Buenos días, Substack.

Iniciamos una columna con descuentos exclusivos del 50% en boletines de pago, sólo para los lectores del Diario.

Los recomendados del Diario de substack han conseguido 2.464 suscriptores procedentes de nuestras recomendaciones.

✨Nos han preguntado cómo hacerlo. Aquí hay una Nota útil.

🎫 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español” y descuentos

Gracias a los nuevos suscriptores que os habéis unido desde la última edición.

Nota: Además de este Diario también tenemos otras iniciativas que podrían interesarte:

💰 LOS DESCUENTOS DE SUBSTACK

Nota: Si te interesa ofrecer descuentos para alcanzar otras audiencias, dilo en comentarios o por DM.

🙂 Los descuentos de hoy

Descuento anual del 50% al boletín Lo que digo en voz alta hasta este jueves, 22/01/2026. Con más de 67.000 suscriptores, Lo que digo en voz alta ofrece, a los suscriptores de pago el acceso al Club de Escritura: “Escribir lo callado”, y un artículo extra (más crudo e íntimo).

Descuento anual, por 12 meses, del 50% a Ciencias Sociales, hasta este martes 27/01/2026. La publicación sobre antropología, arqueología, comunicación y medios de comunicación, estudios sobre el desarrollo, educación, estudios sobre la familia, geografía, ciencias políticas, políticas sociales, sociología y estudios urbanos.

🏛 LAS GRANDES HISTORIAS

📌 Todo lo que me recomendaron para escribir mejor: Libros, cursos, talleres y consejos compartidos por la comunidad. De Nichole R.

📌 Libertad financiera realista: vivir mejor sin dejar de trabajar, Descubre lo que ya podrías permitirte. Por Desenredando cuentas.

📌 Antes de añadir nuevos hábitos, prueba a tachar lo que te está drenando la energía. Por Jorge Martín.

📌 Frases robadas y gestos heredados: ¿Quiénes somos realmente a los 22?: Una charla sobre la identidad compartida. Por Daniela Díaz.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias. Y también “columnas” sobre Substack y su “universo”. En esta edición, una interesante columna de José Luis Burgos.

ℹ Ego, humildad y autopublicación (I y II)

Cuando la libertad de publicar exige más que ilusión

Un comentario extenso de 2 artículos de José Luis Burgos.

En los últimos días, el debate sobre el ego en la escritura ha vuelto a cobrar fuerza, impulsado por reflexiones sobre la exposición en redes sociales y la vanidad que estas pueden alimentar. Jose Luís invita a reflexionar sobre cómo el ego y la humildad pueden convivir en la vida de un escritor, especialmente en el mundo de la autopublicación, donde la libertad de publicar sin filtros puede ser tan poderosa como peligrosa.

A partir de esta premisa, en la primera parte explora cómo confiar en uno mismo sin perder la capacidad de aprender y mejorar, y cómo equilibrar ilusión y autoexigencia en la escritura independiente.

En concreto, la libertad que ofrece la autopublicación debe estar ligada a la responsabilidad por el trabajo bien hecho:

La autopublicación permite publicar sin pedir permiso, sin esperar validaciones externas, sin ceñirse a dilatados plazos ni pasar por filtros editoriales que a veces acogen y a veces excluyen. Esa libertad ha permitido que surjan voces distintas, arriesgadas, capaces de ofrecer libros que no encajarían en los catálogos tradicionales. Pero esa misma libertad implica un riesgo: publicar demasiado pronto, sin suficiente revisión, sin el pulido que un proceso editorial profesional suele asegurar. Muchos autores cometen errores corrientes —maquetación, tipografía o fallos de estilo—, e incluso algunos de bulto, como faltas de ortografía, y no conviene tomarlos como rasgos distintivos de la literatura indie, sino como señales de la necesidad de autoexigencia. (…) Que las grandes editoriales también publiquen obras mediocres … no nos exime de aspirar a la excelencia.

Al respecto, abrí a raíz de ello, en Notas, un debate sobre la proliferación de libros escritos con IA, a los que les falta, a menudo, cierta originalidad en los argumentos, por decirlo suavemente.

Para José Luis, el ego es aliado de la humildad:

La humildad no es empequeñecerse, ni dudar de tu talento, ni pedir disculpas por existir. Es reconocer que aún no lo sabes todo, que incluso tu mejor obra puede mejorarse y que la crítica puede ayudarte. El ego impulsa la creación; la humildad, la mejora. Ambas virtudes pueden convivir sin contradecirse.

En la segunda parte nos adentraremos en la innovación y los riesgos que la literatura indie permite, descubriendo nuevas formas de contar historias más allá de los cánones tradicionales. De esta forma, José Luis explora otro ángulo: el ecosistema indie, saturado y lleno de oportunidades, pero también expuesto a fórmulas repetidas y obras de calidad muy desigual.

La autopublicación permite experimentar y romper moldes, pero no garantiza innovación ni calidad. ¿Cómo mantener la originalidad y la seriedad en un mercado donde cualquiera puede publicar? ¿Cómo elevar el listón sin cerrar puertas a nuevas voces?

En la segunda parte, incorpora ideas basadas en datos recientes sobre la explosión de los libros auto-publicados y reflexiona sobre aspectos mejorables. Por ejemplo, cuando la masa no innova y la tentación de la fórmula (que, en realidad, no es nada nueva) y casi podríamos decir que conecta con el deseo de no correr riesgos:

La entrada masiva de autores en cualquier ámbito no siempre trae consigo originalidad, riesgo o innovación. Muy a menudo sucede lo contrario: la reproducción de fórmulas sencillas, reconocibles y aparentemente eficaces para alcanzar visibilidad o éxito rápido. La autopublicación permite, sin duda, explorar territorios narrativos que quedarían fuera del radar editorial. Pero esa misma libertad también facilita la réplica mecánica de tendencias, géneros y estructuras que ya han demostrado funcionar. El movimiento indie está en condiciones de generar propuestas genuinamente nuevas, sí, pero también de clonar modelos hasta extremos insospechados, diluyendo aquello que lo hacía atractivo en origen.

ℹ Q&A de Substack Bestsellers

Substack publica un Q&A privado cada cierto tiempo, sólo disponible para los que son bestsellers, sobre diferentes temas (dudas prácticas, las mejores estrategias de crecimiento actuales, etc). Traduciremos y reproduciremos aquí algunos de los que pensemos que sean más útiles (algunas respuestas son muy generales) o interesantes para la comunidad hispana. Téngase en cuenta que las respuestas representan los puntos de vista (y los intereses) de Substack. A veces, añadiré un comentario mío.

¿Hay planes para mostrar a los escritores datos sobre el número de cancelaciones de suscripción por publicación, así como transparencia sobre qué correos electrónicos se han cancelado recientemente?

¡Puedes ver las cancelaciones de suscripción de cada publicación en las estadísticas de la publicación! En las estadísticas individuales de la publicación, ve a la pestaña “Crecimiento” y desplázate hacia abajo para ver la lista de usuarios que se han dado de baja. Además, cuando un usuario de pago se da de baja y deja un comentario, puedes verlo en las estadísticas de tu publicación, en “Bajas de suscripción”.

¿Cómo funcionan las tablas de clasificación, incluyendo el plazo para ser considerado “nuevo” en la lista de Nuevos Más Vendidos?

La pestaña “Nuevos Más Vendidos” destaca a las editoriales que se convirtieron en superventas en los últimos 30 días. Así que, si has alcanzado ese hito recientemente, aparecerás en esta lista durante un mes a partir de la fecha en que obtuviste tu insignia. Es independiente de la categoría, lo que significa que muestra una amplia gama de editoriales y temas en un solo lugar.

Los más vendidos clasifica las publicaciones con mayores ingresos en cada categoría según sus ingresos recurrentes anuales, mientras que “En ascenso” (“rising”) destaca las publicaciones con mayor crecimiento según el crecimiento reciente de las suscripciones de pago. Si deseas cambiar la categoría en la que aparece tu publicación, puedes hacerlo en tu configuración en cualquier momento.

Nota del Diario: A fines de marzo del 2025, Substack ampiló las tablas de clasificación en la aplicación “para impulsar el descubrimiento de aún más voces en toda la plataforma.” Se puede acceder a las tablas de clasificación a través de las pestañas de categorías en la parte superior del feed de Notas de la aplicación o haciendo clic en la clasificación que aparece en el perfil del editor. Cada categoría cuenta con dos vistas distintas: En ascenso: Se supone que esta pestaña ayuda a los escritores y creadores emergentes a darse a conocer al mostrar las tendencias en Substack. Más vendidos: Esta vista destaca las publicaciones clasificadas por ingresos recurrentes anuales (ARR). Actualmente, existen tablas de clasificación para las categorías más populares, aunque Substack podría añadir más en el futuro. Los editores pueden actualizar su categoría en la configuración de publicación en cualquier momento.

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Notas importantes, aquí.

📰 Los artículos en Substack por sus autores

Al aparecer aquí, el Diario empezará, además, a recomendar tu boletín, usando el sistema interno de Substack.

🔖 5 Lecciones de creación de contenido para el emprendedor saturado de LinkedIn. No tienen desperdicio. Por Dito Ferrer. Son éstas:

El calendario de contenido es Rey. Publicar en LinkedIn es un negocio de repetición. No hace falta ser viral para conseguir clientes. No se construye comunidad solo para monetizar. Tu contenido, tu autenticidad.

🔖 Porque no puedo abarcar todo lo que me gustaría, he empezado a crear un curriculum personal

Demasiados temas interesantes de los que me gustaría aprender pero sin todo el tiempo del mundo para ello, aquí está mi forma de atacar este FOBO. De Mati’s Chaos. Empieza así:

Si estás en TikTok o aquí en Substack, es muy probable que te haya salido el concepto de “crear un currículum personal”.

Después de investigar un poco sobre el tema, me di cuenta de todas las posibilidades que tiene y de cómo cada persona puede adaptarlo a sus gustos, intereses y necesidades. Si no me equivoco, este concepto lo creó Elizabeth Jean en TikTok, y desde entonces se ha ido extendiendo mientras cada uno lo adapta a su propio estilo de vida.

🔖 La primera hiperinflación: Otra exclusiva de El Cazador de Datos. Por 10sigma

Empieza así: No es la primera vez que este newsletter te desvela una exclusiva. Hoy no va a ser menos. He viajado en el tiempo hasta encontrar la primera crisis inflacionaria de la pre-historia y como supuso el final del primer dinero que usamos. Cualquier parecido con la situación actual es pura casualidad histórica.

🔖 La frontera de la realidad: una reflexión sobre la relación entre la conciencia del autor y la interpretación del lector.: Sobre cómo la mirada del lector transforma, distorsiona y renueva la realidad del autor, convirtiendo cada lectura en una creación distinta. Se trata de uno de los artículos más populares de Josefa De la Barra, y empieza así:

Hace unos días comencé a leer Robinson Crusoe y con esto, me pillé una de las mejores introducciones que han leído mis ojos, la cual fue escrita por una de mis autoras favoritas, Virginia Woolf. En esas páginas, Woolf no solo reflexiona sobre la obra de Defoe, sino sobre algo más profundo y atemporal: la relación entre el autor y el lector.

Ella sostiene que el lector debe “subirse a los hombros del escritor” para mirar el mundo desde su altura. Pero esto no se trata de venerar, sino de comprender. Tampoco de repetir la mirada del autor, sino de participar en ella.

Me hizo pensar que, quizás, la lectura sea la forma más íntima de comunicación que existe entre dos seres humanos que jamás se conocerán. Pero entonces surgió en mí una duda: ¿es el autor quien moldea la realidad del lector a través de su obra, o es el lector quien, al interpretar, moldea la realidad del autor?

🔖 El acto performativo: O algo así. De Neurosciencegirl, que empieza así: Hace un tiempo me encontré con este artículo de Substack, The Death of the Public Intellectual, en el que la autora nos cuenta cómo los intelectuales públicos han desaparecido.

“Los intelectuales públicos utilizaron su conocimiento y autoridad intelectual para abordar ante el público cuestiones sociales, políticas y culturales. Era especialmente importante para ellos usar sus plataformas para desafiar el statu quo de la época.”

Después plantea una incómoda pregunta: “si los intelectuales públicos una vez guiaron el discurso a través de sus escritos, conferencias y debates, ¿quién —o qué— los ha reemplazado?’’

🔖 La odisea del libro en el siglo XVI:

🔖 Stranger Things: lo que aprendí de creatividad y escritura viendo la parte final:

🔖 Ataque a Venezuela y Maduro capturado: la estrategia comunicativa de Trump: Trump comparece en Florida minutos después de publicar en Truth Social la primera imagen de Nicolás Maduro de camino a Estados Unidos. De Miquel Pellicer, que empieza así:

¿Cómo ha sido la secuencia de comunicaciones sobre Venezuela? La comunicación en la era Trump ya cambió en 20216 y lo está haciendo menos de un año después que Donald Trump accediera a la Casa Blanca por segunda vez. El ataque a Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro supone una actualización de la geopolítica de Trump y de su propia comunicación. A nivel comunicativo, no se ha realizado por los canales oficiales de los Estados Unidos sino a través del perfil del presidente Trump en su propia red social Truth Social.

🔖 Si usas ChatGPT todos los días, hay una alta probabilidad de que hoy estés trabajando sobre ese “desorden”, lo cual representa ruido para la IA. Este artículo no se trata de “optimizar prompts”. Va de algo más básico y más rentable: resetear ChatGPT, definir instrucciones claras y usar proyectos como un hub de trabajo estructurado...

🔖 Me cuesta llamarme escritora: Dilemas de una chica que siente que la palabra “escritora” le queda demasiado grande. Por Maylen, que lo inicia así:

En los últimos días, el síndrome de la impostora me visitó otra vez. No me siento orgullosa de nada de lo que escribo. Y, por si fuera poco, me he dado cuenta de que este último año no he tenido casi tiempo para dedicarme a escribir. Porque se sabe que para escribir hay que tener tiempo. No es ninguna novedad. Una cosa condiciona la otra.

No podemos comparar el proceso de un escritor que no tiene que poner el pie en ninguna oficina, y se limita a escribir todo el día desde la comodidad de su casa, con, no sé, por poner un ejemplo, una madre trabajadora, la cual solo tiene un sueño: publicar esa novela que lleva escribiendo desde antes de cumplir los veinte años.

Y si lo pensamos de alguna manera, es triste, ¿no creen? Porque el tiempo es infinito, pero la vida no. Esa se nos escapa de las manos, sin que podamos hacer absolutamente nada.

🔖 Nuevos horizontes: El largo plazo camino a Plutón. Javier Jurado inicia su artículo así:

1992: En aquella primavera, visitando junto a mi familia la Expo de Sevilla, llegué a la conclusión de que mi pabellón favorito había sido el de Italia. El lema que presidía la exposición universal, la más universal de la historia hasta la fecha, fue el de “La Era de los Descubrimientos”, a propósito del quinto centenario del descubrimiento de América. Y ese lema fue interpretado magistralmente por la representación italiana. En el interior del pabellón andaban expuestos, al parecer, los caballos originales de la fachada de la Basílica de San Marcos de Venecia, y grandes obras de la escultura y la pintura de Botticelli a Rafael, que los italianos habían tenido a bien enviar para presumir de su cultura. Yo apenas era un crío, pero de lo que conservo un recuerdo especial es de otros rincones que reunían grandes hitos de la ciencia, la tecnología y el cuerpo humano vinculados a Italia. Una esfera gigante del mundo según Ptolomeo se hallaba suspendida en la entrada del pabellón, fijando el punto de partida de los grandes descubrimientos. Accediendo a las salas recuerdo ver dibujos del hombre de Vitruvio de Da Vinci junto a varias de sus máquinas voladoras, y otros rincones dedicados a Galileo y su telescopio, a la radio de Marconi e incluso a una réplica del laboratorio de Fermi. A través de aquellas comunicaciones, coincidiendo con el bicentenario de su nacimiento, sonaba una reproducción de El barbero de Sevilla de Rossini, padre de la ópera italiana.

🔖 Los grillos hacen su agosto: Todos opinan con descaro sobre la crisis de Venezuela. Por Antonio Manfredi, que empieza así:

El problema de estar en una red social, como wassap, es que nos convertimos en expertos sobre la marcha y, sin reflexión alguna, nos lanzamos a opinar sobre lo ocurrido en Venezuela, en sus diferentes aristas, con el presidente norteamericano como principal víctima de los ataques. Es como en la barra del bar de toda la vida, pero más cómodo.

Ayer me cansé de leer a los opinólogos en varios de los grupos a los que pertenezco. No es que no les reconozca su derecho, faltaría más, es que se conforman con lanzar una frase más o menos brillante para explicar un asunto tan complejo y delicado que, por lo menos, merecería una reflexión y una atención previa a quienes conocen el tema.

🔖 La hipocresÍA instagramera. Por Blanca 🦋, que empieza así:

Que en Instagram hay postureo no es una novedad, es más, podría decirse que es la esencia de esta red social. Pero últimamente ya no basta con aparentar la vida más feliz y abundante, sino que subimos el nivel al postureo moral ecoresiliente. En las últimas semanas me he topado con bastantes comentarios que decían algo así como:

“Yo no uso la IA porque gasta mucha energía” o “has gastado el agua de media África con tus consultas”. O, mis favoritos, los Reels en los que se critica el uso energético de la IA desde su atalaya moral de Instagram.

Y cuando les señalas la hipocresía de hacer esas afirmaciones desde una red social que usa la misma infraestructura, te acusan de ser un defensor a sueldo del lobby de la IA. Es ahí cuando me pregunté: ¿cuánta energía consume la IA generativa en comparación con hacer scroll en Insta?

🔖 La crítica sin pensamiento: anatomía de una época que opina demasiado. En un mundo donde lo inmediato llena las vidas de las personas, el preguntarse el por qué de la cosas y reflexionar, se convierte en un misterio y a veces, en la nada. Por Josefa De la Barra, que se inicia así:

Con la pantalla siempre en mano, vivimos en una época donde todos hablan, pero casi nadie dice algo. Hoy opinar se ha vuelto un reflejo, no una consecuencia del pensamiento. La crítica ya no nace del silencio ni del análisis, sino del impulso. Se convirtió en un acto automático, casi fisiológico: reaccionar, juzgar, descartar.

La palabra criticar viene del griego krinein: separar, distinguir, juzgar con discernimiento. Es decir, el acto de diferenciar lo verdadero de lo aparente, lo profundo de lo superficial. Pero en la actualidad, el juicio se volvió apresurado, emocional, reactivo. Se confunde el impulso con la razón y la crítica con la descarga. Los centenares de comentarios de aquel video que se te vino a la mente ahora es exactamente eso.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

Si todavía no estás suscrito al Diario …

¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en la zona de comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

Gracias por leer esta edición del Diario.

Suscriptores gratuitos: más de lo que imaginas (Tasa de apertura media: 40 %).

Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 91.

La publicación El Diario de Substack, auténtica, artesanal y escrita por personas, es gratuita, pero no barata.

Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad.

¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, "restackea" este post para que llegue a más gente.

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Imagen de la nueva vista de las tablas de clasificación de Substack