🏛 LA GRAN HISTORIA

🎏 ¿Qué está pasando con AI Overviews en Google y los nichos? : ¿Es el fin de los nichos?😱

Y al final todo se reduce a lo de siempre, dice Maca-chan en este artículo:

Hacer un mejor contenido

Que los usuarios quieran navegar por tu web

Y, preferiblemente, que quieran volver

Es decir: hacer una web de calidad, con buen contenido que enganche al usuario a tu web y además, generando una marca con tu web.

Y es cierto que en los últimos meses, o ya incluso años, cada vez vamos más a una tendencia de generación de una marca que le de confianza al usuario en vez de hacer los nichos de siempre.

Pero yo hoy te propongo otra cosa…

Pásale por la derecha a AI Overviews

Si no puedes superarla, simplemente esquívala.

Y es que si te soy sincera, yo apenas he notado los efectos de la integración AI Overviews en las estadísticas de mis webs monetizadas.

Me di cuenta de que estaba apareciendo cada vez más en las SERPs porque cuando yo buscaba algo en Google siempre me salía.

Y si, en alguna web 100% informacional algo he notado. Pero como en mi portafolio de nichos apenas tengo webs de ese tipo, no he notado prácticamente nada en mis ingresos.

De hecho, en los últimos meses he ido deshaciéndome de varias de estas webs porque poco a poco se van muriendo ellas solas.

Así que vuelvo a lo que siempre os digo en esta newsletter. Y es que en mi opinión, lo mejor es hacer webs que tengan una funcionalidad que obliguen al usuario a entrar en tu web y navegar por ella a tu antojo.

💌 NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

💰 ¿Por qué las marcas buscan en Substack valor y creación de comunidad?

En un artículo titulado “Por qué las marcas recurren a Substack para crear valor y crear comunidad” Econsultancy afirma que Substack está empezando a captar la atención de las marcas como medio para ofrecer perspectivas únicas y profundizar en el compromiso.

¿Cómo lo están utilizando y qué deberían deducir los profesionales del marketing de sus resultados?

«Las plataformas sociales tradicionales están cada vez más saturadas y se rigen por algoritmos, lo que hace que el alcance orgánico sea cada vez más difícil e impredecible», dice el CMO de la agencia de marketing de influencers Billion Dollar Boy. Al mismo tiempo, «el público actual espera relevancia, matices y valor, ya sea en forma de entretenimiento, educación o inspiración».

La solución que algunas marcas están encontrando a este enigma es Substack. Sus boletines están surgiendo como una nueva forma de atraer al público a través de contenidos diferenciados, profundizando en la comunidad y la lealtad. Entonces, ¿por qué Substack atrae la atención de las empresas, y qué deben tener en cuenta las marcas para sacarle el máximo partido? En otras palabras:

¿Cuál es el atractivo de Substack?

Tras explicar la historia de Substack, sus funciones, y algunos desacuerdos entre los operadores que la usan, los redactores del artículo señalan:

Hasta ahora, sólo unas pocas marcas selectas se han aventurado formalmente en Substack, la mayoría de las cuales son empresas pequeñas o dirigidas por creadores que pueden ser más ágiles y experimentales con su estrategia de marketing. Las marcas que quieran participar en Substack también deben tener en cuenta que las directrices de contenido de la plataforma prohíben las publicaciones cuyo único objetivo sea anunciar productos o servicios externos, dirigir tráfico a sitios de terceros, distribuir ofertas o mejorar el SEO.

Más tarde describe dos ejemplos: M.M.LaFleur y SmartFlyer. Pero hay más marcas en este espacio (véase Loftie, TheRealReal, y Rare Beauty) y da algunos consejos, bastante genéricos. Yo seleccionaría este:

Deja los argumentos de venta en la puerta - Puede que esto no haga falta decirlo después de todo lo que hemos tratado anteriormente, pero sería un error pensar en Substack como un canal de ventas. En lugar de eso, las marcas deberían fijarse un objetivo principal no comercial, como reforzar sus valores, poner en primer plano la experiencia interna, crear un espacio comunitario, ofrecer perspectivas exclusivas o similares. Con una amplia gama de boletines Substack de calidad, a los suscriptores no les faltan buenas opciones de asesoramiento, información o incluso comunidad, así que ¿por qué deberían participar en uno de una marca? Aunque depende de las marcas decidir cómo destacar entre la multitud, la forma más rápida de alejar a los suscriptores es ser abiertamente comercial. Está bien querer hacer crecer el negocio y mover las ventas a largo plazo, pero no debe ser lo único que se tenga en cuenta.

📖 La función de texto a voz en los artículos de Substack

Esta función está disponible en la mayoría de las publicaciones de Substack, pero no en todas. Si no ves esta función en tu publicación de Substack, es posible que se active automáticamente más adelante. (La costumbre de Substack de restringir cosas a los nuevos, y a los que viven en determinados países como Venezuela).

Si tu publicación tiene la función de texto a voz, puedes seleccionar entre una variedad de voces que los oyentes oirán cuando se lea tu entrada en voz alta.

Dirígete a la sección Marca de la página Configuración de tu publicación. Junto a «Voz de lectura en voz alta», selecciona en el menú voces femeninas o masculinas con diferente tonalidad y pronunciación. El ejemplo de las voces es en inglés.

Oliver (voz masculina con un tono neutro directo) será la voz por defecto a menos que se seleccione una voz diferente. Aunque a mi me sale por defecto Tyler en unos, y Victoria en otros, que son femenino.

Consejos para el texto a voz:

Al igual que un episodio de podcast o una voz en off, el audio se reproducirá en segundo plano a menos que pulses pausa o salgas/cierres completamente la aplicación, es decir, la elimines del menú de aplicaciones abiertas de tu dispositivo.

Si una Substack no tiene disponible la función de texto a voz o en algunas entradas antiguas, puede que veas un mensaje sobre que la entrada no tiene audio cuando pulses el icono de reproducción.

Nota: Gracias a Marcos F. Lobo por recordarnos su existencia y señalar que no se activa por defecto.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Sapienciología /

Nuestro juicio moral es miope, tan miope como nuestro entendimiento del mundo . No se trata de una analogía superficial, sino de una correspondencia profunda, como si ambas formas de ceguera fueran engendradas por el mismo tipo de ignorancia ontológica. Apenas comprendemos los mecanismos elementales que nos rodean: cómo se articula una cremallera, cómo se sostiene el vuelo de una aeronave o …

🎫 Un martes cualquiera (121): El gris

Un martes cualquiera /

Una de las cosas que nunca he tenido claras es mi color favorito, ni siquiera en la época que, como niña, los adultos te preguntan incesantemente para conseguir dar con un regalo apropiado o para entablar conversación. Comencé diciendo que era el azul, casi simplemente porque tenía que decir algo y, como niña que acabó siendo adolescente alternativa, estaba en contra de la mera existencia del …

🕹 Silencio: El poder de los introvertidos en un mundo ruidoso

Estilo /

Al menos un tercio de las personas que conocemos son introvertidas. Son los que prefieren escuchar a hablar; los que innovan y crean pero no les gusta la autopromoción; los que prefieren trabajar solos a trabajar en equipo.

🚀FUTURO

Por si Papá no está /

La IA lleva un ratito ya entre nosotros. El que más y el que menos ya le ha dicho que te genere tal o cual imagen o que te interprete un Excel o PDF. Durante mucho tiempo hemos dicho que el algoritmo de las RRSS nos conoce mejor que nosotros mismos. Y es cierto, pero con la IA esto nos lleva a un segundo nivel loquísimo. Llevo más de un año usando ChatGPT a diario, lo uso para todo. Como buscador …

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

🖥️ Cómo monto una red de colaboradores desde cero : Mi proceso para buscar buena gente que trabaje bien

Montar una empresa de servicios es divertido hasta que te das cuenta de que no puedes hacerlo todo solo. No si quieres escalar. No si quieres dormir. Y desde luego no si quieres montar algo serio, con procesos, con clientes contentos y con márgenes que te permitan cumplir con mis excéntricos (y caros) gustos.

Así que Rafa ha decidido invertir en colaboradores freelance (por ahora), lo cual le honra, pues no es tan frecuente en el ecosistema español/latino.

📜 El Modelo de Previsión que toda Startup Necesita (con Plantilla)

Mercados: VC y Startups /

La trampa oculta de ir de vial, ¿es el freemium adecuado para tu producto?, marco DIBB. En el boletín de hoy: Inmersión profunda: El modelo de previsión que toda startup necesita (con plantilla). Inmersión rápida: La trampa oculta de hacerse viral: por qué atrae a los usuarios equivocados. ¿Es el freemium adecuado para tu producto SaaS? Hazte estas 3 preguntas. Características del marco DIBB.

📩 "Prefiero tener 1.000 suscriptores muy Comprometidos que 10.000 que no Abren ni hacen Clic"

Dineros /

Eres editor y fundador de cinco publicaciones de viajes, incluida la aclamada revista narrativa en línea Perceptive Travel, uno de los blogs de viajes económicos con más solera, Hotel-Scoop.com, y un sitio centrado en viajes de alto nivel en América Latina. Has sido testigo de la evolución del marketing de contenidos, desde los viejos tiempos en que los blogs eran las estrellas emergentes hasta los tiempos actuales en que los boletines están ganando popularidad. ¿Cuándo y cómo incluiste el «boletín» como canal de tu mecanismo de contenidos? ¿Cuál es su papel e importancia en la actualidad? ¿Por qué y cómo decidiste crear Nomadico? ¿Cuál es su papel entre las otras publicaciones que diriges? Tú mismo haces el 95% del trabajo en Nomadico y tus cofundadores son el equipo de Recomendo y Cool Tools. ¿Cómo funciona vuestra asociación? ¿Cuáles son los beneficios para ti?

🎬 Recomienda otros artículos de la última semana que te hayan sorprendido o encantado, en comentarios, explicando por qué …

🎁 VARIOS

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

Esta historia funciona mejor si la lees escuchando la canción: “Realmente no estoy tan solo,” de Ricardo Arjona. Al menos así fue como la escribí yo. Disfruten. Desde que te fuiste me he leído cada libro de autoayuda y manual de superación personal. Todos esos decálogos, consejos y remedios infalibles, intentan enseñarme cómo seguir adelante. Pero no quiero seguir adelante. Cada noche …

🎍Crear para sanar

Jardín Mental 🌱💭 /

Ayer volví a sentirlo. Tras escribir mi diario sentí alivio. Como si alguien hubiera venido y me hubiese recolocado las piezas por dentro. Era... paz. ¿A ti también te ha pasado algo así? Después de pintar, escribir o de tocar una melodía nos sentimos mejor y no es por la satisfacción de la obra de arte creada. Es algo más profundo que eso.

🖼 Back to the basics

liderazgodelbueno.com /

No, “back to the basics” no es el título de una canción de AC/DC, aunque podría. Es una frase que se repite en las empresas tochas cuando se hacen pesadas, grasientas y lentas. Volvamos a las bases, a lo fundamental, a lo nuclear. . Hace años un tipo me dijo una frase algo irónica para resumir esta idea de volver a tiempos remotos, puros y prístinos, donde el negocio fluía y todo era gente enchufada ..

🎪 El arte perdido de trabajar desde la calma : para ser más productiva sin perder la salud.

No se trata de trabajar menos ni de aspirar a una perfección inalcanzable.

Se trata de no perderte en la prisa y no convertir el trabajo en otra forma de huida.

Una productividad obsesiva, observa su autora, Pilar N. Colorado, “basada en hacer por hacer, solo añade más ruido, alimenta la sensación de no ser suficiente y nos arrastra lejos de nosotras mismas, de nuestra esencia e intención.”

👒 El de la niña que fingía que le dolía la barriga para no ir a gimnasia

El ingrediente secreto / 1d

Hace años (pongamos treinta, que así suena más dramático), era esa niña patosilla que prefería quedarse sola en la clase haciendo deberes antes que ir a clase de gimnasia. No es una exageración: fingía dolores que no existían , convencía a mi madre de que tenía …

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

El descalabro de Tesla, la inversión inmobiliaria disparada en España y la organización del funeral del Papa

Estas son las 3 noticias que hemos elegido:

📌 El descalabro de Tesla está beneficiando a otras marcas

En el caso concreto de Europa, Volkswagen se ha convertido en líder del mercado del coche eléctrico, con un crecimiento del 157 % en el primer trimestre, y ha desbancado a la compañía de Elon Musk, que hasta ahora ocupaba el primer puesto.

📌 A diferencia del resto de Europa, crecimiento de la inversión inmobiliaria en España

Según datos de la consultora CBRE, la inversión inmobiliaria está disparada en España, ya que en el primer trimestre se alcanzaron los 3.300 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 39 %. Mientras tanto, en Europa el incremento fue de solo un 6 % en el mismo período.

📌 El funeral del Papa, en una Roma con buena seguridad

Tras el funeral de Francisco, las señales de duelo por su fallecimiento siguen presentes en las calles de Roma, con largas colas para rendirle homenaje en Santa María la Mayor. Mientras tanto, la carrera hacia la sucesión está a punto de empezar: hoy podría conocerse la fecha de inicio del cónclave. Roma ha asombrado al mundo estos días por su seguridad y buena organización del evento.

🩸 FILOSOFANDO

Los boletines más visitados del Diario de Substack de ayer:

Primero:

Segundo:

Tercero:

Cuarto:

Mañana publicaremos los posts más visitados del Columnas diario de hoy.

