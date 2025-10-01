☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

Ya somos 1.345 suscriptores, con un crecimiento el último mes del 34%.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌Por Qué No Ganarás Dinero Con Tu Substack

Emprender /

El cambio psicológico necesario para crear un negocio de creador sostenible Por: Philipp Si te va el pensamiento positivo, te sugiero que no sigas leyendo. Esto va a ser una comprobación de la realidad para los creadores cansados de gritar al vacío. Así que, si estás preparado para enfrentarte a algunas verdades incómodas sobre la economía de los creadores, empecemos. Recuerdo perfectamente que …

📌La Inteligencia Colectiva en tiempos de máquinas

Experimentando /

Lo de que hable tanto de la IA es la consecuencia natural de preguntarme quiénes somos cuando la máquina piensa por nosotros. Hay algo profundamente transformador en mezclarse con …

📌 Cómo construir una marca personal cuando haces muchas cosas

Liderar y habilidades interpersonales /

Mi enfoque en tres fases (no incluye trucos de crecimiento): Siempre he querido construir mi marca personal. No en plan «¡patrocíname y venderé tus cosas!», sino en plan «tengo ideas que merece la pena compartir y quiero influir en la gente mientras experimento la vida al máximo». Hacía tiempo que sabía que muchos de mis objetivos -dueñarme de mi tiempo, tener un flujo saludable …

Próximamente, una columna de Claudia Wool sobre marketing y el proceso creativo en Substack, y otra de Eva Guijarro sobre las marcas de género en la escritura en Substack.

“Lo que aprendí en los cinco primeros años de mi boletín. Y hacia dónde vamos.”

Han pasado cinco años desde que Casey Newton dejó su trabajo en The Verge y lanzó su propio boletín, Platformer. Ahora genera suficientes ingresos mediante una mezcla de suscripciones y publicidad para pagar a cinco empleados, incluido él mismo. Su boletín tiene 200.000 suscriptores gratuitos. Reconoce que el crecimiento de su negocio se había ralentizado desde que dejó Substack, por la polémica nazi. Alguno ha dicho que lo abandonó porque ya estaba creciendo menos y fue un movimiento también para ahorrarse el 10%.

Sea cómo fuere, quería analizar las lecciones que comparte quien fue una de las voces más importantes de Substack.

Señala que ahora damos por sentado que los reporteros financiados por los lectores pueden prosperar, y que de hecho, una vez que un periodista de un medio importante (de EEUU) alcanza cierto nivel de prominencia, la gente le pregunta por qué se queda. Por ejemplo, Oliver Darcy -a quien yo seguía- dejó la CNN hace apenas un año, empezó sin nada, y ahora su boletín Status es una operación de cuatro personas y es dominante en su campo.

Esto ha producido que la dieta mediática es más rica y variada que nunca, gracias al auge de la economía de los boletines y al resurgimiento de los blogs de aficionados que ha inspirado. Pero no, el éxito de estas publicaciones no empieza a compensar la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo en el periodismo. Lo que la economía de los boletines ha conseguido (y ha sido la única) es crear un formato popular, lucrativo, reproducible y estable para el periodismo.

Y sí, la economía de los boletines informativos sigue estando organizada en torno a las estrellas y no a los periodistas de base, responsables de gran parte de la información original...

Platformer se ha convertido en una empresa estable y madura. Incluso su negocio publicitario también se ha acelerado; tienen “todo vendido hasta final de año”. Incluso cuenta con un asistente a tiempo parcial que ayuda con la atención al cliente y la venta de anuncios. Pero escribir el boletín tres veces a la semana también tiene sus retos.

En el aspecto empresarial, el crecimiento se ha ralentizado. Sobre todo me culpo a mí mismo por ello; los ingresos se correlacionan bastante con las primicias, y este año he conseguido menos. Al mismo tiempo, en los dos últimos años hemos abandonado Substack y X por principios. El primero nos aportaba un gran número de suscriptores gratuitos y de pago a través de su red; el segundo era antes el mejor lugar para promocionar nuestro trabajo y encontrar nuevos clientes. Me alegra no tener que soportar la próxima enshittificación de Substack y la miseria diaria de X, pero sería deshonesto sugerir que esto no ha tenido un coste.

Sobre cómo debe evolucionar el formato de Platformer, se han planeando algunos experimentos diseñados para que “parezca más fresco y relevante”. Uno de ellos es tener diferentes formas de curación:

Hoy Platformer es una columna más enlaces. Con el tiempo, me preocupa que el valor de estos enlaces haya disminuido; son un elemento básico que puedes conseguir prácticamente en cualquier otro sitio de internet. (…) Al mismo tiempo, la conversación sobre esos enlaces se ha vuelto mucho más difícil de seguir. A veces, sólo quieres saber qué ha pasado. Más a menudo, sin embargo, lo que resulta más interesante es lo que dicen personas destacadas sobre lo ocurrido. La muerte de Twitter y la fragmentación del ecosistema mediático en media docena de grandes plataformas sociales ha hecho que seguir esas conversaciones sea mucho más difícil. Parte del futuro de Platformeres averiguar cómo traértelo de forma que te haga más inteligente.

Reconoce que su boletín ha fracasado básicamente a todos los niveles en cultivar una comunidad:

Nuestro público de ejecutivos tecnológicos y empleados de base nunca se ha sentido seguro publicando comentarios o interactuando entre sí en nuestro Discord. En su mayor parte, las personas que trabajan en política tecnológica prefieren reunirse en espacios donde puedan hablar extraoficialmente. Y por mi parte, no he invertido suficiente energía en cultivar una comunidad entre aquellos de vosotros que estaríais dispuestos a compartir vuestras ideas. En las próximas semanas, vamos a revisar nuestro Discord para crear foros dedicados a enviar preguntas a un buzón.

Su último pensamiento fue este:

Lo más difícil de Platformer es que publicarlo tres días a la semana significa que no puedo hacer todos los reportajes que quiero. Incluso sacar tiempo para tomar un café con las fuentes me parece más difícil de lo que debería. Creo sinceramente que Platformer sería mejor si de vez en cuando dejara de escribir para informar, pero me preocupa que todos podáis percibirlo como una evasión de mis obligaciones.

Substack: La Flor de la Vergüenza y su Innovación

¿Es inapropiado o una buena idea que Substack ponga un icono o insignia (de una flor) junto al nombre de las personas en el que puedes hacer clic para ver a qué pagan por suscribirse?

A primera vista, podría parecer simplemente un pequeño agradecimiento a los lectores fieles. Pero esta actualización es algo más que una señal de apoyo. Estas insignias están reconfigurando el funcionamiento del estatus, la confianza y la participación en la plataforma, y están provocando una amplia gama de reacciones tanto de creadores como de suscriptores.

Algunas “cosas” de los dominios personalizados que Substack no cuenta

Una pequeña, pero significativa, proporción de substacks usan un dominio personalizado (como tuboletin.tusite.com) en vez de un subdominio de Substack (como tuboletin.substack .com). Aunque tienen que pagar 50 dólares, tienen más control y, quizás (no está tan claro) beneficios SEO.

Pero a veces ocurren “cosas”, y aunque normalmente se arreglan, otras no, como lo que ha ocurrido a algunos boletines que aceptan artículos invitados (“guest posts”):

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

A FONDO y VARIOS

▶ Se acerca el próximo momento Kodak

Chamberly /

¿Y si las empresas en las que más confías -gigantes tecnológicos, titanes financieros, marcas icónicas- no son tan seguras como parecen? En un mundo de disrupción acelerada impulsado por la IA, sólo importa una cosa: ¿cuán profundo es tu foso? « La única constante en la vida es el cambio». Heráclito, filósofo griego (ca. 500 a.C.) El momento Kodak. Una frase que antaño era …

📜 ¿Cómo planificar la plantilla? & La verdad sobre la viralidad - aprende de Cluely

VC, Startups y Mercados /

Además: Lo que los fundadores deben saber sobre GEO. No fijes el precio de tu producto en función de los costes. ¿Por qué? & ¿Sigue mereciendo la pena un MBA si quieres triunfar en el capital riesgo? Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias de las startups.

▶ Conversión a Premium: Los números más grandes no siempre son mejores

Audiencias y Directorio /

Una prueba A/B de Linkedin. Tanto si eres fundador, director de producto o constructor, es fácil caer en la falacia de que más grande siempre es mejor. Esta prueba A/B de Linkedin demuestra lo contrario.

🌳🍋 Informe de septiembre y limonada de octubre

El Limonero /

Todos los meses escojo una temática para apoyar a creadores basada en mi propia experiencia como emprendora digital. En septiembre, me centré en estrategias para autores , ya que muchos de mis suscriptores están interesados en publicar (¡y vender!) libros.

▶ Los mapas del mes: Septiembre 2025

Mapas Milhaud /

Aquí os dejo un listado de lo que encontraréis en esta edición: El reconocimiento internacional de Palestina (1988 - 2025) Reconocimiento internacional de Palestina (Sep-2025)

▶ Taylor Swift: una vida en canciones - Parte 2

Lo que no digo en voz alta /

Acá vengo, con una nueva edición. Esta es una serie de textos en las que analizamos el recorrido musical de Taylor Swift, para swifties y no swifties. Si no leíste la primera parte, podés leerla acá . “1989” (2014): la reinvención total. Esta fue la era que lo cambió todo, ¡TODO!

▶ Buscar la verdad no te otorga estatus, pero mentir sí lo hace: por eso debemos construir jueces algorítmicos

Sapienciología /

El realismo ingenuo es la creencia de que percibimos el mundo tal como realmente es, como si nuestros sentidos fueran ventanas transparentes a la realidad objetiva, sin distorsiones ni interpretaciones. Milton Friedman , al rechazar el realismo ingenuo, sostenía que las ideologías no pueden evaluarse como categóricamente verdaderas o falsas. Retomaba la visión de Walter Lippman y concebía estos …

▶ Escritura sensorial 4: la vista

Por amor al arte /

Esta es la última entrega que dedicamos al sentido de la vista. Todo lo que vemos puede transformarse en relato. Recuerdo cuando nació mi segundo hijo. Al contrario del mayor, que dormía toda la noche, al pequeño tenía que darle de mamar a las 4 de la mañana. A través del cristal veía siempre una ventana iluminada en el edifico de enfrente. No veía a nadie en concreto, solo la luz derramándose …

🌱💭 El error que mata más carreras creativas (y cómo evitarlo)

Jardín Mental /

Para el artista, crear algo de valor es cuestión de paciencia, no de talento. Sin embargo, …

▶ IA + código: no te convierte en programador, te convierte en editor

The Learning Curve /

Mucha gente pensó que la IA iba a convertir a cualquiera en programador. La promesa era tentadora: escribe un prompt y tendrás una app lista para usar. Pero no funciona así. La verdad es que la IA te da un atajo. No un superpoder. Para un novato, es una buena puerta de entrada. Puedes probar cómo es escribir código. Ver cómo se ejecuta. Sentir que construyes algo.

▶ Eternamente forastera

en las nubes /

Escucho esto mientras escribo (spotify), pero a esta nube le viene mejor esta canción (youtube) La palabra de la semana es esta, aunque irás descubriendo otras en el texto: Desde hace 7 meses vivo en un lugar donde a cualquiera que no haya nacido ni crecido aquí se le llama coloquialmente forastero . Esto, sobre …

▶ La fórmula secreta para crear prompts profesionales

IA FÁCIL /

¿Te frustra recibir respuestas genéricas de ChatGPT, Claude o cualquier IA? ¿Sientes que otros obtienen resultados increíbles mientras tú sigues luchando con prompts que no funcionan? El problema no eres tú. Es tu método. La mayoría de personas usa prompts como si fueran búsquedas de Google: vagos, sin estructura, esperando que la IA adivine qué necesitan realmente. La diferencia entre amateurs y profesionales es …

▶ Tu cerebro cambia 28 veces al mes

Cartas para curiosos 💌 /

Científicos escanearon cerebros femeninos cada 24 horas durante un mes completo y descubrieron que nuestro cerebro se remodela drásticamente cada día del ciclo menstrual. Las regiones que controlan emociones, memoria y comportamiento se transforman literalmente con cada cambio hormonal. Los datos que nadie te enseñó: …

▶ Y aplaudimos

El rincón de Daledebil /

Hace algunos años, en un acto conmemorativo del 25 de noviembre , personas y personalidades se reunieron —nos reunimos—, como todos los años, para visibilizar la violencia de género. Aunque aquel acto se desarrolló en un momento concreto, la necesidad de realizarlo entonces es la misma que hoy, recordándonos que esta realidad nos atraviesa todos los días, en cualquier lugar del mundo. Precisamente …

▶ Una brecha en el sistema de los CTA´s

BUENA VIDA · Jano Cabello /

Recuerdo la primera vez que vi la película de «La vida secreta de Walter Mitty». Llevaba años con la agencia abierta, trabajando a destajo y cada vez que pensaba en subir el ascensor de mi propio negocio… se me caía el mundo encima. Había perdido el propósito de lo que hacía. Lo único que saciaba mi hambre por crear eran las conferencias, los talleres y el trabajo con personas. Justo en ese …

▶ Trikinis, bikinis y un sandwich mixto.

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

¿Buscas una comida rápida, rica y juvenil? ¿Una delicia que te deje llegar a tiempo a tu fabulosa cita para comprar arena para los gatos con tu marido? Sí, ese que lleva trabajando desde las seis de la mañana y solo quiere llegar a casa y descansar, pero como es el único que conduce y por eso consiente en alargar el suplicio una hora más. Deja de buscar, pide un sandwich mixto. Y si viene con …

▶ 5 claves para que tus meta descriptions consigan clics

Escribe para tu negocio /

Cada día miles de personas buscan lo que tú ofreces. Algunas incluso te encuentran. Pero no hacen clic. ¿Por qué? Porque tu meta description es aburrida . Si nadie hace clic, te da igual estar en primera página, en segunda o en el sótano de Google. Escribir meta descriptions vendehumos solo para contentar al SEO te pone una etiqueta en la frente: 👉 «Soy uno más» ¿Quieres ser uno más?

▶️ El tamaño sí importa en IA y la misión de hacer yankee a TikTok

Esto me interesa /

Efeméride y empezamos: El 29 de septiembre de 1547 nació en Alcalá de Henares el escritor Miguel de Cervantes (⚔️). Justo acaba de estrenar Amenábar una película sobre su vida: El cautivo …

🗂 Gracias David por recomendar mi artículo:

De Sicilia a Sinaloa, pasando por Chicago, Japón y China, las mafias ocuparon los vacíos del poder, crearon sus propios códigos de honor y levantaron imperios en la sombra.

👉 Un espejo de la historia que todavía nos interpela hoy.

🗂 Muchas gracias por incluir mi reflexión sobre las marcas de género en la escritura en Substack; ha sido una sorpresa que este tema haya interesado a tantos lectores.

Por otra parte, y por indicación de David, dejo aquí mi última carta, sobre la conveniencia individual de seguir las noticias:

No leer noticias porque ‘son malas para la salud mental’ no es autocuidado, es renunciar a la ciudadanía. Informarse no significa hacerse daño o perder el tiempo convirtiéndose en receptor de lo que uno no quiere ver, sino situarse en el mapa y distinguir entre lo que importa y lo que es ruido. ¿Podemos encontrar una forma saludable de relacionarnos con la información de actualidad? Aquí dejo la mía, por si a alguien le sirviera.

🗂 Os comparto una reflexión sobre la importancia del (buen) periodismo en tiempos modernos, a partir de la última campaña del Guardian.

“Come See the Whole Picture” funciona perfectamente como un recordatorio visual de que el periodismo no es solo un negocio, es un músculo que hay que ejercitar. Y que nosotros debemos seguir siendo curiosos.

🗂 Os dejo esto de una amiga. A modo de celebración de su primer aniversario en Substack hace una reflexión con las cosas que le hubiese gustado saber antes de empezar aquí:

🗂 “... la libertad de expresión deja de importar cuando hay vidas de inocentes de por medio”.

Sobre el asesinato de Charlie Kirk y el genocidio en Gaza.

Gracias por incluirme y darle cabida a mi voz.

🗂 Regreso por aquí, amigos, a leeros y a compartir:

La importancia de parar y ser consciente de lo vivido

Cuándo fue la última vez que paraste a saborear un logro antes de que la vida te empujara al siguiente “tengo que”?

👉🏼

🗂 Mejora tu comunicación de marca con este sencillo truco:

🗂 Sábado pasado. IKEA. Hora 4 de mi tortura visita....

Después de recorrer medio centro comercial buscando no-sé-qué para el baño, estoy en el pasillo 47 (o 74, ya no sé), entre los marcos RIBBA y las plantas artificiales FEJKA, muerto de aburrimiento.

Mi mujer sigue mirando cojines. Yo miro el móvil.

Ella mira más cojines. Yo miro el techo, desesperado.

Y entonces lo veo... una REVELACIÓN:

🗂 La inteligencia artificial no impulsa un destino inevitable de sustitución, sino una redistribución de funciones en el trabajo y la cultura. Mientras las tareas repetitivas se automatizan, surgen nuevas responsabilidades que requieren juicio, empatía e imaginación. No se trata de un vacío laboral, sino de un tránsito hacia una colaboración humano-máquina más equilibrada.

En la esfera cultural, la IA amplía la creatividad individual pero corre el riesgo de homogeneizar el conjunto, reflejando sesgos occidentales y reduciendo la diversidad. La clave no está en resistirse a estos cambios, sino en gestionarlos con criterio crítico para que la tecnología complemente, en lugar de uniformar, lo que nos hace distintos.

🗂 Una reflexión desorbitada sobre la vida anestésica que llevamos, sin darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor, esclavos de bucles y barreras inventadas, necesitamos que un ruido muy fuerte nos despierte ya!!

👇🏼

🗂 De Gemma: “En un mundo racionalista utópico las personas votaríamos a un partido después de una lectura detallada de todos los programas, eligiendo de todos los candidatos al que mejor creemos que conseguirá nuestros objetivos políticos y sociales.

Pero eso no pasa. Los humanos generalmente votamos en función de valores sociales y culturales que se organizan en clivajes. Estos clivajes, o líneas de conflicto, no son ideas sueltas sin relación, sino un conjunto de valores organizados en una división estructural profunda que implican alineamientos políticos duraderos en el tiempo. Son fracturas sociales que moldean el sistema de partidos y el comportamiento electoral.”

🗂 El prólogo del libro, por cortesía de su autor y la editorial:

🗂 Una especie nos muestra cómo podría establecerse:

🗂 Hay una diferencia abismal, casi química, entre el tipo de energía que requiere un proyecto creativo y la que exige la venta:

🗂 De la incomodidad de estar tristes:

