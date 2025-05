☔️ Buenos días, Substack. Hemos pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda. Aquí tienes las noticias sobre Substack de esta edición, y mucho más, en Columnas.

2 Preguntas sobre IA

Queremos ayudar, pero no podemos contestar sobre lo que no sabemos. Nos han hecho 2 preguntas muy interesantes, que nos gustaría alguien nos pudiera ayudar a contestar (publicaremos la respuesta aquí, con el nombre y link de los que responden):

♦ Cuál es la forma más sencilla y eficiente de convertir un texto en inglés de unas 500 palabras en preguntas? La idea es que despierte la curiosidad (FOMO), convirtiendo una introducción en una serie de preguntas. Que no haya alucinaciones. Es mejor un simple “ChatGPT, convierte esto en preguntas”, un agente específico, claude, perplexity, etc. ?

♦ Se dice que si le damos a la IA nuestros documentos como contenido (por ejemplo, un PDF de 70 páginas), se reduce mucho las alucinaciones, pero hice una prueba hace un año y medio, y a veces seguían produciéndose muchas alucinaciones. Realmente las reduce mucho (por ejemplo, un 80%), o poco (un 30%, por ejemplo) frente a lo que la IA ya tiene “cargado” por defecto (o busca).

LA GRAN HISTORIA

Flex LATAM Insights/

En este artículo, Camila nos invita a reflexionar sobre el impacto de las culturas laborales fragmentadas a través de la serie Severance.

✂️ ¿Y si para trabajar tuvieras que olvidar quién eres?… Esa es la inquietante premisa de Severance, la serie de Apple TV+ que se ha convertido en mucho más que una historia de ciencia ficción. Es, en realidad, una advertencia. Una advertencia contra las culturas corporativas que priorizan el control sobre la confianza.

Una crítica a los entornos laborales que aún hoy —en pleno 2025— siguen operando bajo modelos obsoletos.

Y, sobre todo, una metáfora de lo que ocurre cuando el trabajo deja de ser parte de la vida y se convierte en una cápsula sin propósito.

🧠¿De qué va Severance? En la serie, los empleados de una misteriosa empresa llamada Lumon Industries se someten a un procedimiento quirúrgico que separa su mente en dos: El “yo laboral” solo existe dentro de la oficina y no recuerda nada de su vida personal.

El “yo personal” no tiene idea de lo que ocurre en el trabajo. Cada uno vive en su propia burbuja. Una versión atrapada en la rutina. La otra desconectada del porqué. El resultado: una existencia dividida, desprovista de sentido.

Otra Gran Historia:

🤔 Los Humanos como «Bienes de Lujo» en la era de la IA : La falacia del “toque humano”

Liderar y habilidades interpersonales /

Siempre decimos cosas como que pagamos por el conocimiento, pero en la era actual de la IA lo que realmente pagamos es la forma de vender, como la narración de historias.

En un mundo en el que el conocimiento es barato, la curiosidad, la curación y el juicio -bien señalados- se vuelven increíblemente valiosos.

Sangeet Paul Choudary, un autor de múltiples libros superventas, ha escrito un magnífico artículo, con párrafos como los siguientes:

Los sumilleres surgieron como artículos de lujo en un mundo en el que el producto (el vino) se estaba convirtiendo en una mercancía, y la selección era el nuevo elemento diferenciador. Hacia allí se dirigen exactamente los empleos.

También:

A medida que la IA se hace cargo de partes cada vez mayores del trabajo del conocimiento, lo que no puede hacerse cargo se vuelve más valioso. Estos atributos se convierten en el rasgo definitorio del trabajo de primera calidad.

También:

En un mundo en el que el conocimiento es barato, la curiosidad, la curación y el juicio -bien señalados- se vuelven increíblemente valiosos.

Además:

Como resultado, el valor empieza a desplazarse del conocimiento a la curiosidad, la curación y el juicio.

Asimismo:

Pero en los mercados de bienes de lujo, el precio es menos un reflejo de los insumos y más una señal de estatus y exclusividad. El economista Thorstein Veblen observó que en los mercados en los que importaba el estatus social, unos precios más altos podían aumentar realmente la demanda. Esto tenía sentido una vez que se comprendía que los compradores compraban identidad y estatus, no utilidad.

Contenido: Ser indiferenciado es el verdadero riesgo. La falacia del «toque humano» - El valor no es igual al valor económico. Entonces, ¿dónde se sitúa exactamente el valor económico? Economía del conocimiento. Curiosidad. Curiosidad, limitaciones, dirección. Curiosidad y ROI. La curiosidad es escasa. Curar = Elevar + Excluir. Sistemas de curación.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

¿Un Directorio en Inglés?

Como explicamos aquí, Lucy Werner perdió todo (pero todo) de su famosa publicación en Substack cuando quiso borrar sólo su podcast, hace dos semanas.

Muchos pidieron ayudarla. Ahora, señala que está intentando recuperarse, y una forma de hacerlo es “creando el mejor directorio hasta la fecha”, en inglés.

Si tienes un podcast, una membresía, una revista, un newsletter o cualquier otra cosa en la que la gente con experiencia o pasión pueda compartir sus historias, quiere que forme parte de su directorio.

Así que parece que no sólo la comunidad francesa y la española (véase el nuestro) van a tener un directorio general, sino también la anglosajona. Por supuesto, le he ofrecido también mi ayuda, en lo que pudiera ser de interés para ella.

Links a vuestros artículos

Ayer publicamos lo siguiente:

Veo (con horror) que vosotros mismos, al construir el link y compartirlo, usáis la url alternativa que Substack crea y prefiere por no sé qué oculta razón. Por vuestro SEO, por vuestra marca personal, por permitir que el usuario sepa de donde viene el link, usad la url de vuestra publicación, no la de Substack.

Varias personas han contestado que no entienden la diferencia, así que lo desarrollaré más, con algún ejemplo.

Substack genera automáticamente una URL única para cada post

Cuando me envían un artículo, algunos autores escriben una URL como esta:

substack.com/home/post/12345

en vez de:

tusubdominio.substack.com/titulo-del-post

Como veis, la diferencia es grande. Para el SEO, para tu marca, y para el usuario (que ni siquiera sabe de qué va el artículo en el primer caso).

Substack genera automáticamente una URL única para cada post basada en el título, y es la que da preferencias en Notas y otros lugares.

Le he preguntado al bot, y dice que lo hace “para optimizar la búsqueda y visibilidad”, pero reconoce que la segunda URL es la “que está diseñada para ser legible tanto para los motores de búsqueda como para las personas.”

Ante mis preguntas, el bot de Substack insiste que esas URL que ellos añaden “son parte del sistema de Substack para optimizar la visibilidad y el SEO de su contenido. Substack comprime y optimiza automáticamente el contenido, incluyendo las URLs, para mejorar el rendimiento en motores de búsqueda y ofrecer una mejor experiencia al lector.”

Cuando pregunté por eliminarlas, me contesta:

“No es posible impedir la generación de estas URLs ya que son parte integral del funcionamiento de la plataforma.”

Recordemos: nuestra publicación está en “tierra prestada”, no es nuestra. Aquí se explica mucho mejor:

Y ni siquiera la exportación de los posts queda bien (será objeto de otro análisis aquí).

Pero eso produce canibalización y contenido duplicado, malo para el SEO

Es lo que le quise “hacer entender” al bot de Substack, que me contesta impertérrito:

Nuestro sistema está diseñado específicamente para optimizar el SEO de su publicación, y gestionamos automáticamente la indexación y el ranking en los motores de búsqueda para garantizar que su contenido se posicione correctamente. Substack implementa las mejores prácticas de SEO y evoluciona continuamente su enfoque para maximizar los beneficios para todas las publicaciones.

Bla, bla, bla …

Y esto me lo dice minutos después de afirmar que el formato de URL substack.com/home/post/ “es un enlace a su borrador privado, no es la URL pública.” Pero, como cualquiera puede comprobar, cuando publicamos o enviamos un borrador, no tiene /home/.

Me parece que Substack ni siquiera pone una tag canónica, pues en los resultados de Google aparecen resultados de los dos tipos de URL.

Y qué consecuencias tiene eso?

La canibalización SEO se produce cuando múltiples páginas de un mismo dominio compiten entre sí por posicionarse ante Google y otros sistemas de búsqueda.

La canibalización puede afectar negativamente a tus esfuerzos de SEO al:

Diluir el valor de los enlaces y las señales de clasificación en varias páginas

Provocando fluctuaciones en la clasificación a medida que los motores de búsqueda alternan entre las páginas

Da lugar a clasificaciones generales más bajas en comparación con tener una página con autoridad

Afectar negativamente a tus tasas de clics y conversiones

Por eso, si copias tu artículo en Medium, muchas veces tiene preferencia en los resultados de Google.

Porque, en el caso de Substack, Google se pierde, no sabe qué mostrar, y al final puede preferir buscar en otro sitio.

Sólo una cosa más

Michael MacFadden ha creado una sencilla aplicación web que utiliza los canales RSS de tus escritores favoritos de Substack para generar documentos formateados en tres columnas listos para imprimir. Puedes comprobarlo aquí:

¿Texto o vídeo en Substack?

¿El tiempo dedicado a hacer y publicar un vídeo en Substack, a pesar de todo el apoyo que le da la plataforma, es el más eficaz si lo que buscas es “engagement”?

Queremos preguntaros si un mini-estudio sobre esta cuestión vale la pena:

💊 ¿Nuevo/a? Primeros pasos con Substack

Aprende lo esencial para poner en marcha y hacer andar tu Substack 🚀.

Ajustes de substacks para aprovechar el tráfico, indexar contenido de pago y bloquear los modelos de IA

También sobre SEO (pues el tráfico web es de los que más convierten en suscriptores), un recordatorio rápido si aún no lo has hecho (y si llevas tiempo, fíjate en ello, porque Substack va haciendo cambios; ha añadido hace poco una nueva opción, por ejemplo). En los Ajustes de tu Panel de control, selecciona “Privacidad” (creo que antiguamente se llamaban «Detalles de publicación») y activa estos ajustes:

La primera opción aumenta la visibilidad en Google y otros motores de búsqueda. Si quieres que tu publicación sea privada (por ejemplo, si la utilizas para experimentar), ése es el lugar donde puedes decidirlo.

La segunda (esta es nueva) impide que Google y similares indexen el contenido de pago. Esto da para otra sección en el Diario de Substack, pero, si me importase el contenido de pago, optaría por impedir que indexen ese contenido, y todo ello en relación con la siguiente función.

La tercera opción impide a los modelos de IA utilicen tu contenido para entrenarse. Pero puede impedir que tu contenido sea visible en los buscadores y los resultados de la IA. Antes, Substack tenía la opción “no bloquear” por defecto, algo muy criticado por algunos. Pues muchas personas no se daban cuenta de ello.

Si no quieres, realmente, que la IA utilice tu contenido, creo que también deberías impedir que los buscadores indexen tu contenido (segunda opción). Porque muchas veces las IA “se disfrazan” de buscadores, y porque no tengo claro cómo Substack bloquea el entrenamiento de IA. Si es con un mero “robots txt”, vamos apañados.

Sería bueno tener comentarios de algún experto sobre este tema.

Los Artículos en Substack

A FONDO

A FONDO

Mundo ilusorio/

Por mucho que se maquille, la autoridad legitimada siempre ejecuta en nuestro nombre.

Hoy en día, ya no se puede ir por la vida intentando hacer creer que tenemos poder por el simple hecho de votar, mientras se justifican esos votos con la defensa estratégica de ciertos países… y se mira hacia otra parte cuando ocurre un genocidio en otros.

El sistema no ha dejado de ser eficiente. Funciona tal y como fue diseñado: para que algunos cuerpos importen… y otros sean solo daños colaterales en letra pequeña.

Allí donde la conciencia no enfoca, hay niños aún tibios en brazos que no los sueltan, como si el apretarlos bastara para despertar de una pesadilla que ya no tiene final.

No hay bandera que justifique una infancia cercenada, ni religión que pueda absolver el silencio.

📚 La Vida de la Mente y la Importancia de la Encarnación : No seas un cerebro en una cuba

Liderar y habilidades interpersonales /

Este artículo de W. Keith Campbell (psicólogo social y de la personalidad; escribe libros sobre narcisismo y personalidad) empieza así: Una de las primeras preguntas que recibí de un club local de psicología fue: «¿Qué haces si quieres convertirte en un académico de éxito?». Siempre que me hacen una pregunta así, empiezo diciendo que soy del siglo XX y que lo que yo haya hecho probablemente …

En este artículo, razona que se puede cultivar la mente, pero nada impide dedicar también atención al cuerpo.

Chus Recio/

Ya no sabemos esperar.

O, quizás, peor aún: ya no soportamos hacerlo.

La espera se ha vuelto intolerable porque hemos olvidado qué hacer con el silencio. En otro tiempo, esperar era habitar una pausa: una rendija donde el pensamiento se acomodaba, donde el cuerpo podía simplemente ser sin producir, donde la mirada vagaba, libre, sin más finalidad que mirar.

Hoy, la espera es percibida como vacío. Un vacío que urge llenar. Un segundo de demora y ya buscamos la pantalla, como si el mundo interior se hubiera vuelto inhabitable, como si la conciencia, sin ruido externo, comenzara a inquietarse, a protestar, a recordarnos que seguimos aquí, sin distracciones.

Bonhomía/

¡Hola! Quizás no sean estas las palabras que esperabas leer hoy. Es probable porque ni siquiera las escribe quien suele hacerlo y hablan de un domingo siendo esta - o eso espero allá donde estés - una radiante mañana de sábado.

Javi me ha pedido una pequeña aportación a este maravilloso proyecto y cuando tienes una amistad tan profunda y poderosa como la nuestra, no puedes más que confiar y desembarcar con todas las consecuencias.

Mi texto no es ficción. Hace mucho comprendí que cualquier realismo es mágico si observas lo suficiente y yo escribí “la mañana de un domingo cualquiera en el mundo” un domingo que para nada lo era. Pero supongo que a veces la vida es así. A veces basta con mirar un poco para encontrar motivos para seguir.

FUTURO

Verdades incómodas/

Una razón contundente por la que no parece buena idea delegar en la economía el futuro del mundo viene ya explicada por los propios economistas. Son las externalidades, esos errores de diseño del sistema que permiten que algunos se beneficien de lo que perjudica a muchos más sin tener que pagar por ello. Y esos muchos más pueden incluir a todo el Planeta, como ocurre con el daño medioambiental.

Y es que las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, son un caso de libro de externalidad negativa: imponen costes a todos, al calentar el Planeta y causar el cambio climático, que no son pagados por el que los emite.

The Learning Curve / 20h

Tenía esto guardado desde hace unas semanas. Me lo dejé en borradores porque pensé: igual es pasarse . Pero ya está bien de comerse las palabras. La nueva versión de Gemini (sí, esa de hace nada) me reafirmó en algo que llevo diciendo un par de años y —-

Ingenieros de letras/

Dejadme que peque un poco de tecnoptimismo un tanto blasfemo. Porque hay avances que estremecen y que resuenan a profecías bíblicas, a versículos vetero-testamentarios. Aspiraciones milenarias que la tecnología está hoy haciendo posibles ante nuestros ojos. Aunque también abren la puerta a algunos presagios apocalípticos…

Como dicen los ingleses…

What a time to be alive!

Vaya época para estar vivos.

IA Para todos/

Hoy no vamos a hablar de un truco. Vamos a hablar de una ventaja. De una forma real de ver lo que hacen tus competidores, cómo lo hacen, cuándo lo hacen... y cómo puedes usar esa información para adelantarte. Todo con inteligencia artificial.

Te voy a contar cómo usar tres herramientas clave: Gemini Deep Research, Manus AI y ChatGPT. Las combinamos en un sistema de análisis competitivo que parece sacado de una peli de espías, pero está al alcance de cualquier empresa.

Titonet Pills/

En esta serie sobre la adaptación profesional a la inteligencia artificial, hemos hablado del impacto del tiempo, del upskilling (mejorar lo que ya haces con IA) y del unskilling (dejar de hacer lo que la IA puede hacer mejor). Ahora llegamos al punto clave: el reskilling. Y no, no se trata solo de aprender algo nuevo. Eso era antes, ahora es algo mucho más profundo.

Antes de la llegada de la IA, el reskilling se trataba de añadir nuevo conocimiento que te permitiera reinventarte. Eras arquitecto, con la crisis de la construcción tuviste que aprender sobre datos y ahora eres data officer. Ese era un proceso de reskilling antes de la IA.

DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

🕵🏻‍♂️ Generación de Demanda B2B en Marketing : La realidad de la generación de demanda B2B en marketing en 2025 y cómo construir un modelo que se ajuste a cómo compran REALMENTE tus compradores (no a cómo desearíamos que lo hicieran).

Chamberly /

Un artículo bien documentado y lleno de gráficos de Andrei Zinkevich y Vladimir Blagojevic, ahora también en español:

Ningún comprador ha dicho nunca: «Hola, estoy interesado en ser tu MQL. Por favor, envíame tu cadencia automatizada de nutrición por correo electrónico y transfiere mi correo electrónico y número de teléfono a tu representante de ventas. Me encantaría pasar unas horas en una llamada de cualificación y luego quedar con tu ejecutivo de cuentas». La realidad de cómo los compradores B2B evalúan y seleccionan a los vendedores es completamente distinta.

VARIOS

Viki Morandeira/

Es una duda que duele. Porque detrás de ella hay miedo, orgullo herido, y también una profunda necesidad de protegerse.

Durante las próximas semanas, compartiré contigo una miniserie de publicaciones titulada: "Sanar tras la infidelidad: lo que nadie te dice"

Y este tema —el de la dignidad— es uno de los primeros que necesitamos desmitificar.

No soy una defensora de la resignación, ni mucho menos de tolerar el maltrato o las reiteradas infidelidades. Sólo trabajo con un tipo concreto de infidelidad. La que ocurre en matrimonios de larga duración, generalmente en el trabajo. Después de acompañar a miles de mujeres en este proceso, he aprendido algo:

Cartas raras/

Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia es del día que mi padre llegó a casa con un Amstrad. Fue una tarde de verano, al poco de mudarnos a la casa de Valencia en la que viví hasta trasladarme a Madrid, pero si recuerdo aquella tarde no es solo por la emoción de recibir aquel regalo sino sobre todo por haber adivinado que aquello iba a pasar. Me recuerdo leyendo en mi habitación, y saliendo de allí camino del balcón como si se me acabara de activar un nuevo sentido. Yo sabía que mi padre, en ese momento, debía de estar abajo, en la calle, cargando con el ordenador tras sacarlo del maletero del coche.

Ainhoa/

Imagínate ser un campesino en la España medieval.

Las enfermedades, las hambrunas y la pobreza eran tus compañeros constantes, pero el tiempo...

Ah, el tiempo no era tu enemigo.

La percepción moderna del tiempo es solo eso, una forma de pensar contemporánea tan incrustada en nuestro ser que olvidamos que es una entidad abstracta, una creación social.

Somos como el pez que no sabe lo que es el agua porque vive inmerso en ella.

Para un campesino medieval, el tiempo no tenía que ver con manecillas y números. El día comenzaba con el sol naciente y terminaba con su ocaso. Las estaciones marcaban el ritmo del año, sin la tiranía de un calendario artificial.

El tic-tac del reloj era un sonido desconocido y ajeno.

Cuesta imaginarlo, ¿verdad?

Como intentar imaginar a Paris Hilton en una biblioteca.

de sostenible a antifrágil/

El joven rey de un imperio lejano se cayó un día de su caballo y se rompió las dos piernas.

A pesar de contar con los mejores médicos, ninguno consiguió devolverle la movilidad. No le quedó más remedio que caminar con muletas. Debido a su personalidad orgullosa, el monarca no soportaba su invalidez, por lo que ver a gente de la corte caminando sin esfuerzo le ponía de muy mal humor. Por eso mandó publicar un decreto por el cual se obligaba a todos los habitantes del reino a llevar muletas. Del día a la noche, todo el mundo comenzó a arrastrarse —en contra de su voluntad— con el apoyo de dos palos de madera.

Las pocas personas que se rebelaron —negándose a andar con muletas— fueron arrestadas y condenadas a muerte. Tal era la crueldad del rey. Desde entonces, las madres fueron enseñando a sus hijos a caminar con la ayuda de muletas en cuanto comenzaban a dar sus primeros pasos. Y dado que el monarca tuvo una vida muy longeva, muchos habitantes desaparecieron llevándose consigo el recuerdo de los tiempos en que se andaba sobre las dos piernas.

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Ayuda a Gaza, la cárcel centroamericana que espera a los deportados de EEUU y refuerzo de la vacuna COVID-19

Bruselas se había resistido a elevar el tono sobre el conflicto de Oriente Próximo, pero el bloqueo a la ayuda humanitaria en Gaza ha llevado a la UE a revisar si el acuerdo de Asociación con Israel cumple con las exigencias de respeto a los derechos humanos contempladas en la normativa comunitaria. Diecisiete países se han pronunciado a favor de esta decisión. El bloqueo de la ayuda humanitaria en Gaza por parte de Israel es el motivo por el que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha decidido suspender las negociaciones para un acuerdo comercial con este país.

Esto y más en el resumen de hoy.

📌 Enfrentamiento por la ayuda a Gaza

El Reino Unido interrumpió ayer las negociaciones comerciales con Israel, alegando su preocupación por la reciente escalada de la guerra en Gaza. El anuncio se produjo junto con nuevas sanciones contra colonos israelíes y organizaciones acusadas de atacar a comunidades palestinas en Cisjordania. Mientras, más de 100.000 personas salieron a protestar en La Hague (Países Bajos, país que ha sido clave para que los europeos amenacen con suspender el acuerdo de libre comercio que tienen desde el año 2.000 con Israel). «La situación en Gaza es catastrófica», asegura la alta representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.

La noticia se produjo después de 11 semanas de bloqueo, que ha provocado una grave escasez de suministros y advertencias de hambruna en toda Gaza. Funcionarios israelíes informaron el domingo a las agencias de ayuda de que se permitiría la entrada de unos 100 camiones diarios de lunes a viernes (una gota en el océano de lo que se necesita, según la máxima responsable de las relaciones internacionales europeas), aproximadamente una quinta parte de la media anterior a la guerra. El Ministerio de Sanidad de Gaza, que no distingue entre civiles y militantes, afirma que más de 53.000 personas han muerto desde que comenzó el conflicto en octubre de 2023.

El anuncio también se produce cuando Israel ha lanzado esta semana una nueva operación militar en Gaza. Israel afirma que la ofensiva es necesaria para desmantelar a Hamás, cuyo líder se cree que Israel ha matado en un reciente ataque aéreo. Israel también pretende liberar a los 58 rehenes restantes, de los que se cree que 23 siguen vivos.

En este contexto, el Congreso en España ha acordado tramitar la proposición de ley de Sumar, ERC, Podemos y el BNG que introduce el control del comercio exterior y que, en la práctica, permitiría prohibir todo contrato de material militar y de defensa con Israel. La iniciativa cuenta con el apoyo del PSOE, pero tiene la oposición de los partidos de derecha, que la consideran «antisemita».

📌 Requisitos de la vacuna COVID-19

Las autoridades sanitarias estadounidenses publicaron ayer nuevas directrices para las inyecciones de refuerzo de la vacuna COVID-19, limitando la aprobación a los estadounidenses mayores de 65 años y a cualquier persona mayor de 6 meses con al menos un factor de riesgo de enfermedad grave. Para quienes tengan entre 6 meses y 64 años, los reguladores exigirán ensayos controlados aleatorios más estrictos para comprobar la eficacia clínica y la seguridad de cada refuerzo, en lugar de basarse en los datos de respuesta inmunitaria.

Desarrolladas bajo la primera administración Trump, las vacunas COVID-19 se pusieron a disposición del público en diciembre de 2020 en EEUU. A escala mundial, los investigadores estiman que las vacunas salvaron entre 15 y 20 millones de vidas, con tasas medias de efectos secundarios graves, como la miocarditis, de entre 1 y 10 por millón. Desde la pandemia, el uso de refuerzos -ajustados anualmente en función de las cepas dominantes- ha disminuido significativamente. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses de 75 años o más recibieron la vacuna de esta temporada.

El anuncio se hizo a través de un artículo del New England Journal of Medicine. Léelo completo aquí.

📌 CECOT: Probable destino de los inmigrantes de EEUU

El megacomplejo carcelario construido por Nayib Bukele en El Salvador, el CECOT, tiene capacidad para albergar a 40.000 presos, aunque en estos momentos solo acoge a 15.000 (mientras el resto de cárceles del país tiene 3 veces más presos de lo que fue planeado al construirlas). Este es el destino probable de muchos de los inmigrantes ilegales que Trump quiere deportar. No dejan entrar a la prensa, salvo a los que Trump apadrina, parece. Todo en este centro es espectacular, pero la administración de justicia del presidente salvadoreño genera dudas. Y hablando de prisiones, pero más al norte …

📌 Fuga de la cárcel de Nueva Orleans

Un empleado de mantenimiento de una cárcel de Nueva Orleans fue detenido el lunes por su presunta implicación en la ayuda prestada a diez reclusos para fugarse la semana pasada. El empleado, de 33 años, que afirma que actuó bajo coacción, cortó el suministro de agua a una celda, lo que permitió a los reclusos retirar un inodoro y un lavabo, cavar un agujero y escapar. Antes de salir, los reclusos garabatearon mensajes en la pared de la celda: 'Somos inocentes' y 'Demasiado fácil, LOL'. (sic).

Los reclusos, de entre 19 y 42 años, estaban recluidos en la cárcel de Orleans Parish acusados de asesinato y robo a mano armada. Tras escapar por el agujero, bajaron corriendo un tramo de escaleras, escalaron el muro de la prisión y huyeron a pie por la interestatal 10. Cuatro han sido recapturados, y se está buscando a los seis restantes. Se cree que la fuga, que pasó desapercibida durante horas, es una de las mayores de la historia de Luisiana.

La cárcel de Orleans Parish está sujeta a un decreto federal de consentimiento desde 2013 para resolver problemas como el hacinamiento y la falta de personal. Según los observadores, algunas zonas de la cárcel estuvieron sin vigilancia durante horas.

📗 Libro de Historia: Clara Barton funda la Cruz Roja Americana (1881); se funda la FIFA, organismo rector mundial del fútbol asociación (1904); Amelia Earhart es la primera mujer que cruza el Atlántico en avión sin escalas (1932); muere Jane Addams, Premio Nobel de la Paz (1935); nace el rapero Notorious BIG (1972).

En colaboración con 1440 y nuestro equipo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Proponed alguno que a todos nos pueda gustar.

🩸 FILOSOFANDO

«El valor es el precio que la vida exige para conceder la paz». - Amelia Earhart

📵 Los boletines más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

💌 Por si te lo perdiste

