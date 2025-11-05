☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌Porque en La Mancha hacemos eso: de la muerte nos reímos y para ese encuentro nos preparamos durante toda la vida.

📌¿Es vergonzoso tener novio hoy en día? De andrea ☁️:

“Hasta hace unos años, tener novio era casi un símbolo de estatus: “lo conseguí”, “soy deseada”, “mi vida va bien”. Hoy, la narrativa cambió. Últimamente veo a muchas chicas celebrando su soltería como si fuera un logro vital: “esta es mi era favorita”, con hashtags como single girl energy y posts que muestran independencia y autocuidado. Mientras tanto, la pareja pasa a un segundo plano, o se muestra de manera discreta para no perder seguidores ni afectar la percepción de libertad.”

📌Sylvia Plath y la tragedia de no poder serlo todo: The fig tree analogy / Comentario y análisis para afrontar lo aparentemente inevitable - Sr. Pedro /

Sylvia Plath nos dejó hace más de sesenta años pero su prosa nos habla desde más allá de la limitante del tiempo, su libro La campana de cristal (The bell Jar) y su tormentosa analogía del árbol de higos (the fig tree analogy) nos encuentran de nuevo. Se nos dice que podemos hacer todo, pero ¿habrá acaso tiempo suficiente?

📌 Kinderspital: Un hospital que ayuda a curar. Por Francisco Colom. Inicia explicando que, en los años 70, Roger Ulrich analizó a 46 pacientes que se recuperaban de una cirugía de vesícula en un hospital de Pensilvania. La mitad tenía habitaciones con vistas a árboles. La otra mitad miraba una pared de ladrillo. Con datos en la mano, Ulrich descubrió que los pacientes con vistas a la naturaleza se recuperaban antes y necesitaban menos analgésicos.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, ofrecemos los resultados de un mini-estudio (con datos de 25 boletines) sobre crecimiento real en Substack en español, y comentaremos algunas novedades.

¿Cuánto crecen los Substacks en español realmente? (Resultados del mini-estudio)

Queríamos elaborar un pequeño estudio sobre los crecimientos medios mensuales y trimestrales/semestrales/anuales de las newsletters de Substack en español. Hemos tenido la suerte de que varios propietarios de boletines de la plataforma han ofrecido con absoluta transparencia sus datos (gracias, Veronica Llorca-Smith, Jorge Bosch, Emilio Sanchez, Martina, Marcos F. Lobo, Alma Flores, Miguel Viera, Mercedes de Santiago, Con Todo y Contradicciones, jose luis burgos, Daniel (Learning Curve), Angel Cosio, Germán Martínez, David Roberto, Salvador Lorca, y a tantos otros que lo han hecho de forma anónima). En total, hemos contado con la colaboración de 25 boletines.

Dado que crecer proporcionalmente cuando un boletín tiene menos suscriptores es más sencillo que hacerlo cuando ocurre lo contrario, hemos dividido los datos (y calculado las medias) en 3 segmentos, como se verá. Los resultados de este breve estudio han sido:

Menos de 1.000 suscriptores:

Mensual (%): 18,9 de media.

Trimestral (%): 154,8 de media.

Semestral (%): 221 de media.

Anual (%): 2.478 de media.

En este segmento teníamos bastantes más newsletters de muestra, por lo que los resultados pueden ser más válidos. Sin embargo, no ocurre en todos los períodos por igual (por ejemplo, en el semestral contábamos con bastantes menos).

De 1.000 a 2.000 suscriptores:

Mensual (%): 10,3 de media.

Trimestral (%): 34,6 de media.

Semestral (%): 295,4 de media.

Anual (%): 46.217 de media.

Este segmento incluye el de este Diario, que por sus tasas muy elevadas de crecimiento parecía distorsionar la media. Estuvimos pensando retirarlo, pero dado que Alba y otros han manifestado en chats y Notas que han tenido grandes crecimientos, creemos que debía formar parte de la muestra.

Más de 2.000 suscriptores:

Mensual (%): 9,6 de media.

Trimestral (%): 20,6 de media.

Semestral (%): 46,7 de media.

Anual (%): 1.134 de media.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre vida, familia, filosofía, psicología, religión, espiritualidad, historia, estilo, bienestar, autoayuda, salud, libros, narrativa, espectáculos, viajes, medios de comunicación, gastronomía, cultura y ocio. Escrito por N. Benedetta.

🌱 Vida

▶las mujeres cultas no desean / Todas tenemos un rincón del mundo donde hemos sido malas, brujas y amantes - delirios de locura /

Los lugares guardan fragmentos de nosotros, de quienes fuimos cuando estábamos allí. El rancho me sabe a una extraña mezcla entre inocencia y rebeldía, supongo que de esa combinación nacen las travesuras. Los muros de la universidad me saben a soberbia, a esa con la que caminaba por sus pasillos.

👨🏼‍👩🏻‍👧🏼‍👦🏽 Familia

▶ ¿De verdad los ricos deben dejar sin herencia a sus hijos? - Ciencias Sociales /

Varios multimillonarios han hecho pública su decisión de no dejar nada o casi nada de su fortuna a sus hijos en herencia, incluyendo a Bill Gates, Steve Jobs y hasta Daniel Craig. De hecho, Jackie Chan no dejó ni 1 dólar a sus hijos. Pero el autor defiende lo contrario y muestra cómo deberían ser educadas los vástagos de las familias “muy pudientes”. Además, este post forma parte de un experimento sobre alcance en Substack.

▶ Hermanos / “Familia es familia y cariño es cariño”Rubén Blades, Amor y control - Aun es temprano todavía /

Yo llegué a la vida de mis hermanos cuando su historia ya había empezado. Ellos, en cambio, vieron la mía desde cero.

En algún momento de la vida somos protagonistas o actores de reparto según el orden en el que llegamos a la vida. A la familia.

Yo tengo tres hermanos: un hombre y dos mujeres. Todos son mayores que yo, y por ende quienes me marcaron en la primera etapa de mi vida.

🧠 Filosofía

▶Honos 279. Vestiíta de beata - Honos /

Una artista muerde un rosario. Lleva un velo blanco, mira al cielo con gesto de revelación, cita el Génesis, canta en alemán. Las imágenes circulan reactivando un viejo debate: ¿es esto fe o provocación?, ¿respeto o impostura?, ¿vuelve lo sagrado o estamos asistiendo a su parodia final?

▶La entropía del trabajo /Cuando la ética queda disuelta en rentabilidad - Reflexiones de Chus Recio /

La degradación del trabajo no siempre se anuncia con estruendo. A veces avanza sigilosa, como una temperatura que cambia sin que lo advirtamos. Primero se altera el lenguaje: lo aconsejable se bautiza imprescindible; lo suficiente, insuficiente. Después, se adaptan los gestos: la orientación se vuelve persuasión; la ayuda, estrategia; la atención, producto. Así empieza la entropía: cuando el criterio se erosiona bajo la presión del beneficio y la medida moral se diluye en la rentabilidad.

▶No Hay Palabra Inocente / Una opinión para escritores que prefieren el martini frío al café recalentado - Ink & Outsider /

¿Conflicto? Quizá la palabra es insuficiente.

Seamos serios. Creer que la literatura es neutral es, en sí misma, el acto político más ingenuo —o el más cínico— de debutantes y radicalistas añejos. Reducirla a mero conocimiento o doctrina moral pasa a castrarla. Toda palabra escrita, aun aquella que se pretende íntima, es una declaración de guerra contra el silencio, una toma de partido en pugna por la realidad. En sus márgenes no solo late una voluntad de decir, en realidad arde la urgencia por intervenir, por inscribir en el lenguaje una verdad de frente a la entropía del poder.

💭 Psicología

▶La escritura creativa, una práctica psicológicamente beneficiosa -Psicología para todos /

Podemos decir que cuando dejamos fluir el lápiz, con nuestras ideas, con aquellos pensamientos más profundos y osados, que rumiantes nos visitan en diferentes momentos del día, nos permitimos ver desde una posición poco usual a nosotros mismos, nos podemos posicionar como espectadores, y quien no ha sentido mayor claridad cuando toma distancia de las situaciones, como si la pintura cobrara un sentido diferente, en la medida que la vemos con mayor distancia sin quitar la vista del cuadro completo.

▶Cómo aumentar tu suerte (según la ciencia) / Un científico estudió la suerte por 10 años y descubrió esto - Jardín Mental /

Durante 10 años, el psicólogo Richard Wiseman estudió la suerte y vio la clave.

Reunió a más de 400 personas: algunas se consideraban muy afortunadas; otras, profundamente desafortunadas. Les hizo entrevistas, pruebas y observaciones para descubrir qué las diferenciaba. El experimento más simple fue el más revelador.

🕌 Religión

▶Mi experiencia con la educación católica / La religión de moda - Sonajero /

El lunes vi Los domingos de Alauda Ruiz de Azúa con lágrimas en los ojos. No hace falta que desarrolle mucho: mis lectores sabrán por otros articulistas que el catolicismo está de moda, y que abarca desde Rosalía a Hakuna, de Juan Manuel de Prada a las cofradías queer de Sevilla.

▶Honrar el ciclo entre luz y oscuridad / Recordando las raíces de nuestra esencia, más allá de Halloween y la religión - La séptima posada /

Cuando hablo de Halloween, o más bien de esta etapa del año que representa la transición entre luz y oscuridad, no hablo solo de disfraces ni de consumismo. Tampoco hablo del famoso Samhain (tan reivindicado actualmente), ni del aspecto cristiano del Día de Todos los Santos. Hablo de algo mucho más profundo, de un patrón que los seres humanos hemos buscado honrar desde siempre.

🧘🏻‍♀️ Espiritualidad

▶El activismo consciente /Una mente sin alma produce ciencia sin ética, mientras que una espiritualidad sin discernimiento engendra dogmas y división - Brownstone España /

El activismo consciente es un acto de amor. No nace del odio ni del miedo, sino de una ternura radical hacia la Tierra, hacia la vida y hacia los seres que la habitan. Actuamos porque amamos los árboles que respiran por nosotros, los océanos que nos enseñan profundidad, las montañas que nos recuerdan el silencio. Amamos al niño que seremos mañana, al anciano que habita en nosotros, y a las generaciones futuras que aún no tienen voz. Por eso elegimos decir no a toda forma de violencia, contra la naturaleza, contra los cuerpos y contra el alma.

▶La espiritualidad en el pensamiento de Santa Teresa Benedicta de la Cruz - Mons Juan Armando Substack /

La figura de Edith Stein, quien, al ingresar con las carmelitas descalzas, tomó el nombre de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, se reconoce en el horizonte del pensamiento contemporáneo como un faro luminoso que conjuga la búsqueda y la profundidad filosófica con la intensidad de la búsqueda y la vida de fe y la mística. Su biografía ha quedado marcada por el tránsito del judaísmo al cristianismo, del ateísmo al encuentro con Cristo, y de la filosofía como búsqueda racional al encuentro con la Cruz de Cristo desde el Carmelo. Su vida refleja la travesía del alma humana hacia su plenitud en Dios.

🏺 Historia

▶El día de los muertos en México / Podcast - Historia del arte con Kenza - Historia del arte con Kenza /

El día de los muertos o simplemente “el día de muertos,” es una tradición llena de emociones y lo maravilloso es que es un día donde cada uno tiene la oportunidad de volverse artista: desde el cocinero con el pan de muertos hasta la niña ayudando a montar el altar.

De hecho, la celebración fue declarada patrimonio cultural mundial por la UNESCO en el año 2008.

▶Historia de la ropa de luto / ¿Sabías que durante siglos el color del luto no siempre fue el negro? - Historia y moda /

¿Sabías que durante siglos el color del luto no siempre fue el negro? Hoy, vestir de negro nos parece el gesto más natural ante una pérdida, pero esta idea es más reciente de lo que imaginas. Durante buena parte de la historia, el duelo se vistió de otros colores.

👑 En el Antiguo Egipto, por ejemplo, el amarillo ocre era el color del luto, porque representaba la piel de los dioses. En Roma, los ciudadanos usaban una toga oscura llamada toga pulla para expresar dolor, mientras que en la Edad Media, las reinas europeas vestían de blanco, el color de la pureza y del tránsito al más allá.

🌿 Bienestar

💊Cap86: Esto me devolvió el foco (y no fue café) / Cápsula especial - Cápsulas Ágiles ✨Constancia •Creatividad• Bienestar /

Los fundadores de Lit también vivieron en carne propia lo que significa quedarse sin energía. En su propia web cuentan que Lit no nació como un negocio, sino como una búsqueda personal… Andrés contaba: …

▶10 consejos de bienestar que querrías haber conocido antes / Pequeños hábitos que cambian el día (y, si me apuras, la vida): del primer sorbo de agua al último scroll antes de dormir - Brilli Brilli /

Hay trucos de bienestar que no transforman tu vida de golpe, pero sí la forma en que habitas cada día. Son esos pequeños rituales que devuelven orden al caos, claridad a la mente y un toque de calma a la rutina. No necesitas una agenda minimalista ni un retiro en Bali para sentirte mejor; basta con observarte un poco más y darte permiso para probar cosas nuevas. Estos 10 gestos sencillos, probados, aprobados y cero imposiblesm son el recordatorio de que el autocuidado empieza donde estás, con lo que tienes, y sobre todo, sin culpa.

🕊️ Autoayuda

▶Dejar el teléfono es realmente sencillo / ... pero no necesariamente fácil + Bonus - Humanidades y Estilo /

Me sentía físicamente enferma. Estaba llena de pena, desesperación y disgusto.

Estaba afectando negativamente a mis relaciones, incluida la importantísima relación conmigo misma.

Como muchos de nosotros, lo utilizaba como vía de escape para no sentir lo que estaba vivo en mí.

Lo utilizaba para distraerme de las sensaciones desagradables y evitar estar presente en mi vida.

▶Haz menos. Pero hazlo en serio / No pierdes foco solo porque te interrumpan, sino porque no sabes renunciar - Está todo mal | Agustí López💡 /

Daniel Kahneman lo explicó claro clarinete: subestimamos a lo bestia el tiempo que nos lleva completar tareas, especialmente si son complejas . Lo llamó sesgo de planificación.

Nos imaginamos una versión ideal del futuro: todo fluye, nadie se retrasa, no hay fricción y despreciamos los imprevistos y desviaciones.



Y luego la realidad nos desmiente con una sonrisa irónica.

🧠 Salud

▶Ecología interna: la salud como manera de habitar la vida / Circularidad, relación y resiliencia: tres leyes de la naturaleza que también gobiernan tu cuerpo - Ramón’s Substack /

La vida no avanza en línea recta. Gira. Se recicla. Se renueva. En la naturaleza no existe el residuo; existe la transformación. De un tronco caído nace el hongo, del hongo nace el abono, y del abono nace un brote nuevo. La muerte y la vida no son opuestas: se necesitan.

El cuerpo funciona igual.

📖 Diario personal

▶Despertares 91.- / «Debemos embalsamar la vida en ritos, para que no se pudra» — Nicolás Gómez Dávila - Cuca Casado | L’appel du vide /

Lunes 27 de octubre de 2025

La vida se vuelve más fácil cuando alguien cree en ti y quiere escuchar las partes crudas y difíciles de tu vida.

▶Señales de una vida creativa sana (y por qué casi nunca hablamos de ellas) / A veces no se trata de hacer más, sino de entender desde dónde creamos. Las verdaderas señales de madurez creativa no están en el éxito, sino en cómo nos acompañamos en el proceso - Lo que me habita /

El ego grita, la curiosidad observa.

He notado que los artistas más interesantes no son los que más hablan de sí mismos, sino los que más preguntan.

Cuando alguien escucha de verdad, sin interrumpir, sin querer imponer su visión, su arte se expande. Porque empieza a contener otras voces.

🚀CULTURA y OCIO

🎭 Cultura

▶Shark Tank vs la cultura marxista - Oscar Constantino Gutiérrez /

Si usted nunca ha visto el programa de Shark Tank, se lo describo: un empresario entra a una sala con 5 inversionistas y les explica de qué es su negocio. Estos 5 inversionistas son personas con mucho dinero y conexiones, algunos hasta son famosos. El empresario trata de convencerlos de invertir en su empresa a cambio de darles una parte de ella.

▶ Dejar el teléfono es realmente sencillo - Humanidades y Estilo /

… pero no fácil. Hace unas semanas, Ray Katharine Cohen tocó fondo en su adicción al teléfono. De hecho, escribió una Nota popular que empezaba así: “ Estoy harta de ser adicta a mi teléfono. Y digo harta …” Descubre cómo eso le permitió una libertad personal y cultural que no sospechaba, y por qué.

🛋️ Ocio

▶Ya la vimos: Nuestra (honesta) reseña de la película Frankenstein de Guillermo del Toro / Más que un monstruo, Del Toro revive la conciencia de su creador: un Frankenstein íntimo, hecho de carne, culpa y compasión - Nada Que Ver /

La nueva Frankenstein de Guillermo del Toro comienza con la promesa de una hazaña técnica—el chispazo que anima la carne inerte—y termina en algo más simple y más difícil: un llamado a hacerse cargo. No busca la modernidad a codazos ni la irreverencia de catálogo; apuesta por el viejo corazón romántico de Mary Shelley y lo cuenta como una tragedia íntima, casi doméstica, donde el terror es menos un sobresalto que una consecuencia moral. Del Toro le retira la máscara del monstruo y, debajo, deja ver la pregunta que recorre toda su filmografía: ¿qué responsabilidad asumimos por aquello que hemos creado?

▶[Comentario] Phantom of the Paradise - Brian De Palma (1974): Un fantasma quizás demasiado invisible / Para honrar Halloween queremos destacar una película mirada por encima de Brian De Palma, donde se hace un comentario preciso sobre la industria de la música, el que resuena hasta el día de hoy - Cultura de Discos /

Vivimos en una cultura que idolatra la ocupación.

Decir “no tengo tiempo” se ha convertido en una medalla de honor.

La pausa, en cambio, se percibe como debilidad.

▶Los 5 mejores slashers de todos los tiempos / Un recorrido breve por el origen, la forma y la vigencia del subgénero - Nada Que Ver /

En un podcast, Gabriel Bernini, un favorito de Cultura de Discos y reseñado aquí, declaró que la gente se sortea entre aquellos que disfrutan más Phantom of the Paradise (1974) o Rocky Horror Picture Show (1975). La división que hace el norteamericano no es antojadiza: ambas películas entrelazan el terror, la comedia, la música y el exceso en lo performático a tal punto que admiten el calificativo de ‘superficial’.

📚 Libros

▶Mujeres, fotografía y libros / Hablemos de fotolibros. Aquí van diez proyectos - Anatarambana /

Cuando a finales del siglo XIX las pesadas cámaras fotográficas son ofrecidas a las mujeres como “la posibilidad de ser autosuficientes a la vez que creativas”, en palabras de Francis B. Johnston, una de las primeras fotógrafas norteamericanas, muchas mujeres eligieron captar un mundo que las alejaba del cuidado y la enseñanza. Mary A. Barlett (1864-1913) recibía el encargo del editor Joseph Knight de hacer una serie de tres libritos con fotograbados. Old Friends with New Faces recopilaba versos de tradición oral que eran acompañados por fotos donde sus hijos posaban creando encantadoras escenas.

▶Últimas novedades disfrutadas / Te traigo cuatro historias que le leído últimamente y me han gustado - Claudia Libros /

RESEÑA: Agnès recibe el aviso de la policía para que identifique el cuerpo de su tía Colette. Pero entonces, ¿Quién es la persona que fue enterrada hace tres años? ¿Qué secretos se esconden detrás de esa confusión? Entre las pertenencias de su tía, Agnès encuentra una maleta llena de casetes que revelan una vida desconocida: la de una mujer fuerte, marcada por un pasado difícil y por la entrega absoluta a su hermano, a quien ayudó a desarrollar su carrera como pianista. Gracias a la ayuda de sus amigos va descubriendo los secretos de su familia.

📘 Literatura, narrativa y crítica literaria

▶El tubo / Cuentos dominicales. nº 2 - El rincón de Daledebil /

Cuando Raquel se metió en aquella especie de tubería ancha, huyendo de los dos hombres que la seguían desde el cajero donde se había detenido a sacar dinero, se sintió a salvo. Estaba alterada, sí. Conteniendo el aliento, el corazón le latía tan fuerte que parecía querer salírsele del pecho. Pero enseguida comprobó que aquellos dos tipos no eran más que vulgares rateros, incapaces de imaginar que entre dos puntos haya más líneas posibles que la recta.

📊 La IA está rompiendo la economía de los contenidos - Audiencias y Directorio /

Los contenidos “evergreen” (incluyendo Wikipedia) están perdiendo la jugada. La están ganando los contenidos creados por usuarios, pero no todos. Aquí se explica por qué, cómo y qué hacer para que nuestra narrativa vuelva a estar en primera fila (en visibilidad y alcance). En este memo: 1/ Marco: Contenido perenne frente a contenido aditivo. 2/ Problema: La IA hace que responder a las preguntas sea menos valioso. 3/ Escala: Las visiones generales de la IA se acercan al 50. 4/ Cambio: La IA recompensa el contenido aditivo.

▶Primera entrega - Un cuento de Adriana Riva 📚 / Una esquina de Buenos Aires. Un bar. Un rincón para contemplar el mundo - Historias desde Roma /

La última vez que hablé con mi padre quedamos en vernos en Roma del Abasto. Yo llevaba cinco años viviendo en Madrid, arrumbada en un monoambiente de Salamanca, y había vuelto por primera vez al país en un viaje relámpago, para enterrar a mi mejor amiga de la infancia.

Volé un viernes, fui al cementerio el sábado y arreglé con mi padre para juntarnos el domingo, unas horas antes de que saliera el avión que me regresaba a España. Hacía casi seis años que no nos veíamos.

✍🏻 Escribir y redacción

▶El club del relato / Te contamos de qué va esta novedad de Escribe y Publica - Escribe y Publica /

El club del relato no estaba en nuestros planes. Surgió solo, como surgen las buenas ideas: de leer vuestras impresiones tras el curso gratuito de relato en cuatro lecciones, creado por Izaskun Albéniz (al que puedes acceder siempre desde la página de inicio de EYP). Fue una consecuencia natural.

Por eso, si ya recibes los posts de los jueves, no tienes que hacer nada: seguirás recibiéndolos como siempre. Pero si aún no estás suscrito/a, este es el momento: el club —de momento— se moverá exclusivamente mediante la newsletter.

▶El momento exacto en el que la mayoría abandona su novela (y cómo atravesarlo) / Descubre cuál es el punto en el que la mayoría se queda estancada con su historia y qué hacer para avanzar hasta el final - Desde la bahía /

La mayoría no abandona su novela al principio. Esa fase suele estar llena de ilusión, de escenas que se escriben casi solas, de personajes que te susurran al oído.

Tampoco suele ocurrir al final, porque cuando ya has recorrido casi todo el camino, la emoción de ver la meta cerca te empuja. El abandono ocurre en medio. Ese tramo largo y a menudo agotador en el que la novedad desaparece y aún no ves el desenlace. El famoso «nudo» de la historia. Ese momento en el que la escritura deja de sentirse como un juego y empieza a parecer un trabajo pesado.

▶Lecciones de escritura que aprendí a los once años / Y que sistematicé tres décadas después - La Escribeteca /

Escribir cartas es una de las maneras más bonitas de escribir. Y además te permite acceder a un montón de artefactos literarios que no suelen utilizarse a propósito en otro tipo de prosa. Por ejemplo, cuando escribes cartas a alguien a quien ves a diario, omites la información que compartís y te centras en su reinterpretación emocional.

🎬 Espectáculos

▶Junior H desafía la censura: ‘El Azul’ retumba en Jalisco pese a la prohibición / Autoridades investigan posible sanción de 400 mil pesos por incumplimiento de normativa - analisis.mx /

En un acto que ya genera polémica, Junior H, uno de los exponentes más populares del regional mexicano, ignoró la normativa estatal y cantó “El Azul” durante su presentación en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Jalisco. La canción, que hace referencia al Cártel de Sinaloa, ha sido objeto de prohibición por parte de las autoridades locales, quienes buscan evitar la apología del delito en espectáculos públicos. Sin embargo, el público respondió con euforia, ignorando las advertencias previas del gobierno.

✈️ Viajes

▶Recent trips/Viajes recientes / Esta carta está compartida en inglés y en español. Desliza hacia abajo para la versión en español - Priscella & Bryan /

Hemos hecho algunos viajes mientras hemos estado aquí, pero pedimos disculpas por la poca cantidad de fotos (Fotos arriba con leyenda). Intentamos encontrar el equilibrio entre capturar recuerdos y estar presentes en el momento.

▶Viajar juntos, decidir juntos / Opinamos sobre viajes de fin de curso - Entre líneas /

Desde pequeños, el viaje de fin de curso ha sido nuestra oportunidad para compartir momentos con nuestros amigos, establecer nuevas relaciones, abrir puertas a nuevos lugares en los que vivir experiencias inolvidables e irrepetibles.

Nos encantaría tener un viaje en el que decidir el destino y todo lo que conlleva. El destino del viaje es una de las cosas que nos gustaría cambiar, por ejemplo poner varias ideas sobre la mesa. Es decir, proponer varios lugares y poder votar por nuestro favorito, para que así la mayoría esté conforme. Queremos que esta idea sea lógica y deberíamos elegir un destino que sea accesible económicamente, es decir, que todos pensemos en todos y así poder disfrutar al máximo.

📻 Medios de comunicación (periodismo, etc)

▶Rompiendo el techo de cristal: las mujeres que desafían el machismo en el periodismo deportivo - El Substack de Contenidos /

El periodismo deportivo ha sido, durante décadas, un terreno casi exclusivo para los hombres. Las voces femeninas eran subestimadas, sus trabajos minimizados y su presencia reducida a simples observadoras. En los años 70, por ejemplo, las periodistas no podían ingresar a los vestuarios, un espacio al que sus colegas varones tenían acceso sin restricciones. Esa exclusión no era solo física: simbolizaba la idea de que el deporte y su relato pertenecían exclusivamente a los hombres. Medio siglo después, aunque la presencia femenina creció, ese imaginario sigue vigente en muchas redacciones y transmisiones.

▶Observatorio de Industria: De la llegada del NYT al video vertical a Monsters Funday Football de la NFL - Story Bakerl /

En este número del Observatorio de Industria encontrarás, en Medios y Periodismo:

The New York Times incorpora sección de video vertical y refuerza su estrategia hacia formatos audiovisuales.

The Athletic lanza The Athletic Show, serie semanal de video deportivo con acceso anticipado en Fire TV.

🍽️ Gastronomía

▶El pan que honra a los que ya no están / Si algo he entendido los últimos 9 años es que cocinar es una forma de llevar el duelo - Comida Migrante /

Cada noviembre, las cocinas mexicanas se llenan de aromas dulces y recuerdos. El pan de muerto no solo acompaña las ofrendas, también nos recuerda que la comida puede ser un puente entre mundos.

Descubre cómo surgió este pan, qué simboliza y por qué su receta sigue viva más allá de las fronteras.

▶Pimiento morrón: de verdura secundaria a estrella del plato / Verde, amarillo, naranja, rojo... el pimiento y su momento de maduración - Gastronomía y Cía - A Bocados /

A menudo, en la cocina, clasificamos los ingredientes en primarios (protagonistas) o secundarios (acompañantes), especialmente en el mundo vegetal. Es un error que me propongo corregir. A mí me gusta contemplar a verduras y hortalizas como las verdaderas estrellas del plato, y así las trato. De hecho, hay veces me cuesta añadir ingredientes que puedan restarles protagonismo... y ni siquiera los pimientos, con su carácter intenso, logran ser eclipsados.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 “Extraterrestre” es la memoria de una oblicuidad: crecer con la sensación de no compartir del todo la lengua de la tribu y convertir esa distancia en casa. Un relato breve sobre la atención como refugio y la creación como puente. Si alguna vez te sentiste afuera, quizá encuentres aquí una forma de nombrarlo.

🔖Incómoda Lucidez entrega el primer capítulo de la serie “Fatiga Civilizatoria” —🔥 El espejo de la decadencia y la pedagogía del castigo. Este episodio explora cómo la obediencia se convirtió en herencia afectiva y cómo la violencia simbólica se disfraza de orden y cuidado.

Desde Chile, una mirada latinoamericana a la docilidad moderna y la nostalgia por la autoridad. Lo podrán encontrar en:

🔖 El verdadero mensaje de Frankenstein: En pleno siglo XXI, la criatura que inventó Mary Shelley sigue viva, porque los conflictos que simboliza están lejos de solucionarse. Por Pablo Bermúdez:

🔖 ¿Fue realmente Heráclito un pensador del cambio? La concepción del Lógos heraclíteo como el principio de equilibrio entre los opuestos. Por Daniela SV:

🔖 La importancia del NaNoWriMo: El valor de un mes de escritura desatada. Por Isabel Garrido:

🔖Pseudodiálogo, soledad digital y violencia: El vórtice del asesinato de Kirk. Por Javier Jurado:

🔖 La perfección se ha convertido en el nuevo spam y si no, que venga Stendhal y lo vea. La secuencia de ventas automatizada por IA, que envía el followup perfecto 72 horas después del último contacto, es una mierda. Ni te cuento, si haces lo mismo cada vez que visitas al mismo cliente. Por Pau Samo:

🔖 Lecciones de un camino accidentado: Y no lo cambiaría. Por Enrique Delgado:

🔖 El espejo de la decadencia y la pedagogía del castigo: (Diagnóstico del poder, la obediencia y la pedagogía del castigo). Por Incómoda Lucidez:

🔖Ligar y vender son (casi) lo mismo: Esta newsletter la publiqué en colaboración con Comunicación Disfrutona. Por Marga Camps:

🔖Las personas valoran la ausencia:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ El día de los muertos en México. Podcast - Historia del arte con Kenza:

