El "Romance" es un género problemático. Entre el discurso, la forma y el entretenimiento. La discusión incomoda que sus lectoras no desean tener. Por El Jardinero Liminal

Empieza así: Para nadie es un secreto que la novela romántica es un género mayoritariamente escrito por y para mujeres. Esto supone que, en muchas ocasiones y según cómo se mire, puede ser un reflejo de la época, de las aspiraciones y del entendimiento sobre el concepto del amor.

Ahora bien, hay que tener cuidado con esta aseveración porque la literatura, además de poseer una capacidad discursiva, educativa y política, es ante todo entretenimiento y una forma de escape. Por lo tanto, deberemos tener esto presente a lo largo de toda esta entrada como un derecho legítimo, no solo del género romántico, sino de todos los géneros en mayor o menor medida.

Como docente de guion, es absolutamente normal encontrarme con situaciones en las que una alumna me plantea su deseo de escribir una historia romántica. Claro que, para los parámetros de la institución donde trabajo, una exigencia respecto a los proyectos es que deben poseer un valor discursivo; es decir, deben generar discusión y reflexión.

He de confesar que, en el contexto universitario, suelo ser el profesor “rebelde” en este sentido y que valido el deseo de mis estudiantes de solo entretener —al menos al inicio de la carrera— para disminuir la fricción con el aprendizaje. Sin embargo, a medida que se avanza, suelo ser más exigente con la profundidad de lo que se escribe, y eso incluye al romance.

¿Los peores tiempos de la historia?: Malos tiempos hubo siempre. Gente buena también. Más hoy. De Mauricio-José Schwarz

Son tiempos oscuros. Simplemente enumerar cuanto está pasando a nuestro alrededor es agobiante: la guerra híbrida de Putin contra todo el mundo, los asesinatos y la brutalidad de ICE, los narcoestados latinoamericanos, la barbarie religionista en Afganistán, el avance de la derecha que amenaza la democracia, las ejecuciones en China e Irán, las libertades y los derechos en riesgo sin que quienes las disfrutan se den cuenta, los activistas movidos por lemas propagandísticos más que por análisis de la realidad, el dolor brutal de Ucrania mientras los que lamentan otros genocidios apartan la vista, la aparente imposibilidad de reaccionar de los demócratas, el maridaje sucio de la extrema izquierda con la derecha, la toma de las redes y los medios de comunicación por mensajes de odio, la Europa que reacciona a medias ante la peor amenaza que ha enfrentado desde 1939, el envalentonamiento de los tecnofascistas poderosos y sus siervos, la celebración de la violencia por parte de quienes creen que mañana podrán ejercerla en vez de ser sus víctimas, la tragedia africana entre la corrupción y el extremismo religioso, las políticas de identidades que dividen y confrontan, la impunidad del odio, el descaro de la mentira como arma principal, la denigración de la ciencia y el conocimiento en aras de filosofías relativistas y polarizadoras, la multiplicación y permanencia de dictaduras abominables… y puedo seguir.

9 comentarios más...

