Diario de Substack

Diario de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Jan K
Jan K
10h

Algunos regalos que me han dado estos 17 años de vivir en el campo:

1. Dejar atrás la prisa. Cuando comprobé que actividades y traslados se hacen más rápido en un pueblito, en lugar de agregar ocupaciones para llenar los tiempos muertos (como hacen muchos ex citadinos al llegar al campo), opté por realizar todo con más calma y alargar el dolce far niente. Creo que le he ganado algunos años a la expectativa de vida para mi perfil. …

https://open.substack.com/pub/janicekelly3/p/asilvestrada-yo?r=17y8iv&utm_medium=ios

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de Luis Orlando León Carpio
Luis Orlando León Carpio
19h

¿Cómo es estudiar y vivir en un país donde los estudiantes cierran la semana tomando cerveza con sus profesores?

Te cuento mi experiencia en Dinamarca y te traigo las 6 becas que pueden abrirte el camino hacia una universidad europea.

👉 Lee el post completo aquí

https://substack.com/@luisorlandolencarpio/note/c-174200650?utm_source=notes-share-action&r=4pi3yl

Expand full comment
Responder
Compartir

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura