El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español

Hoy se exploraran cuestiones, con respaldo estadístico, como las siguientes: por qué no actualizan (y qué les parece demasiado caro), qué opinan de los ajustes de costes en Substack y con qué frecuencia les gusta saber de los creadores, además de detalles específicos sobre la relación creador-lector.

⌨️ Cómo ganaría hoy mis primeros 100, 1.000 y 10.000 euros escribiendo

Hace poco me topé y empecé a leer a Jeffrey Archer. Su historia me impactó más que sus libros. Archer es un expolítico inglés con una vida cargada de escándalos, varias bancarrotas y unos cuantos libros superventas. Un personaje más potente que los de sus novelas. De una de sus primeras ruinas surgió una necesidad: Había perdido una fortuna en una mala inversión (luego volvería a arruinarse) …

1. ¿Por qué sueles darte de baja de las publicaciones por las que pagas?

En Substack tenemos estadísticas sobre nuestro boletín (aunque no siempre muy fiables), pero vamos a ciegas respecto a muchos temas que pueden ser importantes para nosotros, como creadores en esta plataforma.

Martina, de Creadores Magazine, publica datos de una encuesta de julio de 2024, que recogió información de 416 operadores de Substacks en inglés. Se exploraron cuestiones como las siguientes: por qué no actualizan (y qué les parece demasiado caro), qué opinan de los ajustes de costes en Substack y con qué frecuencia les gusta saber de los creadores, además de detalles específicos sobre la relación creador-lector.

En esta sección se ofrecen algunos datos en forma de gráficos, y en la próxima edición se analizarán las principales implicaciones (y, en la medida de lo posible, en relación a los que escriben en español). Es importante que leas el artículo de Martina, que es mucho más completo, y que ha fusionado 5 artículos originales de la encuesta, pues en su forma original resultaba un poco repetitiva y confusa. También ha recogido 3 conclusiones, con permiso de su autora.

En cuanto a los géneros, los encuestados se identifican abrumadoramente como mujeres (73,7%); el 20,5% se identifica como hombre; y el resto de los encuestados se identifica como genderqueer, no binario u «otro».

La mayoría de los encuestados (75,2%) se han licenciado en la universidad, han realizado algún trabajo de posgrado o han terminado los estudios de posgrado.

El 54% de los encuestados tiene hijos, mientras que el resto dijo no tener ninguno.

A la pregunta «¿Para qué utilizas principalmente Substack?», los encuestados respondieron así:

Análisis rápido: Esto significa que el 63% de los encuestados están implicados en Substack como lectores.

Cuando estás ocupado en mitad del día pero entras en Substack de todos modos, ¿qué es lo que haces con más probabilidad?

Análisis rápido: Con esta pregunta quería crear el contexto en el que creo que se encuentran la mayoría de los lectores: increíblemente ocupados, pero sacando tiempo para leer/explorar Substack de todos modos. ¿Hacia dónde se dirigen primero?

Supongamos que entras en Substack para leer un poco. ¿Qué llama primero tu atención?

Análisis rápido: Esta es una pregunta que me gustaría observar año tras año. Porque, sinceramente, creo que con el tiempo veremos cómo evoluciona a medida que Substack siga creciendo y atrayendo a lectores que buscan experiencias multimedia.

¿Cómo utilizas Substack en comparación con otros medios?

Consumo de medios de comunicación y uso de las redes sociales

Sobre estos temas:

¿Cuál es el papel más importante que desempeñan los medios sociales en tu vida?

¿Cuáles son las dos principales redes sociales que consultas varias veces al día?

Preferencias y comportamiento en las suscripciones de pago

Sobre estas cuestiones:

El precio medio de una suscripción a Substack es de 5 - 6$ al mes. Sé sincero: ¿cómo te sientes respecto a tu situación de suscripción de pago (a otras publicaciones)?

A la hora de contratar una suscripción de pago, ¿qué importa más: el porcentaje de descuento o el importe total que pagarás en un año?

¿Cuándo una suscripción anual empieza a parecer demasiado cara?

¿Cuántas publicaciones de Substack has visto en rebajas en las últimas semanas?

Cuando un creador hace un descuento de su publicación, ¿cómo te sientes?

¿Qué porcentaje de descuento te hace sentir mejor?

Cuando te suscribes a un newsletter que realmente te gusta, ¿cuál es la razón principal por la que no pasas a una suscripción de pago?

¿Cuál es tu presupuesto máximo mensual para suscripciones a Substacks?

¿Qué te inspira a suscribirte a una suscripción de pago?

Análisis rápido: La respuesta a esta pregunta me transmite un mensaje increíblemente fuerte para todos nosotros los creadores: los lectores se mueven a la acción porque saben quién eres. (…)

¿Con qué frecuencia disfrutas recibiendo noticias de tus publicaciones favoritas?

Análisis rápido: Aquí está, amigos. La voz del colectivo diciéndonos lo que quieren en una cadencia de publicación. La mayoría (54,8%) dijo que una vez a la semana es todo lo que pueden soportar. Pero un nada despreciable 30,5% dijo que si reciben algo de primera calidad, varias veces a la semana no es un problema. ¿Te sorprende? (…)

¿Qué es lo que te hace sentir más valorado por un creador en Substack?

Análisis rápido: Creo que las respuestas aquí son un reflejo del verdadero vacío de conexión que existe en las plataformas de medios sociales heredadas como Facebook, Instagram y Twitter (ugh, X). Los lectores están hambrientos de conexión. La segunda respuesta más alta (un 37,5% que desearía que un creador se suscribiera a su newsletter, aunque como muchas de las personas que participaron en la encuesta se identificaron como lectores Y escritores, esto podría estar un poco sesgado) presenta una oportunidad. (…)

Cuando te conviertes en lector de pago de la publicación de alguien, ¿qué esperas recibir?

Análisis rápido: Cuando alguien pasa de ser lector gratuito de tu publicación a lector de pago, se produce un cambio inherente en la relación. Puede ser sutil. Lo más probable es que sea subconsciente. Pero una vez que se intercambia dinero por un servicio o un bien, todos tenemos expectativas. (…)

Compromiso de los lectores y preferencias de contenido

Sobre estas cuestiones:

Cuando encuentras una newsletter que realmente te gusta -y no puedes permitirte una suscripción-, ¿cuáles son tus formas favoritas de apoyar el trabajo del creador? (Elige hasta 3.)

¿Con qué frecuencia disfrutas recibiendo noticias de tus publicaciones favoritas?

Cuando un creador tiene que tomarse vacaciones, ¿qué prefieres?

Análisis rápido: Esta pregunta me dice mucho sobre cómo se sienten los lectores respecto a las publicaciones que apoyan. (…) ¿Qué haría falta para que los creadores sintieran, recibieran y crearan desde ese lugar de confianza recíproca?

¿Qué te hace sentir más valorado por un creador en Substack?

Por qué se dan de baja los lectores de pago, según los datos de la encuesta. Y lo que puedes (y no puedes) hacer al respecto.

La siguiente es la cuestión que está en el punto de mira de la mayoría de los creadores en estos días.

¿Por qué sueles darte de baja de las publicaciones por las que pagas? (Elige hasta 3.)

Observando este gráfico, está claro que hay algunos aspectos de la experiencia del lector que no podemos cambiar. Los creadores no pueden afectar razonablemente a la presión financiera actual en todo el mundo. Si alguien necesita darse de baja de tu publicación para seguir suscrito a otra que le sirva mejor, eso es lo que necesita y debe hacer (¡el 24,8% de los encuestados se identificó con esto!).

Además, si sus intereses han cambiado (21,3%), tampoco ahí podemos hacer mucho. Pero si en otros aspectos, como el artículo de Martina explica (véase).

2. 🌳🍋 ¿Cómo vender libros usando Substack y no pagando anuncios a Amazon?

Hemos escrito mucho sobre este tema (véase), pero nos ha llamado la atención un artículo publicado ayer (Mis 7 estrategias como autora para vender más libros en Substack), basado en la experiencia de su autora, Veronica Llorca-Smith, de El Limonero). Con permiso de ella, queremos ofrecer un pequeño análisis:

Si quieres vender libros, súbete a ola de Substack. Esto es lo que grandes y pequeñas editoriales están recomendando a sus autores en el mundo literario anglosajón. (…) La era digital está revolucionando al mundo editorial y ya no hay marcha atrás. Autores de todos los géneros están publicando vídeos en TikTok, reels en Instagram, y vídeos en YouTube. Quieren controlar el marketing y la distribución de sus libros, algo impensable y disparatado hace unos años. Y Substack ofrece una oportunidad de oro porque permite abrir una línea de comunicación directa y gratis con tus lectores, y tanto autores como editores quieren hacerse con un trozo del pastel.

De hecho, el mayor canal de promoción de su último libro es su newsletter inglesa.

Veronica afirma que, para promocionar tu marca como autor, necesitas, además del libro, dos componentes (hay quien disentirá, porque algunos sólo tenían lo primero):

Redes sociales

Una lista de emails

Una de las originalidades de Substack es que combina las dos (en realidad, fue un accidente que hay que agradecerle a Elon Musk).

Podrías argumentar que LinkedIn tiene un modelo similar, ya que incluye una opción de newsletter integrada pero tiene un problema de base: no te permite acceder a las direcciones de correo de los suscriptores.

Lo que no le resulta muy práctico:

… aunque tengo más de 9.000 seguidores en LinkedIn, alojar mi newsletter allí nunca fue una opción. Es como tener 9.000 “amigos” sin tener su número de teléfono.

Respecto de los gastos de promoción, con Substack:

“… no gastas ni un céntimo en publicidad, ya que todo el tráfico es orgánico. En 2024, dejé de invertir en anuncios publicitarios para mis cuatro libros porque Substack se ha convertido en mi agente exclusivo de relaciones públicas, dirigiendo a mis suscriptores a mis libros y productos digitales en Amazon y Gumroad. “

El tráfico genera clics y los clics generan ventas:

A continuación, si eres un autor (o aspiras a serlo), Veronica ofrece 7 estrategias para vender más libros a través de Substack. Aquí sólo las voy a listar, con algunas notas (para mayor detalles, por favor lee el artículo de Veronica):

Serializa tu libro (cada vez que serializa un libro, Substack crea una Sección en Substack)

Transforma a Substack en tu agente de RRPP (“Publicar un libro no es una carrera de sprint sino un maratón y es importante abodarlo como un proyecto a largo plazo: usa fotos nuevas, crea visuales atractivos con Canva, lleva tu libro de gira por el mundo…Yo empecé a promocionar mi libro 8 meses antes de publicarlo.”

Busca lectores (aunque sea gratis): “puedes usar tu libro como lead magnet para atraer a nuevos suscriptores.”

Crea tu Club de Lanzamiento: “La idea es reunir lectores voluntarios para que lean tu libro antes de ser publicado: les envías una copia gratuita y a cambio les pides que te ayuden a crear contenido, publicar reseñas honestas y promocionar tu libro en sus propias comunidades.”

Publica reseñas de fans y amigos

Crea un momento revelación de portada

Directos y Podcasts: “… he hablado en más de 20 podcasts y entrevistas presentando mis libros y mi trabajo como autora en Substack y otras plataformas.”

Los Artículos en Substack

▶ No es falta de fe. No estás loco.

Cartas para curiosos 💌 /

¿Te han dicho alguna vez que si tuvieras "más fe" no tendrías ansiedad? Durante mis ataques mas fuertes, cargué con esa culpa. Cada vez que mi corazón se aceleraba sin razón, cada vez que los pensamientos catastróficos se apoderaban de mi mente, me decía: "Si fuera una buena católica, esto no me pasaría." Mentira. Completa mentira. La ansiedad no es evidencia de fe débil.

▶ Este es error que comete el 90% de personas que quieren aprender Ciencia de Datos

The Learning Curve / 20h

Este que veis aquí soy yo justo antes de hacer mi primera natación en mar abierto. Y este video que veis aquí soy yo (en algún lugar) nadando en la ría de Bilbao hace unas semanas. The Learning Curve es una publicación apoyada por lectores. Para recibir nuevos posts y apoyar mi trabajo, considera convertirte en suscriptor de contenido gratis o suscriptor de pago. y tu te preguntarás: a mí que más …

▶ El Pernales, la construcción de un mito

Mapas Milhaud /

La semana pasada, en mi oda a Segovia, terminé hablando del Nuevo Mester de Juglaría y de cómo ayudaron a …

🌱💭 Por qué debes leer los clásicos

Jardín Mental /

Hay dos tipos de lectores. Los que se lanzan con entusiasmo al último best-seller del escaparate, y los que, de vez en cuando, …

▶ Cómo puedes estar pagando una suscripción cara durante meses sólo por ver un vídeo

LeyDerecho /

Cuando navegamos por internet con nuestro teléfono móvil es posible que, sin querer, presionemos encima de un banner de publicidad. El banner de publicidad nos pedirá directamente si aceptamos suscribirnos a un determinado “servicio Premium”. Tan solo basta que por error aceptemos suscribirnos al servicio Premium. En España, hay una empresa casi “fantasma” (no he conseguido encontrar su teléfono en internet) …

📜 Qué Piden los Inversores y Cómo Responder: Guía completa para Fundadores

VC, Startups y Mercados /

Además: Validar las ideas de las startups con los marcos 2-20-200 y 5 PM & Enviar notas en lugar de pitch decks.

▶ Cómo Pensar sobre el Agotamiento y el Mundo Académico

Bibliotecarios y Profesores /

Además de un montón de citas de un libro que estoy leyendo. Hace unos meses, me sentía bastante agotada. Mi motivación era baja. Estaba cansada. Mi agenda estaba a reventar, mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba mucho más llena y …

▶ Propósito, brújula y la meta en cada paso

Por amor al arte /

En el contenido de hoy nos preguntamos: ¿y si el propósito no es una meta, sino una brújula que se recalibra con el tiempo? Vamos a validar las distintas etapas de nuestra vida sin exigir coherencia. ¿Cómo? Con dos propuestas de escritura, un video sobre la meditación caminando y su paralelismo con la vida y sus metas, y la posibilidad de que te revise el texto y participar en el chat privado. …

▶ Por qué los infieles quieren ser descubiertos

Lo que no digo en voz alta /

Seguro habrán visto en estos días la noticia de los amantes que fueron atrapados por la Kiss Cam en un show de Coldplay, que no eran ni nada más ni nada menos que el CEO de una importante empresa y su jefa de Recursos Humanos. La verdad no conozco mucho de su historia o quienes son, solo sé que él tiene dos hijos, que la ex mujer le reclamó una cifra millonaria por la infidelidad y que ahora …

▶ Fantasmas

El rincón de Daledebil /

Hoy, al pasar por una inidentificable calle, me he acordado de que, hace muchos años, vivía por allí —quizás todavía lo haga— uno de mis mejores amigos de la Facultad, aunque solo creo haber estado en su casa en un par de ocasiones. No recordaba con exactitud la ubicación del piso y tampoco fui capaz de reconocer, con certeza, los alrededores, pero sé que era allí y, desde esta mañana, no he podido …

▶ Supera a tus competidores y gana clics con una sola palabra

Solo sé escribir /

El otro día leí en una newsletter esta frase: “Lo diferente es mejor que lo mejor” Ser diferente es lo que va a conseguir que asomes la cabeza por encima de tus competidores en el mar del marketing. Eso es lo que hacen todos los que dan la nota. A veces me pasa que veo que una persona o un producto tienen popularidad y me digo a mí misma: “Hay gente que lo hace mil veces mejor” Seguramente. Pero …

▶ El secreto que nadie te quiere contar sobre la consultoría

liderazgodelbueno.com /

Hoy te voy a contar una cosa muy guapa que nadie te contará por ahí. Durante muchos años trabajé como consultor. Ya sabes, iba con mi traje del una marca de fast fashio a edificios altos con cristales, me sentaba con la gente, les escuchaba y les decía lo que tenían que hacer. Más o menos era así. A veces hacía Excels complicados, otras veces leía textos legales y realizaba análisis, otras dirigí …

▶ Qué es "El rey vampiro" y qué aporta a un mundo saturado de libros

Fruska Gora /

"El rey vampiro" es mi primera novela, y durante años la he ido escribiendo no sólo como historia cerrada, sino como el núcleo —o la puerta de un entrada— de todo un universo narrativo que sigo desarrollando. A su alrededor han crecido mitos, genealogías, historias alternativas y muchas, muchas ideas. Si me das unos minutos, te la presento sin jerga de vendedor ni trucos de contraportada …

🍪 Windsurf navega a contracorriente y por qué la concentración te hará feliz

Esto me interesa /

El 24 de julio de 1911, Hiram Bingham III descubrió las ruinas de la ciudad inca de Machu Picchu en los Andes peruano …

▶ Los objetos que guardan memoria

La serendipia de la abeja /

Hoy quiero hablarte de algo que me fascina —como escritora, como lectora, como persona que guarda cajas de entradas de cine, cucharitas antiguas y postales descoloridas—: los objetos que guardan memoria. Sí, esos …

📨 Pregúntame #5: Decepción crónica

Cartas desde Neptuno /

“Cartas desde Neptuno” es una correspondencia íntima entre personas “neptunianas” (altamente sensibles, empáticas e idealistas) buscando nuestra peculiar forma …

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

