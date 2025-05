Bienvenido a “Columnas”, el Diario de Substack en Español

✂ La información está más fragmentada que nunca

Pero la necesidad de saber de la gente no ha desaparecido. El mundo tiene muchas fuentes de noticias útiles. Es difícil estar al día. Algunos medios son profesionales y prolíficos. Otros se gestionan como aficiones o se hacen de forma anónima y son objeto de leyendas locales.

Pero mantenerse al día de todo es difícil, sobre todo con ciertas plataformas de redes sociales problemáticas que dificultan la vida. No estoy seguro de que los multimillonarios o la inteligencia artificial deban decidir cuántas noticias o historias puedes ver. Y tanto buen periodismo queda sepultado por anuncios molestos y clickbait. Así que me levanto todos los días muy pronto para seleccionar todo para ti.

Con este diario de Substack, tienes un aliado contra el exceso de información irrelevante. Podrás protegerte más contra los algoritmos de las redes sociales, que ofrecen contenido de mala calidad con el único propósito de engancharte con un flujo interminable de opiniones controvertidas y anuncios. Y aunque esto todavía no ha ocurrido en las Notas de Substack, hay días en que parece que sí.

Ahora puedes seguir tus temas y newsletters favoritos sin necesidad de visitarlos y navegar por ellos regularmente. Columnas puede ser tu lugar para todo lo que es importante para tu trabajo y tu tiempo libre en el universo Substack, pero no sustituye a las newsletters a las que estés inscrito/a. Sigue leyendo las que recibas en tu bandeja de entrada.

Aquí tienes varias razones por las que hemos iniciado esto:

1. Porque no existía

En Substack hay muchos curadores, pero apenas de otros artículos publicados en Substack, al menos en español.

Por otro lado, la información sobre las noticias, tendencias y cambios de Substack está descentralizada, y en inglés. Creo que es necesario un lugar donde centrar esta información.

2. Como debería ser

¿Estás harto de que Substack no seleccione bien la sección que te interesa (cultura, negocios, etc) de su “Top In”? ¡Pues se acabó el tiempo de quejarse!

No estoy aquí para culpar a un algoritmo ni a ninguna persona que creas que está «jugando con el sistema». Se acabaron las discusiones sin sentido que no nos llevan a ninguna parte. ¡Es hora de actuar!

En breve, destacaremos buenos artículos por temas, y en español, con la ayuda de Mercedes de Santiago, David, Roberto y N. Benedetta. Se creará un archivo de todas las publicaciones donde cualquiera puede recomendar sus propias piezas de no ficción o las de otros para que se incluyan en el Top (quizás semanal) si se explican los motivos.

Porque queremos aportar perspectiva, describir pero también explicar por qué un artículo nos ha gustado. (Sobre esta estrategia, hemos contado con la ayuda de Robin Good.)

De esta forma, todos pueden echar un vistazo a la sección de comentarios para descubrir historias que merecen la pena.

3. ¿Por qué Substack?

Estoy convencido de que Substack tiene (casi) toda la tecnología que es necesario para una web discreta de noticias, y más. Porque tiene una gran comunidad.

Además, me gustaría invitar a cualquiera que tenga algo que compartir a que me ayude a seleccionar las gemas escondidas más interesantes del universo substack en español. Empezaremos unos pocos, pero a la larga me encantaría que nos convirtiéramos en una red de curadores y colaboradores. Ahí es donde las herramientas de Substack se vuelven realmente poderosas. Más sobre eso a continuación. Por ahora lo mantendremos simple con...

4. “Columnas”

Para empezar, cada día recibirás en tu bandeja de entrada una entrada con enlaces. Cada mañana, gratis. Hemos estado curando estos enlaces en modo sigiloso durante un mes más o menos, para familiarizarme con el formato. Las publicaciones que recibirás a lo largo de la semana se basarán en fuentes que encuentro útiles y que otros me han enviado. Columnas tendrá otras ramificaciones/hilos/series, pero en el lanzamiento de hoy y durante las próximas semanas recibirás un único boletín diario de formato corto. También hemos pensado en una guía adicional de fin de semana y un boletín semanal sobre cultura, el resumen completo de Substack de todo lo creativo.

📄 Algunos Beneficios

Se me ocurren los siguientes beneficios de recibir esta publicación, por ahora:

Sigue las noticias y los hechos de Substack

Mantente al tanto de todo lo que pasa en Substack, incluyendo tendencias emergentes, funciones nuevas, problemas y eventos.

Sigue tus newsletters y creadores favoritos

Reunimos para ti el contenido que te interesa y disfruta de lo mejor del universo de Substack de no ficción en un solo lugar.

Descubre nuevos boletines y artículos

Explora colecciones destacadas sobre diferentes temas y encuentra las mejores fuentes (newsletters, o algunos artículos) seleccionadas por nuestro equipo. Si te llama la atención un artículo, ¡puedes seguir fácilmente su fuente!

Hay un ranking del tráfico que el Diario de Subastack lleva a otros artículos de Substack. No sólo ayuda a otros Substacks a recibir más tráfico, sino que también hace que el Diario sea realmente una herramienta de descubrimiento de lo que hay en el universo Substack en español, sin depender de Notas.

Escucha tus podcasts favoritos

Un diario moderno sirve para un montón de cosas, no solo para leer. Un uso que le podemos dar es seguir podcasts. Normalmente, lees un artículo, lo cierras y pasas al siguiente. Pero los podcasts suelen durar más de 60 minutos. Como Substack te deja leer y escuchar al mismo tiempo, queremos que puedas cerrar el artículo que estás leyendo y seguir en el Diario mientras el podcast se reproduce en segundo plano.

Compartir

👀 Ayúdanos a Descubrir lo que está pasando en Substack: Danos un chivatazo

A veces, lo más importante no se publica, y definitivamente no siempre se publica por el equipo de substack. Si ves alguna tendencia importante, problema o función nueva, por favor, explícalo en la zona de comentarios de cualquiera de mis notas y nosotros lo investigaremos.

Comparte tus historias con Columnas de forma segura y confidencial

Algunas de las historias más importantes publicadas por algunos medios han llegado gracias a informaciones confidenciales. Si tienes algo delicado que compartir con nosotros, y quieres que sea confidencial (no quieres que nadie más vea lo que compartes), ponte en contacto con nosotros mediante un DM o puedes proponer un método alternativo (email, etc).

💬 Supera la evasión de noticias con “Columnas”, el diario de la comunidad de Substack en español

La evasión de noticias es comprensible. Pero no perdamos las noticias por completo. Reinventémoslas. Piensa globalmente, comienza en un nicho.

El Diario de Substack en español (sobre Substack) es una iniciativa para la comunidad hispana en la que colaboran una docena de escritores, que se irán ampliando, con el siguiente contenido:

Menciones y links de artículos de no ficción, divididos en temas, que se hayan publicado el día anterior (o anteriores), con una “Gran Historia”.

Noticias sobre Substack (nuevas funciones, tendencias, trucos, problemas, etc). Lo que se publica y lo que no.

Resúmenes de 3 noticias clave del día (no links, sino el resumen completo)

Una cita destacada.

Tu también puedes participar. ¿Has leído algún artículo genial que se haya compartido esta semana y que no es de los boletines que salen aquí? ¿O has escrito alguna historia de no ficción increíble que hayas publicado hace muy poco? Si es así, inclúyelo en los comentarios con una explicación de por qué crees que debería estar en el próximo número. Y lo haremos, con una mención a ti, para que el autor que has seleccionado sepa que eres tú.

Salvador Lorca

Cofundador y curador constante.