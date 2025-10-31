☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Muerte a la mexicana: El país donde la muerte se celebra, pero la vida no vale nada

“MUERTE A LA MEXICANA” es una crónica íntimamente política sobre la peculiar relación de México con la muerte: una mezcla de fiesta, dolor y resistencia. En el texto se explora como en un país atravesado por la violencia —donde los feminicidios, homicidios y desapariciones son cotidianos— la muerte se celebra con flores, comida, música y color. Se denuncia la blanquitud y domesticación de nuestras tradiciones, pero también revindica la muerte como símbolo de identidad, memoria y rebeldía colectiva.

Erika Bueno empieza genial: “Soy mexicana. Pero provengo de una familia de mezcolanza, como le digo yo. Mi papá es de la sierra de Guerrero, uno de los estados más mexicanos si me lo preguntas, piel morena, ojos negros y el nopal en la frente; canta rancheras y se emborracha con tequila. Mi mamá es argentina, porteña aparte de todo, piel blanca llena de constelaciones, ojos verde aceituna, cabello rizado y sonrisa coqueta; creció escuchando Soda Estéreo y tomando Fernet. Y por azares de la vida, esos dos seres tan diferentes, se enamoraron y engendraron 2 hijas. Hijas del águila sobre el nopal y del sol de mayo. Mestizas re mestizas.

Mi crianza fue una cosa muy extraña. Una combinación de tradiciones indígenas y europeas; una forma de ver el mundo muy peculiar.”

📌 “Una silla vacía en una boda de 300 personas”

Un texto sobre la muerte, la amistad, la eternidad que dura un duelo y las transformaciones que sufre mientras tanto. La semilla de este texto germina con un viaje al cementerio de Zaragoza, y comienza a crecer a pasos agigantados con la inminente boda de una de nosotrss. ¿Cómo celebrar el día mas feliz de tu vida si una de tus mejores amigas no puede acompañarte porque murió hace años? ¿Cómo lidiar con ello con la mayor alegría y esperanza que una experiencia así permiten?

📌 En el post “Ser improductivos y verano de 1993” he querido reivindicar la importancia de dar un lugar primordial a nuestras pasiones, aunque esto suponga caerse de la rueda de la productividad. Nada nos define y diferencia más que aquello que hacemos solo porque nos gusta.

📌 Rosalía y Berghain, la oscuridad de ser vulnerable y la violencia de encontrarse con una misma

Por Antonio Alfaro:

Cómo funciona realmente el algoritmo de Notas de Substack

( Según el jefe de Aprendizaje Automático de la plataforma)

A mediados de este mes, Mike Cohen, su jefe de aprendizaje automático (el que construyó el algoritmo) explicó, junto con Hamish McKenzie, cofundador de Substack, las diferencias con otras redes sociales. Este último, ante los top-bestsellers, reunidos en Nueva York, se explayó acerca de lo mal que funcionaban actualmente las redes sociales tanto para el creador como para el lector (“El juego se convirtió en: maximizar la adicción, no la conexión”). Y que esta plataforma -no tendría sentido que dijera otra cosa- es diferente (“devolver el poder a escritores y lectores”).

A mi, lo que de verdad me interesa es lo que señaló Mike, por si vale la pena adoptar -o ajustar- algunas técnicas a lo que, todavía, nos proporciona -junto a las recomendaciones- la mayor parte de los suscriptores provenientes de la app (según sus datos, claro está). Si otros feeds sociales “se basan en gran medida en el tiempo pasado”, en Substack:

“No nos importa si eres alguien que sólo quiere hacer longform. Si te interesa la lectura, es fantástico. Si te gusta el texto corto, también es estupendo. Seguiremos mostrándote cosas que quieras ver y con las que quieras participar, y si no, probaremos otra cosa. En última instancia, no hay una creencia previa sobre lo que es bueno. Se trata de lo que es mejor para ti, siempre y cuando encuentres cosas con las que te comprometas y acabes suscribiéndote y pagando por ellas”.

Entre los detalles de cómo funciona el algoritmo:

“Echamos un vistazo a quién eres como individuo que abre la aplicación Substack, en qué lugar del mundo te encuentras, qué idioma hablas, a qué cosas estás suscrito, a quién sigues y qué intereses has especificado, entre otras cosas. Intentamos convertir eso en una representación numérica para poder compararlo con las cosas que podrías querer cargar en tu feed”.

Parece, entonces, que, si al lector A le gusta tus Notas (las restackea, por ejemplo), el algoritmo aprende y llega a la conclusión que otras personas como el lector A también podrían estar interesados en tus Notas.

«Si vemos solapamientos entre audiencias de distintas publicaciones, eso se convierte en un círculo virtuoso que retroalimenta lo que otras personas similares podrían disfrutar».

Entonces, los comentarios y los restacks son las señales, la forma, en que el algoritmo entiende las conexiones entre audiencias. No importa -si seguimos este argumento- la frecuencia, ni la longitud o el formato de las Notas. Todos esos cursos sobre Notas, a la basura.

Entonces, comeremos perdices y seremos felices para siempre? No tan rápido. Aunque es cierto que algunos grandes autores sobre el crecimiento en Substack han publicado que esto es una maravilla y ya están trabajando en base a este marco, es posible que debamos ser algo escépticos, por 3 motivos:

No es la primera vez que una plataforma miente u oculta parte de la verdad: Facebook lo hizo con el vídeo y lo hace continuamente con el alcance de sus anuncios. Google lo hizo durante décadas, permitiendo que los SEO del mundo adoptaran técnicas que no servían para nada, o eran negativas para sus clientes. Aparte de ser “happy flower”, Substack podría tener elementos en su algoritmo no tan beneficiosos, de los que no quieran hablar.

Las redes sociales, al principio, también eran amables con el creador y el usuario. Substack ha explicado lo que hace, no lo que hará. Y ya sabemos que va implementando cambios sin previo aviso todo el tiempo.

La publicidad lo cambia todo. Ahora, la experiencia de usuario es mucho mejor, y en buena parte porque no tenemos anuncios, y nadie paga a Substack para que estemos más tiempo. Cuando haya que decidir entre el dinero y la experiencia de usuario, no sabemos qué opción decidirá, ni en qué medida.

Pero sí me quedo con una idea: Mientras no haya publicidad, vale la pena apoyar las Notas de otros (especialmente si están empezando en la plataforma) y escribirlas aportando algo que pueda interesar al lector o, al menos, que sean realmente auténticas.

Como dijimos en la anterior edición, queremos elaborar un pequeño estudio sobre los crecimientos medios de las newsletters de Substack en español. Hemos tenido la suerte de que varios propietarios de boletines de la plataforma han ofrecido con absoluta transparencia sus datos. Estamos recibiendo todavía información (lo que aumentará la calidad del análisis), por lo que extendemos las conclusiones del estudio. Algunos de ellos han preferido permanecer anónimos.

Aquí se añaden los datos de otros boletines, con el mismo formato: Autor: Mensual % / Trimestral % / Semestral % / Anual % // Total suscriptores

En las conclusiones, agregaremos los datos y los ofreceremos de forma más gráfica e ilustrativa.

Si quieres participar, por favor haz capturas de pantalla y déjalas en cualquiera de mis Notas. Si quieres que sea anónimo, envíame un DM. Necesitamos más voluntarios.

Aquí repasamos lo publicado esta última semana sobre carreras, trabajo, educación, liderazgo, innovación, igualdad, políticas, geografía, sociología, sociedad, y derecho. Escrito por Emma Michelle.

📂 Carreras y trabajo: Educación, liderazgo, innovación, igualdad

🚀 Carreras/ Cómo descubrir en qué eres bueno realmente - Los 12 puntos del placer en el trabajo + Preguntas y respuestas “Un marco sencillo que me ayudó a pasar de la crisis profesional a la claridad profesional (sin cambiar de campo)”.

Nathalia Montenegro narra cómo, tras sentirse vacía en un trabajo bien pagado, descubrió en The Career Workbook una herramienta transformadora: los 12 puntos del placer en el trabajo. Gracias a este libro publicado por the school of life, comprendió que la realización profesional no depende del cargo, sino de conectar con lo que realmente nos motiva. Al identificar sus fuentes de placer —creatividad, comprensión, autoexpresión y ayuda a los demás—, rediseñó su carrera con autenticidad. Luego, al perder su empleo, aprendió que la claridad surge de experimentar y observar lo que nos entusiasma. Su historia concluye con una idea luminosa: encontrar en qué somos buenos no se trata de buscar un propósito fijo, sino de vivir con coherencia, probar sin miedo y confiar en la vida.

Liderazgo:

🎓liderar/ Cómo encontrar lo que se te da bien (y hacer lo que realmente te gusta) + ¿Qué significa liderar con integridad espiritual? “Algunas lecciones que he aprendido por el camino... + Reflexiones sobre un nuevo tipo de liderazgo”.

Esta semana Liderar, nos propone una serie de reflexiones de distintos autores sobre cómo descubrir lo que realmente se nos da bien y actuar desde un propósito auténtico. Explica que más que buscar rapidez o éxito externo, se trata de alinear nuestras fortalezas, intereses y valores, y de enamorarse del proceso más que del resultado. Encontrar lo que nos gusta requiere observar qué actividades nos dan energía, probar pequeños experimentos, pedir retroalimentación y ajustar el rumbo con honestidad. Este autodescubrimiento no es solo profesional, sino también espiritual: usar nuestros dones al servicio de los demás y vivir con coherencia entre lo interior y lo exterior. Finalmente, se propone un liderazgo basado en la integridad espiritual —guiado por la verdad, la humildad y la coherencia moral— como vía para generar confianza, transformación y sentido en un mundo que necesita autenticidad más que rendimiento.

☘️ Nosolosuerte/ Cómo Decidir con Rigor Matemático tu Próximo Paso Profesional. Tolera un Poco de Ineficiencia. Deja de Mirar a los Lados y Corre “No importa si tienes razón o te equivocas; lo que importa es cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando fallas.”

Rafa Sarandeses, en su boletín No Solo Suerte, reflexiona sobre cómo tomar decisiones profesionales con rigor y propósito, aplicando el concepto de valor esperado positivo (+EV) para elegir caminos que, aunque inciertos, generen crecimiento y satisfacción a largo plazo. A partir de su propia experiencia al iniciar su séptima carrera, comparte cinco criterios para decidir bien:

Trabajar en tu zona de genialidad Buscar el “wow factor” que te inspire Rodearte de gente valiosa Aumentar tu opcionalidad futura Elegir industrias con fuerte potencial de crecimiento

Con citas de Buffett, Munger, Holiday y otros, defiende que la claridad en el proceso de decisión es más importante que la certeza del resultado, y complementa el mensaje con dos lecciones adicionales: tolerar cierta ineficiencia en el trabajo con otros y dejar de compararse para avanzar con foco y determinación.

▶ tucoachpersonal/ Bailar en el caos “La incomodidad no es tu enemiga, es tu entrenador personal”

Nassim Taleb introdujo el concepto de la antifragilidad. Lo describe como la capacidad de crecer y mejorar gracias al caos. Emilio comparte cómo aprendió a ver la incertidumbre como aliada, usando los cambios y tropiezos para rediseñar su proyecto con mayor claridad.

Ser antifrágil —dice— no es resistir, sino usar el desorden para evolucionar, aceptando la incertidumbre, aprendiendo de los errores y asumiendo pequeñas pérdidas como inversión en crecimiento. A través de ejemplos de Nietzsche, Steve Jobs o Bruce Lee, explica que la incomodidad entrena, la adversidad fortalece y la flexibilidad libera. En resumen, la vida no se trata de evitar el caos, sino de aprender a bailar con él, transformando cada fractura en una oportunidad de expansión y sentido.

Creadores y la economía del creador:

🎨 Creadoresmag/ Por qué los creadores inteligentes abandonan las redes sociales en favor de Substack+ Cómo configuré estratégicamente mi Substack “(Los seguidores están muertos - Esto es lo que hay que hacer en su lugar)”

El artículo sostiene que el modelo tradicional de “seguidores = éxito” está obsoleto, ya que las redes sociales han dejado de ofrecer alcance orgánico real: los algoritmos controlan la visibilidad, no los creadores. En este contexto, Substack representa una oportunidad única porque se encuentra en su fase de mayoría temprana, con gran audiencia pero poca saturación. A diferencia de otras plataformas, permite la propiedad directa de la relación con los lectores (a través del correo electrónico), alcance duradero y herramientas que favorecen el crecimiento genuino.

Desde Creadoresmag nos explican cómo aprovechar este momento con una estrategia clara:

Publicar notas cortas diarias Un boletín semanal de valor profundo Participar activamente en la comunidad.

Además, subraya que el verdadero diferenciador no está en dominar una plataforma, sino en desarrollar un sistema de pensamiento propio —un “Segundo Cerebro” apoyado en IA y el método Zettelkasten— que permita generar ideas auténticas y sostenibles.

El futuro de los creadores no depende de los algoritmos, sino de poseer su distribución, cultivar su perspectiva única y construir un negocio independiente del ciclo de las plataformas.

✍️ escribeypublica/ Mini curso de Ficción Breve #4: SESION FINAL: Anatomía de un relato perfecto “Continuidad de los parques” de Julio Cortázar

Desde escribe y publica proponen analizar el cuento de Julio Cortázar: “La continuidad de los parques”. A través de diez apartados, explica cómo el autor logra una historia magistral en menos de dos mil palabras gracias a la economía expresiva, la precisión verbal y el uso simbólico de los elementos narrativos.

Destaca:

el poder de los verbos concretos frente a los mentales la importancia de los adjetivos con intención dramática la eficacia de centrar el relato en un único conflicto —la frontera entre realidad y ficción— la profundidad psicológica expresada mediante gestos en lugar de pensamientos.

También subraya la tensión constante construida sin sobresaltos, el uso de pocos personajes, la necesidad de comenzar cerca del desenlace, la fusión temporal que expande el presente narrativo y el cierre en elipsis que confía en la inteligencia del lector. El texto concluye proponiendo aplicar estas técnicas mediante el modelo “espejismo metaliterario”, una estructura en cuatro pasos —umbral tranquilo, fusión de planos, inversión y silencio final— que sirve para crear relatos propios inspirados en Cortázar.

💡movidasdeemprender/ La movida de cómo uso la IA para analizarme personal y profesionalmente “Un ejercicio práctico de autoconocimiento en base a tus contenidos”

Chus Naharro nos comparte cómo utilizó la IA como herramienta de autoconocimiento en un momento de desánimo. En lugar de sus rutinas habituales, pidió a ChatGPT y Claude que analizaran cómo la perciben según sus publicaciones de Substack.

El resultado fue un retrato fiel de su estilo: autenticidad, transparencia y enseñanza desde la experiencia real. A partir de ello, propone usar la IA no solo para crear, sino también para comprender mejor la propia voz y reforzar la confianza.

💡Innovación/ La semiosis social y sus efectos sobre los procesos de innovación.

Eliseo Verón, en su obra La semiosis social, propone una visión revolucionaria de la comunicación y la realidad: no transmitimos significados fijos, sino que los construimos continuamente a través de nuestros discursos. Según Verón, la ciencia no describe el mundo tal cual es, sino que lo produce mediante un discurso que genera un “efecto de verdad”, cuestionando la distinción entre objetividad e ideología. El sentido, además, no reside en el mensaje, sino en la distancia entre quien emite y quien interpreta, lo que convierte la comunicación en una negociación constante de significados. La historia del conocimiento tampoco avanza por “genios fundadores”, sino que se reescribe desde el presente cuando reinterpretamos textos del pasado. En última instancia, la sociedad entera es una red infinita de signos: todo fenómeno social produce sentido y no existe un “afuera” del lenguaje. Esta perspectiva sugiere que la realidad no es un hecho estable, sino una construcción colectiva en permanente cambio; una idea aplicable también a la innovación, donde cada grupo interpreta y redefine las novedades según su propio contexto.

▶ betterbusinessbetterworld/

Igualdad/ Rompiendo el techo de cristal: las mujeres que desafían el machismo en el periodismo deportivo

Rompiendo el techo de cristal en el mundo de los deportes, desafíos que enfrentan las mujeres en el periodismo deportivo, un ámbito históricamente dominado por hombres. Aunque su presencia ha crecido en las últimas décadas, persisten prejuicios, desigualdades salariales y barreras de acceso a cargos de liderazgo. Las periodistas deben demostrar constantemente su capacidad mientras enfrentan acoso, críticas sexistas y exigencias estéticas que los hombres no padecen. Voces como las de Agustina Vidal, Carolina Ankia y Ayelén Puyol evidencian que el llamado “techo de cristal” sigue vigente, limitando la visibilidad y el desarrollo profesional de las mujeres. A pesar de estas dificultades, su incorporación transforma la narrativa deportiva: amplía la cobertura hacia temas invisibilizados —como el fútbol femenino o la igualdad de género— y promueve una cultura más justa e inclusiva. Romper con los estereotipos y abrir espacios equitativos no solo dignifica la profesión, sino que redefine la manera en que se cuenta y se vive el deporte.

Ciencias sociales:

▶ cienciasocial/ El problema de los estudios “El matrimonio te hace más feliz” “O mejor dicho, los muchos problemas - y los mitos- que se mantienen vivos”.

Hay estudios que cuestionan la idea de que el matrimonio sea un camino seguro hacia la felicidad, especialmente para las mujeres. A pesar de que estudios como los del Instituto Wheatley y el IFS sugieren que las mujeres casadas se sienten más felices y seguras, estos hallazgos son cuestionables por problemas metodológicos, sesgos de muestreo y efectos temporales como la “luna de miel”. La realidad es compleja: el matrimonio puede aportar beneficios económicos y sociales, particularmente para los hombres, pero también implica cargas desiguales en el trabajo doméstico y cuidados no remunerados para las mujeres, además de riesgos de abuso o divorcio. Concluye enfatizando que la felicidad no depende del estado civil, sino de la calidad de la relación y de la seguridad material y emocional que se tenga, y aboga por valorar todas las formas de relación y vida, no solo las que se ajustan a los guiones tradicionales del matrimonio.

Política:

💬Politicas/ Planifique y me salió por la culata “Pensé todo lo que iba a decir y a las 18:00 empezó a cambiar todo”

Esta confesión íntima y honesta trata sobre el cansancio de vivir con bipolaridad y, al mismo tiempo, la voluntad de seguir adelante. Entre lágrimas, humor y aprendizajes, la narradora transforma su hartazgo en reflexión: reconoce sus límites, se aferra a las herramientas que tiene y encuentra en lo cotidiano —en sus amigas, su equipo terapéutico y su propia persistencia— una forma de sostenerse. Es una pieza que combina vulnerabilidad y lucidez, donde la pulsión de vida late incluso en medio del agotamiento.

Sociedad:

🤓 lucasheili/ Los pequeños placeres “Un café y un croissant para encontrar la felicidad”

Lucas Heili nos presenta una narración de un domingo gris y lluvioso interrumpido por el compromiso voluntario de la novia del autor, lo que lo obliga a sacrificar su descanso y rutina matutina para llevarle abrigo y paraguas. Tras una caminata solitaria y empapado por la lluvia, se refugia en un café donde observa a turistas, parejas y transeúntes, captando escenas cotidianas y curiosas. En medio de la rutina y la incomodidad, experimenta un instante fugaz de felicidad pura, reconociendo que estos momentos de plenitud, inesperados y efímeros, son escasos y valiosos en la vida. Reflexiona con la belleza de esos instantes únicos e irrepetibles que nos conectan con la existencia cotidiana.

Pensamiento crítico:

▶ sergioparra/ Tu imaginación nunca alcanzará a la realidad “De cómo “La historia interminable” en realidad debió titularse “La historia terminable””

El texto plantea que la fantasía y la realidad son opuestos en su naturaleza: mientras la fantasía es limitada, cerrada y diseñada por la imaginación humana, la realidad es infinita, compleja y fractal, desbordando cualquier intento de abarcarla o controlarla. La obra La historia interminable se celebra como un refugio de la realidad, pero en realidad ofrece un mundo limitado, cerrado sobre sí mismo, mientras que lo verdadero interminable es la realidad, con sus infinitas ramificaciones y posibilidades. La ciencia y los modelos nos ayudan a entender fragmentos del mundo, pero simplifican y ocultan su inmensidad. La escasez que percibimos es consecuencia de nuestras limitaciones cognitivas, no de los recursos reales. Lo que necesitamos son nuevas ideas, metáforas y formas de pensar que nos permitan acceder a la riqueza infinita del universo; el verdadero límite no está en la materia, sino en nuestra imaginación y pensamiento, que condicionan cómo interpretamos y aprovechamos la realidad.

⚡Antropología e identidad:

beatrizlizana/ La urgencia de ser nadie (en la era de serlo todo) “Un paseo por el CCCB para pensar el Mediterráneo”

El texto describe la experiencia de la instalación artística Ser Ningú, de Borja Bagunyà y Aleix Plademunt, exhibida en el CCCB. La obra propone una reflexión sobre la identidad, el “no-ser” y nuestra relación con el mundo, tomando como punto de partida el mito de Ulises, quien se llamó “Nadie” para salvar su vida. A través de una doble proyección inmersiva y un recorrido por el Mediterráneo, la instalación confronta al espectador con imágenes del turismo, la saturación visual y la contaminación, replanteando la noción de monstruosidad y cuestionando cómo consumimos y construimos nuestras identidades.

La instalación conecta la mirada crítica sobre la identidad y la narrativa impuesta con la libertad de existir sin máscaras, resaltando que el sentido surge al cuestionar, dudar y aceptar la opción de no ser nadie.

🔖 Gracias a Roberto por invitarme a recomendar mi último artículo:

“Pero, en medio de toda esa soledad, había unos compañeros que siempre me abrieron sus puertas y me invitaron a sus mundos con los brazos o, mejor dicho, sus páginas abiertas: los libros y sus historias interminables”.

Os comparto uno de mis últimos post: Se trata de un repaso honesto a los 10 errores que cometí en mi primer año como freelance, con recomendaciones prácticas para que no tropieces en los mismos.

EL SECRETO FAMILIAR: Por qué no podemos dejar de leer sobre familias que se destruyen desde adentro.

¿Por qué nos fascinan tanto las historias donde una familia entera se desmorona por un secreto? Porque todos tenemos uno. En este artículo, trato de disecciona el tropo narrativo más adictivo de la ficción contemporánea: el secreto que carcome desde adentro hasta que no queda nada.

📚 Lo que no publicaría en Ediciones Pangea: Cuando un manuscrito no está listo y decir «aún no» es cuidado y respeto. Por José P. Fierro:

Edición nº2 sobre ecommerce - La estrategia: Sin estrategia quemarás dinero, si quemas dinero pierdes tu capacidad de entender qué necesitas para revertir la situación.

De Nieves Alonso:

Cuestionario, test de Proust o como se llame. De Gilbert Fadda:

La Saga: Conciencias + El laboratorio de las conciencias

“En un futuro cercano, la humanidad ha desarrollado una tecnología avanzada llamada ConciencIAs, una red de inteligencias artificiales que simulan diferentes aspectos de la conciencia humana.”

Queridos amig@s les propongo un texto que si les gusta pueden publicar en la próxima edición.

Imagina una biblioteca inmensa, llena de los tesoros más grandes de la humanidad: las ideas que han moldeado civilizaciones, las historias que han conmovido almas, las respuestas a problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos.

Ahora imagina que esa biblioteca tiene las puertas abiertas, pero casi nadie entra.

Esta no es una metáfora lejana. Es la realidad latinoamericana. Vivimos en una región de una riqueza cultural y creativa desbordante, pero enfrentamos una paradoja: somos grandes contadores de historias, pero pequeños lectores de ellas.

Dentro de la sección Biblioterapia está este artículo: Biblioterapia o el poder terapéutico de la literatura. La unión entre psicología y literatura. De Verónica Sarría:

Me ha parecido muy interesante el análisis sobre el crecimiento de los Substacks en español. Coincido plenamente en que lo que los está impulsando no es tanto la cantidad de autores, sino la autenticidad de las voces y la naturaleza del espacio (aunque estoy leyendo muchas críticas a los últimos movimientos de la plataforma).

En este sentido, ayer publiqué un artículo que toca una cara distinta de la misma moneda: cuando las marcas intentan captar atención no a través de la autenticidad, sino del miedo.

La empresa Artisan lanzó una campaña con el lema “Stop Hiring Humans”, que se hizo viral por motivos evidentes. Facturó millones, sí, pero también desató miles de amenazas de muerte y un debate muy serio sobre el papel de la IA en la deshumanización del trabajo.

En el artículo reflexiono sobre cómo el rage bait se ha convertido en estrategia de marketing, el caso Klarna como advertencia de lo que pasa al reemplazar personas por máquinas, y el legado de Tony Hsieh como recordatorio de que la empatía sigue siendo el mejor negocio.

Creo que ambos temas (el auge de los Substacks y el uso del miedo como gancho) hablan de lo mismo: la atención humana se ha convertido en un recurso escaso, y la forma en que la conquistemos definirá la cultura digital en español. 👉 “Stop Hiring Humans”: cuando el marketing se disfraza de apocalipsis:

Spam Glam, una newsletter quincenal sobre beauty, arte y cultura pop. A veces con humor, casi siempre con ironía.

Os comparto uno de mis últimos posts: RADICAL MAKEUP. Del rayo de Bowie a las cejas tatuadas de tu vecina.

Reseñas de Luisa Tous hay unas cuantas en su boletín. Quizás podría destacarse la de “Daniel Mitma, el hombre que no solo cita”: Reseña de “No lleven huaynos a mi tumba” (literatura peruana):

La Palabra Como Insurgencia Contra El Olvido: Una opinión para escritores que prefieren el martini frío al café recalentado. De Jose O -outsider-:

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

▶ Publico por acá el link al podcast sobre el sendentarismo desde la perspectiva filosófica, psicológica y científica:

