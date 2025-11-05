Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
7h

De Marta / Dama: Buenas tardes Roberto, David, Emma, Salvador,.. y todas las personas que hacéis posible que todo este pedazo de curro salga adelante. De primeras, ya os he añadido a recomendaciones que es un espacio que me da pereza y nunca entro.

Por otro lado, me gustaría que tuvierais en cuenta mi NL "La Mazmorra de Dama Valencia", que si bien empezó con un enfoque muy claro y centrado en las sexualidades no normativas y el BDSM, en especial.

Ahora se ha convertido en un espacio mucho más abierto que combina la psicología, la experimentación, la sexualidad, unido todo desde una pedagogía o aprendizaje basado en el BDSM (comunicación, confianza, respeto, consentimiento informado, consenso,..), y a partir de ahí provoco a la personas para que exploren todo lo que consideran caos, aprendan a evitar lo que hacen en automático aunque realmente no quieren,.. en fin, que consigan una relación más sana con ellas mismas, con los demás, y ahora también he incluido las relaciones con la IA, ya que creo que va a ser muy necesario.

Hace tiempo, David, en uno de mis posts preguntó si quería que lo incluyeráis aquí, yo le respondí que sí. Pero probablemente, después tenía que haber hecho algo más que no hice. Lo dejo aquí por si acaso, y si no cuando veáis a bien mencionar alguna de mis publicaciones, estaré muy agradecida. https://martaprallo.substack.com/p/llamaradas-contra-el-poder?r=4n6gbr

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de Isabel Garrido
Isabel Garrido
6h

Muchas gracias por incluir mi texto :)

Expand full comment
Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura