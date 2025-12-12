✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Sobre la pasión. O más bien, sobre enamorarse, escribir, la desesperación y el deseo. De Raquel. “Toda la semana busqué interesarme por cosas, traté de pensar en mis aventuras en conciertos, en que fui al teatro, en mi trabajo, pero en lo único que pude pensar fue en el amor.”

📊 10 predicciones de SEO, marketing y tecnología para 2026. Las herramientas de visibilidad de la IA se enfrentan a un ajuste de cuentas. ChatGPT lanza su primera actualización de calidad. Los clics continuos conducen a una defensa …

📌 ¡A ver si nos vemos! (Una diatriba sobre las relaciones sociales) «La sociedad no es una enfermedad, sino un desastre. Es un milagro estúpido que consigamos vivir en ella». Por Manu LF.

📌 La ilusión de la intimidad: Recuperar lo sagrado en una época obsesionada con la exposición: más allá, la carne, los filtros y la actuación. De Tamara.

📌 Tu transformación para aumentar las ventas de tu libro como escritor. De Creadores Magazine. “¿Cómo consigo que descubran mi libro?” Es una pregunta que todo escritor se hace, ya sea su primer libro, su décimo o si aún no se ha publicado. Cada año, la cantidad de libros publicados crece, como también dice josé luis burgos.

📌 Ponle Freno: O tu cuerpo puede acabar arrasado como Chernóbil. De Pilar Beroë y Jorge Martín.

📌 No es mi problema: Eres un adulto. Yo también lo soy. Dejemos a un lado la búsqueda y el rescate y vayamos a lo divertido. De Rona Maynard.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna exclusiva

ℹ Seguimos siendo artistas... mientras recogemos la cocina

Hace unos días publiqué un post, que me llevó cierto tiempo, ya que incluía una encuesta y la recopilación de los datos. El post referenciado es:

Era consciente de que las respuestas a mi formulario no iban a ser muy positivas, en cuanto al papel de la mujer en su esfera privada más creativa, pero la verdad es que mis ánimos cayeron por el suelo al ver los resultados. Me indigné, si, pero también me puse muy triste porque, con casi 50 años, no veo un gran avance en la posición de la mujer en el mundo, mucho menos cuando ella quiere salirse del rol impuesto o escogido. Porque seguramente alguien dirá “Nadie te obliga a ser madre” y es cierto, pero tampoco nadie nos libera de salir del trabajo porque la criatura se ha puesto enferma, de pedir una reducción horaria para cuidados y de tener todo listo para el día siguiente, muchas veces teniendo pareja.

Pero mi artículo se enfocaba más al momento en que la mujer decide crear. La mujer que, o bien siempre ha tenido inquietudes artísticas ( como es mi caso) o aquella que descubre que las tiene. Porque conozco a muchas madres que, después de unos cuantos carnavales, trabajos manuales escolares, etc etc, se dan cuenta de que tienen mano y quieren un espacio para pintar, coser, dibujar, hacer pasteles y otras maneras creativas. La mujer que, pese a verse inmersa en la inspiración o en un momento de tranquilidad para hacerlo, enseguida debe dejarlo porque su cabeza está proyectando la lista de la compra. O la que, escogiendo la lana para hacer un gorro, se abruma al ver una mancha en el suelo.

Hay más personas en la casa, pero, por lo que sea, el grueso de ese trabajo recae en la mujer y es harto difícil emular a Virginia Woolf y su habitación propia, cuando la común está sucia, desordenada o no pasaría el corte de la revista Apartamento.

Otro dato curioso es que de las solteras con pareja , de cinco, cuatro, si cuatro, respondieron que hacían un 70 por ciento de las tareas del hogar y que, a lo sumo, arañaban tiempo para estar solas y crear. A mi, sinceramente, esto me perturbó. Como también la madre que daba una vuelta más larga el domingo para no llegar a casa a la hora del desayuno. O como yo misma, que aprovecho los fines de semana y los puentes para avanzar en mis tareas, mientras mi hijo está en lo suyo.

Cuando Roberto me pidió esta columna, os prometo que quería solo manifestar descontento con esta situación. Acompañando a mi post, quedaba claro que hay una situación latente entre las mujeres (y no solo en mi situación). Después de los comentarios de muchas, de los restacks (gracias, queridas) he pensado” Oye, Van, pon de nuevo el formulario. Para que veamos si esto fue un momento de 50 mujeres que conocías o que fue un calentón” Así que, con el permiso de todos y del mío en particular, os dejo la encuesta. Y pondré el resultado. Ah, y otra cosa: ya no vale la revolución silenciosa, amigas. Hay que plantarse de verdad.

El nuevo formulario de la encuesta es este: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgRTqknqvNcuN-1guu9GyWal9ZmUSly0UfESyMH7q4aiPeQQ/viewform

Me gustaría hacer mención especial a los hombres que me habéis contestado, explicando vuestro caso, pero, sobre todo, entendiendo el post y percibiendo que esto no era un caso aislado ni un ataque contra vosotros. Estoy hasta el ovario de muchas cosas, pero sé que tenemos apoyo en muchos, grandes compañeros.

ℹ Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece: Los comentarios

La cuestión de la imposibilidad de dejar comentarios

A raíz de algunos restacks al artículo “Por qué no voy a cobrar en Substack: Cobrar en Substack puede que no sea todo lo que parece”, algunos comentaristas insistieron en que uno de los grandes inconvenientes de poner un muro de pago, aunque sea al final de todo, es que los lectores no podían comentar.

En el pasado, algunos usuarios de la plataforma me dijeron que, si veían con antelación en Notas que un post era de pago, a menudo elegían no leerlo porque no podrían comentar. Otros no querían sentir que había un muro de pago en medio de la lectura (e incluso dejaban de suscribirse a boletines si eso abundaba). Me gustaría saber vuestra opinión para ofrecer algunas posibles soluciones que varios autores hemos discutido últimamente sobre este tema.

Nota: Es posible enviar artículos por email donde solo los suscriptores de pago puedan publicar sus propios comentarios, pero todos puedan leerlos. Es decir, puedes configurar tus posts para que solo los suscriptores de pago puedan dejar comentarios, pero todos, tanto los suscriptores gratuitos como los que no lo son, puedan leerlos. Para ello, al publicar un post de pago, configura los permisos de comentarios como “Solo para suscriptores de pago”. De esta manera, todos los lectores podrán ver los comentarios, pero solo los suscriptores de pago podrán participar en la discusión.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

Reducción del precio de las suscripciones

Una autora pregunta lo siguiente:

La principal razón por la que la gente deja comentarios para cancelar sus suscripciones de pago es el precio. ¿Debería reducir mi coste mensual? Actualmente es de 9 $ al mes y 90 $ al año por un ensayo de pago semanal.

Para publicaciones de arte, cultura o ensayos, el precio habitual oscila entre 7 y 10 $ al mes, ¡así que estás dentro del rango recomendado! Estas son algunas de las preguntas que planteamos a los editores cuando consideran ajustar los precios. Esperamos que sean útiles para quienes se preguntan lo mismo:

¿Es el precio realmente el problema o es simplemente la respuesta más fácil de dar? Cuando la gente cancela, “demasiado caro” es una razón fácil o predeterminada. Si estás perdiendo suscriptores porque no abren tus correos electrónicos ni interactúan, bajar el precio no afectará eso.

¿Cómo es tu tasa de retención real? ¿La gente cancela después de un mes? ¿Tres meses? ¿Un año? Si se van rápidamente, eso indica una discrepancia entre lo que esperaban y lo que están recibiendo. Si se quedan seis meses y luego se van, podría ser simplemente una pérdida natural de suscriptores.

¿Ofreces suficiente a tus suscriptores de pago? Podrías considerar ampliar tu oferta de pago y compartir algo más que un ensayo a la semana. Podría ser acceso a archivos, chat exclusivo para suscriptores, publicaciones adicionales ocasionales u otras funciones de la comunidad. Si tu plan de pago parece “lo mismo pero con un muro de pago”, es más difícil de vender.

¿Cómo es tu contenido gratuito? Si regalas ensayos de calidad regularmente, es posible que la gente no vea motivos para seguir siendo suscriptor de pago. O si tus ensayos de pago no se perciben claramente diferentes o más profundos que los gratuitos, la propuesta de valor puede volverse confusa.

Tu suscripción anual ya tiene un descuento del 17%, lo cual es bastante bueno. Podrías probar con un descuento un poco mayor (20-25%) para ver si eso mejora las conversiones y la retención, ya que quienes pagan anualmente tienen muchas menos probabilidades de abandonar.

Si el precio es el obstáculo (y has descartado las opciones anteriores), tienes algunas opciones que no implican una rebaja directa:

Ofrece un descuento por tiempo limitado (20-30% de descuento para nuevos suscriptores) y comprueba si mejoran las conversiones. Haz un seguimiento de si los suscriptores con descuento se quedan más tiempo que los que pagan el precio completo.

Prueba un nivel de entrada más bajo: mantén tu nivel actual de $9 al mes, pero añade un nivel de $6 al mes con menos beneficios (quizás uno de cada dos ensayos sea de pago o el acceso al archivo sea limitado). Observa qué nivel convierte mejor.

Aumenta el valor antes de bajar el precio. Añade una segunda publicación de pago al mes, lanza un chat para suscriptores u ofrece sesiones trimestrales de preguntas y respuestas. Haz que los $9 parezcan una ganga en lugar de bajarlos a $7 y seguir ofreciendo lo mismo.

El riesgo de bajar el precio es que indica que tu trabajo vale menos, y aun así no resolverás el problema de retención subyacente si el problema no es el precio. Nuestra primera recomendación siempre es analizar a fondo tus análisis: analiza las tasas de apertura, la interacción y en qué etapa del ciclo de vida de los suscriptores se dan de baja los suscriptores antes de realizar un cambio de precio.

Mi comentario: Hay libros enteros y especialistas dedicados a estudiar los precios. No me parece mal la respuesta ofrecida (quizás con las excepción de “¿Cómo es tu contenido gratuito?”, porque se reconoce desde hace tiempo que entregar lo mejor es una buena estrategia, sobre todo al principio). Pero creo que ha dejado de mencionar la mejor herramienta: Preguntar directamente a los usuarios, tanto a los que se van como a los que se quedan, mediante una llamada o similar. No es necesario un gran “sample”: Quizás con 10-15 personas es suficiente.

¿Cuál es el propósito real de la etiqueta $ticker? ¿Es para descubrimiento, SEO u otra finalidad?

Eso es lo que preguntó otro usuario. La respuesta:

Buena pregunta sobre las etiquetas de pago: esta función hace varias cosas. Al escribir $TICKER en una publicación, se crea una vista previa del precio en tiempo real que se actualiza en la versión web. En los correos electrónicos, el precio que se muestra es el del momento del envío de la publicación, por lo que no se actualiza después de la entrega. La mayor ventaja es el descubrimiento: cuando los lectores hacen clic en una etiqueta de pago en tu publicación, pueden ver otras publicaciones que mencionan esa acción, y tu publicación aparecerá en los resultados de búsqueda de Substack cuando la gente busque ese ticker. Se trata menos de SEO en el sentido tradicional y más de conectar a los lectores interesados ​​en los mismos recursos con información relevante en Substack.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Carreras/ ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? - “El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena. — Tu filósofo favorito de la generación Z x.”

Nos han vendido la idea de que “hacer lo que amas” significa que el trabajo será siempre fácil y placentero, pero la verdad es que todo lo que vale la pena implica esfuerzo y disciplina. El trabajo real no desaparece con la pasión, sino que se vuelve significativo porque aceptamos la dificultad como parte del proceso de crecer, construir y aportar valor. La constancia y el compromiso, más que la motivación momentánea, son los que realmente transforman nuestras vidas y nos permiten crear algo que perdure.

Liderazgo:

☘️ Nosolosuerte/ #150. Las 8 Fuentes de la Buena Suerte; ¿Cuál es la Tuya? ABR = Always Be Ready. Tus Problemas Son Siempre los Mismos - “Haz lo que puedas. Si no puedes hacer algo que querías hacer, entonces serás perdonado. Pero si no quieres intentar nada, no serás perdonado.” - Nikolai Vavilov

El éxito no es fruto del azar, sino de combinar varias “fuentes de ventaja competitiva” personales: talento, trabajo duro, visión diferente, disciplina, rodearse bien, paciencia, resiliencia y autocontrol. La “suerte” es en realidad la consecuencia de aplicar con constancia estas fuentes, no algo externo o aleatorio. Por eso, estar listo para la suerte implica desarrollar estas capacidades y mantener siempre una actitud preparada para actuar. La vida presenta siempre problemas similares con distintos disfraces, y nuestra experiencia pasada es la mejor herramienta para resolverlos. El mensaje es que no se trata solo de esperar oportunidades, sino de cultivarse y estar preparado para aprovecharlas cuando lleguen, con confianza y determinación.

▶ tucoachpersonal/ Estás viviendo una sola vida… pero podrías vivir mil - “ Tu otro “yo” te está esperando”.

Este artículo invita a reflexionar sobre cómo cada hábito y decisión cotidiana activa una versión diferente de nosotros mismos, creando múltiples vidas paralelas que dependen de las microelecciones que hacemos, y advierte que muchas veces vivimos en piloto automático, repitiendo patrones pasados sin elegir conscientemente. Propone que no hace falta reinventarse ni esperar grandes momentos, sino cambiar pequeños hábitos para “votar” por la versión de uno mismo que queremos ser. Además, enfatiza que decir sí a algo implica decir no a otras opciones, y que si no elegimos activamente nuestra vida, otros lo harán por nosotros. Finalmente, presenta una oferta para acompañar ese proceso con recursos prácticos, ideas y retos semanales para crecer personal y profesionalmente en 2026.

🎨 Creadoresmag/ Cómo No empezar una novela - “ Un error más común de lo que pensamos.”

Comenzar una historia con un exceso de información sobre el pasado del personaje —como biografías detalladas o datos irrelevantes— frena la narración y aleja al lector, porque la historia se vuelve estática y pesada. En lugar de esto, recomienda empezar la narración en el momento crucial donde la acción o el conflicto comienzan (“in media res”), revelar el pasado solo cuando sea necesario para entender el presente, y mostrar a los personajes a través de sus decisiones y diálogos. Así, se logra una historia más dinámica y atractiva, confiando en que el lector irá descubriendo la información gradualmente, sin saturación ni exposiciones innecesarias.

🍋 limoneros/ El correo que me dejó helada [y el lado oscuro de las redes]

La autora comparte una experiencia dolorosa con una crítica destructiva recibida por email, que reactivó inseguridades profundas sobre su trabajo creativo, pero que acabó convirtiéndose en una lección sobre cómo gestionar la exposición pública. Reflexiona sobre la importancia de nombrar y procesar las emociones, de proteger el propio espacio mental y de entender que las críticas más agresivas suelen ser un reflejo de la frustración ajena. Con ejemplos de otros creadores, recuerda que nunca podrás gustar a todos, que reaccionar alimenta la toxicidad y que responder —o incluso guardar silencio— devuelve el control. Lo importante no es ganar, sino crecer.

✍️ escribeypublica/ #71 Substack para escritores de ficción III - “ Estrategias avanzadas para autoras de ficción: cómo exprimir Substack cuando no quieres depender de redes sociales”.

El relato **”Al otro lado del vaho”** narra la experiencia de una persona que, al mudarse a una nueva casa, comienza a ver en la ventana del salón un reflejo extraño que no es solo suyo, sino el de una mujer mayor que solía vivir allí. A través de encuentros silenciosos y gestos compartidos, se establece un vínculo entre ambas, una especie de pacto entre presente y pasado, vida y memoria. La protagonista aprende a convivir con esa presencia, aceptando la paciencia y la espera que implica ese misterio, hasta que finalmente entiende que están construyendo juntas un lugar común más allá del vidrio empañado.

Innovación:

▶ El sueño como sistema operativo de la vida - “ Diario de innovarión #262”.

Este texto reflexiona sobre el impacto profundo de la falta de sueño, especialmente en la etapa de ser padre primerizo: cómo deteriora el ánimo, la memoria, el sistema inmunitario y el rendimiento físico, y cómo nuestra cultura subestima su importancia. A partir de las ideas de Matt Walker, destaca que dormir no es un lujo, sino una necesidad biológica clave para la salud, la claridad mental y la capacidad de liderar. Mejorar el sueño —con rutinas, menos cafeína y respeto por el descanso— es una responsabilidad personal y con los demás. También incluye un repaso rápido de movimientos recientes en el sector tecnológico y una invitación a seguir el boletín.

💡 betterbusinessbetterworld/ Mis lecturas destacadas de 2025 - “ Los libros no cambian el mundo, cambian a las personas que pueden cambiarlo”.

La llegada de la Navidad es motivo de celebración por parte del autor y nos comparte su ritual anual: una selección personal de diez libros que le han marcado durante el año por su capacidad de inspirar, enseñar y acompañar. La lista recorre obras históricas, geopolíticas, tecnológicas, filosóficas y literarias que van desde una panorámica del mundo en 1913 hasta reflexiones sobre liderazgo, manufactura, justicia o la construcción de la web. Cada libro aporta miradas distintas sobre el pasado y el presente, sobre cómo pensamos, cómo creamos y cómo interpretamos el mundo, y todos comparten una profundidad que ha dejado huella en su lector. La invitación final es simple: leer más para ser más libres y quizá añadir alguno de estos títulos a la lista de deseos navideños.

Igualdad:

▶ Lavinia y el perrito - “ Unas pinceladas de igualdad”.

La autora relata su visita a la Galería Nacional de Irlanda, donde descubre la obra de Lavinia Fontana, una pionera del arte renacentista femenino cuya importancia suele pasar desapercibida. A partir de este hallazgo, reflexiona sobre cómo las mujeres han sido silenciadas en la historia del arte y sobre el valor de mirar con atención aquello que el museo —y la memoria colectiva— deja en segundo plano. La experiencia la lleva a reivindicar la contemplación lenta y analógica como vía para descubrir historias ocultas, como las que revelan los cuadros de Fontana, llenos de detalle y humanidad. Finalmente comparte recomendaciones culturales de la semana: un poemario recién publicado de Iris Murdoch, la canción *Karma Chameleon* de Boy George y una entrevista a Leonardo Padura sobre el exilio y la literatura.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

💬 Proyección 2026 - “ Informe de Mercados - Diciembre 25”.

Los mercados cierran un sólido 2025 con subidas en acciones, bonos y crypto, aunque comienzan señales de corrección por ventas en el sector tech y ajustes fiscales de fin de año. Los PMI europeos mejoran por la caída de la energía, mientras el sentimiento sigue en “miedo”, algo que respalda la tendencia alcista. La renta variable mantiene una proyección positiva a largo plazo, aunque vulnerable a una corrección inminente; el Bitcoin también sigue alcista a largo plazo pese a una fuerte caída reciente. La renta fija baja con la reducción de tasas de la FED y la cartera modelo, aunque por detrás del S&P500, sostiene un riesgo menor y se mantiene alineada con su estrategia de aprovechar grandes movimientos futuros.

Sociología:

▶ cienciasocial/ La ilusión de la intimidad - “ Recuperar lo sagrado en una época obsesionada con la exposición: más allá, la carne, los filtros y la actuación”.

La intimidad es una experiencia humana profunda, anterior al lenguaje y transformada por cada cultura, pero siempre basada en presencia, vulnerabilidad y reconocimiento mutuo. Sostiene que en la era digital hemos confundido intimidad con exposición y espectáculo, reduciéndola a contenido y desconectándola de su esencia: la atención, la lentitud y el riesgo emocional. Explora cómo distintas sociedades la encarnan, cómo se deforma en Occidente y cómo lo íntimo exige actos cotidianos, honestos y silenciosos más que gestos grandilocuentes. También recuerda que la verdadera intimidad, incluida la que cultivamos con nosotros mismos, implica desarmarse y conectar sin máscaras, siendo hoy un acto casi radical frente a la mercantilización de la vida emocional.

Sociedad:

🤓 lucasheili/ Cuatro Falacias (Más) para detectar en tu día a día - “Ten en cuenta estas cuatro falacias para defenderte de populistas y demagogos”.

Un estudio reciente muestra que los chatbots pueden influir políticamente «bombardeando» al usuario con grandes cantidades de datos que parecen sólidos, aunque contengan errores, lo que los vuelve sorprendentemente persuasivos. Esta capacidad se combina con el “efecto ELIZA”, nuestra tendencia a atribuir autoridad a las máquinas, pero el impacto real fuera de entornos controlados aún es incierto. Aun así, el riesgo es estructural: cuando la cantidad de información pesa más que su calidad, el debate público puede contaminarse con argumentos plausibles pero imprecisos. De ahí la urgencia de regular el uso político de la IA y de fortalecer la alfabetización crítica para evitar que la manipulación algorítmica distorsione la democracia.

Pensamiento crítico:

▶ sergioparra/ La IA te puede convencer de que votas mal - “Una IA sin plan ni propósito, que modifica nuestras convicciones políticas simplemente porque su única ambición consiste en prolongar la conversación con nosotros todo el tiempo que pueda”.

Un estudio en *Science* muestra que la IA puede ser sorprendentemente persuasiva en política cuando bombardea al usuario con muchos supuestos datos que parecen coherentes, aunque incluyan errores. Esa sobrecarga informativa convence más que las apelaciones emocionales y explota el “efecto ELIZA”, nuestra tendencia a ver autoridad en las máquinas. Aunque los experimentos tienen límites y falta saber si la influencia dura en el mundo real, el riesgo es evidente: la IA puede saturar el debate público con argumentos plausibles pero imprecisos, contaminando la conversación democrática. Por ello se piden regulaciones y más alfabetización mediática para detectar cuándo la abundancia de datos es, en realidad, un mecanismo de manipulación.

🔖En el boletín Romper el hechizo, el artículo: El fantasma de Ámsterdam: Por qué el dinero realmente huye de Barcelona: Por qué los fondos temen más a una ley holandesa que a un escrache, y cómo Madrid se ofrece como zona de sacrificio. De Pablo

📋 La vida, esa interminable lista de tareas: Vivimos como Cenicienta: completando tareas y aplazando el baile. De Israel Zamarrón:

🔖 En el boletín “Aquí se piensa”, el artículo: ¿Generación de Fracasados? Identidad, meritocracia y una juventud rota: La generación no fracasó: es la primera en enfrentar una libertad sin guías claras, en un mundo donde las estructuras tradicionales han colapsado y las promesas del progreso ya no se cumplen. De Fernando Serres:

🔖¿Por qué hacemos lo correcto cuando nadie nos observa? Según Immanuel Kant. Una reflexión sobre el imperativo categórico, la moralidad de nuestras decisiones cotidianas y ese espacio silencioso donde elegimos quiénes somos realmente.

🔖 Comunicarse mejor con la inteligencia artificial es una necesidad para todos y está guía contiene verdaderas perlas para entender como podemos hacerlo

