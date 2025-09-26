Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Columnas: Diario y Crónicas de Substack

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
2d

Wow, este artículo me pareció súper útil. Explica paso a paso cómo crear un flujo de trabajo de IA en Substack y lo hace de forma clara, sin complicar las cosas. Me gustó que no solo hablen de teoría, sino que den ejemplos prácticos que puedes aplicar de inmediato. La idea de poder automatizar partes del proceso de creación de contenido y al mismo tiempo mantener la calidad me parece genial. Me dio varias ideas sobre cómo organizar mis propios boletines y aprovechar la IA sin sentir que pierdo el control. Definitivamente es uno de esos textos que lees y dices: ‘esto me va a ahorrar mucho tiempo’.

Expand full comment
Responder
Compartir

Sin posts

© 2025 Roberto
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura