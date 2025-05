☔️ Buenos días, Substack. He pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda de noticias. Aquí tienes las noticias del miércoles en Columnas.

El Estudiante Universitario Medio de Hoy en Día Por: Hilarius Bookbinder Soy de la generación X. Era bastante joven cuando obtuve mi doctorado, así que he sido profesor durante mucho tiempo, más de 30 años. Si no estás en el mundo académico, o si hace tiempo que no vas a la universidad, puede que no sepas esto: los estudiantes no son lo que solían ser. El problema de hablar de este tema es la respuesta instintiva de «sí, otro viejo quejándose de los jóvenes de hoy, como todos desde Gilgamesh. Agita el puño hacia las nubes, tío». (1) Así que sí, estoy dispuesto a oírlo. Adelante. Porque la gente necesita saberlo.

El Salvador, huellas de anquilosaurio y día de los impuestos

Los paleontólogos descubren las primeras huellas conocidas de dinosaurios acorazados de tres dedos y cola en forma de maza. Encuentra esta historia y más en el resumen de hoy.

📌 Deportación de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo ayer que no devolvería a Estados Unidos a un hombre de Maryland con estatus legal protegido que fue deportado injustamente, lo que suscita preocupaciones sobre el debido proceso.

Kilmar Abrego García, de 29 años, huyó a Estados Unidos cuando era adolescente tras ser amenazado por bandas en El Salvador. En 2019, un juez de inmigración de Estados Unidos emitió una orden judicial que impedía su deportación para protegerlo de cualquier daño. Pero el gobierno de Trump deportó a García a una megacárcel salvadoreña el mes pasado, a pesar de que no había cargos penales en su contra, admitiendo más tarde que la medida fue un error administrativo. El caso de García es uno de los más de 200 migrantes deportados después de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 (véase el informe anterior). El gobierno de Trump está pagando al gobierno salvadoreño 6 millones de dólares para acoger a los deportados.

Los comentarios de Bukele se produjeron después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenara la semana pasada al gobierno que facilitara el regreso de García. Las autoridades estadounidenses han dicho que no pueden obligar a El Salvador a devolverlo, pero los expertos jurídicos afirman que los jueces pueden ordenar a Estados Unidos que devuelva a García, señalando que Estados Unidos ha ayudado a devolver a personas deportadas injustamente en el pasado.

📌 Huellas de anquilosaurio

Los paleontólogos han descubierto huellas fósiles de 100 millones de años de antigüedad en las Montañas Rocosas canadienses que revelan las primeras huellas conocidas de dinosaurios acorazados de tres dedos y cola en forma de maza, lo que llena un vacío en el registro fósil.

Las huellas pertenecen a un anquilosaurio, parte de un grupo más grande de anquilosaurios que eran herbívoros fuertemente acorazados desde el Jurásico tardío hasta el Cretácico, conocidos por sus placas óseas (incluso en los párpados) y espinas. Los anquilosaurios tienen dos subgrupos principales: los nodosaurios, que tienen una cola flexible y cuatro dedos y cuyas huellas son bien conocidas, y los anquilosaurios, que tienen colas en forma de mazo y tres dedos. Se estima que los anquilosaurios medían hasta 9 metros de largo y pesaban más de 4500 kilos.

Las huellas del período Cretácico medio, hace unos 100 a 94 millones de años, indican que los anquilosaurios estaban presentes en Norteamérica, aunque no hay restos óseos. El descubrimiento sugiere que tanto los nodosaurios como los anquilosaurios coexistieron en la misma región al mismo tiempo.

📌 #MeToo: nuevo juicio

El nuevo juicio por delitos sexuales de Harvey Weinstein comienza hoy con la selección del jurado en Manhattan. El hombre de 73 años está acusado de agredir sexualmente a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006, de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013 y de una nueva acusación de sexo oral forzado en un hotel de Manhattan en 2006. Las declaraciones iniciales podrían comenzar ya el 22 de abril, y se espera que el juicio dure hasta seis semanas.

La condena de Weinstein en 2020, que incluía veredictos de culpabilidad por agredir a Haleyi y violar a Mann, fue anulada por un tribunal de apelaciones de Nueva York en abril de 2024. El tribunal determinó que el jurado había sido influenciado injustamente por el testimonio de mujeres cuyas acusaciones no formaban parte de los cargos formales. El nuevo juicio contará con menos testigos y normas más estrictas sobre el lenguaje del testimonio.

Weinstein cumple una condena de 16 años en California tras una condena por violación y agresión en 2023. Ha negado todas las acusaciones y sostiene que todos los encuentros sexuales fueron consentidos.

Programación de vídeos en directo, nuevas categorías y modo música

A principios de abril, Substack lanzó la programación de vídeos en directo, categorías actualizadas y una nueva herramienta para ayudar a elegir el título que más probabilidades tiene de atraer al público.

Programación de vídeos en directo: los escritores y creadores que usan la app para iOS ya pueden programar sus transmisiones con antelación, lo que facilita generar expectación y aumentar la participación. Al programar un vídeo en directo, se genera un enlace de confirmación de asistencia que invita a los suscriptores a añadir el evento a su calendario y que se puede compartir a través de Notas, publicaciones y redes sociales. Obtén más información en el centro de ayuda.

Estadísticas de videos en vivo: los creadores que publican la grabación completa de sus transmisiones en vivo ahora pueden ver las estadísticas de sus videos. Estas estadísticas combinan datos tanto de la sesión en vivo como de la grabación publicada. Para realizar un seguimiento del tiempo de visualización de los videos, las visualizaciones, la interacción, los ingresos y los nuevos suscriptores. Obtén más información en el centro de ayuda.

Nuevas categorías: Substack ha añadido nuevas subcategorías para los “temas más populares” (pero no todos, como la IA). Por ejemplo, en Cultura, ahora puedes ver temas como Películas y televisión, Cultura pop, Videojuegos y mucho más. Para echar un vistazo, ve a tu configuración, haz clic en «Gestionar intereses» y elige las subcategorías que quieras explorar. Esta función todavía no está disponible para Android.

Nuevas vistas de la tabla de clasificación: Substack ha ampliado las tablas de clasificación en la app de Substack para que sea “más fácil descubrir aún más voces en toda la plataforma.” Puedes acceder a las tablas de clasificación a través de las pestañas de categorías en la parte superior del feed de Notas o haciendo clic en la clasificación de un editor desde su perfil.

La vista «Más vendidos» destaca las publicaciones con mayores ingresos, mientras que la vista «En alza» y la pestaña «Nuevos éxitos» destacan las publicaciones de rápido crecimiento (monetario), incluidas las que se han convertido en éxitos en los últimos 30 días. Obtén más información en el centro de ayuda.

Estadísticas de los editores en la app: Accesibles desde tu página de perfil en la app, estas estadísticas ofrecen una instantánea en tiempo real del rendimiento general. Las estadísticas sobre el crecimiento de los suscriptores, los ingresos totales y las visualizaciones de las publicaciones de los últimos 30 días facilitan la comprensión de lo que funciona y en qué hay que centrarse.

Modo música: los creadores ahora pueden activar el «modo música» durante las transmisiones en directo en iOS para desactivar el procesamiento de audio y la cancelación de ruido, conservando el sonido original de su vídeo en directo. Para activarlo, inicia una transmisión en directo, toca el icono de la nota musical en la parte derecha de la pantalla, haz clic en «Cambiar espectro amplio» y, a continuación, selecciona «Espectro amplio» en la ventana emergente.

Rediseño de la app: Ha implementado cambios y nuevos controles en la app de Substack.

A FONDO

Mercados: VC y Startups /

¿Cómo Empresas Emergentes como Reddit consiguieron Financiación con solo una Idea, sin escribir una Línea de Código? Por: Sahil S «La mayoría de los fundadores piensan que los inversores solo invertirán si una startup tiene mucha tracción o unos ingresos de un millón de dólares, ¡pero eso no es cierto! He invertido en unas 28 startups basándome solo en la idea, sin tracción».

Dineros /

Alex Brogan ha ampliado dos newsletters a 50 000 y 60 000 suscriptores (y a 5 cifras en ingresos mensuales) en los últimos 18 meses. Es obvio que ha descifrado el código para crear un negocio rentable de newsletters.

¿Quieres conocer su secreto? Te damos la bienvenida a una serie de entrevistas en dos partes en las que desvelaremos las estrategias que le han llevado al éxito. Pero eso no es todo: Alex está dispuesto a compartir su gran experiencia con creadores de todos los niveles con su curso de dominio de las newsletters. En nuestra entrevista exclusiva, profundizaremos en:

Cómo Alex inició su andadura con los boletines

Por qué tener una newsletter es la base sólida de cualquier negocio online

La evolución de las estrategias de crecimiento que empleó magistralmente a lo largo del camino

El momento adecuado para empezar a monetizar tu boletín

Diferentes estrategias publicitarias

Cómo fijar el precio de los anuncios en las newsletters

Los factores más críticos para convertir una asociación en un éxito

Ciencias Sociales /

Por: L. M. Sacasas. La «tiranía de las tareas pequeñas» y la «fidelidad a las tareas diarias». Hay dos formas de vida tremendamente diferentes, incluso mundos vitales diferentes, que se esconden en esas dos frases. El comentario de un lector me llevó a notar el contraste entre estas dos líneas, ambas citadas en la entrega anterior . Aquí está la primera línea, «tiranía de tareas diminutas».

Ecología /

Fuente: John Hames Audubon La creciente concienciación, tanto de la opinión pública como de los políticos, sobre la urgencia de la crisis climática y ecológica que amenaza a nuestro planeta alimenta un interés creciente por los «escritores de la naturaleza», o en inglés, ya que esta tradición nos llega principalmente de Estados Unidos, por el género de la escritura de la naturaleza.

Carreras /

En el contexto de las madres trabajadoras o empresarias, la primera parte de este artículo explora las amistades como madres primerizas frente a amigas solteras y cómo se ve desde ambos ángulos. Más abajo, la segunda parte explora la dinámica de los costos asociados. También la dinámica de la ayuda remunerada frente a la no remunerada, cómo gestionar la ayuda familiar y las formas de obtener.

Mercados: VC y Startups /

La Estrategia de Y-Combinator “Ganancias, Pérdidas, Hitos Alcanzados” para Recaudar Fondos Por: Sahil S Hay una conversación de prueba rápida que cualquier inversor de capital riesgo en fase inicial tendrá con el fundador y para la que debes estar tan preparado como para tu discurso de presentación. Es algo así... VC: «¿Cuánto dinero estás recaudando?» Fundador: «Entre 8 y 10 millones de dólares».

Dineros /

Christine Trac es una especialista en marketing por correo electrónico que ofrece servicios de redacción publicitaria, automatización de correo electrónico y entrega de mensajes.

Hoy nos hemos centrado en garantizar la entrega y en cómo evitar que los mensajes acaben en la carpeta de correo no deseado. He planteado preguntas sobre este complicado tema varias veces.

Además, Christine también es creadora de newsletters. Lleva dos años compartiendo historias personales a través de «Newsletter Adventure».

Aborda su newsletter como si fuera un diario. Este enfoque sincero le ayuda a crear un vínculo con sus lectores y a construir una audiencia muy comprometida. Tiene más de 400 suscriptores, ¡pero hasta ahora ha recibido 1.000 respuestas a sus correos electrónicos!

Veamos cómo ha conseguido captar la atención de sus lectores y sus recomendaciones para que no nos envíen a la carpeta de correo no deseado.

Chamberly /

Las Grandes Empresas Occidentales son más lentas que China a la hora de descubrir Nuevas Minas Divergencias estratégicas fundamentales. Los modelos de negocio de las empresas mineras occidentales, por un lado, y chinas, por otro, se están distanciando cada vez más.

Estilo /

Me siento muy atraída por las mujeres que tiran un mapa en la pared, colocan un alfiler en un destino determinado y mueven montañas para llegar allí. Este tipo de mujeres me fascinan absolutamente. Estoy enamorada de ellas.

Para mí, este género de mujer ambiciosa, segura de sí misma y capaz de doblegar al mundo a su voluntad no es más que sobrehumano. Tienen una confianza en sí mismas y una fe en sí mismas que me temo que nunca tuve la oportunidad de cultivar. Me siento inspirada para defenderlas, apoyarlas y ayudar a facilitar sus sueños más descabellados. Probablemente por eso he pasado los últimos diez años apoyando a otras fundadoras, ya sea como consultora o como segunda al mando, como directora de operaciones o de marketing, junto a su cargo de directora ejecutiva.

Pero mientras pasaba las vacaciones reflexionando sobre esta mentalidad de Robin a Batman, me di cuenta de algo más siniestro y amenazante sobre por qué potenciar a su agencia me ha parecido mucho más seguro y fácil que cultivar y motivar la mía propia.

Próximamente …

«No me preocupa si te gusto o no. Solo te pido que me respetes como ser humano». - Jackie Robinson

