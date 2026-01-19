Diario y Directorio de Substack

María Ahufinger 🎀
8d

Gracias por incluir mi artículo en el Diario 💙💙🥺

Si os soy sincera, en cuanto a la IA a veces la utilizo para que me ayude a hacer lluvia de ideas o para que me dé sugerencias de corrección en mis relatos. Creo que es una herramienta útil que la gente utiliza mal 🥲

Francisco Alcoba
Jan 19Editado

He leido la parte de la publicación sobre como va a afectar la IA a la escritura humana y la clave número 5 es cuanto menos controvertida.

Por mucha publicacidad que hagan las distintas herramientas, no hay ningún detector fiable de texto escrito por IA. Ocurre lo mismo con todos aquellas personas que "saben" detectar textos escritos por la IA, los LLM han sido entrenados con millones de textos escritos por humanos, si han detectado esos patrones, que ahora repiten, es porque muchos humanos escriben así y por lo tanto resulta muy dificil, por no decir imposible, discriminar realmente textos escritos por la IA.

Respecto a las herramientas que se publicitan como capaces de distinguir texto escrito por IA son, basicamente, humo. Hasta el punto que OpenAI retiró su herramienta de detección por la incapacidad de reconocer con fiablidad los textos escritos por AI.

Ellos mismos lo reconocen aquí: https://openai.com/es-ES/index/new-ai-classifier-for-indicating-ai-written-text/

"A partir del 20 de julio de 2023, el clasificador de IA dejará de estar disponible a causa de su bajo índice de precisión. Estamos trabajando para incorporar actuar según el feedback recibido y, en la actualidad, investigamos técnicas de identificación de la procedencia de los textos más eficaces. Además, nos hemos comprometido a desarrollar y desplegar mecanismos que permitan a los usuarios comprender si el contenido de audio o visual está generado por IA."

