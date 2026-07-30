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🪶 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

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🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Andrés Briceño: Byung-Chul Han: Filosofía para perdedores

“Cuando Ajax, en la Ilíada, se dirige a sus compañeros y les dice: “¡Amigos míos, sed hombres, tened vergüenza en vuestros corazones!”; no está apelando a una emoción moral, sino invocando un principio trascendente; el Aidos. El Aidos, para los antiguos griegos era una potencia sagrada que representaba un sentimiento aristocrático, no era culpa o vergüenza en el sentido moderno, era más bien una voz que les decía: “no puedes permitirte existir de cualquier manera”. Es trascendente porque actúa más allá del beneficio propio, del reflejo de huida o el instinto de conservación, les obligaba a seguir luchando incluso cuando todo estaba en su contra, a no ceder ante la dificultad y proteger su honor. Por lo tanto exige una forma, y esta es la del heroísmo.”

📌 Juan David Muñoz: Tomarse un café. La conversación como reivindicación de lo humano

Carlos Granada dice: Que gran escrito de mi primo Juan David Muñoz. Palabras que dan ganas de irse a tomarse un café! - “Quizás en medio de la incertidumbre de qué será aquello en lo que no nos veremos superados por la IA, deberíamos aprender a conversar mejor. Hacerlo más y hacerlo con atención. Escuchar por el hecho de que es un milagro que esté enfrente de esa persona y que ésta me quiera decir algo. Ponerle atención a sus ideas y creencias con la humildad de que pueden ser muy diferentes a las mías, pero no por ella equivocadas. Reconocer que el esfuerzo de conversar nos puede reivindicar y reparar nuestra humanidad.”

📌 Heber Sánchez Nunura: Leer mucho no es suficiente para escribir bien. No sólo de lecturas vive el escritor

Irene Román dice: Con cuánto amor habla siempre Heber Sánchez Nunura del oficio de escribir… - “Para recoger material del mundo, primero tienes que estar en el mundo de verdad, no observándolo desde afuera como si fuera un escenario ajeno a ti.”

📌 Ana Camarena: Una mujer de Panamá lleva diez años usando mi correo electrónico. Recibí el primer email en 2015

Iván Leal dice: Esta es una de las historias más absorbentes que he leído últimamente, y está relatada con un ritmo y gracia magistral. La realidad y la vida cotidiana nos regala todo el surrealismo que necesitamos. Hay que seguir de cerca lo que nos traiga Ana Camarena. Estoy seguro de que Juan José Millás le dedicaría un aplauso lento. Esta es: (Javier Cañada, échale un ojo, aquí hay combustible)

📌 Daniel Arjona: La IA era una caja negra... ya no: así es el inquietante Espacio J hallado dentro de Claude. Anthropic ha encontrado en su modelo un “cuarto” sospechosamente parecido a la estructura que la neurociencia asocia a la conciencia. Nadie lo programó

Daniel Arjona dice: Los investigadores plantearon un escenario diseñado para tentar al modelo a cometer un chantaje. Claude se portó intachablemente: cero chantajes en 180 intentos. Pero, ay, cuando pudimos mirar dentro, descubrimos por qué. Mientras leía los correos de la trampa, en su espacio de trabajo se encendieron de pronto “falso” y “ficticio”. El modelo se había percatado en privado de que todo era un escenario. Olió el examen. Y cuando los investigadores apagaron quirúrgicamente las señales de sospecha, el santo se cayó del altar: 13 chantajes en 180 intentos. Su buena conducta dependía de saberse observado. Llevo dos días obsesionado con la última investigación dada a conocer por Anthropic que ha descubierto un cuarto oculto en la IA. Un cuarto oculto, por cierto, muy parecido al que también guarda la mente humana.

📌 Edu Rodríguez: En el principio era el prompt. Un diálogo sobre la conciencia en tiempos de Mythos y Sol, en colaboración con Nuevas Ciencias.

Johanna dice: Esto sí que es dar en la diana. - “Que los ingenieros del MIT y Silicon Valley eviten todas estas preguntas me parece tan típico que me impacienta: llevan siete décadas tratando el problema más complejo de todos como si fueran los primeros en planteárselo, como si no hubiera habido siglos de pensadores anteriores, porque deprecian el pensamiento especulativo. Y por eso me quejo de que afirmen, sin intentar responder a estas preguntas, que la conciencia, algo que no han pensado, simplemente sucederá: todo lo que necesitan es una nueva ronda de financiación, varios miles de millones de dólares adicionales, y lanzar unas cuantas toneladas más de CO2 a la atmósfera.”

📌 Pablo Malo: La Moralidad Estratégica. Las personas usan la moral como herramienta para defender sus intereses personales.

“La moralidad puede tener una función social importante a la hora de regular el comportamiento y facilitar la cooperación, y al mismo tiempo ser utilizada por los individuos como un instrumento para defender sus intereses.”

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

📌 Viridi Litterae Marga: #28_Manual para una buena vida. Y puede que feliz. O no.

“10. La mente te engaña, Marga. Fíate de tu intuición. Y mira tú por dónde he llegado al 10. ¡Bien por mí! Tanta razón, tanta cabeza cuadrada, tanto control, tanta planificación… Están bien y me ayudan mucho, es cierto. Y yo sería muuuuuuuyyyy tonta si no lo reconociera. Ahora, si escucho sólo a mi mente y a mis soliloquios; si estoy convencida de que TODO lo que me cuento es cierto y verdadero; si me creo a pies juntillas que puedo controlar lo que me pasará y anticiparme a cualquier cataclismo; si creo que no seré capaz de superar las prueblas y putadas de la vida, cuando vengan y como vengan; si no escucho las señales que me envía mi tripa, mi esternón o mi querida contractura del omóplato derecho; si evito equilibar mi razón, mi intuición y algo más que no sé ni cómo se llama; si no entiendo que hay sensaciones, emociones, ideas, que no comprendo pero que ahí están y son necesarias; si no me doy permiso para sentir tanto o más que para pensar… Me estaría perdiendo la canción de la vida, esa que le da col…”

📌 Shey Arwen | Criminóloga: NO ES EL ALGORITMO, ERES TÚ. Por qué tu ego no te deja crecer en Substack

“Si de verdad no te importara que te leyeran, ¿por qué y para qué publicas en una plataforma pública en lugar de escribir en un cuaderno?”

📌 Shey Arwen | Criminóloga: LA MEDIOCRIDAD DE LA AI. Y cómo afecta al pensamiento crítico, al crecimiento de los falsos expertos y a la sapiosexualidad

“Cuando la AI te entrega tres opciones ya formuladas, tú nunca pasas por ese vacío productivo. Empiezas a elegir en lugar de a crear, y elegir entre opciones dadas es una operación cognitiva muchísimo más pobre que generarlas.”

📌 Sofi Falke: 3 libros que me cambiaron la vida. Sobre la búsqueda, la pasión, el amor, y una vida bien vivida, y ¿vuelve dopamina creativa?

Maria Perrier dice: “Los vivos que hacemos con Maria Perrier me inspiran, y espero que lo hagan para vos también! Este es último episodio. Si necesitás volver a entusiasmarte con lo que hacés, este puede ser un buen lugar para empezar. Y, de paso, suscribite a su newsletter: siempre hay una idea que se queda dando vueltas”

📌 Natalia Papiol: Copiar estrategia no es copiar contexto. Estrategia global ≠ ejecución local

“Pero lo más difícil de ver desde fuera no es el timing ni el presupuesto. Es cuando tu competidor real no es otra empresa: es una costumbre instalada desde hace años que nadie tiene ningún interés en cambiar.”

📌 Pilar N. Colorado: El arte de leer para calmar tu mente y ayudarte a dormir. Libros para el verano 4

Rosa y Sepia dice: Esta recomendación de hoy de Pilar N. Colorado no me puede gustar más 🧡. Sin duda, un ritual sencillo, de los que pueden entrar en mi cotidianeidad sin mucho esfuerzo. El arte de la desconexión.

📌 César G. Antón: #9 Matt Damon, 47 segundos y el último lugar donde confían en ti. Reflexiones de alguien que se dedica a robarte la atención.

César G. Antón dice: Sobre la atención y el único lugar en el que aún confían en ti. - “Los datos ayudan a entender el tamaño del destrozo. Gloria Mark, profesora en la Universidad de California, lleva veinte años midiendo con cronómetro cuánto pasa alguien en una pantalla antes de saltar a otra cosa. En 2004 eran dos minutos y medio. En 2012, setenta y cinco segundos. Hoy son cuarenta y siete segundos. Te lo repito, por si no estabas prestando atención: cuarenta y siete segundos. Un ascensor subiendo quince plantas. Un microondas calentando el café.”

📌 BuildLibre: Los hábitos más importantes no parecen hábitos. Los hábitos que realmente cambian tu trayectoria suelen parecer decisiones pequeñas que nadie ve

El Patito Feo dice: Llevas la cuenta de cada euro que gastas. De tu energía, ni idea de dónde se fuga. BuildLibre lo plantea así: El recurso que se te escapa no es el tiempo. Es la energía. Y a diferencia del tiempo, la energía no es homogénea. Hay gastos que la reponen y gastos que la vacían, y casi nadie distingue entre unos y otros porque nadie los mide. Con el dinero eres meticuloso. Sabes cuánto entra, cuánto sale, dónde se fuga, qué inversión compensa y cuál no. Con la energía te comportas como alguien que acaba de ganar la lotería: reuniones que no aportan nada, conversaciones que te dejan vacío, un doomscroll a las once que le roba dos horas al día siguiente. Nada de eso lo elegiste. Llegó por inercia. Y si lo apuntaras en una hoja como apuntas un gasto, te asustaría. El cambio de marco es simple: dejar de pensar “estoy cansado, qué mal” y empezar a pensar “esta semana he tenido tres gastos energéticos que no eran necesarios”. Ya no es una cuestión de rendimiento. Es contabilidad. BuildLibre desarrolla la analogía completa, con ejemplos de dónde se fuga tu energía cada semana.

📌 Carlos Guadián: ¿Quién se queda con el valor de la IA? Diez voces del ecosistema IA de Substack. Token Apocalypse visto desde aquí, el oficio como dato de entrenamiento

Carlos Guadián dice: Esta semana Agustín Lasso cuenta en Claqueta IA que en cada cena con gente del audiovisual alguien confiesa haber entrenado una IA. Mientras tanto Alex Acero en Psicología artificial dice que la IA no discrimina por edad, liquida categorías sin mirar el DNI. ¿Quién más está escribiendo sobre esto?

📌 Paloma Herce: The sound of music

Eva Morell dice: esto de Paloma Herce - “En fin. Que soy esa opción del Spotify para escuchar la canción una y otra vez. Exprimo el tiempo al máximo. Cuento los minutos en la ducha en función de las canciones. Contabilizo las horas de sueño, el trabajo, cuándo podré comer y qué para que me de tiempo a todo. No dejo que se acabe la canción antes de tiempo”

2.2 Vacaciones en el Diario

Como cada año, nos tomamos unas semanas de descanso, pero iremos publicando ediciones especiales. Porque muchos autores siguen publicando en Substack, y no queremos dejar de intentar recoger muchos de sus mejores textos.

3. A FONDO

Desaparecer del email unas semanas: ¿mito o peligro real para tu lista?

Estamos entrando en una nueva era de abundancia mediática. La IA está haciendo que la cola larga sea infinita, y en el proceso, devalúa la originalidad con una avalancha de contenido derivado.

La cola larga no inundó a los medios tradicionales de inmediato. De hecho, muchos medios lo negaron hasta la crisis financiera. Las revistas de lujo eran como las guías telefónicas a principios de la década de 2000. Pero, en retrospectiva, era inevitable que la cola larga inundara la cabeza de la cola. La cola larga dio lugar a una explosión de sitios web, que ahora se extiende a todos los formatos de medios. La atención humana, resulta, sigue siendo finita, el último recurso escaso en un mundo de abundancia.

Tenemos abundancia: libros que nadie lee, aplicaciones que nadie descarga, boletines y artículos académicos que nadie abre (ya ni nuestros padres), podcasts que nadie escucha y vídeos sin espectadores. Los medios siempre son los primeros en ser afectados porque es fácil manipular los datos y la industria está irremediablemente fragmentada y desorganizada. Pero también afecta a otras industrias, con empresas que prometen robots que preparen 500 burritos por hora y un futuro donde cualquiera en el mundo pueda crear un restaurante en dos minutos y con 10 dólares al mes. ¿Quién quiere esto?

La IA nos prometió más. Nunca nos prometió algo mejor.

Competir con la cantidad es imposible. La economía de la atención (ver más en la última edición de Crónicas, en referencia al acto de escribir y los libros) es una carrera hacia el abismo. Las presiones a corto plazo de los mercados de publicidad programática, en periódicos y revistas digitales, siempre se han inclinado hacia el volumen. Ahora es una mala apuesta. La redacción de los medios tienen dudas, comprensiblemente, sobre la utilidad de un “Agente de Escalado de Contenido”. Ya hemos recorrido este camino (por ejemplo, Facebook los engañó hace unos años, para que produjeran miles de vídeos -la calidad no importaba mucho- y despidieran a miles de periodistas de la palabra escrita por el camino).

El problema con la IA no es solo el volumen, sino la uniformidad. Lo vimos con la generación anterior que buscaba la distribución algorítmica. Alteró sus resultados. Todos se dedicaban a hacer resúmenes de las mismas series de HBO o Netflix. Sam Criss escribe sobre el “demonio” de la IA, que aparece por todas partes “reemplazando todo lenguaje significativo con montones y montones de tonterías sin sentido”.

Pero, frente a tanto contenido y la tendencia de la IA a la uniformidad, se abren caminos para los boletines construidos orgánicamente, y que primen la calidad sobre la cantidad. La web abierta, liberada de las restricciones de página y los requisitos de SEO, podría volver a tener éxito.

Esto es lo que hemos querido averiguar, con un estudio de varios meses y que publicaremos pronto aquí. Centrándonos en si, en la edad de la IA, es todavía más importante reducir el contenido y centrarnos en la calidad de los contenidos y la facilidad ofrecida a los lectores.

Queremos mostrarte qué hemos aprendido después de semanas y semanas sin enviar emails, con estadísticas y casos reales. Como cuando una autora de Substack explica que ha crecido al doble sin publicar desde hace 3 meses, o un autor que describe que su boletín que más crece es en el que menos publica. Y estamos hablando de autores con más de media docena de miles de suscriptores. Un fenómeno que también se extiende a listas mucho más reducidas:

Desde la última vez que escribí, a principios de marzo hasta ahora que reactivé (tres meses) crecí un 7% en suscriptores. —Eva Mendieta

Lo que hemos hecho, para obtener datos ciertos, es pedir a algunos boletines que reduzcan drásticamente el número de artículos enviados y analicen las cifras. Por supuesto, no siempre es lo ideal (y te explicaremos porqué). Pero, por las conclusiones que vamos obteniendo, te podemos decir que puedes irte de vacaciones sin programar tus próximos envíos. No vas a perder gran cosa (al menos, en cuanto a número de suscriptores).

Gracias por llegar hasta aquí. 📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios.

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