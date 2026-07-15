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🏛 1. LAS GRANDES HISTORIAS

📌 No solo suerte: Cuando te Expulsan del Colegio por no Pagar y Acabas Ganando 8 Mundiales

Rafa Sarandeses dice: “No se dan premios por predecir la lluvia. Se dan premios por construir el arca.” — Don Beck

📌 Medicina para ti: “Así organizo TODO lo que aprendo (sin olvidarlo jamás)”. “Un sistema simple para recordar lo que estudias, conectar ideas y no empezar de cero cada vez.”

Dr. Luis González dice: ¡Que post más útil!. Es facilísimo tener un abarullamiento mental sobre todo si se tiene interés en muchas cosas. Y es muy cierto que muchos quizás puedan estructurar su cerebro de modo que todo esté en su sitio y relacionado, pero los que somos normalitos…necesitamos una ayuda externa. Así que te voy a hacer caso y voy a ponerme a ello. Espero que en 2026 pueda activar un segundo cerebro digital que sirva de ayuda. Además (he venido a hablar de mi libro) este tipo de procedimientos de estructuración mental son fundamentales para un envejecimiento cerebral saludable. Es como una gimnasia cerebral ordenada que hace que sigas estableciendo sinapsis a buen ritmo. - “A día de hoy es muy fácil tener ese desorden mental, en el que quizás las cosas importantes se pierden en tu cabeza, muchos factores contribuyen a ello, sobre todo el estrés , por eso te invito a que lo pruebes, que intentes darte esa tranquilidad mental y estructurada. Recuerda que el Second Brain no debe ser motivo de agobio, debe ser motivo de liberación, organización y tranquilidad.”

📌 Alejandro Mintz: Declarar contra tu mejor amigo. Lo más difícil no fue declarar. Fue entender de qué fui parte.

“El pacto entre varones no es ignorancia. No es que no saben. Los que se quedaron sabían igual que los que nos fuimos. La diferencia no fue la información: fue la elección. Unos elegimos creer y escuchar a la niña. Otros eligieron el mandato —el familiar, el de los machos, el de bancar al varón pase lo que pase—. Y eso prueba que el pacto siempre fue eso: una decisión. Nunca un descuido. Cada uno de los que se quedó pudo elegir, como elegimos nosotros, y eligió el silencio y la complicidad.”

📌 Si piensas, la cagas: Una autora publica 200 novelas con IA en un año, factura seis cifras y lo cuenta abiertamente. Y nadie la cancela.. El caso Nazir está generando mucho debate. Al negocio de Coral Hart no le importa el debate.

SeñoraB dice: Esto. Y hacernos a la idea: «el producto eres tú”» - “Lo que la máquina no puede replicar a coste cero es lo que pasa fuera del libro. La web inmersiva diseñada durante meses con sus propias decisiones narrativas, gamificación, sonido y video. La zona privada accesible solo con un código que se entrega con el libro físico. Los videos grabados en localizaciones reales con la cara y la voz del autor. La castaña de madera que llega por correo al primer centenar de lectores. La biografía verificable. La comunidad cerrada de los que ya tienen la obra.”

📌La mirada de Eleonora y Yasmin Bernuz | Historiadora: ¿Qué significaba ser mujer en la Antigüedad grecorromana?. Un viaje a través de la propaganda, el arte y los espacios prohibidos de la feminidad grecorromana

“las imágenes idealizadas muchas veces dicen más sobre los deseos inconscientes de una sociedad que sobre la realidad de las mujeres que vivieron en ella y la perfección estética puede convertirse en una forma de control simbólico, cuanto más perfecto es el ideal, más difícil resulta escapar de él. Lo femenino fue exaltado visualmente precisamente porque cumplía una función dentro del orden social.”

📌 Iván Leal: ⨕ Superfluor 69. Verano geométrico. Huyendo de la asíntota de la perfección.

Iván Leal dice: No merece. - “el perfeccionismo es como una asíntota a la que se aproximan nuestras esperanzas de control. Una línea engañosa hacia la que uno avanza y nunca toca. Te puedes acercar mucho, muchísimo, tanto que vislumbras el espejismo de la perfección y dedicas horas, energía, carácter. Tanto, como para invertir el alma en una promesa que no se cumplirá nunca. Ya casi. Ya casi. Y en ese “ya casi” se nos va una cantidad indecente de vida y de verano. No merece.”

📌 La traumatóloga geek: Nueve de cada diez tenemos este virus. Y prevenirlo, protege tu memoria. Una vacuna corriente, en tu ambulatorio, y los datos de medio mundo apuntan a lo mismo

Mariana Azpurua dice: Este artículo es sumamente importante para quien desea vivir con la mente clara todo lo que pueda. - “Le pasa a uno de cada tres mayores de 60 que cogen una culebrilla. Pasados los 80, si te toca, la probabilidad de dolor crónico es de una de cada dos. Y aun así, el dolor no es lo peor que puede hacer este virus.”

📌 Elisa eme: Un cuerpo. Sobre todo lo que ocurre en un cuerpo, que es mío

.“Tiene sed, y no solo de agua. Me pide usar mis piernas, moverme a otros lugares para calmar su sed de salitre, de aguas de ríos, de caminos de tierra mojada.”

📌 Erika Bueno: La geografía de la empatía. ¿Qué condiciones debe cumplir el sufrimiento para que decidamos prestarle atención?

Erika Bueno dice: 🇻🇪🥹 - “Un terremoto no admite las mismas discusiones. No hay una ideología que defender entre los escombros. No hay un argumento brillante que publicar mientras alguien busca a su familia. De pronto, el país deja de ser un símbolo y vuelve a ser lo que siempre fue: millones de personas con una vida interrumpida de golpe.”

📌 MOL: Cuántas veces se muere un padre.. Las muchas muertes de un ser querido.

Quiqueyaesta dice: Echar de menos cosas que nunca pasarán - “Yo no tuve tiempo de hacer nada tan simbólico, antes de poder rebelarme contra él con la tranquilidad de quien todavía lo tiene sentado al otro lado de la mesa, murió también la posibilidad de pelearme con él de adulta, de llevarle la contraria, de decepcionarle un poco, de descubrir que era humano y quererle igual.”

📌 Eva Guijarro: Entre hojas #5. A vueltas con la autoficción. Reflexiones a partir de la lectura de “El jardinero y la muerte”, de Gueorgui Gospodínov

“Escribir autoficción íntima requiere aplicar una operación formal y estética sobre el recuerdo, porque la vida en bruto no es literatura, igual que un pedrusco no es una gema. Gran parte de la producción actual confunde la literatura con el desahogo terapéutico, el diario íntimo o el hilo de Twitter ampliado. Al eliminar la imaginación y la cocina del estilo, la experiencia se queda en el mero dato biográfico.”

📌 Rocío García Vijande: Comerás flores y lo venderás por Vinted. «yo ya lo tenía antes de que se hiciera viral»

“Comerás flores pasó de estar seis meses cogiendo polvo en mi habitación a convertirse en una cosa que se encarecía con el paso del tiempo. Y no solo económicamente, también simbólicamente. Se encarece tenerlo, llevarlo a una cafetería, reconocer la portada, decir que lo has leído, decir que no lo piensas leer, decir que lo leíste antes, decir que no entiendes tanto boom, decir que sí, que a ti también te gustó. No sé si esto dice algo del libro, de Vinted, de mí o de todos nosotros, pero me parece bastante curioso. Y tú, ¿Lo has leído o solo has leído a gente que lo ha leído.”

📌 Rutenca: Lo que el estrés político le hace a tu cabeza. La neurociencia detrás del malestar, explicada sin tecnicismos

“La falta de redes de apoyo social es uno de los mayores factores de riesgo para la salud. Y ya hemos visto que el aislamiento y la soledad es uno de los mayores factores de riesgo para la democracia.”

📌 Natalia Papiol: ¿Llevas demasiado tiempo sin escribirle a la persona que te contratará?

“En una red personal, cuando dejas de estar presente durante demasiado tiempo, las cosas se enfrían. Despacio. Primero dejas de estar en la cabeza de alguien cuando aparece un problema que podrías resolver. Luego dejan de mencionarte. Luego el contexto de en qué estás exactamente se vuelve difuso. Y cuando alguien te recuerda, no sabe muy bien cómo presentarte porque ya no está seguro de qué haces ahora.”

📌 Maïder Tomasena: Lo que aprendiste a hacer bien ya lo hace cualquiera. Cada generación recibe la misma promesa: aprende esto y serás irreemplazable. Y cada generación llega tarde.

“Lo que de verdad te separa rara vez se aprende. Ya lo traías, y con suerte no te lo quitaron por el camino.”

📌 Luis Miguel Jaraba: El alineamiento de las identidades sociales (social-based sorting): ¿por qué ser una persona religiosa me lleva a creer que el pobre es pobre porque quiere?

“Abelardo está tratando de incorporar la identidad colombiana, y el amor hacia la patria, como elementos identitarios exclusivos de la derecha política, una persona de izquierdas no puede ser patriota. Ese es el quid de la cuestión cuando se crítica su apropiación de la camiseta de la selección Colombia.”

2. LOS ARTÍCULOS EN SUBSTACK 📰

Notas importantes, aquí.

2.1. Selección de posts en Substack

📌 Maïder Tomasena: Antes envidiábamos al cliente grande. Ahora, al que se larga.. Sobre la emoción profesional que casi nadie nombra todavía, y por qué les pasa sobre todo a los que van bien.

“Llevamos veinte años aprendiendo a escalar. A producir más, a vender mejor, a hacernos ver. Para que el negocio funcione sin ti hay cursos a patadas. Para lo otro, ninguno. Cómo se aguanta no producir. Cómo paras un mes sin desaparecer del todo. Quién eres el lunes que no entregas nada. Eso no lo enseña nadie. Y mira que miro.”

📌 Juan Pablo Huizi Clavier: Déjame dormir tranquilo. Charly García había escrito algo que quizá todavía no sabía que sabía.

“Importa menos saber si Charly García compuso la canción a los doce años sin prever lo que vendría después. Lo importante es que la imagen sobrevivió. Veintiséis años más tarde, cuando su cuerpo ya parecía haber pasado por aquello que la canción anunciaba sin saberlo, García la regrabó.”

📌 Pol Jordi: La muerte de Tinder es inminente. Hacer swipe ya no sirve para nada

“El problema es que si no hacemos por construir la relación, por hacer que las cosas encajen, por saber adaptarnos a algunos desperfectos de la otra persona, jamás sabremos estar con una pareja a largo plazo.”

📌 Sofi Rogger: 001: Sobre Dua Lipa, Rosalía y las formas de ser cool.

Energía Potencial dice: Creo que muchos estamos hambrientos de lo auténtico, de lo original. Estamos cansados de los filtros, de lucir perfectos. Lo más cool sería mostrar todo lo que somos, todo lo imperfecto. Eso es más humano. - “En una época donde todos editan, filtran y ajustan para ser percibidos como “válidos”, elegir la autenticidad es profundamente disruptivo. Lo humano vuelve a ser deseable porque estamos exhaustos de lo perfecto, de lo vacío.”

📌 Gala Castro: Buy Now, Cry Later. Financiando el colapso en cuatro cómodas cuotas al 0%

EssandraBlog dice: No conocía este concepto, pero tiene pinta que él sí a mí. - “Hace unas semanas escribí sobre el Doomspending, que es el hábito realizar compras impulsivas como mecanismo para lidiar con la ansiedad o el pesimismo sobre el futuro económico y mundial.”

📌 Mané Gallo: El ‘vibe coding’ era solo el principio. Bienvenido al Nivel 2.. Andrej Karpathy te enseña a saltar de nivel en 5 minutos, sin código. Lo llama ‘agentic engineering’: la clase que no te puedes saltar.

Mané Gallo dice: No es exageración. Es lo que pasa cuando dejas de pedirle cosas a la IA y empiezas a dirigirla. La diferencia son 4 movimientos. Haz click: “Con la IA bien dirigida, una sola persona monta lo que antes pedía un equipo entero.”

📌 Manu LF: Anatomía de un acosador. «¿No creéis que ya es hora de darle la vuelta y de empezar a llamar a las cosas por su nombre?»

Van dice: Lo nuevo de Manu LF nos va a ser familiar… - “Evidentemente, nunca se presentan como lo que son, sino que más bien lo hacen como personas “de carácter”, “gente que dice las cosas a la cara” o “individuos muy exigentes”. Generalmente, al poco de conocerlos, es sencillo detectarlos porque siempre encuentran una palabra elegante para esconder sus miserias.”

📌 Raúl G. Rico: Monetizar tus hobbies. Y el mundo en decadencia

“Crecimos estudiando la Segunda Guerra Mundial y preguntándonos cómo fue posible, cómo nadie lo vio a tiempo, por qué no se frenó antes. Y, sin embargo, ahora vemos crecer a los monstruos delante de nosotros, con impotencia pero también con comodidas desde nuestra casa, y seguimos sin reaccionar. Sin parar el mundo, sin huelgas generales masivas y sin quemarlo todo. Que desesperación.”

📌 Manuela Correa Poveda: El problema no era la changua. Crónica de un exceso colombiano

Naza dice: Manuela hace un retrato sobre el torcidito y el indiscreto encanto del patrón. Confieso que no había escuchado el término pero lo pillé en la primera leída. Me fascinan las leyes y los códigos implícitos del poder que rara vez se cuelan en la página roja. Aquí, un texto-bisturí. - “Lo más fascinante aquí, en el peor sentido posible, es que hay personas que podrían no distinguir a Kant de un cantante de despecho, pero buena suerte intentando encontrar a alguien que no identifique en menos de siete segundos la diferencia entre un empresario legítimo, un gomelo, un traqueto clásico y un señor con “ganado” cuya prosperidad exige demasiadas comillas.”

📌 Raúl G. Rico: Jódete, no necesitamos las humanidades. Entre el Mundial, Rosalía y GTA VI, no hay tiempo para Tucídides.

“La memoria siempre compite en desventaja contra La Roja en un Mundial, el último disco de Rosalía o el lanzamiento de GTA VI. Y aun con todo, la memoria permanece.”

📌 Antonio J. Rodríguez: Solla Sobral, Uclés y Jiménez Serrano: ¿campanas de fin de época… o todo lo contrario?. Y además: Cierre FLM. Astiberri. Premio Lumen. Andana. Villoro y el Mundial. Borges. Alice Kellen. Women’s prize. 75 años del Planeta. Becas Finestres. Recomendaciones de FT. + Verdú. Book-cations…

“2019 hasta ahora, la literatura se ha vuelto a enterrar en El Fondo, hasta el punto de que toda la promoción que hacen autores de novela en prensa es en-tanto-que-pensadores (spoiler: escribir ficción no garantiza pensar con originalidad, y no es improbable que un buen novelista sea un pésimo intelectual): ¿qué piensas de la crisis de la vivienda?, ¿y de las personas narcisistas? ¿Crees que el capitalismo es malo? ¿O MUY malo? Etcétera. Es previsible que, tarde o temprano, esta tendencia vaya a achicharrarse, como todas las demás, y el mercado/ la comunidad lectora/ lo que sea haga una vuelta en U, en dirección a la diagonal contraria.”

📌 Elisa eme: Estoy cansada de fingir que me gusta mi trabajo. Sobre el cansancio de una vida laboral que no se aliena a lo que esperas de ella

“Mi primer pensamiento es que quizá no tenga suficientes ganas de vivir. Estoy desmotivada y por eso me cuesta tanto ser una persona normal, funcional incluso. Luego desayuno y se me pasa.”

📌 Marina Uclés: Confundimos acumular libros con construir conocimiento. Leemos más que nunca. Y pensamos menos que nunca.

Demelza MB dice: Esto es maravilloso, es entender de qué trata leer, pero también de qué trata escribir. Me encanta. - “Una novela no da información, pero otorga algo más difícil de conseguir: una experiencia. Te instala, durante un tiempo lo suficientemente largo, en una conciencia que no es la tuya. Te obliga a habitar el mundo desde alguien que piensa, sufre y ama distinto. Te entrena en la única capacidad que ningún algoritmo puede replicar todavía: entender lo que no has vivido.”

📌 Pilar N. Colorado: El arte de la quietud en un mundo agitado. Libros para el verano 2

Pilar N. Colorado dice: El arte de la quietud… - “La calma suele entenderse como la ausencia de ruido, cuando en realidad es una forma de mirar, sean cuáles sean las circunstancias externas.”

📌 Edu Rodríguez: Culocapitalismo: Substack como ejemplo de sistema endógeno. O cómo todo el valor, también el económico y el artístico, se crea en bucles circulares

Gustavo Donoso dice: Lo mejor que he leído en miles de años… - “La dimensión social del mundo, que debía de haber estado siempre presente en alguna medida, adquirió volumen y complejidad con la llegada de la adolescencia. Antes de ésta, la población infantil de mi pueblo se había dividido en unos cuantos grupos sencillos, mayormente determinados por sus escuelas o sus géneros: las niñas del colegio de monjas, los niños y niñas del liceo francés o de la escuela pública o de la ikastola. Pero tan pronto como todos ellos dejaron de ser simples personas para convertirse además en objetos de deseo, es decir, en detentadores de un valor intrínseco que podían otorgar o negar a los demás, surgieron nuevas redes que se estructuraban en grupos y subgrupos con diferencias jerárquicas cambiantes y en las que todos ocupábamos un lugar determinado. Ahora sí importaba quién le tocaba el culo a quién, porque los culos no eran ya una parte ridícula e inútil de nuestra anatomía, sino un bien limitado, de calidad variable, que aportaba valor a su poseedor y también, por contagio, al de la …”

📌 Rais Busom: El mapa que los editores no publican: géneros y subgéneros literarios en EEUU y España. Una clasificación completa de romantasy, cozy crime y los subgéneros que mueven el mercado — y dónde están tus oportunidades reales como escritor

Johan Paz dice: Me temo (porque los géneros incluidos me interesan poco como escritor y como lector) que el análisis es la realidad.

📌 Rais Busom: Los detectores de IA han muerto. La guerra ahora es por los derechos de autor.. De los tres tipos de escritor: aumentado, tradicional o automático, solo uno tiene futuro...

Visión y Visión Crítica dice: Interesantísima la postura del autor. Entiendo que hay más de un punto de vista desde la perspectiva de la creatividad. La creatividad, la asumo a partir de un producto diferente al artículo periodístico o de investigación; y la sitúo en el terreno de la narrativa, una novela, el cuento o la poesía. Por mi parte utilizo en varios sentidos la IA y lo presento en mi página y en las notas con toda naturalidad. He decidido incorporar, en el PS, la pertinente aclaración.

📌 Daniel Arjona: La hora más oscura de la inteligencia artificial. Los dos modelos de IA estadounidenses más avanzados están suspendidos por el gobierno mientras los chinos se acercan

“un pelotón de IAs chinas de pesos abiertos (que teóricamente uno podría instalarse en su equipo local) se acerca a la caza. Y ya muchas empresas empiezan a plantearse saltar de los carísimos quemadores de tokens californianos a los mucho más asequibles pequineses.”

📌 Noelia V.G: Mi yo cabrón me habla fatal.. Sí, toca un post de psicología un poco más naif.

Emilia Ortiz - EmilyOz dice: Todos tenemos esa voz. La que dice “esto no sirve”, “los otros lo hacen mejor”, “¿por qué a mí me cuesta tanto?” No es solo psicológica. Es bioquímica. Cada vez que esa voz se activa, el cuerpo responde: cortisol, alerta, contracción. Y en cerebros neurodivergentes, donde el sistema dopaminérgico ya parte con menos reserva, ese ciclo no es un mal momento —es un drenaje sostenido. Exigencia. Incumplimiento. Castigo. Comparación. Vuelta a empezar. Cada vuelta cuesta dopamina que no tienes de sobra. He visto dos salidas falsas: el colapso (”estoy roto, no puedo”) y la euforia compensatoria (”soy diferente, soy líder, soy especial”). Las dos son respuestas dopaminérgicas. Las dos evitan lo mismo: mirar el fustigador de frente. Observar esa voz no es un ejercicio de autoconocimiento bonito. Es urgente. Mientras corre en segundo plano, te está costando la energía que necesitas para todo lo demás.

📌 El algoritmo de la arpía: Pasatiempos para Arpías al borde de un ataque de ‘scroll’: Tu kit de supervivencia playera 🧩🌊. Cuaderno de vacaciones para Arpías estresadas: Desintoxicación digital en tu hamaca.

Luis Enrique Vilches dice: Practiquemos el JOMO, siempre. - “La palabra que me obsesiona para este contenido es “JOMO” (Joy of Missing Out), o lo que es lo mismo: el placer absoluto de perderse las cosas y que te importe tres pimientos lo que pasa en internet. Practiquemos el JOMO salvaje este verano.”

📌 Irene Román: 31. Abrir la jaula de cristal. Jaula: Caja o armazón de paredes enrejadas para encerrar animales. Cárcel. Prisión.

Bea S. Faci dice: Confieso que me he sentido culpable por descansar demasiadas veces. Nos autoexpotamos y nos desconectamos de nosotros mismos. El texto de Irene es esclarecedor. - “Es entonces cuando podemos caer en la tentación de autoexplotarnos, como sugiere Byung-Chul Han, de cambiar un jefe por otro, que en este caso eres tú mismo. De repente, te conviertes en el responsable único de tu éxito o de tu fracaso. Y con esta gigantesca y, en parte, monstruosa idea, el tiempo libre comienza a convertirse en “tiempo útil” que podemos utilizar para impulsar unos centímetros más nuestro sueño. Empezamos a sentirnos culpables por descansar, por no ser lo suficientemente productivos, y dejamos de darnos permiso para no hacer, para cultivar momentos de pausa y de desconexión real.”

📌 Araceli Mateos Ghosh: La predicción. Zona de decisión III.

Edu Rodríguez dice: Araceli Mateos Ghosh plantea esta semana otro puzle abierto y de actualidad, entre moral y filosófico, y te invita a aportar tu “solución” en los comentarios.

📌 EssandraBlog: OnlyFans, el nuevo sueño americano

Cagallunes dice: La reperessió sexual potència el fetitxisme. - “Me resulta curioso que ocurra precisamente en un país donde el puritanismo, el conservadurismo y determinados discursos políticos vuelven a ganar fuerza. Es una contradicción que no deja de llamarme la atención.”

📌 Las páginas matutinas: Si solo valoras el resultado es normal que no valores el proceso creativo

Un café con Maite ☕ dice: 💛 - “El proceso no es el mismo. El ritmo de la experiencia al vivirlo no es el mismo. Y eso nos afecta. Y creo que lo que no está hecho por IA transmite algo más. Ese soplo de vida al hacerlo tú se impregna en toda la obra. Como estos artículos que escribo…”

📌 Rais Busom: Hay un algoritmo que predice best sellers. Y casi nunca acierta contigo. Una máquina distingue un superventas de un fracaso el 80% de las veces. Te cuento qué mira exactamente, y por qué eso debería cambiar cómo escribes tu próxima novela.

Slightly Rabid Tales dice: La pregunta que me hago ahora: ¿Quiero una novela más e idéntica a las otras? ¿Hasta dónde llegamos por vender? Qué raro se siente hacer una formula de lo que vende y hacer que la escritura sea eso.

📌 Francisco Lequerica: Pánico en los cocteles

“No asusta tanto un viejito que piense que aquí se lee y se le cree a Marx, como lo que su voto podría llegar a autorizar, sumado al de muchos millones francamente decepcionantes aunque genuinamente inofensivos.”

📌 Franco Mar: De cuando a Nietzsche le gustaba el arte. El origen de la tragedia: la lucha entre lo apolíneo y lo dionisíaco.

“fue primero el instinto apolíneo de Homero el que permitió a los griegos soportar la dura vida de la Hélade creando a los dioses olímpicos. Estos, a imagen y semejanza de los hombres, no eran más que una exaltación de los mismos, un espejo en el cual se reflejaba la vida de los hombres pero con infinita belleza y justicia. Sin embargo, en las profundidades, análogamente al encierro de los titanes en el tártaro, se encontraba lo insoportable, doloroso y absurdo de la existencia.”

📌 Omar Flores: ¿Recuerdas cuando internet era raro?. Antes entrabas a internet y te dejabas sorprender. Ahora todo tiene un precio o un embudo de ventas.

Naza dice: Ay, esto. Uno solo quiere divertirse en internet pero siempre aparece la angustia del influencer (Bloom se revuelva en su sarcófago). - “Incluso cuando no te están vendiendo algo directamente, muchas veces te están vendiendo la idea de que tú también deberías convertir tus intereses en una fuente de ingresos. Ahí empezó a descarrilarse una parte de internet.”

📌 Sístole: Endo-drogadicción digital. El secuestro de la infraestructura del deseo en redes sociales

“El capitalismo de plataformas no inventó el deseo ni la necesidad de validación o pertenencia. Lo que hizo fue expropiar la infraestructura biológica, psíquica y ontológica para privatizar respuestas químicas con fines de acumulación. Es otra variante del esclavismo.”

📌 Jesús Abío García: El teléfono te está robando tu vida (y probablemente no te has dado cuenta). Descubre las desventajas del uso excesivo del teléfono móvil y cómo reducir tu tiempo de uso a través de diferentes métodos.

Jesús Abío García dice: El uso del teléfono nos hace perder cientos de horas al año, en este artículo puedes descubrir más sobre las desventajas y cómo reducir el uso del teléfono. - “si mantenemos este uso durante un año entero, habremos pasado 1831 horas delante de una pantalla.”

📌 Edgar Otero: Hastiado de la IA. Los patrones oscuros que las redes sociales implementaron a lo largo de más una década se han instalado en la IA en menos de 5 años

Alberto Monche Maristany dice: Buen artículo. Mi caso es el inverso al que usted teme. Hace quince años que perdí la concentración para leer un libro entero, o para seguir una película sin perder el hilo. La IA no me aplanó ningún criterio, porque ese criterio ya lo tenía formado por décadas de derecho y filosofía. Lo que hizo fue devolverme el canal para sacarlo. Sospecho que el peligro no está en la herramienta sino en a quién se la damos. A alguien con criterio ya hecho, lo libera. A un adolescente sin criterio todavía, se lo impide antes de que se forme.

📌 Andreína Fernández: ¿Dónde empieza una microficción?. Segunda reflexión nacida de las respuestas de otros escritores, esta vez sobre cómo encontrar la primera frase

Alexandra Millán dice: Andreína Fernández nos da unos consejos y nos propone un ejercicio muy útil para quien quiera iniciarse en el hermoso arte de los microrrelatos. No os perdáis este artículo.

📌 Sanja: Sin ti, no hubiera sido lo mismo. De abuelos a nietos: cerrando el círculo de la tierra

Jan K dice: Una historia muy emotiva e inspiradora.

📌 Miquel Pellicer 💡: Diez claves para entender la visibilidad de las empresas del IBEX 35 en la IA. Un estudio de TEAM LEWIS muestra qué empresas entienden mejor ChatGPT, Gemini y Perplexity y qué revela esa visibilidad sobre el futuro de la comunicación corporativa.

David Roberto dice: “El AI Score no evalúa la reputación corporativa en el sentido tradicional (confianza, percepción o valoración entre los distintos grupos de interés). Lo que analiza es cómo los grandes modelos de IA representan una empresa cuando un usuario les pregunta por ella. La reputación es solo una de las dimensiones de ese análisis. En concreto, el AI Score se compone de: Visibilidad (40%): si la empresa aparece y con qué frecuencia. Reputación (30%): el tono y la valoración que hacen los modelos. Fuentes (20%): la calidad y autoridad de las fuentes utilizadas. Consistencia (10%): si las distintas IA ofrecen respuestas similares.”

📌 Karmen Solagana 🖤: Mujeres con lo puesto. Están allí, y casi ninguna vive entera.

Karmen Solagana dice: Solo necesitaba sentir que seguía allí. Que todavía era ella. Ella sola. Las Desinvisibles - “Abrió el grifo de la ducha hasta que el agua salió ardiendo. Se desnudó deprisa, sin detenerse demasiado en su cuerpo, y se metió debajo.”

2.2 Se vienen novedades

Una nueva iniciativa, muy pronto…Mientras, te recordamos que, si tienes un boletín con menos de 700 suscriptores, y quieres participar en una iniciativa para que consigas nuevas audiencias, las preguntas más populares han sido los siguientes (que puedes contestar en la zona de comentarios de sus respectivos posts):

2. A FONDO

Opinemos lo que opinemos, no podemos ignorar que la IA ha llegado para quedarse. Aunque Gemini también está mejorando y ganando adeptos, la solución que más crece y en camino de ser la ganadora de esta carrera es Claude. Una de las guías más completas y populares publicadas en Substack en español es la de Germán, que ha sido tan amable de permitir su reproducción por el Diario de Substack.

Absolutamente todo lo que necesitas saber sobre Claude (Parte II)

Por: Germán Martínez, de Aprendiendo IA.

Sigamos hablando de Claude

Esta es la segunda parte de mi guía extremadamente detallada de Claude. Si llegaste a este post es porque ya leíste la Parte I (o tal vez eres de los que empieza las películas por la mitad, no te juzgo).

Si recién te sumas, te cuento que en la primera parte conocimos a Claude, el asistente de IA de Anthropic. Vimos la interfaz, los modelos, los planes, los límites de uso y cómo hacer que Claude te conozca (para que deje de darte respuestas genéricas).

En esta segunda parte te voy a contar algunas de las cosas que lo hacen mi asistente favorito… ¿Seguimos?

Proyectos

Un proyecto es un lugar donde puedes tener chats enfocados, y todos estos chats comparten las mismas instrucciones, sus propios documentos y memoria. Para crear uno tienes que ir a projects en la barra de la izquierda y luego de darle un nombre. Tendrás que hacer dos cosas.

Lo primero será darle las instrucciones del proyecto, es decir cómo quieres que Claude trabaje cuando hables con él (en chats dentro de ese proyecto específico).

Lo otro que tienes que hacer es crear su base de conocimiento, que es una forma fancy de decir que puedes cargar documentos al proyecto y Claude los tendrá a la mano para responder.

Claude tiene proyectos

Para que tengas una idea de lo chévere que son los proyectos imagina que eres un experto en macroeconomía al que le encanta preparar ceviche. Si usaras tu asistente para todo su memoria podría confundirse un poco, ¿no crees? Ahí es donde entran los proyectos.

Podrías tener un proyecto con todos tus conocimientos de macroeconomía ¿? y otro donde subes varios libros de cocina y te dedicas a crear nuevas recetas de ceviche. Por cierto el mejor ceviche es el de pulpo, y en un reñido segundo lugar está el de mero.

¿Te acuerdas que cuando vimos la interfaz del chat había un menú “+” Pues ahí hay una opción “Add to project” con la cual puedes mover cualquier chat a un proyecto y tener todo organizado 🙂.

Además cada proyecto tiene su propia memoria, separada de la memoria general, así que lo que Claude aprende de ti en un proyecto se queda en el proyecto (nadie quiere referencias al ceviche de pulpo en sus chats de macroeconomía, ¿o si?)

Y si te gustaron los proyectos, espera a conocer los…

Skills

Esta es una de las funciones más potentes que tiene Claude, pero también de las más escondidas y mucha gente no sabe que existe. Pues te cuento que un skill es una forma de enseñarle a Claude a hacer cosas que no sabía, de manera permanente.

Si viste The Matrix, seguramente te acuerdes de la escena en que el protagonista sabe kung fu pero no sabe cómo lo aprendió. Bueno, más o menos así me imagino que funciona :P (si no la viste, shame on you!).

Déjame empezar contándote que Claude ya viene con algunas skills pre instaladas que se activan de forma automática.

Por ejemplo, si le pides que cree una presentación en Power Point, un archivo de Excel, un Word con formato bonito, un PDF, etc etc, pues Claude lo hace y te lo da listo para descargar. Para hacer esto el asistente de Anthropic se da cuenta, digamos, que necesita crear un Excel y activa su skill de creación de Excel. Pasa exactamente lo mismo con los otros archivos.

Pero hay más, los skills no son sólo para crear archivos, también son muy útiles para que Claude actúe de cierta manera o siga determinados procedimientos. Es decir, que podrías crear un skill para que Claude sepa como es tu proceso de análisis, para que siempre use el mismo formato cuando te dé una receta de ceviche o lo que se te ocurra. El cielo es el límite.

Para crear un skill tienes que crear un archivo llamado Skill.md que tiene las instrucciones en un formato específico usando YAML y bla, bla, bla… pero la realidad es que no es necesario porque Claude puede hacerlo por ti!

Simplemente tienes que decirle a Claude que quieres crear un skill y, luego de una bonita conversación, tu nuevo asistente favorito tendrá ese skill listo para usar cuando lo necesites. Por ejemplo, uno de los skills que he hecho le permite a Claude crear documentos con los colores y tipografías de mi boletín aprendiendoIA. Antes de tener este skill los documentos que creaba Claude estaban muy bien formateados, pero no tenían mi diseño. Ahora simplemente, cada vez que le pido un documento usa ese formato.

Puedes ver y editar tus skills en Customize → Skills en la barra lateral. Y como si los skills fueran poco, te presento los…

Artefactos

¿Y si te dijera que Claude no solo puede crear documentos, sino presentártelos en el mismo chat? ¿Y si encima de eso te contara que no son sólo documentos sino que puede ser páginas web, gráficos interactivos, diagramas y hasta aplicaciones web funcionales?

Pues sí, eso es justamente lo que te estoy diciendo, y permíteme agregar que no sólo te permite crear esas cosas sino también publicarlas! Se llaman artefactos y son una maravilla.

Para crear un artefacto primero tienes que activarlos en Settings → Capabilities → Visuals; hazlo de una vez porque nos vamos a sumergir en el hermoso mundo de los artefactos de Claude ;)

Los artefactos de Claude

Si ya activaste la función ahora podemos empezar a crear nuestro primer artefacto… es verdad que podría empezar diciéndote que hagamos un gráfico interactivo de indicadores macroeconómicos… pero la verdad es que no es mi estilo. Mejor hagamos una caja de ritmos!

Todo lo que tienes que hacer es decirle a Claude que quieres hacer un artefacto y describir lo que quieres hacer, en mi caso sólo le dije:

“Quiero crear un artefacto, hagamos una caja de ritmos.”

Con eso, luego de un par de minutos de pensamiento y un par de ajustes llegamos a esto:

Mi caja de ritmos made with Claude

Y no es sólo para mi, Claude me permite hacer público el artefacto para todos lo podamos disfrutar. Así que dale una probada a mi beatbox hecha con Claude 😉. Encima de eso puedes hacer un “remix” de mi aplicación usando Claude para crear tu propia versión.

Pero hay otro tipo de artefacto que puedes crear, y este es aún más potente. Su apodo es Claudeception (como la película Inception… que espero hayas visto… sino… shame on you!).

Estos artefactos son especiales porque son aplicaciones que usan inteligencia artificial por dentro, es decir que se conectan con Claude para funcionar y hacer su trabajo en tiempo real. Ahora sabes por qué le decimos Claudeception (usa Claude dentro de Claude).

Podrías usarlo para crear un profesor de idiomas a tu estilo, o un chatbot especializado en el tema que quieras (¿alguien dijo ceviche?). Todo sin escribir una línea de código. Pero para qué dar ejemplo si podemos hacer uno.

¿Te parece si hacemos un creador de crucigramas? Le das un tema a la IA y te da un crucigrama para jugar.

Puedes decirle algo como:

“Quiero hacer un artefacto de Claude que use IA para crear un crucigrama. El usuario le da el tema y la IA lo crea”

Te recomiendo que para esto uses el modelo Opus. Claude se pondrá a pensar por algunos minutos, tal vez te haga un par de preguntas y antes que te des cuenta estarás tratando de resolver el crucigrama creado con IA. Pruébalo tú mismo aquí.

Por supuesto, para usarlo necesitas tener una cuenta de Claude. No te preocupes que cuando creas y compartes uno de estos artefactos, la gente que lo usa no va a consumir tu cuota de uso de Claude. Por eso es que se necesita una cuenta para ver este tipo de artefactos. Me imagino que si has llegado hasta aquí ya la tienes, sólo ten en cuenta que usar este tipo de artefactos con IA cuenta contra el límite de tu plan, así que no exageres :P

Otra cosa interesante que tienen todos los artefactos es algo llamado persistent storage, que significa que puedes usar un artefacto, cerrar el navegador y lo que hiciste en ese artefacto queda guardado.

Una última cosa sobre artefactos, Anthropic mantiene un catálogo muy bonito, dale una mirada.

Cuando Claude sale de la ventana de chat

Hasta ahora hemos visto muchas de las cosas que puede hacer nuestro nuevo asistente favorito dentro de un chat. Pero no hay forma que nuestros asistentes de IA se queden en un chat, ¿no crees? Es la premisa básica de cualquier película de ciencia ficción apocalíptica, y Claude no se puede quedar atrás.

En esta sección quiero hablarte de tres cosas: cómo Claude se conecta con otras aplicaciones, cómo tiene extensiones que funcionan dentro de otros programas como Chrome, Excel o Power Point, y finalmente sobre algo llamado Cowork; que le permite a Claude controlar tu computadora… Chaaaaaaan!

Empecemos con los conectores: estos le permiten a Claude interactuar con aplicaciones externas como Gmail, Google Drive, Miro, Canva, Notion, Slack y otro par de cientos de aplicaciones. Para conectar tus aplicaciones preferidas tienes que ir a Customize → Connectors en la barra lateral.

Ahí buscas la aplicación con la que quieras conectarte, le das acceso y listo. Ahora Claude puede interactuar con esa app. Tampoco te preocupes por Claude haciendo desastres en tus aplicaciones, antes de realizar una acción te explica lo que va a hacer y te pide permiso, aunque si quieres puedes configurar para que las herramientas en que confíes trabajen sin necesidad de confirmación de tu parte.

Ahora vamos a las extensiones que tiene Claude: ahora mismo Anthropic tiene una extensión oficial para Chrome, que lo convierte en un agente. Tú le dices qué hacer y Claude lo hace, en Chrome.

Por ejemplo, entré aprendiendoIA y le pedí que abra el post Curso Acelerado en IA, que por cierto es uno de los mejores posts que he escrito (deberías darle una mirada). Claude hizo el plan y me pidió confirmar.

Claude navegando en aprendiendoIA

Luego abrió el post que le había pedido. Por supuesto eso es sólo un ejemplo, imagina tener abierto Amazon y pedirle que cree una lista de compras. Para serte honesto yo no lo uso. Uso Safari y no Chrome (como todo usuario de Mac que se respete).

Aparte de Chrome, también hay extensiones oficiales para Excel, Powerpoint y Slack. Básicamente pone una ventana de Claude a tu lado mientras usas esos programas y te permite que la IA te ayude en tu trabajo. Alguna vez estaba peleando con un modelo de Excel y terminé pidiéndole a Claude que lo haga. La verdad es que hizo un gran trabajo, en cinco minutos tenía lista una hoja de excel que probablemente me hubiese tomado un par de horas. Vivimos en el futuro.

Ahora hablemos de Cowork: para usarlo necesitas la app de escritorio de Mac o Windows, ahí vas a encontrar la pestaña Cowork.

La aplicación de escritorio de Mac

Con Cowork le puedes dar tareas a Claude y él se pone a trabajar solo. Obviamente, antes de realizarla define un plan, te va contando lo que piensa y lo va ejecutando. Y te va a pedir permiso para tener acceso a las carpetas que necesite.

Por ejemplo, una de las cosas que le pedí fue que me ayude a organizar mi caótica carpeta de Downloads (con miles de descargas). Me ayudó a clasificarlas y eliminar los archivos que no necesitaba. Otras de las cosas que hice fue darle acceso a la carpeta donde tengo los borradores (muy verdes) de un libro que estoy escribiendo sobre IA y pedirle que cree una presentación en Power Point. Lo hizo sin problemas. También puedes programar tareas para que se repitan todos los días, semanalmente o, qué se yo, el tercer sábado de cada mes impar.

¿Por qué Claude se siente diferente?

Llevamos un buen rato hablando de Claude (y espero que también usándolo). Me imagino que ya te habrás dado cuenta que su forma de interactuar con nosotros es diferente al resto de asistentes, no tengo otra forma de describirla que decir que la siento “más humana”.

Esto pasa porque Claude fue entrenado con algo que Anthropic llama Constitutional AI.

Es decir que le dieron una constitución (de esas con principios y valores) y usaron ese documento para enseñarle cómo responder. Básicamente, durante algún punto del entrenamiento de sus modelos, cada vez que generaba una respuesta, la comparaba con esa constitución, y si su respuesta no seguía sus principios y valores la cambiaba y aprendía en el camino.

Así, al final del entrenamiento, la gente de Anthropic se aseguraba que las respuestas de su asistente estén alineadas a ese documento. Esta constitución tiene cuatro prioridades: seguridad, ética, seguir las guías de Anthropic (para temas sensibles) y ser útil, y las aplica en ese orden de prioridad.

Ahora que lo pienso, me hacen recordar a las cuatro directivas de la OCP en la película Robocop: no perder la confianza del público, proteger al inocente, respetar la ley y nunca oponerse a un oficial de la OCP. (Si nunca has visto Robocop… shame on you!)

Y aquí empieza la controversia. Anthropic dice que Claude es una “entidad genuinamente nueva” y dejan abierta la pregunta sobre si una IA podría tener algún tipo de conciencia. No están diciendo que Claude sea consciente, pero tampoco dicen que sea sólo un pedazo de software.

Hay algunas críticas a esta constitución que creo que vale la pena mencionar:

Se trata de un documento corporativo que Anthropic puede cambiar en cualquier momento, afectando como se comportan sus asistentes.

Llamarlo “constitución” le da un aire de legalidad/legitimidad que no tiene

Sobre la conciencia, se suele decir que la constitución le da a Claude muchas cualidades humanas (antropomorfismo) y que eso podría ser peligroso para los usuarios, especialmente si tienen inestabilidad emocional, porque podrían terminar teniendo lazos emocionales con una máquina.

Yo no soy un experto en entrenamiento de modelos de lenguaje, pero lo que sí puedo decirte es que el resultado de ese entrenamiento es, de lejos, el mejor asistente que he usado.

Dato curioso

¿Sabes por qué Claude se llama Claude?

Yo siempre pensé que era en honor al gran Jean-Claude Van Damme, pero resulta que estaba equivocado. Realmente es en honor a Claude Shannon, un matemático considerado el padre de la teoría de la información. Bueno, ambos han hecho grandes contribuciones a la humanidad. Shannon con sus publicaciones que sentaron las bases de la teoría de computación moderna, y Van Damme con películas como Kickboxer, porque… has visto kickboxer… ¿no? shame on you!

¿Claude o Jean-Claude?

Lo que hace ChatGPT y no puede hacer Claude

Todos los asistentes de IA son diferentes, y por más que Claude sea mi favorito, tengo que decir que el de OpenAI también tiene lo suyo. De hecho estoy suscrito a ambos.

Aquí las principales diferencias:

Claude no genera imágenes, ChatGPT puede hacer imágenes y videos.

El modo de voz de ChatGPT es muy superior al de Claude, por si te gusta salir a caminar mientras conversas con tu asistente.

Con ChatGPT puedes crear GPTs personalizados, que son como mini asistentes especializados que puedes crear y compartir. De alguna manera Claude lo compensa con sus skills y proyectos.

Si quieres mi consejo, usa ambos. Si sólo puedes elegir uno, quédate con Claude, a menos que el tema de la imágenes, video y voz sean un deal breaker para ti.

Y si te da cosa cambiarte de ChatGPT (cualquier otro asistente) a Claude porque ya te conocen y saben como responderte, déjame contarte que Anthropic acaba de sacar una herramienta de importación que le permite pasar todas las memorias y datos que tienes actualmente en tu asistente hacia Claude (y toma menos de un minuto). La encuentras en Settings → Capabilities → Memory (Import memory from other AI providers). Ya no tienes excusa.

Claude Code

Una cosa más. Si eres programador, o conoces a alguno, te cuento que Claude tiene el mejor asistente de programación. Básicamente le describes a Claude lo que quieres y él lo construye (lo sé, no es taaaaaan simple, pero creo que entiendes la idea).

Te lo menciono porque es una de las funciones más usadas por equipos de desarrollo y además esta guía no estaría completa sin hablar de Claude Code. Eso sí, tienes que saber que puede consumir una cantidad absurda de tu cuota de uso. Mira lo que me dijo un buen amigo hace un par de horas:

Por cierto, Claude lanzó 4 workers en paralelo y gastó todo en 5 min jajaja

El límite de 5 horas, en 5 min

– Anónimo

Así que ten cuidado cuando lo uses 😉. Además, se ha publicado que puede borrar archivos. Es algo a tomar en cuenta.

Cuando instalas la aplicación de escritorio, aparte del chat que todos conocemos, aparecen dos nuevos modos de interactuar con Claude: Cowork y Code.

En esos modos les puedes dar acceso a una carpeta en tu computadora, esto incluye todos los archivos que están adentro, así como cualquier sub carpeta.

Ahi Claude va a poder crear, editar y hasta eliminar archivos o carpetas. De hecho en Cowork, por defecto te pregunta antes de hacer alguna operación destructiva, aunque han habido casos de pérdida de información creo que esto ya no sucede.

De hecho en algún momento cuando estaba usando Cowork para ordenar mi carpeta de Downloads Claude me preguntó antes de borrar una carpeta porque pensaba que estaba duplicada. Resulta que tenía las fotos de bebés de mis hijos. Entonces, si le hubiera dado OK sin leer lo que la IA me preguntaba probablemente las hubiera borrado.

Con Code es una cosa diferente, ahi si le podemos dar a la IA mucha más independencia y, aunque suele preguntar, tiene control absoluto sobre nuestros archivos (los de la carpeta a la que le dimos acceso).

Lección #1: es buena idea tener backups (se los puedes pedir incluso al mismo Claude).

Lección #2: nunca está de más leer lo que te dice la IA antes de aceptar su plan.

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