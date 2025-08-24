☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia, colegas y amigos para que otros lo descubran.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo. 🌞 Durante el período estival (hasta mediados de septiembre) sólo publicaremos algún especial.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia, colegas y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 SOBRE ESTE ESPECIAL

📌 Hay veces que es mejor descansar, recuperar fuerzas, porque en verdad este Diario nos lleva cientos de horas de trabajo (leer boletines, plasmarlos en esta publicación, etc). Y aunque nos propusimos no publicar en agosto, sí hemos continuado en la lectura de nuevas -y no tan nuevas- voces, que creemos deben ser recogidos aquí.

Por ello, hemos hecho un especial de sólo lo que aparece -muchas veces porque lo hemos sugerido a sus autores- en la zona de comentarios de la edición anterior. Lo que nos lleva a pensar que quizás sea también conveniente publicar un especial con algunos de los artículos de los autores más habituales del Diario.

Muchas veces, estos artículos aparecen aquí porque hemos seguido este proceso:

Alguien que seguimos recomienda un artículo Lo leemos Si nos gusta, invitamos a su autor a presentarlo en la zona de comentarios. Si esto es muy frecuente, con el tiempo incluimos a su autor entre los escritores habituales.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 El mejor boletín de Eva hasta la fecha, según ha afirmado, sobre la tragedia de Gaza:

🗂 Hola, esta es la primera vez que recomiendo un artículo, que ha sido también restackeado y recomendado por otras autoras reconocidas de Substack. Su autora nos ha brindado una brillante introducción para el Diario:

"Hace años leí una idea simple que me cambió para siempre: en vez de hacer propósitos, escribe lo que has aprendido.

Desde entonces, cada cumpleaños intento hacer una lista con tantos aprendizajes como años tengo. No para demostrar sabiduría, sino para recordarme quién soy. A veces me sorprendo, a veces repito lo mismo de otros años. Pero siempre me encuentro.

Este año, por alguna razón, se me pasó. Y justo cuando más lo necesitaba, volví a esta práctica. Por eso escribí este texto. No para enseñar nada, sino para compartir lo que me ha sostenido.

Quizá al leerlo te den ganas de hacer tu propia lista. Si es así, ojalá te encuentres en ella."

El artículo es:

🗂 Para añadir este artículo de Sergio:

🗂 Os recomiendo "El joven de los globos"

Va sobre un vendedor de globos un poco peculiar 🎈

🗂 "Entre la palabra y su eco, hay un territorio donde todo late más despacio.

Allí habita este texto".

🗂 Dejo por aquí nuestro último artículo:

🗂 Hola! dejo mi último texto sobre la Lomotora

Saludos y gracias por la invitación!

🗂 Acerco mi primer posteo "Desde un cielo de montañas"

🗂 Dejo por aquí mi post de esta semana

🗂 Dejo un relato de guerra. Una guerra cualquiera, aunque la inspiración vino de una real.

🗂 Hola David y equipo! Dejo link a mi publicación!

gracias, como siempre 💌

🗂 Hola hola, soy Juana y escribo en Ludograma sobre estrategia y creatividad. Pueden ver mi último post acá:

🗂 Hice un artículo sobre la influencia de la moralidad cristiana en nuestros actos, centrándome en España:

🗂 Dejo por aquí este artículo sobre el valor de lo inútil:

🗂 He publicado un nuevo ensayo en el que despliego algunas ideas sobre la intimidad como práctica política y estética, en una época que aplaude el exceso de exposición. Por si a alguien le interesa esta otra forma de brillar desde las sombras y resuena en alguna fibra en proceso de reverberación. :

🗂 Holi, les dejo dos de mis artículos:

🗂 Os dejo este post sobre un relato apasionante basado en tendencias y expertos reales sobre IA.

En el se desgrana el camino hasta que la IA alcanza la superinteligencia y desbanca a la humanidad.

Sencillamente apasionante y extremecedor a la vez.

🗂 Os dejo link a uno de mis últimos posts por si os interesa.

🗂 Les dejo este artículo que a David le "encanta".

Pasamos más tiempo eligiendo herramientas que usándolas productivamente y la industria tech prospera con nuestra indecisión.

Cada free trial es una oportunidad de engancharnos. Y gran parte del dinero que se llevan las SaaS (USD $247.2 mil millones en 2024), sale directamente de nuestros bolsillos de tool addicts.

Pero el costo real no es solo económico. Es cognitivo.

Cada vez que cambias de herramienta, tu cerebro tiene que realizar un “cambio de contexto”.

🗂 Me quedo pendiente de ese nuevo concurso del escritor, equipo. Mientras tanto, os dejo mi último artículo con '5+1 cosas que he aprendido en el proceso de edición de mi primera novela'. Espero que os guste y ayude a otras personas en el mismo camino.

🗂 📚 Esta semana, el texto nació de una pregunta lanzada a la comunidad: ¿qué me recomiendan para escribir mejor?

Lo que recibí fue una lluvia generosa de libros, cursos, ideas y consejos.

Reuní esas recomendaciones en un solo lugar: una guía curada por categorías, con recursos compartidos por más de 30 personas que escriben, leen, prueban y se equivocan con honestidad.

Si deseas aprender a escribir mejor, te recomiendo este texto creado a partir del esfuerzo colectivo y la sabiduría compartida por la comunidad de Substack.

Enlace al texto:

🗂 Hola nuevamente!! Dejo el link a mi publicación

Como siempre, gracias ❤️

🗂 Dejo aquí este artículo en el que, partiendo de una pregunta inicial (¿es la pobreza la causa del racismo -interpretación marxista- o es el racismo la causa de la pobreza -la interpretación de Cedric Robinson?) analizo hasta qué punto son reales entidades grupales como la raza, la clase, el género o incluso el color azul.

🗂 Hola, acá dejo mi último relato y gracias por la invitación:

🗂 Si tu nombre reflejara tus dones actuales, ¿cómo te llamarías hoy?

Esta semana en Nova Senda · Liderazgo Regenerativo he escrito sobre una tradición aborigen australiana donde los nombres cambian según los dones que cada persona aporta a su comunidad.

Podéis leer la historia completa aquí 👉

🗂 Hola, dejo por aquí mi última publicación 👇🏼

🗂 Saludos! Dejamos aquí la segunda parte de nuestra evaluación de los discursos religiosos en las conversaciones sobre IA:

🗂 Mi artículo !! Gracias

🗂 Hola, aquí el enlace a mi último artículo, tal y como solicitaste.

🗂 Hola, esto más que un artículo es una invitación abierta a participar en nuestro club de lectura. En el post mayor información.

🗂 El mejor boletín de Eva hasta la fecha, según ha afirmado, sobre la tragedia de Gaza:

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 947 (Tasa de apertura media: 29 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 89.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario