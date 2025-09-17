☔️ Buenos días, Substack. Como siempre, queremos mostrarte una gran parte de los mejores artículos publicados en los últimos días en la plataforma, dar algunas opiniones sobre lo que se está “cociendo” en Substack, y ayudar a los autores a tener más lectores y suscriptores. Ese es el objetivo de todo lo que hacemos en Columnas. Si te gusta lo que lees, por favor comparte este email con familia y amigos para que otros lo descubran.

🏛 LA GRAN HISTORIA

📌Cómo salir del abismo de Amazon

Alicia Pérez Gil: elijo escribir /

Hoy vamos a hablar de una buena escritora y reina del SEO. Mágicamente, ninguna de esas cosas estaba ayudando a sus tres novelas románticas a salir del fondo del abismo de Amazon, que como seguramente sepas, no tiene fin. De hecho, una parte de nuestro verano ha sido repetir esta conversación en bucle: — Tía, hoy no he vendido ninguna novela en Amazon . —Tranquila, es verano …

📌¿Y si no sé quién soy?

Lo que no digo en voz alta /

“Quiero estudiar, quiero aprender, quiero escribir. Tengo veintidós años. No sé nada. Nada fundamental. No sé lo que debería haber aprendido hace muchos años. Nadie me enseñó nada. Sé, en cambio, lo que debería saber mucho después. De allí que me sienta anciana y niña al mismo tiempo.” - Alejandra Pizarnik.

Javier Jurado, de Ingeniero de letras, escribió esto sobre el artículo de Renata:

Transmites una experiencia que para mí revela madurez. Comprender al fin y al cabo que nada es, que todo deviene. Y desde luego lo hace la identidad que, lejos de ser una esencia fija, es un proceso no lineal en movimiento, en construcción. Era imposible para Heráclito bañarse en el mismo río, pero no solo porque el agua fuera distinta, sino sobre todo porque uno nunca es el mismo. Como el barco de Teseo, intercambiando células, energía y experiencias e ideas con el medio, vamos mutando a veces de forma irreconocible. Quizá porque ese yo no es más que un haz de impresiones, como decía Hume, una amalgama de pulsiones en pugna que diría Nietzsche, generando un simulacro de consciencia que sirve al propósito de la adaptación de nuestra especie cooperativa. Desde luego, si hay una identidad, siempre es in fieri, en curso, en construcción. Y, por eso, dudando, mutando, titubeando y a veces navegando con viento más firme, acabamos recorriendo un camino que nos identifica. Una historia. Una identidad narrativa, que se cuenta, se reescribe y se contradice. Y al fin atesora una memoria selectiva que cree hilar un cuento, un relato de nuestra vida tejido de recuerdos como un patchwork.

Y continúa:

Por eso nos horrorizan enfermedades como el Alzheimer, que deshacen esa identidad construida de recuerdos, como un azucarillo, como si a esa nave de Teseo ya no vinieran a reponerle piezas y se desmoronase hasta perder la personalidad que armó. Quizá, como dices, no haya un núcleo inmóvil esperando ser descubierto, sino una polifonía en continua recomposición. Quizá la clave no sea preguntarnos “¿quién soy?”, como si hubiera una respuesta definitiva, sino “¿quién estoy siendo ahora?”, como también apuntas. Y si mañana la respuesta cambia, es porque seguimos vivos, navegando.

📌soy el refugio de lo extraño

delirios de locura /

Nací así. Rara. No sé si fue porque nací mujer o porque mi placenta está enterrada debajo de un árbol . Supongo que con unos padres tan extraños no se puede nacer de otra manera. El sonido de las hojas inundaba la habitación, y en cuando mi cabeza alargada asomó la coronilla, me tragué la rareza del mundo. Lo raro no nació aquel día, solo se me incrustó en el cuerpo, encontró un hogar en mí.

💌 ACTUALIDAD EN SUBSTACK

Trucos, perspectivas y noticias.

Esta publicación se llama “columnas” por algo. Porque queremos que escribas “columnas” fijas con nosotros, sobre Substack y su “universo”. El columnista invitado de hoy es Kike Viguera, y hablaremos -juntos- de nuestra experiencia en Substack.

También comentaremos en breve el interesante artículo ¿Es Substack una buena opción para autores/as de ficción?, de Escribe y Publica.

4 acciones absurdamente efectivas para crecer en Substack

Si tras leer esto no creces es porque no quieres

En este post, que es el más popular de su boletín, Kike desgranó cómo ganó 100 suscriptores en su primer mes en Substack. Ahora, de forma exclusiva para el Diario, lo actualiza, lo resume y lo expande, con algunos comentarios de Salvador Lorca.

Ahora tengo 225 suscriptores (septiembre 2025) pero si volviera empezar de cero tomaría exactamente las mismas acciones. Una a una. Sin excepción.

Como señala, no es un post para pusilánimes, y animamos mucho a leerlo, pues ahí se narra su camino como emprendedor y su aterrizaje en Subtack, sorprendido por su crecimiento. También es más extenso y detallado, pues aquí hemos recortado textos. Lo ha estructurado en 4 acciones, dos de las cuales serán examinadas aquí, y las otras dos el próximo viernes.

Primera acción: buscar figuras de autoridad

Hay un dato demoledor: casi el 90% de usuarios de Substack publican en inglés. El español solo supone cerca de un 2%.

Fuente: Newsletter Circle

Muy buen principio de post. Este hecho, que imagino irá cambiando a medio plazo (3-5 años) es un desafío y una oportunidad. Hay menos competencia, pero también menos lectores, menos reconocimiento y, sobre todo, no nos permite centrarnos en un micro-nicho (salvo temas de escritura, crecer, inversión, etc) si no tenemos una audiencia en otro lugar. Como explicaremos en otra edición respecto a los nichos, un boletín no es como internet, donde siempre hay un espacio para los micro-nichos.

Lo primero que hice nada más aterrizar fue buscar las mayores figuras de autoridad en la plataforma. (…) Este fue el primer gran acierto nada más aterrizar en la plataforma.

Kike se ha sumado a dos comunidades (la primera fue la de Veronica), y desde luego es una buena estrategia para crear la suya propia (que es lo que quiere hacer, utilizando una herramienta especializada: Skool).

Elige la que vaya más contigo. Pero elige una. Crecer acompañado es más efectivo.

󠁩Creo que es una forma muy inteligente de empezar.

Segunda acción: un plan de contenidos afilado

Es muy difícil, por no decir imposible, crecer a buen ritmo sin un plan de contenidos. Las claves de mi plan han sido:

-Empezar publicando dos posts largos a la semana

Empezar fuerte es imprescindible para ganar impulso e inercia. Luego bajé el ritmo a uno por semana. Y ahora estoy lanzando uno cada día. No hace falta que escribas un post al día. Para empezar, con dos a la semana vas bien. Al principio no soportaba ver mi publicación vacía, es un lastre para el crecimiento. Nadie se suscribe una publicación (casi) vacía.

Es cierto. Creo que, incluso antes de interactuar con otros, es aconsejable ir escribiendo artículos cortos (luego se pueden ampliar más tarde; algo que casi nadie hace, cuando es muy recomendable para SEO), y no es necesario que se envíen si apenas tienes suscriptores (lo puedes hacer más tarde): Esto es lo que está haciendo David Roberto con su sección sobre los primeros usuarios/clientes de apps y empresas.

Pero sí es preciso que esos artículos toquen los temas que son centrales en tu boletín. Es como un catálogo de una editorial, que dice al mundo qué tipo de libros quiere publicar.

Mi punto dulce lo encontré con dos artículos semanales de entre 1.200-1.600 palabras. Que sean largos permite profundizar más, y eso tiene ventajas. Desarrollar un tema en profundidad genera mayor confianza en los lectores. Pasan más tiempo contigo. Y eso les acerca más a suscribirse.

Se ha escrito mucho sobre la longitud ideal, y no hay fórmula mágica:

Para fidelizar, y para SEO, los artículos largos son mejores.

Mucha gente no lee más allá de los primeros párrafos.

Creo que no hay que alargar un artículo sólo para llegar a determinada longitud. Los lectores se dan cuenta si hay “relleno”. Incluso en los libros (mira las reseñas de Goodreads si no me crees).

Ahora escribo uno al día y, como es lógico, mis publicaciones son más cortas. Pero si volviera empezar y necesitase coger tracción en Substack, volvería a publicar posts largos en profundidad.

Escribir un artículo al día tiene ventajas pero, como todo en la vida, también inconvenientes. Pronto presentaremos aquí un método para intentar combinar sus ventajas sin sus inconvenientes.

-Apostar fuerte por Notes

En general, no veo demasiada gente utilizando Notes de forma estratégica. Desde que empecé hago pruebas sin parar, experimento con distintos formatos, variando la extensión, con imágenes, sin imágenes, etc. Así, poco a poco voy sacando algunas conclusiones.

Mis respetos por el método de Kike, que probablemente le esté dando resultados excelentes. Pero yo opto por ser mucho menos estratégico en Notas, y quisiera apuntar algunas razones:

El algoritmo cambia constantemente. Un formato que funciona un mes, deja de funcionar en el siguiente. A veces depende sólo del tiempo que llevas en la plataforma (favorece a los que llegan, o a los que tienen muchos seguidores), y eso no es algo sobre lo que podamos tener influencia.

Escribir para el algoritmo puede hacer que nos quememos. Prefiero escribir cuando quiero, no cuando debo.

Notas es extremadamente importante al principio (en esto estoy totalmente de acuerdo con Kike), pero cada vez menos a medida que vas creciendo en suscriptores. Existen muchos ejemplos de autores que sólo escriben la nota anunciando su post semanal y obtienen centenares de suscriptores cada mes.

Notas aporta visibilidad, pero no muchos suscriptores. Estamos estudiando varios boletines ahora que Substack da más datos (aunque ha quitado otras estadísticas), y desde luego las notas no son la fuente principal. Además, en la web, el botón por defecto que aparece es “Seguir”, no “Suscribirse”.

A menudo, las Notas auténticas vencen a las muy estudiadas. No hay leyes fijas sobre visibilidad.

Por supuesto, puedo estar equivocado, y debo reconocer que al principio estuve experimentando y utilicé algunos métodos en Notas.

En lo que sí estoy 100% de acuerdo con Kike es en esto:

Esto grábatelo a fuego si estás empezando: Te tienen que ver todos los días en el feed. Ya es difícil generar confianza cuando eres nuevo en la plataforma, como para encima aparecer de forma intermitente en el feed.

Me ha gustado la alusión a la importancia de generar confianza, y la clave en su frase es “si estás empezando”. Si tienes 15.000 suscriptores, entonces es sólo una opción.

Gracias a darle duro a Notes, en mi segunda semana empecé a ver los frutos.

También sé que los datos respaldan una de sus conclusiones: Publicar entre 3-5 Notes diarias. Más de eso parece que es contraproducente, según experimentos de otros autores con esta red social.

Otra de las conclusiones de Kike es, precisamente, la necesidad de experimentación. Además de la que puedas hacer tu, conviene leer los resultados de los experimentos de otros que hayan sido documentados, como intentamos hacer en este Diario. Por ejemplo:

En la siguiente edición del Diario, analizaremos las otras dos acciones de Kike:

Tercera acción: Interacción desmedida y genuina

Cuarta acción: monetización

El nuevo panel de estadísticas de Substack

Sobre ello queremos publicar más adelante, junto a los datos analizando más de 20 boletines en español durante los últimos meses.

Pero quisiera señalar ahora que, cuando se implantó, parecía que Substack había agarrado todas las métricas que algunos operadores de boletines habían estado siguiendo durante los últimos años y las había tirado por la ventana.

Con la actualización, les resultaba completamente imposible hacer un seguimiento del número diario de impresiones que recibía el contenido tanto en el correo electrónico como en la web.

Además, parecía que no había forma de hacer un seguimiento del número total de seguidores que tenemos: sólo nos mostraba los suscriptores de pago y los suscriptores gratuitos. No nos permitía conocer nuestro número de seguidores.

Afortunadamente, días más tarde, Substack -quizás ante las quejas de escritores que son leídos por Chris, el CEO y co-fundador de Substack- ha reintroducido la pestaña «tráfico» en la sección de estadísticas:

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK

Nota importante: Si además de incluir el link a tu artículo en la zona de comentarios, escribes algunas líneas de por qué el artículo es importante, o por qué nos va a gustar, lo incluiremos en el Diario, y es mucho más probable que consigáis más visitas y suscriptores. También puede ser un trozo del artículo que creas puede alimentar la curiosidad de los potenciales lectores. Es lo mismo que haces en Notas. Simplemente puedes hacer un “copy y paste”. Con la nueva sección, incluimos la reseña que tu escribas en comentarios. Si no acompañas tu link con algunas palabras, posiblemente será mucho menos atractivo para el lector visitar tu artículo.

Recuerda que tu artículo puede aparecer 3 veces en el Diario (con los beneficios de exposición a nuevos lectores y de SEO si pones tu subdirectorio):

En la zona de comentarios

Dentro del cuerpo del artículo, con link al artículo y a tu boletín, en la siguiente edición. Es como un mini “guest post”.

Como uno de los artículos más visitados, en la posterior edición.

Es decir, que normalmente tu artículo aparecería durante 3 ediciones seguidos en el Diario.

A FONDO y VARIOS

Aparte de artículos publicados esta semana, se han incluido otros de septiembre no publicados porque iniciamos la vuelta del período estival el 15 de este mes.

▶ Escritura sensorial 2: la vista (hay una primera parte más abajo)

Por amor al arte /

No vemos solo con los ojos: vemos con todo lo que somos. La memoria, las emociones y hasta los prejuicios se cuelan en nuestra manera de mirar. Por eso una misma escena nunca es idéntica para dos personas, ni siquiera para la misma persona en distintos días. Una plaza vacía puede ser un remanso de calma si la habitas con serenidad, o un desierto desolado si atraviesas una tarde de tristeza. …

▶ La Muerte del Trabajo Corporativo

Carreras /

La Muerte del Trabajo en la Empresa es el artículo más popular y exitoso de Alex, con centenares de restacks y suscriptores:

La semana pasada tomé un café con alguien que trabaja en una gran empresa de consultoría. Se pasó veinte minutos explicándome su función. No porque fuera compleja, sino porque intentaba convencerse de que existía. «Facilito la alineación de las partes interesadas en flujos de trabajo interfuncionales», me dijo. Luego se rió. “De verdad que ya no sé qué hago aquí”.

▶ ¿Se puede separar el arte del artista?

Lo que no digo en voz alta /

El arte nace de lo que el artista siente: dolor, miedo, alegría, traumas. Y esta es una pregunta que como amante del arte nunca me había hecho hasta ahora. Por eso se las traigo, para que la discutamos juntos. ¿Es posible separar el arte del artista? A veces me pregunto si de verdad puedo escuchar una canción sin pensar en la persona que la escribió. Si puedo mirar un cuadro, o perderme en …

▶ Sé Único

Ciencias Sociales /

Cristal de Murano, barbacoa y cultura de masas:. El cristal de Murano procede de una isla de Venecia, Italia. Se fabrica a mano mediante un proceso único en el mundo. He oído decir a la gente que ciertas obras de cristal sólo pueden crearse aquí y que no son repetibles por ninguna máquina ni siquiera por las manos de personas que viven en otro lugar. No soy ni mucho menos un experto …

▶ La Deuda de Comodidad: El Asesino Silencioso de las Empresas de Éxito | Cómo el Hambre Infinita de la IA nos está robando el Futuro

Chamberly /

Por qué tu mayor fortaleza es tu mayor vulnerabilidad: Por qué ir a lo seguro es ahora la estrategia más arriesgada en los negocios, y cómo romper el ciclo antes …

🤔 ¿Qué pasaría si todos los católicos vivieran como tú?

Cartas para curiosos 💌 /

Tengo que confesar algo que puede sonar controvertido: durante casi toda mi vida católica fui una "consumidora de fe" profesional. Asistía fielmente a misa cada domingo. "Escuchaba" la homilía. Recibía los sacramentos. Ponía algo en la colecta. Llegué a asistir a un par de grupos juveniles, Y luego... me iba a casa, hasta el próximo domingo. 🤷‍♀️ Pensaba que estaba haciendo …

🌱💭De escribir en público a encontrar la idea de tu libro (I)

Jardín Mental /

En esta serie te cuento todo lo necesario para pasar de no haber escrito nada a tener tu primer manuscrito listo para publicar. Nos centramos en la no ficción, pero hay montones de ideas válidas para otros formatos. Empezaremos por la clave que casi nadie tiene en cuenta cuando decide ser escritor …

📢 ¿Conoces la nueva ley europea sobre libertad de medios?

Periodismo Digital /

Un mes después de su entrada en vigor, la European Media Freedom Act (EMFA) plantea un nuevo marco de transparencia e independencia para los medios de comunicación. La norma, de aplicación directa en todos los Estados miembros, obliga a publicar la estructura de propiedad, detallar la financiación recibida —incluida la publicidad institucional— y proteger las decisiones editoriales frente a injerencias …

▶ Tu porfolio necesita un link, no un paper

The Learning Curve /

Cuando pensamos en un porfolio de proyectos en IA, solemos caer en la trampa del “moonshot”: voy a clonar ChatGPT, voy a montar el nuevo Copilot, voy a entrenar un modelo desde cero con 100 millones de parámetros… The Learning Curve is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber. Resultado: semanas de curro, facturas de GPU, …

▶ Verdades que hieren, verdades que curan

El rincón de Daledebil /

Quiero inaugurar una nueva serie de posts de "el Rincón de Daledebil” con un propósito sencillo: partir de fragmentos literarios —a veces de mis propias obras, otras de autores ajenos— para abrir aquí un espacio de reflexión compartida. La literatura, al fin y al cabo, no se agota en la página: suele ser un espejo en el que se reflejan preguntas universales, dilemas que nos tocan de cerca a todos …

▶ El espejo roto del antropocentrismo

Reflexiones de Chus Recio /

La última vez que caminé por un parque zoológico escuché ecos de una mirada torcida: “¡Mira, si tiene manos!”, dijo alguien frente a un primate que, en silencio, se recogía en un rincón. “¡Mira cómo camina, parece un borracho!”, añadió otro, entre carcajadas. Aquellas palabras, más que describir, reducían: transformaban la vida en caricatura. Lo que se abría ante los ojos no era un ser vivo, con …

▶ Celebramos la muerte de Charlie Kirk porque somos animales culturales (y carenciales)

Sapienciología /

A ojo de buen cubero, estimo que aproximadamente el 50 % de las ideas que dejo caer en esta vuestra newsletter , Sapienciología , podría acarrearme que alguien en un campus universitario me descerrajara un tiro en el cuello y que, acto seguido, estudiantes, periodistas y gentes de la cultura lo celebraran en redes como si fuera una ejecución sumarísima en nombre de su cacareada superioridad moral …

🐨 37-T3: Resolviendo problemas al vuelo y el imperio independiente de Giorgio Armani

Esto me interesa /

Su nueva entrega.

▶ ¿Cuántas palabras debe tener un post para posicionar en Google?

Solo sé escribir /

No me gusta ir de compras. Desde que tengo uso de razón jamás me ha gustado ir de tienda en tienda buscando algo o caminar arriba y abajo por un centro comercial. Sin embargo, el otro día descubrí una zapatería increíble en mi ciudad. No por los precios. Ni por …

📜 Cómo escalar las Ventas dirigidas por Fundadores sin quemarte

VC, Startups y Mercados /

Construye un sistema de ventas probado con Clarify. Aquí exploramos cómo piensan los grandes inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores y las estrategias que dan forma a las empresas del mañana. La paradoja de las ventas dirigidas por los fundadores Hace unos meses, empecé a prestar más atención a algo que siempre …

🎬 Netflix: Mejorar Conversiones

Audiencias /

¡Pruébalo todo! Repasé el período 2019-2023 en la vida de Netflix para conocer los experimentos que llevaron a cabo para mejorar las conversiones. Las ideas que aquí se presentan son igualmente valiosas y vale la pena experimentar con ellas, tanto para una empresa que busca adquirir sus 1000 usuarios iniciales como para una enorme corporación multimillonaria.

📚 Tu plan exprés para aprender cualquier cosa en menos tiempo

Tu Coach personal /

Vivimos en una época en la que aprender rápido no es un lujo, es una ventaja competitiva. Pero la mayoría seguimos atrapados en el modelo de siempre: cursos interminables, teoría sin práctica, posponer lo importante. El autor Scott Young nos propone algo radicalmente distinto en su libro Ultralearning … Aprender agresivamente, con foco y proyectos reales, …

▶ El arte de la biblioteca

El Otro Día con Lucas /

Si mi casa se estuviera prendiendo fuego como podría ocurrir en estos días tórridos; y solo pudiera salvar una cosa, primero llamaría a los bomberos, el seguro, un abogado y correría en círculos hasta el cansancio, preguntándome en medio del llanto porqué nunca se me ocurrió comprar un matafuegos. En definitiva, haría todo lo posible por salvar mi casa, pero de ser un ejercicio fútil, iría por mi …

▶ Un hogar, dos despidos

Experimentando /

Aquí hay textos que, por separado, se sostienen por sí mismos pero que, en conjunto y a vista de pájaro, oscilan sobre la evolución de la IDENTIDAD y buscan el PENSAMIENTO CRÍTICO. Lo de que hable tanto de la IA es la consecuencia natural de preguntarme quiénes somos cuando la máquina piensa por nosotros.

▶ ¿Quieres cambiar de vida? Hablemos de la Teoría de los Puentes

Sapientia /

¿Cuántas veces habremos dicho algo como “lo dejaría todo y me iría a vivir al campo” ? Y nos quedamos tan anchos. Sin ir más lejos, este par de semanas en que se me ha atragantado septiembre , mi cabeza ha fantaseado con esas ideas vagas de otras vidas que nunca se viven. Es a sabiendas de que nunca ocurrirán que me permito hacer como que las anhelo, dejando de lado que no aguantaría ni tres días …

▶ De SEO a GEO: cómo el periodismo debe adaptarse al algoritmo conversacional

Periodismo Digital /

“Lo que para ti ha sido un terremoto repentino, para muchos otros medios —grandes, medianos, independientes o alternativos— constituye un seísmo permanente”, replicaba hace unos días Ángel L. Fernández , editor de Jot Down , a Pedro J. Ramírez , director de El Español . No, la culpa no es de #PerroSanxe sino de la IA y las “oligarquías tecnológicas”, como subrayaba Fernández. Y aquí te explico …

🌱💭Cómo las empresas crean productos que te enganchan y moldean tus hábitos

Jardín Mental /

“El 79% de las personas revisan su teléfono en los 15 primeros minutos tras despertarse cada día”..

▶ Las siete maravillas del mundo antiguo

Mapas Milhaud /

Me han fascinado desde pequeño.

🎯“Duermo bien por la noche sabiendo que Google no puede quitarme el 50% de mi tráfico e ingresos de la noche a la mañana en una actualización del algoritmo”

Dineros /

Sobre la importancia de saber, con un boletín, que Google no puede quitarnos el 50% del tráfico e ingresos de la noche a la mañana en una actualización del algoritmo. Una entrevista a un operador de newsletters de éxito.

▶ La literatura entre etiquetas

El rincón de Daledebil /

Hace unas semanas escribía sobre cómo, al parecer, leer volvía a estar de moda. Sí, como lo oyen: leer, esa actividad vintage que parecía destinada a extinguirse, ahora resulta que cotiza al alza. El fenómeno se sostiene sobre dos pilares: por un lado, el creciente entusiasmo lector de las generaciones más jóvenes; por otro, la ya sostenida inclinación femenina hacia la literatura …

▶ Cómo se adaptan los Restaurantes al Auge de los Supresores del Apetito

Estilo /

Ante la popularidad de los medicamentos supresores del apetito, como Ozempic, algunos restaurantes están adaptando sus menús. Ahora ofrecen raciones reducidas, mini-comidas y cócteles para satisfacer las necesidades de sus clientes, cuyo apetito se ve reducido por estos tratamientos. Después del trabajo o durante el fin de semana, grupos de amigos se reúnen en las mesas de los cuatro restaurantes …

▶ No hay autor ni héroe: solo entrelazamiento

Sapienciología /

Imagina una aldea remota, siglos atrás, sin leyes escritas, sin tribunales ni policía. Una comunidad pequeña donde nadie manda realmente, pero todos saben lo que se espera de ellos. No hay Estado, no hay constitución. Sin embargo, si alguien roba, lo paga. Si alguien miente, lo arrastra la desconfianza. Y si alguien actúa con generosidad, gana prestigio. ¿Quién pone las reglas entonces? …

📊 ¿Está ChatGPT recortando la Cuota de Mercado de Google?

Audiencias /

La adopción de ChatGPT no reduce el uso de Google: los datos de Semrush muestran que el pastel se está expandiendo.

📜 ¿Deberías contratar a un Ingeniero de IA? Los sorprendentes Resultados de Linktree | Plantillas de Documentos Legales para Startups

VC, Startups y Mercados /

Además: ¿Qué hace que ganen las Ideas de micro-SaaS de 1 millón de dólares? El marco de crecimiento Racecar & Un marco validador de ideas en 3 pasos para pagar o pasar. Aquí exploramos cómo piensan los principales inversores, cómo construyen los verdaderos fundadores sus empresas.

▶ Ganar Nuevos Clientes sin perder los Existentes es Posible

Emprender /

En respuesta a la intensa presión para crecer, muchas empresas buscan nuevos tipos de clientes. Una base de clientes más amplia parece que siempre debería ser buena para el negocio: Más compradores significan más ingresos y mayor cuota de mercado. The North Face siguió este camino hacia el crecimiento en la década de 2010, por ejemplo, cuando se inclinó fuertemente por la ropa de calle para atrapar ..

▶ Anthropic llega a un Acuerdo en una famosa demanda colectiva por derechos de autor de IA presentada por Autores americanos

Derecho Empresarial /

Anthropic llega a un Acuerdo en una famosa demanda por derechos de autor de IA presentada por Autores de Libros de EEUU: Anthropic se enfrentaba a la posibilidad de recibir una sanción de más de un billón de dólares por …

▶ 90 segundos para vencer la ansiedad

Cartas para curiosos 💌 /

¿Te ha pasado que llegas al final del día sintiéndote como si hubieras corrido una maratón... pero sin haber llegado a ningún lado? Checaste mil cosas de tu lista. Respondiste cien mensajes. Te mantuviste "productivo". Pero cuando llega la noche, hay un vacío extraño. Como si vivieras en una rueda de hámster espiritual, girando y girando sin avanzar hacia lo que realmente importa …

▶ Jacobo VI de Escocia y la semántica en Google

Solo sé escribir /

En mis tiempos de universidad, hace ya veinte años, los exámenes consistían en recibir un puñado de folios y escribir sobre el tema propuesto por el profesor durante dos horas. Como te saliera. Desde el enfoque que quisieras. Con la estructura que mejor te pareciera. Si no te lo sabías, daba pie a enrollarte y dar vueltas para que pareciera que sabías de lo que hablabas, pero pocas veces colaba.

▶ Escritura sensorial 1: la vista

Por amor al arte /

Con ver pasa como con respirar. Lo damos tan por hecho, en personas sin discapacidad, que no nos damos cuenta de todo lo que nos aporta. Abrimos los ojos tantas veces al día que se nos ha olvidado el milagro que hay en ese gesto tan simple. Abrimos y cerramos párpados con la prisa de lo urgente: distinguimos semáforos, repasamos pantallas, comprobamos relojes, reconocemos rostros de pasada.

▶ Cómo usar el Model Context Protocol (MCP) con Python: guía paso a paso

The Learning Curve /

Seguro que ya has jugado con modelos de lenguaje tipo ChatGPT, Claude o Gemini. Son geniales para conversar, pero todos comparten una limitación enorme: no pueden hacer nada en el mundo real por sí solos. No pueden conectarse a tu base de datos, llamar a una API o ejecutar un cálculo externo… a menos que los conectemos.

▶ El orgullo de ser un mendrugo

El rincón de Daledebil /

Hace unas semanas hablaba aquí del concepto de “lo políticamente correcto”. Ese ente esquivo, vilipendiado durante décadas, que sin embargo, quizás, contenía una utilidad: poner un filtro mínimo de vergüenza pública. Hoy ese dique ya no cumple función alguna: ha dejado de ser muro para convertirse en pasarela, y por él desfilan, impunes, comportamientos y actitudes que hace nada habrían generado …

🌱💭El mito de los 21 días para cambiar de hábitos

Jardín Mental /

Los propósitos de Año Nuevo son un ritual tan antiguo como engañoso. Cada diciembre, millones de personas encienden esa chispa de entusiasmo: este será el año en que cambien de verdad. Comer más sano. Ahorrar dinero. Hacer ejercicio. Aprender un idioma. Convertirse, de golpe, en una versión mejorada de sí mismos. Y sin embargo, la realidad es otra. Una encuesta de Forbes …

🏓 36-T3: Cuidado con Alibaba y la mala costumbre de ver vídeos a 2x

Esto me interesa /

Se cumplen 3 años del fallecimiento de la reina Isabel II del Reino Unido (08/09/2022) …

📜 El Modelo de Previsión que toda Startup tiene que tener (con plantilla) | Verdades sorprendentes que 1.500 Fundadores compartieron sobre construir en 2025

VC, Startups y Mercados /

Además: El 1% de las startups de IA están reescribiendo las matemáticas del emprendimiento.

🌳🍋 3 ingredientes clave para crear tu cartera digital

El Limonero /

¿Sabes cuántas ventas generó mi primer producto digital? 78$. No en la semana del lanzamiento o en el primer mes, no. En toda su existencia. Después de meses de esfuerzo, llegué al día del lanzamiento con mi mejor gala y llena de ilusión para subirme al …

📰 Techcrunch

Audiencias /

¿Cuál fue el camino de Techcrunch hacia los 100.000 lectores? Aquí diseccionamos los primeros capítulos de TechCrunch, el libro de jugadas que utilizaron para hacer crecer un blog personal hasta convertirlo en un monstruo mediático.

🚀POR SUS AUTORES

Aquí las reseñas las ofrecen quienes más conocen los artículos que han escrito: Sus propios autores. Por ahora, sólo pedimos que otro autor haya “restackeado” el artículo.

🗂 Aquí es donde Protect the Dolls se diferencia completamente del activismo vacío al que estamos acostumbrados: $70,000 dólares recaudados para Trans Lifeline.

Lo que comenzó como un “pequeño” fundraiser para Trans Lifeline, según palabras del propio Connor, se convirtió en algo mucho más grande. Las camisetas se vendieron por £75 (aproximadamente $99 USD) desde el 26 de febrero de 2025 a las 5pm GMT, con el 30% del precio cubriendo costos de materiales, producción y envío, y el resto yendo directamente a Trans Lifeline.

Es la diferencia entre “awareness” y acción real. Entre likes y dinero que cambia vidas.

🗂 “Es que se mudaron a un lugar salvaje. El destino del perro Tines lo demuestra”, dijo un amigo. Nuestra respuesta: “No. Solo vivimos en un lugar natural”.

🗂 Tal vez les interese este post que publiqué durante el fin de semana.

¿Sabían que usar IA puede costar más dependiendo del idioma en que le hables? Imagina pagar 30% más sólo por hablarle en español. Y hay idiomas, como el tailandés, donde puede llegar a ser 300% más caro.

Aquí explico por qué pasa esto.

🗂 ¿Buscar la felicidad nos hace infelices?

Nueva entrega de Verdades Incómodas… La Felicidad. Instrucciones de uso

🗂 Las ciudades mayas no fueron ruinas perdidas en la selva, sino modelos de sostenibilidad y adaptación.

Un urbanismo que no solo miraba al presente, sino al futuro de toda la comunidad.

¿Y si ahí estuviera la lección que necesitamos hoy?

🗂 ¿Cuántas veces has dicho 'no tengo tiempo' esta semana? Yo solía decirlo unas 47 veces al día hasta que me di cuenta de una verdad incómoda: no es que no tengamos tiempo, es que no queremos admitir nuestras verdaderas prioridades.

En este artículo desmonto la mentira más cómoda del siglo XXI y comparto cómo la IA me ayudó a ver dónde se me iba REALMENTE el tiempo (spoiler: no era donde yo creía).

Si estás harta de sentirte como un hámster en una rueda que no para, este artículo te va a remover un poco las tripas. Pero de la forma buena.

Eso es todo, por los autores, en esta edición.

👓Importante: Por favor, no pongas, en la zona de comentarios, links tipo https://xxxx.substack.com/publish/posts/detail/. No sólo no es bueno para vuestro SEO, sino que el sistema de Substack no lo convierte y ni tan siquiera se adivina de qué va (“publish/posts/detail” en vez de “como-disfrutar-mas”). Si no es posible, incluye el link a un restack comentado de tu artículo que haya hecho otra persona o, en su defecto, tu mismo.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK 🎧

▶ Ep. 2: Sobre el miedo a equivocarse

Lo que no digo en voz alta /

El tema de hoy: el miedo a equivocarse. ¿Cuántas veces te paralizó? ¿Cuántas veces no intentaste algo por miedo a que saliera mal? Me encantaría leerte en comentarios. Espero que les encante.

🌳🍋 Substack para Autores: Crea tu comunidad, tu marca, y vende más libros [Grabación 29 min]

El Limonero /

El tema de septiembre en El Limonero es cómo construir tu marca como autor/a y mi objetivo es compartir estrategias para ayudar a autores (presentes y futuros) a crear un nombre, cultivar su comunidad y vender más libros. Si todavía no has publicado un libro pero es una idea que te tienta, te animo a que veas este vídeo para evitar los errores que yo cometí. En los últimos dos años, he publicado …

👁️Por si te lo perdiste

Algunas de las últimas ediciones del Diario en esta publicación

