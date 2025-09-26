Tutorial de n8n: Crea un flujo de trabajo de IA para extraer información clave de todos tus boletines

Deje de ahogarse en la sobrecarga de boletines: obtenga las mejores conclusiones de todos sus correos electrónicos en un resumen semanal

Por: Peter Yang

Hoy quiero compartir cómo crear un flujo de trabajo de IA para resumir correos electrónicos de boletines.

Recibo alrededor de 15 boletines por semana, y este flujo de trabajo extrae las 3 conclusiones principales de cada uno y me envía un resumen semanal todos los domingos.

Se siente un poco raro escribir esto, ya que estás leyendo un boletín. 😅 Pero mi objetivo es ahorrarte tiempo y darte práctica con n8n , una de las plataformas de flujo de trabajo de IA más populares. Esto es lo que construiremos juntos:

Etiquetar boletines en Gmail y conectar n8n Configurar un disparador semanal para obtener boletines Agregue y limpie todo el contenido del boletín Crea una solicitud de IA para generar tu resumen Formatee y envíe por correo electrónico su resumen semanal

Escribí esta publicación con Alex , experta en la creación de flujos de trabajo de IA. Obtén su lista de verificación gratuita para agentes de IA con 10 maneras más de usar flujos de trabajo y agentes para automatizar tu negocio.

Una muestra del resumen del boletín dominical que automatizaremos juntos

¿Qué es n8n y por qué usarlo?

n8n es una herramienta de automatización de flujos de trabajo que los desarrolladores de IA más experimentados adoran. Al principio parece intimidante, pero se vuelve sorprendentemente intuitiva una vez que te sumerges en ella.

Esto es lo que construiremos desde cero:

No te preocupes si parece complicado. Lo explicaremos paso a paso.

Si te quedas atascado, simplemente pídele ayuda a la IA.

Nota rápida antes de empezar:

n8n es más complejo que el flujo de trabajo de IA de Zapier que expuse la semana pasada. Si te quedas atascado, copia esta publicación completa en ChatGPT y solicita ayuda con un paso específico.

Por ejemplo, aquí le pido a ChatGPT que escriba código para formatear mejor mi correo electrónico:

El punto es ser persistente y no rendirse, así es como se aprende IA. 🔥

Paso 1: Etiqueta los boletines en Gmail y conecta n8n

Primero, necesitamos datos limpios con los que trabajar.

Ve a Gmail y crea una etiqueta llamada Boletín. Luego, aplícala a tus correos electrónicos manualmente o configura filtros de Gmail para etiquetar remitentes específicos.

Este paso es importante. Cuanto más limpios estén tus datos, mejor será tu análisis.

A continuación, crea una cuenta n8n y conéctala a Gmail:

Crea una cuenta de n8n. Visita n8n y regístrate para la prueba gratuita de 14 días. Las 2500 ejecuciones mensuales de flujos de trabajo te darán mucho espacio para desarrollar y probar. Conecta Gmail a n8n. En la página de información general de n8n, haz clic en el menú desplegable del botón naranja “Crear flujo de trabajo” y selecciona “Crear credencial”.

Escribe “Gmail” en la barra de búsqueda, haz clic en Continuar y luego en Iniciar sesión con Google. Pulsa Guardar.

Opcional: Obtén tu clave API de OpenAI. Al momento de escribir esto, n8n te ofrece créditos OpenAI gratuitos. También puedes visitar platform.openai.com para obtener tu propia clave API.

Paso 2: Configurar un disparador semanal para obtener boletines

Regrese a la página de descripción general de n8n y haga clic en “Crear flujo de trabajo”. Haga clic en “Agregar primer paso” y agregue el disparador “Según una programación”. Configúrelo así:

Intervalo de activación: Semanas

Semanas entre desencadenantes: 1

Disparador en días laborables: domingo

Hora: 7 (para las 7 AM)

Esto indica que su flujo de trabajo se ejecute todos los domingos a las 7:00. A continuación, en la página de su flujo de trabajo, agregue un nodo de Gmail después del activador haciendo clic en el botón “+” y buscando “Gmail”. Seleccione “Recibir muchos mensajes” y configure:

Credenciales: Seleccione la cuenta de Gmail que agregó anteriormente

Recurso: Mensaje

Operación: Consigue muchos

Devolver todo: Activado

Simplificar: Desactivado

Filtros: Agregue un filtro de búsqueda y escriba: etiqueta:boletín Y más reciente que:7d

Esto captura todos los correos electrónicos con la etiqueta “Newsletter” de los últimos 7 días. Tu flujo de trabajo debería verse así:

Haz clic en “Ejecutar flujo de trabajo” y haz doble clic en el nodo “Recibir muchos mensajes” para comprobar si se están enviando los correos electrónicos del boletín correctos. Verás muchos metadatos, así que no te preocupes.

Paso 3: Agregue y limpie todo el contenido del boletín

Añade un nodo “Agregar” después del nodo Gmail para combinar todo el contenido de tu boletín en un solo fragmento para que la IA lo procese. Configúralo de la siguiente manera:

Agregado: todos los datos del artículo (en una sola lista) Poner salida en campo: datos Incluir: Todos los campos

Pulse “Ejecutar paso” para probar el nodo.

A veces, se extraerán demasiados correos electrónicos para que OpenAI los procese. Agregue un nodo “Código” después del nodo “Agregar” y llámelo “Truncar correos”. En el campo de Javascript, pegue este código para truncar los correos a 100 000 caracteres:

return [ { json: { truncated: JSON.stringify(items, null, 2).slice(0, 100000) } } ];

Haga clic en “Ejecutar paso” para comprobar que la salida funciona. Su flujo de trabajo debería tener ahora cuatro nodos conectados:

Paso 4: Crea un mensaje de IA para generar tu resumen

Aquí es donde ocurre la magia. Haga clic en “+” después del nodo Código y busque “Agente de IA”. Configúrelo de la siguiente manera:

Fuente del mensaje: Defina a continuación Aviso (mensaje de usuario): arrastre y suelte el campo de entrada de la izquierda en este campo.

Ahora haz clic en “Añadir opción” y selecciona “Mensaje del sistema”. Aquí es donde escribes el mensaje de IA. Aquí tienes mi mensaje detallado para obtener un resumen con las 3 conclusiones principales de cada boletín:

<instructions> I’m giving you a JSON export of emails. Your job is to extract real newsletter issues and turn them into a clean weekly digest. For each newsletter email: 1. Extract the title, sender, and visible body text 2. Summarize only real, long-form posts with thoughtful content Then, write a digest in this format listing each newsletter email and up to 3 main insights or takeaways in bullets: <example> Hi, here’s your newsletter digest for this week: **What Founders Teach Us** – *Deb Liu* - **Resilience over brilliance.** Founders thrive because they push through fear, failure, and ambiguity — not because they always have the perfect plan. - **Decide under pressure.** “The hardest decisions I made as a founder were when both options were bad.” - **Lead with clarity.** Founders who consistently articulate vision create stability — even when circumstances shift. (Include other email summaries in the same format as above) Thanks, Your AI agent 🤖 </example> Each bullet should include a bold stem and a 1–2 sentence takeaway. Use quotes from the post when helpful. Focus on useful insights, not fluff. Return only the final digest. <instructions>

A continuación, regrese a la página Flujos de trabajo y haga clic en el botón “+” debajo de Modelo de chat. Busque “Modelo de chat de OpenAI” (tenga en cuenta que sigue formando parte del nodo del agente de IA).

Configúrelo de la siguiente manera:

Credenciales para conectarse: n8n créditos gratuitos de OpenAI (o use su clave API) Modelo de la lista: gpt-4.1-mini

“Ejecutar paso” en el nodo del agente de IA para asegurarse de que funciona.

Paso 5: Formatea y envía por correo electrónico tu resumen semanal

Ya casi terminas. Solo faltan dos nodos.

Agregue un nodo “Código” después del nodo del agente de IA y asígnele el nombre “Formato de correo electrónico”. Pegue este código Javascript para generar un correo electrónico atractivo:

const markdown = $json[”output”] || “”; const html = markdown .replace(/\*\*(.*?)\*\*/g, ‘<strong>$1</strong>’) // bold .replace(/\*(.*?)\*/g, ‘<em>$1</em>’) // italic .replace(/

/g, ‘<br>’) // soft line breaks .replace(/



/g, ‘<br><br>’) // paragraph breaks .replace(/

/g, ‘<br>’); // all other breaks return [{ json: { html } }];

Finalmente, añade un nodo de Gmail después del nodo de código. Configúralo:

Credenciales para conectarse con: Gmail

Recurso: Mensaje

Operación: Enviar

Para: Escriba su dirección de correo electrónico aquí

Asunto: Resumen del boletín semanal - {{$now.format(’MMM dd’)}}

Mensaje: Arrastre y suelte el HTML desde el campo de entrada

“Ejecutar paso” y si todo funciona, deberías recibir un correo electrónico con el resumen de los últimos 7 días.

¡Felicitaciones! ¡Acabas de crear un flujo de trabajo de IA complejo desde cero!

Si desea ejecutarlo todas las semanas, configúrelo como “Activo” en la parte superior de la página del flujo de trabajo:

Eso no estuvo tan mal ¿verdad?

Acabas de crear algo que te llevaría horas hacer manualmente cada semana. El concepto principal es simple: conectar aplicaciones, añadir IA para procesar el contenido y automatizar el análisis.

Ahora que ya conoces los flujos de trabajo de IA, puedes crearlos para analizar los comentarios de los clientes, generar contenido para redes sociales o automatizar cualquier otra tarea repetitiva. Alex ofrece excelentes ideas de flujos de trabajo en su lista de verificación gratuita .

Aquí está mi consejo para crear cualquier flujo de trabajo de IA:

Comience de forma sencilla, pruebe cada paso y use la IA para solucionar problemas cuando se quede atascado.

¿Qué automatizarás próximamente? Cuéntamelo en las respuestas.

