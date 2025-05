☔️ Buenos días, Substack. He pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda de noticias. Aquí tienes las noticias del miércoles en Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

👗 Cómo cuidarte bien cuando sólo te enseñaron a cuidar de los demás : No hablo de ponerse cremitas, sino de poner límites

Un texto muy necesario.

“Cuidarse hermana es un trabajo duro, es ir contra corriente en una sociedad que nos quiere constantemente productivas y ultra ocupadas, que nos deja solas al cargo de los cuidados de menores y dependientes. Cuidarse cuesta un esfuerzo y a veces es más fácil decir un: “deja, que ya lo hago yo” que un: “yo no me voy a encargar de esto”. Pero aunque tengamos tantas veces la tentación de hacer aquello para lo que nos entrenan desde bien pequeñas, es importante recordar que la primera persona de la que tienes que cuidar -amiga- es esa señora cansada que está mirándote en el espejo”.

Cuidarse no es adelgazar, cuidarse es nutrirse bien, es comer de un modo saludable y nutritivo, según nuestra edad, hábitos de ejercicio y constitución, es comer comida que nutra y no sólo que sacie. Cuidarse es poder comprar diariamente comida sana: fruta y verdura, a pesar de su precio. Cuidarse es tener tiempo para poder cocinar y no abusar de precocinados o comida basura para suplir con hidratos y azúcar nuestro agotamiento.

💌 NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🏷 New York Magazine en Substack: ¿La Nueva Plataforma de Distribución de las Publicaciones Tradicionales? Por ahora, uno de sus boletines diarios. Pero no es la primera. Ni será la última.

New York Magazine es la primera publicación de Vox Media que se lanza en Substack de esta forma, aunque otros medios también han estado experimentando con la plataforma. La revista de belleza Allure, por ejemplo, propiedad de Condé Nast, empezó a publicar algunos de sus artículos y columnas en Substack en enero de 2025. En el artículo se explica porqué se escogió dicha revista.

Ahora que Substack está generando sus propios efectos de red, vamos a ver a muchos más editores tradicionales experimentando con el lanzamiento de boletines en la plataforma. Y a diferencia de otros gigantes de las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, estos editores pueden simplemente exportar su lista de correo electrónico cada semana e importarla a su principal proveedor de servicios de correo electrónico. No es difícil imaginar un futuro en el que Substack sea una plataforma de distribución mucho más importante para ellos que las redes sociales, mucho más grandes.

Está bien que las marcas estén en Substack y lo utilicen como otra plataforma de medios sociales, pero tienen que comprometerse con el espíritu de la plataforma (con más “voces” personales, por ejemplo) en lugar de limitarse a enviar un correo electrónico que diga «ven a leer nuestro sitio web».

Estamos en un periodo extraño o de transición en los medios de comunicación en el que estamos mucho más interesados en seguir a personas individuales y en crear comunidad (algo de esto tiene también Reddit).

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Los que deciden

Lara escribe un importante artículo sobre “quién crea la moda, las clases sociales y lo sostenible”:

Que la moda puede estar muy cercana a los círculos de poder, …, es real, que creemos siempre que surge de la calle y no es así, da para un poco más de discusión. El quién crea la moda y cuanto de poder tiene en nuestras vidas es un dialelo de manual.

También:

Precisamente en esas clases pudientes que son las que se podían permitir viajar, escoger aquello acorde a sus gustos (que podían o no, coincidir con los de las clases trabajadoras) y decidir si se llevaban esa moda de vuelta. Lo cierto es que esto, hasta cierto punto, se mantuvo cuando se profesionalizó el mundo de la moda, y en las últimas décadas hemos tenido la figura del cazador de tendencias. Este cazador no es ya un noble de la corte, pero es alguien a quien le pagan lo suficientemente bien …

🎭 Tecnodependencia

Ingeniero de letras /

Uno de los más actuales artículos de todo Substack, ante el gran apagón:

Prometeo robó el fuego a los dioses, y con él nos dimos calor, espantamos a las sombras y a los depredadores, enjuagamos y rompimos el sabor del alimento, extendimos las horas de luz tras caer el sol, y con ello ensanchamos a la tribu, a la compañía, al relato. Sin Prometeo, no hay cartas. No hay libros. No hay Substack. Pero con Prometeo, el santo patrón de los filósofos que diría Marx, también iniciamos una carrera sin retorno. No habría vuelta atrás. Y lo constatamos bien pronto. Cuando dejamos de ser capaces de sobrevivir con una dieta limitada, con un frío insoportable, con una oscuridad enloquecedora. A la fuerza, el fuego de Prometeo nos empujó, haciendo que incluso aquellos grupos que habían fracasado intentando domar unas semillas en un cultivo, después de unas cuantas generaciones, fueran incapaces ya de regresar al forrajeo y a la caza para subsistir. Lo habían olvidado. Trabajosos campesinos, sedentarios a la fuerza, atados al arado y a la hoz. Tecnodependientes.

📑 El gataflorismo del consumidor

Escribe Julián Marcel:

… como bien decía Borges, la historia de la literatura comprende no

menos de cinco o seis tramas y que el resto son variantes con algunos detalles que hacen la diferencia.

Voy a ser un poco más claro: el tema que hay que buscar en este momento de la historia no es si los artistas hacen plagio, sino la de señalar el gataflorismo del consumidor que señala una película, una novela o un texto como plagio y que no hace "disfrutable" su consumo precisamente por esa señalización. Pocas semanas atrás he disfrutado "Anora" de Sean Baker, y recuerdo que muchas personas cuestionaban la película primero por una especie de "romantización del trabajo sexual" y luego porque su historia era parecida a Mujer Bonita, de 1990. Sin embargo, hay varios elementos de ambas películas que también remiten a Cenicienta. Es decir, siempre hay una historia semejante que la precede.

Y continúa:

El consumo actual de época deja a veces pocas alternativas: una de ellas es la de crear sagas, trilogías o temporadas, tanto de series y películas que giran sobre un mismo eje hasta su saturación. Crear una historia nueva es arriesgarse a recorrer un camino que va a tener más señales de alerta que de esperanza. Los métodos varían, pero ya ven: Borges y Bunbury (con las enormes distancias que los separan) tenían sus caminos. Pienso que el trabajo de un artista es justamente ese, ir por otro lado, animarse a caer en pozos, a ver las señales de alerta y aún así seguir. No faltarán quienes tengan los dedos afilados para señalar.

📚 Las lecturas de Don Willy: El nacimiento de un lector

El abuelo de Patricio Contreras vio muchas cosas en sus 90 años de vida. Pero hay algo que vio poco: los libros. Hasta que eso cambió en el ocaso de su existencia. En este artículo, Patricio comparte lo que escribió sobre las lecturas de Don Willy Vásquez.

La literatura no tuvo una presencia dominante en la mayor parte de la vida de Don Willy. Y, sin embargo, tenía una imaginación formidable. Contaba historias de cuando combatió en la guerra de Corea y comió cucarachas. De cuando fue chef en Italia. De cuando esquiaba en los Alpes con su amigo “el Suizo”, a quien nunca vimos ni en fotos; era como el socio de Julián Pardo en la novela de Jenaro Prieto: un invento que cobraba vida. Sus historias eran exageradas y absurdas, pero escuchar su improvisación narrativa era una delicia. Fue el Gran Pez antes del Gran Pez: un contador de historias, un hombre con imaginación para el resto, no sólo para él.

Una lección de historia, literatura y memoria.

🚀FUTURO

Derecho Empresarial /

OpenAI sigue firmando acuerdos con grandes editores, y puede que nunca haya un momento mejor para hacerlo. Además: Caída antimonopolio de Google.

🔗 Gestionar el caos

liderazgodelbueno.com /

Hay dos clases de personas: las que escriben sus correos con días de antelación, los programan y los lanzan, y luego estamos los desastres humanos. Ser un desastre humano a veces tiene …

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Emprender /

Por ejemplo, de Substack (incluso siendo un Escritor Novel) Un sencillo manual que puedes seguir para conseguir al menos 1.000 suscriptores en los próximos 90 días.

Escribir sin tener un nicho es la receta perfecta para un lento crecimiento de lectores. Si intentas ser todo para todos, no serás nada para nadie.

Ekho comunicación /

Todo empezó con una idea que sonaba demasiado bien. Hace un tiempo se me ocurrió una idea para un negocio. De esas que suenan tan bien que hasta dan miedo. ¿Te suena? Te iluminas, …

🛒III. La Base de la Pirámide de tu Marca: Principios y Valores

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Los valores y creencias son los principios y convicciones que guían nuestras acciones y decisiones en la vida. Que te comportes de una forma u otra en tu día a día está determinado, en gran medida, por ellos. ¿Por qué decidiste avisar al camarero de que se había equivocado con las vueltas a tu favor? Probablemente por justicia. ¿Por qué dedicas parte de tu tiempo a una organización benéfica?

El mismo día, Jano también ha producido otro artículo sobre el autoconocimiento en el mismo campo (pirámide de tu marca):

Cualquiera que alguna vez se haya enfrentado a una campaña de publicidad, una acción de marketing o una estrategia de venta de cualquier producto o servicio, sabrá que existe un concepto …

🎁 VARIOS

👒 Lo que Aprendí de más de 200 Horas de Investigación sobre Artistas de Gran Éxito

Carreras /

Un resumen de los posts sobre “Ciencia del Arte” En este artículo : Instagram. Estructuras Sociales. Persistencia. La popularidad de Instagram entre los artistas parece estar disminuyendo:

Estar constantemente obligado a crear contenido para alimentar el algoritmo parece estar pasando factura a los artistas. A medida que los artistas buscan otras plataformas, el networking en persona parece aumentar.

Además:

Un estudio titulado «La fama como ilusión de la creatividad» analiza el papel de las estructuras sociales en el éxito de los artistas. El estudio sugiere que el éxito y la fama no dependen sólo de ser creativo, sino de a quién conoces y de la diversidad de tus conexiones. Una amplia red social puede influir en cómo percibe la gente tu creatividad y aumentar tus probabilidades de ser famoso y tener éxito.

Por si Papá no está /

Lo de ayer (el apagón en España y Portugal):

… fue una auténtica locura. Caída de la red o simulacro social , que cada uno escoja su propia aventura, pero no es menos cierto que todas las autoridades europeas e internacionales llevan …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Apagón ibérico, atraco a las Kardashian y una lancha motora en el aire

España, Portugal y partes de Francia se han visto afectadas por un inexplicable apagón. Encuentra esta historia y más en el resumen de hoy.

📌 Apagón en la Península Ibérica

España, Portugal y algunas zonas de Francia sufrieron ayer cortes generalizados de electricidad que afectaron a decenas de millones de personas.Ya se ha restablecido el suministro en muchas zonas de España y Francia.

Restablecer el suministro en Portugal podría llevar más tiempo, ya que el principal proveedor de energía del país advirtió de que tiene una red más complicada por la que navegar.

La causa de los apagones no estaba clara de inmediato, aunque los investigadores han descartado en gran medida un ciberataque. El operador de la red eléctrica portuguesa sugirió que la causa fueron las vibraciones atmosféricas inducidas, un fenómeno en el que los cambios extremos de temperatura pueden hacer oscilar las líneas eléctricas de alta tensión. El transporte se vio interrumpido en España y Portugal, y los principales aeropuertos interrumpieron sus operaciones, los semáforos se apagaron y cientos de vuelos y trenes se cancelaron o retrasaron.

📌 Ciudades santuario de EEUU en el punto de mira

El presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva por la que ordena a los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional que elaboren una lista de ciudades y estados santuario en un plazo de 30 días. La orden pretende identificar las zonas que no cumplen plenamente las leyes federales de inmigración; estas zonas podrían perder la financiación federal o enfrentarse a demandas judiciales si no revisan sus prácticas.

Las jurisdicciones santuario limitan la participación de la policía local en la aplicación de las políticas federales de inmigración. Al menos una docena de estados -entre ellos Nueva York y California- y cientos de ciudades tienen leyes que prohíben a las fuerzas de seguridad locales, en cierta medida, cooperar con las peticiones federales de detener a inmigrantes o compartir información sobre no ciudadanos. Los defensores afirman que estas medidas están diseñadas para fomentar la confianza entre las comunidades de inmigrantes y las fuerzas de seguridad locales, mientras que los críticos afirman que permiten a las ciudades y los estados socavar la autoridad federal.

La orden llega después de que la administración Trump demandara en febrero a Illinois, Chicago y el condado de Cook por sus leyes santuario y después de que la semana pasada un juez federal impidiera a la administración denegar financiación a dichas ciudades.

Por otra parte, hoy es el centésimo día de Trump en el cargo. Y la prensa considera (salvo Fox News y algunos más) que no podían ser peores.

📌 Robo de joyas a Kardashian

Ayer se inició en París el juicio contra 10 sospechosos acusados de robar a punta de pistola a la mediática Kim Kardashian durante la Semana de la Moda de París de 2016. Los sospechosos -nueve hombres y una mujer, muchos de ellos de entre 60 y 70 años- supuestamente irrumpieron en la suite del hotel de Kardashian mientras su guardaespaldas estaba fuera, la ataron y robaron unos 6 millones de dólares en joyas, incluido su anillo de compromiso de 4 millones de dólares con su entonces marido Kanye West.

Los fiscales afirman que cinco hombres disfrazados de policías obligaron a un conserje nocturno a guiarlos hasta la habitación de Kardashian, donde la amordazaron, ataron y encerraron en un cuarto de baño. Los ladrones escaparon a pie y en bicicleta. El ADN encontrado en las bridas y la cinta utilizadas para atar a Kardashian condujo posteriormente a la detención de los sospechosos. De los 12 acusados originales, uno ha muerto y otro, aquejado de demencia avanzada, ha sido considerado incapaz de comparecer en juicio. Cinco están acusados de llevar a cabo el atraco y otros cinco de actuar como cómplices.

Está previsto que el juicio se prolongue hasta el 23 de mayo, y que Kardashian testifique en persona el 13 de mayo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

««Lo único que no se rige por la regla de la mayoría es la conciencia de una persona». - Atticus Finch, de la obra de Harper Lee «Matar a un ruiseñor».

