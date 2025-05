☔️ Buenos días, Substack. He pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda de noticias. Aquí tienes las noticias del sábado en Columnas.

🏛 LA GRAN HISTORIA

Auto(des)conocimiento /

Como recuerda Emi en este su artículo, dice Lledó que la escritura es especulación, indagación, rebusca; los textos, incluso —sobre todo, de hecho, me arriesgaría a afirmar— los de ficción, son una forma serpenteante de exploración. Cada palabra es un paso, un leve palpar en mitad de la oscuridad en pos de algo que ni siquiera se sospecha, algo cuyo sentido no se entiende (ni se entenderá), algo que solo se ha entrevisto en la esquina fugaz de un pensamiento. La ficción es un juego de azar en el que se confía en una racha de suerte que conlleve el desvelamiento de una intuición, aunque se juegue con la certeza de que ese golpe de fortuna es virtualmente inexistente.

El texto implica, indudablemente, una relación con lo real. El texto es cosa, objeto, libro; pero su objetividad no tiene, en principio, nada que ver con lo que, verdaderamente, el texto es. Tal vez, de todos los objetos del mundo que al hombre aparecen o que el hombre crea, sea el texto, la escritura, aquel que expresa con más intensidad el sentido fenoménico de la realidad. Porque el texto no es lo que es. Su ser, incluso el factum de la escritura, es eminentemente especulativo. -Emilio Lledó, El silencio de la escritura

💌 NOTICIAS DE SUBSTACK

En Substack /

La serie de entrevistas Grow, de Substack, está diseñada para compartir los entresijos de cómo los escritores se han independizado y han aumentado su audiencia en Substack. Una forma de relaciones públicas, vamos. Pero puede encontrarse algunos datos interesantes. En especial, me ha sorprendido el crecimiento en el último mes: casi 20.000 nuevos suscriptores netos de un total de casi 33.600. Y casi todos de la app, no de una importación de emails:

Señala:

“Los suscriptores de pago reciben cada lunes una nueva sesión corta, además de acceso al archivo completo de sesiones anteriores. También pueden participar en chats, dejar comentarios y solicitar sesiones específicas.

Los suscriptores gratuitos reciben una sesión al mes, y tengo un curso completo de yoga para principiantes destinado a personas que quieren probar el yoga pero nunca han pisado una esterilla; es gratuito y siempre lo será.”

💰 Antiguos creadores de Substack: Ganan más en otras plataformas que ofrecen una mayor participación en los ingresos por suscripción

Los antiguos escritores de Substack que abandonaron la plataforma a principios de 2024 están ganando más dinero en Beehiiv y Ghost gracias a sus modelos de precios fijos, según un articulo en Digiday publicado el 9 de abril.

En general, varios escritores que abandonaron Substack a principios de 2024 (como Marisa Kabas, Luke O'Neil, Jonathan M. Katz y Ryan Broderick) tras publicar una carta abierta en diciembre de 2023 en la que denunciaban la presencia de voces políticamente extremas en la plataforma, declararon a Digiday que están recibiendo más beneficios de su suscripción tras cambiar de Substack a servicios de boletines informativos como Ghost y Beehiiv.

Broderick, por ejemplo, estimó en ese periódico digital que los ingresos de su boletín Garbage Day habían aumentado entre un 20 % y un 25 % interanual desde que abandonó Substack.

Desde que dejaron Substack, el número de suscriptores de algunos escritores se ha estancado durante el último año, mientras que otros han aumentado, pero en ambos casos, los escritores afirman que su porcentaje de beneficios ha aumentado porque Ghost y Beehiiv cobran a los escritores una cuota mensual fija que varía en función del número de suscriptores, en lugar del 10 % de Substack.

Nota: Tanto Beehiiv como Ghost ofrecen una variedad de planes de precios diferentes basados tanto en el tamaño del boletín como en las características específicas deseadas por su creador. A diferencia de Substack, Ghost no ofrece un plan gratuito en el que incluye el hosting, y Beehiiv lo tiene, pero con muchas de las funciones desactivadas. Los planes de pago de Beehiiv comienzan en 49 dólares al mes para un máximo de 1.000 suscriptores y llegan hasta los 459 dólares al mes para newsletters con un máximo de 100.000 suscriptores, mientras que los planes de Ghost comienzan en 9 dólares al mes para boletines informativos con un máximo de 500 suscriptores y llegan hasta los 2.415 dólares al mes para boletines informativos con un máximo de 385.000 miembros. Ambos servicios también ofrecen precios personalizados para boletines informativos con más suscriptores que el máximo indicado en sus planes de pago. Es decir, que para “probar las aguas”, la oferta de Substack es más generosa, y desde luego la más conveniente si no se quiere cobrar por el envío de newsletters. Esta debilidad del modelo de negocio de Substack se ve compensada, por su mayor número, en una mayor capacidad de crecer en suscriptores, aunque no sean de pago.

O'Neil afirmó que seguiría pagando una tarifa más baja a Ghost incluso si su boletín tuviera cinco veces más suscriptores con el modelo de tarifa plana del servicio.

«Pagar a alguien 100.000 dólares al año por alojar tu blog. Vamos, tío. He dicho que odio ser empresario, pero incluso yo sé que eso es una estupidez».

También señaló a Digiday:

«Estaba pagando unos 10.000 dólares al año a Substack por alojar mi blog. Aunque no estés en desacuerdo con ellos en materia política, ¿qué hacen aquí algunos de estos blogueros que son 5, 10 o 100 veces más grandes que yo?».

En el artículo no se menciona, pero Lenny Rachitsky (con más de 1 millón de suscriptores) le podría contestar, pues se fue de Substack para retener más beneficios y volvió más tarde. De esto no habla el artículo de Digiday, pero es más importante la base de suscriptores de pago al porcentaje de comisiones que hay que pagar si nos movemos en esa banda del 10%. Además, en Substack es más sencillo crear una comunidad.

Marisa Kabas afirmó que el número total de suscriptores de pago se había triplicado desde que dejó Substack (por temas relacionados con el Nazismo en Substack) a principios de 2024. Afirmó:

«Tengo que decir que me sentí muy bien al obtener todos estos nuevos ingresos sin tener que compartir el 10 % de cada suscripción con Substack».

Nota: A mi me parece extraño este dato de suscriptores triplicado. He comparado el “engagement” que tenía antes de irse y el de ahora en Beehiiv, y era considerablemente mayor antes. Quizás Beehiiv ha “potenciado” su newsletter, o le paga algo. No lo sé.

En el pasado, algunas plataformas han ofrecido programas de incentivos económicos muy atractivos (en la teoría) para atraer a los creadores, solo para acabar cerrándolos, como el Fondo para Creadores de TikTok de mil millones de dólares, que la plataforma lanzó en 2020 antes de cerrarlo en 2023, y algunos de Meta (muy oscuros para los creadores). Sin embargo, Beehiiv, que también lanzó el suyo, ha afirmado que no tiene planes de ajustar significativamente su modelo de precios en el futuro.

En mi opinión, aquí el tamaño si importa. Y el modelo de negocios también. Actualmente, Substack cuenta con más de 63.000 boletines activos (según otro artículo de Digiday, pero me parece que se quedan cortos estos números), frente a los más de 26 000 editores de Beehiiv, según esta empresa, y algo más de 25.000 «clientes» (creadores de boletines) en Ghost. Pero en Substack quien paga son los usuarios, y ya hay más de 5 millones de pago. Creo sinceramente que quien quiera dejar el mayor crecimiento y sentido de comunidad de Substack lo debe hacer por otros motivos muy alejados de ahorrarse un 10%: Mejor soporte, posibilidades de tener API, código abierto (en el caso de Ghost), etc.

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Delfos /

La guerra arancelaria iniciada por Donald Trump ha tenido repercusiones curiosas. Entre ellas, las reacciones de las empresas chinas han sido de las más peculiares. (…) Muchas compañías chinas, con ánimo de dar a conocer qué multinacionales las contratan para producir sus bienes, han mostrado los entresijos de una industria que, aunque para mucho ya era un secreto a voces, lo cierto es que pone frente al espejo a consumidores y productores sobre el sobrecoste, y por ende los márgenes de beneficios, que lleva comprar ciertas marcas como Louis Vuitton o Gucci.

¿Qué efectos tendrán esto en la industria del lujo? Es posible que no tenga el resultado que esperan los chinos, explica en su artículo Ménez.

Jardín Mental 🌱💭 /

“El problema con el éxito es que solo vemos el resultado final. Solo recordamos los campeonatos, los trofeos, las victorias en el último segundo. Rara vez pensamos en los incontables fallos, derrotas y tropiezos que ocurrieron antes de esos momentos de gloria. Detrás de cada logro hay años de trabajo silencioso, de sacrificicio. “ Buen artículo sobre Metas, Mejora continua, Motivación y Práctica deliberada.

Aprendizaje Infinito /

Lo que aprendes en un contexto no siempre te sirve fuera. Pero cada situación te enseña algo sobre el mundo, y lo que parecía inútil se vuelve valioso. Más adelante señala que “para enmarcar el problema tendríamos en un extremo el «solo se aprende bajando al barro» y en el otro el «aprender ESTO mejorará tus habilidades generales». Encontrar el santo grial que mejore todas nuestras capacidades ha sido una constante a lo largo de la historia.” Y una buena cita en Del rigor de la ciencia, de Jorge Luis Borges:

«En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas».

🚀FUTURO

Por: Gavin Mounsey, que ha escrito un libro sobre la salud mitocondrial. Si vives en la(s) zona(s) de lluvia radiactiva donde se dispersaron los productos químicos en el agua, el suelo y el aire, te sugiero que tengas cuidado para evitar la contaminación (y/o evacuar fuera de la zona de lluvia radiactiva hasta que puedas encontrar algunas pruebas de agua y aire verificadas de forma independiente para confirmar que las toxinas se han disipado, lo que puede no ser así durante mucho tiempo en algunos casos).

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

The Learning Curve /

Como alguien que viene del mundo técnico, para Daniel, como explica en este su artículo, construir el producto nunca fue el mayor reto. Lo difícil es ponerlo en el mundo. Hacer que otros lo vean. Que lo prueben. Que le encuentren valor.

Puedes tener algo que funciona de maravilla… pero si nadie lo usa, sigue siendo invisible.

Mi opinión: Se trata de una reflexión básica y necesaria para sacar cualquier producto. De hecho, y esto Daniel no lo menciona en su artículo, se ha hecho viral un post de un “founder” que invirtió 40.000 dólares en un producto que nadie quiso.

Mercados: VC y Startups /

En el boletín de hoy: Análisis en profundidad: Cómo triunfan o fracasan realmente las startups: todo se reduce a estas dos leyes. Análisis rápidos: En IA, los modelos no son fosos, pero estos sí lo son. Paquete de documentos legales para startups: documentos legales esenciales para fundadores. Y-Combinator: estas son señales de un falso ajuste entre el producto y el mercado.

Derecho Empresarial /

Las políticas de Trump y lo que podrían significar para los consumidores y la economía Cada día llegan noticias sobre los cambios en las políticas comerciales de la administración Trump, que un día impone aranceles y al día siguiente los retrasa o suspende. ¿Cómo funcionan realmente los aranceles? ¿A quiénes afectan más? ¿Y cómo está afectando esta era de incertidumbre económica a las relaciones de EEUU en todo el mundo?

🎁 VARIOS

Liderar y habilidades interpersonales /

Aquí se explora cómo romper los silos y fomentar una comunicación clara puede conducir a mejores decisiones y a una colaboración más sólida. Incluye: El poder de escuchar y trabajar juntos. Encontrar puntos en común a través de un significado compartido. Pasos para romper las barreras y fortalecer la colaboración. Vivir tus valores a través de la comunicación.

Por Salvador Lorca 📚 ⭕️ /

Algo no está del todo bien, ¿verdad? Puede que tú mismo lo hayas notado: esos pequeños momentos discordantes que se han vuelto tan normales, cuando tal vez no deberían serlo.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Ataque en Ucrania, «Monty Python» y el banquero de Dios

Una docena de personas han muerto y más de 90 han resultado heridas en un ataque con misiles y drones rusos contra Ucrania. Esto y algo más en el resumen de hoy.

📌 Monty Python cumple 50 años

Este mes se cumple el 50.º aniversario de Monty Python y el Santo Grial, la película de culto de 1975 que satirizaba la leyenda del rey Arturo y ayudó a definir el estilo cómico «pythonesco», caracterizado por cortes abruptos, chistes absurdos y efectos deliberadamente cutres. Producida con un presupuesto de unos 400 000 dólares, la película ha recaudado desde entonces más de 5,7 millones de dólares y está considerada como una de las mejores comedias de la historia.

La historia sigue al rey Arturo y sus excéntricos caballeros en una búsqueda deliberadamente absurda del Santo Grial, en la que se encuentran con conejos asesinos, soldados franceses burlones y una deidad representada como una fotografía del jugador de críquet victoriano WG Grace. Entre los gags más memorables se encuentran el uso de cáscaras de coco para imitar cascos de caballo y el Caballero Negro insistiendo en que «solo es una herida superficial» a pesar de haber perdido todos sus miembros.

El grupo cómico británico Monty Python, formado por seis hombres, era conocido por su serie de sketches de la BBC Monty Python's Flying Circus (1969-74). Más tarde inspiró varias adaptaciones teatrales y ganó varios premios, entre ellos un Premio Europeo del Cine por su trayectoria y un Premio Tony por la película Spamalot, inspirada en la serie.

📌 Y «¡Vladimir, detente!»

Al menos 12 personas murieron y otras 90 resultaron heridas tras un ataque con misiles y drones rusos contra la capital ucraniana, Kiev, ayer por la mañana, el ataque más mortífero contra la ciudad desde el verano pasado. El ataque se produjo cuando las perspectivas de un alto el fuego liderado por Estados Unidos parecían cada vez más remotas, y el presidente Donald Trump recurrió a las redes sociales para pedir al presidente ruso, Vladimir Putin, que pusiera fin a los combates.

Más de tres años después de que Rusia lanzara una invasión a gran escala, sus fuerzas controlan alrededor del 20 % de Ucrania, lo que abarca una zona en el este donde viven unos 3,5 millones de personas (dependiendo de los desplazamientos actuales). La propuesta más reciente de los funcionarios estadounidenses incluía concesiones por parte de Ucrania, como la congelación de las líneas de combate actuales, el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014 y la retirada de la solicitud de adhesión a la OTAN. Altos funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, se retiraron en el último momento de una reunión celebrada el miércoles tras la presión de Ucrania y sus aliados occidentales.

📌 Adolescente arrestado por incendio forestal

Un adolescente fue arrestado ayer por cargos de incendio premeditado, acusado de iniciar el incendio forestal de Jones Road, ocurrido esta semana en Nueva Jersey. El incendio está en camino de convertirse en el más grande del estado en casi 20 años, con al menos 15 000 acres quemados en tres días. En el momento de redactar este artículo, está controlado en un 50 %.

El incendio se declaró el martes por la mañana en el sur de Nueva Jersey, cerca de la casa de Joseph Kling, de 19 años. La fiscalía afirma que encendió una hoguera en Pine Barrens y se marchó cuando aún no estaba completamente extinguida. Desde entonces, el incendio ha provocado cortes de electricidad y evacuaciones, e incluso el cierre temporal de la Garden State Parkway. Se ha emitido una alerta por la calidad del aire en la ciudad de Nueva York. Vea las imágenes aquí.

Abril es el mes álgido de la temporada de incendios forestales en Nueva Jersey, donde la prolongada sequía, el clima cálido y los fuertes vientos contribuyen a avivar las llamas. Los bomberos han controlado gran parte del incendio de Jones Road mediante quemas controladas, eliminando la vegetación seca que podría alimentarlo. Véase un vídeo sobre ello:

