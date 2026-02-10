✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 2.774 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Seguimos empeñados en que el Diario sea un espacio para que las voces nuevas, y las consolidadas, consigan más recomendaciones. Como un HUB. Para ello necesitamos tu ayuda: Cuantas más recomendaciones recibimos, más enviamos. Porque el Diario recomienda a todos los que recomiendan el Diario.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

📣 Numerosos autores han ido comentando en Notas que buena parte de los seguidores y suscriptores que consiguen lo han hecho tras aparecer en Crónicas (María dijo que había más que duplicado los seguidores) y el Diario de Substack (como Nina y Dito). Gracias a los 112 nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya 5.315 los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en la plataforma en español. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Los líderes militares: Su impacto en las guerras; lecciones para las empresas - Liderar y habilidades interpersonales / Un repaso a la importancia de los líderes militares en cómo se ganaron y perdieron las guerras, y su aplicación en el mundo corporativo. Porque no fueron, a menudo, aquellos con una estrategia ofensiva los que trajeron la victoria final.

📌 Cómo Fabricar tu Buena Suerte - No Solo Suerte / Esta vez, Rafa Sarandeses hace una excepción.

📌 La visión de Dios en las trincheras - De Edu Rodríguez.

1. EDITORIAL Y ACTUALIDAD EN SUBSTACK 💌

Reflexiones, descubrimientos, trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”.

ℹ 1.1 ¿Es el Diario demasiado largo?

Este es el tercer y último día que presentamos esta encuesta, pues la ampliamos el segundo con esta pregunta:

Y aunque no parezca largo, varias docenas de lectores han contestado a esta pregunta:

¿Cómo reducimos o priorizamos la longitud del Diario de Substack?

Las opciones, con la votación final, ha sido la siguiente:

A- Siendo más estrictos con la cantidad de artículos reseñados (por ejemplo, podemos pedir que tengan más restacks de otros autores). 16%

B- Reduciendo los textos que acompañan a algunas reseñas, haciendo que sea una colección de links con algunas cuantas palabras iniciales solo. 48%

C- Dejando solo las reseñas (es decir, eliminando el NO CORE). 16%

D- Dejando solo las reseñas + el Q&A de Substack Bestsellers. 10%

E- Eliminando las entrevistas a autores de Substack. 10%

(En la próxima edición analizaremos estos datos, teniendo en cuenta también los numerosos comentarios y DMs recibidos sobre este tema).

ℹ 1.2 La Guía de Etiqueta de Substack para Escritores

Esta mañana, Roberto ha escrito la siguiente Nota:

Como se puede ver, hay varios comentarios sobre este tipo de actitudes.

Hace pocos días, Karen Cherry nos dio permiso para traducir una Nota sobre la etiqueta de Substack para escritores. Decía lo siguiente:

Qué no hacer en Substack: No promociones tus ofertas en los comentarios de otros. Eso es básicamente robarles audiencia.

No envíes mensajes directos a otros creadores con enlaces aleatorios. Saluda. Sé humano. Inicia una conversación primero.

No publiques enlaces aleatorios en los comentarios. Tu perfil ya es accesible en todas partes. Si tu enlace no aporta nada a la conversación, omítelo.

No pidas recomendaciones a personas que no estén suscritas a tu perfil. Si no están suscritas ni participan, ni siquiera saben a qué te dedicas. ¿Por qué te recomendarían?

En realidad, Karen ha escrito, en inglés, un artículo titulado Etiqueta de Substack en 2026: No seas esa persona en Substack. Empieza con una versión ampliada de la Nota, y esto es lo que más me ha gustado, porque lo veo mucho:

Los mensajes directos son una excelente manera de iniciar una conversación con otros creadores de Substack. No empieces la conversación dejando un enlace a tu último post. Increíblemente, recibo mensajes directos cada mes que no son más que un enlace a un post de alguien con quien nunca he interactuado. Ni siquiera un “Hola, ¿podrías echarle un vistazo a mi trabajo, por favor?”, sino solo un enlace a su post. ¡Uf!

Luego da varios consejos para ser un mejor miembro de la comunidad de Substack, incluyendo responder a las preguntas de tus lectores, porque algunos no lo hacen (generalmente, grandes cuentas):

“No es necesario que reacciones a todos los comentarios que se escriben en tus posts, pero es de buena educación responder a las preguntas de los lectores. Tu respuesta no solo ayudará a quien la hizo, sino también a todos los que encuentren el post y tengan la misma pregunta. La forma más fácil de ver los comentarios es en tu feed de actividad.”

Tengo que decir que no estoy de acuerdo en 2 cosas (el resto sí):

Salvo que no tenga sentido reaccionar a un comentario (hay quien solo escribe una palabra, o es un “hater”, por ejemplo), opino que al menos un “like” y/o un gracias debería ser la norma.

La forma más fácil de ver los comentarios NO es en tu feed de actividad, porque, desgraciadamente, Substack a menudo no los muestra (especialmente si son comentarios a posts antiguos).

—Salvador Lorca

ℹ 1.3 Selección de Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí solo una selección de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana, recortando partes poco esenciales de las preguntas y respuestas. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

He notado que recibo una oleada de cancelaciones de suscripción después de cada envío. ¿Es seguro asumir que se trata de cancelaciones espontáneas de personas que ya no quieren recibir las ediciones, o podría haber algún sistema que cancele automáticamente las suscripciones a direcciones con problemas técnicos?

Observamos que es normal ver algunas cancelaciones de suscripción después de cada envío. Casi siempre se trata de lectores que deciden dejar de recibir tu publicación; no es una acción automática del sistema. Confirmo que Substack no cancela la suscripción de nadie por razones técnicas (por ejemplo, correos electrónicos rebotados o problemas de entrega). Si la dirección de un lector deja de funcionar, simplemente dejará de recibir nuevas publicaciones hasta que la actualice.

¿Qué tan precisas son las tasas de apertura en el panel? Si los clientes de correo electrónico podrían estar bloqueando el seguimiento, ¿cómo podríamos obtener una idea de nuestras tasas de apertura reales?

Substack detecta las aperturas observando cómo los usuarios cargan las imágenes en sus mensajes. Esto suele ocurrir cuando el usuario hace clic en un correo electrónico, pero a veces las imágenes se cargan en las vistas previas o incluso los clientes de correo electrónico las cargan rápidamente en los mensajes que se muestran en la parte superior del buzón. Además, los usuarios pueden cambiar la configuración de su correo para rechazar la carga de imágenes o leer versiones de solo texto de los mensajes que no las cargan.

Cada correo electrónico enviado por Substack se marca con su destinatario. Registramos las aperturas por destinatario, no por los mensajes en sí, por lo que un lector que reenvíe su correo electrónico a un amigo aparecerá como un solo usuario que abre el mensaje dos veces.

La “tasa de apertura” que mostramos en la interfaz indica la proporción de destinatarios que han abierto el correo electrónico. Debajo de la tasa de apertura, mostramos el número absoluto de aperturas

Mi Nota: ,Pero una persona que abre el mismo correo electrónico varias veces (o lo envía a sus amigos) puede contar como varias entradas en ese número absoluto, según Substack. Es decir, que puede aparecer un número mayor. Es curioso, porque las pruebas realizadas por Guillermo Gascón con Flodesk y que hice utilizando el sistema de email de Substack (no el de envío de post) mostraban que llegaban menos por Substack (algunos optan por leer en la app).

Quiero seguir creciendo y usar la herramienta de podcast. Sin embargo, no entiendo la diferencia entre usar la voz en off (que uso) y el podcast en mi artículo.

La principal diferencia es que la función de voz en off simplemente añade una versión de audio de tu publicación, mientras que la herramienta de podcast te permite publicar episodios completos que pueden aparecer en plataformas de escucha como Apple Podcasts y Spotify. La función de podcast también te ofrece su propio canal RSS, para que los oyentes puedan seguir y acceder a tu contenido incluso fuera de Substack.

Muchos creadores usan ambas: mantener la voz en off como una forma sencilla para que los suscriptores escuchen tus escritos y usar el podcast para profundizar en el contenido: entrevistas con invitados, historias entre bastidores o debates que amplían tus artículos.

¿Existen buenas prácticas para eliminar los correos electrónicos de suscriptores antiguos que han quedado inactivos o han dejado de interactuar (quizás porque cambiaron de correo electrónico, etc.)?

La mejor manera de revisar y gestionar a los lectores inactivos es directamente desde el panel de suscriptores. Aquí te explicamos cómo:

1. Ve a Panel → Suscriptores.

2. Abre el menú Filtro.

3. Aplica los siguientes filtros:

Tipo: Libre

Correos electrónicos recibidos < 1

Usa una fecha de inicio que te parezca un buen indicador de la interacción, por ejemplo, hace 6 meses o 1 año.

Esto mostrará los suscriptores que no han abierto ni recibido correos electrónicos en ese periodo, lo que te dará una idea más clara de los lectores inactivos. Desde ahí, puedes elegir si eliminarlos o reactivarlos manualmente.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📨 ¿Cuáles son las newsletters con más suscriptores?

Ah, la eterna pregunta de los boletines más populares !!! Es difícil encontrar una lista estática única global (no solo de Substack) de “los 100 mejores” o más populares newsletters, sino que lo normal es encontrar otra cosa. Pero aquí se hace un intento.

🎫 ¿Para qué existe el Directorio de Substack en Español?

El Directorio de Substack está diseñado específicamente para encontrar y analizar newsletters, por temas, y ser encontrado . Es una herramienta fundamental para creadores de contenido que buscan conocer más boletines en español (sean de su nicho o no) y/o crecer mediante colaboraciones o patrocinios. Se describe las funciones principales para creadores, incluyendo la búsqueda por nicho, que permite encontrar newsletters relevante, y las formas que los autores pueden usarla para colaborar y monetizar.

🎫 Si sobrepensás demasiado, lee esto. - Lo que no digo en voz alta

Extraño los tiempos en que la palabra “sobrepensar” no existía, donde eran solo nervios, inquietud, una sensación rara que me acompañaba cada día. Porque desde que descubrí esa palabra, me declaré una sobrepensadora compulsiva. No importa el qué, el cómo ni el cuándo, mucho menos el dónde, siempre estoy sobrepensando algo. Si la ropa que me puse está bien, que todavía no empecé a ..

🎫 Una antropología del miedo. - Reflexiones de Chus Recio

La noticia publicada ayer en El País sobre cómo la UE está desplazando la inversión desde la salud (investigación sobre el cáncer) hacia la defensa (armamento) podría leerse, en una primera aproximación, como un reajuste técnico de prioridades: el mundo se ha vuelto más incierto, los gobiernos reaccionan, los presupuestos se reordenan. Sin embargo, si se la mira con una atención menos contable y …

📊 Los datos de Search Console de Google están incompletos en un 75 % - Audiencias

Los hallazgos de esta semana de Kevin muestran que los datos de Search Console de Google (GSC) están incompletos en un 75% aproximadamente, lo que hace que las decisiones de GSC basadas en una sola fuente sean peligrosamente poco confiables.

🖥️ ¿Qué debe tener un plan de visibilidad en internet? - Negocios Digitales /

Me encanta que los planes salgan bien, decía el coronel Smith, del Equipo A. No te jode. A ver a quién le gusta que los planes salgan mal. Ya que te pones, hazlo bien, carallo. Ponerse a hacer cosas sin tener un plan es como buscar trabajo poniéndole una velita a San Pancracio en lugar de echar currículums. Por eso, en la edición semanal de esta, tu newsletter, vamos a hablar de lo mínimo …

🎫 StackNotes: Presentamos el “Digital Twin” para tus Notas de Substack - The Learning Curve /

Mantener una presencia constante en Substack Notes puede ser agotador. Todos queremos compartir reflexiones diarias, pero sentarse a escribir cada una de ellas a menudo consume el tiempo que deberíamos dedicar a nuestras piezas largas o a la investigación. Hoy damos un gran paso para resolver esto con la llegada del Digital Twin (Gemelo Digital) a StackNotes. Aquí se explica qué es el Digital Twin de StackNotes y sus funciones.

🎫 La alquimia de escribir - Por amor al arte /

Hace unos días dejaba esa Note en la que hacía el símil de escribir como un viaje sin mapa. Hoy cambio y te digo que escribir tiene algo de alquimia. ¿Bonito, no? Según la RAE , la alquimia es una transmutación maravillosa e increíble, basada en especulaciones y experiencias. Al escribir transformas unos elementos en algo mayor, colocas palabras una detrás de otra y empieza a desplegarse un mundo …

📜 La señal oculta en el lote de YC de otoño de 2025, con gran carga de IA

Aquí exploramos cómo piensan los mejores inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. ¿Nos está diciendo Y Combinator silenciosamente hacia dónde realmente se desplazará el valor de la IA? ¿Estás ocupado… o simplemente distraído?: Marco de productividad del fundador.

💌 12 minutos de ‘representación’. Y nos bastó. - Cartas para curiosos /

Anoche, millones de latinos vimos el show de medio tiempo del Super Bowl. Y antes de que pienses que esto va a ser otra crítica más al artista, déjame aclarar: no voy a hablar de Bad Bunny . Ya se ha dicho todo. Él, como todos nosotros, es alguien que necesita a Cristo. Nos toca orar por su conversión, no juzgarlo. Esto no es sobre él. Es sobre nosotros. Lo que me parte el corazón no es lo que …

⏳ Reto #6. Diseña tu semana ganadora - Tu Coach personal /

🫧 1. El problema Hay semanas en las que haces muchas cosas y, a pesar de eso, terminas con la sensación de que no has hecho nada importante . La clave no es que hayas trabajado sin descanso (puede que lo hayas hecho), el problema es que no te paraste a pensar qué debías haber hecho esa semana que mereciera la pena. Sin ese criterio: Todo parece urgente Todo ocupa espacio, Y nada deja huella.

🎫 Despertares 105.- Cuca Casado /

En las tragedias se ve la talla humana da cada persona. Las formas de reaccionar no se improvisan. El silencio no es solo ausencia de ruido; también es …

📊 ¿Cómo se compite en el comercio agéntico de la IA? - Kevin

¿Cómo compites cuando tu sitio web es una base de datos? Los nuevos protocolos de comercio agencial reducen el campo de juego, pero aún dejan espacio para el marketing. El comercio agente transforma la búsqueda orgánica, que pasa de ser una fuente de tráfico barato a ser el guardián obligatorio de la verificación por IA. El arbitraje de marketing desaparece; la verdad del producto triunfa.

🍀 Las 5 métricas más importantes para valorar tu vida - Tu Coach personal /

Antes de empezar, una advertencia. Este no es un texto para leer deprisa ni entre notificaciones. Es una reflexión que nació mientras leía un libro que, sin pretenderlo, me obligó a parar, cerrar sus páginas y …

🎫 Hablemos de libros (y de Bloque 55) - El ingrediente secreto /

Los directos siempre los comparto con mi comunidad de pago de Ekho, pero por la temática de este y porque el Substack de Verónica debería conocerlo cualquier persona creativa, hago una excepción para compartirlo en abierto con mi comunidad lectora. Es para verlo con calma y después apuntaros a su newsletter que es de las mejores …

🎫 Honos 291. ¿Amamos nuestro trabajo?

La Reflexión: ¿Amamos nuestro trabajo? A veces tengo la sensación de que una parte de la incertidumbre o de la inseguridad que vivimos quienes diseñamos hoy viene de una pregunta mal formulada: ¿qué se espera realmente de quien diseña? La pregunta parece que se formule desde fuera del diseño, pero muchas veces somos nosotros quienes nos la repetimos por dentro. En muchas conversaciones que tengo con …

🍋 En la IA, ¿conduces o te conducen? - El Limonero

Mucha gente me pregunta que si las colaboraciones realmente te ayudan a crecer y desarrollar tu negocio digital. Más allá de la valoración subjetiva que hace cada uno y de lo que te enriquece a nivel humano (eso es personal), muchos quieren saber si tiene beneficios objetivos . En estos 3 años creando contenido, he tenido más de 100 colaboraciones de todo tipo: talleres conjuntos, Guest Posts, …

🎫 El cuñado tiene nombre - El mapa del cambio

Seguro que conoces a alguien así. Opina con absoluta seguridad sobre economía, vacunas, relaciones, política exterior, nutrición o entrenamiento. Sin dudar. Sin pestañear. Los matices son los Reyes Magos. Ni una sola de sus frases empieza por “no estoy seguro de esto”, “No lo sé” no existe en su diccionario. Lee poco. Contrasta menos. Pero habla como si lo supiera todo. Como si hubieran leído todo …

🎫 La movida de tener una membresía - Movidas de emprender

El 16 de diciembre de 2021 creé mi membresía Creando Newsletters. Han pasado más de 4 años en los que he aprendido que una membresía puede ser la pata más rentable de tu negocio... o un monstruo que te devore el tiempo y la energía si no la planteas bien desde el principio. Si tienes la idea de que tener una membresía es la panacea, ya te digo yo que no lo es. Sí, puede ser un modelo de negocio …

🎫 ¿Quién soy yo para comprenderlo todo? - Alas /

Llegué a Rio de Janeiro hace dos días, salí de casa y llegué a mi cafetería favorita sin mirar google maps, estoy otra vez en el estallido carioca. El sábado aterricé de madrugada en Salvador de Bahía por primera vez. Mis amigos ya me esperaban allí y me recibieron como si yo estuviese llegando a casa y no a un lugar desconocido a miles de kilómetros del mío. Y eso sigue siendo raro y mágico.

🎫 Entre lo dicho y lo hecho - Reflexiones de Chus Recio /

Se ha normalizado una fisura: la palabra promete y el acto no comparece. No se trata solo de incoherencia, sino de una disociación específica: cuando el lenguaje adopta el formato del compromiso, pero no produce obligación efectiva en la conducta. Lo decisivo no es “hablar mucho”, sino formular un acuerdo implícito y operar después como si no existiera; convertir la promesa en un recurso de cierre …

✨ Si tiro del hilo acabo siendo Eva mordiendo la manzana - Escriviviendo... /

A veces pienso en el efecto mariposa aplicado a la vida cotidiana. Es algo que hago mucho y que no puedo parar de hacer y que me lleva a dispersarme, a divagar por mundos que no me pertenecen 1 , a dejarme llevar por la imaginación a unos niveles estratosféricos. La idea de que un gesto mínimo, algo que parece insignificante, acabe provocando una cadena de consecuencias que no puedo prever.

🎫 Si cada conversación con la IA empieza improvisando... Algo está mal - IA FÁCIL

Hay algo que se está normalizando con la IA y no debería. Pensar cómo pedir cada vez. No pensar en el criterio profesional. No pensar en lo que quieres conseguir. No pensar en la decisión que has tomado. Pensar en cómo decírselo a la IA. Antes incluso de empezar una tarea, muchas personas ya están gastando energía en otra cosa: - cómo formular la instrucción a la IA, - qué enfoque usar para obtener ..

🎫 ¿El Excel para los emprendedores está muerto en la era de la IA? Sergio Hernández explica por qué le queda todavía mucha vida a esta herramienta, analizando sus principales desafíos y competidores.

🎫 Trabajar para uno - Uno a 1 con Andrés Acevedo /

Inauguramos la presentación de este boletín, a ver si gusta a los lectores del Directorio.

🎫 Errores comunes de escritores de ficción en Substack (y cómo evitarlos) - Escribe y Publica /

Substack, ya lo sabes porque estás aquí, es una plataforma por explotar para quienes escriben novelas, relatos y mundos de ficción. Pero, cuidado, sé que muchas llegáis con grandes expectativas sin tener en cuenta que también es fácil caer en dinámicas que apagan el potencial de tu newsletter y alejan a las lectoras. Quizá llegas aquí para encontrar el paraíso de los escritores, huyes de las redes …

2.2 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack. Dada la cantidad de contenido editorial y de selección de posts de hoy, incluiremos el resto el jueves.

🔖 Cómo empezaría a vender si crease un nuevo negocio desde cero: O cómo poner la primera piedra de tu estrategia comercial. De Sonia Ferrer Rentero. De su texto: Porque todo empieza así:. La triple F (Friends, Family and Fools)

Cuando no tienes nada, tu red (o la red de tu red) es tu activo más infravalorado. Y no, no hablo de venderle a tu primo por pena. Hablo de apoyarte en la gente que ya confía en ti para abrir las primeras conversaciones.

En el caso de mi negocio de Consultoría, Ventas con Sonia Ferrent, mis primeros dos clientes fueron empresarios que conocía. A mi tercer cliente lo conocí en una cena de startups a la que uno de esos empresarios me había invitado.

No tengas miedo de conectar con tu red de conocidos, a menudo ellos también prefieren contratar los servicios o productos de alguien a quien ya conocen o de quien tienen referencias. Especialmente en servicios o SaaS, la confianza es clave.

Así que ya sabes, manda un mensajito, llama o tómate un café con esa persona a la que conoces y crees que tu nuevo negocio podría ayudar. Y si ellos no están interesados, pregunta ¿conocen a alguien que podría estarlo? Prepárate para expandir tu círculo.

🔖 El secreto de escribir un libro: Una reflexión, un aprendizaje, un consejo de emprendimiento. De Víctor Garcés.

En el texto: “Si eres emprendedor y todavía no te has planteado escribir un libro, probablemente no sea porque no tengas nada que contar, sino porque no has entendido para qué sirve realmente un libro dentro de un ecosistema de negocio. La mayoría piensa en un libro como un producto final. Y ese es el error. Un libro no es el final de nada. Es una pieza estratégica.

Hoy quiero explicarte por qué escribir un libro es una de las decisiones más inteligentes que puede tomar cualquier emprendedor, incluso aunque no gane “mucho dinero” directamente con él.” Y empieza con: Un libro ordena tu mensaje (y tu cabeza).

🔖 En el boletín El Patio Político, este artículo: YouTube, el elefante en la habitación de la comunicación política: Más del 80% de los españoles están en YouTube… y la política tradicional ni está ni se le espera. Por El Patio Político, Francisco R. Vargas, y Juan Manuel Barrios Salado.

En su texto: En comunicación política hay plataformas que generan consenso sobre su uso —casi nadie que sepa mínimamente de esto discute que hoy hay que estar en Instagram o Tik Tok— y hay otras que generan un silencio incómodo, o que directamente nadie recuerda. YouTube pertenece claramente al segundo grupo. (...) Los perfiles más académicos y veteranos respondieron X (Twitter). La inmensa mayoría eligió Instagram. Alguno se atrevió a decir Tik Tok. Y entonces llegó una respuesta que nos descolocó. Cuando se lo preguntamos a Camilo Alejandro López, CEO de Good People Studio, no dudó ni un segundo: YouTube. Su argumento fue tajante: “es la que más fideliza, la que penetra en toda la sociedad y en la que la gente pasa más tiempo”.

🔖 Cuando la NFL vendió la resistencia: Bad Bunny y la paradoja del Super Bowl en español. De Pepe Porcayo. Empieza así:

¿Qué significa que el espectáculo más vigilado de Estados Unidos —un ritual corporativo donde cada segundo cuesta millones— se convierta en el escenario de lo que muchos llamaron “un acto de resistencia”? ¿Puede haber resistencia real cuando quien paga el cheque es la misma estructura contra la que supuestamente resistes?

El domingo pasado, Bad Bunny llenó el medio tiempo del Super Bowl con un espectáculo mayormente en español, acompañado de simbolismo obrero, imágenes de Puerto Rico y una estética que celebraba abiertamente la cultura latina sin pedir permiso ni traducirse. Para millones de latinos —tanto dentro como fuera de Estados Unidos— fue un momento de reconocimiento colectivo. Para otros, fue puro marketing disfrazado de mensaje político. Ambos tienen razón.

Porque lo interesante de este momento no es decidir si fue “auténtico” o “vendido”. Lo interesante es que ambas cosas puedan ser verdad al mismo tiempo, y que esa contradicción nos diga algo fundamental sobre cómo funciona el poder en 2026.

🔖 Lo que viviste habla por ti: El recorrido personal que potencia una marca imposible de copiar. Por Daniela Luque Díaz. Empieza así:

Solemos pensar que aquello que nos distingue viene dado por factores difíciles de modificar: el origen, la formación académica, el contexto familiar, incluso la genética. Con los años fui comprendiendo algo que va más allá y que te vuelve irrepetible: la suma de experiencias que eliges vivir y la manera en que las integras en tu forma de mirar el mundo.

En 2018 tomé unos días de descanso en una isla remota de Tailandia llamada Koh Lanta. Elegí este destino buscando distancia, silencio y mar. Me atraía la idea de desconectarme del ritmo habitual y entrar en contacto con otra forma de vida. Cuando viajo, me interesa observar cómo viven las personas del lugar, conversar y entender sus costumbres desde adentro.

🔖Abundancia, ¿con o sin IA?: dudas y problemas de la nueva idea que entusiasma a la izquierda

En la sinfonía de hormigón, reactores nucleares y optimismo, hay una nota discordante, un zumbido eléctrico que proviene de los servidores de Silicon Valley. Por Daniel Arjona. ∙ De pago.

Empieza así: “Hay momentos en la historia de las ideas que funcionan como bisagras oxidadas: chirrían, molestan, pero una vez que la puerta se abre, el paisaje que revelan es tan distinto que resulta imposible volver a cerrar los ojos. Estamos viviendo uno de esos instantes.”

🔖 La mejor herencia de mi padre: aprender a vender: Por qué en la vida no se obtiene lo que se merece, sino lo que se negocia. Escribí este ensayo sobre una de las lecciones más útiles que aprendí de mi padre. No solo para los negocios, sino para la vida.

