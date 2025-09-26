Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Pilar Beroë
Pilar Beroë
2d

Si has notado que tu voz interna se ha convertido en tu peor enemiga, esta pieza es para ti.

Disecciono algo que muchas creamos sin darnos cuenta: el paso de la autocrítica sana a la autoflagelación destructiva. Ese momento donde la voz que te motiva a mejorar se convierte en la que te paraliza.

Para quienes están hartas de ser su propia fiscalía interna.

https://efectocontrario.substack.com/p/de-la-autoflagelacion-a-la-vida-real

Pilar ⨀

Expand full comment
Responder
Compartir
1 respuesta de Roberto
Avatar de Ale
Ale
2dEditado

Buenos días.

Sobre besos, amigos, la vida y las cosas que no se dicen.

Espero que os guste ☺️

https://open.substack.com/pub/viviendoenlaciudad/p/los-besos-que-nos-dimos-y-nos-daremos?r=4uxu3c&utm_campaign=post&utm_medium=web

Expand full comment
Responder
Compartir
2 respuestas de Roberto y otros
17 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura