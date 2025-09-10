☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia, colegas y amigos para que otros lo descubran.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo. 🌞 Durante el período estival (hasta mediados de septiembre) sólo publicaremos algún especial.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia, colegas y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 SOBRE ESTE ESPECIAL

📌 Hay veces que es mejor descansar, recuperar fuerzas, porque en verdad este Diario nos lleva cientos de horas de trabajo (leer boletines, plasmarlos en esta publicación, etc). Y aunque nos propusimos no publicar en el período estival, sí hemos continuado en la lectura de nuevas -y no tan nuevas- voces, que creemos deben ser recogidos aquí.

Por ello, hicimos un especial de sólo lo que aparece -muchas veces porque lo hemos sugerido a sus autores- en la zona de comentarios de la edición anterior.

Muchas veces, estos artículos aparecen aquí porque hemos seguido este proceso:

Alguien que seguimos recomienda un artículo Lo leemos Si nos gusta, invitamos a su autor a presentarlo en la zona de comentarios. Si esto es muy frecuente, con el tiempo incluimos a su autor entre los escritores habituales.

Dado el gran número de reseñas acumuladas por los propios autores, hemos decidido lanzar una edición post-verano, y empezar a utilizar el formato habitual a partir del 15 de septiembre.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores.

🗂 Mi sueño es salir en el diario de substack. Estoy seguro que algun día mi sueño se hará realidad...🙏🙏🙏

🗂 “Somos creadores por naturaleza. Desde siempre, el ser humano ha sentido una necesidad profunda de transformar lo que vive en algo más: En palabras, en formas, en ideas, en arte, en movimiento, en soluciones.

Y cuando no lo hacemos, algo se apaga”. Muy popular artículo de Lau:

https://substack.com/home/post/p-168973342 (no hemos podido presentarlo en el formato habitual; Substack no lo permite)

🗂 Algo muy interesante para los que les guste la IA:

🗂 Luis Orlando León Carpio

Cartas desde Europa

“La muerte de Fidel Castro me convenció de que no había promesa política, económica o social que fuera a darme la vida que siempre había soñado.”

El más reciente texto en mi newsletter Cartas desde Europa 👇🏼

🗂 Evitar que en la vida nadie haga nada, como nadie hizo nada y como nadie hace nada tantas veces, en una figura abstracta que ubicamos torpemente y que es a la vez el lugar en el que nos identificamos todos y en el que no se identifica nadie: poner todos nuestros esfuerzos en pasar por la vida sin indiferencia:

🗂 ¡¡Hola!! Dejo por aquí el enlace como respuesta a la petición de David.

🗂 Breiquin Nous vuelve tras el paréntesis infernal (mejor dicho, veraniego). La única consecuencia que ha extraído del ferragosto político es que el Estado de las Autonomías es muy mejorable. Y que eso. de "ideas de bombero" habla mal de los bomberos, que son los únicos de los que se ha podido hablar bien en estos días.

🗂 Este es un pedacito de mi mente, ojalá puedan conectar con mi escrito. Y leernos https://substack.com/home/post/p-172915457 (no hemos podido presentarlo en el formato habitual; Substack no lo permite)

🗂 Hola!! Os dejo el link de mi último artículo por si lo consideráis de interés para salir en el Diario (nada me haría más feliz:). Un abrazo!

👉En el artículo trato con humor y esperanza mi experiencia como mujer viajando sola por Colombia

🗂 ¿Qué se esconde detrás del seudónimo de uno de los escritores best sellers de Japón? Les comparto todo lo que se sabe de Uketsu y de sus libros de misterio.

🗂 Rompiendo el "Complejo Vigen-Prostituta" o "Madonna-Whore Complex"

Durante siglos la sociedad se ha encargado de reducir a la mujer a través de la vergüenza, la moralidad y el "deber ser", encasillandonos, cuando existen miles de posibilidades para ser ocno ser.

Incomodar es una acto de resistencia.

"No te hagas más pequeña para ser más digerible, déjalos que se atraganten"

Espero les guste ❤️‍🔥✨

🗂 Hola, aquí os paso el link como me ha solicitado David.

🗂 Por si resulta de interés. Sobre el papel de la crítica, las reseñas y las "estrellitas" a día de hoy.

🗂 Hola, David, te dejo el enlace. Muchas gracias :)

🗂 Os dejo mi último post:

Gracias, David. Es todo un honor aparecer en el Diario 📰.

🗂 Comparto nuestra última publicación para el Diario:

🗂 Aquí lo dejo. Gracias, David.

🗂 Dejo por aquí mi artículo por si es del interés del dueño del diario :)

🗂 Lucile (relato de ficción)

🗂 Es mi segundo (¿o tercero?) post en esta publicación. Hablo sobre el problema del acceso a la vivienda y compartirlo para poner un grano de arena en este debate y se pueda hablar de este (grave problema). Gracias por la invitación a compartirlo con vosotros y por estar en vuestro radar.

🗂 Me interesaría salir en el diario

🗂 ¡Hola! Os incluyo aquí mi último texto tal y como me habéis sugerido. Gracias.

🗂 Hola, David,

Dejo por aquí lo que me pediste acerca del post sobre el impacto de la IA generativa en el oficio del guion:

Saludos y gracias!

🗂 Hola al Diario y hola a todos, compartimos una de nuestras entregas: una crítica, un llamado a hacer las cosas -las casas- de la mejor manera.

🗂 Aquí mi artículo de 5 años de ilustración digital ✨ en donde muestro un poco de cómo ha sido el camino de autodescubrimiento creativo para formar mi estilo 💕

🗂 Aquí os dejo el enlace de la edición que hablamos!

🗂 ¡Hola! Mi artículo sobre la revolución genética

🗂 Hola, dejo un artículo sobre el contacto cero. Gracias!

🗂 Si un día al excavar en tu jardín apareciera un resto arqueológico… ¿sabrías qué dice la ley que debes hacer?

Te lo cuento en mi newsletter:

🗂 Hola, comparto mi texto sobre la meritocracia. ¡gracias!

🗂 Sobre historia:

🗂 Y también sobre historia:

🗂 Ahí va el enlace a mi artículo Confundir Causa con Consecuencia, probablemente el error más frecuente en Psicología y en la vida.

🗂 Dejo enlace a mi post sibre "Hace falta un traductor o basta con ChatGPT?"

Hace unas semanas decidí probar lo impensable: traducir mi última novela al inglés con ayuda de la IA. El resultado me dejó entre fascinado y preocupado: espectacular en lo literario, demoledor en lo profesional. ¿Estamos ante el fin de los traductores y otros oficios editoriales… o ante una transformación inevitable? Te cuento la experiencia completa aquí.

🗂 Dejo el enlace a mi última publicación:

Con 16 años empecé a tener ataques de ansiedad, pero gracias a la lectura conseguí gestionarlos mejor. Los libros nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud mental y son una gran compañía en momentos difíciles.

🗂 Hola, David. No sé si es este el lugar, pero dejo la carta. Gracias por la invitación:

🗂 Sobre la siesta:

¡Gracias!

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 1.043 (Tasa de apertura media: 34 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 69.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata. Por favor, considera apoyar nuestro trabajo con una suscripción de pago al Directorio de Substack, otra de nuestras iniciativas más populares. Las suscripciones de pago en el Directorio nos permiten ofrecer esta y otras iniciativas, de forma gratuita, a los demás. En otras palabras, además del esfuerzo desinteresado del equipo del Diario (5 personas), este recurso existe gracias a las personas generosas que se suscriben por 8 $ al mes o 80 $ al año (lo que equivale a solo 6,6 $ al mes).

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar algunas de las mejores historias sobre Substack, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario