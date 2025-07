☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LA GRAN HISTORIA

📌 Hay palabras que brillan solo por fuera. Reconocimientos que no nos miran, que apelan al deseo de ser vistos. En este texto exploro cómo la mentira se ha vuelto rentable, cómo se legitima lo falso si produce efecto, y cómo la ética —cuando no estorba— deja de existir.

Una reflexión sobre la trampa disfrazada de oportunidad, el éxito como única medida y el valor de no traicionarse para brillar.

También es gran historia:

📌 ¿Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva clase laboral alrededor de la inteligencia artificial? Ingenieros con salarios millonarios, suscripciones premium como requisito de acceso y una creciente brecha entre quienes dominan la tecnología y quienes quedan al margen. En este artículo reflexiono sobre cómo la automatización y la concentración de talento están redefiniendo el mercado laboral y planteando nuevos desafíos para empresas, trabajadores y gobiernos.

1. 📊 ¿Qué Conclusiones sacar de la Encuesta a los Lectores de Substacks? ¿Funcionan los descuentos, y qué precio máximo poner?

Lo que ha cambiado mi forma de pensar sobre los precios, la confianza y la psicología del lector.

Creadores /

En Substack tenemos estadísticas sobre nuestro boletín (aunque no siempre muy fiables), pero vamos a ciegas respecto a muchos temas que pueden ser importantes para nosotros, como creadores en esta plataforma.

Martina, de Creadores Magazine, publica datos de una encuesta de julio de 2024, que recogió información de 416 operadores de Substacks en inglés. Se exploraron cuestiones como las siguientes: por qué no actualizan (y qué les parece demasiado caro), qué opinan de los ajustes de costes en Substack y con qué frecuencia les gusta saber de los creadores, además de detalles específicos sobre la relación creador-lector.

En una sección de la última edición se ofrecen algunos datos en forma de gráficos, y en esta edición se analizarán las principales implicaciones (y, en la medida de lo posible, en relación a los que escriben en español), teniendo en cuenta lo que sostiene su autora. Es importante que leas el artículo de Martina, que es mucho más completo, y que ha fusionado 5 artículos originales de la encuesta, pues en su forma original resultaba un poco repetitiva y confusa, incluyendo las conclusiones, con permiso de su autora, Amanda B. Hinton. Empecemos por ahí, con mis comentarios en cursiva:

El intervalo de 50 a 75 dólares sigue siendo un punto de pausa psicológico habitual

Si no tienes una audiencia establecida o un perfil público, ésta es la zona de precios en la que la mayoría de los lectores dudan. No porque no valoren el trabajo, sino porque está justo por encima de su umbral interno del «sí».

The Atlantic hizo también algunas encuestas hace varios años, y a partir de 50-60 dólares, en efecto, los niveles de resistencia a la suscripción aumentaban. Sin embargo, años más tarde, decidió casi duplicar el precio de la suscripción y su beneficio neto ha aumentado. Por otro lado, Substack establece por defecto 80 dólares al mes, supongo que basado en su experiencia y, por qué no decirlo, cierto interés en ganar algo más. Ante todo ello, debe tenerse en cuenta que el poder adquisitivo de EEUU es el doble que la media europea, y mucho más que la media en América Latina.

Esto se puso de manifiesto en la encuesta y en las auditorías de los clientes: Si tus precios se sitúan aquí (o por encima), prepárate para generar más confianza, mostrar más contexto y guiar a los suscriptores gratuitos de forma más intencionada hacia ese momento de actualización.

Los descuentos funcionan, pero sólo cuando tienen sentido

Esto es lo que movió a la gente a actuar:

Al menos un 20% de descuento

Una bajada de precio que cambie los dos primeros dígitos (como 80 $ → 69 $)

Ofertas contextuales, como un lanzamiento o un hito de contenido.

¿Descuentos pequeños o poco claros que requieren un clic para crear contexto? Esos no ayudan. Si el «trato» no resulta emocionalmente diferente y claro, no convierte.

Me parecen excelentes consejos. Hay autores españoles en esta plataforma que no creen en los descuentos (y explican muy bien las razones) y autores como Russell que hace descuentos fuertes varias veces al año y representan cerca de la mitad de sus suscriptores de pago. Como me parece que apuntó en su día Veronica Llorca, quizás la mentalidad española (o hispana) es diferente de la anglosajona en este tema. Pero en el mundo físico si funcionan (rebajas de verano, etc).

Los techos presupuestarios son reales, pero también lo es la confianza a largo plazo

En mi encuesta, ¿la razón número 1 por la que la gente no actualiza?

«Ya he superado mi presupuesto para contenido de pago».

No es algo personal. No es culpa tuya.

Pero aquí está la clave: los lectores gratuitos no son causas perdidas. Están en tu ecosistema, prestando atención y, a menudo, esperando el empujón, la historia o el momento adecuados para decir que sí.

Las newsletters más eficaces con las que he trabajado no se limitan a comercializar, sino que nutren. Construyen una larga trayectoria de confianza.

Bueno, esto es la teoría. Sin embargo, hay boletines con muy alta conversión (muy especializados, sobre todo en inversiones, y generalmente con muros de pago en la mayoría de sus artículos), y otros con muy baja. No todo es tener muchos lectores en el ecosistema, sino quizás ofrecer algo que es difícil encontrar. Y, como siempre, cuanto más tiempo publicando, y creando confianza (como decía Dito hace poco), mucho mejor.

De otro artículo:

Supongamos que entras en Substack para leer un poco. ¿Qué llama primero tu atención?

Análisis rápido: Esta es una pregunta que me gustaría observar año tras año. Porque, sinceramente, creo que con el tiempo veremos cómo evoluciona a medida que Substack siga creciendo y atrayendo a lectores que buscan experiencias multimedia. Así que, con esta pregunta, los lectores lo tienen claro: vienen a buscarte (otra vez). Esto me dice que no debemos subestimar el valor de una suscripción gratuita de lector; te encuentras entre un grupo de publicaciones de confianza.

Casi el 18% de los lectores dijeron que los elementos visuales y los títulos son lo que cuenta para ellos: ¿los estás haciendo tan específicos, distintos y convincentes como es posible? ¿Saben los lectores lo que obtienen cuando hacen clic? Si ahora mismo no dispones de un calendario de publicación coherente, ésta podría ser una razón de más para empezar a explorar cómo podría ser uno.

Esto ya se sabe en la industria editorial desde hace décadas. Lo que me ha sorprendido ha sido la respuesta 3: la preferencia por textos de menos de 5 minutos. Sin embargo, lo que yo veo es que los textos más compartidos y los que consiguen suscripciones son largos y detallados. Creo sinceramente que hay que tener, en algunos casos, de los dos, pero que no haya un “gap” demasiado grande entre ambos. En otros no: Si tu audiencia espera informes muy detallados y largos, es mejor no defraudarla.

2. 📩 Un «Substack Unlimited», por favor, que queremos pagar, pero sin arruinarnos

Apoyar a la gente que crea buen contenido es genial, pero llega un momento que hay que decir: "basta, no pago ni una suscripción más".

Eva María Rodríguez escribió un artículo bastante popular, en que llegaba a estas conclusiones:

Pagar por buen contenido es justo, pero demasiados muros de pago pueden hacer que la gente se canse y deje de leer hasta “lo gratis”.

Un modelo de suscripción que agrupase a quienes quisieran adherirse al programa permitiría que más personas pudieran monetizar sus proyectos y que más gente decidiera pagar para leer lo que le gusta.

No a todo el mundo le interesaría un sistema como este. Pues genial, que sigan como están. No estoy diciendo que cambien el sistema, solo que lo amplíen.

Yo pagaría por algo así, y puede que incluso monetizase algún proyecto que, hoy por hoy, no veo viable en modo suscripción clásica.

Agustí López ya había señalado días antes que estaba de acuerdo, que “no hay bolsillos para tanto muro de pago.” Víctor Millán sostenía que ya estábamos en el agotamiento de la economía de la suscripción. Finalmente, Salvador lanzó la iniciativa Alternativas, que esperamos, con la cooperación de una editorial, arranque en septiembre:

3. ¿Es tu boletín lo mismo que tu perfil en Substack? ¿No puedes conseguir un enlace en que aparezca tu subdominio?

En algunos artículos, parece que sólo es posible obtener el enlace con este formato: https://substack.com/home/post/p-168839241 (caso real de Ángelo), y no el que incluye el subdominio de su autor. Normalmente, tras varios intentos, logro conseguirlo a partir del boletín, pero en algunos casos, como éste, tampoco, porque la web del boletín es la misma que la del perfil. Probablemente, usando algún comando de Google podría conseguirlo, pero me parece que es una solución un poco complicada.

No se si se trata de una mala configuración, o de que Substack quiere encerrarnos más en su app y su red social.

Si te animas a ayudarnos a ver cómo Ángelo puede identificar la ulr a sus artículos, ambos te lo agradeceremos.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

A FONDO y VARIOS

▶ Ingresos para Creadores: Crear y Vender Productos Digitales

Creadores /

Por qué crear y vender productos digitales sigue siendo una de las mejores formas de ganar dinero en 2025. ¿Por qué deberías subirte al carro digital? ¡Gracias por leer Gastos generales bajos: Olvídate de los almacenes, los envíos o la gestión de inventario. Los productos digitales te ahorran …

▶ Música actual y músicos superventas

El rincón de Daledebil /

La música siempre ha sido mucho más que una forma de entretenimiento. A lo largo de la historia, ha servido como un espejo de los tiempos, reflejando las luchas, aspiraciones y cambios sociales de cada época. Pero, ¿qué lugar ocupa la música popular y sus grandes estrellas en el contexto actual? ¿Son los músicos superventas verdaderos agentes de cambio social, o simplemente piezas clave en una …

▶ WIRED, el viaje de una revista hacia el periodismo del futuro

Periodismo Digital /

Desde su fundación en 1993, WIRED ha sido más que una revista: ha sido un termómetro (y a veces un acelerador) del cambio tecnológico. Con un estilo gráfico inconfundible y una narrativa entre la fascinación y la crítica, la publicación se ha reinventado varias veces para seguir siendo relevante en un ecosistema informativo cambiante. En los últimos años, diferentes momentos clave han marcado su …

▶ Dame dos páginas de tu novela hoy

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Te prometo que no me estoy haciendo la chula y que tampoco es magia negra. Es lo que pasa después de años analizando cientos de historias escritas, filmadas y hasta contadas en el bus (porque soy MUY cotilla). Los patrones se llaman patrones porque se repiten y casi todo lo que pasa en una novela se siembra al principio. Tanto lo bueno como lo no tan bueno. Por ejemplo, con una alumna, Carla, vi ..

▶ Por qué elegí dedicar mi vida a los libros… y a las mujeres que los escriben

Desde la bahía /

Hoy quiero contarte algo de mí. No porque crea que mi historia sea extraordinaria, sino porque explica por qué hago lo que hago y por qué quizás soy la persona adecuada para ayudarte si sueñas con escribir y publicar tu libro. Crecí en una casa donde los libros eran un refugio. Mi padre siempre ha vivido con el dolor de no poder estudiar y tener que empezar a trabajar siendo un niño, por eso la l

💊 una habitación vacía y un vaso de jerez

Cápsulas Ágiles ✨Creatividad para profes... /

Algunos rituales no se entienden, se sienten. Maya Angelou escribía acostada, en un cuarto sin cuadros, sin familia, sin ruido. Solo ella, una libreta amarilla… y el recuerdo de todo lo que alguna vez dolió. No sé tú, pero yo he tenido días donde escribir, dibujar o enfocarme en algún proyecto parece un chiste. Y cuando por fin tengo “tiempo”, mi energía está achichastrada. Con el tiempo he entendido …

▶ El número que todo lo cambia

Jardín Mental /

Basta un solo número para cambiar por completo tu percepción de la realidad. ¿Alguna vez terminaste comprando algo que no necesitabas? ¿O aceptaste una oferta en una negociación que luego no te convenció? Tal vez no fue solo tu decisión. Tal vez hubo algo antes, algo que cambió por completo tu percepción. Ese algo tiene nombre: ancla . Hoy nos metemos …

▶ Cómo puedes estar pagando una suscripción cara durante meses sólo por ver un vídeo

LeyDerecho /

Cuando navegamos por internet con nuestro teléfono móvil es posible que, sin querer, presionemos encima de un banner de publicidad. El banner de publicidad nos pedirá directamente si aceptamos suscribirnos a un determinado “servicio Premium”. …

▶ HAL 9000

liderazgodelbueno.com /

Stanley Kubrick era un pelín mala gente. Por lo visto durante el rodaje de El Resplandor aisló a la actriz protagonista del resto del equipo para que llegara angustiada de casa. Pero no voy a meterme en su faceta como coach motivacional a la inversa, hoy hablo de IA y de que si cada letra de HAL la cambias por la siguiente en el abecedario sale IBM. ¿Casualidad?

👩‍💻 Tu entorno no quiere que emprendas (aunque te quiera)

Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Alés escribe aquí el tema de la semana: emprender da miedo. Pero tiene solución, señala.

▶ Muéstralo, no lo cuentes: El secreto para una gran escritura y una lectura inmersiva

Escribe y Publica /

“Mostrar, no contar” Este es, probablemente uno de los consejos más repetidos en escritura creativa. Y aunque suena simple, aplicarlo con eficacia es una de las habilidades más complejas y potentes que puedes desarrollar como autor. "Muéstralo, no lo cuentes” es un consejo popular de escritura creativa que llega desde el mundo anglosajón y que implica escribir con más detalles sensoriales, lo que …

📚No esperes a saber quién eres para empezar a crear

Tu Coach personal /

Muchas veces nos bloqueamos antes de empezar. Pensamos que no tenemos una idea clara. O que aún no hemos encontrado nuestra voz. O que necesitamos más experiencia, más formación, más seguridad. Pero, ¿y si fuera justo al revés? Esta semana en Libros para crecer , quiero compartir una idea sencilla pero a la que puedes extraerle mucho jugo: No necesitas tenerlo…

▶ A veces creo que me estoy volviendo loca

Lo que no digo en voz alta /

Anoche, medio dormida, empecé a escuchar como un susurro: “Renu… Renu…”, como si alguien me llamara, y pensando que era mi mamá desde la habitación de al lado —que a veces, cuando no puede despertarme con un mensaje, me habla— me despierto y le pregunto “¿qué pasó?”. Silencio. El silencio a veces pesa más que cualquier palabra. Porque cuando alguien contesta, al menos sabés qué hacer con eso.

▶ Una carta que no gustará mucho

El Otro Día con Lucas /

Estas últimas semanas, a raíz de una brutal paliza a un anciano por parte de unos sinvergüenzas de origen magrebí en la localidad de Torre Pacheco, el debate de la inmigración ha ganado una especial relevancia en España. Diferentes plataformas sociales, desde Instagram hasta el lobby de Club Penguin, se llenaron de todo tipo de mensajes xenófobos de gente animando tomar la justicia por sus propias manos …

▶ Higiene mediática en tiempos de IA

Periodismo Digital /

Durante años hemos promovido la idea de una dieta informativa sana como antídoto frente a la desinformación y las fake news . Elegir fuentes de información fiables ha sido fundamental en todo este tiempo. Hoy, esa metáfora y este método evolucionan: ya no se trata solo de combatir bulos, sino de hacer frente a una nueva forma de contaminación digital provocada por la inteligencia artificial.

▶ Todos somos igualmente diferentes

Sapienciología /

«¿Por qué no te has hecho rico si eres tan listo?» La frase encierra un prejuicio muy extendido , un argumentum ad crumenam : que el dinero y la inteligencia van de la mano . Algo parecido ocurre con la altura: por cada centímetro extra, un directivo masculino gana unos mil dólares más. Y si hablamos de belleza, el asunto todavía es más claro. Un estudio en Canadá pidió a varios estudiantes que …

▶ La belleza ignorada de lo clásico

Sapientia /

Qué enriquecedor puede llegar a ser un simple paseo por la tarde. Y qué de detalles se perciben cuando uno deja de lado los auriculares y usa los ojos para mirar en lugar de para limitarse a ver. Después de uno de estos paseos, tengo en la cabeza rondando una maraña de ideas que pretendo aquí ordenar. Es sabido ya que me gusta hablar sobre el concepto de belleza. Sobre qué elementos hacen que algunos …

▶ Confesiones de una ex–improvisadora de contenido

Ekho comunicación /

Esta historia no sale en Forbes. No tiene final de Hollywood. Pero cambió por completo cómo me miraban (y escuchaban) los demás. Hace años, mi estrategia de contenido se resumía en: “Hoy me apetece hablar de esto.” Y mañana, pues ya veríamos.

▶ Audiencias Participativas: Newsletters

Directorio de Substack /

Sumérgete en el variado universo de las audiencias participativas con los boletines de Substack. El Directorio de Substack es el lugar para estar informado de las iniciativas de la comunidad hispana en esta plataforma. Audiencias participativas: Cuando los lectores dejamos de ser espectadores .Hace años que sigo incasablemente un tema que …

🗂 Escribí este texto con el pecho apretado y los oídos abiertos.

No pretendo explicar la historia, ni mucho menos juzgarla. Solo me obsesiona esa línea fina que separa la ficción del diagnóstico, el arte de la advertencia. Kafka no fue un profeta; fue un oyente lúcido del horror que venía. Y a veces siento que hoy estamos sordos ante nuestras propias catástrofes en ciernes.

Este ensayo nace del temblor, del aula, de un recuerdo con mi profesor de literatura latinoamericana, pero también de la rabia que se acumula cuando el mundo se obstina en no aprender. Lo comparto no para provocar alarma, sino para invitar a la escucha atenta: de los escritores, de los márgenes, de los que ya están narrando lo que viene aunque nadie los quiera oír.

Si la historia se repite, que al menos esta vez nos encuentre escribiendo, leyendo, reconociendo las señales.

—Nani

La apasionante conquista de los polos:

🗂 Sin cultura no hay memoria. Sin memoria, no hay país

La cultura en la radio pública está siendo desmontada. Esto no es una reestructuración. Es un desmantelamiento.

Lo más grave es que lo público no se está gestionando como una empresa. Se está gestionando peor. Porque a las empresas privadas no se les exige que cuiden la memoria, el arte, la palabra, el pensamiento. Pero a lo público sí. Para eso está. Para lo que no se puede medir.

Y sin embargo, cuando los bancos caen, cuando los fondos buitre revientan burbujas, cuando la especulación vacía barrios y vidas, ahí sí. Ahí lo público acude. Rescata, tapa, inyecta.

La cultura, en cambio, no se rescata. Se margina. Se relega. Se silencia.

🗂 ¿Cuántas veces acabas bebiendo alcohol simplemente por no dar explicaciones de por qué no bebes? En una cultura en la que se juzga más al que no bebe, tiene mucho merito saber escoger con libertad.

Es un tema para pensar. ¿El alcohol es mayor ansiolítico de esta sociedad?

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

🎙️ Directo completo con Víctor Millán

Ekho comunicación /

Conocí a Víctor cuando sacó su curso de Substack y que lo llevó a ser Bestseller en la plataforma. En su perfil dice esto: Escribo y hago cosas online. Te muestro cómo emprender escribiendo en Substack y en otros espacios que ponen el texto en el centro. Elevemos juntos …

🎙️ 18 Sesión Club de Podcasts Encadenados

Cosas que (me)pasan /

Hace unos días terminamos el curso en el Club de Podcasts encadenados con una sesión interesantísima sobre Se llamaba como yo y Death of an artist. Ha sido una temporada fantástica, con cada vez más gente asistiendo a las sesiones, ¡hemos llegado a estar 60! y más participación. Gente que al principio se asomaba sin cámara y sin volumen, solo para mirar, ha pasado a dejar comentarios en el chat y …

