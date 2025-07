☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo. 🌞 Durante el período estival (hasta mediados de septiembre) sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

📌 Tremendamente popular en su momento, es un clásico en Substack, y una buena lectura para los que empiezan el verano (o no), y no lo leyeron en su momento, en nuestro intento por rescatar antiguas joyas:

📌 También popular y con una forma de escribir que nos impacta, porque: Solos no alcanza. Solos no basta.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Esta publicación se llama “columnas” por algo. Porque queremos que escribas “columnas” fijas con nosotros, sobre Substack y su “universo”.

Chus Recio

1. 📑 ¿Quieres participar en el “concurso del escritor”?

Creo que ya conoces que el Diario forma parte, junto con otras iniciativas, de una comunidad global, hispana/española, dedicada a nutrir a los escritores y fomentar la creatividad, entre otros objetivos.

Mediante proyectos presentes y futuros, tratamos de crear espacios donde los escritores pueden conectar, crecer y prosperar. Independientemente de tu nivel de experiencia o de lo que escribas, estamos encantados de tenerte con nosotros.

Uno de ellos, a partir de fines de septiembre, es un “concurso del escritor” (de Substack, en español). Cada semana o mes publicaremos una convocatoria (general, o sobre un tema determinado) e invitamos a escritores de todo el mundo a responder con un máximo de 500 palabras (o, si son textos más largos, sólo las primeras 500 palabras aproximadamente). La participación es gratuita, está abierta a todos los géneros y niveles de experiencia, y nos gustaría que fuera evaluada por un elenco rotatorio de jueces invitados (o uno fijo y 2 rotatorios) y amigos literarios.

Chus Recio, que cada vez me sorprende con sus textos tan bien construidos, nos ha contestado que podría evaluar textos que reflexionan sobre el comportamiento humano, los vínculos, los conceptos, las ideas, las paradojas de la vida contemporánea. Textos que, aunque breves, abran pensamiento o dejen una huella. Le estamos muy agradecidos.

Iremos anunciando otras personas que se apuntan a esta iniciativa que, como ella dice, le anima el espíritu de “construir miradas alternativas, sensibles y críticas”. La idea es buscar a alguien que haga una selección previa, y el jurado lea sólo los textos finalistas y donde haya más dudas (quizás unos 20 al mes).

Luego, tras la selección, publicaremos las obras ganadoras (con el tiempo, y en la medida de lo posible, agrupadas por temas centrales). Quizás con algún sistema de “premios”.

2. 📊 ¿ Substack reduce realmente el contenido sobre y/o con la IA?

Hace pocos días, se publicó un “informe de Substack sobre la IA del creador”, redactado por la plataforma. Los editores dijeron en él que «Substack se ha inclinado en 2025 y sus usuarios no son sólo escritores, sino podcasts, creadores de vídeo e influenciadores multimedia».

Pero ¿cuál es la verdadera historia aquí, más allá de la encuesta?

Substack dice que encuestó a 2.000 editores de Substack , incluidos escritores, artistas, podcasters y creadores de vídeo, de todo el mundo. (Substack es sobre todo una plataforma con sede en EE.UU.). La encuesta se diseñó para reflejar segmentos clave de la comunidad de editores de Substack.

En Substack, hay mucho sentimiento anti-AI debido al énfasis de la plataforma («motor económico de la cultura») en la cultura y la política. Aunque el periodismo y la edición en EE.UU. han adoptado la IA muy rápidamente, no siempre ocurre así entre algunos de los creadores de Substack.

En mi opinión, y puedo estar equivocado, Substack se ha salvado parcialmente de la ola de contenido generado por IA con poca intervención humana, a diferencia de Medium (aunque su política es anti-IA, el incentivo está ahí), LinkedIn, los libros de Amazon, etc

Los Creadores de Substack utilizan sobre todo la IA como apoyo al flujo de trabajo.

Según la encuesta, los escritores de la plataforma no son grandes adoptadores de la IA.

Ten en cuenta que la «IA» no tiene categoría propia en Substack , sino que está relegada a ser una subcategoría menor dentro de la categoría Tecnología de la aplicación que tiene uno de los índices de conversión más bajos de la plataforma (de seguidores gratuitos a seguidores de pago). Esto se debe a un sesgo editorial, no a la ineptitud de los que escriben sobre la IA. Esto también ha tenido consecuencias económicas y de audiencia para escritores que escriben, en inglés, sobre este tema (Parece que no es lo mismo en el caso de los autores en español y algunos otros idiomas).

Incluso se podría decir, según algunos observadores, que el algoritmo de Substack en Notas penaliza el contenido de IA. Aquí está la Etiqueta por si quieres seguirla. También es relevante la etiqueta Tecnología emergente. Hay que activarla en la app como lector mediante un tedioso proceso que consiste en ir a Gestionar Intereses > Tecnología > Inteligencia Artificial ( poner en verde los pulgares hacia arriba, la 5ª opción hacia abajo). La etiqueta tampoco está muy bien gestionada. Donde incluso el contenido especializado en IA a menudo apenas aparece en esos feeds. (Esto ocurre a veces con otras materias)

Así que, aunque en Substack proliferan las publicaciones basadas en la IA (como tema), los usuarios de la aplicación de Substack no están demasiado expuestos a contenidos sobre IA. Dado que, según esos autores, el algoritmo silencia el contenido (en buena parte por el énfasis de Substack en la Cultura), claro que en realidad eso significa que se magnifican las versiones puramente estadounidenses de la cultura y la política. Substack, se ha dicho muchas veces, está plagado de este tipo de sesgo editorial por diseño y decide quién hace y quién no en parte también desde un sentido financiero (lo que no es de extrañar; incluso se podría decir que menos que otras redes sociales).

Para algunos, al menos en el idioma inglés, el énfasis de Substack en la «capacitación cultural», un sustituto para atraer a personas influyentes y gente de los medios de comunicación (y tiktokers, entre otros), ha diezmado las oportunidades para otros; y algunos de ellos se han ido a Beehiiv.

Para algunos autores que escriben esencialmente sobre la IA, la postura considerablemente ideológica de Substack sobre la cultura, y la proliferación de sentimientos contrarios a la IA entre muchos escritores, la adopción de herramientas de IA es bastante baja entre este grupo de creadores. Es curioso cómo la media de la «adaptación de la IA» es mucho más baja que el de los periodistas reales que trabajan en publicaciones de EE.UU. en su conjunto:

SÓLO el 45,4% dijo que utiliza IA

el 52,6% dijo que no

el 2% no estaba seguro.

Para algunos, esto es muy preocupante. En mi opinión, todo lo contrario: Significa que los autores en Substack tienen libertad de elección, y que en los grandes medios la adaptación de la IA, algunas veces, es una imposición que viene de arriba.

Es más probable que los mayores utilicen la IA en su trabajo

Según la encuesta:

Los editores mayores de 45 años tenían más probabilidades de utilizar la IA que los menores de 45 años.

Los hombres declararon una mayor adopción que las mujeres (55% frente a 38%).

Para mi, el primer dato es algo desconcertante. Y quizás por eso deja intranquilos a los autores en inglés sobre la IA cuando se considera que gran parte del presupuesto de Substack para marketing y alianzas se destina a atraer a las creadoras más jóvenes y a su público para obtener ventajas de la plataforma e intentar hacerse con una mayor cuota de mercado.

Como se ha dicho tantas veces, el enfoque de la plataforma hacia determinados temas (los que le dieron el impulso inicial, y ahora en su segunda etapa), junto a cierto centralismo por EEUU (y algo Reino Unido), no ayuda a los que estamos fuera de esos grupos. Sólo esperamos que con una ronda de financiación de 100 millones de dólares puedan hacer que la plataforma sea más amigable para un público global, aunque no apostaría por ello.

¿Qué categoría de creadores utiliza realmente la IA en sus escritos y contenidos multimedia?

Substack ha descuidado sistemáticamente las categorías en las que su principal base de usuarios masculinos mayores encuentra más valor, y quizás eso explique que más del 70% de los autores sean mujeres, como se vio en una encuesta publicada aquí. Debido, quizás, a un enfoque de impulsar la «Cultura» y los influencers de la talla de Instagram. Entiendo que Substack no puede complacer a todo el mundo ni ser todo para todos.

No tengo cifras, pero leyendo e investigando muchos boletines durante un año, me parece también que los intereses de nicho de ambos géneros no coinciden en algunas materias (por ejemplo, en los boletines de inversión financiera) y que los sistemas de monetización fuera de Substack suelen darse en un porcentaje algo mayor en el caso de los hombres, lo que es un riesgo importante para ellos tal como están redactados los términos de servicio de esta plataforma.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

▶ La gran mentira de la doble radicalización

El rincón de Daledebil /

No suelo hablar en mis posts de temas políticos. Quizás, en alguna ocasión, he deslizado algún comentario en alguna nota ajena, pero es cierto que no suelen ser el centro de mi escritura. Sin embargo, ayer estuve comentando con una colega de Substack (con la que, en general, estaba bastante de acuerdo) sobre un tema que me llamó poderosamente la atención: lo que yo llamo el gran triunfo de la derecha …

▶ 📜 Las Métricas de Inicio que Engañan a todo el Mundo | Añadir una función porque ChatGPT cree erróneamente que existe

VC, Startups y Mercados / 16h

Las Métricas de Inicio que Engañan a todo el Mundo | Añadir una función porque ChatGPT cree erróneamente que existe. Y el manual de adopción de la IA de Shopify Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

▶ Transformación de los Directores de RRHH: Cómo pueden cambiar sus Organizaciones

Carreras /

¿Cómo pueden los directores de RR. HH. transformar las organizaciones? Los recursos humanos se encuentran en un momento crucial, oscilando entre su modelo tradicional y nuevas competencias para convertirse en agentes del cambio en las organizaciones del futuro. En los últimos años, la función de recursos humanos se ha enfrentado a numerosos retos que la han llevado a realizar importantes transformaciones …

▶ ¿Se Puede Prevenir la Demencia?

Estilo /

Uusando los datos de la Comisión sobre la Demencia de The Lancet, no existe una forma segura de prevenir todos los tipos de demencia, ya que los investigadores siguen estudiando cómo se desarrolla esta enfermedad. Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo …

▶ La Agonía del Arte: ¿Literatura o Terapia con Licencia Editorial?

Ink & Outsider /

La creación literaria contemporánea padece una patología ineludible, habitamos la era de la máxima libertad expresiva y, paradójicamente, la del mínimo rigor estético. La incertidumbre —ese miasma psicológico, político y existencial de nuestro siglo— ha disuelto las fronteras entre el arte y la hemorragia del yo, entre la arquitectura narrativa y el manual de autoayuda, entre la literatura y el …

▶ ¿Por qué nos gusta tanto el ‘me gusta’ en Internet?

Sapienciología /

Cuando en Cyrano de Bergerac , la obra de teatro de Edmund Rostand basada en la vida del noble y duelista francés que tenía un apéndice nasal de connotaciones ornitológicas, el vizconde de Valvert le espeta al protagonista: «vuestra nariz es un tanto grande …

▶ Servicios de Actualización Jurídica

LeyDerecho /

Mantenerse al Día con el Derecho: La ley cambia constantemente y mantenerse al día de los cambios en tu área de investigación puede ser todo un reto. Afortunadamente, existen muchas herramientas que te ayudarán a mantenerte al día. La mayoría de los métodos mencionados en esta guía están disponibles gratuitamente en Internet y son fáciles de usar. Muchos te envían la información mediante alertas, …

▶ Liderazgo en la Escritura Académica

Liderar y habilidades interpersonales /

Guía sobre los Procesos de Escritura Académica en los Contextos Vitales: La escritura académica puede ser un proceso disperso, en el que el tiempo de investigación y composición se dedica a rachas. Las responsabilidades docentes, administrativas y familiares pueden desbordar incluso las mejores intenciones de los académicos más dedicados a la escritura programada. Los procesos de escritura e investigación …

▶ Ingresos para Creadores: Crear y Vender Productos Digitales

Creadores /

Por qué crear y vender productos digitales sigue siendo una de las mejores formas de ganar dinero en 2025. ¿Por qué deberías subirte al carro digital?

▶ La cortesía como escudo: anatomía de los vínculos diluidos.

Reflexiones de Chus Recio /

Hay mensajes que revelan más por lo que callan que por lo que dicen. Como si su lenguaje, aparentemente correcto, no lograra ocultar la falta de latido que los habita. Una distancia barnizada de amabilidad que deja al otro en un limbo: ni dentro ni fuera, ni deseado ni rechazado. La cortesía, convertida en disfraz de la ausencia. En una conversación reciente, tras compartir un mensaje cargado …

▶ El arte de oír la voz de las piedras

Fruska Gora /

El tema de hoy responde a esta pregunta: ¿es el escritor el que escribe la novela, o es la novela la que se escribe a sí misma? ¿Llega un punto en que la creación toma vida propia y es capaz de elegir su propio camino? ¿Qué pasa, cuando llega ese momento, con al mente del escritor? ¿Se puede considerar ese ámbito como parte del reino de lo espiritual o, incluso, de lo sagrado? Pero, además: Hacemos …

▶ No quiero volver con vos pero...

Lo que no digo en voz alta /

“I don´t want your body but I hate to think about you with somebody else” Hace unas semanas estaba en el shopping con mis papás y mi hermana, y cuando volteé en un momento la cabeza me pareció haberlo visto. A él. El último chico al que amé hace más de un año. El mismo que me rompió el corazón y lo dejó ahí en el piso, agonizando. El mismo al que no le importó. El mismo que aún a veces siento que …

▶ Santa Teresa de Calcuta dudaba más que tú (y eso la acercó a Dios)

Cartas para curiosos 💌 /

"¿Y si Dios no existe?" "¿Y si he dedicado mi vida a una ilusión?" "¿Y si todo esto es solo un mecanismo psicológico para lidiar con el miedo?" Nadie nos prepara para estas dudas. En catequesis nos enseñaron oraciones, mandamientos y sacramentos. Pero nadie nos dijo que los santos más grandes de la Iglesia pasaron por noches oscuras del alma que harían que nuestras dudas parecieran juegos de niño …

▶ El socialismo no triunfa por la envidia, sino por la homeostasis y el miedo

Sapienciología /

«Prácticamente ninguna idea es demasiado ridícula para ser aceptada, incluso por personas muy inteligentes y con un alto nivel educativo, si les proporciona una forma de sentirse especiales e importantes.» - Thomas Sowell Esto es lo que dice un exhaustivo análisis recién salido del horno en lo que concierne a las empresas públicas europeas (2002–2018, incluye España) frente a empresas privadas: …

▶ Otro regalo más desde las vacaciones

Mapas Milhaud /

Hace cosa de una semana empecé las vacaciones de verano y el último día de trabajo fue un auténtico tren de …

▶ Dejar huella sin dejar camino

Por amor al arte /

El deseo de aportar algo al mundo sin que eso implique grandeza ni reconocimiento. Culminamos el mes en el que hemos escrito sobre propósito, metas, vocación, dones, sueños…, para crear nuestra propia brújula. Hoy encontrarás: Práctica de bondad amorosa expansiva. Los gestos que dejan huella aunque no brillen. Tu brújula basada en el Ikigai. Ejercicio extra de práctica narrativa: personajes o escenas ….

▶ Tulipanes negros y NFTs

liderazgodelbueno.com /

La primera burbuja especulativa fue una demostración de que el ser humano es gilipollas cuando se rodea de otros seres humanos. Ya te la sabes, en Holanda allá por el siglo nosecuántos se desató una euforia loquísima por los bulbos de tulipanes, que se llegaron a vender por valor superior al de una vivienda. La gente empezó a invertir como posesos en los bulbos de tulipanes, pero un día alguien …

▶ Torturarías a un gato para evitar la muerte de un bebé y otros dilemas morales espinosos

Sapienciología /

Dilema moral: Tu hijo de cuatro meses está llorando porque tiene hambre. Pero te dicen que si lo alimentas en menos de 24 horas, pasarán una de estas cosas: a) morirá otro bebé de cuatro meses en otro país. b) aumentará la temperatura global de la Tierra en 1 ºC. c) Morirán torturados 25 gatos y tendrás que ver el vídeo (treinta segundos de vídeo por gato). Pregunta: ¿aceptarías dar de comer a tu hijo …

▶ Un regalo para este verano

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

A finales de 2024 me planteé el objetivo de crear un método de trabajo tan sencillo y potente que cualquier escritora de brújula pudiera reconectar con su intuición y, por fin, trabajar solo en historias capaces de convertirse en novelas. ¿Por qué? Porque después de 30 años escribiendo, por fin le di la vuelta al enfoque tradicional de planificarlo todo hasta la extenuación, que no solo no me había …

▶ El arte de manipular: viejas técnicas con nuevos actores

El rincón de Daledebil /

“Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada.”— Mark Twain. Sí, ya sé que dije que no iba a hablar con frecuencia de política en Substack, y este es el segundo post consecutivo sobre el tema. Prometo no insistir por un tiempo. Pero ayer, viendo un programa en TV sobre el ascenso de Hitler al poder, volvió a surgirme una pregunta que —estoy convencido— vosotros también …

🌱💭 Cómo discutir cualquier tema sin gritar ni querer matar a nadie: El Protocolo de Rapoport

Jardín Mental /

La siguiente carta es parte de nuestra colección " Destilando libros ", en la que extraemos las ideas más reveladoras de la literatura. Todos hemos estado en conversaciones que terminaron a gritos... Todo empezó con un “yo”.

▶ 6 pasos para editar un contenido

Solo sé escribir /

Escribir contenido SEO es mucho más que colocar keywords en un texto. Sé que hace tiempo era lo que se llevaba y que, por desgracia, hoy día hay algunos que todavía lo creen así. Por eso hay “redactores SEO” a patadas. Y por eso aún hay personas que menosprecian esta profesión. Pero abriré ese melón otro día. Esta semana te quiero hablar acerca de la edición de contenido. Verás, el otro día …

▶ La maldición de una escritora

La serendipia de la abeja /

El otro día, entre scroll y suspiro, apareció en mi pantalla un pequeño destello: un challenge en Instagram que me hizo detenerme. Sentí algo suave, como una caricia de luciérnaga en la nuca. Y pensé en ti, abejita. Tenía que venir a contártelo. Porque hay cosas que se sienten como un conjuro de los buenos, y este era uno de esos. Así que abre bien las alas —te traigo algo que, …

🍀 La lista que casi nadie hace… y que te muestra quién eres de verdad

Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: La mayoría de la gente vive con una sensación de llevar un peso invisible. Pequeñas molestias, compromisos forzados, hábitos que le restan energía. Lo curioso es que casi nadie se detiene a mirarlos de frente, me …

🖥️ Cómo llevar la contraria puede mejorar tu marketing

Negocios Digitales /

Todo lo que te han enseñado sobre marketing está mal. Bueno, todo no, pero algunas cosas así. El marketing tradicional está lleno de reglas no escritas: "haz esto, no hagas aquello". Pero, ¿qué pasa cuando decides romper esas reglas? A veces, lo que realmente destaca no es seguir el manual, sino escribir el tuyo propio. En la edición de hoy de esta, tu newsletter, vamos a explorar cómo hacerlo al …

🌳🍋 Por qué los cracks corporativos se estrellan en el mundo freelance

El Limonero /

Hola, Hace 2 años y pico aparqué mi carrera en la empresa para aventurarme en el mundo freelance dejando atrás la estabilidad profesional. La verdad es que la decisión no fue tanto fruto de la valentía como de la necesidad. Desempleada en un nuevo país (Australia) durante la pandemia, y tras varios meses fuera del mercado, decidí empezar un nuevo capítulo y crear algo por mi cuenta. Puedes leer …

💊 Saca tu proyecto del cajón AHORA!

Cápsulas Ágiles ✨Constancia Creativa / 2d

Hay proyectos que no se congelan por falta de talento. Se enfrían por exceso de vida. Por tener demasiado en la cabeza. Por falta de comunidad, de personas con quien rebotar ideas. Por miedo a empezar algo que sabes que no vas a poder sostener. A mí me pasó eso. En mi caso, yo no tenía un empleo que me dejaba sin aire. Pero sí venía saliendo de una etapa de saturación total. Y por mucho tiempo, …

▶ La mente nunca se detiene aunque te digan que la pares.

Por amor al arte /

Vas a notar un cambio sutil: me han dicho que mis Cartas son muy planas y la razón es que las que recibo llenas de imágenes, gifts y emojis me sacan de la lectura. Más de una he cerrado sin terminar porque abusan del desenfoque, no sé con qué intención. Quizá me equivoco al creer que hay más gente como yo, a la que le molesta tanta… distracción. Como me gusta probar, hoy he puesto simbolitos y …

▶ Lo mejor de Rebel Intel (II). Verano 2025.

Rebel Intel /

En este julio pre-vacacional bajamos el ritmo y miramos atrás. Antes de dejarle las llaves del newsletter a nuestro ChatGPT en modo agente , estamos publicando una recopilación de las ediciones con mejor acogida en los últimos meses. Esta semana recuperamos tres reflexiones: dos tienen que ver con el consumidor del futuro. Y la última se centra en el uso de la IA en el entorno profesional. Empezamos …

▶ Menas, paguitas y jubilados pobres

liderazgodelbueno.com /

Ayer mantuve una conversación muy loca con alguien que me vino a contar todos los males que asolan nuestra querida España. Apunta: la UE que nos obliga a producir alimentos ultrarregulados que van luego para los de Europa que tienen dinero mientras en España comemos los alimentos de Marruecos sin controles sanitarios, eso mientras los menas vienen a cobrar paguitas, no a quitarnos el trabajo, por …

▶ Cómo se destruye una reputación en 17 segundos

El mapa del cambio /

Todo parecía ir bien en el Gillette Stadium de Boston. Coldplay tocaba en vivo. El público vibraba. Y entonces… la kiss cam . Pantalla gigante. Pareja abrazada. Clima romántico, sonrisa generalizada. Hasta que… Él se agachó, dándole un nuevo sentido a la expresión “bajar al almacén”. Ella se tapó la cara y se apartó. Risas por todo el estadio. Y Chris Martin, que no se pudo resistir, soltó desde …

▶ La página llena de julio

Cosas que (me)pasan /

Este dibujo se titula Vista desde la cabaña de Diana y es de Hannah Sassoon . La descubrí porque escuché A Porous Place , una pieza de audio que Hannah ha hecho para la revista sonora Signal Hill. Primero pensé «¡Oh! Una piedra en mitad de la carretera», luego decidí «viene un coche de frente, voy a tratar de que la piedra quede entre las dos ruedas, pasarla por encima», después me golpeó la realidad …

▶ Saboreando la escritura

El ingrediente secreto /

La semana pasada me entrevistó en uno de sus directos a escritores emergentes. Dentro de este contraste donde ella habita el invierno y yo parece que estoy en casa de vacaciones, hablamos de mis inicios, de rituales y hasta de sueños por alcanzar. Os la comparto y la semana que viene seguimos con las crónicas de Nueva York. Un abrazo, Alba.

▶ Cuando tu Vida Haga Click, Haz Algo al Respecto. Usa los 2 Lados del Cerebro. No te Pierdas Oportunidades

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses presenta, como cada semana, su un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

▶ Así va mi 2025 al teclado (con todo lo que no se ve desde fuera)

Escribe PRO⌨️ /

¿Sabes esa sensación de estar editando un texto y nunca verlo, ya no perfecto, sino que encaje como tú quieres? Hasta el punto de rumiar si las versiones anteriores eran mejores y no querer descartar ninguna idea o fragmento por mucho que tengas claro que todo no cabe. A mí me pasa bastante con copys de webs o cuando redacto discursos. Con artículos o ediciones como esta, quizá no tanto. Pues esa …

▶ Cuál es el contexto?

Doble Piso /

“El timing, la perseverancia, y diez años de trabajar, con el tiempo te hacen ver como una persona de éxito”. - Biz Stone. Recuerdo muy bien el 2021. Salíamos de la segunda ola de coronavirus y la vida en cuarentena empezaba a quedar atrás. TikTok era furor, se hablaba de la “revolución” del Bitcoin y los adultos mayores ya hacían pagos con billeteras virtuales como Mercado Pago. Argentina era un …

▶ Los mapas del mes: Julio 2025

Mapas Milhaud /

Vamos con la sexta entrega de los mapas del mes. Aquí os dejo un listado de lo que encontraréis en esta edición: La Guerra de las Galaxias ¿Ponemos más impuestos a los más ricos? La gran división de Estados Unidos Las bases extranjeras en Oriente Próximo …

▶ Censura y crecimiento

Ingeniero de letras /

El avance científico no es simplemente una cuestión de curiosidad o de genialidad individual. Requiere de una red compleja de transmisión cultural, infraestructura educativa, libertad intelectual y colaboración intergeneracional. Allí donde se interrumpe alguno de estos elementos, el conocimiento se vuelve frágil, vulnerable, y puede desaparecer sin dejar rastro. En la Europa de los siglos XVI al …

🌱💭 Tu mayor riqueza es tu tiempo: lecciones estoicas sobre cómo no malgastarlo

Jardín Mental /

La siguiente carta es parte de nuestra colección " Notas de gigantes ", en la que exploramos los pensamientos de las grandes mentes de la humanidad.. Si viéramos a alguien quemar un montón billetes diríamos que está loco. ¿Por qué no decimos lo mismo de alguien que quema su tiempo sin …

▶ Avanzar lento es mejor que no avanzar

The Learning Curve /

En el episodio de hoy hablamos de como estructuro yo estos episodios (spoiler: no hay estructura) también hablamos del estado actual de Optimly y los siguientes pasos. y de como voy a enfocar mi contenido estás próximas semanas. si tienes pensado trabajar de la ciencia de datos / IA en algún momento y aún no has leído la newsletter de esta semana, estás tardando. Te la dejo por aquí y después puedes …

▶ El misterio sigue… pero tú ya eres Vecino del Mes

El ingrediente secreto /

Querido detective improvisada (en chándal, como mandan los cánones): El Reto Misterioso Exprés ha llegado a su fin. Lo hemos investigado regular, nos hemos reído mucho, y, como diría Almudena: “No importa tanto resolver el caso, sino con quién cotilleas mientras lo investigas.” Lo que sabemos hasta ahora: La vecina del 1ºA dijo que iba a por baguette… y volvió con magdalenas. Conclusión oficial de …

▶ Derecho Internacional Privado: Glosario

LeyDerecho / 4d

Glosario de Derecho Internacional Privado Adaptado al sistema jurídico español: COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL: La “competencia judicial internacional” es un concepto propio del Derecho internacional privado. Si por “Jurisdicción” debe entenderse una de las funciones que inte gran la soberanía estatal que se traduce en la potestad jurisdiccional del Estado y cuyo ejercicio, juzgando y haciendo …

▶ También:

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 Aquí dejo mi última publicación para que la compartan en el diario. Desde ya, les agradezco por tenerme en cuenta.

La censura está a la orden del día. Y, desde hace unos años tiene un nuevo nombre: cancelación. Sin embargo, la censura es algo tan antiguo como las sociedades y es una cuestión recurrente de la reflexión ética y política, que intentan responder a la siguiente pregunta: ¿es legítimo censurar?, es decir, ¿hay ideas u opiniones que merezcan ser censuradas? Si la respuesta es afirmativa, entonces, surge otra pregunta: ¿dónde está el límite entre una censura legítima y una ilegítima? El planteo de esas cuestiones tiene larga data. Platón fue uno de los primeros pensadores en escribir cierta defensa de la censura, en este caso, de la poesía (y el arte en general).

🗂 Hola David, te dejo mi última publicación :)

Ser parte de una empresa es estar rodeado de personas muy distintas, y ganarse la confianza de tus compañeros es clave. En esta edición hablo de una habilidad que valoro muchísimo en el trabajo (y en la vida): el “yo me encargo”.

Asumir algo de verdad, hacerlo tuyo y que los demás sepan que pueden olvidarse del tema porque tú lo vas a cerrar bien. ¡Espero que guste!

🗂 Un cuento de terror cuántico. Una apuesta, un gato y un ruido

🗂 Vive la Révolution! #3 es la tercera entrega de una serie de artículos donde describo paralelismos entre la actualidad y la época de la Revolución Francesa. En este artículo en particular hablo sobre las similitudes desde un punto de vista económico y tecnológico.

En los artículos anteriores, describo paralelismos astrológicos, sociales y políticos. ¡Gracias por contar conmigo por aquí! Un placer y espero que os resulte tan interesante leerlo como a mí escribirlo. ☺️

🗂 Yo dejo un artículo que resultó muy interesante para mi audiencia: La ilusión de vivir de los dividendos.

¿Se puede conseguir la libertad financiera invirtiendo en empresas que pagan dividendos?

¿Dejar el trabajo que tanto odias y crear ingresos pasivos?

Un artículo realista y revelador para muchos, fuera de la cortina de humo que existe dentro del sector de la inversión.

🗂 De Renata, sobre por qué deberíamos vivir con menos verguenza:

🗂 De Nani, sobre la gran obra alemana y una noticia tecnológica:

🗂 Victoria Coach ha escrito esto:

🗂 Una exploración sobre la dicotomía humana, de Blanca Quiñónez:

🗂 De Alma de Corredor:

🗂 De Martina:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

🎙️Podcast Sapienciología. Cap 1: ¿eres sapienciólogo?

Sapienciología /

Bienvenidos a este primer capítulo del podcast de Sapienciología , que es más una prueba de concepto que un episodio canónico. Serán bienvenidos vuestros comentarios y críticas para acabar de dar forma a los siguientes capítulos. ¿Qué os gusta y qué no de esta prueba? ¿Qué duración os gustaría que tuviera el podcast? ¿De qué temas os gustaría más que se hablara? ¿Os gusta que hable con música de …

🎙️ ¿Por Qué Mostré Mi Barriga en Directo?

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Hace exactamente un año, entrevisté a un hombre de 67 años que me dijo algo que me parecía imposible: "Puedes entrenar sin riesgo a romperte." Era Piti Pinsach y, en un primer momento, pensé que era otro gurú más vendiendo humo. Estaba equivocado. Pero también tenía razón en ser escéptico. Después de entrevistar a decenas de expertos en salud y fitness he descubierto un patrón que me ha cambiado

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 826 (Tasa de apertura media: 27 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 69.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario