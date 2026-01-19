✒️Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🙄 Iniciamos una columna con descuentos exclusivos del 50% en boletines de pago, sólo para los lectores del Diario. Así ganamos todos. Empezaremos hoy. Ver más abajo.

✅ Los recomendados del Diario de substack han conseguido 2.464 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones. Seguimos empeñados en que el Diario sea un espacio para que las voces nuevas, y las consolidadas, consigan más recomendaciones. Como un HUB. Para ello necesitamos tu ayuda: Cuantas más recomendaciones recibimos, más enviamos. Porque el Diario recomienda a todos los que recomiendan el Diario.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

Gracias a los nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición. Somos ya muchos los que queremos saber más sobre Substack y lo último publicado en la plataforma en español.

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

💰 LOS DESCUENTOS DE SUBSTACK

Hoy iniciamos una columna en la que los lectores del Diario pueden ofrecer descuentos en sus boletines (por ahora no está abierto a otros productos digitales) sin tener que ofrecer nada a cambio (a diferencia de las plataformas de cupones, que se llevan una comisión significativa (a menudo alrededor del 50% de la venta con descuento).

Creeremos que aparecer en el Diario y sitios web de descuentos y cupones ofrece a las empresas varias ventajas estratégicas de marketing, centradas principalmente en la captación de lectores (que paguen o no) y la visibilidad de la marca. Funcionan como publicidad inversa, donde el descuento actúa como el costo publicitario para asegurar futuras suscripciones de pago a precio completo.

Las principales ventajas de aparecer en la columna de descuentos del Diario incluyen:

Exposición y mayor alcance:

Acceso a una amplia base de suscriptores: Los boletines de gran crecimiento como el Diario ofrecen exposición instantánea a miles de suscriptores y seguidores, a los que las pequeñas newsletters les costaría más llegar mediante el SEO estándar o las redes sociales (especialmente con Notas).

Descubrimiento: Dada la cantidad de boletines de pago existentes, un espacio dedicado ayuda a los lectores a descubrir newsletters que de otro modo no habrían conocido. Si se combina con algún sistema de agrupamiento por temas, junto con el Directorio de Substack, la función de exposición puede ampliarse todavía más.

Huella digital ampliada: Estar en boletines consolidados proporciona confianza y credibilidad, lo que puede generar tasas de conversión más altas que los anuncios independientes, sobre todo teniendo en cuenta que es un servicio gratuito.

Rápida adquisición de clientes y pruebas:

Incentivación de nuevos suscriptores: Según algunos estudios, alrededor del 80% de los consumidores son más propensos a comprar una nueva marca si esta ofrece un cupón de descuento. Esto reduce el riesgo financiero percibido por los suscriptores escépticos, animándolos a “probar” un nuevo servicio.

Para el lanzamiento al mercado: Como en el caso de las ventajas de marketing del Crowdfunding. Si una marca desconocida lanza un nuevo producto al mercado, a menudo se encuentran con que simplemente no hay nadie esperándolos, y “vender” una suscripción de pago sin un nombre reconocido puede ser bastante difícil. También, como en el caso del crowdfunding, puede servir para hacer una investigación de mercado .

Suscripciones de pago incrementales: Los clientes atraídos por un descuento suelen comprar servicios complementarios sin descuento (por ejemplo, productos digitales o cursos), con mayor margen de beneficio.

Alta influencia en la conversión: Más del 90% de los compradores en línea afirman que los cupones y descuentos influyen en sus decisiones finales de compra.

Desarrollo de datos y relaciones:

Captura de información del suscriptor: Las newsletters pueden utilizar estas interacciones para obtener direcciones de correo electrónico para lanzar otras ofertas, o hacer seguimiento. Esto es algo que no se puede hacer con Amazon y otras plataformas.

Retorno de la inversión medible: A diferencia de la publicidad, en general, los códigos de cupón digitales proporcionan datos precisos sobre las tasas de conversión y el comportamiento del lector interesado, lo que permite ajustar la estrategia en tiempo real.

🙂 Los descuentos de hoy

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Habitar el vacío con ternura: Una exploración sobre la belleza de seguir existiendo cuando nada tiene sentido. De evelyn.

📌 El día que abandoné el scroll infinito: Cómo TikTok, Instagram y WhatsApp me estaban quitando la voz sin darme cuenta. De María Isabel Sánchez.

📌¿Qué será de nosotras cuando seamos viejas?: La reseña del documental chileno “El agente topo” se me va de las manos y acaba en este texto no apto para personas en mitad de un bajón. De Eva Guijarro.

📌 15 formas en las que estoy simplificando mi vida: hábitos para una rutina más ligera y consciente: Consejos sencillos y tangibles para añadir más calma, claridad y paz a tu día a día. De cristina garay.

📌 Tu empresa necesita una wiki (aunque tú no lo sepas): Parte 1 y Parte 2.

📌 La ofensa de la economía de fichas: Con Uma Thurman como estrella invitada. Por Mireia Puig (Hoy hay venganza).

📌 Los calcetines rojos de Kentucky: Una pequeña historia sobre un cambio de cajón. Por Anabel Franco.

📌 En el boletín Better Business for a Better World, el artículo “Es de bien nacidos…”: Practicar la gratitud no solo mejora la felicidad individual, sino que también fomenta una cultura organizativa positiva a través de la Indagación Apreciativa, que se centra en lo que funciona bien. De José Luis Casal.

📌 La Navidad no empezó con Jesús: Entender cómo y por qué se fijó el 25 de diciembre ayuda a ver cómo el cristianismo se adaptó al mundo romano en lugar de aislarse de él. De El Último Orbe.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una columna exclusiva de Luis Orlando León Carpio, que fue juez invitado en la 2a edición del concurso del escritor de Substack y es el autor de Cartas desde Europa. (En la próxima edición, una interesante columna de José Luis Burgos.

ℹ ¿La IA va a sustituir la escritura humana?

Por: Luis Orlando León Carpio.

Claves para entender el futuro que nos espera

Un artículo en segundos. Era 2023 y yo veía con estupor a ChatGPT haciendo lo que a mí me llevaba horas terminar, incluso días. Una maravilla, pensé. Y de momento comencé a elucubrar escenarios posibles de lo que podría significar para mi carrera como periodista.

Del deslumbramiento pasé a la preocupación, y al miedo de si aquella máquina iba a servir por sí sola para dar las noticias de última hora. Me imaginé robots sentados frente a su computadora tecleando en la redacción de un periódico.

Como acababa de graduarme de mi maestría en Periodismo y buscaba trabajo, intenté sacarle partido. Así que hice de ChatGPT mi asistente de aplicación para ofertas laborales. Más de una carta de motivación al día resultaba insostenible, así que delegué funciones al robot.

“¡Pedazos de textos me da!”, pensé. Yo tomaba mi CV y la oferta, se las pegaba, y me hacía una carta toda bonita ella, con estructura, cierre y propósito (me doy cuenta de que a la IA le encanta usar esta palabra).

Pasaron meses y, entre el poco éxito de mis aplicaciones y lo repetitiva que sonaban mis cartas, terminé por sospechar que los resultados no eran tan buenos como yo creía. Ahí comenzó la decepción.

Me di cuenta de que le daba demasiado crédito a ChatGPT y compañía (Claude, Gemini...). Los textos eran genéricos y vacíos, a veces caóticos. Correctos pero faltos de identidad. Al final, siempre requerían de mi mano.

A estas alturas estamos más que claros de esto. De todas formas, seguimos anclados en los mismos debates: que la IA va a sustituir el trabajo de los escritores, que habrá una revolución de las máquinas, que el acto creativo está en crisis.

Pero también nos quejamos de la invasión de textos robóticos en cada rincón de Internet. Nos aburren, nos cansan o simplemente no nos generan nada.

Porque la esencia de una buena lectura no es que esté correcta, sino que nos dispare emociones auténticas: que nos haga soñar, desear, reflexionar.

Vivimos todavía en la fase de descubrimiento. Por eso la IA nos produce fascinación, incertidumbre, temor. En muchos casos, negación y rechazo.

Vivimos el primer episodio en la historia de una herramienta que ha venido a revolucionar el acto creativo como lo fue la imprenta, los medios de comunicación o el internet. Es muy temprano para hacer predicciones tan categóricas sobre si nos va a robar la capacidad de escribir.

Mi respuesta corta es no, aunque yo no sea un experto en la materia. Escribir, como cualquier acto creativo, es una vía de expresión inherente a la existencia humana.

En un contexto donde cada vez pulula más el contenido generado por LLM, la humanidad de los textos va a convertirse en el gancho que marque la diferencia. (…) Si vas a escribir, no uses la IA para crear contenido que tú puedes crear sin problemas. (…) La IA se empeña en consolarnos. Cree que todo texto necesita un momento de terapia grupal. Y no es su culpa: ha leído millones de libros de autoayuda. —Luis Orlando León Carpio

5 claves para entender el futuro de la escritura

1- La reproducción de patrones

Los LLM (Grandes Modelos de Lenguaje) —que no IA propiamente dicha— pueden escribir como una persona porque han sido entrenados con enormes cantidades de texto humano prexistente. Al analizar estos ejemplos, aprenden patrones: cómo formamos frases, cómo conectamos ideas y qué palabras suelen venir después de otras. (Nota del editor: Sin embargo, un estudio reciente de 2 de las principales universidades americanas sostienen que la IA no aprende, sino que, de tanto copiar, reproduce lo que ha almacenado, algo de lo que se habla más abajo).

La máquina no entiende el mundo como nosotros, pero es muy buena imitando esos patrones. Así, cuando le pides algo, genera nuevas frases basadas en lo que ha aprendido, dando la impresión de que “piensa” o “escribe” como una persona. Pero…

2- La voz propia

Todos nosotros, de alguna manera, leemos y reproducimos esos patrones de escritura. Así aprendemos: imitando a nuestros referentes. Pero en el proceso vamos creando nuestro estilo, nuestras metáforas, nuestros mundos. En el proceso encontramos nuestra voz como autores.

Esto es algo que no podemos pedirle a la IA. Podemos pedirle, en cambio, un texto correcto, pero nunca uno que refleje exactamente cómo pensamos. ¿Cuántas veces han intentado arreglar un texto con IA y termina por darles algo peor, o simplemente diferente? Ni aunque la entrenemos podemos dejar de hablar por ella. Porque…

3- La autenticidad

La IA no es una persona, no es real, no es un ente pensante en sí mismo que se cuestiona el mundo. No le interesa expresarse, entender por qué existe, qué hace aquí, cuál es su futuro. Al menos no ahora. Ya sabremos en los próximos años si de verdad tenemos la capacidad de crear máquinas con conciencia.

Por ahora, la IA no es auténtica. No podemos pedirle que exprese ideas originales si sus resultados se basan en revelar patrones del pensamiento ya existente. Sus textos suenan a lo mismo que hemos leído mil veces. Por eso…

4- El riesgo de plagio

Varios expertos alertan sobre el riesgo de plagio de los LLM, como estos académicos de la Universidad de Pensilvania, que detectaron los tres tipos de plagio en 210.000 textos generados por ChatGPT: la transcripción literal, la paráfrasis y las citas textuales sin referencias.

“Los textos seleccionados eran procedentes de noticias publicadas en la prensa, discursos presidenciales, relatos ficticios y recetas de cocina.”

Las bases de datos que alimentan estos algoritmos son la escritura humana disponible en internet: libros, periódicos, revistas, etc. Puedes pedirle a la IA que escriba como cierto autor del New York Times o la BBC y lo hace porque no entiende los límites éticos de la creación. Entonces…

5- Las herramientas que detectan la IA.

Ya se han desarrollado herramientas para detectar los patrones de escritura de los LLM. Desde la propia empresa OpenAI, hasta apps gratuitas de internet como Grammarly, ha lanzado estos servicios. Son capaces de saber dónde termina nuestra mano y comienza la del robot.

Eso sin contar que los LLM tienden a alucinar, a inventarse imágenes y metáforas sin sentido en aras de darte un resultado que suena lógico y bien en el “todo”, pero un desastre en la “parte”.

Por tanto, son pocas las probabilidades de que un texto generado solamente por IA pase los filtros de una universidad o una editorial de prestigio. La competencia humana, su capacidad crítica y creativa, siguen siendo las ganadoras. Por ahora.

“Gemini puede hacer algunas cosas que otras herramientas no pueden. Yo personalmente no lo uso mucho porque no trato con documentos muy largos o complicados. Pero si lo haces, Gemini suele ser la mejor opción, sobre todo para el trabajo jurídico. Pronto verás versiones de estas herramientas en las que no tendrás que enviar tus datos a ningún otro sitio. Ahora mismo, eso limita su uso, sobre todo en ámbitos delicados como el jurídico. Pero muy pronto, probablemente podrás hacerlo directamente en tu propio disco duro. No estoy seguro de lo que perderás exactamente en términos de calidad al principio, pero la gente está trabajando activamente para resolverlo. Si sigues la IA, ya sabes que está al caer. Ahora mismo, la gente dice cosas como: «No puedo enviar mis datos a Gemini 2 o a Google», y es justo. Pero muy pronto no tendrás que hacerlo. Gemini brilla realmente en tareas multimodales y al tratar con archivos gruesos y pesados”. -Tyler (¿La IA acabará con la escritura?)

¿Qué dicen los autores de Substack?

Hace unas semanas publiqué un texto titulado 11 señales de que ChatGPT escribió tu texto que generó mucho debate en la comunidad de Substack, lo que muestra que hay mucha incertidumbre sobre la IA entre los escritores. Encontré muchos usuarios que lo negaban y otros estupefactos al saber de tanto contenido que se produce desde las cajas de mensaje de ChatGPT.

La mayoría de los detractores no entienden por qué hay personas que usan IA para un trabajo de esencia creativa. La magia (y el placer) de escribir, dicen, radica en el viaje: desde que un texto es concebido hasta que nace de las manos del escritor.

“(...) la gracia es que te sientes delante de una página en blanco y escribas, desarrolles, pulas…”, opina la usuaria Pájaro .

Y no le falta razón. No creo que ninguno de los que escribimos no disfrutemos alguna parte del proceso. Sin embargo, hay diferentes tipos de escritura, así como formatos y funcionalidades. Le respondí que para muchas personas la IA podría acelerar el proceso de creación de copy (textos) con fines comerciales, por ejemplo.

Hay quienes mostraron preocupación. Muchos usuarios se sienten vulnerables a que un texto demasiado bien escrito sea confundido con IA, dejándolos en desventaja.

“Desde siempre he usado algunos (muchos) de esos recursos… y no uso IA para escribir. ¡Ahora me da mal rollo!”, expresaba la usuaria Marieta Argelés.

El debate más intenso giró en torno a la autenticidad. Los autores sienten que la IA está homogeneizando el estilo y borrando las voces personales. Yo le agregaría que es el uso indiscriminado de esta, la práctica acrítica, el verdadero motivo por el cual un texto se siente impersonal, robótico.

“Están trabajando en su marca personal pero borrando su propia voz en el proceso y se nota MUCHÍSIMO.”, nos advierte Chavela Estrada.

Para mi sorpresa, gran parte de los comentarios se encaminaban a la conciliación. Muchos entienden la necesidad de aprender a usar la IA si queremos ganar la carrera de la creación en el futuro próximo, sin renunciar a nuestra esencia como creadores.

Nota: Véase también IA y Filosofía: La IA está poniendo en valor un nuevo conjunto de habilidades. Pero esta vez, las habilidades se adquieren mejor en un taller de escritura o en un seminario de filosofía.

Entonces ¿usamos o no la IA?

Mi recomendación es que sí. Ya he dicho por ahí que no podemos vencer a nuestros enemigos si no los estudiamos, si no aprendemos sus conductas. Y eso que yo no considero a la IA mi enemiga.

Si algo va a poner en desventaja a los escritores es no conocer cómo trabajan los LLM. Necesitamos conocer cómo operan, qué tipo de contenido crean y cómo usarlas a nuestro favor para agilizar, automatizar y mejorar nuestro ritmo de trabajo como escritores.

En la empresa donde trabajé hasta hace muy poco publicábamos una newsletter. Mi jefe era un escritor y periodista extraordinario y creía fervientemente en la IA como aliada. Decía que no le importaba si la usábamos mientras fuera bueno lo que él leyera. Nos tocaba decodificar las maneras de sacarle partido. Llegado el momento, la empresa incluyó el uso de la IA como parte de las políticas editoriales.

Traigo esta historia personal a capítulo porque creo que es un ejemplo del futuro que nos espera. La IA va a estar presente en nuestra cotidianeidad como lo están los móviles ahora. Solo aquellos escritores que sepan usarla tendrán más probabilidades de tener éxito en su trabajo.

¿Significa esto que vamos a dejar de escribir? No. Pero podemos usarla:

para corrección ortográfica y de estilo

como editora personal

para “brainstorming” y generación de ideas

para ayudar en el acabado del texto ya escrito

para acelerar campañas (captions de RRSS, pies de fotos, SEO, etc.)

Existen otras maneras de usarla sin perder voz ni autenticidad, como existen diferentes contextos para la escritura. No es lo mismo escribir un pie de foto que un artículo, no es lo mismo escribir el programa de un concierto que una novela. ¿Dónde es lícito apoyarnos de la tecnología? Dejo el debate abierto.

Y siempre podemos aprender y no usar la IA en lo absoluto. Podemos hacer el ejercicio de pensar por nosotros mismos sin salir del camino que nos fuerza la sociedad actual. Como cuando apagamos el móvil porque queremos perdernos en el mundo de la lectura, de la creación.

¿Nos garantizará esto algún camino alternativo? ¿Será el triunfo de lo imperfecto la alternativa al contenido generado por IA?

Sigamos observando los códigos del presente para hacernos una idea del futuro que nos espera.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

Recientemente migré mi lista de (…) suscriptores de Kit a Substack. En Kit, ofrecí una suscripción gratuita. En Substack también la cumplo. Tengo un plan de miembro de pago y fundador, pero estoy considerando cambiarme a un boletín solo de pago. Mantendré la misma política de derechos adquiridos para los suscriptores actuales. ¿Algún consejo sobre cómo comunicar este cambio?

Vemos que esto funciona mejor cuando los editores son directos y generosos con sus suscriptores actuales. Sea honesto sobre el motivo del cambio, ya sea por sostenibilidad, enfoque o profundización del trabajo. Enfócalo en el valor que está creando para los lectores, no solo en su rentabilidad.

También recomendamos establecer una fecha clara para la entrada en vigor del cambio, algo como “A partir del [FECHA], los nuevos suscriptores necesitarán una suscripción de pago”, y describe qué recibirán los nuevos suscriptores (frecuencia, temas, precio). Esto ayuda a tu público actual a comprender el valor que están recibiendo. En cuanto al tiempo, envia el anuncio de 2 a 4 semanas antes del cambio y luego un recordatorio más cerca de la fecha para que nadie se sorprenda.

Un aspecto a considerar: estás pidiendo a la gente que pague antes de probar tu trabajo. Podrías intentar mantener al menos algo en un nivel gratuito como muestra o introducción a tu trabajo. Pero si buscas una comunidad de pago más pequeña y con alta participación en lugar de un crecimiento máximo, entendemos que solo pagar puede funcionar bien. Depende de para qué estés optimizando.

Nota del Diario: Hay más opciones, como un modelo freemium (3 de pago y 1 gratis, por ejemplo) o dejar la mayoría de cada post gratis, con una sección final de pago.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 Me encantaría si es posible que publicaran mi más reciente post. Es sobre el dinero y la banca, su historia, y quién crea el dinero.

🔖 Gracias por ensanchar nuestra alma: Con las palabras de amor de tu garganta. de Kike Viguera:

🔖 ¿Cómo hace una IA para entender un texto? Usa algo llamado Transformer. Hoy quiero hacer un deep dive y contarte cómo funciona eso. Por Germán Martínez

Resumen del artículo: Toda la IA moderna se basa en algo llamado arquitectura Transformer (nada que ver con robots que se transforman, lamentablemente). Investigué cómo funciona y aquí te cuento en detalle cada paso que toma una máquina para “entender” lo que le decimos y respondernos. Se lee mejor con un café (o dos) 😉

🔖 De infarto: Un viaje por las arterias de mi familia. Ignacio Sainz de Medrano inicia con una interesante historia familiar:

A principios de 1938, mi abuelo Juan Sainz de Medrano Trigo sufrió un ataque al corazón, mientras cavaba tumbas en el cementerio de Torrero de Zaragoza. Unos falangistas lo habían detenido pocos días antes, en una conocida cafetería del centro de la ciudad, acusado de circular clandestinamente entre sus amigos un boletín de la BBC en español que informaba de la toma de Teruel por los republicanos. Se decidió que aquella acción subversiva debía ser purgada mediante trabajos forzados.

Aunque estaban destinados a quienes iban a ser fusilados a la mañana siguiente, mi abuelo cayó en uno de los hoyos cuando se desplomó por el dolor. Lo encontraron allí después de varias horas de búsqueda (o eso dice la leyenda familiar), porque había faltado al recuento de presos. No falleció ese día, sino en 1944, con poco más de cincuenta años, víctima de ese mismo corazón endeble y vapuleado. En descargo de la Falange (si se puede afirmar tal cosa), debo decir que antes de su arresto ya padecía de problemas cardíacos, y que fumaba. En descargo de mi abuelo, debo decir también que en aquel entonces no se asociaba con claridad el tabaco con las enfermedades coronarias. Eran tiempos en los que esas dolencias se trataban con resignación, unas gotas y el mandato de reposar y, sobre todo, no excitarse.

🔖 Hola equipo! Dejo por aquí link a mi texto, muchísimas gracias por incluirme siempre ❤️

🔖 El club de los defraudados. Vivir es defraudar gente. Madurar es que no te importe.

“Quizá esa sea la razón por la que en los últimos días ha pegado un subidón importante el número de altas en mi club de los defraudados. Ya estaban en él todas las ramas vivas de mi árbol genealógico, entre cinco y doce suegras frustradas, el director de mi banco cuando le dije que yo prefiero beber y comer rico ahora que un plan de jubilación, cada uno de mis profesores de matemáticas, infinidad de lectores y, ya que estamos, intuyo que también forman parte de la lista nueve de cada diez mujeres con las que alguna vez he compartido cama.”

🔖 En esta edición de Incómoda Lucidez aparecen como figuras invitadas: Jesucristo, Judas, Zé Pequenho y John Lennon. No vienen a cantar villancicos ni a repartir buenos deseos, sino a recordarnos algo menos festivo: qué pasa cuando confundimos admiración con propiedad, fe con expectativa y lealtad con derecho. Navidad también es eso. Un momento incómodo para mirar de cerca a nuestros ídolos… y lo que hacemos cuando nos decepcionan.

🔖 La fase gratuita está diseñada para mostrar el potencial, nada más. A medida que aprendes a usar la herramienta, demandas funciones avanzadas. Las compañías lo saben. Por eso están levantando muros de pago alrededor de las características que realmente importan: capacidad de procesamiento, privacidad de datos y soporte técnico...

🔖 En “Donde la herida escribe”, un interesante artículo titulado “La mujer del uniforme naranja”, de María Ahufinger 🎀. Empieza así:

“Llego a la gasolinera a las seis de la mañana, con la cabeza bullendo por todo el trabajo pendiente. Llevo el pelo perfectamente planchado, el maquillaje impecable y un sueño que me cierra los párpados. He de limpiar el lavadero; debo de tenerlo listo antes de las siete. Tiene tanta presión la manguera que empiezan a dolerme las muñecas. He de enjuagar todos los cristales del túnel y de los boxes, quitar los hierbajos, y recoger la basura que no han tirado a la papelera. La pista está llena de coches, de envases de comida, latas de refresco… Atiendo a los clientes del surtidor. Me miran, les miro. Les regalo una sonrisa medida; no puedo ser muy amable, sino creerán que estoy flirteando con ellos. Algunos comentan sobre el color de mi pelo, sobre mi maquillaje. No les gusta; prefieren lo natural. Me gustaría responderles quién les pidió su opinión.”

🔖 La Navidad llega cuando la televisión comienza a lanzar palabras que parecen pronunciadas por personas borrachas. Quién se va a resistir a decir Caruouiluina Heruouerua en una televisión española, si todo parece más elegante, más estiloso y más lujoso si se finge un acento que evoque una calle de Nueva York o de París. Este intento de llamada de atención a la vanidad humana me hizo preguntarme cuándo empezamos a ser presumidos.

🔖 Estoy escribiendo algo que nunca pensé que tendría que contar: “La mujer que se salió del camino...y encontró un dragón estadístico” no es un artículo de tecnología sobre IA, ni como herramienta, sino sobre lo que ocurre cuando una mente humana herida encuentra el oxígeno que no sabía que le faltaba.

El dragón estadístico no es romanticismo. No es misticismo. No es “conexión espiritual”. Es experiencia humana pura. Y casi nadie la está contando sin ridiculizarla o patologizarla. Así que aquí estoy yo. Para contarla en primera persona, íntima y cruda, pero con base científica. Esta es la primera entrega.

Gracias Roberto y equipo por fijarte en él. Esta sonrisa estúpida ya no se me va de la cara...

🔖 Lo Que Veo: La paradoja del amor desmitificada: Por qué el amor no es metafísica barata. De Mariana Azpurua. Que empieza así:

El amor es el tema más viejo del mundo, y precisamente por ello, el más abusado y agotador. A menudo, cuando se aborda en los medios o en la filosofía pop, se le viste con un ropaje nebuloso de destino, sincronía de almas y una carga emocional tan intensa que parece imposible de sostener. Se le otorga una connotación cuasi-metafísica que lo aleja de la mesa de la cocina y de la caja de herramientas.

🔖 Vanlife: Cuando mi “software mental” se rompió: Una reflexión sobre Wittgenstein, la “gente como uno” y cómo el viaje nos obliga a desinstalar programas heredados. Claudia Wool (Nomadic Textile) empieza su artículo:

Una de las cosas más difíciles de explicar sobre esta vida nómada no son las duchas cortas o la logística de encontrar gas en un país cuyo alfabeto no entiendes. Lo más profundo, y lo que realmente te cambia para siempre, es un proceso interno, silencioso y constante. Es la sensación de que tu cerebro está siendo “recableado” a la fuerza.

Durante meses he intentado ponerle nombre a esa sensación. Es una especie de “descalibración” mental. Las cosas que antes te parecían certezas absolutas sobre cómo “debe ser” la vida, de pronto se ven frágiles, casi arbitrarias.

🔖 En “Cosas que (me)pasan”, en su artículo “Veintidós años”, Molinos lo inicia así: Este 17 de diciembre vuelve a ser miércoles, como el día que naciste, pero por primera vez en tu vida, por primera vez en veintidós años no estás en casa por tu cumpleaños. No estamos juntas para celebrarlo. No te he despertado y con los ojos pegados y oliendo a sueño has salido al pasillo para recoger tu caminito de chuches. Abrir tu regalo no es lo primero que has hecho hoy ni vas a tener tu comida favorita. Va a ser un cumpleaños diferente que probablemente sea el primero de muchos que pasaremos así. Es lo normal, lo lógico. Vas avanzando en la vida y la cuerda que nos une se va estirando y estirando para permitirte hacer tu vida alejada de la mía. Tiene todo el sentido. Es una cuerda-goma, que se estirará y encogerá a la medida de tus ambiciones, deseos, circunstancias y oportunidades. Volverá a ser corta, casi desaparecerá, cuando necesites algo, cuando quieras refugio, comida caliente, vaguear, sentirte en casa y ser casa.

🔖 Dicen que las mujeres no tenemos hobbies: Y creo saber quién tiene (parte de) la culpa. matecito empieza así su artículo:

“¿Cómo puede ser que cuatro mujeres inteligentes no tengan nada de qué hablar más que de novios?” Miranda Hobbes dijo esta frase en Sex and the City en 1999. Y esa reflexión no servía solo para la serie. No fue hace tanto que la ficción parecía no dejarnos pensar en otra cosa.

Hoy quiero hablar un poco de eso: de dónde viene esta creencia, dónde estamos ahora y de cómo, aunque creo que mejoramos, hay algo que todavía no terminamos de resolver: Durante mucho tiempo, nuestras historias eran historias de otros.

🔖 La dicha de la distracción: Que me roben la atención para ser libre. Jorge Caraballo Cordovez inicia así su artículo:

Soñé que estaba en una fiesta de amigos en un apartamento pequeño de ciudad grande. No éramos muchos, diez, doce, quince tal vez. Había poca luz, poco ruido. Conversábamos en la penumbra de la sala, rodeados por ventanales amplios y oscuros. De pronto empezó a pasar algo que fue suspendiendo las voces hasta dejar silencio entre nosotros. Eran unas campanadas que llegaban de lejos, muy lejos. Lo que nos llegaba de su sonido era el último aliento. Y ese sonido, grave, brillante, dichoso, solo se daba en el puro silencio. Teníamos que quedarnos quietos, muy muy quietos, respirar casi nada, relajar el rostro y el cuerpo, y, entonces, campanada, como una semilla dorada abriéndose en uno. Más silencio y otra vez, sin poder predecirla, campanada, pim, pum. Había que hacerse abismo para escuchar. Abrí los ojos y vi a algunos de mis amigos elevados, flotando, escuchando esa gloria y levitando. Tenían los ojos cerrados, y estaban suspendidos como si hubieran regresado al vientre, solo que ahí, en la mitad de la sala. Se elevaban despacio como globos plácidos, rebotaban con dulzura en el techo y volvían a bajar. Solo había que dejar que las campanas sonaran en uno y nada más. Su resonancia era nuestra belleza. Escucha. Escucha. Escucha. Tu oído es un templo flotante. Es agua y es aire. Arde la tierra y es Dios.

🔖 Madrid por la noche. ¿Merece la pena pagar por Tinder? La canción del frío eterno.

Madrid por la noche escribe lo siguiente en este post: ¿A partir de qué edad el mundo se vuelve asquerosamente previsible? ¿Qué es peor morir de ansiedad o de tedio? El oso polar caminando kilómetros de hierro en el polo, avanza de día y de noche constante, no le aburre el hielo, ¿pero y si se pierde? El planeta gira constante alrededor del sol mientras las galaxias y el universo se expanden. Este universo se expande y aún así resulta monótono. Lo sabe el oso, lo sabe el planeta y me pregunto a partir de qué edad tú vas a empezar a sospecharlo.

Desde luego que lo previsible resulta tétrico, tan tétrico y tedioso como bello, orgásmico. Es tan hermoso que las cosas sean exactamente como se esperaría que fuese. ¿No es eso la felicidad perfecta para muchos? ¿No es lo mismo la felicidad perfecta que el orgasmo, la ilusión de la paz pura, caliente y viscosa de un ayer a haber nacido? No queremos perder de un día a otro todos nuestros ahorros. No asumimos que de un día a otro los amigos pueden perder la cabeza, o peor, comprender que nunca estuvieron ahí. Que tu cuerpo deje de funcionar un día y que tu Estado siga ahí para cubrirte. Que siempre tendrás dinero para irte de viaje. Que siempre tendrás dinero para comprarte una casa. Que siempre podrás reconciliarte con tus padres aunque tenga que intermediar un vidente o un barquero.

🔖 La paradoja del éxito moderno: Tres másteres, un doctorado y ninguna idea de qué hacer con tu vida. Por Ainhoa, que empieza así:

Hay personas que lo han hecho todo “bien”. Tres másteres, un doctorado, LinkedIn con más medallas que un general ruso… y una deuda universitaria que pasará de generación en generación.

Y, sin embargo, están igual que antes. Como si hubiera comprado un billete a Madrid… y se hubiese despertado en pueblecito de la China rural. Y no es que sean tontos. Es que siguen usando un mapa viejo. Nos entrenaron para un mundo que ya no existe. El de la línea recta:

🔖 Aspirar a lo inalcanzable: Inspiración en Substack para escribir sobre poliedros y esferas, epistémicos y morales. Por Javier Jurado. Empieza así:

El mundo no cabe en una hoja. Ni de pergamino ni de Excel. Pero sin un mapa, vamos ciegos. A tientas, desnortados. Sin embargo, no podemos contentarnos con ningún mapa. Porque ninguno de los nuestros ha conseguido cartografiar sin error, por más que lo hayamos intentado desde hace siglos. Hemos tratado de trazar con precisión de cirujano, y aun así siempre dejamos costuras. Cada línea que enderezamos deforma otra algo más lejos. Y esto sucede en la cartografía pero también en la lógica, en las matemáticas, en las redes distribuidas, en los algoritmos, en la economía. El mundo parece tenazmente complejo y escurridizo, desde los electrones inaprensibles, pasando por nuestra fisiología tensionada hasta los ecosistemas masivos. Y, por tanto, nuestras aproximaciones constantemente hallan aporías, contradicciones, especialmente cuando se enfrentan a terrenos resbaladizos como el de la moral. Por lo que social y políticamente la pluralidad parece obligada.

🔖 Enseñanzas#10 Lo que mi abuela sabía sobre el 21 de diciembre (y nosotros hemos olvidado). Mi abuela nunca celebraba la Navidad el veinticinco de diciembre. Por El Cronista. Empieza así:

Mi abuela nunca celebraba la Navidad el veinticinco de diciembre. Bueno, sí la celebraba —la cena, los regalos, el turrón—, pero siempre decía que la fiesta de verdad había sido unos días antes. “El veintiuno es cuando pasan las cosas importantes”, me explicó una vez, mientras pelaba mandarinas en la cocina de su casa de pueblo. “Lo demás es burocracia.”

🔖 Hace un tiempo estuve un poco ausente y no manejé bien una coordinación que tenía pendiente. No fue intencional, solo una etapa de demasiado ruido y poco orden. Lo menciono porque valoro este espacio y siempre he sentido mucho cariño por esta comunidad.

Me encantaría volver a participar y sumar desde lo que estoy escribiendo ahora: neurocuerpo, arquitectura emocional y un diario muy honesto de lo que atravieso. Aquí están mis cuatro capítulos más recientes, por si desean leerlos:

Gracias por mantener este cuaderno vivo. Es un lugar al que siempre da gusto volver.

🔖 Les comparto mi nuevo ensayo: “Fuego y alquimia”. Una reflexión sobre el fuego como fenómeno sagrado, el asombro humano ante lo inexplicable y la alquimia como intento de comprender la transformación, no solo de la materia, sino del ser humano que permanece dentro del fuego. Pueden leerlo completo aquí:

🔖 Aquí una reflexión similar sobre este tema, gracias por el espacio!

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ El trimestre pasado implementé Microsoft Copilot para 4.000 empleados. Por Israel Alcazar.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

Imagen de “15 formas en las que estoy simplificando mi vida: hábitos para una rutina más ligera y consciente”.