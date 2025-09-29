☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 Hemos hecho algunas pequeñas modificaciones: Sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes. Dado el alto volumen de artículos que la comunidad hispana publica entre el viernes y el lunes, y para no hacerlo tan largo, dedicaremos la edición del lunes sólo a reseñas e introducciones de posts publicados.

La importancia de ser un HUB de recomendaciones (ya hemos recomendado 839 suscriptores):

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Ya somos 1.296 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 31%. Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

Una biblioteca con los mejores artículos seleccionados por sus autores, por año, en español.

Un Directorio de newsletters de Substack en español, por temas, para encontrar boletines de tu interés, y los lectores lean el tuyo.

Crónicas de Substack, un resumen semanal de la mejor ficción en español publicada durante la semana en Substack.

Varias revistas colaborativas con más de 40 autores de Substack, cuyos textos se recogerán en libros. Ya estamos alcanzando el primer acuerdo editorial.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌El mineral que no sabemos ver

Sapienciología /

Hubo un tiempo no tan lejano en que entramos en la edad mineral : los recursos dejaron de ser simples materias primas para convertirse en fuerzas telúricas, casi míticas, que moldeaban el destino de los imperios. En ese Olimpo, ennegrecido por el hollín de las fábricas, tres nombres brillaron con el resplandor espectral de titanes industriales: Rockefeller, Carnegie y Frick.

📌Nihilismo y Crisis de Occidente

Ciencias Sociales /

Por: C. Bradley Thompson, profesor de filosofía política en la Universidad de Clemson, y Director Ejecutivo del Instituto Clemson para el Estudio del Capitalismo.

Vivimos tiempos difíciles. La cultura moral de la civilización occidental se está deshaciendo ante nuestros ojos. Esto parece evidente para quienes tienen ojos para ver. Tampoco es posible dejar de ver las cosas de las que hemos sido ..

📌El Algoritmo Decapitó a la Razón

Ink & Outsider /

Nos vendieron una deslumbrante ilusión y compramos, con la docilidad del converso, el pase a un paraíso de silicio. Nos prometieron el Ágora global, la democratización instantánea del conocimiento sin límites, una Ilustración 2.0 que haría infartar a Diderot y a d’Alembert. El festín, según, estaba servido para todos; el añejo saber de siglos, destilado y a un simple clic de distancia. Vaya estafa …

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. La columnista invitada de hoy es Renata.

Substack: La Flor de la Vergüenza y su Innovación

¿Es grosero e inapropiado que Substack ponga un icono o insignia (de una flor) junto al nombre de las personas en el que puedes hacer clic para ver a qué pagan por suscribirse? ¿Por qué Substack hizo esto (y por qué es importante)?

Apunta Cassandra Campbell (con permiso) que, a primera vista, estas insignias pueden parecer un bonito gesto: una pequeña flor, un agradecimiento silencioso, un guiño a la gente que apoya la edición independiente.

Pero esto es Substack. Y Substack no hace nada por accidente.

Esta actualización no es sólo estética; es un movimiento sutil pero estratégico diseñado para moldear el comportamiento, generar confianza y hacer crecer la plataforma.

1. El apoyo privado se ha convertido en una identidad pública

Hasta ahora, pagar por Substack era un acto principalmente privado. Apoyabas a un escritor, tal vez dejabas un comentario, pero tu participación no era inmediatamente visible.

Las insignias cambian eso.

Ahora, el acto de pagar se convierte en una señal pública; una pequeña pero poderosa forma de decir «Soy una persona real, creo en este trabajo y formo parte de esta comunidad».

Chris Best, Director General de Substack, lo dijo explícitamente en su anuncio:

Cuando la gente ve que te suscribes, estás creando una señal valiosa de que eres un humano real y no un bot, y ayudando en la lucha contra el spam, los trolls y otros problemas que plagan las plataformas de Internet. Cuando ves a alguien que se suscribe a lo mismo que tú, tienes una conexión instantánea.

En otras palabras, Substack está transformando la asistencia de pago en una cuestión de identidad y confianza.

2. La prueba social gamificada crea un volante de crecimiento

Aquí es donde las cosas se ponen realmente inteligentes: las insignias no sólo tienen que ver con la confianza. También son un mecanismo de crecimiento.

Ver a alguien con una insignia de una flor puede desencadenar FOMO.

Saber que otros apoyan una publicación te hace más propenso a hacer lo mismo (hola, prueba social).

Tener tu insignia visible en las respuestas o Notas aumenta tu propia exposición e incluso puede atraer la atención hacia tu publicación.

Es gamificación sutil. Una forma de:

Normalizar el pago por contenidos.

Hacer que los lectores sientan que «forman parte de algo».

Animar a los creadores a apoyarse mutuamente (y que se les vea haciéndolo).

Ya hemos visto esto antes: La verificación Twitter/X, las rachas de actividad de GitHub, las insignias de LinkedIn para las mejores voces. El sistema de flores de Substack es su propia versión, adaptada al mundo basado en la confianza de los boletines informativos.

3. Una solución ligera al spam de plataforma

Substack ha ido evolucionando lentamente de una herramienta de publicación unidireccional a una red social de ideas. Pero ese cambio conlleva retos de moderación, como el spam, los bots y los malos actores.

Al hacer público y visible el apoyo, las insignias crean una capa de verificación ligera que no requiere una moderación centralizada ni un sistema formal de «marcas de verificación».

En otras palabras, si tienes una flor, es probable que seas una persona real que está comprometida económicamente con el ecosistema y es más probable que se te trate como un participante digno de confianza.

Además, como señala, esto puede ser sólo el principio. Aunque hay más posibilidades, he seleccionado estas dos:

Un sistema de reputación sin moderadores

Plataformas como Twitter, Instagram y LinkedIn dependen en gran medida de la moderación central o de puntuaciones de confianza algorítmicas para gestionar el comportamiento de los usuarios.

Las insignias de Substack ofrecen algo diferente:

Una señal descentralizada y opcional de buena reputación.

Vinculada no al comportamiento, sino a la participación económica.

Visible dondequiera que aparezcas en la plataforma.

Eso es útil ahora. Pero podría llegar a ser esencial a medida que crezcan las funciones de Notas, recomendaciones y chat. Imagina que los poseedores de insignias tuvieran prioridad en los feeds de Notas o aumentaran su visibilidad en los comentarios.

En otras palabras: tu insignia podría convertirse en tu pasaporte.

Y sí... es monetizable

Substack es una empresa dedicada a ayudar a los creadores a ganar dinero. Las insignias no son sólo confianza y comunidad. Las insignias también crean:

Una razón para suscribirse a más de una publicación.

Una sutil presión de grupo para convertirse en lector de pago.

Nuevas vías de mejora para los suscriptores gratuitos que quieran la flor.

Substack siempre se ha resistido a convertirse en una plataforma de «growth hack». Pero las insignias son una forma inteligente y acorde con la marca de generar ingresos sin que parezcan transaccionales.

Y si deciden ampliar este sistema, las insignias podrían formar parte de niveles premium, programas de afiliación o incluso colaboraciones con creadores.

Innovaciones en Substack

Como dijimos en otro lugar, Substack está cambiando rápidamente y parece que apuesta por la señalización social para aumentar las conversiones: la gente no sólo pagará por leer, pagará para que la vean pagando. Lo cual puede ser bueno o malo, depende de la perspectiva con que se vea. (Por cierto, los que tienen el “badge” de best-sellers no parece que puedan tener también ese icono; parece que no hay espacio para los dos. Pero si se puede ver con el cursor sobre el “badge”).

Ante el debate sobre otra “innovación” de Substack, el jefe de diseño de Substack (que antes trabajaba en Facebook, lugar que parece haber sido la fuente de inspiración de esto) escribió la siguiente nota, que permitió traducir a David:

En relación a estos módulos laterales escribiremos una columna en breve. Por ahora, me gustaría hacerte 2 preguntas sobre esta flor (publicaremos el resultado total de la encuesta):

¿Estás de acuerdo con la decisión de Substack de incluirla en los perfiles?

¿Prefieres tener este icono, te da igual, o prefieres no tenerlo tú (no pagas suscripciones), aunque los demás sí lo tengan? (publicaremos el resultado total de la encuesta)

Una Nota para Reflexionar

Nuevo Formato del Diario

Contamos con nuevos co-editores que se unirán al equipo. Hemos preguntado si cada co-editor podría ocuparse de todos los temas el día que le toque, o cada co-editor podría ocuparse de temáticas diferentes. Este es el resultado de la votación:

Nota importante: Las columnas, noticias sobre Substack y trucos seguirían igual que hasta ahora.

Es decir, y cumpliendo con el resultado amplio de la votación, en breve cada edición es temática (como una revista temática). Agruparemos todos los boletines a reseñar en 3 grandes temas, y de esta forma, por ejemplo, el co-editor del lunes se podría ocupar de negocios de toda la semana, y el del miércoles de los temas tecnológicos de toda la semana.

La mayoría de co-editores ya han manifestado que prefieren encargarse de un tema (la segunda opción), y además esta solución permite profundizar y ser más detallados, dividiendo el boletín temático en subtemas. Esto no sólo permitiría que los lectores pudieran encontrar lo que buscan más rápidamente, sino que nos permite incluir más boletines y, además, recursos relacionados pertinentes.

Por ahora, eso es todo.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

▶ La Paradoja de la Confianza

Audiencias y Directorio /

¿Cómo consiguieron los primeros clientes las startups con negocios anclados en la superación de un gran umbral de confianza, cuando no tienen ningún historial en el que apoyarse? La confianza no es irracional ni predecible Los seres humanos tenemos cierta disposición a confiar en los demás, y si observamos la evolución de nuestros comportamientos, hemos tenido que enfrentarnos a muchos …

▶ Despertares 86.-

Cuca Casado /

Te abro mi diario personal: cavilaciones y curiosidades que me han acompañado durante la semana. Una dádiva con la que espero que tu día empiece —o acabe— de forma diferente… “Estoy viva”. Una verdad que es principio y semilla de todo lo posible. Una maldición antigua y una bendición presente. Dos palabras sencillas que contienen todo el poder y el …

🍀 7 reglas que cambiarán la forma en que vives y trabajas

Tu Coach personal /

Hay textos que se leen y se olvidan. Y luego están esas ideas que se te clavan, que resuenan dentro y no te sueltan. Lo curioso es que, a menudo, no son ideas complejas. Son frases simples, casi evidentes, pero que …

🖥️​ No te aferres a tu idea de negocio

Negocios Digitales /

A veces tenemos un proyecto en el que hemos puesto muchas horas y mucho cariño, y no nos damos cuenta de que las cosas no son como nosotros queremos que sean. Por eso, en la edición semanal de esta, tu newsletter, te voy a contar mi experiencia con el que puede ser mi primer cliente teutón, y su proyecto de e-commerce. En mi …

▶ ¿Qué significa realmente la “salida al mercado” (GTM)?

Audiencias y Directorio /

Un marco de 6 pasos para articular estrategias de salida al mercado (GTM). Creo que he dado con un marco para articular (la mayoría de) las estrategias de salida al mercado (“go-to-market” o GTM). Descubrí que una estrategia GTM a menudo comienza con una compensación deliberada. Esta compensación permite a la empresa crear una …

▶ El arte de hacer visible lo invisible

Por amor al arte /

Escribir nace en el cuerpo. Todo lo que sentimos, lo que callamos y lo que creemos haber olvidado, queda inscrito en él con una precisión asombrosa. El cuerpo recuerda la textura áspera de una despedida, el olor metálico del miedo, el temblor en la boca del estómago antes de tomar una decisión que lo cambiará todo y las archiconocidas mariposas en el estómago cuando se acerca la persona que amas.

▶ No leas esto si acabas de discutir con alguien

El mapa del cambio /

No pienses en un oso blanco montado en un caballo. … Bien, ahora que lo has hecho, hablemos de cómo tu mente sabotea tu cuerpo. ¿Por qué sigues cabreado si ya no hay nadie contigo? No hay nadie gritándote. La discusión ya acabó. Las frases se dijeron, los portazos se dieron… Ya han pasado horas, pero tú sigues ahí. Repasas lo que dijiste. Ensayas respuestas perfectas que nunca diste. Te reprochas …

▶ Honos 275. Un diseño de marginados

Honos /

Hay una fase en todo proceso de diseño en el que todavía no has tomado decisiones fuertes, formales, no hay una dirección clara ni un boceto definitivo, pero algo ha comenzado a gestarse. Es una fase confusa, poco visible, difícil de justificar si uno tiene que rendir cuentas, pero es indispensable. Es el tiempo en el que diseño amasa el gesto previo a la forma …

▶ El principal motor de innovación es la viralidad en redes sociales

Causas y Azares /

Llevaba tiempo sin conseguir publicar Causas y Azares dos semanas seguidas. Vamos a celebrarlo con la lista de lo más leído de la semana pasada: todos necesitamos un plan B , hay quien perdió 20000 euros apostando mientras estaba ingresado por esquizofrenia , así está ganando España la batalla turística a Francia.

🌱💭 Cómo leer un libro (de verdad)

Jardín Mental /

Leer es fácil. Leer bien, no tanto. La mayoría pasan páginas. Pocos exprimen cada línea. Esta carta es para quien …

▶ Crea tu Producto Digital en 7 días

Emprender /

Con una sola instrucción (“prompt”) ¿Sabes que la mayoría de los creadores complican en exceso la creación de productos? Tienen una lluvia de ideas interminable. Retocan esquemas durante semanas. Se obsesionan con las herramientas de diseño, los colores de la página de destino y los formatos de contenido. Pero, ¿y si pudieras saltarte todo eso y lanzar tu producto digital en 7 días?

▶ El dilema del CMO: eficiencia vs humanidad.

Rebel Intel /

El optimismo reina entre los directores de marketing con respecto a la IA generativa: el 80% se muestra positivo y confiado ante el potencial de la tecnología , mencionando abundancia de pilotos con éxito y la constante aparición de nuevas herramientas. Más de 200 CMOs fueron encuestados por BCG , el pasado mes de mayo: el 71% planea invertir más de 10 millones de dólares anuales en esta tecnología …

▶ La página llena de septiembre

Cosas que (me)pasan /

Años y años escribiendo sobre el mes de septiembre, y es ahora cuando me he dado cuenta de que septiembre es el mes que más cambia desde su inicio hasta su final. Cambia él, cambia el tiempo y su percepción y cambiamos nosotros o, por lo menos, cambio yo. Si me miro a principios de este mes casi parezco otra persona: lo que pensaba, lo que creía, cómo me vestía, lo que esperaba. Ahora, rozando el …

▶ El de la receta que se te quema en el horno

El ingrediente secreto /

Dicen los escritores organizados (esa especie mitológica que debe de vivir en una dimensión paralela, junto a los que tienen el cajón de los cubiertos perfectamente ordenado) que tener un plan es fundamental. Un plan de escritura. Un calendario editorial. Un Excel con colores para marcar avances. Yo, que también he caído en esa trampa, me he prometido muchas veces que esta vez sí: esta vez escribo …

▶ Breaking News: Empiezo mi 7ª Carrera Profesional

No Solo Suerte /

¡Rafa Sarandeses explica cómo cambia de rol en su consultoría (de CEO a sólo accionista) porque le han encantado 2 productos/empresas que quiere ayudar a desarrollar.

▶ Estamos todos en el mismo baile.

Doble Piso /

“Si abordás cada situación como asunto de vida o muerte, morirás muchas veces”. - Adam Smith. Este año dejé pasar muchas oportunidades. Puedo contar al menos 5 acciones que tenía “ahí” listas para comprar a un precio y en un momento interesante, pero se me escaparon. Hoy están 70-90% arriba en dólares. Negocios que realmente hicieron la diferencia. Solía castigarme por perderme estas subas, pero …

▶ Ponga un neptuniano en su vida

Cartas desde Neptuno /

Una edición más de una correspondencia íntima entre personas “neptunianas” (altamente sensibles, empáticas e idealistas) buscando nuestra peculiar forma de encajar en este mundo.

▶ Un año como Substack Bestseller: balance honesto de una montaña rusa inesperada

Escribe en Substack /

Hace un año me convertí en Substack Bestseller. Me encantaría haber guardado una captura de la notificación, pero me pilló de vacaciones y vivo con las notificaciones desactivadas, así que estaba destinada a perderse en el tiempo. Sí que creo que publiqué una note cuando me di cuenta.

▶ Un príncipe de los vampiros (Isporuka, Capítulo 8)

Fruska Gora /

Isporuka es un cuento de vampiros que se publica por capítulos.

▶ Ideas y palabras

Ingeniero de letras /

Hablamos entre nosotros con una naturalidad tan directa y sencilla que pareciera que la comunicación es una cosa fluida y absoluta. Pero es enormemente contingente. Hay abismos entre lo que yo he pensado y lo que he sido capaz de articular; entre lo que he expresado finalmente y lo que se ha podido transmitir al medio correspondiente - los caracteres en una newsletter, las vibraciones acústicas …

▶ El software crea cultura. IA la transforma.

@Titonet Pills /

Llevo una semana con una frase que me resuena, pero aún no sé cómo aterrizarla , así que voy a escribir para ordenarme las ideas. Espero que este proceso de ordenar conceptos sea útil a todos los que me dejáis vuestro correo para que os comparta las ideas y pensamientos que me rondan la cabeza. La secuencia es la siguiente: Voy a darle forma a este pensamiento y traducir la intención que hay detrás …

▶ La verdadera intimidad de las cosas

Superfluor /

Iván Leal vuelve con su gaceta donde interconectar ideas y recursos de los que extraer inspiración.

▶ El auge del Forward Deployed Engineer

Suma Positiva /

Samuel Gil ofrece la última edición de su boletín.

▶ ¿De verdad necesitas otra herramienta? O solo un poco de orden.

Está todo mal /

Hay una escena muy común en muchas empresas, a ver si te suena. El director gerente (o la directora, claro) llega a la oficina y dice: “ Tenemos que probar esta herramienta, la está usando todo el mundo. ” Una semana después, media empresa tiene otra pestaña abierta en el navegador, otra app en el móvil y otro canal que nadie sabe si hay que mirar o no. Nadie la ha integrado bien con lo que ya …

📜 OpenAI reveló las ideas de las próximas startups de IA de 1.000 millones de dólares & Dónde publicar tu startup y conseguir los primeros usuarios

VC, Startups y Mercados /

📃 Además: Paradoja de la productividad de los asistentes de codificación de IA, Métricas correctas para medir el alcance.

▶ Llevas años hablando de tu novela

Alicia Pérez Gil: elijo escribir / 2d

Hace dos o tres años (o dos o tres meses, no nos pongamos optimistas) publicaste una novela. Ojo, que esto no pasó porque sí, llegó tras mucho trabajo y una inversión emocional que ríete tú de preparar una boda. Al principio vendiste algunos ejemplares, el boca a boca funcionó decentemente y hasta te animaste a hablar de ella en tu blog, en Instagram y donde pudieras. Al fin y al cabo era tu novela …

🌱💭 De ideas sueltas a capítulos claros (II)

Jardín Mental /

En esta serie te cuento todo lo necesario para pasar de no haber escrito nada a tener tu primer manuscrito listo para publicar. Nos centramos en la no ficción, pero hay ideas válidas para otros géneros también. En el primer artículo hablamos de cómo practicar en público es clave para encontrar …

▶ La Industria Musical

Chamberly /

La industria musical se encuentra en un estado de cambio. Durante el 99% de la historia, la música se experimentaba CON lo visual -estabas allí, era en directo, podías ver cómo sucedía- y luego, durante los últimos 100 años, se podía grabar, por lo que había una desconexión. Ahora parece que hay una desconexión casi total: no experimentas nada a través de un celular (y, antes,un ipod), así que …

▶ Transformación de la Estrategia de la Cadena de Suministro y de Operaciones: El Rol de sus Directores

Liderar y habilidades interpersonales /

El impacto de la IA y lo digital más allá de la experimentación para transformar la industria, en el marco de las tendencias mundiales en las cadenas de suministro de la industria manufacturera. Nota: La transformación estratégica de los responsables de la cadena de suministro y de las operaciones …

▶ Un Salario Justo en la Industria de la Restauración: Debate y Regulación en EEUU

Chamberly /

Revisa tu Factura: «No gravar las propinas» es un Plan del Sector de la Restauración La política «populista» de Trump está respaldada por la Asociación Nacional de Restaurantes, probablemente porque no impedirá que los establecimientos paguen a los camareros por debajo del salario mínimo. Un proyecto de ley propuesto en el legislativo …

▶ ¿Son las plataformas de redes sociales los próximos centros comerciales en decadencia?

Creadores /

Estar en el centro comercial era genial, hasta que dejó de serlo. No hace mucho, esperábamos que estos lugares de reunión artificiales pudieran ser sustitutos sólidos y vitales de los barrios que derribamos. Pero lo que he aprendido es que se paga un alto precio por sustituir una comunidad real por una falsa.

📜 La Historia del Origen de OpenAI y Formas de conseguir Contactos de Capital Riesgo Sin una Red de Contactos

VC, Startups y Mercados / 2mo

Además: Comportamiento gregario entre los principales capitalistas de riesgo, cómo crear una startup de agentes de IA de 10 millones de dólares, El SEO no ha muerto & Más.

▶ Transformación de los Directores de RRHH: Cómo pueden cambiar sus Organizaciones

Carreras / 2mo

¿Cómo pueden los directores de RR. HH. transformar las organizaciones? Los recursos humanos se encuentran en un momento crucial, oscilando entre su modelo tradicional y nuevas competencias para convertirse en agentes del cambio en las organizaciones del futuro. En los últimos años, la función de recursos humanos se ha enfrentado a numerosos retos que la han llevado a realizar importantes transformaciones …

▶ ¿Se Puede Prevenir la Demencia?

Humanidades y Estilo /

No existe una forma segura de prevenir todos los tipos de demencia, ya que los investigadores siguen estudiando cómo se desarrolla esta enfermedad. Sin embargo, hay pruebas fehacientes de que un estilo de vida saludable puede ayudar a reducir el riesgo de ..

📜 Las Métricas de Inicio que Engañan a todo el Mundo | Añadir una función porque ChatGPT cree erróneamente que existe

VC, Startups y Mercados /

Además: El manual de adopción de la IA de Shopify.

▶ Liderazgo en la Escritura Académica

Liderar y habilidades interpersonales /

Guía sobre los Procesos de Escritura Académica en los Contextos Vitales: La escritura académica puede ser un proceso disperso, en el que el tiempo de investigación y composición se dedica a rachas. Las responsabilidades docentes, administrativas y familiares pueden desbordar incluso las mejores intenciones de los académicos más dedicados a la escritura programada. Los procesos de escritura e investigación …

▶ Ingresos para Creadores: Crear y Vender Productos Digitales

Creadores /

Por qué crear y vender productos digitales sigue siendo una de las mejores formas de ganar dinero en 2025. ¿Por qué deberías subirte al carro digital? Analicémoslo: 1. Gastos generales bajos Olvídate de los almacenes, los envíos o la gestión de inventario. Los productos digitales te ahorran …

▶ Audiencias Participativas: Newsletters

Directorio de Substack /

Sumérgete en el variado universo de las audiencias participativas con los boletines de Substack. El Directorio de Substack es el lugar para estar informado de las iniciativas de la comunidad hispana en esta plataforma. Audiencias participativas: Cuando los lectores dejamos de ser espectadores.

▶ 3 Conclusiones de la Encuesta a los Lectores de Substacks

Creadores /

+ un Año de Auditorías de Datos 📊 Lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre los precios, la confianza y la psicología del lector. Hace un año, envié una encuesta a los lectores para comprender mejor por qué la gente decide pagar -o no pagar - por los boletines que les gustan. Más de 400 respuestas después, ese conjunto de datos ha dado forma a un año de sesiones de estrategia …

▶ Cómo puedes estar pagando una suscripción cara durante meses sólo por ver un vídeo

Ley Derecho /

Cuando navegamos por internet con nuestro teléfono móvil es posible que, sin querer, presionemos encima de un banner de publicidad. El banner de publicidad nos pedirá directamente si aceptamos suscribirnos a un determinado “servicio Premium”. Tan solo basta que por error aceptemos suscribirnos al servicio Premium. En España, hay una empresa casi “fantasma” (no he conseguido encontrar su teléfono) …

📜 Qué Piden los Inversores y Cómo Responder: Guía completa para Fundadores

VC, Startups y Mercados /

📃 Además: Validar las ideas de las startups con los marcos 2-20-200 y 5 PM & Enviar notas en lugar de pitch decks.

▶ Cómo Pensar sobre el Agotamiento y el Mundo Académico

Bibliotecarios y Profesores /

Además de un montón de citas de un libro que estoy leyendo. Hace unos meses, me sentía bastante agotada. Mi motivación era baja. Estaba cansada. Mi agenda estaba a reventar, mi bandeja de entrada de correo electrónico estaba mucho más llena y el tiempo era horrible incluso para los estándares de Saskatchewan en febrero. Así que hice las dos cosas dentro de mi agencia que parecía …

▶ Los Hombres no son Suficientes y cómo las Mujeres Problemáticas se Convierten en Parias

Humanidades y Estilo /

Los Hombres no son Suficientes: La nueva serie de Netflix de Lena Dunham, “Too Much”, es una farsa heteropesimista disfrazada de comedia romántica. Por: Kate Manne, escritora y filósofa de la Universidad de Cornell, autora de Down Girl: The Logic of Misogyny (2018), Entitled: How Male Privilege Hurts Women (2020) y Unshrinking: How to Face Fatphobia (2024). Advertencia de contenido: abuso emocional.

▶ La Autoeficacia Empresarial

Emprender /

Un número creciente de estudios sobre la motivación, las intenciones y el comportamiento empresariales incluyen la autoeficacia empresarial (ESE, por sus siglas en inglés) como variable explicativa. Aunque existe un amplio consenso entre los investigadores sobre la importancia de incluir la autoeficacia empresarial en un modelo de intencionalidad, sigue habiendo incoherencias …

▶ Relaciones Extramatrimoniales

Ciencias Sociales /

Las relaciones extramatrimoniales se han estudiado en gran medida desde perspectivas psicológicas, sociológicas, jurídicas y de salud pública, cada una con sus propias preocupaciones. El interés habitual por estudiar las aventuras extramatrimoniales desde una perspectiva psicológica ha sido teorizar sobre la dinámica del matrimonio y las relaciones y, en última instancia, ayudar a los terapeutas …

📜Cómo Recaudar Dinero: Consejos de un Fundador que recaudó 1.000 millones de dólares

VC, Startups y Mercados /

📃 Además: La métrica CAIR puede predecir el éxito de tu producto de IA & Guía de salas de datos para fundadores. Aquí nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo.

▶ SEO por Temas: La Forma más Inteligente de Aumentar la Autoridad

Audiencias y Directorio /

Di adiós al SEO superficial. A continuación te explicamos cómo una mentalidad que da prioridad a los temas genera mejores resultados a largo plazo, sistemas de contenidos y la implicación de las partes interesadas.

▶ Suerte y Caos: Por qué Algunos Prosperan a Pesar de Todo

Emprender /

Incertidumbre, Muchos profesionales y observadores se preguntan por qué algunas empresas prosperan en la incertidumbre, incluso en el caos, y otras no; y qué rol juega aquí la suerte. Basándose en varios años de investigación, respaldada por un análisis riguroso e impregnada de experiencias personales, se examinan en esta guía los factores clave para construir una empresa verdaderamente grande …

▶ Cuidado con los Expertos

Emprender /

Nota: Este texto forma parte de la serie sobre autónomos y de la guía: Vida de autónomo: Cómo sobrevivir y prosperar como profesional independiente (La Guía Definitiva para Dirigir con Éxito un Negocio Autónomo). Existen circunstancias en las que podrías tener que recurrir a asesoramiento externo para ayudarte a poner en marcha y desarrollar tu empresa. Hay muchas ocasiones en las que los asesores …

▶ Vida de Autónomo: Cómo Sobrevivir y Prosperar como Profesional Independiente

Emprender /

La Guía Definitiva para Dirigir con Éxito un Negocio Autónomo. ¿Cansado de fichar y salir perdiendo? ¿Quieres dedicarte a un trabajo creativo y satisfactorio en tu tiempo libre y además ganarte la vida en el proceso? Esta guía enseñará a todo tipo profesionales independientes (incluyendo a creativos ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos, animadores y demás) cómo crear un negocio de éxito …

▶ Negociaciones Salariales y Acuerdos Laborales

Derecho Empresarial /

El empleo es un acuerdo entre dos partes. Idealmente, este acuerdo debería implicar el intercambio de dos mercancías de igual valor: el dinero y los recursos del empresario por el tiempo y el esfuerzo del trabajador. Muchos empleados creen que no están en condiciones de negociar, pero como dice el refrán: «Todo es negociable». A medida que progreses en tu carrera y aumente tu capacidad de influir …

▶ Investigación Etnográfica

Ciencias Sociales /

«La cultura no está ahí, esperando pacientemente a ser descubierta, sino que debe deducirse de las palabras y acciones de los miembros del grupo estudiado». La “cultura” como tal, como declaración explícita de cómo actúan y creen que deben actuar los miembros del grupo social, no existe hasta que alguien que actúa en el papel de etnógrafo la pone ahí” -Wolcott 1987 La Etnografía Crítica.

▶ Directores Académicos: Cómo se Autoalimenta la Confianza en las Conversaciones de Alto Nivel

Bibliotecarios y Profesores /

Cuando diriges con confianza, los demás confían más en tu liderazgo. Imaginemos que eres un responsable académico. Un directivo, también del sector de la educación y la formación, al que no conoces muy bien te está presentando una nueva idea, un proyecto, que requiere una inversión de recursos no trivial y puede ser controvertida con partes de la organización. En un caso, el directivo entra en la …

▶ Mas Allá de la Mortalidad: Los Retos de la Congelación de Cuerpos (Guía Breve)

Ecología /

Desde al menos la década de 1960, los ricos congelan sus cuerpos con la esperanza de ser despertados en algún futuro lejano en el que se haya resuelto la mortalidad. El problema es que, a pesar de los avances de la ciónica, aún no sabemos cómo revivir a alguien una vez sometido al proceso. Los pacientes simplemente están haciendo una apuesta financiera masiva de que no sólo la humanidad alcanzará …

▶ Cómo Ganar Entrevistas con Tu Organización y Clientes

Carreras /

Los puntos siguientes son profundamente relevantes hoy en día, tanto si trabajas dentro como fuera de una organización. Te pueden servir cuando trabajas con tu empresa/organización (aunque no sea tuya) y tus clientes, no para ellos. Como autónomo, empresario o trabajador. Prepárate para responder a preguntas personales. Tu personalidad y …

▶ Autónomo: Define tu Modelo de Negocio

Emprender /

Autónomo o Profesional Independiente: Define tu Modelo de Negocio Más de 1.000 millones de personas utilizan las redes sociales hoy en día. ¿La mayoría de ellas están perdiendo el tiempo? Por supuesto que sí. Mucha gente está cantando las alabanzas del marketing online y las redes sociales en estos días, pero gran parte de ello no es más que un montón de exageraciones. Puede que estas personas se …

▶ Crecimiento Orgánico de las Empresas e Innovación

Emprender /

Hacer crecer una empresa ya de por sí grande no es tarea fácil, y aún es más difícil hacerlo de forma sostenible. Existen dos vías: Puedes crecer desde fuera a través de fusiones y adquisiciones, o puedes crecer desde dentro a través de la innovación diseñada …

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo.

🗂 Si has notado que tu voz interna se ha convertido en tu peor enemiga, esta pieza es para ti.

Disecciono algo que muchas creamos sin darnos cuenta: el paso de la autocrítica sana a la autoflagelación destructiva. Ese momento donde la voz que te motiva a mejorar se convierte en la que te paraliza.

Para quienes están hartas de ser su propia fiscalía interna.

🗂 Sobre besos, amigos, la vida y las cosas que no se dicen.

Espero que os guste ☺️

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ Cómo hemos ahorrado cientos de horas y euros en la creación de contenido gracias a la IA

The Learning Curve /

En el episodio de esta semana, os cuento un caso práctico de uno de mis proyectos personales, Nexus Club , una empresa que se dedica a crear equipaciones de fútbol con diseños 100% únicos y personalizados para cada equipo. El gran reto al que nos enfrentábamos era el coste, tanto en tiempo como en dinero, de mostrar cada uno de estos diseños.

🌳🍋 Secretos de Autoras [Grabación]

El Limonero /

En esta sesión de Ekho Comunicación y El Ingrediente Secreto y yo unimos fuerzas para contaros nuestros secretos de autoras y ayudaros con vuestra estrategia de lanzamiento, marketing y ventas de libros sin tener que invertir un dineral en anuncios de Amazon: ✔️ Técnicas en Amazon KDP ✔️ Tips para un lanzamiento de éxito ✔️Mejores prácticas para promocionar tu libro ✔️ Ideas creativas para la …

▶ A3. Cómo pensar mejor, con Val Muñoz del Bustillo

Aprendizaje Infinito /

Una conversación con Val Muñoz del Bustillo sobre lo que pasan por alto las personas que la desprestigian la razón, los aprendizajes de más de 10 años emprendiendo, su experiencia en el sistema educativo y por qué no ir a la universidad se ha convertido en una de las mejores decisiones de su vida, si es mejor aprender leyendo ensayos o clásicos de la literatura, por qué la valentía es importante …

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.296 (Tasa de apertura media: 31 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 98.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario