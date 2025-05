鈽旓笍 Buenos d铆as, Substack. He pasado por todos los anuncios, las molestas ventanas emergentes y los v铆deos de reproducci贸n autom谩tica para ahorrarte tiempo en la b煤squeda de noticias. Aqu铆 tienes las noticias del mi茅rcoles en Columnas.

El Limonero 馃尦馃崑 /

鈥淗ace poco pregunt茅 a mis suscriptores sobre sus objetivos como creadores, y la mayor铆a dijo que su sue帽o es convertir la escritura en un negocio a tiempo completo. Y no hay nada de qu茅 avergonzarse. De hecho, siempre animo a la gente a que encuentre una pasi贸n con la que ganarse la vida para que crear un trabajo del que nunca te quieras jubilar. Por eso mi pr贸ximo taller va a ser sobre c贸mo monetizar鈥. Una de las cosas que m谩s me ha gustado de su post es que, fiel a su costumbre, Veronica se 鈥渉a mojado鈥 y ha hecho c谩lculos -quiz谩s incluso optimistas- para ponerlo en perspectiva:

La suscripci贸n mensual en Substack es de 5 d贸lares de promedio. La tasa de conversi贸n de suscriptores gratuitos a pagos es de alrededor del 3%. Para ganar 5,000 d贸lares al mes, necesitas 1,000 suscriptores de pago, lo que significa una audiencia total de aproximadamente 30,000. Para ganar 1,000 d贸lares al mes, necesitas 200 suscriptores de pago, lo que equivale a unos 6,700 suscriptores gratuitos. Estos n煤meros pueden ser desalentadores si apenas est谩s rascando la marca de los 1,000 suscriptores. Por eso veo las suscripciones de pago como una inversi贸n a largo plazo.

馃巸 Con un Feed al estilo TikTok que ayuda a promocionar sus Newsletters, Substack quiere Ganar y Retener Creadores

Roberto explica en este actual art铆culo porqu茅 esta plataforma ha optado por acelerar sus planes para parecerse cada vez m谩s a TikTok en su competencia con Beehiiv (perdiendo 3.000 creadores por el camino), porqu茅 se ha gastado 20 millones en ello (una fortuna para Substack) y porqu茅 eso puede ser s贸lo un 鈥渁peritivo鈥:

鈥溾 una de sus 煤ltimas actualizaciones es un intento de entrar en el territorio de TikTok. A medida que la base de usuarios de la plataforma de newsletters se mueve en una direcci贸n cada vez m谩s pol铆tica (al menos, en lengua inglesa), est谩 lanzando un feed de v铆deo vertical con desplazamiento infinito dise帽ado para aumentar la visibilidad de sus creadores y atraer otros. Pero no todo el mundo est谩 de acuerdo (y con la nueva funci贸n de 鈥淩eels鈥 menos). De hecho, el feed al estilo TikTok es un redise帽o de la pesta帽a de medios que apareci贸 en Substack el a帽o pasado (2024). El momento de la actualizaci贸n es curioso, ya que Substack lanz贸 su versi贸n de los v铆deos cortos pocos d铆as antes de que se cumpliera el plazo para llegar a un acuerdo que evitara la prohibici贸n de TikTok en Estados Unidos.鈥

馃挵 Ralentizaci贸n en el crecimiento de sus suscripciones de pago

Adem谩s, Simon Owens, un experto en medios y muy reputado en Substack (el CEO le menciona a menudo) ha notado una ralentizaci贸n en el crecimiento de sus suscripciones de pago. Su hip贸tesis, explicada en una Nota, es que las suscripciones a medios de comunicaci贸n ser谩n uno de los primeros gastos que se recortar谩n durante una recesi贸n econ贸mica, que quiz谩s afecte no s贸lo a EEUU. Muchos sosten铆an que tambi茅n lo hab铆an notado. Incluso otro de los grandes referentes de Substack, Ted Gioia, afirm贸 ayer que hab铆a notado un crecimiento s贸lido tras las elecciones americanas, pero que se detuvo hace unas cuatro o seis semanas.

Esto ya ha ocurrido en crisis anteriores. La comunidad de fanzines (para algunos, uno de los antecedentes de algunas de las actuales newsletters) ya estaba pasando apuros a finales de 2000, pero la primera recesi贸n de Bush acab贸 con muchas peque帽as revistas cuyos lectores fieles simplemente no pod铆an permitirse comprar comida Y fanzines. Del mismo modo, aunque algunos quieren culpar del colapso de las revistas impresas a la proliferaci贸n de los tel茅fonos inteligentes a finales de la d茅cada de 2000, otros sostienen que gran parte de ello se debi贸 a que los lectores se vieron obligados a abandonar el h谩bito de comprar revistas durante la crisis de 2008-2009 y nunca lo recuperaron.

Jard铆n Mental 馃尡馃挱 /

Esta carta es parte de su colecci贸n " Notas de gigantes ", en la que explora los pensamientos de las grandes mentes de la humanidad. Para consultar la biblioteca completa, entra en su blog. Trata sobre lecciones de vida, Escritura. Y la cita empieza:鈥淟o peor era que en ese punto de la escritura no me serv铆a la ayuda de nadie, porque las fisuras no estaban en 鈥︹

馃彿 La enfermedad de ser hombre

Auto(des)conocimiento /

鈥淐ada uno de nosotros es producto de sus males pasados y, si es ansioso , de los por venir. A la vaga, indeterminada, enfermedad de ser hombre se suman otras m煤ltiples y precisas, todas las cuales surgen para anunciarnos que la vida es un estado de inseguridad absoluto, es provisional por esencia, representa un modo de existencia accidental. Pero, si la vida es un accidente, el individuo es el accidente鈥.

by Sergio San Juan /

Parte de su serie, que se inicia con citas: 芦Cada broma es una peque帽a revoluci贸n禄. 鈥 George Orwell 芦No te tomes demasiado en serio. Solo eres un mono con un plan禄. 鈥 Naval Ravikant 鈥淟a risa puede ser un acto lleno de sabidur铆a.鈥

馃У C贸mo tener un Fin de Semana Perfecto

Estilo /

Un plan. De una mujer millennial en NY. Una gu铆a personal y quiz谩s imperfecta:

鈥淓stoy convencida de que he descubierto el secreto para tener un fin de semana perfecto. En mi opini贸n, el plan que he creado para este fin de semana es la combinaci贸n perfecta entre diversi贸n y practicidad. El equilibrio perfecto entre descanso y energ铆a, entre cuidarse y dejarse llevar (lo cual tambi茅n es cuidarse).鈥

The Learning Curve /

Una introducci贸n impactante:

鈥淗ay debates absurdos, como si la pizza con pi帽a es una herej铆a (lo es) o si es mejor Android o iPhone (eso ya te lo dejo a ti). Pero hoy vamos a resolver otro que tambi茅n genera confusi贸n: 驴Machine Learning o Deep Learning? Si alguna vez has o铆do a alguien soltar estas palabras en una reuni贸n para parecer m谩s inteligente, pero en realidad ni 茅l sab铆a de qu茅 hablaba, tranquilo. Hoy lo vamos a dejar claro鈥.

馃捇 C贸mo Edito Contenido Generado por IA

Audiencias /

En este art铆culo: C贸mo convertir la edici贸n con IA en un flujo de trabajo. Lista de verificaci贸n para la edici贸n de contenido con IA. Edici贸n de contenido con IA = remezcla. 鈥 El resultado de semanas de investigaci贸n y prueba de Kevin Indig.

Y muy relacionado:

鈿 ChatGPT para escritores de no ficci贸n

Ekho comunicaci贸n /

Alba empieza as铆: 鈥淓n esta secci贸n, voy a compartir con vosotros los cap铆tulos m谩s importantes de mi libro . Si eres de los bullitas como yo y quieres leerlo antes, puedes conseguirlo aqu铆: Paso de esperar Si a煤n est谩s madurando esa idea que tienes en la cabeza y no tienes prisa puedes leer el cap铆tulo 2.鈥

馃彿 Mi opini贸n sincera sobre la deriva de LinkedIn

liderazgodelbueno.com /

Y tan sincera: 鈥淟inkedIn es un pozo de mierda. Fin. Podr铆a dejar esto aqu铆, pero no. Voy a dar un poquito de ca帽a con esto. Porque, ver谩s, las redes sociales no te hacen m谩s listo, ni m谩s sabio ni hace que te crezcan las tetas. Bueno, si las miras mientras te zampas cuatro whoppers con extra de salsa de nachos, igual s铆 te crecen un poco, pero solo en ese caso. Pero es que el nivel de LinkedIn 煤ltimamente es lamentable鈥. Personal, pero muy interesante art铆culo.

馃懆鈥嶐煉火煈┾嶐煉 Cosas de Freelance /

Jorge Bosch Al茅s, en esta edici贸n de Cosas de Freelance (pero de un martes en vez de un jueves), explica lo que va a hacer los pr贸ximos a帽os (eso si que es planificar). En concreto, colaborar谩 en cada uno de los proyectos (s铆, son unos cuantos) con diferentes expertos. Uno de ellos es gratuito, y alg煤n otro es limitado en el n煤mero de participantes, as铆 que parece interesante que sigas el tema si eres un freelance.

馃Ж La movida de cagarla en un lanzamiento

Chus Naharro /

Cometer errores nos hace m谩s sabios. A la par que nos toca las narices y nos frustra. Eso es as铆. Chus ofrece aqu铆 una publicaci贸n build in public. Te cuenta c贸mo lo est谩 planteando en su post.

Sergio Parra /

Empieza as铆: 鈥淯n estudio seminal sobre la econom铆a del estatus 鈥攜 una suerte de br煤jula para orientarse en el laberinto de los deseos sociales鈥 es The Social Limits to Growth , del economista Fred Hirsch鈥.

馃洅 C贸mo Configurar Pagos Instant谩neos para los Servicios que Vendes en Substack

Ciencias Sociales /

Se hablar de 2 empresas relacionadas con el sector de los pagos que tienen el mismo nombre, pero operan en continentes diferentes: Wave. En la primera secci贸n, se tratar谩 de la Wave que algunos en Substack usan para cobrar sus servicios. En el segundo Wave, de una empresa que est谩 revolucionando el pago sin 鈥渃ash鈥 en 脕frica, donde esto es, o era, un gran problema.

Dineros /

En este art铆culo: 馃 驴C贸mo conseguiste tus primeros 1.000 suscriptores? 驴Qu茅 estrategias usaste para llegar a m谩s de 17.000 suscriptores? 1.000-5.000 suscriptores. 5.000-10.000 suscriptores. 10.000-15.000+ suscriptores. 驴C贸mo conseguiste tus primeros 10 suscriptores de pago? 驴C贸mo conseguiste tus primeros 100 suscriptores de pago? 驴Cu谩nto tiempo tardaste en convertirte en un superventas? 驴Cu谩ndo lanzaste tu suscripci贸n de pago y c贸mo decidiste que era el momento adecuado para activarla? De todas las estrategias que has probado hasta ahora, 驴cu谩les funcionan mejor para aumentar tu lista de suscriptores de pago? 驴C贸mo decidiste qu茅 ofrecer de diferente a los suscriptores de pago para que les resultara atractivo unirse como miembros de pago? 驴Cu谩les son las lecciones m谩s importantes que has aprendido al gestionar una suscripci贸n de pago con 茅xito? 驴C贸mo contribuy贸 a tu vida profesional y personal la creaci贸n del newsletter Both Are True? 驴Qu茅 har铆as de forma diferente si tuvieras la oportunidad de empezar de nuevo con Both Are True? 驴Qu茅 consejo dar铆as a los aspirantes a creadores de newsletters?

馃帋 Sobre defender el folklore de nuestra tierra

Edu PE /

As铆 se inicia este profundo ensayo: 鈥淗ace meses escrib铆 sobre las ra铆ces . Como las defin铆 en su momento, las percibo como esos sitios, individuos, lugares y sus consecuentes recuerdos que nos unen al suelo, nos conectan, 鈥︹

Lara /

芦Descubr铆 que la gente no solo quiere comprar un producto, quiere comprar la experiencia, la historia, y algo de lo que puedan hablarle a sus amigos 禄. De esta manera termina un v铆deo en Instagram realizado por un ebanista. As铆 empieza este art铆culo de Lara.

Emprender /

Dej茅 de actuar. Empec茅 a vivir. Y en seis meses... todo cambi贸, explica en este art铆culo Marni Battista (proponente de 鈥渢rabajar menos, vivir m谩s鈥).

BUENA VIDA 路 Jano Cabello /

Jano public贸 2 art铆culos:

鈥淐uando empec茅 a redactar esta formaci贸n, quer铆a que el primer objetivo de cualquier persona que lo hiciese fuese tener una buena vida, la mejor posible. Ya hab铆a muchos libros sobre c贸mo hacerte viral gracias a tu marca personal, c贸mo hacerte millonario o famoso, pero no hab铆a llegado a mis manos uno en el que los principios, la filosof铆a y la buena vida fuesen el tema troncal.鈥

Y el otro:

鈥淧ara construir una pir谩mide antes habr谩 que saber de qu茅 est谩n hechas, qu茅 materiales debemos tener a mano y cu谩les son los principios b谩sicos para la construcci贸n de la misma, 驴cierto? Lo primero que vamos a hacer es, ubicar la construcci贸n de la marca personal dentro de una disciplina. Y esta, deber铆a ser la del branding. Es decir, la construcci贸n y gesti贸n de marcas.鈥

馃搶 Ralentizaci贸n del crecimiento mundial

El Fondo Monetario Internacional recort贸 ayer sus previsiones de crecimiento para 2025 en Estados Unidos y la econom铆a mundial, citando la mayor incertidumbre y la perturbaci贸n econ贸mica causada por los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

El FMI rebaj贸 su estimaci贸n de crecimiento para EE. UU. en 2025 del 2,7 % al 1,8 %, la mayor reducci贸n entre las econom铆as avanzadas del mundo, y recort贸 su previsi贸n de crecimiento mundial del 3,3 % al 2,8 %. El fondo advirti贸 de que el clima de la pol铆tica comercial y los conflictos en curso entre EE. UU. y otros pa铆ses afectados por los aranceles est谩n desalentando la inversi贸n y el gasto. Ahora se prev茅 que la inflaci贸n estadounidense alcance el 3 % este a帽o, un punto porcentual m谩s que la previsi贸n del FMI de enero, mientras que el riesgo de recesi贸n en EE. UU. ha aumentado del 25 % en octubre al 40 %.

Por otra parte, la Casa Blanca ha se帽alado que las tensiones comerciales con China podr铆an enfriarse, mientras que las empresas siguen anunciando inversiones en EE. UU., entre ellas el fabricante de yogur Chobani, que planea invertir al menos 1200 millones de d贸lares en Nueva York, y el gigante farmac茅utico suizo Roche, que pretende invertir 50 000 millones de d贸lares en los pr贸ximos cinco a帽os.

馃搶 EEUU: Reestructuraci贸n del Departamento de Estado

Pr贸ximamente 鈥

芦Lo importante es no dejar de cuestionar禄. - Albert Einstein

