馃尶 鈥淓l Newsfeed para descubrir nuevos art铆culos de Substack en espa帽ol鈥

馃彌 LA GRAN HISTORIA

馃摍 A cuatro patas. Cu谩nta tonter铆a hay en la novela del a帽o

Cosas que (me)pasan /

Esta semana toca despelleje. Habitualmente son de pago pero este lo dejo en abierto porque es casi servicio p煤blico. Prep谩rate que me ha salido largo, hab铆a mucho que despellejar. Vamos a ello. Hace varios a帽os jur茅 que no iba a leer nada que viniera respaldado por c谩nticos de 芦el mejor libro del a帽o禄, pero la carne es d茅bil, la presi贸n es mucha y a veces vuelvo a cometer el mismo error. El de este 鈥

Otra gran historia:

鈿獷l Lado Oscuro de Mostrar Toda Tu Vida

Estilo /

No tienes que vender barato tuo tienes que Documentarla Siempre; Seguro que ya has visto este v铆deo de Par铆s en Nochevieja de 2024, donde todo el mundo est谩 tan ocupado grabando la cuenta atr谩s y los fuegos artificiales con sus tel茅fonos que se olvidan de vivirlos. Es surrealista. Obviamente, es algo que lleva ocurriendo desde hace m谩s de una d茅cada: la gente documenta los acontecimientos 鈥

馃拰 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

1. 驴Son las Notas de Substack s贸lo para "intelectuales"?

En la 煤ltima semana he visto muchas Notas, en un sentido u otro, argumentando que se pod铆a, o no, publicar aqu铆 como se hace en Instagram, X/Twitter o TikTok. Me parece que los que llevan tiempo en la plataforma tienen tendencia a pedir 鈥渁lgo m谩s鈥, y algunos de los que llegan ahora dicen que la lectura 鈥渟uave鈥 tambi茅n tiene cabida.

Pero, al mismo tiempo, muchos los que desembarcan en estas costas lo hacen precisamente huyendo de Instagram, X/Twitter y TikTok.

Pienso lo siguiente, y te animo a opinar en la zona de comentarios de esta edici贸n del Diario:

Algunos de los inversores de Substack s铆 quieren que Notas (y parte del modelo de negocio) vaya hacia Instagram, X/Twitter y TikTok.

Algunos de los que no quieren que se convierta Notas en otra red social como las aludida postean, sin embargo, de forma muy parecida a lo que har铆an en ellas. No es de extra帽ar: Las Notas de s贸lo im谩genes pueden tener miles de restacks (eso s铆, muy pocos comentarios).

Que en eso est谩 la clave. Si nosotros restackeamos o hacemos 鈥渓ike鈥 al contenido que se parece a las redes sociales antes mencionadas, sin duda habr谩 m谩s de ese contenido. Si, por el contrario, nos preguntamos si la informaci贸n que se nos presenta tiene alguna originalidad o profundidad, o ha costado alg煤n esfuerzo crearlo, o se acerca mucho a nuestro coraz贸n o lo que pensamos, y actuamos en consecuencia, quiz谩s Notas sea un lugar donde se publican reflexiones 煤nicas e interesantes.

Lo cierto es que el presente est谩 determinado por la persona que escribe la Nota: Porque tiene miles de seguidores, o porque tiene 鈥渇ans verdaderos鈥, que dar谩n 鈥渓ike鈥 a cualquier cosa que publiquen.

Y el ma帽ana puede pertenecer a la IA y a los bots. Ya los hay. Incluso en perfiles. Substack, en esto, todav铆a no es como LinkedIn, pero el futuro no est谩 escrito. No me extra帽ar铆a ver anuncios de personas que ofrezcan poner Notas a 1 euro la pieza mientras nosotros tomamos el sol en la piscina.

2. C贸mo automatizar la importaci贸n de suscriptores de Substack a Kit a trav茅s de Gmail

Descubre c贸mo automatizar sin problemas los suscriptores de Substack a ConvertKit (Kit) para conseguir potentes embudos de correo electr贸nico, segmentaci贸n personalizada y un negocio de autor m谩s rentable.

El gran Russell Nohelty nos ha permitido traducir e incluir en el Diario, en exclusiva, este tutorial. Como es bastante largo, lo hemos dividido en 2 partes (la primera apareci贸 el viernes; a continuaci贸n, la segunda).

En la primera parte dec铆amos que Substack no tiene API, 鈥渓o que la convierte en una de las plataformas m谩s frustrantes de Internet鈥. Sin embargo, 鈥渉ay una soluci贸n, en caso de que 鈥 necesites cosas como secuencias de bienvenida, segmentaci贸n y/o etiquetado.鈥

El propone enlazarlo todo utilizando Gmail (donde recibes las notificaciones de los suscriptores), Zapier (para analizar y reenviar esos datos) y, por supuesto, el propio Kit (para gestionar todas tus automatizaciones y etiquetado de correos electr贸nicos). Nos dec铆a Jorge Bosch Al茅s que utiliza un sistema parecido, y le funciona muy bien.

Con todo ello, 鈥渁prender谩s a configurar un sistema que capture cuidadosamente los nuevos suscriptores gratuitos, los nuevos suscriptores de pago y las cancelaciones de suscripci贸n, y luego los etiquete adecuadamente en Kit para que puedas detener o iniciar las secuencias de correo electr贸nico correctas exactamente en el momento adecuado.鈥

Ya se explic贸 los primeros 2 pasos del tutorial, as铆 que continuamos:

3. Crear Zaps en Zapier para actualizar el Kit

Una vez que Gmail haya etiquetado estos correos electr贸nicos, puedes crear un Zap para cada etiqueta:

Se activa cada vez que un nuevo correo electr贸nico etiquetado llega a tu bandeja de entrada. Extrae la direcci贸n de correo electr贸nico del suscriptor del cuerpo o del asunto. Actualiza el estado de ese suscriptor en Kit.

Veamos la estructura de Zap con un poco m谩s de detalle:

3.1 Activador: 芦Nuevo correo electr贸nico etiquetado禄 en Gmail

Dentro de Zapier:

Elige Gmail como aplicaci贸n desencadenante. Elige 芦 Nuevo correo electr贸nico etiquetado 禄 como evento. Selecciona la cuenta de Gmail que recibe las notificaciones de Substack. Especifica la etiqueta (por ejemplo, Substack - Gratis ). Prueba y aseg煤rate de que Zapier ve una muestra reciente que coincide con tu filtro.

3.2 Analiza el correo electr贸nico del suscriptor (si es necesario)

El cuerpo del correo electr贸nico de Substack suele incluir el correo electr贸nico del suscriptor. Si Zapier no puede encontrarlo autom谩ticamente, utiliza Formatter by Zapier:

Inserta un nuevo paso de Formateador. Selecciona 芦Texto 禄 鈫 芦Extraer direcci贸n de correo electr贸nico禄. Asigna el 芦Cuerpo sin formato禄 de Gmail al campo de entrada. Prueba y confirma que obtienes la direcci贸n de correo electr贸nico correcta en la salida.

3.3 Actualizar Kit

Si tu plan Zapier incluye acciones Kit (antes ConvertKit) :

A帽ade un paso de Kit como 芦A帽adir suscriptor a un formulario禄, 芦Etiquetar suscriptor禄 o 芦Anular suscripci贸n de suscriptor禄. Asigna el correo electr贸nico extra铆do al campo 芦Correo electr贸nico禄. Asigna la etiqueta o formulario adecuados. Por ejemplo: Nuevo Suscriptor Gratuito 鈫 Etiqueta 芦Gratuito禄.

Nuevo suscriptor de pago 鈫 Etiqueta 芦De pago禄.

Email Desactivado o Desuscripci贸n 鈫 Posiblemente eliminarlos de todas las secuencias, o 芦Desuscribir Suscriptor禄.

Fallo de facturaci贸n 鈫 Elimina 芦Pagado禄 y a帽ade 芦Fallo de facturaci贸n禄 para poder hacer un seguimiento.

Si la integraci贸n directa de Kit no est谩 disponible para ti, hay una soluci贸n: enviar un correo electr贸nico (a trav茅s de 芦Gmail禄 o 芦Email by Zapier禄) a un buz贸n de importaci贸n especial en Kit. Pero la mayor铆a de la gente encontrar谩 la acci贸n directa 芦A帽adir suscriptor禄 o 芦Etiquetar suscriptor禄 m谩s sencilla y r谩pida.

4. Automatizar secuencias en Kit

Ahora que est谩s etiquetando a estos suscriptores en Kit en funci贸n de su estado de Substacks, es hora de poner esas etiquetas a trabajar:

Incorporaci贸n de suscriptores gratuitos: Cuando alguien sea etiquetado como 芦Gratuito禄, inicia una secuencia de bienvenida amistosa o a帽谩delo a una automatizaci贸n de newsletter gratuita. Suscripci贸n de pago: En el momento en que Kit vea la etiqueta 芦De pago禄, elimina cualquier secuencia 芦Gratuita禄 e inicia una bienvenida especial de pago o un goteo de contenido premium.

Tambi茅n puedes programar check-ins mensuales u ofrecer bonos de fidelizaci贸n a los 1, 3, 6 y 12 meses. Desuscrito / Desactivado: Si un suscriptor se ha dado de baja o ha desactivado el correo electr贸nico en Substack, quiz谩 prefieras darle de baja tambi茅n en Kit (para que no siga recibiendo tus regalos). O puedes etiquetarlos como 芦Desuscritos禄 y excluirlos de futuros env铆os. Fallo de facturaci贸n: Si el correo electr贸nico dice 芦Motivo: fallo de facturaci贸n禄, puedes etiquetarlos como 芦Fallo de facturaci贸n禄 y posiblemente enviarles una breve secuencia de reactivaci贸n. Si lo solucionan, Substack volver谩 a enviarte un correo de 芦Nuevo suscriptor de pago禄, y el ciclo contin煤a.

5. Cosas que debes recordar (y comprobar a menudo)

Filtros de Gmail: Si Substack cambia sus l铆neas de asunto, tus filtros podr铆an romperse. Estate atento a los cambios o a las notificaciones perdidas. Zapier: Comprueba tu Historial de Tareas en Zapier de vez en cuando. Si ves errores repetidos, puede deberse a que la direcci贸n de correo electr贸nico no era analizable o a que el asunto cambi贸. Eliminaci贸n manual en Substack: Si realmente tienes que eliminar a alguien de la lista de Substack, tienes que hacerlo en el panel de Substack. Lamentablemente, no existe una API que se encargue de esa parte por ti. Haz pruebas regularmente: Cada dos meses (o cada vez que actualices tus automatizaciones), suscr铆bete y date de baja con un correo electr贸nico de prueba. Actualiza a una suscripci贸n de pago, cancela, etc. As铆 te aseguras de que toda la cadena -Gmail, Zapier y Kit- sigue funcionando perfectamente.

Aunque Substack no ofrece una API sofisticada para sincronizar tus suscriptores con Kit, la combinaci贸n de filtros de Gmail, flujos de trabajo de Zapier y automatizaciones basadas en etiquetas dentro de Kit realiza el trabajo sorprendentemente bien. Podr谩s dar la bienvenida a los nuevos lectores gratuitos, dar las gracias a los que pasan a ser de pago y asegurarte de que los usuarios dados de baja o desactivados no sigan recibiendo mensajes. Todo esto sucede sin problemas en segundo plano, para que puedas centrarte en escribir y hacer crecer tu publicaci贸n.

Si quieres saber m谩s, tengo un art铆culo sobre c贸mo crear secuencias de correo electr贸nico para el lanzamiento de un libro que puede resultarte 煤til (es de pago).

Recuerda revisar y ajustar tus flujos de trabajo a medida que crezca tu newsletter. Mientras te mantengas al tanto de cualquier cambio en las notificaciones por correo electr贸nico de Substack (y de vez en cuando pruebes tus flujos de Zapier), tendr谩s un sistema casi tan bueno como una API directa.

(Espero que haya sido 煤til este tutorial)

馃摪 Los Art铆culos en Substack

Nota importante: Si adem谩s de incluir el link a tu art铆culo en la zona de comentarios, escribes algunas l铆neas de por qu茅 el art铆culo es importante, o por qu茅 nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho m谩s probable que consig谩is m谩s visitas y suscriptores. Tambi茅n puede ser un trozo del art铆culo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un 鈥渃opy y paste鈥. Con la nueva secci贸n, incluimos la rese帽a que tu escribas en comentarios. Si no acompa帽as tu link con algunas palabras, posiblemente ser谩 mucho menos atractivo para el lector visitar tu art铆culo.

Recuerda que tu art铆culo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposici贸n a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del art铆culo, con link al art铆culo y a tu bolet铆n, en la siguiente edici贸n. Es como un mini 鈥済uest post鈥.

Como uno de los art铆culos m谩s visitados, en la posterior edici贸n.

Es decir, que normalmente tu art铆culo aparecer铆a 3 d铆as seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

鈻 10 Lecciones de Escritura que he Aprendido en los 脷ltimos Diez A帽os

Humanidades /

Retrospectiva de un escritor (Bradley Ramsey): Es dif铆cil creer que llevo m谩s de diez a帽os como escritor profesional. Cinco de esos a帽os fui escritor fantasma aut贸nomo, as铆 que no fue hasta la 煤ltima mitad de la d茅cada pasada cuando empec茅 a publicar trabajos en l铆nea con mi nombre. Hoy me gustar铆a hablar sobre el camino recorrido hasta ahora y las lecciones que he aprendido.

鈻 C贸mo puedes realizar un Seguimiento de la Autoridad de Marca para la B煤squeda con IA

Audiencias /

Por qu茅 es importante la autoridad de marca para la b煤squeda con IA, en qu茅 se diferencia de la autoridad tem谩tica y c贸mo realizar su seguimiento (con cifras reales)

鈻 Libro de Texto H铆brido: Un Documento para Todo

Formaci贸n /

Nota: El t茅rmino 芦Libro H铆brido禄 se refiere a un documento digital con contenido multimedia sincronizado. En un sentido m谩s concreto, el t茅rmino se refiere a una tecnolog铆a utilizada para crear materiales de estudio para usuarios con diversas discapacidades que afectan a su forma de acceder a la informaci贸n: ciegos, sordos, disl茅xicos y otros. Los documentos en este formato pueden incluir texto 鈥

鈻 Lo que me hizo el 芦mindfulness禄

Por amor al arte /

No tengo ni la menor idea de lo que crees que es mindfulness . Si me lees desde hace a帽os, o te has informado con las personas adecuadas, tendr谩s una idea mucho m谩s acertada que los que solo beben de titulares y frases de taza de caf茅. Como he escrito tanto sobre esto, solo te dir茅 que es una forma de estar en el mundo, un estado de la mente que se basa en la experiencia plena del momento, presenta 鈥

鈻 El aire acondicionado ha sido un invento crucial en la historia

Causas y Azares /

Es la guerra por el aire acondicionado Lee Kuan Yew, el padre fundador del Singapur moderno: 鈥淓l aire acondicionado fue un invento crucial para nosotros, quiz谩 uno de los inventos m谩s significativos de la historia.鈥

馃枼锔 El verano es la mejor 茅poca para trabajar

Negocios Digitales /

Imag铆nate comiendo un espeto de sardinas con una ca帽a fresquita por tierras malague帽as. Pues as铆 es posible que est茅 yo. Cuando est茅s leyendo esto, ya estar茅 quem谩ndome los pies en la arena mientras voy al chiringo a hidratarme con una Cruzcampo o una Victoria congeladas. Pero no creas que es oro todo lo que reluce, querido lector. Durante estas semanas que voy a pasar en Espa帽a pienso trabajar 鈥

馃崁 Carta a mi "yo" de hace 12 a帽os

Tu Coach personal /

Emilio S谩nchez pregunta: 驴Qu茅 te dir铆as si pudieras viajar 12 a帽os atr谩s? No para cambiar el pasado. Sino para darte un abrazo. Para tranquilizarte. Para decirte que no hace falta correr tanto. Que los errores no te rompen, te afinan.

鈻 El dolor que ni el ibuprofeno calma

El mapa del cambio /

驴Alguna vez te has sentido solo entre la gente? Est谩s en una comida familiar. Nadie te pregunta c贸mo est谩s. En una reuni贸n, lanzas una idea... y el silencio te responde con m谩s entusiasmo que tus compa帽eros. Tu pareja lleva semanas ausente. Le dices que necesitas cari帽o, y te mira como si le pidieras que te avale una hipoteca. Y entonces te das cuenta: a veces est谩s rodeado de gente鈥 y sin embargo 鈥

鈻 Tensiones en los Sectores Editorial y de Comunicaci贸n Alemanes: El Clan Mohn retoma las Riendas

Chamberly /

Bertelsmann es un conglomerado multinacional, la mayor empresa de medios de comunicaci贸n de Alemania, con sede en G眉tersloh, una tranquila ciudad de Alemania, y es tambi茅n una de las mayores editoriales del mundo. Tiene sus or铆genes en Carl Bertelsmann, que fund贸 en 1835 una editorial de literatura religiosa en G眉tersloh. Gracias a un flujo constante de adquisiciones a lo largo de varias d茅cadas 鈥

鈻 Datos y Privacidad en China: Un Modelo Autoritario de Gesti贸n de la Informaci贸n

LeyDerecho /

Los 1.100 millones de internautas chinos generan m谩s datos que cualquier otro pa铆s del mundo. Lo mismo ocurre con la amplia red de c谩maras de reconocimiento facial del pa铆s. A medida que los coches aut贸nomos circulan a toda velocidad por las carreteras y los drones surcan el cielo, la calidad y el valor de la informaci贸n obtenida gracias a las nuevas tecnolog铆as se disparar谩n. Pero el volumen de 鈥

鈻 Vida Cotidiana de los Trabajadores al Servicio de los Multimillonarios

Dineros /

Nota: Descubre tambi茅n la clasificaci贸n de las 15 mayores fortunas profesionales de Francia en 2025, por orden de riqueza, su negocio principal, y sus l铆neas de actividad, encabezado por la Familia Herm猫s y Bernard Arnault y su familia.

鈻 Vidas Digitales: Solo Ocurri贸 si lo Document茅

Ciencias Sociales /

(con Fotos y/o V铆deos) Nos sintonizamos con el ritmo de compartir y ver, construyendo un sentido instintivo de los h谩bitos de nuestros seguidores y de los que seguimos, de los que llamamos amigos y de los que simplemente acechamos. Desarrollamos lo que algunos cient铆ficos sociales han denominado 芦conciencia ambiental禄 de las vidas de quienes forman parte de nuestros gr谩ficos sociales e intuimos, 鈥

馃拪 C贸mo avanzar en tu proyecto sin dinero (ni burnout)

C谩psulas 脕giles 鉁–reatividad para profes... /

Hay semanas en las que el dinero no alcanza. Y cuando eso pasa, lo primero que se frena no son las cuentas... son tus ideas . Las ganas de crear algo propio. Ese impulso de hacerle espacio a tu proyecto. Y entonces dices: 鈥淣o puedo ahora, no tengo plata鈥 . Y te lo crees. Porque suena real (o as铆 parece). Pero aqu铆 va el truco: La falta de dinero no siempre es el verdadero obst谩culo. A veces son 鈥

鈻 C贸mo estamos usando la IA y qu茅 es lo que nos inquieta.

Rebel Intel /

La IA est谩 cada vez m谩s presente en nuestro d铆a a d铆a. El incremento de su uso ha sido mete贸rico. S贸lo ChatGPT, ha pasado de 400 millones a m谩s de 1000 millones de usuarios en cuatro o cinco meses. Hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre c贸mo estas herramientas han entrado en nuestras vidas. 驴Para qu茅 las usamos? 驴C贸mo las incorporamos en nuestros h谩bitos y rutinas? 驴Son s贸lo una herramienta?

鈻 Huye de la Media: La Autenticidad Siempre Vence a la Conformidad. La Gente Diferente Hace Cosas Diferentes. No Dejes que el Mundo te diga Qui茅n Eres

No Solo Suerte /

Otra edici贸n del s谩bado de Rafa Sarandeses.

鈻 El objetivo de los 100 mil d贸lares.

Doble Piso /

鈥淪i empez谩s de cero, llegar a los primeros 100 mil es un largo y duro proceso鈥. - Charile Munger. Hay peque帽os aprendizajes que pueden cambiarte la vida. En mi caso, fue entender la diferencia entre meta y objetivo. Al parecer, una meta es un resultado deseado a largo plazo pero un objetivo es un paso concreto para llegar ah铆. Por ejemplo, este a帽o me propuse como meta pasar m谩s tiempo con mis seres queridos 鈥

鈻 Escribir con el cuerpo

Cuca Casado /

Esta reflexi贸n la he escrito primeramente a mano, al final est谩n las fotos de ese mi diario, por si gustas leerla de mi pu帽o y letra y nunca mejor dicho. Adem谩s, hay una foto extra muy especial para m铆. Antes de seguir leyendo, te invito a un peque帽o 鈥

鈻 C贸mo nacieron los sapienci贸logos

Sapienciolog铆a /

Primero, vamos con lo bonito. Puedes seguir la direcci贸n m谩s r谩pida hacia la verdad, de A a B. O puedes ser sapienci贸logo. Un sapienci贸logo parte de la sospecha de que las cosas no encajan del todo, o al menos no encajan con facilidad. Como dijo Harry Clor en On Moderation , hay una divisi贸n fundamental en el alma: el anhelo de orden y el deseo de desorden, lo apol铆neo y lo dionis铆aco, la fe y el 鈥

鈻 Gaza, espejo moral de Occidente

Ingeniero de letras /

Desde los atroces ataques de Ham谩s del 7 de octubre de 2023, que torturaron y mataron indiscriminadamente a m谩s de mil israel铆es, la respuesta israel铆 en la guerra en Gaza ha intensificado una de las tensiones m谩s profundas y no resueltas del imaginario pol铆tico occidental: c贸mo sostener el apoyo a Israel, como v铆ctima hist贸rica del Holocausto y baluarte defensivo de la democracia liberal frente ..

鈻 Comunicado oficial

Solo s茅 escribir /

A TODA LA COMUNIDAD CREADORA DE CONTENIDO: Como responsable de la Masterclass 鈥淕oogle Trends para emprendedores鈥 , lamento profundamente los efectos colaterales inesperados derivados del uso intensivo de esta herramienta formativa. Sab铆a que facilitar el acceso a ideas de contenido frescas, con potencial de b煤squeda real y validadas por datos, traer铆a consecuencias. Pero no anticip茅 el alcance de 鈥

鈻 Adaptarse a la IA: personas, fases y aprendizajes

@Titonet Pills /

Cuando hablamos de adaptaci贸n a la inteligencia artificial, tendemos a simplificarlo todo en dos categor铆as: los que ya la usan y los que no. Pero esa visi贸n binaria es poco 煤til. La realidad es m谩s compleja y 鈥攃omo todo cambio profundo鈥 hay una escala de actitudes, competencias y comportamientos que nos ayuda a entender d贸nde est谩 cada persona y c贸mo acompa帽arla mejor. Voy a intentar ordenar algo 鈥

馃尡馃挱 La t茅cnica psicol贸gica que duplica tus posibilidades de lograr tus metas

Jard铆n Mental /

Todos tenemos metas. Y seguro que cada vez que te propones una nueva piensas: 鈥淣ecesito motivarme.鈥 Ese es el error. La motivaci贸n no es lo que necesitas y hoy te voy a contar una simple t茅cnica que no requiere esfuerzo y que puede duplicar o incluso triplicar la probabilidad de que logres tus metas . Y lo mejor: est谩 cient铆ficamente demostrada. Esto 鈥

鈻 Lo que Almudena opina de vosotros

El ingrediente secreto /

Querida lectora cotilla (y poderosa investigadora): He estado revisando rese帽as y comentarios de Bloque 55 . Y debo deciros que Almudena ya tiene una libreta llena de opiniones鈥 y juicios de valor. Aqu铆 van algunos de vuestros testimonios (reales o tan reales como el 4潞B en horario nocturno), junto con lo que la mism铆sima Almudena opina sobre cada uno: 鈥淢e re铆 a carcajadas y luego 鈥

鈻 驴Hicieron los aranceles rico a Estados Unidos?

Delfos /

El proteccionismo ha vuelto. La llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos ha tra铆do de vuelta los aranceles, no solo con sus intenciones econ贸micas, sino como arma pol铆tica de negociaci贸n o, si lo prefieren, chantaje. La amenaza de imponer tarifas a las exportaciones es usada por el presidente norteamericano para lograr sus fines pol铆ticos y contentar a sus votantes, con los perjuicios 鈥

鈻 El Silencio es el Am茅n de los Chantajistas

Ink & Outsider /

La semana pasada, en una de esas cenas en Coyoac谩n, Ciudad de M茅xico, que huelen a humedad de biblioteca y a vino costoso, presenci茅 el asesinato perfecto. No hubo sangre ni arma blanca, solo el tintineo de los cubiertos contra la porcelana y el fr铆o s煤bito del silencio. El anfitri贸n, un mecenas que va de senador con m谩s entusiasmo que criterio, hab铆a sentado a mi lado a una nueva tentativa de 鈥

鉁 El ciclo de la vida, por Pablo Renaud

Por si Pap谩 no est谩 /

Yo segu铆a la newsletter de Pablo hace mucho tiempo. Es muy bueno, pero eso no es un secreto. Lo que s铆 era un secreto para m铆 era Pablo como persona, y como padre. Si eres hombre y padre, deber铆as quedarte por aqu铆. Si ya est谩s dentro, tambi茅n puedes venirte con el resto de padres dentro. Pablo se hizo suscriptor VIP (Very Important Papa) en cuanto abr铆 la suscripci贸n de pago, y eso dice mucho de 鈥

鈻 驴Te vas de vacaciones? Piensa en esto

liderazgodelbueno.com /

驴Qu茅, a punto de pillar un avi贸n para ir a un lugar paradis铆aco o a una vibrante ciudad extranjera? Mis consejos: 鈫 Lleva algo para leer en la estaci贸n / aeropuerto / blablacar. 鈫 Usa un buen calzado. 鈫 Ten claro que a la vuelta toca pensar en tu futuro. Joder, para ser un t铆o que odia los bullets, me estoy cubriendo de gloria. Lo de llevar algo para leer o lo del calzado, se explica solo. Voy 鈥

鈻 Pilares de contenido

Ekho comunicaci贸n / 3

Hoy te cuento qu茅 son los pilares de contenido, aprovechando que este mes tenemos un nuevo taller precisamente sobre este tema. Adem谩s del resumen de la semana, te traigo otra novedad. La semana que viene tenemos un NUEVO RETO a trav茅s de notas. Esta vez, se trata de decir m谩s con menos . Porque entre tanto texto largo, tanta descripci贸n que nadie lee y tanto bot贸n que dice 鈥淓nviar鈥濃 tu mensaje 鈥

馃摐 Gu铆a de Y-Combinator: 驴C贸mo construir tu Pitch Deck de la Ronda Semilla con un mejor Dise帽o?

VC, Startups y Mercados /

Los fundadores se equivocan sobre el liderazgo en el mercado & Cierra tu recaudaci贸n de fondos r谩pidamente con tramos. Aqu铆 nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creaci贸n de productos y el capital riesgo.

鈻 C贸mo Acelerar tu Carrera en Marketing Digital

Carreras /

Kevin Indig se centra aqu铆 especialmente en la carrera de SEO, sus desaf铆os y cambios.

馃殌POR SUS AUTORES

Aqu铆 las rese帽as las ofrecen quienes m谩s conocen los art铆culos que han escrito: Sus propios autores.

馃梻 Hola. Les dejo est谩 publicaci贸n para la pr贸xima edici贸n del diario.

馃梻 Hubo un tiempo en que el pensamiento tambi茅n nac铆a del aburrimiento, del errar de la mente en soledad, del roce con lo desconocido. Hoy, sin embargo, lo hemos ido confinando entre pantallas, algoritmos y distracciones permanentes. En este texto me pregunto qu茅 ocurre cuando ya no hay espacio para el tedio, cuando el tiempo queda fragmentado en est铆mulos y el silencio se convierte en amenaza.

馃梻 Comparto una breve reflexi贸n sobre c贸mo escribir nos puede salvar:

馃梻 Algo que me preocupa y me ocupa es crear espacios seguros (sin juicios ni expectativas) para volver la mirada a nosotros, a nuestro mundo interior (tan denostado y minusvalorado). La falta de compromiso, en todas sus dimensiones e intensidades, est谩 demasiado extendida y fortalecida por la sociedad del consumo r谩pido. Esta es mi humilde aportaci贸n para tratar de despertar conciencias:

馃梻 Elisa D铆az, de Bruja Maldada, nos escribe:

Aqu铆 dejo el enlace de Juli谩n! Un abrazo grande

馃梻 A petici贸n de David dejo por aqu铆 mi 煤ltimo art铆culo donde reflexiono sobre el uso de la tecnolog铆a y como esta no hace mas que generarnos m谩s estr茅s, aunque el relato oficial, ahora con la IA,sea q nos va a dejar m谩s tiempo libre:

馃梻 Las diferencias neurobiol贸gicas entre hombres y mujeres, un tema que desata debate entre cient铆ficos y no cient铆ficos 驴porqu茅 ser谩? Idea para el siguiente edici贸n del diario:

馃梻 Sabemos que han quedado algunas del mi茅rcoles pasado, pero como los lunes suele haber muchas, las incluiremos este mi茅rcoles.

(Adem谩s, Julia 脷beda ha compartido algunos de sus art铆culos; como son varios, los incluimos en una secci贸n aparte, tras los podcasts y v铆deos)

馃帣锔 PODCASTS Y V脥DEOS EN SUBSTACK 馃帶

馃尦馃崑 Entrevista: De Apple a escritora y emprendedora digital [Edici贸n especial]

El Limonero /

隆Hola desde Canarias! Todos los meses hago colaboraciones con miembros de mi comunidad y hoy soy la invitada en el podcast de uno de mis primeros Miembros Fundadores y creador de la publicaci贸n de Substack 50 y Tantos . Te invitamos a que te prepares tu bebida favorita (la m铆a es al Aperol Spritz 馃嵐馃槑) para pasar media horita con nosotros hablando de cambios, transici贸n y reinvenci贸n personal y 鈥

馃帣锔 La mejor plataforma para dar a conocer tu negocio

The Learning Curve /

Despu茅s de una semana de descanso, donde mi 鈥測o鈥 virtual se encarg贸 del episodio semanal (te lo dejo aqu铆 abajo si no lo has escuchado), volvemos con un tema muy interesante. Cu谩l es la mejor forma de conseguir nuevos usuarios para tu producto? Esta semana hablamos de como consegu铆 este picotazo de visitas en menos de media hora con una t茅cnica que puedes aplicar desde hoy mismo.

馃帣锔 Recordatorio 17 sesi贸n Club de Podcasts encadenados

Cosas que (me)pasan /

馃帣锔 He entrevistado a los 100 mayores EXPERTOS en SALUD. Esto es lo que he aprendido | Oriol Roda

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

馃摋 Escritos Seleccionados por Julia 脷beda

Julia nos ha dedicado estas amables palabras:

隆隆Hola!! Me encanta hacer encontrado esta publicaci贸n acerca de Cr贸nicas de Substack y de poder aportar mi granito de arena. Gracias David por compartirla conmigo.

Como todos sabemos, Substack est谩 creciendo y expandi茅ndose a todo gas y eso implica que las reglas del juego tambi茅n est谩n cambiando. Conviene conocerlas para que la plataforma siga jugando a nuestro favor, pero lo m谩s importante -en mi opini贸n- sigue siendo entender cu谩l es nuestro motivo e intenci贸n para publicar aqu铆, cu谩l es el mensaje que queremos compartir y por qu茅 queremos hacerlo. Por eso, tanto en mi curso de Substack de Cero a Cien como en los acompa帽amientos de escritura personalizados, hago mucho 茅nfasis en que lo importante, sigue siendo conectar con lo interno y crear desde ah铆.

Hoy quer铆a compartir 3 publicaciones relacionadas son escribir y publicar en Substack que podr铆an ser de inter茅s:

- La recapitulaci贸n que hice despu茅s de llevar dos a帽os publicando en Substack:

- Una serie de 3 v铆deos en los que hablo de c贸mo Substack me ha influido a nivel personal, creativo y ha impactado mi emprendimiento

- Una serie de 7 publicaciones que escrib铆 para conmemorar mi primer a帽o publicando en Substack. En esta serie habl茅 de: compromiso, creatividad, comunidad, pulir tu voz, objetivos, suscriptores y membres铆a privada.

https://juliaubeda.substack.com/t/un-ano-en-substack

Espero de coraz贸n que os resulten 煤tiles y me encantar铆a conocer vuestra opini贸n y experiencia al respecto. Con cari帽o, Julia馃挍

