🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

Hoy traemos dos:

🎈 El Mito de Musk: Cómo Elon engañó al Mundo

Liderar y habilidades interpersonales /

Por: Shane Almgren (que trabajó para Donald Trump; ver en el artículo su experiencia) Va a contarte dos historias. La primera es la historia de un supergenio multimillonario, llamado Elon Musk, que se hizo rico. Esta es su historia, y cómo, entre otras muchas cosas, se ha gastado millones de dólares en proyectos que no resolvían lo que quería.

Con párrafos como este:

Definitivamente, TBC había creado un túnel rentable; el único problema era que su rentabilidad no resolvía en realidad ninguno de los problemas que intentaba abordar en primer lugar: el atasco de tráfico. Lo que sí permitían estos túneles baratos era que los coches de una sola fila (sólo Teslas) conducidos por chóferes viajaran a una velocidad máxima de 35 mph mientras rezaban a todos los Dioses del Universo Extendido Marvel para que ninguno de ellos se averiara nunca en el túnel porque no había forma de rodearlo en el tubo del tamaño de una atracción de feria.

Y este:

Elon se movió rápido y rompió cosas: todo el gobierno estadounidense, para ser exactos. Eso es lo que hace. Pero arreglar cosas no es lo suyo, nunca lo ha sido. Así que, ahora que ya ha roto todo y es hora de pasar a la fase de arreglar, ¿qué hace Elon? Se marcha. Porque lo más cerca que estará Elon Musk de Tony Stark será un cameo de 3 segundos con Robert Downey Jr.

Y también este:

cuando el gobierno federal te entrega 22.600 millones de dólares en contratos, préstamos, subvenciones y créditos fiscales para que puedas contratar a los mejores y más brillantes para que te diseñen esa Cosa que quieres

Toda una historia detallada de Musk, el mito y la verdad:

La primera historia que acabo de contarte es la historia de origen de Elon Musk que conocí y amé durante la mayor parte de 20 años. Y si todo suena demasiado bueno para ser verdad, es porque lo es. Esta segunda historia también es la historia de Elon Musk. La historia REAL de Elon Musk...

Otro ejemplo:

En 1999, después de tres años de permanecer al margen, Compaq Computer pagó 305 millones de dólares para adquirir Zip2 -lo que supuso para Elon 22 millones de dólares por su parte- y demostró al empresario en ciernes que, con la actitud adecuada, la idea de otra persona, el dinero inicial de otra persona, el capital inicial de otra persona, el capital riesgo de otra persona, el liderazgo de otra persona, los conocimientos de ingeniería de software de otra persona y papá y mamá pagando todas las facturas, cualquiera puede crear una empresa tecnológica de éxito.

😊Happycracia: La obligación de ser feliz

Jardín Mental 🌱💭

Como señala Jardín Mental en este ensayo, la felicidad puede volverse una carga cuando se impone como deber social. Una lectura provocadora que nos invita a sospechar de tanto pensamiento positivo. Con una mirada afilada, Álvaro nos lleva de la mano hacia un análisis conciso sobre el mundo de los libros de autoayuda, cursos, apps para ser feliz, gurús que prometen la vida plena.

La industria de la felicidad genera miles de millones al año con promesas seductoras. Solo la venta de libros prácticos sobre felicidad genera más de 120 millones de euros al año en España (Cabanas, 2019). El libro "Objetivo: felicidad" de Gretchen Rubin estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante 99 semanas. A estas alturas, ya deberíamos vivir todos en el paraíso. ¿No es así? El problema es que, en realidad, nos venden una idea superficial y vacía. -Álvaro García, Happycracia: La obligación de ser feliz

🏷 Reels de Substack y las Plataformas que dan un Gran Impulso al Vídeo, como LinkedIn: Una entrevista sobre cómo usar esta función. Además, ¿realmente favorecen a los creadores? El caso de LinkedIn: Su penúltimo intento de atacar el nicho de TikTok.

“La función de Reels de Substack probablemente no sea ni de lejos tan bueno como los vídeos de Instagram, pero probablemente se acerque más a los cortos de Youtube, donde la gente está probando cosas y poniéndolas ahí, así que en esta plataforma (Substack) hay un poco de gente probando cosas y poniéndolas ahí, pero la mayor parte proviene de lo que la gente ya está haciendo en Substack, como Substack Live, así que esto podría acabar ahí... “

Con tanto material generado por la IA inundando los feeds de todo el mundo, el vídeo tiene el potencial de abrirse paso y generar confianza poniendo una cara detrás de una marca, servicio o producto.

Pero el problema que tenemos muchos con las plataformas que dan un gran impulso al vídeo es que devalúan arbitrariamente a los creadores que no están especializados en vídeo. No es que los usuarios de LinkedIn estén clamando necesariamente por más vídeo: el algoritmo y los widgets van a forzar la inclusión de vídeo en los feeds de los usuarios, lo pidan o no.

LinkedIn no ha establecido ningún tipo de reparto de ingresos significativo con esos creadores de vídeo -al menos no con los que no han sido invitados específicamente a su programa de asociación-, así que la mayor parte del material que hay es simplemente reciclado de otras plataformas.

Esta es una, pero no la única, de las razones por la que plataformas como Bluesky y Substack -ambas mucho menos algorítmicas que la red social media- han ganado mucha tracción en el último año.

Dineros, David y Ciler de Miralp

Matthew Campbell es un veterano profesional del sector de las bodas que convirtió su pasión por la música en una marca mediática en toda regla.

Desde dirigir una empresa de DJ en los años 90 hasta lanzar My Wedding Songs, un sitio web que ha ayudado a miles de personas a planificar sus listas de reproducción perfectas, Matthew ha construido un impresionante ecosistema que ahora incluye libros, un podcast y su boletín Substack, Wedding MusicLetter.

Lanzada en mayo de 2022, Wedding MusicLetter es ahora un Bestseller de Substack con más de 8.000 suscriptores y más de 100 miembros de pago. Pero Matthew no se limitó a hacer crecer un boletín, sino que construyó una marca especializada en la que confían los profesionales de las bodas año tras año. Mientras que muchos boletines pueden tener problemas de crecimiento una vez que una pareja dice «sí, quiero», su estrategia siempre ha sido servir a los profesionales de las bodas con valor a largo plazo y conocimientos relevantes.

💰 ¿Quién decía que en Substack sólo se podía cobrar por Stripe?

De esto tratará el número de mañana. No os lo perdáis.

A FONDO

Eternidad de un instante, Jorantsal/

Para P. Feliz día de tu santo —¿Puedo ayudarle?—preguntó solícita la dependienta mientras el hombre paseaba la mirada por los expositores con una expresión en su rostro a medio camino entre la confusión y la maravilla. —Buenos días, señorita. Si le soy sincero, no sé ni por dónde empezar. —No se preocupe, le ayudaré con mucho gusto. —Verá, estoy buscando algo para mi mujer, hoy es su santo y quiero regalarle algo. Lo que más le gusta son los artículos de belleza y cuidado personal, todo tipo de maquillajes, cremas, pintalabios, sombras de ojos… Ella siempre dice que entrar en una tienda como esta es como volver a su infancia, cuando iba a la tienda de golosinas: todos esos colores, tamaños, texturas. No necesita nada, tiene más cosas en casa que género hay en esta tienda. —Tal vez, si la llama, ella pueda sugerir algo que le gustaría. —No. Quiero que sea una sorpresa. Ella siempre me dice que me ponga en los zapatos de los demás. Eso haré.

Ekho comunicación /

Un artículo imperdible en el que Alba nos explica cómo es que la entrevista es una de las mejores opciones para construir tu marca personal como autor. Para que un periodista acepte una entrevista debe haber una serie de puntos que generen el interés necesario. Además, hay un par de materiales que se deben trabajar previamente.



Los periodistas no dan abasto entre las llamadas y correos que reciben a diario, por eso no es tan fácil generar su interés. Si quieres saber cómo proponer tu entrevista a los medios ten en cuenta esta información.

BUENA VIDA · Jano Cabello



La narrativa personal es mucho más que una simple biografía o una lista de logros; es la historia que eliges contar sobre ti mismo, la esencia de quién eres y lo que representas. Es una herramienta poderosa que permite conectar emocionalmente con tu audiencia, creando un vínculo que va más allá de la superficie.

A las personas nos gustan las historias desde tiempos en los que, después de un duro día de caza, recolección y crianza, nos juntábamos al fuego para contar relatos, transmitir conocimiento e inventar mitos que explicaran lo que no entendíamos. Nos resulta más fácil empatizar con los personajes y comprender por lo que pasaron.

El camino del héroe es, de alguna manera, el algoritmo que se utiliza en la industria cinematográfica y publicitaria para mantener la atención del público. En él, el protagonista sigue un trayecto marcado en el que se enfrenta a una serie de retos para finalmente inspirar a los demás.

liderazgodelbueno.com /

Ya sé que lo del apagón sucedió hace como un trillón cuatrocientos veintemil millones de años, pero es que no me puedo resistir. No sé si has visto alguna peli de estas que anticipan el apocalipsis. Hay alguna que vaticina qué pasaría en caso de un fundido a negro. Te recomiendo el podcast El gran apagón, buenísimo. Pero para asegurarme de que entiendas lo que quiero contarte: ponte en la cabeza la escena inicial de Guerra Mundial Z. La ciudad rebosante de vida y, de repente, gente corriendo, gritando, en pánico.

Sapientia /

Hace unos meses decidí que voy a hacer mi tercer camino de Santiago . Ya escribí sobre los dos anteriores, y si bien no se recomienda vender la piel del oso antes de cazarlo, esta vez me apetece hablar de lo que siente un peregrino en ese tiempo previo , que se extiende desde que decides volver a calzarte las botas hasta que pones el pie en la primera etapa.

Esta es una de esas entregas que me hacen disfrutar de su redacción, y que el Edu Peregrino visite Sapientia y escriba lo que siente en el Pre-Camino es para mí placentero porque me hace calzarme las botas mentalmente y sumirme en este mood tan agradable que te otorga el viajar. Espero que les agrade.

BUENA VIDA · Jano Cabello /

No estoy de acuerdo con mi yo del pasado. Ya no lo estoy. La realidad es que aquí nos encontramos con tres conceptos interesantes que tenemos que desmenuzar y analizar para no utilizarlos vagamente: pasión, propósito y visión. Hay marcas personales que han triunfado gracias a la pasión que dedicaban a su proyecto. Otras que lo hicieron gracias a la visión. Otras que fueron por propósito. Algunas tendrían las tres. Seguramente, muchas de las que conocemos, jamás se plantearon ninguna y, aun así, tuvieron un buen recorrido.

Sin embargo, considero que conocer el significado de cada una de ellas y parar a reflexionar qué significan para ti, en este momento, es clave para seguir asentando las bases de tu pirámide.

Y aclaro, “en este momento”, porque igual que tú yo del pasado ahora es otro, este de ahora también será diferente al de dentro de diez años. Cambiarán tus hobbies, tu propósito vital y seguramente tu visión del asunto.

Error500 /

El titular inmediato sobre el mensaje del CEO de Duolingo, Luis von Ahn, es que "va a prescindir de los trabajadores externos". Sobre ese punto él matiza, lo harán “gradualmente” y únicamente en aquellas "tareas que la IA pueda asumir". En todo caso creo que merece la pena discutir su discurso completo sobre lo que supone ser una compañía "IA First".

Yo destacaría dos aspectos. Uno es que asumen que al meter inteligencia artificial actualmente tendrán errores, habrá fallos. Su respuesta es que "no podemos esperar a que la tecnología sea perfecta al 100 %. Preferimos movernos con urgencia y asumir pequeños errores de calidad ocasionales que avanzar despacio y perder la oportunidad".

Sapienciología /

A veces, las revoluciones evolutivas empiezan con una catástrofe. Imagina a un grupo de macacos en Tailandia que, tras una gran inundación, queda aislado en una isla. Sin frutas ni raíces. Solo mariscos. Un menú forzado que cambiaría, literalmente, su forma de pensar.

Antes del desastre, estos macacos llevaban una vida más o menos predecible: dieta frugívora, energía rápida en forma de carbohidratos, estructuras sociales sencillas. Pero la inundación borró ese mundo. En su nuevo hogar, los árboles ya no ofrecían banquetes, y la única fuente de alimento eran cangrejos, moluscos y peces que exigían astucia para ser atrapados. Comenzaron a usar piedras para abrir conchas, a calcular los ritmos de las mareas, a coordinarse mejor en grupo. En otras palabras: tuvieron que hacerse más listos para sobrevivir.

Pero lo más interesante no es lo que aprendieron, sino lo que comieron. Los mariscos son ricos en ácidos grasos omega-3, especialmente DHA (ácido docosahexaenoico), una molécula crucial en la arquitectura del cerebro. Sin suficiente DHA, las neuronas no se desarrollan correctamente y las conexiones sinápticas se vuelven más torpes. En el pasado, sin acceso a este nutriente, no habría habido presión evolutiva suficiente para sostener cerebros más grandes. Pero ahora, con esta nueva dieta marina, podían permitírselo.

Está todo mal /

Notion es una de las aplicaciones más utilizadas como herramienta de productividad y, en definitiva, un espacio de trabajo digital muy flexible. Y dentro de las casi infinitas posibilidades que ofrece están las bases de datos. Lo que ocurre es que, hasta hace poco, esa funcionalidad tan atractiva a la vez era una barrera para muchos nuevos usuarios. Sin embargo, las novedades que ha ido introduciendo Notion con sus IA generativa nos están facilitando MUCHO las cosas.

Ahora, cada vez que creas una nueva página en Notion, ya puedes arrancar directamente con una base de datos. Vamos a ver cómo.

👨‍💻👩‍💻 Cosas de Freelance /

Suam y yo nos hemos metido en un lío de los buenos.

Un experimento sin guión , sin rojo, sin saber qué iba a pasar.

Solo sabíamos una cosa: íbamos a darlo todo.

¿El resultado? como tenía que salir: DE LUJO.

En este nuevo capítulo, hemos hecho lo que mejor sabemos hacer:

Tratar de mejorar un negocio freelance… en solo 90 minutos

liderazgodelbueno.com /

Hoy un tema de esos que hacen que desaparezca gente de la lista: capitalismo salvaje.

Te cuento, el apagón del lunes, aparte de cachondeo y alegría en nuestras calles y algún que otro cadáver, porque, sí, ha habido muertos por esta historia, que no se te olvide, ha traído una simpática polémica a LinkedIn.

Resulta que en los lugares civilizados de España hay taxis y VTCs. Que son taxis pero de empresas como Uber o Cabify.

Para que nos entendamos, son taxis pero sujetos a una normativa algo diferente.

Se crearon para satisfacer una necesidad real: el servicio de taxis tradicional era insuficiente para cubrir la demanda y la reglamentación del sector no permitía crear nuevas licencias de taxi con facilidad, así que se acudió a una normativa alternativa para expedir licencias a un nuevo actor.

Descalza, Txell Costa/

¿Hasta qué punto el discurso aspiracional es real para todas las clases sociales? Si emprender, escalar un negocio o vender servicios de alto valor fuera solo una cuestión de mentalidad, esfuerzo y estrategia, ¿por qué las estadísticas siguen diciendo que el origen social sigue siendo el mejor predictor del éxito económico?

Hay un relato dominante en el mundo del emprendimiento que me genera un cortocircuito: el que dice que el éxito es solo cuestión de actitud y trabajo duro. Porque no todos partimos del mismo punto de salida. Porque hay quien puede permitirse fracasar y quien no. Porque hay quien tiene que demostrar diez veces más para que se le tome en serio. Y eso no es solo una cuestión de mentalidad (“mindset” en pijo que demuestra que 1) vienes de familia bien 2) eres de una generación que puede dar gracias -como yo- al ascensor social que te permitió estudiar).

Latinocracia/

Latinocracia es tu fuente confiable de noticias sobre migración, política y cultura latina en Estados Unidos y más allá. Newsletter publicado de lunes a viernes.

Brieffy/

Sheinbaum alcanza 82% de aprobación frente al embate de Trump

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca sacude la relación con México, al que acusa de no frenar migración y de inundar EE.UU. con fentanilo. Mientras el magnate amenaza con duros aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum combina firmeza y disposición a dialogar, reforzando su imagen al interior del país. Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio revela que un 82% de la ciudadanía aprueba su gestión, superando el 76% obtenido al inicio de su mandato y el 80% de enero pasado. El apoyo baja ligeramente entre jóvenes de 18 a 24 años y en el rango de estudios superiores, donde se sitúa en 70%.

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Investigación sobre el apagón ibérico, Chef Boyardee se vende y primera baja por el “signalgate”

La investigación sobre por qué España, Portugal y partes de Francia se vieron afectadas por un inexplicable apagón va para largo. Encuentra esta historia y más en el resumen de hoy.

📌 La investigación sobre las causas concretas del apagón en la Península Ibérica continúa, pero saber quiénes fueron los responsables llevará su tiempo

Conocer el motivo del apagón del lunes es prioritario para el Gobierno, pero este ya asume que averiguar quién fue el culpable llevará tiempo. Aunque las compañías colaboran en este proceso, el Ejecutivo ya detecta que intentan desviar la atención de unas a otras. De momento, no se descarta ninguna hipótesis, ya que hay mucho en juego.

Una búsqueda que se prevé larga

Independientemente de que se aclare el incidente de esta semana, lo cierto es que la irrupción de la energía fotovoltaica ha convulsionado el mapa eléctrico español, que debe adaptarse a esta tecnología. Los expertos creen que hay que fortalecer la red y, sobre todo, dotarla de baterías para acumular energía.

Volver a poner en funcionamiento el sistema tras el apagón fue todo un reto. Este es el relato de cómo fue un proceso en el que las conexiones internacionales tuvieron un papel fundamental para empezar a recuperarse del cero energético.

Como se explicó, España, Portugal y algunas zonas de Francia sufrieron ayer cortes generalizados de electricidad que afectaron a decenas de millones de personas.Ya se ha restablecido el suministro en muchas zonas de España y Francia.

Restablecer el suministro en Portugal podría llevar más tiempo, ya que el principal proveedor de energía del país advirtió de que tiene una red más complicada por la que navegar.

La causa de los apagones no estaba clara de inmediato, aunque los investigadores han descartado en gran medida un ciberataque (no el gobierno). El operador de la red eléctrica portuguesa sugirió que la causa fueron las vibraciones atmosféricas inducidas, un fenómeno en el que los cambios extremos de temperatura pueden hacer oscilar las líneas eléctricas de alta tensión. El transporte se vio interrumpido en España y Portugal, y los principales aeropuertos interrumpieron sus operaciones, los semáforos se apagaron y cientos de vuelos y trenes se cancelaron o retrasaron.

📌 Chef Boyardee se vende

Al parecer, Conagra, propietaria de Chef Boyardee, ha acordado vender la histórica marca a la empresa de capital riesgo Brynwood Partners. El acuerdo, que aún no se ha cerrado, está valorado en 600 millones de dólares.

El inmigrante italiano Ettore «Hector» Boiardi lanzó la salsa para pasta con sus hermanos en 1928, tras regentar un popular restaurante en Cleveland. La marca desempeñó un papel clave en la introducción de la comida italiana en EE.UU., desafiando la preeminencia de la cocina francesa. Chef Boyardee fue en su día el importador nº 1 de queso parmesano de EE.UU. En el apogeo de la empresa, su fábrica de Pensilvania producía 250.000 latas de salsa al día.

Conagra, con sede en Chicago, que compró Chef Boyardee en 2000, se está deshaciendo de la marca para centrarse en su cartera de alimentos congelados y aperitivos, incluidos los palitos de carne Slim Jim, ricos en proteínas. En medio de la ralentización de las ventas, la empresa ha lanzado recientemente etiquetas «GLP-1 friendly» para comercializar productos destinados a clientes que toman medicamentos para perder peso.

📌 Waltz, el jefe de Seguridad Nacional de EEUU, se marcha … pero es nombrado embajador

El asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, fue relevado de su cargo actual y pasará a ser embajador ante las Naciones Unidas, según publicó ayer el presidente Donald Trump en las redes sociales. La decisión se produce tras las consecuencias de una filtración de planes militares en un chat de grupo de Signal. El secretario de Estado Marco Rubio ocupará el cargo de forma interina.

Waltz es el primer alto cargo de la segunda administración de Trump que abandona su puesto. Como asesor de seguridad nacional, Waltz se encargaba de proporcionar al presidente informes directos e interdepartamentales sobre seguridad nacional y de elaborar el informe diario del presidente. Al parecer, la Casa Blanca había considerado durante semanas el despido de Waltz debido a su papel en la filtración, en la que el ex congresista por tres mandatos de Florida invitó involuntariamente al editor de Atlantic Jeffrey Goldberg a un chat de grupo en el que se discutían planes militares inminentes en marzo.

Otros funcionarios de seguridad nacional han sido despedidos en las últimas semanas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sigue siendo objeto de escrutinio por su participación en el chat.

«No importa cómo la llames, la música es tan buena como suena. La música es un arte oral. Hasta que no la oyes, no es música, y si suena bien, es buena». - Duke Ellington

