materiales jurídicos primarios.

▶ Consejos de Supervivencia para Padres con Hijos en Secundaria: La Guía

Ciencias Sociales /

Los alumnos de secundaria de hace diez años, que enviaban mensajes de texto, y actualmente, con las redes sociales, pueden parecer una especie distinta de cómo los padres se recuerdan a sí mismos cuando eran alumnos de sexto, séptimo y octavo curso. A menudo, los niños se ven obligados a enfrentarse a temas serios como las drogas, la violencia, la sexualidad y la tecnología a una edad que …

📜 La Prueba de Fuego del «Tirón del Mercado»: ¿se trata sólo de una Idea Genial o de un Negocio Real?

VC, Startups y Mercados /

Además: El modelo gancho: Haz que tu producto sea adictivo & Max MRR: El techo oculto del crecimiento de tu SaaS. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

🏷 Puesta en Marcha de tu Estrategia de SEO por Temas

Audiencias /

Si estás intentando construir una visibilidad orgánica duradera y autoridad para tu marca, este es tu plan. En este número: Cómo construir y utilizar un mapa temático y una matriz (con una plantilla de mapa para lectores premium) Por qué un conocimiento profundo de tu audiencia es crucial para una verdadera profundidad temática Orientación para ….

🗂 Gracias, David, por esta labor de difusión de los trabajos más interesantes de Substack.

Dejo por aquí el link al post que gustó al Diario. Un abrazo.

🗂 Un monólogo húmedo y sin adornos: la nostalgia de los diecisiete vive en un cigarro y una regadera. Sobrevivir ya no duele igual, pero el hábito se queda. Crudo, sensorial, una confesión que pregunta qué queda después de sobrevivir.

🗂 Hola amigos y amigas del Diario;

Les comparto un texto sobre el desempleo, no como simple pérdida de ingreso, sino como fractura de identidad y pertenencia. La cesantía activa un duelo silencioso y un estrés biológico que se siente en cuerpo y mente: cortisol disparado, dopamina apagada, vergüenza que aísla. Si alguna vez sentiste que estar sin trabajo era más duro de lo que se admite en público, aquí encontrarás palabras para entenderlo y espejos donde reconocerte. Leerlo es abrir una conversación que rara vez nos permitimos tener.

👉 Desempleado otra vez: qué nos hace por dentro

🗂 Tercera entrega sobre comunicación del problema de acceso a la vivienda centrado en la ideología de la propiedad, genuinamente española y en el conflicto intergeneracional que cada vez está más presente en los medios.

🗂 Hoy os comparto una de esas lecciones prácticas: “nunca envíes un email 📧 en caliente 🔥… repito… nunca”

Dentro cuento lo que me pasó por ello, y como lo evité de nuevo no hace mucho:

🗂 Un post para comunicadores sobre como lidiar con el FOMO, sin dejarse llevar por él.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

