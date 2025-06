☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas.

En esta edición: 📰 Bosnia tras los Acuerdos de Dayton: El conflicto permanente 🧠✨El viernes pasado, el cuerpo se saboteó 🪑La silla de Jacinto 👻Fantasmas 📞¿Y si no te despidieran, pero dejaran de llamarte? 🛒3 Ejemplos de SEO basado en Productos 📜 Un CRM Sencillo para Gestionar tu proceso de Recaudación de Fondos (Plantilla Gratuita) ‼️Te voy a reventar el selebro 🧘🏽‍♀️Meditar sin cojín ni incienso: vivir desde dentro, incluso cuando todo es caos 🌊De qué hablo cuando hablo del mar 🕺🏿¿Quieres Vivir Más Tiempo? MUÉVETE 🔠Te presento a los pronombres, los artículos y el alma de las palabras (género y número) 📚 No eres vago, estás desenfocado ⌚No recomiendo tener un mejor amigo después de los 30 🗞️ Venezuela

Y mucho, mucho más.

🌿 “El Newsfeed para descubrir nuevos artículos de Substack en español”

📣 Si te gusta esta iniciativa ¿quieres compartir el Diario de Substack con tu familia y amigos? Sólo tienes que hacer click a este botón:

Compartir Columnas: Diario de Substack

🏛 LA GRAN HISTORIA

Salvador Lorca, Guías Esenciales y Completas /

Un arranque contundente que nos sitúa en el laberinto político bosnio:

Los acuerdos de Dayton-París pusieron fin a la guerra en Bosnia-Herzegovina. Establecieron una división del territorio en dos entidades: la Federación Croato-Musulmana, que abarcaba el 51% del territorio, y la República Srpska, que abarcaba el 49% restante. Se trata de los pactos a que llegaron, el 21 de noviembre de 1995 en la ciudad estadounidense de Dayton (Ohio), los presidentes de Serbia, Croacia y Bosnia-Herzegovina para poner fin a la guerra de la antigua Yugoslavia. Fue entonces cuando salió a la luz todo el espectro de los horrores de la guerra. Genocidio, limpieza étnica, tortura: el país se enfrenta a los atroces crímenes que salpicaron el conflicto. También tuvo que aprender a vivir con los autores, así como con las numerosas víctimas. Pero esta fecha marca también el comienzo de la división en el seno de las distintas entidades del Estado, pero también en el seno de la sociedad, división que el país sigue experimentando hoy en día.

Bosnia está atrapada en una arquitectura de paz que no evoluciona:

Bosnia-Herzegovina, surgida de la desintegración de Yugoslavia, se independizó en marzo de 1992, en un proceso violento. Tres años de combates (de abril de 1992 a noviembre de 1995) destruyeron la economía y trastornaron totalmente la demografía. Tras la firma de los Acuerdos de Paz de Dayton (14 de diciembre de 1995), el país quedó bajo la égida de un Alto Representante de la ONU, encargado de relanzar un proceso político democrático y pacífico. Sin embargo, hay que decir que los acuerdos de paz, que definieron Bosnia como un país unitario formado por dos entidades, cada una con su propio gobierno, la organizaron sobre una base comunitaria y todavía no han permitido que el Estado funcione.

Y como en todo conflicto, las estructuras religiosas también sufrente consecuencias y/o incrementan las tensiones :

Aunque Bosnia-Herzegovina es el Estado balcánico que más combatientes suministra al grupo Estado Islámico, en abril de 2014 las autoridades reforzaron su arsenal legal contra estos combatientes y sus reclutadores. Los llamamientos a la yihad y el aumento de los atentados en territorio bosnio desde 2010 también han llevado a las autoridades a llevar a cabo operaciones policiales a gran escala en estos círculos. La cuestión se toma aún más en serio porque ahora se basa en una tensión local. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los combatientes extranjeros que habían llegado durante la guerra (y formaban la unidad El-Moudjahid) se vieron obligados a abandonar el país tras ser desposeídos de la nacionalidad bosnia que se les había concedido por los servicios prestados. Por su parte, la comunidad católica croata sigue manteniendo una mentalidad intransigente heredada de la guerra, lo que llevó al Papa Francisco a criticar su conservadurismo durante su visita a Sarajevo el 6 de junio de 2015. Como el clero ortodoxo apenas es más abierto, es comprensible que el mensaje principal de esta visita se centrara en la urgencia del diálogo interreligioso y en el deber de recordar, no para reavivar las heridas, sino para preparar el futuro.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Ser de Clase Media No “Mola” en Substack

Substack es una plataforma que permite a los escritores enviar newsletters gratuitas y de pago a sus lectores. Algunos escritores de no ficción (sobre todo en algunos nichos) se ganan la vida a tiempo completo con ello. En teoría, se podría hacer lo mismo con la ficción, pero es más difícil (salvo que cuentes con la ayuda de Substack, claro, como en el caso de Anne Helen Petersen).

Por ejemplo, publicando un nuevo capítulo de tu novela cada semana, cobrar a los suscriptores una cuota media anual de 100 dólares y ganar 100.000 dólares al año con solo 1000 suscriptores. El mito de los 1.000 fans verdaderos, una idea que ha vuelto a tomar fuerza, según publiqué hace un tiempo:

Este proyecto se puede reforzar con algo de investigación y una hoja de cálculo (ver algo más abajo). Así, podemos refinar nuestro objetivo (quizás nos bastan 400 suscriptores de pago) y crear un plan para alcanzarlo. Al investigar el mercado, empiezas a tratar tu literatura, tu obra, también como un negocio y diseñar una estrategia para su éxito financiero.

Resulta útil crear un plan de proyección (por ejemplo, en la pestaña «Objetivos» de la hoja de cálculo de nuestro plan), en el que se muestra cómo alcanzaríamos los 50.000 o 100.000 dólares al año durante los próximos uno, dos o tres años. Esto nos hace reflexionar: ¿podría llegar a 1000 suscriptores de pago en tres años?

Una hoja de cálculo con la estrategia de nuestra newsletter

Supongamos que nuestro objetivo es tener 40.000 suscriptores a la newsletter, 2.000 suscriptores de pago y generar 100.000 dólares en ingresos anuales para dentro de tres años. Para lograrlo o, al menos, visualizarlo, podemos crear una hoja de cálculo en la que detallamos exactamente cuántos suscriptores y suscriptores de pago tenemos que conseguir cada mes, junto con un sistema de seguimiento de nuestras cifras reales.

También podemos utilizar esta hoja de cálculo para planificar nuestro calendario de contenidos, llevar un registro de las propuestas que enviamos (por ejemplo, de colaboración), hacer un seguimiento de las mismas y controlar nuestros gastos.

Es un documento activo que deberíamos utilizar, si lo creamos, cada semana, por lo que podremos ver lo que se avecina en nuestra newsletter y cómo vamos avanzando hacia nuestros objetivos. Sin embargo, es posible que los números sean diferentes, o no consigamos los objetivos.

Según lo que dijo en su momento el director de comunidad de Substack, los escritores de Substack suelen obtener tasas de conversión del 5-10 % cuando pasan a un modelo de pago. Si la tasa de apertura de sus correos electrónicos se sitúa entre el 30 y el 50 %, pueden esperar una tasa de conversión del 5 %. Por el contrario, si la tasa de apertura de los correos electrónicos supera el 50 %, los escritores pueden esperar una tasa de conversión del 10 %.

Como tantas veces, Substack es muy optimista. Según veo, en general, las tasas de conversión son más bien del 2-3 %. He visto casos del 1% (quizás por el precio alto o una mala comunicación del valor), incluso con tasas de apertura del 50%, que son muy altas.

Tampoco las tasas de apertura son un buen indicador. Porque, entre otros motivos:

En Substack están mal, no son reales (y Apple tampoco deja que lo sean)

Un porcentaje considerable y creciente lee desde la app, o incluso en Notas.

Pero sigamos con el planteamiento oficial. Si nuestras tasas de apertura rondan el 30%, significa que podemos esperar convertir alrededor del 2,5 % (por hacer una media) de nuestros suscriptores gratuitos en suscriptores de pago. Por lo tanto, para llegar a los 1.000 suscriptores de pago, tendremos que tener al menos 40.000 suscriptores gratuitos.

A partir de aquí, podemos introducir esta cifra en nuestro plan de proyección y trabajar hacia atrás a partir de ahí. Entonces, nos daremos cuenta de que podríamos llegar a los 40 000 suscriptores gratuitos si añadíamos 1.308 nuevos suscriptores netos a nuestra lista cada mes durante los próximos tres años, o 654 nuevos suscriptores netos a nuestra lista cada mes durante los próximos seis años. Y digo “netos”, para tener en cuenta las bajas (el churn), que en Substack puede estar, según mis cálculos, entre el 20 y el 35%, una vez llevamos cierto tiempo.

¿Y quién consigue 1.308 nuevos suscriptores netos cada mes durante tres años, en español? Muy pocos.

Pero, aún así, probablemente tampoco conseguiríamos llegar a los 1.000 suscriptores de pago.

En este marco, me ha gustado mucho la descripción que ha hecho Fernando de la Rosa “Titonet” (por cierto, ganó un sorteo del Diario) y el planteamiento de monetización de su newsletter. Es muy ilustrativa (recomiendo mucho su lectura), y nos ha dado permiso para escribir sobre ello.

A su boletín están suscritas 5.830 personas (con muy buen engagement),y de ellas, hay 115 que han decidido apoyar su proyecto con una suscripción de pago. Como sostiene:

Eso significa que más del 98% de quienes reciben estos contenidos no pagan por ellos. Y está bien, es parte del trato. Pero también es cierto que el modelo freemium, que parecía mágico en la era 2.0, no es sostenible para proyectos independientes como este. Para que el proyecto sea viable, debería sostenerse con el apoyo de al menos un 15% de la audiencia.

Y por eso, ha pensado en nuevas formas de hacerlo posible, y lo que no quiere hacer (publicidad, descuentos, etc). En concreto, hay un aspecto que es importante aquí:

No quiero cerrar el acceso al contenido. Convertir todo en exclusivo para suscriptores haría más fácil la monetización, pero iría en contra del propósito original: compartir conocimiento.

En línea con las mejores prácticas de monetización (no depender de una única fuente de ingresos, reutilizar los activos digitales), cuenta con 3 formas principales de apoyo:

Suscripciones en Substack : mensual o anual, con acceso a todos los cursos y libros.

Compra de los libros en Amazon : ya hay tres publicados.

Comprar cursos en una plataforma española de LMS llamada foxizecloud: tiene muchos.

Pero entiende “que esto no es para todo el mundo”, y que no cambiarán de opinión. Reconoce que hay “personas que no tienen el hábito de suscribirse pagando en newsletters”:

El problema no es de la audiencia. Es un problema mío que no he encontrado una propuesta que encaje. Por mucho que insista en que se den de alta o que compren cursos y libros, no cambiarán de opinión.

Así que ha pensado la alternativa: propinas del tipo “invítame a un café”. Ya hablamos mucho de ellas aquí:

Por ahora, parece que le va bien. Quizás, en mi opinión, es que muchas personas no quieren un compromiso mensual o anual.

Todo esto me lleva a un punto: El sistema nativo de monetización en Substack son las suscripciones, es como está construido el modelo de negocio aquí. Probablemente, trabajando mucho, y durante bastante tiempo, si no tenemos otros activos (redes sociales, apoyo de Substack, etc), podemos alcanzar la categoría de “bestseller” de Substack, con “cientos de suscriptores de pago”.

Pero, si lo hemos dejado todo para ganar dinero escribiendo y creando en Substack, ese “badge” no paga las suficientes facturas.

Titonet cobra casi 6 euros/mensuales con la suscripción anual (la mensual son 15, imagino que sólo la utilizarán los que quieran probar). Deduciendo el pago a Substack y Stripe, podemos dejar el número en 5 euros. Multiplicado por sus suscriptores de pago, serían 575 euros al mes. Habría que deducir además los impuestos.

Lleva desde marzo de 2023, y creo que tiene una de las mejores estrategias de monetización y de aportar valor del ecosistema de Substack en español. Se nota que es un profesor entendido en la materia. Probablemente, muchos de nosotros tendrían unos números más bajos.

También es cierto que ha optado por no convertir todo en exclusivo para suscriptores, que haría más fácil la monetización, y que es un sistema que emplean algunos de los que más ganan dinero con Substack.

Entonces, si un experto como él, que además aporta cursos con la suscripción, y tras más de 2 años y 3 meses en Substack (entró en el momento adecuado, según un pequeño estudio que hicimos sobre los factores de éxito entre los Substacks en español), no puede vivir sólo de ello, ¿qué nos queda al resto de los mortales?

Me temo que una larguísima travesía en el desierto. Aguantar años y años, creyendo en la luz al final del túnel. Y esperando que no nos quedemos sin gasolina (o tengamos una pareja muy generosa) antes de llegar al destino final. Como publicamos en un artículo muy popular:

Incluso si eres constante, escribes bien y te promocionas, el éxito nunca está garantizado. Algunos escritores pasan años aumentando su audiencia con poco rendimiento. Verás escritores con 2000 suscriptores pero solo 17 me gusta en una publicación. De esos 2000, tal vez solo 5 o 10 personas estén dispuestas a pagar por contenido adicional. Todo depende de la audiencia que atraigas. Algunos abandonan antes de ver una verdadera tracción. Escribir en Substack es un juego largo, y ¿la verdad más dura? La persistencia no siempre da sus frutos. No hay garantía de éxito, por mucho esfuerzo que pongas.

Y aunque dé sus frutos, no podremos evitar el largo desierto. Porque, como en tantos negocios, quedarnos en medio (entre un hobby y una profesión remunerada; entre un nicho y un negocio con suficiente “cash flow”), no “mola” nada.

📰 Los Artículos en Substack

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante (como ha hecho Pablo más abajo con su artículo), o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores.

Es lo mismo que haces con Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”.

A FONDO

Mónica Sanó Pasquale/

🧠✨ NeuroCASA: Cuando el cuerpo se sabotea, ¿o te está esperando?

¿Qué pasa cuando el cuerpo se convierte en el espacio más extraño que habitamos?. Cuando los diagnósticos no llegan, y el sabotaje no es enemigo, sino una señal.

Esta es mi historia de un corazón con soplo, un colon que no se deja limpiar, y la arquitectura invisible que sostiene el dolor… y la esperanza.

N. Benedetta, Mis cuadernos/

Ahí estaba todavía, recargada contra la tapia resquebrajada, como si aguardara. Nadie se había sentado en ella desde hacía años. La madera reseca, carcomida por el sol y el tiempo, seguía resistiendo, testaruda, como todo en este pueblo donde hasta los muertos se niegan a irse del todo.

—Esa silla era de Jacinto —dijo doña Martina, quizás por milésima vez, arrastrando su rebozo como si barriera las secuelas del pasado.

Cada vez que nos encontrábamos frente a la vieja casa maltrecha en el centro del pueblo, aprovechaba para hablarme de Jacinto. Creo que la primera vez que lo hizo, yo solo era una niña de cinco años, regordeta y con trenzas.

Jacinto. El niño que hablaba con las sombras. Decía que su madre venía por las noches y le contaba cuentos en susurros que solo él entendía. Su madre llevaba muerta desde la peste del treinta y cuatro, pero él juraba que aún olía a manzanilla.

Ana RRR, Nadando fuera del agua/

A veces, escuchar el sonido de un idioma que nunca llegué a aprender —aunque hoy lo repita con torpeza en alguna novela— es suficiente para regresar.

El llamado a la oración que sonaba desde mezquitas distintas en cada esquina; el bullicio de los mercados; los gatos omnipresentes en cada parque, cada muro, cada alfombra; el sabor de un té de manzana caliente servido en vasos coquetos; las palomas alzando vuelo al borde del Bósforo; las miradas intensas con ojos delineados que me hacían bajar la mía; las cejas gruesas, el cabello oscuro y los implantes capilares.

Una ciudad donde puedes caminar entre mosaicos bizantinos, y a la vuelta de la esquina, comprarte un celular en promoción; donde conviven velos islámicos negros, y luego otros en algún neón chillón; el ruido de la calle con un tráfico digno de Bogotá, y de fondo, el susurro de una danza de derviches girando sobre sí mismos.

Beatriz Lizana, Experimentando /

Mi ancla para todo este proyecto: el pensamiento crítico. Me pregunté qué hago yo con esto que te envío para ayudarte a afinar el tuyo. Vamos juntos, ¿qué podemos hacer con esto? Destriparlo. La idea es no quedarnos sólo con la idea principal, sino fijarnos también en cómo está contada. Recuerda que la manera en que se cuentan las cosas nunca es neutra: siempre se busca provocar una reacción.

💰DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

David, Audiencias/

En este post, se destacan 3 ejemplos asombrosos de crecimiento impulsado por el producto y en qué se diferencian entre sí. Por un experto del SEO.

VC, Startups y Mercados /

La realidad de la vida en una startup: 17.784 horas, guía sobre salas de datos, ¿Cómo redactar actualizaciones de LP con una plantilla?

Aquí nos sumergimos en el mundo de las startups, el crecimiento, la creación de productos y el capital riesgo. En la newsletter de hoy:

Análisis en profundidad: Un CRM sencillo para gestionar tu proceso de recaudación de fondos (plantilla incluida)

Análisis rápido: 17 784 horas después: ¿cómo es la vida en una startup? La única guía sobre salas de datos que tendrás que leer como fundador: qué compartir y cuándo. Por qué son importantes las actualizaciones de LP (y cómo las redactan los mejores gestores de fondos).



liderazgodelbueno.com /

Ya, como asunto para un correo es un poco mierder, pero tú lo vas a abrir igual. Te voy a contar un secreto: en la vida lo único que necesitas es confianza y repetición. Para las ventas especialmente. Hoy he grabado el audio del sábado. Ha sido muy especial, te lo iba a contar pero mejor te llevas la sorpresa este finde. Te preparas una buena taza de café caliente, unas tostadas de pan crujiente,

🎁 VARIOS

Por amor al arte /

Hace tiempo abandoné mi blog Viviendo Mindful y sus redes porque se me suponía una espiritualidad o misticismo que no me identificaba en realidad.

No me molesta, porque lo entiendo.

Durante años yo también creí que meditar era algo reservado para gente más elevada (no sé qué término utilizar) que, además, cuentan con tiempo, un rincón silencioso y un cojín perfecto para sentarse. En mi primera formación en mindfulness, lo vi como una práctica tan estática y «correcta», que muchas veces me resultaba ajena, incluso inalcanzable.

Sapientia /

No pretendo hoy traer párrafos sesudos sobre conceptos que me traen de cabeza los últimos días. No quiero llenar tu bandeja de entrada con intrincadas ideas o reflexiones que demanden de ti un ejercicio de introspección esta semana. Hoy no planteo preguntas, ni siquiera busco respuestas. El post de hoy es meramente contemplativo, podríamos decir.

Hoy hablo sobre el mar, sin más. Sobre lo que representa, lo que implica y lo que significa, máxime si vives cerca de él. Y sobre la soberana pena que me parece que no todo el mundo lo tenga al alcance de un paseo corto.

🕺🏿 ¿Quieres Vivir Más Tiempo? MUÉVETE. Cómo recuperar tu vida en una sociedad que discrimina por la edad.

Liderar y habilidades interpersonales /

Si supieras que podrías sacar más partido a un lugar, ¿lo venderías y te mudarías? Antes de dar el gran salto de Colorado a Oregón en 2020, no tenía ni idea de que podría beneficiar a mi esperanza de vida.

Aquellos de nosotros que formamos parte de la llamada «población Medicare» y que estamos vendiendo y mudándonos —y en este caso no incluyo a los expatriados— podríamos beneficiarnos, pero hay condiciones.

La serendipia de la abeja /

Si estás leyendo estas líneas, probablemente compartimos ese amor por los detalles, por las lenguas que cuentan historias antiguas, y por los caminos lentos pero llenos de significado.

Hoy abrimos la puerta a una nueva lección de galés —la tercera ya— y, como siempre, quiero que sea como sentarnos juntas frente a una ventana con lluvia, una taza humeante entre las manos y muchas ganas de aprender sin presión.

Tu Coach personal /

No estás haciendo poco. Estás haciendo demasiado. Y lo que importa, se te escapa. Muchas veces creemos que el problema es la pereza, la falta de motivación o de disciplina. Pero la realidad es que no estamos fallando en trabajar, estamos fallando en el enfoque. Esta semana, en Libros para crecer, te propongo cambiar la pregunta… No se trata de cómo hacer m…

🌍 ACTUALIDAD EN EL MUNDO

Como “ponerse al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan” es lo que nuestros lectores tienen más claro que habría que retirar, y es la sección que gusta menos (sólo un 13%), ya no aparecerá “por estos lares”.

Sin embargo, nos han surgido algunas ideas, casi “revolucionarias”, de hacer un resumen semanal (noticias y curiosidades del mundo) en clave de humor, con un sentido crítico que no creo la IA pueda imitar por ahora. Ignacio ya se ha apuntado.

Aquí están las ideas centrales del proyecto.

Una sugerencia era presentarla los sábados: Quien no quiera leerlo, basta con que no abra el correo ese día.

Pero preferimos que tu, lector, nos muestres el camino.

Tu opinión nos importa mucho. Votando en esta encuesta nos ayudas a mejorar el contenido. ¡Muchas gracias, querido lector! 💙

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Escríbeme pronto: No recomiendo /

¿Quieres que seamos best friends forever? ¡Cinco estrellitas no cuestan! ¡Es gratis! Compartirle esto a una persona tampoco. Activa las notificaciones y te llegará a tiempo este podcast. Suscríbete gratis a mi newsletter “Escríbeme pronto”. ¡Recuerda que todos los miércoles hay contenido! Escucha este podcast en Spotify , Apple Podcasts y YouTube.

Gustavo Franco, Ni lo Uno, ni lo Otro, Sino Todo lo Contrario

María Corina Machado publicó recientemente en el diario argentino La Nación que Maduro está contra las cuerdas y que la oposición le va ganando 4-0. Es posible que en circunstancias normales en que el chavismo no controla lo que controla, se pueda vender estas victorias. Pero ellas, de momento y con la información que hay, no sirve de mucho. A fin de cuentas, era completamente esperable lo hecho por Maduro desde el 28 de julio de 2024. Y seguir empeñados en lo mismo que se ha hecho desde 2001, esperando un resultado distinto, es la definición de la locura.

De acuerdo con la encuesta, suprimiremos esta sección.

🎁 Si todavía no estás suscrito al Diario …

Recuerda: Si te han reenviado este artículo, o has llegado a través de redes sociales, ¡suscríbete! Es gratis, y al hacerlo tienes la oportunidad de obtener gratis el curso IMPACTA para hablar en público basado en la experiencia de Cristina Juesas y Agusti Lopez como organizadores TEDx, valorado en 200€.

📮 ¿Falta algo? Por favor, comparte tu artículo; o, mejor, el de tu autor favorito, explicando en qué destaca, en comentarios. También, ahora, tus dudas sobre el uso de Substack.

📵 Los artículos más visitados del Diario de Substack de la pasada edición

Si te los perdiste entonces, tienes ahora otra oportunidad.

Primeros:

Segundos:

Nota: Sólo destacamos los artículos, no los “enlaces clicados” que son boletines.

Mañana publicaremos los posts más visitados desde Columnas de la edición de hoy.

💌 Por si te lo perdiste

Algunos de los últimos artículos en esta publicación

🗓 Gracias por leer esta edición del Diario.

📬 Suscriptores gratuitos: más de 501 (Tasa de apertura media: 31 %).

📲 Visitas generadas para otras newsletters y fuentes de noticias: 64.

La publicación Columnas es gratuita, a menos que quieras pagar. Por ahora no vamos a decir eso de “Este recurso solo existe gracias a las personas generosas que se suscriben por .. al mes o al año (lo que equivale a solo … al mes).”

💌 Tu apoyo -por ejemplo, reenviando este email- garantiza que esta publicación siga siendo independiente, gratuita y sin publicidad. Columnas es un antídoto contra los muchos otros sitios web que te hacen perder el tiempo con sus molestos anuncios emergentes y vídeos, y en su lugar te ahorra tiempo para encontrar el periodismo realmente original de Substack y el mundo, y en especial otros artículos de Substack realmente interesantes.

🖥️.¿No quieres suscribirte pero quieres mostrar tu apoyo? Dale a Me gusta a esta publicación o, mejor, “restackea” este post para que llegue a más gente. ¡Gracias!

Y recuerda recomendar un artículo que te gustaría que apareciera aquí en la zona de comentarios, explicando porqué es genial.

Deja un comentario