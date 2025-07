☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🌞 Durante el período estival (hasta mediados de septiembre) sólo publicaremos lunes, miércoles y viernes.

🏛 LA GRAN HISTORIA

📚 ¿Y si el éxito de tu libro no es el que pensabas, sino el que necesitabas?

Escribe y Publica /

Hoy te escribe nuestro invitado José P. Fierro, editor de Ediciones Pangea. Este texto te va a interesar porque te cuenta en primera persona lo que es un éxito editorial, es decir, de tu libro, y como escritor. Con casos prácticos y relaes, este es un testimonio que revela el otro lado de la publicación.

También como gran historia:

🎎 Los Hombres no son Suficientes y cómo las Mujeres Problemáticas se Convierten en Parias: La actriz de una serie de HBO tiene defectos. “La misoginia la ha convertido injustamente -y a tantas otras mujeres- en indefendible.”

Estilo /

Hay un principio oculto que suele funcionar en el discurso público: defiende o apoya a una mujer y se considerará que apruebas todo lo que haya hecho, aunque desde entonces se haya disculpado y enmendado su comportamiento. No sólo es una idea tonta, sino que significa que nunca tendremos cosas buenas, es decir, mujeres en puestos destacados y respetados. Espero que puedas ver el fallo de esa lógica, y el problema -por no mencionar el profundo tedio- de ese plan. Independientemente de lo que pienses de Lena Dunham, ha llegado el momento de denunciar este moralismo y dejar de poner un ansioso asterisco a nuestra admiración por las mujeres que no consiguen ser perfectas.

Por cierto, muy interesante este concepto apuntado en este ensayo:

La misoginia odia a una mujer que puede admitir cosas con franqueza, especialmente cuando esas cosas son sorprendentemente reveladoras sobre normas y costumbres de género.

Y un clásico:

Esta publicación se llama “columnas” por algo. Porque queremos que escribas “columnas” fijas con nosotros, sobre Substack y su “universo”.

1. ¿Cómo serán los Anuncios en Substack?

Como empresa, Substack está a punto de recibir un buen empujón. Acaba de recaudar su ronda de 100 millones de dólares. La financiación valora la empresa en 1.100 millones de dólares, casi un 70% más que su valoración de 650 millones de dólares en 2021. 🔥

Ofrezcamos un poco de contexto: Para muchos observadores y posibles inversores no estaba claro que el 10 por ciento sea un recorte lo suficientemente grande como para respaldar las ambiciones de Substack en el mundo del capital riesgo: si los creadores se quedan con el 90 por ciento de los ingresos, Substack tendría que contar con miles de ellos para tener éxito a gran escala, incluso para justificar su valoración de 650 millones de dólares en 2021.

Esta es la razón por la que fracasó el primer esfuerzo de la plataforma para recaudar una Serie C. En aquel momento, tenía unos ingresos de unos 9 millones de dólares. Para la valoración de 1.000 millones de dólares que Substack pensaba entonces, los inversores buscaban unos ingresos de entre 100 y 150 millones de dólares.

Pues bien: a día de hoy, Substack ha alcanzado el estatus de unicornio que tanto tiempo llevaba buscando: «La ronda de financiación ha valorado a Substack en 1.100 millones de dólares, según dos personas cercanas al acuerdo», informa el New York Times.

Curiosamente, según informó Eric Newcomer en junio, Substack lo consiguió sin llegar nunca a esa cifra de 100 millones de dólares: los ingresos recurrentes de la empresa sólo rondan los 45 millones de dólares. Aun así, es cinco veces más que sus ingresos de 2021, y los inversores valoran también el crecimiento económico. Parece que el actual colapso de la prensa tradicional, unido al éxito continuado que antiguas estrellas de los informativos de TV, o grandes influencers y periodistas, han tenido en la plataforma, han hecho que Substack parezca una apuesta mejor.

El impacto cultural de Substack es innegable; en muchos sentidos, es realmente la alternativa a las redes sociales que sus fundadores se propusieron crear, incluso cuando ha ido imitando cada vez más las características y estrategias de crecimiento de plataformas como Instagram, Facebook y X/Twitter. Substack ha afirmado que tiene medio millón de creadores en la plataforma, y 50 de ellos ganan ahora 1 millón de dólares o más al año.

Hasta la fecha, es cierto, los escritores y creadores de Substack han acumulado más de 5 millones de suscripciones de pago en total, según anunció la empresa en marzo de 2025, frente a los 2 millones de 2023. Nótese que “suscripciones de pago” no es igual que “suscriptores de pago”. Un mismo suscriptor puede tener 2 o 3 suscripciones de pago.

El marketing de aplicaciones no es fácil, y hacer una aplicación que la gente realmente quiera utilizar es realmente un éxito. También alcanzar el estatus de “unicornio” es un hito muy celebrado en Silicon Valley, y los cofundadores de Substack salieron el jueves a agradecerse por ello (se esté o no de acuerdo con lo que han hecho, que han tenido tomado algunas buenas decisiones está claro). En una entrada del blog oficial de Substack (véase más abajo; si alguien quiere que lo traduzcamos, estaremos encantados de hacerlo) prometieron invertir la nueva financiación en creadores (la palabra “escritores” desaparece cada vez más), señalando:

"En Substack, creemos que los héroes de la cultura son quienes le dan forma. La tecnología debe estar a su servicio, no al revés"

Y continúan:

"Por eso estamos creando herramientas y una red para proteger su independencia, amplificar sus voces y fomentar relaciones profundas y directas. Éstas son las personas que nos conducirán a una cultura mejor y a un futuro en el que podemos creer".

Claro, esto no es todo lo que dijeron a sus inversores... Tenían que prometer algo, o, al menos, algo adicional. Los inversores de capital riesgo rara vez invierten en algo que no crean que tiene una posibilidad significativa de devolver 10 veces su inversión. La distancia entre 45 millones de dólares de ingresos anuales y una salida de tantos millones de dólares es considerable (si han invertido 100 millones, esperan vender las acciones en unos años por 1.000 millones; y antes hay otros que invirtieron más pronto).

Entonces, ¿cómo esperan los inversores y los confundadores llegar a eso?

Cínicamente, se puede decir -y se ha dicho- que la respuesta histórica de las plataformas a esta pregunta ha sido: haciéndolo todo un poco peor continuamente, todo lo que se pueda. En 2022, Cory Doctorow dio un nombre útil a este fenómeno -enshittificación- en que sostenía que las plataformas suelen empezar ofreciendo a los creadores condiciones generosas y luego las van recortando gradualmente a medida que los imperativos financieros (capital riesgo, salida a bolsa) se vuelven más importantes. Hemos publicado bastante sobre esto (si alguien quiere que le envíe los links, puede señalarlo en comentarios). Resistirse a esta dinámica es posible, pero normalmente no merece la pena el esfuerzo.

Substack genera actualmente millones de páginas vistas de lectores que no monetiza en absoluto. Y esas visitas en realidad le cuestan dinero a la empresa, ya que ha decidido cubrir el coste nada insignificante de enviar correos electrónicos en nombre de sus creadores, aunque no tengan activadas las suscripciones de pago, utilizando un servicio de otro proveedor que le factura grandes cantidades cada mes.

También tiene unos costes muy altos de “hosting”, que ofrece de forma gratuita, sin anuncios (a diferencia de wordpress.com), y un montón de “features” desde el primer día, sin apenas hacer distinción técnica entre los clientes que le hacen ganar dinero y los que no.

Estaba claro que para los inversores, el 10% de ingresos no era un modelo suficiente si se quería una mayor valoración. Como se informó en este Diario hace tiempo, en alguna entrevista los fundadores de Substack empezaron a mostrar interés por una opción que, durante mucho tiempo -como le ocurrió a Netflix antes de cambiar de criterio- no les había gustado: La publicidad.

Del New York Times:

Substack está dedicando gran parte de sus esfuerzos a crear una red social y a entrar en el negocio de la publicidad ... La aplicación Substack tiene ahora millones de usuarios que atraen a nuevos creadores y suscriptores, dijeron Chris Best, director ejecutivo de Substack, y Hamish McKenzie, su cofundador. También dijeron en una entrevista que Substack estaba planeando adentrarse más en el negocio de la publicidad, que ya había criticado anteriormente... «Sus creadores les han dicho que quieren que Substack apoye la publicidad», dijo [Mike Kerns, cofundador del Grupo Chernin]. «Creemos que es una gran oportunidad lanzar en algún momento una forma nativa de publicidad dentro del ecosistema de Substack».

Hay 3 puntos clave aquí:

Creación de publicidad o patrocinios nativos, que no es lo mismo que los anuncios de las redes sociales (esperemos).

Substack está construyendo ahora una red social (han tardado en decirlo)

Substack planea apoyar la publicidad nativa en respuesta a la demanda de los creadores.

¿Qué aspecto podría tener un producto de anuncios en Substack? En este punto, voy a seguir a Simon Owens, que ha mostrado interés sobre el tema. La versión más sencilla sería una especie de mercado que pusiera en contacto a anunciantes con creadores. En ese escenario, el propietario del boletín pondría su precio -ya fuera en función del coste por clic o de una tarifa plana- y Substack simplemente se llevaría una parte cuando la marca comprara un patrocinio. A continuación, correspondería al propietario del boletín acordar la redacción del anuncio (con el acuerdo del cliente) e insertarlo en su newsletter.

Otra opción sería desarrollar algún tipo de herramienta que inserte automáticamente los anuncios en el newsletter mientras se envía (algo parecido a lo que hace, en los blogs, wordpress con los que son gratuitos). Este enfoque sería más eficaz y requeriría mucho menos trabajo por parte del dueño del boletín, pero también les daría menos control sobre el texto que aparece en su contenido (aunque es posible que Substack les daría la oportunidad de vetar los anuncios que no encajaran bien). También este sistema ha tenido mucho éxito con Google, pero en su buscador.

La tercera opción sería introducir publicaciones de publicidad nativa dentro del feed de Substack Notes, de forma similar a las publicaciones promocionadas que ves en cualquier otra red social. Mi corazonada es que Substack evitará esta opción, dado lo mucho que sus fundadores han criticado los anuncios en las redes sociales en el pasado. Esta opción también sería más complicada en cuanto al reparto de ingresos con los creadores.

Hasta ahora, afirma Owens, Substack ha podido desviar las críticas de que intenta desplazar el poder de distribución de los creadores a su propia plataforma señalando que sólo gana dinero una vez que alguien ha entregado su dirección de correo electrónico y la información de pago a un creador individual. Por ejemplo, cuando se criticaba que favorecía su app y la existencia de “seguidores”, podía defenderse señalando que ganaba dinero sólo con suscriptores.

Pero, una vez que abra la puerta a la publicidad, no parece que esa defensa siga siendo válida (tendrán que buscar otra). Eso no quiere decir que esta medida no vaya a ser buena, en general, para sus creadores, pero podemos esperar que se lancen muchas más acusaciones (conspirativas o no) contra ella cada vez que un creador de Substacks vea un descenso en su alcance.

Simon propone que el producto publicitario sólo esté disponible para los superventas de Substack (la designación que da a las cuentas que tienen un mínimo de 100 suscriptores de pago). Eso ayudaría -afirma- a la empresa a mantener un cierto nivel de control de calidad sobre dónde aparecen los anuncios y también alejaría a los creadores que se dedican principalmente a crear engagement baratos. Pero esto no satisface ni siquiera a los más vendidos. Porque razonan, de forma certera, que si Substack sólo lo ofrece a los superventas, parece que los lectores verían MÁS anuncios en los boletines por los que pagan. Sería el fin de muchos boletines de pago. Lo bueno de un producto con anuncios es que puede permitir a los escritores ofrecer más contenido gratis. En teoría. Por eso, algunos de los boletines más vendidos prefieren algún tipo de opción en la que pudiera el usuario pasar a ser de pago para evitar ver anuncios.

Sea cual sea el producto publicitario que Substack lance, espero que inviertan en crear mejores herramientas analíticas y comerciales para los escritores.

En este marco, Michael Spencer pide que ayudar a los creadores a facilitar patrocinios (no es lo mismo que tener anuncios en Notas que en la plataforma). Substack sigue siendo oficialmente «libre de anuncios» en el sentido de que no aloja anuncios en toda la plataforma ni se lleva una parte de los ingresos por publicidad. Sin embargo, los creadores han estado incorporando de forma independiente contenido patrocinado en sus newsletters desde al menos el año 2020.

Para evitar que los usuarios sientan que pagan dos veces (en dinero y con su atención a los anuncios), los propietarios de boletines pueden añadir los mensajes de publicidad o patrocinio en la cabecera para los lectores gratuitos (Substack permite enviar emails diferentes en función del tipo de destinatario). De esta forma, los lectores de pago nunca vean esos fragmentos de patrocinio. Pero esto cambiaría el modelo de monetización de aquellos que envían el mismo email a todo el mundo, pero con una muralla de pago hacia la mitad del contenido.

Por otro lado, los boletines inteligentes emparejan al patrocinador con su audiencia de tal forma que no se sientan perturbadores, al contrario, podrían añadir valor. O redactando anuncios que encajan bien, como hace Jorge Bosch Alés.

Impacto y reacciones

La apuesta por la publicidad puede tener serias consecuencias.

Para algunos, es lamentable que una empresa comprometida a hacer algo dé un giro de 180 grados y lo cubra con lenguaje y jerga políticos. Que si cambia de dirección porque quiere aumentar los beneficios, crecer, o porque los nuevos inversores le obligan, que lo digan claramente.

Otros piensan que no sería tan difícil para las empresas explotarlo convirtiéndose en «creadores» o trabajando a través de creadores existentes y luego pagar para impulsarlo.

Resignados, la mayoría sólo espera que Substack no se convierta en lo que tienen de negativo las demás redes sociales. Creo que la empresa hará algún esfuerzo para evitarlo (y el perfil típico del autor de Substack puede ayudar mucho), aunque cuando tu mayor inversor es a16z (considerado un “piraña” por algún autor de esta plataforma), eso no puede ser fácil.

En un terreno más positivo, también se ve como algo inevitable. Porque el negocio de la suscripción pura y dura es inherentemente insuficiente, o defectuoso. Que Substack, por fin, se ha dado cuenta de ello (oficialmente, al menos). El mercado total al que pueden dirigirse los medios de pago es sólo una pequeña subsección de los países occidentales, en su mayoría sólo EE.UU. Creo que sólo hay 2 o 3 Substacks en español con más de 1.000 suscriptores de pago. La plataforma ha tenido 8 años para ampliar este tipo de suscripciones, y quizá 6.000 personas en todo el mundo hacen de esto su trabajo a tiempo completo. No tienen más remedio que seguir probando otras cosas.

Algunos, claro, ven ventajas en este movimiento. A Michael le parecería bien que se quedaran con el 15% si el crecimiento fuera más rápido. Porque el agotamiento del newsletter es real para un soloprendedor.

Habrá más presión sobre ellos para que muestren métricas de compromiso, lo que significa que es probable que el tipo de contenido en Notas se parezca cada vez mas a la de otras redes sociales (memes, etc): el dinero del capital riesgo generalmente disuelve la visión original. Espero que se demuestre lo contrario

El Futuro

Para sobrevivir, Substack ha estado atrayendo a más jóvenes talentos de la categoría GenZ, según su “Fondo para Creadores” (sólo disponible para los basados en EEUU), trabajando con más creadores de TikTok y YouTube. Para segur haciéndolo, debe mostrar un mayor crecimiento de los ingresos para convertirse en un lugar sostenible para los que crean cualquier tipo de contenido y tener realmente una «clase media».

Las startups respaldadas por VC tienen que demostrar su crecimiento para seguir atrayendo financiación, y una forma eficaz de conseguirlo es generar una cantidad decente de ingresos para los principales creadores.

Sin una mayor diversificación de las fuentes de ingresos, los incentivos de Subsack benefician al 1% superior de sus creadores exagerando la falta de una clase media de Creadores, y es un problema en casi todas las plataformas de la Economía de Creadores. Lo cierto es que intentar ser una plataforma sin anuncios no resolvió este problema ni reequilibró esta preocupación. (Algunos han señalado que sólo el 1-2% gana lo mismo que en su trabajo anterior o más).

Es más. A medida que más creadores inundan la llamada “Economía de los Creadores”, la tendencia -según algunos- es que esa clase media se deteriore.

Aún así, aprovechemos lo que tenemos. Las suscripciones, por sí solas, no solucionan mucho, pero deberían dar a algunos creadores una base básica con la que trabajar. El crecimiento de los ingresos por este concepto puede ser lento y, aunque algo estable, no siempre aumenta. Esto significa que la rotación de escritores seguirá siendo alta y que la rotación de influencias entre los que más has potenciado seguirá siendo, también, alta, lo que lleva a una situación bastante difícil en general.

Sin otras fuentes de ingresos es difícil para un “soloprendedor” hacer la transición a una empresa de medios de comunicación con un equipo pequeño.

Además, y ya que han abierto la puerta a otras formas de monetización, es posible que Substack reconsidere su posición ante las propinas, y se asocie con redes de afiliados que permitan a sus creadores insertar sus anuncios en sus páginas (a cambio de que recibir una comisión por las ventas resultantes). Incluso podría existir un sistema de pago en el que los creadores que generen suscripciones a newsletters pagarían una «parte» menor de sus anuncios y enlaces afiliados que los que no lo hicieran.

Todo es posible, las ideas son muchas, pero probablemente Substack seleccionará pocas, y bastante conservadoras. Lo demás tendremos que hacerlo nosotros. Como siempre.

El anuncio oficial, con información sobre la ronda de financiación:

Dada la importancia de la noticia de hoy, y el gran número de reseñas, hemos dejado para la próxima edición hablar de temas como los siguientes:

¿Por qué hay tantas “de-suscripciones” últimamente? Un escritor ha perdido más de 20.000 suscriptores.

¿Por qué tus lectores no reciben tus emails? En realidad, la tasa de apertura que muestra Substack es confusa, y no te ayuda a averiguarlo. Si quieres una idea para que más lectores reciban tus emails, no te pierdas la próxima edición.

¿Por qué sólo parece que, en las Notas de Substack, haya lectores que son escritores, tecnólogos, ávidos lectores o interesados en el mundo de los sentimientos y las bellas frases?

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un "copy y paste". Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

▶ SEO por Temas: La Forma más Inteligente de Aumentar la Autoridad

Audiencias /

Di adiós al SEO superficial. A continuación te explicamos cómo una mentalidad que da prioridad a los temas genera mejores resultados a largo plazo, sistemas de contenidos y la implicación de las partes interesadas. Por: Kevin Indig, que ha pasado 10 años como operador y líder en empresas de rápido crecimiento como Shopify, G2 y Atlassian.

▶ Vender libros sin vender el alma

El rincón de Daledebil / 3d

Existe un modelo muy anglosajón (especialmente norteamericano) que identifica el éxito personal con el éxito económico. En todo caso, se trata de una concepción basada en un enfoque competitivo que, quizá, se ha extendido a otros ámbitos, donde todo parece ser una carrera por llegar a lo más alto, ya se trate de una disciplina deportiva o de la investigación universitaria. El éxito, así entendido …

▶ La Autoeficacia Empresarial

Emprender /

Un número creciente de estudios sobre la motivación, las intenciones y el comportamiento empresariales incluyen la autoeficacia empresarial (ESE, por sus siglas en inglés) como variable explicativa. Aunque existe un amplio consenso entre los investigadores sobre la importancia de incluir la autoeficacia empresarial en un modelo de intencionalidad, sigue habiendo incoherencias …

▶ Relaciones Extramatrimoniales

Ciencias Sociales /

Las relaciones extramatrimoniales se han estudiado en gran medida desde perspectivas psicológicas, sociológicas, jurídicas y de salud pública, cada una con sus propias preocupaciones. El interés habitual por estudiar las aventuras extramatrimoniales desde una perspectiva psicológica ha sido teorizar sobre la dinámica del matrimonio y las relaciones y, en última instancia, ayudar a los terapeutas …

▶ El canal que mejor convierte (y no son las redes sociales)

Ekho comunicación /

Hoy le cedo la palabra a la queen de las newsletter en español, La conocí …. porque siempre cuenta la historia de cómo se lanzó a crear su Substack en español gracias a una entrevista que le hizo Chus. Luego, como buena …

▶ Infografías

Liderar y habilidades interpersonales /

Varias infografías sobre liderazgo originales y detalladas: De servicio: Trabajar para un líder: Delegar como un CEO: Equipo de alto rendimiento, etc.

📜Cómo Recaudar Dinero: Consejos de un Fundador que recaudó 1.000 millones de dólares

VC, Startups y Mercados /

📃 Además: La métrica CAIR puede predecir el éxito de tu producto de IA & Guía de salas de datos para fundadores. Aquí nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En el newsletter de hoy: La métrica olvidada …

▶ Suerte y Caos: Por qué Algunos Prosperan a Pesar de Todo

Emprender /

Incertidumbre: Muchos profesionales y observadores se preguntan por qué algunas empresas prosperan en la incertidumbre, incluso en el caos, y otras no; y qué rol juega aquí la suerte. Basándose en varios años de investigación, respaldada por un análisis riguroso e impregnada de experiencias personales, se examinan en esta guía los factores clave para construir una empresa verdaderamente grande …

▶ Cuidado con los Expertos

Emprender /

Nota: Este texto forma parte de la serie sobre autónomos y de la guía: Vida de autónomo: Cómo sobrevivir y prosperar como profesional independiente (La Guía Definitiva para Dirigir con Éxito un Negocio Autónomo). Existen circunstancias en las que podrías tener que recurrir a asesoramiento externo para ayudarte a poner en marcha y desarrollar tu empresa. Hay muchas ocasiones en las que los asesores …

▶ Negociaciones Salariales y Acuerdos Laborales

Derecho Empresarial /

El empleo es un acuerdo entre dos partes. Idealmente, este acuerdo debería implicar el intercambio de dos mercancías de igual valor: el dinero y los recursos del empresario por el tiempo y el esfuerzo del trabajador. Muchos empleados creen que no están en condiciones de negociar, pero como dice el refrán: «Todo es negociable». A medida que progreses en tu carrera y aumente tu capacidad de influir …

▶ Investigación Etnográfica

Ciencias Sociales /

«La cultura no está ahí, esperando pacientemente a ser descubierta, sino que debe deducirse de las palabras y acciones de los miembros del grupo estudiado». La “cultura” como tal, como declaración explícita de cómo actúan y creen que deben actuar los miembros del grupo social, no existe hasta que alguien que actúa en el papel de etnógrafo la pone ahí" …

▶ La Industria Musical

Chamberly /

La industria musical se encuentra en un estado de cambio. Durante el 99% de la historia, la música se experimentaba CON lo visual -estabas allí, era en directo, podías ver cómo sucedía- y luego, durante los últimos 100 años, se podía grabar, por lo que había una desconexión. Ahora parece que hay una desconexión casi total: no experimentas nada a través de un celular (y, antes,un ipod), así que …

▶ vivo al lado de un volcán

delirios de locura /

Me pasé toda la semana horneando, horneando como maniaca. Probé cuatro nuevas recetas, e hice postres para compartir como si no supiera el precio de la mantequilla. Me gusta hornear porque es una de esas actividades en las que puedes pensar con las manos ocupadas, y yo, si no estoy pensado, me siento inútil (agregaré eso a la lista de cosas que platicar en terapia). Desde que recuerdo, fui la niña …

▶ 3 trucos para COMPRAR MÁS BARATO cualquier cosa.

Por si Papá no está /

Si no lo sabes (…), me he comprado una casa nueva. Es un upgrade respecto a la anterior. Ganamos en espacio dentro (para que los jumanjis jueguen sin problemas) y en espacio fuera, con piscinita incluida. La piscina tiene una casita para guardar trastos, pero ¿sabes qué? Que no la vamos a usar para eso. La casa va a ser un mini gimnasio para ..

▶ Hay cosas que no tienen precio aunque debamos ponerle un precio

Sapienciología /

Peter Singer es, sin lugar a dudas, una de las figuras cardinales del pensamiento filosófico contemporáneo. Y, sin embargo, se equivoca , como ya hemos apuntado . Se equivoca en el corazón mismo de su proyecto: en su defensa del utilitarismo, en su concepción de nuestras obligaciones morales hacia los desconocidos, en su confianza en la razón como árbitro último, y —quizá lo más grave— en su visión …

▶ Ponte la máscara de oxígeno

liderazgodelbueno.com /

¿Has volado recientemente? Da igual, si has volado, has tenido que asistir a la ceremonia iniciática donde los asistentes de vuelo te han indicado cómo colocarte el chalequito salvavidas y dónde están las salidas de emergencia justo antes de pasar a venderte botellitas de agua a tres pavinis la unidad. Por cierto, vistos los precios del agua embotellada en algunos países centroeuropeos, debo decir …

🖥️ No acepto todo (y tú tampoco deberías)

Negocios Digitales /

Decir que no mola, ¿a qué sí? Te hace sentir que tienes el control, que haces lo que te sale de los cojones. Pero a veces dejamos en casa al Chuck Norris que todos llevamos dentro , y en el trabajo nos comportamos como corderitos. En la edición de esta semana de esta, tu newsletter, vamos a hablar de ponernos en nuestro sitio. Eso consiste en ese delicado tema de no decir “sí, bwana”, cada vez que …

▶ Llegar al fallo

Por amor al arte /

Te propongo escribir y vivir como quien entrena hasta el fallo, y ampliar así nuestro bienestar interno y nuestro confort personal. En el mundo de la musculación se utiliza una expresión muy concreta, que quizá ya conoces: llegar al fallo. ¿A qué se refiere? No es equivocarse, ni errar, ni fracasar. Nada de eso. El fallo ocurre cuando un músculo, después de varias repeticiones, parece que ya no …

🍀 Manual de emergencia para cuando sientas que has perdido el rumbo

Tu Coach personal /

Emilio Sánchez: A veces nos encontramos perdidos, como sin rumbo. Para ello, no hace falta que suceda una gran catástrofe. Solo es necesario un día malo, una semana sin ilusión o un proyecto que no avanza como habías pensado. Y …

▶ Jennifer Lopez y una vida de ventaja

El mapa del cambio /

‘ La muerte está tan segura de su victoria, que te da toda una vida de ventaja’ . Leí esa frase hace poco. No recuerdo dónde, pero se me quedó grabada. Piénsalo un segundo: te han dado una vida entera de ventaja. Y ahora mismo, eres tú quien decide qué hacer con ella. El domingo pasado en el Movistar Arena estuvo Jennifer López. Y allí estaba yo. Sí, a veces mis hobbies son de lo más variados. …

🌱💭 Evitar la estupidez: La ruta menos obvia hacia el éxito

Jardín Mental /

Todo el mundo quiere ganar. Pocos entienden cómo se gana de verdad. Nos enseñaron que el éxito va de ser brillante. De destacar. De impresionar. Pero muchos de los que llegan más lejos… simplemente evitan los errores que hunden a los demás. Si estás ya agotado de perseguir la perfección, verás que el secreto no está en correr más, sino en …

▶ No dejar rastro

Cosas que (me)pasan /

El lunes perdí el abono de transporte en el autobús. Cuando iba a llegar a Los Molinos, vi una tarjeta de transporte en el suelo, debajo del asiento delantero. «Vaya, alguien ha perdido su tarjeta», pensé. La cogí, la guardé y me bajé del autobús. Al ir a coger las llaves del coche del bolsillo donde guardo las tarjetas de transporte, los auriculares y las llaves, me di cuenta de que esa persona …

▶ Nueva York a mordiscos (III)

El ingrediente secreto /

Improvisar sabe mejor (y más en Nueva York) Hay quien viaja con la ruta planificada al milímetro, con Excel, colores y pestañas: desayunar aquí, foto allí, pis en el Starbucks de la esquina (porque el baño del museo siempre está hasta arriba). Y luego estamos nosotros, que empezamos así gracias a las rutas de Gerard y a veces acabamos improvisando. Spoiler: los mejores mordiscos de este viaje no …

▶ Salir de la burbuja.

Doble Piso /

“Se tienen menos necesidades cuanto más se sienten las ajenas”. - Doris Lessing. No necesitás ser un gran inversor ni trabajar en un broker para entrar en la burbuja del mercado. Te abrís una comitente, comprás tus primeros activos, empezás a leer informes financieros, te sumás al debate de Twitter y listo. Ya estás adentro. De repente te interesa si Nvidia lanza un nuevo chip, si se dispara el …

▶ Cómo Valorar el Único Coste que Importa en tu Carrera. No Colecciones Cereales. Haz que el Dinero Fluya

No Solo Suerte /

Rafa Sarandeses ofrece su cocktail de 3 ingredientes para ayudarte a hacer flexiones con el coco y ser cada día mejor en lo tuyo.

▶ Crea tu Producto Digital en 7 días

Emprender /

Con una sola instrucción (“prompt”) Por: Sharyph ¿Sabes que la mayoría de los creadores complican en exceso la creación de productos? Tienen una lluvia de ideas interminable. Retocan esquemas durante semanas. Se obsesionan con las herramientas de diseño, los colores de la página de destino y los formatos de contenido. Pero, ¿y si pudieras saltarte todo eso y lanzar tu producto digital en 7 días?

▶ La movida de irse de vacaciones

Movidas de emprender /

Todos los años por estas fechas suelo publicar el típico contenido de cómo planteo mis vacaciones. Hace un par de años, cuando estaba embarazada de 7 meses, decía que a pesar de estar de vacaciones, llevaba el portátil encima porque justo coincidió campaña de venta de la membresía con el inicio de mis “vacaciones”. También contaba un par de trucos que me funcionan para desconectar y cómo me daba …

▶ Hablando con los penitentes del mar

Ingeniero de letras /

Cuenta una vieja leyenda griega sobre Acetes, hijo de un pobre pescador de Lidia, que una vez se enroló como timonel en un barco pirata. Mientras iban rumbo a Naxos, la tripulación la emprendió contra un joven pasado de bebida que habían capturado aquellos forajidos. Acetes salió en su defensa, con la intuición de que aquel joven ocultaba una dignidad divina. Cuando los piratas estaban a punto de …

🌳🍋 Si tuviera que empezar de cero en ecommerce

El Limonero /

Verónica ofrece un guest post a una de las personas que más conoce el ecommerce en el ecosistema de Substack en español, que propone 2 plataformas.

▶ El efecto económico de una deportación masiva

Delfos /

Hace una semana, Rocío De Meer planteó la iniciativa de los voxistas de deportar masivamente a inmigrantes que, calculando ella misma, como se puede comprobar en el vídeo de la rueda de prensa, la iniciativa podría repercutir en ocho millones de personas. Pero a las horas y ante la tormenta generada, el presidente de Vox, Santiago Abascal, y otros dirigentes como el líder en Murcia, …

▶ Esa Insolencia Prohibida que Despierta al Genio

Ink & Outsider /

Cuestionar el dogma es ahora la nueva herejía. La duda, esa insolencia del intelecto, hoy ofende. Perturba la molicie de quienes degluten consignas sin masticar, de aquellos que han hecho del consenso su más confortable cobardía. En esta era de certezas prêt-à -porter y gratificaciones instantáneas, dudar no es un traspié cognitivo; es el supremo acto de subversión intelectual. Qué confortable es …

▶ ¿Cómo saber si debes votar a la izquierda o a la derecha? ¿Tribu roja o tribu azul?

Sapienciología /

Nada se sabe, todo se imagina. Rodéate de rosas, ama y bebe. Calla, sí. El resto es nada. Ricardo Reis En lo tocante hacia qué lado del espectro ideológico debes escorarte, por supuesto quede por delante que lo juicioso es hacerlo hacia uno u otro en función del contexto. Ninguna receta es mejor que la otra en abstracto . Hecha esta salvedad, vayamos al meollo del asunto. En primer lugar, debería …

🌱💭 La trampa del plan perfecto

Jardín Mental /

Hay quien confunde ser realista con ser pesimista. En realidad, son casi opuestos. Pensar con los pies en la tierra es el antídoto más poderoso contra la desilusión y el caos, y garantiza cualquier decisión y proyecto que tengas entre manos. Pero no, vivimos en un mundo que presta atención desmedida a lo extraordinario …

▶ ¿Monetizar Substack siendo escritor?

Ekho comunicación /

Una de las opciones que tiene Substack es que te permite monetizar tu newsletter. Qué bonito que alguien te pague por leerte, ¿verdad? Pero si eres escritor de ficción, aquí la cosa se puede complicar un poco …

▶ Directores Académicos: Cómo se Autoalimenta la Confianza en las Conversaciones de Alto Nivel

Bibliotecarios y Profesores /

Cuando diriges con confianza, los demás confían más en tu liderazgo. Imaginemos que eres un responsable académico. Un directivo, también del sector de la educación y la formación, al que no conoces muy bien te está presentando una nueva idea, un proyecto, que requiere una inversión de recursos no trivial y puede ser controvertida con partes de la organización. En un caso, el directivo entra en la …

▶ Mas Allá de la Mortalidad: Los Retos de la Congelación de Cuerpos (Guía Breve)

Ecología /

Desde al menos la década de 1960, los ricos congelan sus cuerpos con la esperanza de ser despertados en algún futuro lejano en el que se haya resuelto la mortalidad. El problema es que, a pesar de los avances de la ciónica, aún no sabemos cómo revivir a alguien una …

▶ ¿Realmente a alguien le importa?

Lo que no digo en voz alta /

El otro día en la calle me tropecé y por primera vez no me dio vergüenza. Es increíble cómo una sola baldosa floja puede hacerte reflexionar tanto. La mirada ajena es algo que marcó mi vida desde que soy muy chica, siempre pensando ¿cómo se verá si hago esto? ¿notarán que me salió un grano? ¿se darán cuenta que me olvidé de depilarme el bigote? —polémico pero muy real— ¿pensarán que camino raro?

▶ Vida de Autónomo: Cómo Sobrevivir y Prosperar como Profesional Independiente

Emprender /

La Guía Definitiva para Dirigir con Éxito un Negocio Autónomo. ¿Cansado de fichar y salir perdiendo? ¿Quieres dedicarte a un trabajo creativo y satisfactorio en tu tiempo libre y además ganarte la vida en el proceso? Esta guía enseñará a todo tipo profesionales independientes (incluyendo a creativos ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos, animadores y demás) cómo crear un negocio de éxito …

▶ Cuando tu novela es el único espacio donde todo gira en torno a ti

Desde la bahía /

¿Cuánto hace que no te dedicas a algo solo para ti, sin que nadie más lo necesite, sin sentir que estás robando tiempo que no te mereces? ¿Cuánto hace que no te ilusiona un proyecto que no tenga que ver con tu trabajo, tu familia o tus obligaciones? Todo lo importante parece pasarle a las demás mientras tú organizas, resuelves, sostienes…, pero lo tuyo se queda siempre para después. Y ese después …

💊 El archivo que no aparece (y el caos que sí)

Cápsulas Ágiles ✨Creatividad para profes... /

El caos digital no hace ruido. Pero desgasta. Una carpeta llena de descargas que olvidaste. Un archivo que jurabas haber guardado. Esa factura que te pidió tu gestor justo cuando estás por cerrar el computador. El presupuesto que no encuentras cuando más lo necesitas. Y así, sin darte cuenta, cada archivo perdido te roba dos cosas: tiempo que no recuperas, foco que no regresa No se trata de que …

▶ Segovia: mi tierra, mis raíces

Mapas Milhaud /

Soy de Segovia y, a pesar de lo irracional del sentimiento, estoy orgulloso de ello. Sé de sobra que es absurdo …

▶ ¿Por qué no viniste a la reunión de equipo de ayer?

liderazgodelbueno.com /

Tranqui, no había una reunión de equipo, no conmigo, al menos. Voy con un tema importante hoy. Apunta, reuniones de equipo: ¿momento épico o akelarre demoníaco? Vamos a repasar brevemente los objetivos de una reunión, va, esta te la sabes si llevas un tiempo por aquí. Que siiiiiií. Que te la sabes. Veeeeenga. Las reuniones son para dos cosas: comunicar y decidir. Pero hay reuniones que son para …

🗂 Comunidad de Substack: Descubre en exclusiva la portada y las primeras fechas de presentaciones de «Los quereres de Lola», mi primera novela.

Camino largo, pero lleno de ilusión que es un placer estar compartiendo con esta maravillosa comunidad.

Gracias por todo el apoyo de David y Salvador!

🗂 El detalle que separa a los escritores amateurs de los profesionales.

Entendé por qué un taxi viejo puede arruinar arruina una historia.

Spoiler: No tiene que ver con el talento. Tiene que ver con una palabra.

🗂 Dicen que ChatGPT tiene nivel de PhD... pues perdió en ajedrez contra un Atari de 1977 ( en modo fácil).

¿Cómo puede pasar algo así? No todo lo que suena inteligente sabe seguirle el hilo a un juego (y sí, también hay mucho marketing).

Aquí el post que escribí al respecto:

🗂 Hola David! Aquí te paso uno de mis últimos artículos que me gustaría compartir con tus lectores! Están invitados a acercarse:

🗂 Aquí dejo mi artículo ☁️🤍

🗂 «Alrededor de 30.000 niñas y mujeres sufrieron el abuso de la Iglesia católica en las Lavanderías de la Magdalena de Irlanda, mientras que en España, el Patronato de Protección a la Mujer se encargó durante el franquismo de dar forma a un modelo muy similar de violencia institucional que permaneció en funcionamiento hasta 1985».

Gracias a quienes hacéis posible esta iniciativa.

🗂 Dejo acá un fragmento de mi relato Palabras por minuto:

Así que ahí estaba Sofía, sentada frente a su moderno computador, en su no tan moderna oficina.

Tenía un sistema para aguantar los días más largos y pesados de su jornada laboral.

Un sistema era demasiado decir. Pero era la palabra de moda en el área de productividad y con eso se engañaba.

Su “sistema” consistía en encontrar el juego perfecto, que combinase con el trabajo que estuvieran haciendo en la oficina, y así poder fingir que aportaba algo a la sociedad.

🗂 ¿Qué cambia después de los 25?

Este texto es una invitación a detenernos un momento y mirar hacia adentro. Habla sobre crecer, cambiar, perder la prisa por llegar y empezar a querer quedarse.

A través de una película, una canción y varias confesiones personales, reflexiono sobre cómo se transforma nuestra relación con el tiempo, la vida adulta y el deseo de vivir con más intención. Si alguna vez sentiste que ibas corriendo sin saber a dónde, este escrito es para ti.

Enlace al escrito:

🗂 "Hace 2 días que estoy en Sevilla de vuelta y, ahora que lo tengo fresquito el tema, creo que es el momento de reflexionar sobre estos 4 meses como nómada digital. Como siempre, soy de hablar de lo bueno y lo malo, porque lo bueno es muy fácil verlo; pero creo que es lo malo lo que más claridad da en la vida."

🗂 Esta semana en los “Libros de CluPad” tiene el protagonismo Empire of AI, de Karen Hao. Un libro que describe cómo OpenAI pasó de prometer apertura y beneficio común a convertirse en símbolo del poder corporativo en la inteligencia artificial. A través de su investigación, Hao expone las tensiones entre negocio, escalabilidad y colonialismo digital, y nos invita a reflexionar sobre quién controla realmente el futuro de la IA.

🗂 Hay veranos que parecen ser eternos.

Se quedan en una foto, un olor, en una costumbre que no es nuestra pero nos sabemos de memoria.

Y hay amores que se parecen mucho a todo eso.

🗂 Muy esperanzador artículo para los creadores:

La Terrorífica Verdad sobre tu Sueño - Núria Roure (podcast de verano)

Gente Interesante Newsletter, con Oriol ... /

Son las 3:47 AM, hace un calor insoportable y no puedo dormir. Paso las horas mirando el techo de mi habitación… ¿Te suena familiar esta escena? Una de las entrevistas más importantes que he hecho en el Podcast es con la Dra. Nuria Roura, una de las mayores expertas en sueño de España. Ella me contó algo que todos sabemos pero que siempre ignoramos: "Nadie ha pasado nunca una 'noche en blanco'.

¿Cuánto vale una idea?

The Learning Curve /

La semana pasada descubrimos que Reddit puede ser una mina de oro para encontrar leads potenciales. Si no lo has escuchado todavía, te recomiendo que le eches un vistazo. Y esta semana volvemos a lo clásico, reuniones y presentaciones comerciales. En una de esas reuniones me pasó algo curioso. Llevo 6 meses trabajando en Optimly y en 5 minutos me abrieron los ojos. No me enrollo más. Escúchalo y

No recomiendo tener hermanos

Escríbeme pronto: No recomiendo /

Amigo, hermano, ya eres mexicano… ¡Tengas hermanos o no, descubrirás algo cool en este episodio!

