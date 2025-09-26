☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 Hemos hecho algunas pequeñas modificaciones: Sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes. Dado el alto volumen de artículos que la comunidad hispana publica entre el viernes y el lunes, y para no hacerlo tan largo, dedicaremos la edición del lunes sólo a reseñas e introducciones de posts publicados.

La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 761 suscriptores):

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.201 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 24%. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

Una biblioteca con los mejores artículos seleccionados por sus autores, por año, en español.

Un Directorio de newsletters de Substack en español, por temas, para encontrar boletines de tu interés, y los lectores lean el tuyo.

Crónicas de Substack, un resumen semanal de la mejor ficción en español publicada durante la semana en Substack.

Varias revistas colaborativas con más de 40 autores de Substack, cuyos textos se recogerán en libros. Ya estamos alcanzando el primer acuerdo editorial.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

👨‍💻 No montes un negocio escalable

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés señala aquí algo que inició Graham y que me cambió la forma de iniciar negocios. Aunque él se refiere a empezar con servicios, la idea puede aplicarse a cualquier lanzamiento, también de un info-producto de otros, etc. De forma muy práctica, da pautas y, sobre todo, se “moja” arrojando cifras, porque es valiente y, aunque varían de un nicho a otro, sirven como punto de referencia. Para no hacer “spoiling”, te dejo con su artículo.

📌Hábitos Atómicos en tu Vida

Liderar y habilidades interpersonales /

Hábitos Atómicos en las vidas de los escritores: Lección 1: Consistencia: sólo que los resultados no siempre parecerán consistentes. Esto es lo que pasa: sentarte a escribir todos los días puede significar que escribas 500 palabras el Día 1, borres 200 de ellas el Día 2, escribas otras 50 palabras después de desechar otras 100 el Día 3. Es entonces cuando puede llegar la derrota.

📌Amores de Disney

El Otro Día con Lucas /

Las películas de princesas de Disney, que hoy asemejan a auténticas obras de arte comparadas con sus adaptaciones más recientes, se inspiraron en versiones más oscuras y perturbadoras de cuentos folclóricos famosos y novelas legendarias. En su disneyficación , no sólo han perdido parte de su intención original - sobre todo con los cuentos populares que pretendían educar a los niños de los peligros …

📌Comprender la Huella de Carbono de la IA

Ecología /

¿Cuál es la huella de carbono de utilizar ChatGPT? Muy pequeña en comparación con la mayoría de las otras cosas que haces. El uso energético de la inteligencia artificial: La futura demanda energética de la IA sigue siendo muy incierta. No hay nada que diga que las expectativas de organizaciones como la AIE vayan a ser correctas. En el pasado se han equivocado mucho con otras …

📌Para Edu P (y no sólo él): Preciosidad de texto que deberías leer antes de acostarte, porque te dará para reflexionar sobre cosas preciosas que aguardan en el futuro incierto de tu vida. Y te dormirás lleno de esperanza.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. La columnista invitada de hoy es Renata.

¿Substack está cambiando demasiado deprisa?

Como muchas veces no avisan, a veces no nos damos cuenta de lo rápido que está cambiando Substack.

Ya no es sólo una herramienta de publicación, es un objetivo en movimiento. Sólo en las últimas tres semanas Notas revisadas, diseño rediseñado dos veces, tendencias añadidas, icono o emoji de suscriptor de pago hecho visible (ver más abajo), nuevo panel de análisis, feeds reestructurados... Por no hablar de la nueva columna de la derecha, que -como algunos apuntan- parece un lugar privilegiado de la pantalla para albergar contenido patrocinado (recordemos que habrá publicidad en substack). Algunos apuestan a que irá en la esquina superior derecha, encima de «Siguiente». Dos posts patrocinados para empezar. De los que podrás librarte al principio si -lo has adivinado- tienes la insignia derecha de suscripciones de pago. (Esto último no lo creo, pero algunos sí)

Cada vez que encuentras tu ritmo, la plataforma cambia. El diseño cambia. Las notas se comportan de forma diferente (ahora cuesta llegar, incluso para los muy populares; el domingo pasado muy pocas notas en español tenían más de un comentario o restack).

Hay un nuevo botón, una nueva función, un nuevo feed que descubrir. Se parece a Wordpress, con actualizaciones cada pocos días. Abres tu tablero y, de repente, parece que vuelves a estar atrasado. Como dice Antoine, pensabas que estabas creando un hábito de escritura, pero ahora estás gestionando una obra en construcción.

Hace sólo un año era una plataforma de escritura, y ahora es más una plataforma social con una función de escritura (y vídeo).

Cada cambio es sutil, pero te agota si quieres adaptarte. La plataforma está cambiando realmente más rápido de lo que puedes planificar. Un autor llamado Phaetrix escribe:

Las visitas aumentaban de forma constante, y luego... se detuvieron. La misma calidad de contenido, el mismo calendario de publicación, pero de repente el algoritmo ya no impulsa mis publicaciones como lo hacía hace dos semanas. Es increíblemente frustrante porque empiezas a cuestionártelo todo: ¿está empeorando mi contenido? ¿Me estoy perdiendo alguna nueva «mejor práctica» de la plataforma? Pero tienes razón, esto parece una alteración algorítmica más que algo que estemos haciendo mal. El momento coincide perfectamente con todos los cambios que has mencionado. Sospecho que la reestructuración del feed y las nuevas funciones de tendencias han cambiado por completo la forma en que se distribuye el contenido, y todos somos meros conejillos de indias en sus experimentos de optimización. Esta es exactamente la razón por la que he estado construyendo mi lista de correo electrónico y tengo Ghost como copia de seguridad: no puedo confiar en el algoritmo de otra persona para crecer. Pero sigue siendo enloquecedor ver cómo el impulso establecido se evapora por culpa de cambios de los que no tienes ninguna visibilidad. (…) Los constantes cambios de plataforma estaban haciendo imposible construir algo sostenible. Tener mi propia plataforma en la que controlo la experiencia ha cambiado las reglas del juego: ya no tengo que preguntarme si el algoritmo acabará con mi alcance de la noche a la mañana. ¿Cómo te estás adaptando? ¿Ves algún patrón en lo que funciona ahora en comparación con hace unas semanas?

Quizás haya que centrarse en la propia voz, mensaje y ritmo... la visibilidad va y viene, pero lo principal es conectar con otros seres humanos, que es una forma de evitar demasiados altibajos del algoritmo. Mientras no nos quiten el espacio de formato largo …

Quizás es mejor no confiar en estrategias estáticas.

Quizás es mejor ocuparse en lo que está en nuestra mano: ser útil y escribir lo mejor que podemos. Y dejar el marketing, si es necesario, a alguien que tenga los recursos (si, esto también cuesta y es justo si te ofrecen verdadero valor) y el tiempo para ocuparse de ello.

La Flor de la Vergüenza

¿Es grosero e inapropiado que Substack ponga un icono (de una flor) junto al nombre de las personas en el que puedes hacer clic para ver a qué pagan por suscribirse?

Ciertamente, algunos se sorprendieron comprobar que algunos escritores con grandes seguidores y suscriptores, aquí, no habían pagado suscripciones a nada.

Parece que Substack apuesta por la señalización social para aumentar las conversiones: la gente no sólo pagará por leer, pagará para que la vean pagando. Lo cual puede ser bueno o malo, depende de la perspectiva con que se vea. (Por cierto, los que tienen el “badge” de best-sellers no parece que puedan tener también ese icono; parece que no hay espacio para los dos).

He estado leyendo algunas opiniones sobre esto, y así lo consideran algunos:

No es asunto tuyo (“de quién tengo una suscripción de cortesía o de pago de verdad no es asunto de nadie”) Avergüenza a la gente que no puede permitirse suscripciones. Es una invasión de la intimidad hacer que esta información esté disponible y deja a la gente vulnerable. Aquí hay todo tipo de cosas para suscribirse que pueden ser muy personales, relacionadas con abusos, traumas, adicciones y salud mental. Es poco ético. Es como si compras una suscripción al periódico de tu ciudad y descubres que la lista de suscriptores se hace pública en su sitio web. Muestra que Substack se está quedando sin ideas (Victor Millan) Viola mi privacidad (“lo que se debe hacer público en Europa está claramente definido y cuánto tiempo soy «suscriptor de pago» de cualquiera”) Expone a los que pagan por suscribirse a los desagradables argumentos de venta de otros desesperados por suscribirse. Genera resentimiento. Por ejemplo, del tipo: Pagas a mi competencia pero no a mi cuando yo sí te estoy pagando.

Por otro lado, se puede mantener privado el nombre del boletín al que te suscribes (pero no su número) y, para algunos (incluído el jefe de diseño de la plataforma), esto les dice que esta persona no es sólo un troll que está agitando las cosas en la plataforma sin aportar nada a los escritores.

Convertir a los suscriptores de pago no es tarea fácil. Aproximadamente el 90% de las nuevas cuentas de Substack se vuelven inactivas en 12-16 semanas. Quizás Substack sólo intenta optimizar este camino lo mejor posible para los creadores y para ella (pues se lleva el 10%).

Me gustaría hacerte 2 preguntas sobre esta flor (publicaremos el resultado total de la encuesta):

¿Estás de acuerdo con la decisión de Substack de incluirla en los perfiles?

¿Prefieres tener este icono, te da igual, o prefieres no tenerlo tú (no pagas suscripciones), aunque los demás sí lo tengan? (publicaremos el resultado total de la encuesta)

Si no te gusta la sobrecarga de boletines …

Para los que les guste la IA, y consideran que la sobrecarga de boletines en su bandeja de gmail es un problema: consigue las mejores conclusiones de todos sus correos electrónicos en un resumen semanal, elaborado por Peter Yang. Está bajo muro de pago salvo para los lectores del Diario, que también lo tienen traducido en una edición especial (que no se ha enviado por email), aquí.

Por ahora, eso es todo. Buen fin de semana.

Nuevo Formato del Diario: Necesitamos tu Voto

Contamos con nuevos co-editores. Hemos pensado que cada co-editor se puede encargar de la co-edición un día a la semana (con una revisión de Roberto y Salvador). Es mejor opción que 5 personas interactuando sobre una misma edición, entre otras razones porque Substack no permite dos administradores en un boletín.

Tenemos un dilema: Si cada co-editor podría ocuparse de todos los temas el día que le toque, o cada co-editor podría ocuparse de temáticas diferentes.

Nota importante: Las columnas, noticias sobre Substack y trucos seguirían igual que hasta ahora.

Es decir, tenemos dos opciones:

Seguir como hasta ahora, todos los días de edición se incluyen reseñas de todas las temáticas. Cada co-editor se ocuparía, en exclusiva, de todos los boletines (de todas las temáticas) de los 2 días anteriores. Es decir, que si le toca el viernes, se ocuparía de lo producido el miércoles y jueves (de todas las temáticas). En exclusiva aquí significa que sólo ese co-editor editaría (con una revisión de Roberto y Salvador). Cada edición es temática (como una revista temática). Agruparíamos todos los boletines a reseñar en 3 grandes temas, y de esta forma, por ejemplo, el co-editor del lunes se podría ocupar de negocios de toda la semana, y el del miércoles de los temas tecnológicos de toda la semana.

La mayoría de co-editores ya han manifestado que prefieren encargarse de un tema (la segunda opción), y además esta solución permite profundizar y ser más detallados, dividiendo el boletín temático en subtemas. Esto no sólo permitiría que los lectores pudieran encontrar lo que buscan más rápidamente, sino que nos permite incluir más boletines y, además, recursos relacionados pertinentes.

Los co-editores ya han votado. Nos gustaría que lo hicieras también tú:

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

Aparte de artículos publicados esta semana, se han incluido otros de septiembre no publicados porque iniciamos la vuelta del período estival el 15 de este mes.

▶ La gramática de la tristeza

Reflexiones de Chus Recio /

Hay dolores que llegan con gramática propia. La tristeza es uno de ellos: no es un simple ruido de fondo, se trata, más bien, de una lengua que trae noticias del mundo y del modo en que lo habitamos. Medicalizarla —convertirla en disfunción que exige supresión rápida— es abrir una grieta ética y cultural: el paso, a veces sutil y otras veces brutal, de considerar la tristeza un afecto humano que …

📧 La Importancia del Email en Medios B2B y el Modelo de Substack: OnlyFans

Ensayos /

La Importancia del Email en Medios de Comunicación B2B: El correo electrónico sigue siendo el rey y Substack tiene un modelo OnlyFans que está abierto a algún tipo de agrupación o paquetización, como dijo su CEO.

▶ El peligroso mito de la edad correcta

Sapientia /

Hoy quiero escribir sobre un error de concepto que hace que me autosabotee de forma constante. Al menos en mi caso, es uno de los pensamientos intrusivos más feroces que me visitan cuando tengo dudas a la hora de intentar algo. No sé cómo llamarlo, pero trataré de definirlo en las siguientes líneas. Si alguna vez te has sentido paralizado ante un proyecto nuevo, una idea o cualquier tipo de actividad …

📊 Cómo hacer que las personas SEO sean útiles para todos los equipos

Audiencias y Directorio /

Cómo obtener resultados de las personas en lugar de dejarlas acumulando polvo en Google Drive. Personas SEO (o “search personas”) representan distintos segmentos de usuarios de Internet que buscan utilizando palabras clave específicas en Internet y visitan tu sitio web. Se crean para ayudar a las empresas …

▶ Dar cringe es el riesgo que vale la pena tomar (esta es tu señal)

Lo que me habita /

Hay una palabra que se repite mucho en internet: cringe. Se usa para señalar aquello que incomoda, que da vergüenza ajena, que no encaja en el molde de lo “correcto” o lo “cool”. Parece banal, pero en realidad encierra un miedo profundo, el miedo a mostrarnos de manera imperfecta en un mundo que vigila todo. Porque creo que hoy, la vida se volvió un reality constante. Somos editores, guionistas y …

📜 Consejos de Y-Combinator: evita estas ideas para startups | Formato de 13 presentaciones de fondos de capital riesgo que recaudaron más de 500M$ de LPs

VC, Startups y Mercados /

Además: El marco de Antler para crear un plan ESOP de éxito. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana.

▶ Podcasts encadenados: listas, explosiones Heavyweight y una pequeña joya.

Cosas que (me)pasan /

No soy muy de hacer listas. De hecho cuando, alguna vez, llevada por los cantos de sirena de esa gente que dice que se vive mejor con listas, lo he intentado, acabo olvidando dónde las he escrito o para qué. Pero así como no me gusta hacer listas para organizar mi vida, confieso que soy adicta a leerlas. Soy incapaz de resistirme a un titular con algo como «los 50 mejores libros», «las 100 mejores …”

▶ Extraterrestre

Reflexiones de Chus Recio /

Lo recuerdo como una verdad que aún muerde en seco: yo era la invasora, la extranjera depositada por error en un mapa de carnes y costumbres que no sabían leer mi pulso. Era yo la que había nacido con los ojos ajustados a una longitud de onda distinta, con un vocabulario para las sensaciones que las habitaciones no entendían, y con una sensibilidad que parecía desbordar los límites de lo tolerable …

▶ La trampa de “vivir de lo que amás”

Lo que no digo en voz alta /

Siempre que me preguntan, digo que siento que no podría vivir de mis grandes pasiones. Por ejemplo, siempre fui una fanática del canto, me la paso cantando todo el día hasta que mi familia me pide que me calle, pero no siento que podría ser cantante y vivir de ello. Amo actuar, pero no quiero ser actriz. Amo escribir más que a nada en el mundo, pero no siento que quiera vivir de la escritura full …

✖Deja de ser UN VELETA.

Por si Papá no está /

Los concursos japoneses de televisión han sido siempre mi debilidad. Todo por la audiencia, así tuvieran que tirarlos desde un quinto piso, machacarlos contra una pared o hacerles pasar por la peor de sus fobias. Uno que me hacía especial risa era Brain Wall. Allí de pie un japo al que le venía una pared vertical en la que sólo había la forma de un humano en posturas a cual más random y a la que …

▶ Nos mean en la cara y nos dicen que llueve

BUENA VIDA · Jano Cabello /

¡Qué populista y marrullero he vuelto! Pido disculpas a quienes me tenían por alguien medio elegante. El título ha sido culpa de Pakozoic, que me ha comentado en una publicación con esa joya de frase y me ha hecho gracia. Instagram lanza un nuevo formato ultra panorámico que queda así: Bien. Un esperpento, pero eso es lo de menos. Lo que vengo a contarte en estas líneas es lo siguiente: Piensa en …

▶ Cursos con teoría ya he hecho mil… lo valisoso aquí es la experiencia de los profes

IA FÁCIL /

Si te soy sincero, estoy un poco cansado de los cursos de siempre: horas de teoría, presentaciones bonitas y al final poco (o nada) que pueda aplicar al día siguiente. Ya sabes, ese típico curso que te promete el oro y el moro, pero al terminar te deja igual que estabas. Por eso, antes de apuntarme a un programa me fijo mucho en quiénes te lo enseñan.

▶ Cómo conseguí un contrato con la mayor editorial del mundo [versión sexy y no tan sexy]

Escribe y Publica /

No, no soy yo la que ha conseguido un contrato con una gran editorial, por eso te traigo a una substackera que sí lo ha logrado y viene a Escribe y Publica a contárnoslo de primera mano, porque aquí hablamos de todo el proceso de escritura, publicación y venta de tu libro y, por supuesto, hacerlo con una gran editorial es una de las opciones. Y, como leerás ahora, no caen del cielo. (Lo cuenta Veronica)

📰 El nuevo mapa de los medios en 2025: fusiones, IA y presión política

Periodismo Digital /

La industria de los medios en Estados Unidos nunca ha sido estable, pero en 2025 el mapa se mueve más rápido que nunca. Las fusiones, adquisiciones y movimientos estratégicos marcan quién controla la televisión, el streaming y, en última instancia, qué contenidos llegan a millones de ciudadanos. La novedad es que este mapa ya no depende solo de balances corporativos, sino también de la política.

▶ La paradoja de leer sobre IA (y cómo solucionarla en 20 minutos al día)

The Learning Curve /

¿Te suena esto? McKinsey afirma que la IA podría inyectar 4,4 billones de dólares a la economía global. El problema es que solo el 1% de las empresas realmente ha integrado la IA en sus procesos. Y no es un fallo tecnológico, es un problema de asimilación de conocimiento. Todos caemos en la misma trampa: Scroll infinito en Twitter/X viendo hilos que prometen cambiar el mundo.

▶ Lofoten: donde la carretera toca el fin del mundo

El rincón de Daledebil /

No suelo escribir crónicas de viaje, pero esta travesía por las Islas Lofoten ha sido tan insólita, tan distinta, que siento la necesidad de dejarla por escrito. Desde hace más de quince años, mis dos hijos y yo —ya adultos— mantenemos una tradición: una escapada veraniega que, con el tiempo, nos ha ido empujando lejos de lo masificado hacia territorios cada vez más remotos. Primero fueron ….

📚 Si tus metas no te asustan, quizá no valen la pena

Tu Coach personal /

La mayoría de las personas no fracasan porque apunten demasiado alto y fallen. Fracasan porque apuntan demasiado bajo… y lo consiguen. Vivimos en un mundo donde se nos invita a ser “realistas”, a conformarnos con un poco más de lo mismo: un sueldo algo mayor, unos seguidores de más, una vida “aceptable”. Pero ir a lo seguro, en realidad, se ha convertido en …

🌱💭 El mundo no está tan mal como lo pintan (II)

Jardín Mental /

La siguiente carta es parte de nuestra colección “ Destilando libros “, en la que extraemos las ideas más reveladoras de la literatura.

▶ ¿Montamos una secta?

BUENA VIDA · Jano Cabello / 2d

Mi amiga Jenny siempre me dice «Si un día montaras una secta, se te apuntaría muchísima gente y harían todo lo que quisieras» Creo que tiene razón. No es por tirarme un farol, pero se me da bastante bien liar al personal. Puede incluso que tal poder sea el mismo elemento que genera fricción en mi camino al éxito profesional total y definitivo. Me explico con lo de “total y definitivo”. No es que …

.🌳🍋 De cero a 8 fuentes de ingresos en 2 años y medio: mi estrategia digital

El Limonero /

Una de las lecciones que aprendí pronto como emprendedora creativa es que tienes que crear una cartera diversificada para minimizar riesgos . Y, como la mayoría de las lecciones de vida, la aprendí por las malas. Tras un año de crecimiento despampanante en Medium y conseguir 6.000 seguidores, me volví invisible de la noche a la mañana y mis ingresos se desplomaron un 90%.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo.

🗂 Exploremos cómo este genio de la música creó pequeñas obras maestras que pocos conocen:

🗂 En este articulo describo lo que creo que quiere decir Ser radicalmente humanos. Ante la polarizacion imperante, se antoja cada vez más necesario volver a nuestra humanidad en el sentido más luminoso de la palabra: la empatía, la vulnerabilidad, el cuidar del otro.

Por eso, hablo sobre quién o qué es el verdadero enemigo. Recuerda que siempre tenemos capacidad de elección entre la luz y la oscuridad.

Gracias, equipo, por volver a contar conmigo por aquí,¡es un honor que me sonroja!

🗂 Dejo aquí mi último post, donde charlo con varios autores de novela histórica y reflexiono con ellos sobre los límites de la recreación de personaje históricos tras la polémica sobre Cervantes en la película ‘El Cautivo’, de Amenábar. Espero que os resulte interesante. Abrazos!

🗂 Dejo por aquí mi último artículo, en el que he intentado mirar la IA desde otra perspectiva: como amiga, y reflexionar sobre lo que esto significa en un mundo de relaciones cada vez más precarias:

🗂 El ser humano toma de media 35.000 decisiones diarias. La gran mayoría de manera inconsciente. Pero muchas de manera consciente.

La realidad es que nadie nos enseña a cómo tomar decisiones.

En mi último artículo hablo de ello. Se enfoca sobre todo a la toma de decisiones a nivel de inversión, pero es aplicable a cualquier ámbito de la vida.

Espero que lo disfruéis:

🗂 No puedo dejar de recomendar a su vez la lectura de este artículo de Javier Jurado que me sirvió de inspiración y me hizo reflexionar ⬇️

🗂 Hola a todos, soy Alex, estudiante de último curso de Medicina. En mi newsletter Viviendo la Medicina comparto reflexiones sobre la profesión, mis experiencias personales y consejos prácticos de salud útiles para cualquiera.

No me enrollo más: te dejo una de mis publicaciones para que disfrutes de una lectura amena y reveladora.

🗂 Quiero sumar mi aporte con este texto sobre el amor, donde lo abordo desde una mirada íntima, aunque quizá un tanto macabra.

Gracias por la oportunidad de compartir lo que escribo :)

🗂 En mi último post te cuento mi experiencia con el síndrome del impostor y cómo aprendí a poner la mirada en lo que de verdad importa: mi propio éxito personal.

Vivimos en una sociedad que nos exige éxito constante: títulos, cargos, premios, el CV perfecto.

No es casual que, cuando alcanzamos un logro, sintamos que somos “impostores”.

La hiperproductividad, la presión social y el miedo a no estar a la altura nos roban el derecho de disfrutar nuestros propios triunfos.

Yo lo viví al llegar con una beca a Europa. Y descubrí que no estaba solo: la mayoría de mis compañeros sentía lo mismo.

👉 Léelo aquí:

Link en bio para leerlo completo ✨

🗂 Dejo por aquí mi último post que es el primero de una serie de entradas que quiero hacer hablando de esta realidad que es Substack para los escritores, dándole también un toque de ficción. Espero les guste.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ No recomiendo celebrar tu cumpleaños

Escríbeme pronto: No recomiendo /

Bibliografía usada: Abd Ellatif Elsayed, Heba. “Fear of Missing Out and Its Impact: Exploring Relationships with Social Media Use, Psychological Well-Being,

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.201 (Tasa de apertura media: 31 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 88.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario