🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Nada más vivo que lo que ha de morir: Entre la ficción y la realidad: una entrevista, un álbum y la promesa de libertad. De Nichole R.

📌 Personas tan felices... QUE DAN ASCO. Me da vergüenza preguntar esto, pero allá voy, supongo que reconocer esto en alto me hace ser una BUENA PERSONA. De Madrid por la noche.

📌 Tener novio no es el problema: Lo que el artículo de Vogue revela sobre hombres y mujeres. De Isabel Leal.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, anuncio brevemente algunos datos de los resultados y la convocatoria del concurso en Crónicas de Substack, y comento más ampliamente los consejos de un interesante artículo de Nina, cuya primera parte ya fue analizada en la edición anterior. Quisiera aprovechar para señalar que pronto incluiremos una nueva sección para los boletines que tengan menos de 700 suscriptores.

Nueva convocatoria del “concurso del escritor” (de Substack, en español)

Bajo los auspicios de Renata, cada mes publicamos un nuevo tema de escritura creativa para el concurso. La primera edición fue un éxito (tanto en número de escritores como en la calidad de sus escritos). Ayer, en Crónicas de Substack, se publicó:

El nombre y obra de los ganadores y todos los que tengan menciones especiales, seleccionados por Blanca Quiñónez , la creadora de La Octava Poesía, junto con Renata. Con un “mensaje” para los ganadores, los premios (incluyendo el de Veronica Llorca-Smith ), y algunas menciones.

Los datos de la nueva convocatoria del concurso, incluyendo el tema, el nombre del juez invitado (Luis Orlando Carpio), el patrocinador (Alba) y la fecha para presentar el relato: Hasta el 23 de noviembre.

Creo que el tema elegido (la precariedad) puede interesar mucho a los que escriben no ficción en sus boletines:

… textos que contemplen las nuevas realidades, comprensiones y expectativas que surgen en momentos de agitación, desintegración y cambio fundamental. Por ejemplo, las grandes tensiones y posibilidades, la dilatación del tiempo, los puntos de inflexión, las nociones de emergencia, la precariedad que ha caracterizado perpetuamente la vida de los trabajadores (especialmente en el Sur Global), las cuerdas flojas, las economías gig, los bancos de semillas y el auge de la IA. Relatos que reflejen las historias, experiencias y sentimientos de ansiedad, privación de derechos y pérdida de esperanza en el futuro.

El ruido siempre va a encontrar una forma de colarse

“La verdad incómoda sobre Substack” es el título de uno de los más destacados artículos escritos por N. Benedetta. que, una vez conseguido su permiso, voy a comentar a continuación (como he hecho con muchos otros). Como siempre, recomiendo la lectura del original, pues aquí debo resumir mucho. Ha sido difícil seleccionar los mejores párrafos, pues había mucho donde elegir, y todo me parecía pertinente. Como sabes, este tema me apasiona (y la prueba es que fui el primero en restackear el artículo).

En la primera parte (“La verdad incómoda sobre Substack y la degradación de la calidad”), exploramos cómo Nina expuso algunas realidades incómodas sobre Substack; en especial, su “mierdificación” y los problemas de la lucha por la visibilidad. En la segunda (que será objeto de comentario a continuación), ofrece consejos a partir de sus experiencias escribiendo en la plataforma.

Los 5 consejos de Nina sobre publicar en Substack

Nina lleva un año y medio en Substack. Estos son sus consejos:

➡️No confundas visibilidad con valor

Aquí, Nina conecta con la primera parte, en que la cantidad de lectores no significa mejor “calidad”. Se defina “calidad” como se quiera. Nina no la llama así, y probablemente porque es muy subjetiva. De hecho, he leído a muchos autores, en Substack y en blogs, sorprenderse de que sus artículos más elaborados y profundos palidecían en popularidad frente a otros cuyo autor no había esperado tal atributo, ni dedicado tanto tiempo a ellos.

Lo que escribes es algo intangible y etéreo, destinado a conectar, a producir emociones, sentimientos e introspección en otros. Y eso no puede cuantificarse.

Y también me ha gustado esta frase:

No te obsesiones con los números, porque somos seres de letras …

➡️No todo debe ser contenido

Escribir también puede ser un acto de resistencia, un gesto de lentitud frente a la prisa del algoritmo.

Además, defiende que escribas en función de tu “necesidad de expresión, no el miedo a desaparecer del feed.” Sin embargo, las estadísticas dicen que muy pocos siguen este consejo, quizás porque todos los autores de éxito repiten el mantra de “la constancia”. Lo que no tengo claro es qué pasa si publicas cada semana, pero sólo el día que te sientes más inspirado para hacerlo.

➡️La comunidad se construye, no se mendiga

Frente al mito de “construir comunidad”:

No se trata de sumar seguidores, sino de tejer vínculos reales con quienes resuenan contigo.

Nina desarrolla este tema en su artículo, pero yo abro aquí otro enfoque diferente: Es cierto que, en la era de la IA, una de las estrategias sensatas es crear una comunidad. Pero me apena ver tantos chats abiertos en Substack en que apenas un par de personas contesta al “thread” del autor. Lo que provoca un espiral negativo infinito: Si ven que no hay más miembros interactuando, quizás ya no vuelvan.

➡️No busques el “tema correcto”

Conectado con su argumento contra la autocensura:

No necesitas hablar de lo que “funciona”, ni disfrazar tus pasiones para que sean aceptables. Las plataformas premian lo predecible, pero el arte, el verdadero, nace de la disonancia, a veces del caos.

➡️El algoritmo no es tu enemigo, pero tampoco tu dios

Me quedo con su última frase:

El boca a boca es más efectivo que aparecer constantemente en la página de inicio porque estás diciendo las mismas cosas que ya todos dijeron.

Cierto. Creo que muchos nos cansamos de los mensajes similares, y nos interesamos por las Notas con ideas frescas. Incluso cuando es escrito por una cuenta popular.

➡️Recuerda por qué comenzaste

A veces olvidamos que no llegamos aquí para competir, sino para crear.

Si, pero casi nadie es inmune, cuando lleva muchos meses leyendo Notas en Substack, a los mensajes constantes: crece, monetiza, etc. Especialmente si no tiene un trabajo que le apasiona y está razonablemente bien pagado.

El ruido siempre va a encontrar una forma de colarse

Esta es la conclusión pesimista de Nina, si Substack sigue el camino de las otras redes sociales:

Podremos mudarnos a la plataforma más pura de todas y bastará con una sola persona que llegue a replicar las mismas fórmulas para atraer la atención que sirven en otras aplicaciones, para que la mayoría las siga y las replique.

Y ofrece una posible solución:

Aquí la clave es la resistencia. Ser tercos con el contenido auténtico y sin filtros. Rebeldes. Siempre rebeldes.

Esto me pareció verlo cuando las imágenes de gatitios y otros éxitos del universo de Instagram no lograban ningún “engagement” en Substack.

Pero, quizás, la cuestión no es sólo cómo resistir, sino por cuánto tiempo podremos resistir en una plataforma que ella misma acaba de reconocer que es una “red social”.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por temas

Aquí repasamos lo publicado sobre tecnología, ciencias, ecología, riesgo, ciberseguridad, medios de pago (incluyendo crypto), empresas sociales, inversiones y finanzas personales, marketing, emprendedores, mercados, finanzas, comercio, y sectores económicos. Escrito por Cristina.

📂 FUTURO: tecnología, ciencias, ecología, riesgo, ciberseguridad, medios de pago (incluyendo crypto), empresas sociales

🧠 Tecnología

▶ Arquitectos de un futuro digital y sostenible - Better Business for a Better World /

Nadie duda si digo que los líderes tecnológicos e industriales cada vez tienen más peso en las organizaciones, ¿no? En el pasado, su labor se centraba en gestionar sistemas informáticos, servicios de asistencia y la infraestructura tecnológica. Hoy, en cambio, se han …

▶La guerra ya no es por los datos: es por quién toma el volante cuando navegas. La batalla entre Amazon y Perplexity no va de tecnología. Va de poder. David Lahoz Martin /

Amazon le mandó una carta a Perplexity AI hace poco. No era precisamente amistosa. Les decía, básicamente, que parasen de inmediato con su navegador agéntico Comet…

▶ Morir a fuego lento. Así se cuecen las empresas (y las personas) sin que nadie lo note. OscarJulia /

Seguro que conoces la historia de la rana que muere hervida en agua caliente. La hemos escuchado mil veces. Nos parece exagerada, casi caricaturesca. Pero aquí va una pregunta incómoda: ¿Y si esa rana somos nosotros?…

🧠 Ecología

▶ El metro cuadrado que sí podés cambiar Cómo construir sistemas que te nutren mientras los creás. Emiliano Goos /

Hay una pregunta que me hicieron varias personas cercanas cuando recién estaba empezando a trabajar en el terreno: “¿Y vos solo vas a cambiar el mundo?” La decían con ese tono. Medio en joda, medio en serio. Como si plantar árboles en las sierras de Córdoba fuera un delirio mesiánico…

▶ Cómo la revolución de la energía limpia en China transforma los mercados.La escala de su producción está reconfigurando las cadenas de suministro globales, generando nuevas tesis de inversión y creando riesgos geopolíticos que no debemos ignorar. La brújula de los mercados /

En el panorama energético global, se está produciendo una transformación de consecuencias sísmicas. Impulsada por China, esta revolución va mucho más allá de los kilovatios y los créditos de carbono; es una calculada estrategia industrial a una escala tal que está destinada a redefinir los mercado…

▶ Una Propuesta para Financiar Soluciones Climáticas basadas en la Naturaleza Sin Mercados de Carbono y el Desastroso Acuerdo de Microsoft - Ecología /

Un documento reciente destaca algunos de los problemas de los proyectos de compensación basados en el mercado. Este artículo se ocupa de esto, y del acuerdo de Microsoft sobre esta materia.

🧠 Ciencias

▶ La gratitud útil, la gratitud buena. Reflexiones después de una confesión sobre las ciencias del comportamiento. DeDosenDos /

Hace poco descubrí por qué tantos podcasts que escucho sobre hábitos y ciencias del comportamiento no me cuadran del todo…

▶ Perfumes sin retorno. El ‘cerebro’ de Boltzmann. Ricky M /

Probablemente el epitafio más chocante que uno puede encontrar en el cementerio de Viena es el que preside la tumba de Ludwig Boltzmann, un físico austríaco que, incomprendido por los científicos de su tiempo, terminó suicidándose. En lo alto de su lápida, el sorprendido visitante puede leer: S = k log W …

🧠 Riesgo

▶ El mundo en reajuste: reglas, energía y dinero. IcariaCap /

Los futuros abren con ese gesto de “ni frío ni calor”: Europa plana, Wall Street digiriendo un cierre que fue de más a menos y Asia rebotando con tecnología al mando. El dólar sigue mandón…

▶ Las penas son de nosotros, los servidores son ajenos. ¿Qué pasa si se caen o cambian las reglas de los sistemas que guardan la información digital que permite que el mundo funcione hoy? La dependencia es mayor de lo que imaginamos. Ezequiel Clerici /

El lunes 20 de octubre a las 3.45 AM, hora de Argentina, una falla en los servidores de Amazon Web Service (AWS), en Virginia del Norte (Estados Unidos), dejó sin servicio a un ecosistema global de clientes que van desde sistemas de gestión para empresas y finanzas a videojuegos y redes sociales…

▶ Por Qué No Ganarás Dinero Con Tu Substack - Philipp

El cambio psicológico necesario para crear un negocio de creador sostenible: Si te va el pensamiento positivo, te sugiero que no sigas leyendo. Esto va a ser una comprobación de la realidad para los creadores cansados de gritar al vacío. Así que, si estás preparado para enfrentarte a algunas verdades incómodas sobre la economía de los creadores, empecemos. Recuerdo perfectamente que …

🧠 Ciberseguridad

▶ Lo que aprendí al estudiar Ciberseguridad. Más allá de los firewalls y las normas ISO, entender la seguridad digital es entender cómo se construye la confianza. Santiago Paravano/

Cuando comencé esta diplomatura, no buscaba volverme técnico ni especialista en redes. Buscaba algo más profundo: entender cómo se construye la confianza en el mundo digital. Porque detrás de cada infraestructura, cada algoritmo y cada dato, hay algo…

▶ Primeras predicciones de ciberseguridad e IA: una alianza (y amenaza) en evolución para 2026. Ojo Cibernético/

En un escenario digital que evoluciona a velocidad luz, el vínculo establecido entre la ciberseguridad y la inteligencia artificial empieza a vislumbrar nuevos escenarios y amenazas…

🧠 Medios de pago y clientes

▶ Tope a las comisiones bancarias. CARLOS LOPEZ JONES /

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó una consulta pública para reducir las comisiones que cobran los bancos a los comercios que usan terminales punto de venta para el pago con tarjeta de débito y de crédito en los establecimientos. En un país donde el efectivo sigue siendo el rey, cada intento por modernizar los medios de pago enfrenta una barrera silencios…

▶ Bitcoin rompe récords en 2025. ¿Inversión del futuro o lotería digital? Francisco Castellano Sánchez/

A pesar de las recientes caídas de esta semana, que están sufriendo muchos inversores, el 1 de octubre de 2025, Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico: $126.198. Fue su sexto récord del año…

▶ Quejas, quejas, quejas ¿Qué es el valor para el cliente? - Jens Stark

El servicio al cliente es la columna vertebral de las empresas, y ello incluye los pagos e incluso los medios de pago. ¿Alguien recuerda la película Gremlins de 1984? Pues esta historia me sirve para ilustrar lo que quiero decir aquí.

🧠 Empresas sociales

▶ Apple pagará US$1,000 millones a Google por el nuevo Siri, Microsoft impulsa “superinteligencia humanista” y el 10% de las ganancias de Meta proviene de anuncios “engañosos”. Lluis /

Apple acordó pagar US$ 1,000 millones al año a Google para integrar Gemini como motor cognitivo del nuevo Siri dentro de Apple Intelligence. El acuerdo refuerza la dependencia de Apple en modelos externos…

▶ Dañar la certeza jurídica y las inversiones a golpes de Omnibus. David Carretta, Christian Spillmann y Oliver Grim /

Cuando una multinacional como Ferrero, acusada durante años de haber contribuido a la deforestación por el aceite de palma utilizado en su producto más famoso (la Nutella), escribe a la Comisión para apoyar la ley contra la deforestación, la Unión Europea tiene un problema…

▶ Por qué no voy a cobrar en Substack - Tom Pendergast

Cuando empecé esta Substack hace unos años, poco después de jubilarme de una competitiva vida empresarial, mi único pensamiento era dar rienda suelta a mi amor por la escritura. Liberado de los confines de escribir según los intereses de la empresa, de alinear mis pensamientos con los objetivos corporativos y de elegir mis palabras teniendo en cuenta el SEO…

🧠 Inteligencia Artificial (IA)

🎁 10 prompts para tener foco y aumentar tu productividad - Tu Coach personal /

Este mes he preparado 10 prompts estratégicos que te ayudarán a poner foco en las cosas …

📊 La IA está rompiendo la economía de los contenidos - Audiencias y Directorio /

En este memo: 1/ Marco: Contenido perenne frente a contenido aditivo. 2/ Problema: La IA hace que responder a las preguntas sea menos valioso. 3/ Escala: Las visiones generales de la IA se acercan al 50. 4/ Cambio: La IA recompensa el contenido aditivo.

📜 ¿Cómo realizar análisis competitivos con ChatGPT? | Cómo cambiará la IA los distintos tipos de compras de los consumidores - VC, Startups y Mercados /

Además: Un estudio de PitchBook.

▶ OpenAI: 20 mil millones de dólares en ingresos y 1,4 billones apostados a centros de datos. Sam Altman revela la ambiciosa hoja de ruta de OpenAI: escalar ingresos, dominar la infraestructura global y competir en hardware y nube. IA en Español /

Según un reciente comunicado de Sam Altman, CEO de OpenAI, la compañía espera cerrar el 2025 con una tasa de ingresos anualizada (ARR, por sus siglas en inglés) superior a 20 000 millones de dólares. Además, tiene comprometidos montos de hasta…

▶ Entre Códigos y Regalías: La Industria Musical en la Encrucijada de la IA, el Streaming y las Demandas Históricas. atentoamusicamedia /

La industria musical se encuentra en un momento definitorio, navegando entre la disrupción tecnológica de la Inteligencia Artificial (IA) y batallas legales de alto riesgo que podrían redefinir las responsabilidades de las plataformas de streaming y los proveedores de servicios de internet (ISP). Mientras gigante…

▶ ¿Puede una inteligencia artificial tener consciencia de sí misma? Anthropic acaba de plantear que su IA puede percibirse a sí misma, mientras Microsoft sostiene que solo los seres biológicos pueden ser conscientes. Sintetika /

La pregunta vuelve con frecuencia, obstinada: ¿podrá la inteligencia artificial tener consciencia? Microsoft dice que no, contundentemente. Anthropic, en cambio, sugiere que algo se mueve. En un nuevo estudio, Anthropic probó una idea curiosa: alterar los estados internos de un modelo (Claude) para ver si “notaba” cambios…

📂 DINERO y NEGOCIOS: Inversiones y finanzas personales, marketing, emprendedores, mercados, finanzas, comercio, y sectores económicos

📈 Dinero y negocios

▶ La mejor idea de los negocios modernos: Economías de escala compartidas -Chamberly /

La mejor idea de la inversión moderna: Economías de escala compartidas Por: Thierry from arvy , autor también de “ Se acerca el próximo momento Kodak ”, en esta publicación. Algunas empresas tienen éxito dando más de lo que reciben. Algunas empresas triunfan

📜 La forma correcta de elegir tu modelo de precios - VC, Startups y Mercados /

Se incluye no sólo la forma correcta de elegir tu modelo de precios, sino mucho más.

▶ Las empresas que duran piensan distinto. (Y lo que su legado puede enseñarte sobre cómo dirigir con calma). José María Casero /

La primera vez que visité una empresa con más de cien años,

el director me enseñó una libreta de cuentas de 1924. Las cifras apenas se leían,

pero en la última línea se distinguía esa frase escrita a mano. Una línea que revela más de lo que parece…

▶ Las prop bets de Wall Street. El problema de los incentivos equivocados. Authentica/

Una de las noticias más interesantes de octubre fue el caso judicial contra varios exjugadores de la NBA implicados en esquemas de apuestas y fraudes en partidos. Pero esta historia no empieza con la mafia ni con los exjugadores: empieza con los incentivos…

💥 La experiencia de una soloprendedora: ¿Cómo ganar 10.000 $/mes? - Grace Abbott

Cómo salté cuánticamente de una deuda de 30.000 $ a ganar más de 300.000 $ al año siguiente... Volando mi vida y rompiendo mi techo de cristal financiero: TBM volvió a emitir su episodio de Libertad Financiera de 2022, en el que compartí una historia sobre cómo tenía una deuda de 30.000 dólares en tarjetas de crédito …

📈 Inversiones y finanzas personales

▶ La Importancia de Tener un ‘Ego Sano’. 10 Reglas para Escribir Bien, según David Ogilvy. ¿El Truco? Que no Sea Trabajo para ti - No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses presenta, como siempre, un cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

📜 Todo lo que los fundadores deben saber antes de firmar una hoja de términos de capital riesgo - VC, Startups y Mercados /

Los fundadores suelen hacerme estas preguntas cuando consiguen una ronda de capital …

▶ Las Finanzas Personales, Cómo Invertir, Y Cómo Evitar la Tranza del Tiktokero. ¿Le quieres tirar a la portería grande de plomo o a la pequeña de oro? Alonso de Gortari /

No suelo ser una persona ansiosa pero casi me da el patatús cuando una amiga me dijo que estaba considerando tomar un curso de 2 días para aprender a invertir, manejar sus finanzas personales, y hacerse riiiiiiiich…

▶ Las 7 claves macroeconómicas para guiar inversiones. Un marco de análisis para construir carteras resilientes en el nuevo entorno de mercado. La brújula de los mercados/

Nos encontramos en un entorno de mercado que la investigación reciente del CFA Institute define acertadamente como una «nueva era»…

▶ El fenómeno de los influencers financieros. .¿Qué ocurre cuando los memes y los videos virales empiezan a convertirse en la principal fuente de consejos de inversión para los nuevos inversores? Jon K./

En los últimos cinco años, desde la pandemia, el número de finfluencers o creadores de contenido que ofrece consejos sobre finanzas personales e inversiones en redes sociales, se ha disparado. Muchos usuarios publican en redes sociales sus experiencias como inversores, haciendo recomendaciones, ofreciendo servicios de consultoría u ofreciendo sus formaciones…

📜 Cómo deben pensar los fundadores sobre la trayectoria: Una guía de Sequoia Capital - VC, Startups y Mercados /

Además: Fijar el precio de tu producto en función de los costes y el marco DIBB de Spotify.

🖥️ Cómo controlo la rentabilidad de mi trabajo - Negocios Digitales /

A mí me gustan los chuletones del Valle de los Pedroches. Y los cubatas en copa de balón. Pero como por desgracia todavía no están subvencionados, tengo que currar para disfrutarlos. Para eso es …

📜 El marco de Elad Gil para detectar mercados multimillonarios antes de que parezcan grandes - VC, Startups y Mercados /

Además: ¿Necesitan las empresas emergentes un modelo financiero para recaudar fondos? Validar sin lanzar, de Nikita Bier.

📜 ¿Qué hace que ganen las ideas de micro-SaaS de 1 millón de dólares? | Escribir un correo electrónico frío que consiga financiación de VC (plantillas de correo electrónico) - VC, Startups y Mercados /

Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. La edición de hoy presenta un contenido aún más cuidadosamente seleccionado.

📈 Marketing, publicidad y ventas

▶ Las únicas métricas de los boletines que debes controlar - Creadores /

Vamos a hablar de analíticas, y concretamente en relación con los boletines, las tasas de apertura y las tasas de clics... porque todas están completamente rotas.

▶ La paradoja de las “plataformas” de autores para vender libros + Las páginas iniciales no deben leerse como una entrada de Wikipedia - Humanidades /

La paradoja de la plataforma: lo que los autores necesitan saber para vender libros. Por: Renee Fountain, agente literaria y editora de desarrollo en Nueva York Ya lo habrás oído antes: Los escritores de ficción no necesitan una plataforma. Te lo repiten constantemente. Pero, qué hay de verdad en ello?

▶ De Don Draper a la IA: lecciones del fiasco del último anuncio de Coca-Cola. Coca-Cola ha querido innovar con la inteligencia artificial generativa y el resultado ha sido un anuncio lleno de incoherencias y carente de alma. Simón Muñoz /

El último episodio de Mad Men es historia de la televisión. Si no lo has visto, te advierto que viene un spoiler. Don Draper, protagonista de la serie, está en caída libre. Ha hecho fracasar todas sus relaciones. …

▶ Credibilidad en venta: el nuevo rostro de la autoridad. De las batas blancas de los médicos de Camel a los influencers de hoy: cómo seguimos confiando más en la imagen que en la verdad. Soft Skills, Hard Impact/

En los años cuarenta, una campaña publicitaria de Camel marcó un punto de inflexión en la historia del marketing. El eslogan decía: “Más médicos fuman Camel que cualquier otra marca.” La frase, acompañada de imágenes de doctores sonrientes con bata blanca, tenía un poder enorme…

🏷 El impacto del Modo IA en el SEO - análisis de 10 estudios - Audiencias y Directorio /

En este memo: 1/ ¿Cómo influye el Modo IA en el porcentaje de clics y en el tráfico SEO? 2/ ¿Utilizan los buscadores el Modo IA? 3/ ¿Son precisas las métricas?

📈 Emprendedores, PYMEs y freelancers

▶ Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack+ Cómo configuré estratégicamente mi Substack - Creadores /

Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack Por: Noah Vincent (Los seguidores están muertos - Esto es lo que hay que hacer en su lugar) En este artículo se trata todo eso, y más.

▶ La frustración digital - El rincón de Daledebil /

La generación denominada “Centennials” enfrenta una ola sin precedentes de problemas de salud mental. Según la Asociación Estadounidense de Psicología, el porcentaje es alto.

▶ Cómo lanzar la monetización de tu newsletter: Guía completa, paso a paso - Ensayos

En la primera parte de esta guía práctica sobre cómo lanzar tu suscripción de pago en Substack, paso a paso, examinábamos el modelo de suscripción y el prelanzamiento. Ahora se analiza el lanzamiento y las mejores prácticas.

▶#39 - Thomas Edison, emprendedores y riesgo = Hollywood. José Fortes/

A principios del siglo XX, Thomas Edison dominaba la industria cinematográfica en los Estados Unidos mediante un control casi total de las patentes que regulaban la producción y distribución de películas. Este monopolio limitaba a los cineastas emergentes…

▶ Arquitectos de un futuro digital y sostenible. CIOs y líderes industriales están redefiniendo el futuro de las organizaciones. Fusionan la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la transformación digital para dar forma al mañana. José Luis Casal /

Nadie duda si digo que los líderes tecnológicos e industriales cada vez tienen más peso en las organizaciones, ¿no? En el pasado, su labor se centraba en gestionar sistemas informáticos, servicios de asistencia y la infraestructura tecnológica. Hoy, en cambio…

▶ Muchas empresas no quieren el mejor talento. ¿Notcustomers? nothiring y Sergio Calderón Pérez-Lozao/

Últimamente, he recibido varios mensajes de recruiters para posiciones de Data Science, ML Engineer o AI Engineer (🤐). Casi todos empiezan con una variación de la misma frase: “He visto tu perfil y creo que encajas perfectamente en esta posición de...”. El problema es que sé, con un 99,9% de probabilidad, que es mentira.…

▶ 40 lecciones de vida que sé a los 40 (que ojalá hubiera sabido a los 20) + La guía completa para llegar a más de 100.000 seguidores - Peter Yang

Hace poco cumplí 40 años y pasé más de 10 horas escribiendo lo que he aprendido para mis hijas (y para ti, querido lector). En lugar de bromas vagas, me centré en lecciones sobre las cosas que …

📈 Capital riesgo

▶ Mucho ruido, poco capital nuevo. En los últimos meses hemos visto anuncios empresariales de salida de capitales. No es estampida, pero la desinversión empieza cuando dejan de instalarse nuevos tornillos. Delia Paredes/

Durante dos años hemos visto titulares celebrando cifras “récord” de inversión extranjera directa (IED) en México. La historia suena bien: América del Norte se reorganiza, las cadenas globales se acercan y México aparece en el mapa como beneficiario natural. Pero vale la pena pausar y mirar debajo del titular…

▶ Tranquilos os cuento mi vision del mercado y la Conference call de Uber -8% y Ferrari. Roberto Chamorro/

Porque pienso que este mensaje es importante que llegue a todos. Mucha tranquilidad. Es absurdo decir esto, pero estamos muy cerca de máximos y, sin embargo, en el sentimiento inversor reina el pesimismo.…

📈 Mercados

▶ #47 Franco Suizo: El refugio seguro en tiempos de incertidumbre financiera.Descubre por qué el CHF lidera frente al dólar y el yen cuando los mercados tiemblan. Alex Ruiz l TheBenchmark /

Cuando el Banco de Inglaterra predica prudencia y los mercados tiemblan, los inversores no dudan: corren hacia el único refugio que nunca falla. Mientras unos esperan “a ver qué pasa”, el franco suizo ya muestra lo que ocurre …

▶ Expectativas vs realidad.Así se mueven los mercados, y el de soja no es la excepción. Martes de “voltereta” en Chicago “a pesar” del acuerdo entre Trump y Xi. Paulina Lescano/

Cuando el Banco de Inglaterra predica prudencia y los mercados tiemblan, los inversores no dudan: corren hacia el único refugio que nunca falla. Mientras unos esperan “a ver qué pasa”, el franco suizo ya muestra lo que ocurre …

📈 Finanzas y economía

▶ Particularidades del Sector Aéreo.Análisis Profundo del Sector Aéreo. Tus Finanzas Personales/

El sector aéreo es muy cíclico y estacional, con fuerte apalancamiento operativo y elevados costes fijos. Las aerolíneas deben cubrir grandes inversiones (aviones, mantenimiento, personal) independientemente de la demanda. Por ello, trascienden altos beneficios en época alta (verano, vacaciones) y fuertes pérdidas en momentos bajos…

▶ No hay que perder energía.La empresa que cambió las criptos por la energía. Tus Rodri Ruiz/

IREN, antes conocida como Iris Energy, nació como una minera de Bitcoin australiana. Otra de esas que aparecieron como setas durante el boom cripto. Pero mientras la mayoría se dedicaba a conectar máquinas y esperar a que el precio del BTC subiera, ellos se dieron cuenta de algo distinto: el negocio real no estaba en las criptos… estaba en la energía.…

📈 Comercio

▶ Egipto: Oportunidades de Negocio. Egipto es uno de los gigantes norteafricanos del comercio, es un agujero negro de importaciones alimenticias y un país que presenta oportunidades si sabemos manejarnos en él. Álvaro Pantoja Cruz /

Egipto es uno de los países más poblados del mundo, con una población en continuo crecimiento y una economía que se está adaptando al nuevo orden económico global…

▶ República Dominicana: el laboratorio que las startups están subestimando.Desde mi esquina en el Caribe. Por qué la economía más dinámica de América Latina merece un lugar en el radar de los founders de la región. Ana Abreu /

En una conversación con un founder de Centroamérica me preguntó:

¿Podrías hablarme de República Dominicana? Me han dicho que mire el mercado, pero en realidad no había prestado atención al país. Pensé que estaban más enfocados en Turismo.

Su comentario me hizo sonreír, no recordaba que nos reconocen por la playa, el sol y la arena, pero muy pocos nos asocian con innovación o negocios tecnológicos. Y eso es lo que nos hace interesantes …

📈 Sectores económicos

▶óí$ElModeloEconómicoSocialComunitarioProductivo:AnatomíadeunCicloAgotado$. De la bonanza al endeudamiento: cómo el experimento económico boliviano cambió de combustible y perdió su impulso. Eduardo Chávez /

En 2004, Bolivia dio nacimiento a un experimento económico que prometía superar las divisiones ideológicas del siglo XX. Lo llamó Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). Su propósito declarado era loable: redistribuir la riqueza nacional aprovechando los excedentes de los sectores estratégico…

▶Nexperia: ¿Qué ***** pasa ahora? Daniel del Río /

En estos años en el mundo de la electrónica hemos visto muchas crisis de componentes: pero lo que está pasando ahora con Nexperia nos vuelve a hacer pensar en lo frágil y a la vez precisa que es la cadena de suministro de los chips en el mundo…

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo. No utilizamos un sistema temático en esta sección, sino cronológico. Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno para ello de Substack.

🔖 Manda Huevos 🥚🥚: El indicador de inflación definitivo, por 10sigma:

🔖 ¿Cómo es estudiar y vivir en un país donde los estudiantes cierran la semana tomando cerveza con sus profesores?

Te cuento mi experiencia en Dinamarca y te traigo las 6 becas que pueden abrirte el camino hacia una universidad europea. Lee el post completo aquí:

🔖 Algunos regalos que me han dado estos 17 años de vivir en el campo: Dejar atrás la prisa. Cuando comprobé que actividades y traslados se hacen más rápido en un pueblito, en lugar de agregar ocupaciones para llenar los tiempos muertos (como hacen muchos ex citadinos al llegar al campo), opté por realizar todo con más calma y alargar el dolce far niente. Creo que le he ganado algunos años a la expectativa de vida para mi perfil. …

🔖Cae la natalidad, ¿el fin de los hijos?: Hablemos de demografía.

🔖 Hola Roberto y equipo, Gracias de corazón por invitarme a incluir mi último texto:

Es un auténtico placer y honor.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ 🍋 Una conversación entre atletas escritores [Edición especial: La Maratón del Círculo Polar] - El Limonero

He tenido el honor de entrevistar a mi Miembro Fundador y compi de Substack, , de Morning Run Thoughts en un directo lleno de energía, motivación y buena onda. Decidimos hacer esta sesión para hablar no solo del …

👩‍💻🎙️El primer combate de la historia - Cosas de Freelance /

