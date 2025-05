☔️ Buenos días, Substack. He pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda de noticias. Aquí tienes las noticias del martes en Columnas.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Hay personas que, cuando llegan, encienden la luz.

No hacen ruido, no anuncian su entrada con palabras altisonantes, pero basta su presencia para que el mundo, de pronto, parezca menos inhóspito. Uno no sabe bien por qué. Ni cómo. Pero lo cierto es que hay personas que no se van del todo, aunque físicamente se marchen. Dejan algo, una claridad que permanece, como si su rastro fuera más real que su figura. Y uno continúa. Pero no igual. Sigue caminando con un poco de su mirada adentro, con una forma distinta de estar en el mundo.

Un conciso pero buen artículo de Javier Sierra, en su carta 98 en Substack.

💌 NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🏷 Quizás no sepas hasta qué punto son útiles las etiquetas en Substack

No se quedan en tu configuración luciendo bonitas. Las etiquetas de publicación pueden cambiar por completo el aspecto y la funcionalidad de tu publicación.

Lucen bonitas y organizadas las tags en el menú de Jardín Mental, de Álvaro García, por ejemplo:

Pero hay mucho más que se puede hacer, incluyendo:

El aspecto de la home (boxes horizontales por tags)

Funcionalidad: Por ejemplo, creando un índice dividido por áreas temáticas.

Actualización automática: Usando un documento externos que aparezca en el menú (ver ejemplo), se puede hacer que automáticamente aparezcan los últimos artículos de cada tag o sección.

Tags vs. Secciones

Recordad que un mismo artículo puede tener varias tags (pero no secciones), que las tags no permiten un texto descriptivo (pero sí las secciones), y que no puede tener un grupo de suscriptores propio (sí las secciones).

📖 Deserciones de reporteros políticos a Substack

En septiembre de 2024, la reportera Olivia Nuzzi, ex-prometida de Ryan Lizza (senior reportero de “Politico”) se dio de baja tras revelarse una supuesta relación personal con RFK Jr (si, este de la familia Kennedy que mintió para poder ser el responsable de la medicina pública de su país, a pesar de ser un anti-vacunas convencido). Esta escritora de política de la revista New York magazine hizo un perfil de Kennedy durante su carrera presidencial, y luego dijo que había sido utilizado por él.

Pues bien, en el ocaso de este “Nuzzi-gate”, Puchk reporta que “Ryan Lizza habla mal de su antiguo empleador y se lanza por su cuenta con un Substack y un notable desprecio por las cláusulas de no descrédito, mientras Nuzzi se dedica a escribir su propio libro.”

En efecto, Ryan Lizza ha creado un boletín en Substack llamado Telos, que es bastante popular. En su post de presentación, tras criticar a Politico por plegarse a Trump, escribió:

“queremos crear no sólo un medio de noticias, sino una comunidad de noticias. Ésa es la razón principal para hacer esto aquí en Substack, donde millones de lectores y espectadores están hambrientos de alternativas a lo que los medios de comunicación y los gigantes tecnológicos están sirviendo.”

Y parece que en este tipo de “deserciones” (pues, desde luego, esa no ha sido la única) es donde quiere invertir Substack su dinero en publicidad, como ha hecho en Washington D.C.:

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

🎭 ¿Por qué cambia la amistad entre mujeres en la edad adulta?

Un gran artículo de Cristina Hontanilla, sin duda:

Nada es para siempre: tampoco la amistad - Memento Mori: «Recuerda que morirás». Pero se nos olvida, y no me refiero solo a que se muera nuestro cuerpo físico, me refiero también a que todo en esta vida muere o se transforma. Con las amistades pasa lo mismo, pero dependiendo de la amistad, con unas se encuentra la forma de transformar la amistad, de encontrar nuevas fórmulas de evolucionarla, de mantenerse y aportarse, y con otras no. Personas que durante X tiempo fueron tus amigas, que os unió una actividad concreta, una situación, una forma de vida, etc., pero que con el paso del tiempo la amistad se cae por su propio peso. A veces no pasa nada, no se puede culpar a nadie de esa ruptura. Otras, sin embargo, para alguna de las dos partes duele más que para la otra. Porque cuando la amistad se rompe duele igual que una ruptura amorosa.

Y continúa:

La escritora Dani Shapiro decía que "no todas las personas están destinadas a acompañarnos todo el camino, pero algunas sí lo están por un tramo que es clave para llegar a donde estamos”. Me ha costado mucho entender esto, al igual que no todas las amigas tienen el mismo papel en tu vida, ni tú en la suya; y a veces tu papel no te gusta o no es el que esperabas. Sin embargo, intento verlo con compasión y dejar de juzgar tanto, tanto a mí como a ellas. Porque la amistad entre mujeres adultas no se parece en nada a la que teníamos a los quince o a los veinte, tampoco a los treinta para las que maduramos tarde. Y está bien, pero en mi caso, a los cuarenta quiero amistades más profundas, más conscientes, alineadas… pero para eso, hay que elegirlas, y no siempre la elección va a gustar a todo el mundo. Unas veces serán ellas quienes ya no te elijan a ti, y otras veces tú estás en tu derecho de no elegirlas a ellas. Aunque duela, aunque dé pena, a veces hay que dejar marchar a algunas amistades que ya no pertenecen a tu momento vital para dejar espacio a nuevas amistades. Esas que llegan más tarde, cuando ya no tenemos tiempo ni ganas de fingir. Esas que nacen desde otra autenticidad, desde la vulnerabilidad, desde esa versión nuestra que ya no busca encajar, sino conectar.

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Esto forma parte de mi proceso creativo para escribir. Como hoy me he levantado un poco justo y tengo que marcharme a entrenar, te dejo 8 frases que he pensado mientras tomaba café para que …

🕹 Método Raíz: De lectura pasiva a aprendizaje activo

Jardín Mental 🌱💭 /

Es frustrante, pero a ti también te ha pasado. Nos sumergimos en libros porque buscamos comprender el mundo, desarrollar nuevas habilidades, cambiar nuestra forma de pensar. Pero si eres como yo —o como tantos lectores voraces— alguna vez has terminado un libro que te inspiró, que incluso hablaste sobre él con un amigo, pero unas semanas después …

Una lección de aprendizaje, literatura y memoria.

🚀FUTURO

The Learning Curve /

Mira, en el mundo del Machine Learning hay cosas que parecen de relleno. Como los créditos en una peli de Marvel. Nadie los ve… hasta que de pronto hay una escena clave ahí. Pues eso pasa con todo.

🔗 Favoritismo en los Resultados de Google

Audiencias /

¿Ha aumentado Google recientemente la visibilidad de las «marcas»? Todas las presentaciones de consultoría tienen una diapositiva sobre cómo «construir una marca fuerte». Todos sabemos que la «marca» es importante para el SEO. Todos hemos oído la cita de Eric Schmidt: «Las marcas son la solución, no el problema. Las marcas son la forma de limpiar la cloaca». El impacto de la marca no es exclusivo del SEO. Todo el sector del marketing de marca existe porque los consumidores buscan marcas en las que confiar.

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Dineros /

Por qué tener una newsletter es la base sólida de cualquier negocio online. La evolución de las estrategias de crecimiento que empleó magistralmente a lo largo del camino. El momento adecuado para empezar a monetizar tu boletín. Diferentes estrategias publicitarias. Cómo fijar el precio de los anuncios en las newsletters. Los factores más críticos para convertir una asociación en un éxito.

“Si hoy tuviera un millón de dólares, o incluso diez millones, estaría completamente invertido. Quien diga que el tamaño no perjudica el rendimiento de la inversión está vendiendo. Las tasas de rendimiento más altas que he logrado fueron en los años cincuenta. Arruiné el Dow Jones. Deberías ver las cifras. Pero entonces invertía una miseria. Es una enorme ventaja estructural no tener mucho dinero. Creo que podría ganar un 50% anual con un millón de dólares. No, sé que podría. Te lo garantizo”.

Uno de los buenos artículos para inversores de Chino.

🛒 La Estrategia de YC “Ganancias, Pérdidas, Hitos Alcanzados” para Recaudar Fondos

Mercados: VC y Startups /

La Estrategia de Y-Combinator “Ganancias, Pérdidas, Hitos Alcanzados” para Recaudar Fondos Por: Sahil S: Hay una conversación de prueba rápida que cualquier inversor de capital riesgo en fase inicial tendrá con el fundador y para la que debes estar tan preparado como para tu discurso de presentación.

🎬 Recomienda otros artículos de la última semana que te hayan sorprendido o encantado, en comentarios, explicando por qué …

🎁 VARIOS

👒 Frases mal

liderazgodelbueno.com /

Dale una vuelta. Estoy preocupado. Contamos contigo. Te presento la terna perfecta para descolocar a la gente de tu equipo. Las palabras mágicas que harán que la ansiedad y el mal rollo …

Ciencias Sociales /

Por: L. M. Sacasas: La «tiranía de las tareas pequeñas» y la «fidelidad a las tareas diarias». Hay dos formas de vida tremendamente diferentes, incluso mundos vitales diferentes, que …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

La fuga de cerebros de EEUU, y el atentado en Vancouver, mientras hay elecciones en el país

En EEUU no se van los inmigrantes, se fugan los científicos. Esto y más en el resumen de hoy.

📌 EEUU: No se fugan los inmigrantes, se fugan los científicos

La fuga de cerebros desde Estados Unidos a consecuencia de la política de Donald Trump ha comenzado. Un estudio publicado por la reputada revista “Nature” muestra que, en marzo, las solicitudes de científicos estadounidenses para trabajar en Europa aumentaron un 32 %, mientras que las de europeos interesados en cruzar el Atlántico bajaron un 41 %. Lo mismo ocurrió en Canadá. E incluso respecto del “sacrosanto” enemigo, China, aunque con porcentajes inferiores. Algunas ciudades chinas intentan captar numerosos científicos de la salud de EEUU. En Francia, el 70% de las peticiones a varios puestos de la Universidad eran procedentes de ese país norteamericano. Los científicos europeos en EEUU aconsejan a sus colegas que se vayan, especialmente a los más jóvenes.

📌 Atentado en un festival de Vancouver

Un agresor embistió el sábado con un coche un festival de herencia filipina en Vancouver, matando al menos a 11 personas e hiriendo a decenas más. El sospechoso detenido -un hombre de 30 años- era conocido por la policía y tenía antecedentes de problemas de salud mental. Las autoridades afirman que el atentado fue obra de un lobo solitario y han descartado el terrorismo como móvil.

Hasta 100.000 personas asistieron este año al festival del Día de Lapu Lapu. La reunión anual rinde homenaje a Datu Lapu-Lapu, jefe de la isla de Mactan que derrotó a las fuerzas españolas en 1521 y más tarde se convirtió en el primer héroe filipino. Los filipinos son un grupo de inmigrantes relativamente numeroso en Canadá, ya que representan el 10% de la población inmigrante del país.

El atentado tuvo lugar a las 20.14 hora local, cuando un todoterreno negro arrolló a la multitud de asistentes al festival. Miembros de la multitud atraparon al sospechoso, que más tarde fue entregado a la policía.

El ataque es el último de una serie de atentados mortales con coche bomba ocurridos en la última década.

📌 Elecciones en Canadá

Los canadienses acuden hoy a las urnas para las primeras elecciones federales en una década sin el ex Primer Ministro Justin Trudeau en la papeleta. Los últimos sondeos muestran al primer ministro liberal, Mark Carney, con una estrecha ventaja sobre el líder conservador, Pierre Poilievre.

Carney está en el poder desde el mes pasado, tras ser elegido por el Partido Liberal para sustituir a Trudeau tras su dimisión (ver informe anterior). Poilievre -aliado ideológico del presidente estadounidense Donald Trump- hizo campaña con un programa nacionalista-populista, prometiendo poner a «Canadá primero» y desfinanciar la radiotelevisión pública del país.

Los conservadores tenían una ventaja de 25 puntos a principios de 2025, pero su ventaja se redujo cuando Trump impuso fuertes aranceles a Canadá y pidió su anexión. EEUU es el mayor comprador de productos canadienses, con casi el 80% de sus exportaciones. Ambos candidatos han insistido en la necesidad de alcanzar un acuerdo comercial con EEUU.

Se eligen los 343 escaños de la Cámara de los Comunes. El partido (o partidos) que obtenga la mayoría de escaños elegirá al líder de Canadá. Consulta los resultados en directo aquí.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Próximamente …

🩸 FILOSOFANDO

«El

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios.

Los boletines más visitados del Diario de Substack de ayer:

Primero:

Segundo:

Tercero:

Cuarto:

Mañana publicaremos los posts más visitados del Columnas diario de hoy.

🗓 Gracias por leer la edición número 6.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 88.

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: estamos en eso….

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de “Este recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al año (lo que equivale a solo … al mes).”

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario