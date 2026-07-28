✒️Buenos días, Substack. La selección de esta edición te trae otra colección de historias interesantes de Substack, y otros recursos. En esta edición especial de hoy no incluimos reseñas, que esperamos forme el cuerpo principal de la edición del próximo jueves, por cuestión de espacio (hay muchas reseñas pendientes). Pero nos acompaña Erika Bueno, la autora de Rebeldía Poética, un espacio que se ha convertido en el refugio y megáfono de una generación cansada de los moldes prefabricados.

A través de una honestidad sin tapujos, su newsletter desarma las expectativas sociales sobre la edad, la soltería y la deconstrucción de la identidad femenina sin filtros, transformando las crisis personales, la vulnerabilidad, en un debate público y colectivo. Hablamos con ella sobre la mujer, el amor y la presión social.

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🪶 “El feed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

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🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

¿Qué ventajas tiene pertenecer a un grupo de autores?

La mayoría de la gente trata Substack como un deporte individual: escribir, publicar y promocionar solos. Pero ¿los creadores que están creciendo más rápido ahora mismo? Juegan a otro juego. Colaboran. Y no de forma superficial ni superficial. Escriben ensayos juntos, intercambian artículos como invitados, se mencionan mutuamente en Notas y promocionan sus listas de forma genuina y útil. Cuando se hacen bien, estas colaboraciones pueden ser increíblemente efectivas. Si alguna vez has deseado un crecimiento más rápido, más energía o simplemente una forma de que todo esto se sienta menos solitario, la colaboración es la clave. —Casandra Campbell

Un grupo del Club de Autores de Substack es una comunidad, un colectivo, de autores de un tema o interés en Substack. Si bien el presidente, con la ayuda de los vicepresidentes, nombran los miembros y coordinan el grupo, las actividades y las iniciativas que impulsan la comunidad son fruto del esfuerzo conjunto de sus voluntarios: otros escritores.

Estas actividades y eventos ayudan a fomentar pequeños colectivos que incluso pueden independizarse para crear sus propios grupos o comunidades más especializadas (por ejemplo, la IA dentro de la tecnología). Esto demuestra la participación activa de los miembros de la comunidad y el éxito de la estrategia.

Escribir acompañado

Los grupos temáticos (o de interés) dentro del Club reúnen a expertos en una subdisciplina concreta para conectar profesionales, fomentar el intercambio de conocimientos, promover la investigación, y elevar los estándares del sector.

Estas comunidades operan como el motor técnico y organizativo del Club a través de algunas funciones clave.

Cuando un grupo de creadores en Substack decide unirse, el marketing cruzado (como recomendarse mutuamente o hacer menciones) es lo más obvio, pero la verdadera colaboración va mucho más allá. Al aliarse, buscan mejorar la calidad de su contenido, profesionalizar su oficio y apoyarse mutuamente frente a la soledad del escritor.

Estas son algunas de las actividades clave que hace un grupo de “Substackers” que colabora de verdad, y que funcionan, como se ha visto una y otra vez:

Promoción cruzada en la sección final de un artículo. «Si te gustó esto, te encantará…»: una página al final de tu post recomendando a un colega del mismo tema o género, con la misma recomendación en el suyo.

Conocimiento compartido. Lo menos visible, pero lo más valioso: autores del mismo tema o género compartiendo experiencias sobre lo que realmente funciona en su nicho de mercado.

Intercambio en boletines. Tú incluyes el artículo o el libro de otro autor del grupo en tu lista; ellos incluyen el tuyo en la suya. El intercambio más sencillo en el mundo editorial, y uno de los más efectivos. Los lectores confían mucho más en la recomendación de un autor que ya admiran que en cualquier anuncio.

Promociones y paquetes con varios escritores. Promociones con precios especiales, sorteos temáticos, colecciones y antologías. Estas iniciativas permiten aunar lectores y compartir costes, e impulsan con frecuencia a autores independientes a las listas de los más vendidos, algo que ningún título individual lograría por sí solo.

Cada grupo reúne a autores que escriben lo mismo que tú y buscan lo mismo: más lectores, mejores posts y buena compañía. Son lugares para intercambiar boletines, planificar eventos conjuntos, crear recopilaciones y antologías, compartir información sobre el mercado o, simplemente, charlar con personas que tienen tus mismas inquietudes.

Cada grupo está atendido por el presidente, un vicepresidente, o un anfitrión voluntario, cuya función es facilitar las presentaciones, fomentar las colaboraciones y mantener una conversación enriquecedora.

No se trata de una red de contactos con un nombre más amigable. Es la práctica de construir una comunidad temática o de género que beneficia a todos los autores que la integran.

Para saber más sobre los grupos del Club de Autores:

🏛 2. A FONDO: ENTREVISTA A ERIKA BUENO

Hoy nos acompaña una voz que está teniendo cada vez más impacto en el panorama de la escritura independiente en Substack en español. Ella se define como 'escorpiana, escritora, bruja y artista', pero miles de personas la conocen por el espacio de resistencia y reflexión que ha construido en internet. Su newsletter, Rebeldía Poética, ha superado ya la marca de los 10,000 suscriptores, consolidando una comunidad vibrante basada en la cruda honestidad, en decir lo que piensa. Escribe, según sus propias palabras, 'sobre lo que le da la gana; casi siempre feminismo, casi siempre intenso', es vicepresidente del grupo de mujeres escritoras del Club de Autores de Substack (por si alguien quiere acompañarla), y reivindica que leer a mujeres es un acto político. Démosle la bienvenida a Erika Bueno.

¿Cómo era tu vida antes de empezar a escribir?

No concibo mi vida sin la escritura, recuerdo desde niña estar acompañada de ella, mi primer diario me lo regalaron a los 10 años. Desde ahí no he parado, para mí, la escritura no es opcional, es la única forma que tengo de sostenerme en el mundo, creo que sin ella colapsaría. Desde que aprendí a escribir, he encontrado en las letras un refugio, compañeras, raíces y cable a tierra. Siempre traigo una libreta en el bolso y mi mente necesita descargar sobre el papel para organizarse. Muchas veces no es algo creativo, en mi caso comenzó como herramienta terapéutica. La creación literaria vino un poco después. Aunque, desde niña me ha gustado hacerlo. Escribía cuentos desde muy chica, salí publicada en una antología de la CDMX llamada “Ellos también cuentan” en los 2000’s con un relato titulado “El delfín Pipo”. Sueño con publicar un libro desde que tengo memoria, siempre ha sido mi sueño ser escritora.

¿Qué te motivó a lanzar tu boletín?

Soy parte del club de escritura “Un Jardín propio” de Blanca Quiñonez. Este espacio me ayudó muchísimo a confiar en mi voz, a encontrarme como escritora y a querer compartirme. Me daba muchísimo miedo ser vista, ser leída, sobre todo porque sé que tengo una forma muy peculiar de escribir: muy cruda, fuerte, visceral y directa. Eso me hace sentir muy desnuda publicando aquí, pero no sé escribir de otra forma, ni quiero hacerlo. He encontrado afortunadamente mucha gente que se identifica con esta forma tan mía de contar historias, de hablar sobre mi experiencia y el mundo. Me siento muy agradecida por ello.

¿Cuál ha sido tu mayor fracaso y qué aprendiste?

Soy una persona que no cree necesariamente en los fracasos. Soy muy frontal en la vida, en todo. Tengo demasiado incrustada la creencia de que “el no ya lo tengo” gracias a la crianza de mi madre jajaja, así que no veo como fracaso que algo no me salga como quiero, simplemente es un cambio de dirección, quizá el camino no era por ahí y hay que estar abiertos a seguir explorando. No detenernos ante una negativa o un “fracaso”, aprender y seguir.

¿Cómo es tu día a día ideal?

Uy, mi día a día ideal aún no existe, pero lo estoy construyendo piedra a piedra. Amaría levantarme con calma, desayunar rico y tomar una muy buena taza de café de especialidad, escuchar música y abrir todas las ventanas de la casa para que entre el aire y el sol, pasar tiempo con mi gato y simplemente contemplar mi existencia a su lado. Luego ponerme a escribir un rato o leer, salir a caminar y terminar en la playa, bañarme en el mar y tumbarme a tomar el sol con una bebida bien fría. Regresar a casa a darme una ducha y almorzar, alistarme para dirigirme al taller a pintar o dar algún taller de escritura. Terminar el día con mis amigas en algún restaurante o en casa cenando juntas, conversando y disfrutando la compañía; riendo mucho y sintiéndome completamente plena y satisfecha.

¿Cuál es tu café, té o bebida preferida para escribir?

Café, siempre café. Soy una persona simple en este caso. Café negro sin azúcar. En verano un buen cold brew se agradece muchísimo.

¿Qué haces en tu tiempo libre cuando no estás creando?

Siempre estoy creando, incluso cuando no parece que lo estoy haciendo. Me gusta mucho experimentar el mundo y con ello crear, así que cada experiencia puede ser una semilla creativa. Me encanta ir al mar, tengo la fortuna de vivir en la costa y es un sueño hecho realidad para una chica de ciudad como yo, leer también es parte fundamental de mi día, llevo varios clubs de lectura para mujeres, así que la lectura me acompaña a todas partes. Soy fan de la buena comida, disfruto mucho conocer nuevos lugares para comer, probar platillos nuevos e incluso crearlos, soy buena cocinera y lo disfruto mucho, sobre todo cuando lo puedo compartir con la gente que amo. Pasar tiempo con mi familia y amigas también es muy importante, vivo lejos de ellos, por lo que siempre que me es posible trato de estar con ellos y conversar mucho, bendita tecnología que nos acerca a nuestros seres queridos. En cuanto a lo que consumo, trato de curar mucho esas cosas, ser muy consciente de lo que veo, leo o los lugares en donde estoy, no siempre es posible, pero se hace lo que se puede.

¿Qué sueles desayunar?

En mi día a día, un batido con proteína jajaja la vida adulta es caótica. Pero mi desayuno favorito de fin de semana son los chilaquiles, siempre rojos, con huevo frito tierno y café. Soy mexicana, comer picante en ayunas es mi pasión.

¿Cuáles son tus libros y boletines favoritos?

Esta pregunta me pone en un severo aprieto jajaja porque no sé. Pero podría decir cuales son en este momento específico de mi vida. Libros favoritos: Esta herida llena de peces de Lorena Salazar Masso, es uno de los libros más hermosos y dolorosos que he leído y siempre lo voy a recomendar. La cabeza de mi padre de Alma Delia Murillo, fue el primer libro que leí de ella y a partir de entonces le leo hasta la lista de la compra, no tiene desperdicio. Y por último para no hacer esta lista eterna, Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, fue el primer libro de cuentos escritos por una mujer latinoamericana que leí, y me abrió un mundo nuevo.

En cuanto a boletines, igual tengo muchos, pero sin duda los que nunca me pierdo son: Delirios de locura de Haya Romero, Mesa Chica de María, Lo que no digo en voz alta de Renata, La traumatologa Geek, La Mirada de Eleonora, Un lugar seguro de Arte Jimenez y la poesía de Ultramar (me llega siempre profundo).

¿Qué consejo le darías a tu “yo” de hace diez años?

No dejes que nadie te convenza que ser tú está mal. Sigue, camina, crea, avanza y no dejes que la inseguridad te detenga. Hazlo con todo y miedo, vas a encontrar muchas cosas maravillosas del otro lado. Sé auténtica siempre y a quien no le guste, que mire para otro lado. Confía en tí, en tu talento, en tu inteligencia y en tu capacidad. Vas a salir de muchas, incluso de las que crees que no vas a salir. Haz amigas, exponte a conocer gente, a salir al mundo, a que te vean. Recuerda siempre que eres maravillosa.

¿Hacia dónde va este boletín tuyo en los próximos años?

No tengo idea, la verdad que nunca creí que llegaría a donde está hoy. Así que estoy abierta a seguirlo explorando. Espero que me lleve a seguir creando comunidad, a conocer gente maravillosa como hasta ahora, quizá a conocer en persona a mis amigues del internet. Manifestando que una editorial me lea y me quiera publicar jajaja el verdadero sueño.

Las preguntas más relacionadas con tus escritos:

1-En tu artículo “Ni vírgenes, Ni prostitutas”, se puede leer: “No te hagas más pequeña para ser más digerible, déjalos que se atraganten. Que la incomodidad y la vergüenza dejen de vivir en nuestras costillas y gargantas.” ¿Qué sentías cuando escribiste esto, y qué querías comunicar?

Mucha rabia. Creo que la emoción predominante en mis escritos es esa, junto con el hartazgo. Estoy cansada de que ser mujer parezca una sentencia. Estoy harta de que nuestros derechos se sigan poniendo en duda o coartando cada vez que a alguien nuevo se le antoja, que se siga cuestionando el valor de las mujeres en la sociedad, que se nos siga viendo como seres inferiores. Escribo con mucho enojo porque muchas mujeres han muerto en manos de este sistema. Vivo en un país de Latinoamérica, uno de los más violentos del continente. He crecido con la violencia respirándome en la cara. Estoy harta. Me siento muy cansada de vivir así. Y sobre todo, de que lo sigamos normalizando. Como si más de 10 feminicidios al día (registrados), fueran algo normal.

2- En tu post “A las mujeres nos enseñaron a amar con hambre: Y por eso aceptamos migajas, creyendo que es banquete”, señalas: “Estoy cansada de sentir que pido demasiado, que soy muy exigente o muy dependiente, cuando realmente solo pido que me demuestren que me quieren como dicen que lo hacen.” Y enseguida preguntas: “¿De qué me sirve que todos los días me digas que me quieres si no haces nada para que yo pueda sentirlo? ¿De qué me sirve que me extrañes si no haces nada para poder verme?” ¿Podrías responder brevemente a las mismas, o darnos más contexto?

Creo que no las puedo responder porque no son preguntas para mí, o quizá sí, pero no tengo la respuesta. En la mayoría de mis textos tengo más preguntas que respuestas, creo que también es parte de mi proceso y de mi voz como escritora, invitarte a tí como lector a cuestionarte estas cosas.

Pero respecto al contexto; siempre he sabido que soy una mujer muy intensa, en todo el sentido posible de la palabra. Y en mis relaciones no ocurre algo diferente. Creo que ya me cansé de los amores tibios.

3- En el mismo post, afirmas: “El amor no es algo que debas buscar, es como si el mar buscara agua, tú eres amor, estás lleno de él. Solo debes aprender a reconocerlo en ti, para dejar de confundirlo cuando creas que lo ves en el otro. Confundimos deseo con amor, lujuria con amor, conveniencia con amor, aburrimiento con amor. Y al amor no le conocemos la cara porque somos incapaces de mirar hacia adentro, a la fuente de la que nace.” ¿Podrías darnos el contexto, o más detalles?

He experimentado el amor de muchas formas. Y también lo he confundido muchas veces. Creo que es fácil hacerlo cuando nos relacionamos desde las heridas. Por eso creo que es muy importante reconocer que ese amor existe dentro de nosotros, que estamos llenos de él, que incluso somos amor y fuentes inagotables del mismo. Yo personalmente, muchas veces me he relacionado desde lugares inadecuados, creo que es parte de crecer, de la experiencia humana en sí, y la única forma de aprender lo que es y no es el amor. Apenas tengo 30 años, me siento inexperta aún en el tema, pero he aprendido mucho durante mis 20s, sobre todo de lo que no quiero para mi vida en este sentido, de las cosas que ya no estoy dispuesta a aceptar o a conservar en mi vida. Creo que uno de mis mayores logros fue aprender a irme.

4- ¿Por qué la sociedad actual sigue castigando la soltería femenina después de los 30 años en lugar de verla como una opción de libertad? ¿Cómo afecta la presión social de los hitos de edad (matrimonio, hijos, éxito laboral) a la salud mental de esa generación?

Por ignorancia y control. Al final todo es culpa del sistema, como siempre lo digo. Vivimos en una sociedad patriarcal y capitalista. El objetivo es producir a toda costa, y el hombre funge como objeto y máquina creadora. Dentro del sistema, la mujer tiene que ser útil, seguir pariendo a los hijos de este. Hemos avanzado, pero siento muchas veces, que por cada paso, damos 2 hacia atrás. Hay demasiada desigualdad, nos manipulan constantemente, la libertad parece más una utopía que una realidad. Porque esta aún no es un derecho, sigue siendo un privilegio condicionado para unos cuantos, y ¿qué tanto es realmente libertad?

En cuanto a la presión social, hace apenas un par de años acepté que estoy muy bien yendo contra corriente, pero es muy fuerte, impacta profundamente en la salud mental. Me pasó mucho con el tema laboral y de vocación. Lo que hago no es mi sueño, ni lo que deseo hacer toda mi vida, pero bueno, es lo que me sostiene en este capitalismo, lo que me da recursos para seguir haciendo lo que realmente amo, para sostener mis sueños. A veces hay que aprender a jugar un poco en este sistema, sino una vive en crisis toda la vida y tampoco se puede, es insostenible. Sufrí mucho esos años, donde me cuestionaba lo que estaba haciendo con mi vida y como le estaba dedicando tiempo a algo que no aportaba en mi vocación real.

¿Qué significó para ti ser ganadora del concurso?

Participar en el concurso del escritor fue un reto, sobre todo mental. Siempre hay una vocecita que te dice que no eres lo suficientemente buena, que lo que escribes no es para tanto. Con todo y esas voces decidí intentarlo en la primera edición “Conversación con un lugar” con el texto “Matria, cuerpo que tiembla”, mi sorpresa fue que logré el tercer lugar. De verdad que no lo esperaba, para mí, ese fue un gran logro, una luz de que lo que escribo puede ser bueno y puede gustar. No porque los premios sean lo más importante, sino porque te da confianza en tu talento.

Seguí trabajando en mi escritura, puliendo mi voz, y volví a participar en la edición sobre las “Fiestas” con el texto “La navidad de las mujeres”, aquí decidí jugar un poco, salirme de lo que normalmente escribo e intentar algo completamente diferente, la sorpresa fue que esta vez, logré el primer lugar. Tampoco lo esperaba, no suelo escribir pensando en gustar, o en ganar algo. Pero fue muy lindo lograrlo, saber que puedo salirme de mi estilo un poco y divertirme con la escritura, y lograr algo bueno, algo que resuene en los otros.

Agradezco mucho este tipo de iniciativas, porque para escritores procrastinadores profesionales como yo, tener una fecha de entrega, te motiva a escribir. Y tener una temática hace que todo sea mucho más divertido. Estos concursos me han sacado de mi zona de confort en la escritura y he descubierto muchas cosas que me encantan: nuevos formatos, nuevas formas de narrar, nuevos estilos, nuevas voces. Es super enriquecedor.

Erika, gracias por traernos esa dosis de sinceridad y rebelión que tanta falta hace. A quienes nos leen, recuerden que pueden suscribirse y unirse a la comunidad en Erika Bueno en Substack, y a su grupo de mujeres escritoras en el Club de Autores.

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