🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

🏛 LA GRAN HISTORIA

Ciencia y champagne, Greta/

En este artículo, Greta nos sumerge en la cotidianidad de un servicio de Urgencias, no desde la técnica médica, sino desde la humanidad profunda que suele quedar fuera de los informes clínicos:

En la pantalla del ordenador, cada nombre se acompaña de un motivo de consulta. A veces algo muy complicado se comprime en una línea. Otras veces, bastan un par de palabras: “Dolor abdominal. Síncope. Mareo. Fiebre.” Una persona sintetizada en un síntoma, o en varios. La historia compleja de una vida resumida en una frase.

El sistema de triaje convierte cuerpos en palabras y constantes. A veces, tengo la impresión de que en Urgencias nos pasamos el tiempo traduciendo, reescribiendo al ser humano.

Y continúa:

El cuerpo tiene su narrativa, claro. Todo buen médico sabe que escribir una historia clínica detallada y precisa es fundamental para llegar a un diagnóstico correcto y a su consecuente tratamiento.

Pero hay otra historia, más compleja, que no pasa por el diagnóstico. La que se lee en un temblor de manos, en el miedo de una mirada, en un par de detalles de una vida que se cuelan entre las preguntas médicas. Pienso en la mujer que atendí hace unas semanas. Tenía casi 85 años y la presencia de quien no los aparenta. Bien peinada, rubia platino, los labios pintados y la manicura perfecta. El brillo de sus ojos de un azul clarísimo no cuadraba con su edad. Los pómulos altos y la nariz proporcionada. Sin duda, de joven debió de ser una mujer guapísima. Todavía lo era. Tenía una forma de hablar -mejor dicho, un acento- curioso, que le hacía arrastrar levemente las palabras y marcar algunas sílabas de manera aguda.

Me explicó que se mareaba a veces, desde hace mucho tiempo en realidad, que seguramente no era nada grave, pero que hoy había venido porque su amiga -y también vecina- la había convencido. En Urgencias hay muchos pacientes. Y luego hay personajes interesantes. Ella era claramente uno. De esos que no necesitan contar su vida para que una intuya que ha sido intensa.

💌 NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🏷 El lunes, 2 noticias “frescas” sobre el ecosistema de Substack, y una investigación en marcha: Realmente son Notas tan necesarias para crecer?

💰 ¿Quién decía que en Substack sólo se podía cobrar por Stripe?

¿Pueden los suscriptores pagar a través de la aplicación Substack iOS? ¿Vale la pena activarlo dado el "impuesto Apple"?

Substack introdujo el editor móvil para usuarios de iOS en el verano de 2024. Y 8 meses más tarde, los creadores de Substack que tengan habilitados los pagos pueden permitir que los suscriptores adquieran suscripciones de pago directamente dentro de la app para iOS mediante el sistema de pago in-app de Apple.

Esto es sólo girar un interruptor en tus Ajustes, en Pagos - Facturación:

La comodidad del lector importa. Pero, y el coste?

Apple aplica una tarifa de servicio por las compras dentro de la aplicación que, junto con la tarifa de Substack, se deduce de tus ingresos. Puedes optar por ajustar tus precios dentro de la aplicación para tener en cuenta la comisión, o mantener los precios y aceptar un pago por suscriptor inferior.

En mi opinión, las ventajas superan a los inconvenientes, sobre todo por la forma en que las suscripciones de pago pueden escalar con el tiempo, y si el precio base por defecto ya es muy bajo en comparación con otros.

Así que esta es una gran opción para Boletines más cercanos al rango de 5$ al mes que mucho más altos, porque el impuesto de Apple es significativo. Probablemente, para los boletines de menos de 10 $ al mes, hay que aplicar definitivamente el impuesto Apple al consumidor. Si no lo haces, se rompe totalmente el modelo de negocio para la mayoría de la gente.

Substack siempre ingresará tus ganancias en cuanto las reciba de Apple. Sin embargo, normalmente hay un retraso, por ejemplo de 45 días desde el final del mes en que se produjo el pago.

Hay mucho más en el artículo.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Breiquin Nius, Ignacio Sainz De Medrano/

Ignacio Sainz reúne tres notas que, aunque escritas en clave de ficción, ofrecen una mirada crítica a fenómenos actuales como el uso de la inteligencia artificial en la política, las disputas comerciales internacionales y la construcción simbólica del liderazgo. A través de la sátira, se interroga el discurso mediático y las narrativas de poder que configuran la realidad contemporánea:

Willoughby Pepperweatherstonehouse, profesor de informática en la Universidad Pinta y Colorea de Madrid, ha expuesto hoy a los medios de comunicación las conclusiones de su ambicioso proyecto P.E.L.O.T.A. (Predictive Electoral Learning through Optimized Theoretical Algorithms). El modelo resultante, denominado V.O.T.O.S. (Vectorized Omnidirectional Tactical Oversight Seeding), ha sido entrenado integrando más de 14 petabytes de información política, mediática y memética de la última década. Su objetivo es conseguir un robusto sistema de predicción electoral que permita a partidos políticos, expertos en comunicación y opinadores de tres al cuarto (como quien les escribe), optimizar los análisis y la toma de decisiones en este mundo político de mierda que nos ha tocado sufrir.

El Taller de las Palabras, Charlie Marrez/

Charlie nos comparte una reflexión honesta sobre el acto de escribir desde la autenticidad, lejos de las exigencias del algoritmo y la necesidad de agradar:

Últimamente he sentido la tentación de escribir “para”: Para que me lean. Para gustar. Para que el algoritmo me premie con unos segundos más de exposición en esta jungla de contenidos infinitos. Una jungla en la que ninguno puede seguir el ritmo. Y te lo digo porque llevo semanas sin poder leer siquiera las publicaciones de Substack que más me gustan. Ya ni hablemos de mis libros pendientes, esa pila que crece sin piedad:

🚀FUTURO

Audiencias /

En este artículo: Afirmación 1: «Estamos observando un aumento del uso de la Búsqueda entre las personas que utilizan las nuevas Perspectivas Generales de la IA.»Visitas a Google en EE.UU. por usuario. Palabras clave con y sin AIO Páginas vistas a sitios web. Visitas por usuario a Google: US, UK y DE. Veredicto: Algunas partes de la afirmación de Google son ciertas. Afirmación 2: «La gente lo utiliza para buscar... consultas más largas y complejas». Veredicto: Esta afirmación es exagerada e incorrecta. La realidad del uso de la visión general de la IA. ¿Qué significa esto para los SEO?

🔗Humanos estúpidos

Auto(des)conocimiento /

En la utopía solucionista ya no se trata de aumentar la potencia productiva para ampliar las capacidades humanas. De lo que se trata es de delegar la inteligencia misma, en un gesto de pesimismo antropológico sin precedentes. Que lo decidan ellas, las máquinas, que nosotros, los humanos, no solo nos hemos quedado pequeños, como afirmaba Günther Anders, sino que siempre acabamos provocando problemas. La inteligencia artificial, entendida así, es una inteligencia delegada. Lo preocupante no es que la ejerza una máquina, una bacteria, una partícula o el dispositivo que sea. Lo preocupante es que es aproblemática y, por tanto, irreflexiva. Puede aprender y corregirse a sí misma acumulando datos. Autoeducación significa ahora autocorrección. Pero no puede examinarse a sí misma ni someterse a un juicio equitativo. Porque es aproblemática, es acrítica. Humanos estúpidos en un mundo inteligente: es la utopía perfecta.

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Mercados: VC y Startups /

Trifecta de suscripción de consumidores, ¿Estás creando una startup zombi? y Plan ESOP de éxito.

Aquí nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo.

Ekho comunicación /

En el podcast de hoy respondo a la pregunta sobre cómo valorar una idea de negocio usando la Inteligencia Artificial, que ya tratamos en el artículo de esta semana sobre IA.

Como los viernes es el último artículo de la semana que recibes, voy a empezar a dejarte un resumen de todos los artículos, por si te has despistado con alguno, te los dejo aquí seleccionados, para que vayas directamente al que te interese.

BUENA VIDA · Jano Cabello /

No siempre voy a contarte las virtudes de trabajar tu marca personal; en ocasiones, el autobombo y la exposición social de tus talentos tienen consecuencias que, de no ser abordadas a tiempo, acaban teniendo costes altos. Una de ellas es, según mi experiencia, la caída de la concentración plena y el foco en lo verdaderamente importante. ** Quiero que el lector entienda que el propósito de esta publicación es cumplir con el nombre que le da sentido: Una buena vida. Por ello, aunque soy publicista y ayudo a las personas a potenciar su marca personal, siempre es con el objetivo de vivir mejor y no de esclavizarse o exigirse más de la cuenta. **

En mi carrera profesional, hasta el momento, he tenido épocas de mucha exposición pública; no solo en redes, sino también en medios tradicionales como la radio, televisión y prensa. Cuando un nombre se convierte en tendencia, el teléfono suele sonar con frecuencia pidiendo tu opinión en diversos temas.

Es genial, pues te permite adelantar a más velocidad en la autopista de los referentes. Y es que, la marca personal, tiene un algoritmo muy sencillo.

Dineros /

En este artículo: Empezaste tu newsletter con una inversión de 10 000 $. ¿Cómo usaste esa inversión inicial?. ¿Cómo conseguiste tus primeros 1000 suscriptores?Diferentes estrategias pueden ser más efectivas en diferentes etapas de un boletín. Basándote en tu experiencia, ¿puedes compartir las estrategias de crecimiento más efectivas para las diferentes etapas del boletín de Houck? Hablando de crecimiento pagado, ¿cuándo crees que es el mejor momento para empezar?💸 MONETIZACIÓN. Te acercas al millón de dólares de ingresos recurrentes anuales con tu boletín. ¿Nos puedes explicar tu estrategia de monetización? ¿Cómo lo monetizaste por primera vez y cómo evolucionó a medida que crecía tu lista? 📩 PROVEEDOR DE SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO. ¿Por qué elegiste Beehiiv? ¿Ventajas y desventajas? 🧩 SISTEMA Y PRODUCTIVIDAD. Tienes mucho entre manos. ¿Cómo gestionas tu tiempo?

📜 Estrategia de Crecimiento Liderada por el Fundador: el plan Probado del Ex-Líder de Crecimiento de PayPal

Mercados: VC y Startups /

Hoy: Análisis en profundidad: Estrategia de crecimiento liderada por el fundador: el manual probado del antiguo responsable de crecimiento de PayPal. Resumen rápido: Lo que todo fundador

🎁 VARIOS

🎞 Fundido a negro

Delfos /

La sociedad se apagó a las 12:33 del lunes 28 de abril del 2025. Duró apenas 8 horas de media, llegando a durar 12 horas en algunas zonas de España. Pero se nos hizo una eternidad. El caos se apoderó de nosotros. Vimos como nuestras vidas se paralizaban: hacer la comida se tornó en una odisea, volver a casa después del trabajo se volvió tarea imposible para muchos, contactar con nuestros seres queridos, con la facilidad que el teléfono móvil siempre nos trae, fue de enorme dificultar y para unos pocos desafortunados, los ascensores se convirtieron en cárceles durante demasiado tiempo. Durante esas angustiosas horas, nada fue como era antes, hasta que se hizo la luz y todo volvió a ser como era.

🧠Con esto no puedo ayudarte

liderazgodelbueno.com /

Hay un estudio que afirma que el CI óptimo para un líder es 120 o 125. A ver, no he leído el estudio, oí hablar de él en un podcast de YouTube y ya me siento con suficiente autoridad como para venir a hablarte y darte lecciones. Para confirmar el dato (el insight, que dirían los modernos corporativos) he hecho una exhaustiva búsqueda por internet y el primer resultado, de Reddit, ha confirmado mi sospecha.

💪Las reglas de la disciplina

Aprendizaje Infinito /

La disciplina es hacer lo que debes hacer, como debes hacerlo y cuando debes hacerlo. He disfrutado mucho de Las 48 Reglas de la Disciplina, de Joan Gallardo. En esta edición te comparto las que para mi son las mejores ideas del libro.

La disciplina se confunde. No es el recurso de la gente sin talento; es el ingrediente que te permite descubrir hasta dónde puedes llegar. No es imponerte una vida de sufrimiento convirtiendo tu agenda en una cárcel; es una herramienta para sufrir menos. Tampoco es hacer muchas cosas; es hacer lo que toca cuando toca, sea trabajar o descansar.

Hacer lo que te da la gana no te acercará a una vida plena. Los compromisos que merecen la pena, como construir una familia o crear un proyecto, sí. Aquello que valoras –por lo que merece la pena vivir y sufrir– debe ir acompañado de actos y sacrificios. Si no, no tienes nada.

🎎 Conectando Silos

Liderar y habilidades interpersonales /

Se explora cómo romper los silos y fomentar una comunicación clara puede conducir a mejores decisiones y a una colaboración más sólida. Incluye: El poder de escuchar y trabajar juntos. Encontrar puntos en común a través de un significado compartido. Pasos para romper las barreras y fortalecer la colaboración. Vivir tus valores a través de la comunicación.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Fin de la exención arancelaria, multa europea a TikTok y un caracol con caparazón cubista con el nombre de Picasso

EEUU pone fin a la exención arancelaria «de minimis» para los paquetes procedentes de China y Hong Kong. Encuentra esta historia y dos más en el resumen de hoy.

📌 Expira la “laguna” arancelaria

Estados Unidos ha introducido recientemente cambios en una exención arancelaria «de minimis» para los paquetes procedentes de China y Hong Kong. Esta exención había permitido la entrada libre de aranceles para envíos de mercancías valorados en menos de 800 $. Muchos minoristas en línea extranjeros, como Shein y Temu, habían estado aprovechando esta laguna para ofrecer sus productos directamente a los consumidores estadounidenses.

La exención de minimis está en vigor desde 1938 (ver historia), y su umbral se revisa y ajusta periódicamente a lo largo del tiempo. La revisión más reciente tuvo lugar en 2016, cuando el límite se elevó de 200 a 800 dólares, lo que permitió que un mayor número de envases pudieran acogerse al beneficio. Ahora que se ha eliminado esta exención, los paquetes de poco valor procedentes de China y Hong Kong están sujetos a nuevos aranceles, algunos de los cuales llegan al 145%. Se prevé que esto provoque un aumento de los precios de muchos productos importados, y que los minoristas consideren la opción de añadir recargos arancelarios o ajustar sus modelos de negocio. Temu ha anunciado que ha dejado de enviar productos desde China y que sólo mostrará los productos enviados desde sus almacenes estadounidenses.

Las aduanas estadounidenses también pueden enfrentarse al reto de inspeccionar un mayor número de paquetes, lo que podría provocar retrasos en los envíos. Se calcula que aproximadamente 1.360 millones de envíos acogidos a la disposición de minimis entrarán en EE.UU. en el año fiscal 2024, según datos federales.

📌 Irlanda ha impuesto una multa de 600 millones de dólares a TikTok por la transferencia de datos de usuarios de la UE a China

La decisión es consecuencia de una investigación de cuatro años en la que se descubrió que las transferencias de datos de usuarios a China por parte de la plataforma de intercambio de vídeos podrían haber infringido las leyes de privacidad de datos de la UE y carecer de suficiente transparencia. El organismo irlandés de vigilancia de datos, principal regulador de la UE para TikTok, ha pedido a la empresa que resuelva los problemas detectados en un plazo de seis meses. Se dice que TikTok planea apelar, con informes de que cree que las recientes mejoras de seguridad pueden haberse pasado por alto.

📌 Se ha sugerido que una nueva especie de caracol con caparazón cubista lleve el nombre de Picasso

A menudo se dice que la belleza está en el ojo del que mira. Un equipo de científicos observó un diminuto caracol de 3 mm y discernió el arte.

Un grupo de científicos estaban explorando la diversidad de caracoles en el sudeste asiático cuando una especie desconocida para la ciencia captó su atención. Esto les impulsó a darle el nombre del artista cubista Pablo Picasso.

Es interesante observar que, a diferencia de la mayoría de los demás caracoles, el Anauchen picasso tiene verticilos rectangulares en ángulo. Según los científicos, esto le da un aspecto distintivo que se ha comparado con una interpretación cubista de otros caracoles con formas de concha «normales».

El equipo de investigación publicó un artículo de 300 páginas que incluye la descripción de 46 nuevas especies de microcaracoles de Camboya, Myanmar, Laos, Tailandia y Vietnam. Los hallazgos se han publicado en la revista “ZooKeys”.

Aunque el tamaño de la concha de estos caracoles es inferior a 5 mm, son muy atractivos. Es interesante observar que sus conchas presentan una complejidad extraordinaria.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

🩸 FILOSOFANDO

«Vivimos en un edificio en perpetuo incendio, y lo que debemos salvar de él, todo el tiempo, es el amor». - Tennessee Williams

