🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 A favor de los siete pecados capitales: O cómo la moral se desactiva en el mismo instante en que se confirma su fundamento. De Sergio Parra.

📌 NADA SE LE PARECE: Es completamente distinta. De Sixto Arias. (Una pieza muy polémica sobre la IA).

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, anuncio brevemente que este domingo se publicará los resultados y la convocatoria del concurso en Crónicas de Substack, y comento más ampliamente un interesante artículo de Nina.

Ya tenemos ganadores del “concurso del escritor” (de Substack, en español)

Bajo los auspicios de Renata, cada mes publicamos un nuevo tema de escritura creativa para el concurso. Es lo que se va a hacer este domingo, en Crónicas de Substack. Y, en el mismo artículo, además, se publicará:

El nombre y obra de los ganadores y todos los que tengan menciones especiales, seleccionados por Blanca Quiñónez , la creadora de La Octava Poesía, junto con Renata. Con un “mensaje” para los ganadores, los premios (incluyendo el de Veronica Llorca ), y alguna sorpresa más.

Los datos de la nueva convocatoria del concurso, incluyendo el nombre del juez invitado, y las fechas.

La verdad incómoda sobre Substack

Este es el título de uno de los más destacados artículos escritos por N. Benedetta. que, una vez conseguido su permiso, voy a comentar a continuación (como he hecho con muchos otros). Como siempre, recomiendo la lectura del original, pues aquí debo resumir mucho. Ha sido difícil seleccionar los mejores párrafos, pues había mucho donde elegir, y todo me parecía pertinente. Como sabes, este tema me apasiona (y la prueba es que fui el primero en restackear el artículo).

En la primera parte, Nina expone algunas realidades incómodas sobre Substack; en especial, su “mierdificación” y los problemas de la lucha por la visibilidad. En la segunda (que será objeto de comentario en la edición del lunes), ofrece consejos a partir de sus experiencias escribiendo en la plataforma.

Consejos, experiencia personal y la mierdificación de internet

Nina lleva un año y medio en Substack. Todavía siente que le “resulta algo invasivo spamear a la gente que buenamente ha gustado de mi contenido”, aunque reconoce que “suena incluso algo hipócrita de mi parte porque durante los últimos meses eso es justamente lo que he hecho”.

Conoció esta plataforma entre una decepción amorosa y su “patética reconciliación” con Wattpad (una plataforma online donde muchos escriben sus textos, de todos los géneros literarios). Esta era su impresión:

Estaba cansada y sigo cansada de la saturación de la información, de la repetición y el foco constante en la viralización y la atención inmediata.

Con “golpes y pedradas” ha ido aprendiendo las reglas “inalterables y necesarias para todo artista”, a las que ella ha tenido, también, que adaptarse.

Pronto se dio cuenta que Substack es una red social “como cualquier otra”, y que los autores buscan desesperadamente audiencias porque “no tiene sentido compartir algo de forma pública si no se espera que alguien lo vea.” (Está muy bien que lo diga, porque en una Nota muchos autores respondieron que seguirían escribiendo en Substack aunque nadie les leyera nunca.)

Nina piensa que esa “es la trampa en la que todos caemos tarde o temprano.”

El pacto del ego y la caída ante la mierdificación de internet

En internet se nos ha impuesto que debemos tener ciertos comportamientos, hablar de ciertos temas e incluso modificar nuestro lenguaje para no desaparecer en la inmensidad del algoritmo, para no ser invisibles.

Además:

Preferimos mutilar el lenguaje para no ser castigados ni oprimidos por las plataformas que sentimos que debemos respetar. Como si estas fueran un ente supremo al que hay que tener contento contra viento y marea.

Me gustaría poner cierto contexto en la bendita cruzada de Nina contra la autocensura y la urgencia de “mutilar nuestro lenguaje”:

Hace años, en el mundo del SEO (la “ciencia” de aparecer arriba en los buscadores), se imponían reglas “imprescindibles” como “repetir x número de veces las keywords”; algunos medios despedían a periodistas que no escribieran con el SEO en la cabeza. Google permitió y alentó todo ello, pero muchos años después dijo que primero había que escribir teniendo en cuenta al lector.

Poco después, Facebook mostró a los medios que lo que tenía de verdad “impresiones” (la semilla de los ingresos por publicidad) eran los vídeos. Empezó el famoso “pivot to video”, donde esos medios despedían a miles de periodistas y recortaban gastos por todos lados para invertirlos en vídeo. Años más tarde, cuando el daño ya estaba hecho, se descubrió que Facebook había hinchado las cifras del impacto del vídeo en un intento por competir con Youtube.

Por esas fechas, Medium (fundada por un fundador de Twitter) convenció a muchas revistas y blogers para que se pasaran a su plataforma, dándoles total independencia. Años más tarde las expulsó, creando sus propias revistas, modificando el modelo de negocio, contratando sus propios escritores y canalizando hacia ellos el algoritmo. Pero resultó que los lectores de Medium no querían esas revistas, sino lo que publicaba la gente corriente. Es un ejemplo de plataforma famosa por pivotar de modelo de negocio y de algoritmo.

Nos adaptamos al algoritmo, pero este cambia -o eso nos dicen- todo el rato. Y lo que hicimos se vuelve contra nosotros.

Y quizás lo peor es que, como resultado de la adaptación de los artistas a las plataformas (la “auto-mutilación de la obra” lo llamaría yo), se produce, como señala Nina: “una marea incontable de contenido basura y de fácil digestión. Una calca de la calca de la calca.” Y aquí se sitúa una de sus afirmaciones más interesante, a mi entender:

La lógica de la viralidad en las redes sociales ha llevado la creación a un extremo radical: ahora todo se crea desde la complacencia, desde lo que otros quieren leer, lo que está de moda y no desde lo que yo necesito expresar. Y al no expresarnos desde lo genuino y lo auténtico, corremos el riesgo de perdernos. De no conectar con los demás, de sentirnos incluso más solos.

También:

Caer en este engaño del ego en donde se piensa que el valor de nuestro contenido es directamente proporcional a nuestros números, es una trampa de la cual resulta difícil liberarse.

Para “ser visibles”, entonces, la “mayoría sacrifica su creación para acoplarse a la media”. Esta es una observación sociológica que merecería su propia columna en este Diario (por si alguien se atreve). Nina, elegantemente, afirma:

Traemos tráfico a estas plataformas, como una especie de tributo que continúa alimentando al algoritmo y, al final, nos quedamos vacíos, porque el mensaje se desvirtuó, la intención primigenia fue sacrificada.

La “enshitificación” o “mierdificación de internet”, de Cory Doctorow, que da subtítulo al artículo de Nina, ya fue objeto de una columna en el Diario, en relación a Substack, y a ella me remito. También cuando estuvimos examinando cómo serán los anuncios en Substack. El efecto de esa estrategia de las plataformas, de acuerdo con Nina, es que, con “tanta competencia, los creadores comienzan a producir en masa, lo que reduce drásticamente la calidad en pos de maximizar sus beneficios. Esto también está sucediendo en Substack.” (textos, estilos y tonos similares, unos a otros).

Ella ha visto la “decepción de aquellos que, inocentemente, se unieron con la finalidad de escapar de ese mar de creación de baja calidad.” Lo cual es muy interesante, porque hasta ahora, ante las oleadas de personas que empiezan a publicar en esta plataforma, y lo dejan 6-9 meses más tarde, se suele comentar que la causa es que no ven resultados suficientes de sus esfuerzos. El ejemplo paradigmático es de un escritor que le aconsejan, para conseguir una “audiencia” para su libro (presente o futuro), que lo mejor es que la construya en Substack. Al cabo de unos meses, con 67 suscriptores que apenas leen o comentan sus artículos, abandona la plataforma. Pero, ¿y si en muchos casos, como Nina apunta, la razón fuera que se han cansado de luchar contra un algoritmo que le muestra siempre mensajes similares y le recuerda a otras redes sociales, aunque su CEO diga lo contrario?

Antes de empezar con los consejos (que se analizarán el lunes), señala:

Los suscriptores que ves ahí han llegado de forma muy lenta y gradual (…). La verdad es que, la mayoría ha llegado gracias a mi colaboración en El Diario de Substack. Y lo acepto como una forma de agradecimiento por el trabajo que hacemos …

Si, Nina es una de las co-editoras del Diario que más tiempo lleva colaborando en un medio tan joven. Y le estamos profundamente agradecidos.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Carreras/ Las 7 Etapas de la Confusión Profesional y Guía Práctica - La negación, la semilla de la duda, el punto de ruptura, el falso amanecer, el choque, el abismo profesional y la coyuntura. + Guía práctica de experimentos profesionales.

El autor de “ el trabajo corporativo ha muerto” nos explica, esta vez, las siete fases de la confusión profesional. Propone un camino de autodescubrimiento basado en claridad interna, pequeños experimentos, aprendizaje visible y acción práctica. También ofrece estrategias realistas para cambiar de rumbo sin perder estabilidad, como apoyarse en lo posible y combinar habilidades previas con nuevas. Por último lanza un mensaje insipirador: el sentido profesional se encuentra actuando, no esperando la claridad.

Liderazgo:

🎓liderar/ Generación X: Liderar entre dos mundos

Este texto reflexiona sobre el papel de la Generación X como puente entre el liderazgo tradicional y el moderno. Criados en un entorno jerárquico y analógico, ahora dirigen equipos digitales que priorizan la empatía y la flexibilidad. El desafío es evolucionar sin perder autoridad, liderar con autenticidad y combinar su experiencia con apertura. El mensaje final es claro: el liderazgo actual no consiste en controlar, sino en inspirar y equilibrar lo mejor de dos épocas para construir una forma de dirigir más humana y efectiva.

☘️ Nosolosuerte/ #145. Un Hack para Inyectar Alto Rendimiento en tus Equipos. Brad Jacobs lo Tiene Claro. Que no se te Caigan los Anillos - Trabaja con gente a la que quieras parecerte. Los compañeros marcan la diferencia entre hacer un gran trabajo o no.

El artículo de esta semana de No solo suerte, reúne tres ideas clave: alto rendimiento, talento y enfoque profesional. Primero, nos explica cómo fomentar la high agency en los equipos. Personas que no solo identifican problemas, sino que los resuelven sin esperar instrucciones, avanzando del nivel 1 (“hay un problema”) al nivel 5 (“ya lo solucioné”).Segundo, Brad Jacobs destaca la importancia de rodearse solo de jugadores que él califica como A. Aquellos cuyo talento es tan valioso que su marcha de la empresa generaría verdadero pánico, y advierte no tolerar la mediocridad.Cierra con la visión que popularizó, Arnold Schwarzenegger. El éxito se construye con disciplina y propósito, no con ego ni apariencias. Elige trabajos humildes que te acerquen a tus metas, demostrando que el verdadero rendimiento surge de la claridad, la humildad y la acción.

tucoachpersonal/ 🍀 Lo que Séneca y Federer nos enseñan sobre la verdadera riqueza - Ganar sin perder la calma

Vivimos en una era obsesionada con medirlo todo —seguidores, ingresos, productividad—, pero cuanto más medimos, más vacíos nos sentimos. El problema no es la ambición, sino el lugar desde donde la perseguimos. Séneca y Federer, separados por dos mil años, entendieron el mismo principio: la verdadera grandeza está en la serenidad. El filósofo enseñó a poseer sin ser poseído, recordando que la riqueza interior vale más que cualquier éxito externo. Federer, por su parte, mostró que ganar no es solo vencer, sino hacerlo con calma, elegancia y dominio propio. Ambos demostraron que la tranquilidad es el nuevo lujo, que la vida se juega a largo plazo y que el éxito real consiste en ganar sin perderte. En un mundo acelerado, nuestro coach personal nos recuerda que la serenidad no se compra, se cultiva.

Creadores y la economía del creador:

🎨 Creadoresmag/ Cómo funciona realmente el algoritmo de Notas de Substack - El jefe de aprendizaje automático de Substack acaba de explicar cómo funciona Notas. Quizás tengas que cambiar tu estrategia.

Mike Cohen diseñó el algoritmo de Notes en Substack, centrado en conectar a los lectores con contenidos que realmente despertasen interés y en ayudar a los creadores a ganar suscriptores. La idea nunca ha sido maximizar el tiempo de uso como otras redes sociales. El algoritmo analiza datos como idioma, ubicación, suscripciones e intereses para crear un perfil numérico del usuario y mostrarle notas de creadores similares a los que ya sigue. Con el objetivo de aumentar la visibilidad, Substack recomienda participar activamente dentro de la plataforma: restackear, citar, responder y publicar con regularidad, ya que estas interacciones ayudan al algoritmo a detectar afinidades entre comunidades. En esencia, Notes premia la autenticidad, la constancia y la interacción genuina más que la viralidad o el volumen.

🍋 limoneros/ Informe mensual, limonada de noviembre y 533 nuevos suscriptores!

En octubre, El Limonero vivió un crecimiento explosivo con 533 nuevos suscriptores, alcanzando casi 2.600 gracias a recomendaciones de la red Substack, actividad en la app y colaboraciones con otros creadores. Fue el mes con más iniciativas colectivas y directos, impulsando tanto el alcance como la monetización. Sin cambios en estrategia ni posts virales, el crecimiento demuestra que la constancia, comunidad y contenido de valor siguen siendo la clave. En noviembre, el foco estará en negocios digitales, ofreciendo recursos y sesiones para ayudar a los creadores a profesionalizar su proyecto.

✍️ escribeypublica/ - Comienza el Club con un disparador muy jugoso. ¿Te apuntas? Tienes hasta el 24 de noviembre para escribir, leer y votar.

¡Atentos a esta iniciativa de El Club del Relato! A partir de la idea: un espejo que no devuelve tu propio reflejo — que puede abordarse desde la psicología, el misterio, la fantasía o lo metaliterario— los participantes deberán escribir un relato de hasta 1.500 palabras inspirado en una frase, una canción (*La chica del espejo*, de LODVG) o una imagen. El plazo para participar finaliza el 24 de noviembre, y el relato más votado se publicará el 5 de diciembre en la newsletter Escribe y Publica. El desafío invita a explorar qué ocurre cuando lo que vemos deja de coincidir con lo que somos. ¿Te apuntas?

Innovación:

Más impresionante que nunca - Diario de Innovación #239

Cada avance en inteligencia artificial provoca tanto fascinación como escepticismo: si las máquinas ya piensan, escriben y crean, ¿por qué la economía no ha cambiado aún? La respuesta está en los matices: la IA actual es brillante, pero impredecible; puede deslumbrar y fallar en la misma frase. El verdadero cambio llegará cuando su fiabilidad supere el umbral del error, el punto en que lo barato deje de salir caro. Entonces, la automatización reemplazará la asistencia y la IA se convertirá en infraestructura, tan esencial y silenciosa como la electricidad. Mientras tanto, la carrera tecnológica es también geopolítica —una pugna entre potencias, corporaciones y narrativas— donde dominar el relato importa tanto como dominar el código. Hoy no vivimos la revolución, sino su ensayo general: el momento previo al “de repente” de Hemingway, cuando todo, sin aviso, cambia para siempre.

betterbusinessbetterworld/ El futuro que aún podemos elegir: una inteligencia artificial con propósito - La inteligencia artificial no es un destino, sino una decisión colectiva. El verdadero desafío no es crear máquinas más inteligentes, sino sociedades más sabias.

La inteligencia artificial se ha convertido en el espejo más nítido de nuestro tiempo: una herramienta capaz de amplificar tanto nuestro ingenio como nuestras contradicciones. Mientras Estados Unidos impulsa la disrupción, China la planificación y Europa la regulación, el mundo avanza sin una dirección común, delegando cada vez más decisiones a algoritmos que erosionan nuestra autonomía y transforman nuestras relaciones humanas en vínculos mediados por máquinas. La concentración del poder tecnológico en pocas manos —y su enorme coste ambiental— revela un nuevo tipo de dependencia global, donde la soberanía digital y la sostenibilidad se vuelven inseparables. Frente a ello, emerge una oportunidad: construir una IA con propósito, que mida su éxito no solo en eficiencia, sino en dignidad, equidad y bienestar. El futuro no lo decidirán las máquinas, sino quienes comprendan que el verdadero progreso no está en acelerar, sino en elegir bien hacia dónde.

Igualdad:

Las utopías colectivistas en EE.UU.: por qué todas fracasaron (y cómo la propiedad privada las salvó) - El sueño naive de la igualdad y su pronta realidad

Desde los peregrinos del Mayflower hasta las comunas hippies y los kibutz israelíes, los experimentos colectivistas han intentado reemplazar la propiedad privada por la cooperación total, y todos han fracasado por las mismas razones: falta de incentivos, conflictos internos y dependencia del esfuerzo ajeno. Cuando se introdujo la propiedad privada y la recompensa individual, las comunidades prosperaron. La historia demuestra que la cooperación voluntaria puede funcionar, pero el colectivismo forzado siempre colapsa porque ignora la naturaleza humana y el poder de los incentivos personales.

📂 Ciencias sociales y políticas: Geografía, sociología, sociedad, derecho

Sociología:

cienciasocial/ ¿De verdad los ricos deben dejar sin herencia a sus hijos?- ¿Cómo se crían hijos aristocráticos dignos de administrar grandes riquezas?

El ensayo critica la moda de multimillonarios que deciden no dejar herencia a sus hijos —como Gates, Jagger o Jackie Chan— argumentando que hacerlo refleja un fracaso en la crianza, no una virtud. Sostiene que los ricos tienen el deber de formar herederos dignos, capaces de administrar y perpetuar la riqueza familiar. Inspirándose en tradiciones aristocráticas y estudios sobre linajes nobles, el autor propone educar a los hijos con disciplina, fe, sentido de misión, estructuras sociales sólidas y una relación responsable con el dinero. La verdadera solución no es renunciar a la herencia, sino criar herederos virtuosos que la honren y la multipliquen.

Sociedad:

🤓 lucasheili/ Activismo en la sopa - Una sociedad obsesionada con arreglar todos los problemas, menos los suyos.

El autor, un optimista confeso sobre el progreso humano, expresa su creciente desilusión ante el activismo juvenil contemporáneo. Lo considera ineficaz, superficial y moralmente exhibicionista. Sostiene que muchas protestas actuales —desde huelgas por causas geopolíticas hasta ataques “ecologistas” a obras de arte— carecen de impacto real y solo sirven para alimentar una sensación de superioridad moral. Critica que los jóvenes sustituyan la acción responsable y el pensamiento crítico por gestos vacíos y tribales, confundiendo indignación con virtud. Aunque reconoce que el idealismo es parte natural de la juventud, advierte que el verdadero cambio no surge del ruido, sino del esfuerzo personal y la comprensión de la complejidad del mundo.

Derecho:

leyderecho/ Ganando millones demandando y avergonzando a los que descargan porno ... y a Meta - La mayoría “paga a regañadientes antes que asociar su nombre a la descarga ilegal de pornografía ... Para estos individuos, la resistencia es inútil” (Juez Otis Wright)

Strike 3 Holdings, es la empresa matriz de Vixen y Tushy, se ha convertido en el mayor demandante por derechos de autor de Estados Unidos, con más de 20.000 litigios desde 2017, en su mayoría dirigidos contra usuarios anónimos acusados de descargar pornografía. Utilizando un software opaco llamado *VXN Scan* para rastrear direcciones IP, Strike 3 presiona a los acusados a llegar a acuerdos privados por miedo al escarnio público, lo que ha llevado a jueces a calificar su estrategia de “extorsión legalizada”. Heredera del modelo de los antiguos “porno-trolls”, la empresa ha ganado millones en acuerdos mientras evita juicios que obligarían a revelar su tecnología. Su reciente demanda de 350 millones de dólares contra Meta, por presunto uso de sus películas para entrenar IA, podría convertirse en el primer caso que exponga cómo funciona realmente esta maquinaria.

Pensamiento crítico:

sergioparra/ Te voy a convencer de que no tienes razón para que no cambies nunca de opinión - Reseña del libro “Se han cometido errores”

Esta semana desde pensamiento crítico explora cómo la mente humana tiende a justificar sus creencias y acciones, incluso cuando son erróneas, un fenómeno conocido como “realismo ingenuo”. A través de ejemplos y experimentos, muestra que solemos interpretar la información de modo que confirme lo que ya pensamos, reforzando nuestras posturas y ampliando las divisiones con quienes piensan distinto. Esta autojustificación explica desde conflictos ideológicos hasta decisiones cotidianas y morales, generando tanto espirales de agresión como de compasión según nuestras acciones iniciales. La conclusión retoma el “tridente de Mill”, que defiende la libertad de expresión como herramienta esencial para confrontar nuestras ideas, corregir errores y comprender mejor por qué creemos lo que creemos.

Antropología e identidad:

⚡beatrizlizana/ Educar en la era ChatGPT - La IA ya está en las aulas, ¿sabemos cómo gestionarla?

La IA no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta para liberar lo más humano del aprendizaje. Inspirado en el modelo de Alpha School, que combina estudio personalizado con IA y trabajo colaborativo, muestra cómo la tecnología puede mejorar la educación si los profesores se enfocan en guiar y fomentar el pensamiento crítico. Sin embargo, advierte sobre los riesgos de desigualdad, pérdida del vínculo humano y dependencia tecnológica, cerrando con una reflexión sobre la autoría compartida entre humanos y máquinas.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 Hola Roberto y equipo,

Gracias de corazón por invitarme a incluir mi último texto:

Es un auténtico placer y honor.

De Marta / Dama: Buenas tardes Roberto, David, Emma, Salvador,.. y todas las personas que hacéis posible que todo este pedazo de curro salga adelante. De primeras, ya os he añadido a recomendaciones que es un espacio que me da pereza y nunca entro.

Por otro lado, me gustaría que tuvierais en cuenta mi NL “La Mazmorra de Dama Valencia”, que si bien empezó con un enfoque muy claro y centrado en las sexualidades no normativas y el BDSM, en especial.

Ahora se ha convertido en un espacio mucho más abierto que combina la psicología, la experimentación, la sexualidad, unido todo desde una pedagogía o aprendizaje basado en el BDSM (comunicación, confianza, respeto, consentimiento informado, consenso,..), y a partir de ahí provoco a la personas para que exploren todo lo que consideran caos, aprendan a evitar lo que hacen en automático aunque realmente no quieren,.. en fin, que consigan una relación más sana con ellas mismas, con los demás, y ahora también he incluido las relaciones con la IA, ya que creo que va a ser muy necesario.

Hace tiempo, David, en uno de mis posts preguntó si quería que lo incluyeráis aquí, yo le respondí que sí. Pero probablemente, después tenía que haber hecho algo más que no hice. Lo dejo aquí por si acaso, y si no cuando veáis a bien mencionar alguna de mis publicaciones, estaré muy agradecida.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

