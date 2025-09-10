Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Susana Mora Ramos
Susana Mora Ramos
4d

Gran trabajo el que hacéis, dándonos visibilidad, muchísimas gracias de nuevo por compartir mi relato en vuestra última publicación. Esta vez me gustaría compartiros el cuento que me hizo reencontrarme con la escritura.

https://susanamoraramos.substack.com/p/la-segunda-oportunidad

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de Pau Samo
Pau Samo
1h

Hola! Os invito a mi casa, “La Pauletter”.

Este verano no pude evitar la tentación de escribir esto sobre el rollo de la hiperproductividad en la que estamos inmersos. A ver que os parece:

https://open.substack.com/pub/lapauletter/p/el-timo-de-la-productividad-personal

Expand full comment
Responder
Compartir
14 comentarios más...

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura