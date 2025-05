☔️ Buenos días, Substack. He pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los vídeos de reproducción automática para ahorrarte tiempo en la búsqueda de noticias. Aquí tienes las noticias del viernes en Columnas.

Storytelling: Arte, Industria y Oficio. /

Así empieza Dito Ferrer su artículo:

En el post revela algunos trucos de la escritura de Isra Bravo (es “uno de los copywriters más conocidos del mundo, y el más popular de habla hispana”; por escrito -no en persona - tiene “un estilo agresivo, disruptivo, grosero… Vende muchísimo”, y hay “legiones de profesionales que lo imitan” ). Y lo mezcla con el enfoque que emplea Dito cuando sus textos deben “sonar” como otra persona. Y para ello tiene que investigar el lenguaje local (como “podemita” en España).

Creo firmemente en que las personas no quieren escribir como hablan, quieren escribir como quisieran hablar. El personaje es nuestro alter ego, la imagen que queremos dar al mundo, no necesariamente quienes somos.

Con el lanzamiento de la transmisión en directo nativa de Patreon, las dos plataformas de suscripción se parecen cada vez más.

Afirma la revista que Substack y Patreon compiten por convertirse en la principal fuente de ingresos de los creadores. Además, para la mayoría de los influencers, los pagos de plataformas como Meta o Google no son suficientes para construir una carrera sostenible. De hecho, y aunque no lo diga el artículo, Patreon nació por las quejas de los Youtubers sobre lo que les pagaba Google, y Substack se inspiró -entre otros- en Patreon cuando se lanzó. Se señala esto en el artículo (de pago y en inglés):

Además, la pieza se centra también en el mercado de las retransmisiones en directo de los creadores, en los que Substack también ha entrado, pero Patreon lleva más tiempo:

Hace poco comenté que Substack está suspendiendo algunas cuentas, sobre todo por “spam”, y que a algunas de las personas que apelan les preguntaban:

“Have you recently used your account to share any links, or market a product, business, or other entity?”

En español: ¿Has usado tu cuenta recientemente para compartir enlaces o promocionar un producto, negocio u otra cosa?

Es una pista. Salvo que seamos VIP, no tengo muy claro si es buena idea tener links a “buy me a coffe” (hay mucha más información aquí), cursos, consultorías y similares. Algunos autores usan Ko-fi para ofrecer suscripciones, lo que me parece una competencia poco ética si usan Substack para todo lo demás. Creo que hay una forma de evitar en gran medida ese riesgo. Si tienes interés, ponlo en los comentarios, y lo explicaré en otro número del Diario.

Recomiendo también exportar lista de emails (semanal o mensualmente) y, quizás, los posts. No es posible exportar chats, comentarios ni Notas.

Ese problema no lo tendrá Pau Samo, que dejó de utilizar la función de blog y envío de newsletters de Substack este 18 de marzo, pero sigue en Notas. Y no es el único. Otros, como Guillermo Gascón, han dejado sólo el sistema de envió de emails. Le pedí a Pau Samo que compartiera con los lectores de este Diario su experiencia, y esto es lo que me ha dicho:

He trasladado La Pauletter a mi propio dominio. Sí, he hecho las maletas digitales y me he ido de Substack… pero solo a medias. Te cuento.

Lo he hecho por una cuestión ideológica, no técnica. Me gusta el internet libre y ese es “EL MOTIVO”. Ese Internet en el que compartir es crecer juntos, ese que no te dice qué hacer para gustar a su algoritmo ni te mete anuncios hasta en la sopa. No me convence depender de plataformas que, con la excusa de facilitarte la vida o ayudarte a crecer, acaban convirtiéndote en el producto. Porque seamos sinceros: yo soy el anzuelo, el contenido atrae usuarios y eso es lo que Substack quiere de mi.

Por eso, La Pauletter ahora se publica directamente en mi dominio. Más libre, más tranquila, más mía. No busco viralidades ni embudos de conversión. La Pauletter no es un negocio, es una aventura comunicativa a ritmo slow, me sirve para aprender y conectar con otras personas. No tengo prisa, no tengo objetivos de crecimiento meteórico y, sobre todo, no quiero jugar al juego de la ultraproductividad ni al "contenido para monetizar".

Ahora bien, no todo Substack me parece mal. Me quedo en Notes, su parte más social, porque —¡sorpresa!— ahí sí encuentro gente interesante y debates que valen la pena. Y eso, a día de hoy, no lo encuentro en ninguna otra red. Ahí sí me gusta compartir, escuchar y participar.

La Pauletter crece despacio, pero quiero ser coherente y fiel a mis ideas. Y eso, para mí, ya es una victoria. Sigo escribiendo, pero a mi manera. Libre, imperfecto y sin algoritmos marcando el compás.

Aquí estoy ahora.