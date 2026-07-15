Diario de Substack

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Discusión sobre este post

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Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
6d

He leído en Substack que es mejor hacer copia de todo porque Claude puede borrarte algunos archivos. ¿Hasta qué punto eso es cierto?

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2 respuestas
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Germán Martínez
6d

Gracias por publicar mi post sobre Claude ❤️

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1 respuesta de Roberto
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Por supuesto, sigue adelante.

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