En esta edición:

🎠El nuevo sonido

📵 ¿Cuándo dejamos de ser niños?

📚Cómo cambié el microscopio por un micrófono y encontré MI PROPÓSITO

📑🍃5 razones para NO hacerse una newsletter diaria

⚙🔗 ccTLD y Subdominios

🔗La Curva de Aprendizaje del Autor Independiente. Y ¿qué pasaría si las editoriales tuvieran substacks?

🖥️ Su Newsletter es un Imán de Clientes para su Negocio

💰El ejercicio mental que Warren Buffett robó de Benjamin Franklin

🛒K177. Raul Gil. Negocios honestos

🗣️ 1.000 Amigos Verdaderos

🗺️Tienes 20000 días como adulto: 7 claves para que no pasen en vano

💀 Cómo el síndrome del impostor casi mata mis sueños

🤖Una antropología del vacío

🎎 Creyentes

🎏Los peligros de no salir de la cama

🏛 LA GRAN HISTORIA

El Substack de Dante/

Dante indaga en la aparente imposibilidad de que surjan nuevos macrogéneros musicales en el siglo XXI:

Hace mucho que no nace un género. Uno de verdad, de los grandes. No esas mil y un etiquetas, en general compuestas de prefijos (postpunk, neosoul, hyperpop). Tampoco algunas de esas categorías de rango medio, como el punk está dentro del rock o el country dentro del folk; de hecho, el apogeo del trap en los últimos cinco años fue un evento de grandes magnitudes dentro del terreno del hip hop. Pero lo que no ha nacido es un género, un macro-género si prefieren, un nuevo nombre en mayúsculas. De esos de los que existen menos de una decena y contienen todo lo demás: pop, rock, rap, electrónica, jazz, r&b, folk, un par más y dejá de contar. Es difícil determinar las fechas de parto precisas, pero los más recientes, en torno al fin de los 70, son probablemente el rap y la electrónica. Desde entonces, ¿qué?

Además:

Las reflexiones que voy a volcar acá se enmarcan en los debates sobre el fin del arte, la clausura de la imaginación estética (y, en paralelo, política), el agotamiento de la invención cultural. Pese a todos los argumentos, muchos de ellos convincentes, que se han elevado contra estas nociones, creo que la ausencia de nuevos géneros es una marca bastante objetiva de un cambio crucial en la esfera cultural en los últimos treinta años. El siglo XX vio nacer muchos géneros que no sólo eran novedades absolutas sino que también aparecían como tales. El siglo XXI, no.

💌 TRUCOS, PERSPECTIVAS Y NOTICIAS SOBRE SUBSTACK

🎪 10 Razones por las que Dan Koe y Justin Welsh han elegido Substack

Dan Koe y Justin Welsh acaban de lanzar sus boletines en Substacks. Ha sido toda una noticia. Ambos tienen ya millones de seguidores y negocios digitales de más de 5 millones de dólares al año. Justin tiene varios cursos en Kajabi, y el Creator MBA sigue siendo un modelo. Su “The Saturday Solopreneur” también es muy famoso.

Tim Denning, que tiene 142.000 suscriptores y se “gana muy bien la vida” con su newsletter en Substack, explica (en inglés) que la razón oculta por la que ambos apostaron por Substack es esta lista de hechos (que reproduzco, con algún comentario intercalado en paréntesis):

1. El crecimiento del newsletter es lo único que importa

Tanto Dan como Justin sólo venden a sus listas de correo electrónico. Así que si pueden hacer crecer su lista de correo electrónico de forma gratuita, entonces imprimirán dinero.

Acudieron a Substack para conseguir un mayor crecimiento (sin comprar anuncios; en realidad, no lo necesitaban).

2. El volante de Substack es poderoso

- SubstackNotes te permite hacer crecer tu audiencia y conseguir suscriptores de correo electrónico en lugar de seguidores (entonces, no entiendo porqué muchos de los boletines con más suscriptores en español apenas utilizan Notas)

- Las Recomendaciones de Substack te permiten hacer crecer tu lista en paquetes con amigos/socios

- Substack es una plataforma de redes sociales y newsletter

- Tu contenido se envía por correo electrónico y también vive en tu sitio web Substack (como Ghost y otros)

Todo esto te proporciona 10 veces más suscriptores que Kit, Beehiiv, Mailchimp, Ghost, etc. (En realidad, Tim está diciendo que Substack es la única que tiene una red social incorporada, Notas).

3. El crecimiento de Substack ha alcanzado la velocidad de escape

Dan y Justin son inteligentes. No se suben a cada nueva tendencia ni persiguen objetos brillantes.

- Substack ha madurado. El crecimiento de sus usuarios ha sido exponencial.

- El contenido de Substack parece de primera calidad. Los blogs del sitio web parecen viejos y cutres. (Esto ya lo ha dicho Tim en otros lugares; lo discutí con él, señalando que un blog es propio, y Substack es “tierra rentada”)..

4. El algoritmo Substack está muy infravalorado.

Sin juegos. Ni pods, ni clickbait.

Sólo grandes contenidos basados en la gente que sigues, a la que te suscribes y con la que interactúas, relacionados con temas que te importan una m*erda. (Bueno, esto es muy discutible).

5. Substack tiene todo tipo de contenidos:

- Podcasts

- Clon de Youtube

- Clon de TikTok

- Mensajes de texto cortos

- Newsletters

- Vídeo en directo

E incluso puedes crear una comunidad de pago.

Esto significa que la plataforma no está sesgada a un formato como otras. (No todo el mundo lo ve así).

Así que puedes hacer el contenido que te resulte más fácil. (En esto estoy de acuerdo, pero Youtube tiene ventajas en vídeo que Substack no tiene, por ejemplo: Ser navaja suiza tiene sus defectos, después de todo).

6. La gente inteligente está ahí

Tanto Dan como Justin han creado marcas conectadas con personas de alto coeficiente intelectual. (También es el caso de los blogs)

La gente inteligente acude a Substack porque tiene profundidad. Es donde se producen conversaciones matizadas.

(No son enfrentamientos a gritos entre rojos y azules).

7. Substack promueve la libertad de expresión

Dan y Justin han tenido problemas con la censura y las prohibiciones a lo largo de los años (como se verá más abajo, Justin lo niega)

Substack no:

- “Banea en la sombra”

- Tiene editores con mucho ego (como Medium)

- Tiene directrices de moderación estrictas

- Censura

Y en el momento en que no estés contento, puedes exportar tu lista de correo y largarte. (Pero no puedes llevarte tus comentarios, ni tus Notas, ni tus seguidores).

8. Substack es antipolítico

Cuando decides publicar en X o Bluesky a menudo es una declaración política.

Dan y Justin odian la política.

Y Substack nunca ha impulsado una agenda política ni ha dado protagonismo a la política. (Parece que Tim no se ha percatado que los anuncios físicos de Substack se han centrado en Whasington para algo)

Substack es un refugio para la gente que odia la política. (Esto debe ser un chiste; las Notas y los artículos de más éxito son de política, de Venezuela a Estados Unidos).

9.Substack es el sueño de los ensayistas

Ninguna otra plataforma se centra tanto en los ensayos como Substack. Para los creadores que prefieren escribir, como Justin/Dan

... esto es ideal.

(También discutible; yo diría que, de las plataformas donde se pueden escribir ensayos, la de más éxito es la de Substack).

10. Los incentivos de Substack se basan en que tú ganes dinero, no la plataforma.

Cuando ganas dinero, ellos se llevan el 10% de las ganancias. Ninguna otra plataforma hace esto. (Si Tim excluye a todas las que tienen un componente de ecommerce, supongo, como Gumroad y Payhip: esta última permite blogs, suscripciones, etc, por un 5%)

“Y cuando añades dinero a la mezcla obtienes 10 veces mejor calidad de creadores, plataforma, contenido …”

Tim también dice que estas razones son las mismas por las que deberíamos todos nosotros apostar por Substack. Para mí, es como decir que un joven que empieza a entrenar pueda tener las mismas razones que una estrella de la NBA o de La Liga.

Justin Welsh le contesta con “algunas notas que pueden aportar un poco más de contexto:”

Re: vender a mi newsletter. Eso es cierto. Ofreceré una afiliación privada. Por ahora, no tengo planes de vender nada más. He perdido el interés por los cursos. Re: el algoritmo: También es cierto. He visto lo poderoso que puede llegar a ser. Pero también es inteligente, divertido y creativo. Re: la gente inteligente anda por ahí: Otra vez cierto. Probablemente la razón nº 1 por la que me uní. Odio las guerras culturales, el extremismo político y la ira. La censura: En realidad nunca me han censurado. Soy bastante poco censurable, dado que casi nunca hablo de nada divisivo. Eso no influyó.

De las respuestas a Tim, la que más me ha llamado la atención, y es más popular, es la de un lector (ni tan siquiera tiene un boletín), Cole Bertils, que señala:

Básicamente, Substack es el búnker subterráneo de los creadores que esquivan las minas algorítmicas, los campos de minas políticos y los editores de Medium. Dan y Justin no pivotaron, escaparon. Y ahora están construyendo imperios con ensayos mientras todos los demás persiguen Reels como mapaches apresurados por el azúcar. Ponte al día o te atrapará la ola beige.

🖥️ No todo lo que brilla es oro

Estoy de acuerdo con Tim (pero de forma mucho más moderada) que Substacks es una plataforma fantástica por muchas razones. Yo mismo la utilizo, la recomiendo, y conozco a mucha gente que confía en ella.

Pero, a diferencia de Tim, hablemos de las cosas que Substack no pone en su lustroso material promocional.

Sobre las cosas de comer

Algunas perspectivas:

Tus opciones para ganar dinero son bastante limitadas, si no sabes cómo aprovechar las fuentes de ingresos externas.

¿Saber cuánto cobrar? No es fácil. Demasiado alto y nadie se suscribe. Demasiado bajo y trabajas por una miseria.

Y sí, la fatiga de suscripción existe. Tus lectores potenciales ya se están ahogando en suscripciones.

Claro que a algunos les toca el gordo.

Pero por cada millonario de Substack, hay decenas de miles de escritores que apenas pueden permitirse su café diario.

Si pensabas que podías limitarte a escribir posts brillantes y ver cómo llegaban los suscriptores, te vas a llevar una sorpresa.

Escribir no es realmente escribir. Tristemente.

Substack no hará el trabajo pesado cuando se trate de conseguir que tu trabajo sea visto. Lo hace mejor que otros, pero tú tienes que poner de tu parte.

Tendrás que esforzarte para promocionar tu newsletter. Todos. El. Tiempo.

No existe un algoritmo (realmente) mágico que haga que tu contenido llegue a nuevos lectores.

Prepárate para pasar casi tanto tiempo haciendo marketing como escribiendo.

A medida que Substack crece en popularidad, se hace más difícil destacar entre la multitud.

Substack ha añadido algunas funciones para facilitar el descubrimiento, pero seamos realistas: vas a tener que hacer tú mismo la mayor parte del trabajo.

Sigue leyendo sobre este artículo, incluido las limitaciones de diseño que te harán tirarte de los pelos:

📰 Los Artículos en Substack

A FONDO

Sapientia /

Dándole vueltas al coco una noche de insomnio de la semana pasada, un pensamiento se afincó en esa zona de mi cabeza de la que no puedo quitarme las ideas. Esa esquina escarpada de la que, por mucho que rasque, no tengo la capacidad de desenganchar lo que tiene a bien apalancarse entre sus recovecos. ¿Cuándo dejé de ser un niño?, o algo similar, era el artefacto extraño que decidió quedarse a no dormir conmigo aquella madrugada.

La Newsletter de Oriol /

Buenos días, Hace 16 años viví la peor depresión de mi vida. Seattle, diciembre de 2009. Llevaba dos años de postdoctorado en el revolucionario campo de la biología de sistemas. Una disciplina que mezclaba la biología molecular con las matemáticas para descifrar los entresijos de la vida. Rutas de señalización molecular, análisis de microfluidos, screenings proteómicos masivos, bucles de de retroalimentación, regulación epigenética...

Miradero/

Si haces la cuenta, eso significa que he mandado un correo diario durante todo ese tiempo; llueva, nieve o truene. Y a tronado unas cuantas veces en estos diez meses.

Pero nunca he escrito un correo del tipo «5 cosas que NUNCA…», «10 maneras INCREÍBLES para…».

Lo cual demuestra lo malo que soy en lo mío, porque, por algún motivo que ni tú ni yo entendemos, ese tipo de títulos son los que más atraen a nuestro cerebro de mono pajillero dopaminoso.

🚀FUTURO

Audiencias /

En este memo: ¿Se clasifican más ccTLD en EE.UU.? ¿Qué más podemos aprender de los datos sobre la estructura de las URL? El TLD importa un poco. Los slugs de URL importan un poco. Los subdominios importan mucho.

Humanidades /

Si te sientes como si acabaras de entrar en una reunión que empezó hace media hora, permíteme que te presente. A mi izquierda está Finanzas, (necesitan que se gestionen sus expectativas). A su lado está Crecimiento (siempre lleno de Grandes Ideas). A su lado está RRHH (babeando en un rincón, ¿cuándo entenderán que el autocuidado es un estorbo?) y de su mano está Sostenibilidad, (que entiende que sin autocuidado toda la empresa se va a la mierda). Publicidad está a mi derecha (por favor, deja ese espejo un segundo), y a su lado, Tecnología (agotada por la incompetencia de todos). Ocupando al menos tres sillas y un sofá, el departamento Creativo (que se consideran con razón el alma del asunto, pero creen inútilmente que todo es culpa de los demás).

💰 DINERO (FINANZAS, NEGOCIOS, ECONOMÍA)

Dineros /

En este artículo: 🥁 Tienes más de 26.000 seguidores en LinkedIn. ¿Cómo contribuye al crecimiento de tu boletín? ¿Cuáles son tus estrategias más eficaces para convertir a tus seguidores de LinkedIn en suscriptores del boletín? En cuanto a los esfuerzos de crecimiento, ¿qué harías de forma diferente si tuvieras la oportunidad de volver a empezar?

Café y Negocios/

Imagina esto: Warren Buffett te dice que puedes elegir a un compañero de clase y quedarte con el 10% de sus ingresos… de por vida.

¿A quién elegirías? Ese fue el desafío que planteó a un grupo de estudiantes. Y no lo hizo como juego. Lo hizo para enseñar una de las lecciones más poderosas (y subestimadas) sobre el éxito.

Spoiler: casi nadie elige al más listo de la clase. ¿Por qué? Porque el verdadero valor de una persona —y de un emprendedor— no está en su currículum, sino en sus hábitos de carácter.

Kapital/

Solo sobreviven los negocios honestos. No lo compliques, no busques complejas estratagemas, no te comas la cabeza. Obsesiónate en el producto y los clientes llegarán luego. Si hay alguna función en esto del marketing es la de reforzar un producto bueno, el marketing nunca construye una idea, solo te la recuerda. Raul Gil trabaja desde hace muchos años en Prysmian, una multinacional en el sector de los cables. Me gusta su lema: Try life without us. Primero un buen producto y luego el resto.

🎁 VARIOS

🗣️1.000 Amigos Verdaderos

Liderar y habilidades interpersonales/

No sé de dónde salió esa cifra. Quizá sea de mi época en YouTube, donde necesitas 1.000 suscriptores (y 4.000 horas de visionado) sólo para empezar a ganar dinero a través de los anuncios. Pero han pasado dos años escribiendo semanalmente en esta plataforma, y mi recuento de suscriptores sigue rondando por debajo de la marca de los 500, menos de la mitad de mi objetivo inconsciente. Sin embargo, nunca me he sentido tan realizada creativamente.

⌛Jardín Mental 🌱💭 /

Si vives en un país desarrollado, enhorabuena.

Según la OMS, la esperanza de vida en España, por ejemplo, es de unos 83 años y es similar en países desarrollados como en el que tú vives, si tienes suerte. Pero si pensamos en media mundial, que serían unos 73 años y restamos los primeros 18 años de adolescencia y niñez, eso nos deja unos 20000 días como adultos.

20000 días.

🧑‍🏫Consejos para que los periodistas te hagan caso

Ekho comunicación /

¿Te has planteado alguna vez por qué tu correo con el asunto “Te va a encantar esto” acaba en el cubo de reciclaje de un periodista más rápido que tú diciendo “estoy preparando algo”?

No es que los periodistas sean crueles (algunos sí, pero esa es otra historia). Es que viven enterrados bajo montañas de emails absurdos, mal dirigidos y peor planteados. Si quieres que te hagan caso, tienes que saber jugar en su liga.

Serena Sentti/

Por años viví una doble vida: de día, profesional impecable. De noche, soñadora paralizada por el miedo. Sí, hablo del síndrome del impostor 👻. Ese miedo a sentir que no eres capaz, que te lleva a tomar decisiones seguras (y aburridas), alejándote de lo que realmente deseas. En mi caso, durante años, escribí guiones para otros mientras mis propias historias se apagaban lentamente en carpetas olvidadas.

Reflexiones de Chus Recio/

Vivimos tiempos en los que incluso nuestras heridas se monetizan. La soledad, esa compañera antigua del alma, ha sido convertida en industria. Robots conversacionales, mascotas artificiales, suscripciones a plataformas de compañía virtual, servicios de alquiler afectivo. El artículo publicado recientemente en El País, “Su soledad es nuestro negocio”, dibuja con precisión esa economía emergente del aislamiento, una industria floreciente que promete alivio a quienes han sido expulsados —o se han ido retirando— del lazo social.

Nadando fuera del agua/

Hace un par de años me hice una promesa silenciosa, en voz baja, como quien no quiere que el universo la escuche demasiado, por si acaso me arrepentía: No volvería. No sé qué evento tan traumático me ocurrió, pero tengo el recuerdo de la lluvia escandalosa —una temporada que siempre coincide con la ola de conciertos en Sudamérica, aunque para Bogotá signifique un desastre meteorológico—. Súmenle entonces el frío que se filtra entre la ropa pretenciosa festivalera, las caminatas enlodadas, la incomodidad de cruzarme con caras que preferiría evitar. Además los costos de: la boleta, el transporte caótico, la comida con precios inflados, el alcohol que quema más el bolsillo que la garganta, las drogas que vuelven todo más intenso. Y siempre está el miedo a los robos, la necesidad de llevar los bolsillos cosidos, como si estuviéramos en una guerra silenciosa contra manos muy astutas.

Las cosas buenas les pasan a los otros

Tengo muchos años de experiencia en la depresión. Ojalá fuera un trabajo. La rompería en LinkedIn. “¿Querés saber cómo soy tan buena siendo una completa desgraciada? Te dejo 10 tips acá abajo. ¡Contame los tuyos! emoji emoji”.

Generalmente me obligo a hacer cosas porque después me siento mejor. Hacer actividades con gente que quiero, salir de casa, despejar la mente; ponerte en movimiento hace bien. No lo digo yo: lo dice la ciencia.

🌍 ACTUALIDAD

Ponte al día rápidamente sobre las historias globales clave que importan.

Tipos de interés, Disney en Cercano Oriente y el cambio de nombre de un Golfo

Antes de viajar a Oriente Medio, Trump tiene la intención de cambiar el nombre del golfo Pérsico por el de «golfo de Arabia». Esta y dos historias más en nuestro resumen de hoy

📌 Tipos de interés sin cambios

La Reserva Federal de EE.UU. mantuvo ayer los tipos de interés en un rango del 4,25% al 4,5% por tercera reunión consecutiva. El banco central no dio indicios de ningún plan para recortar los tipos en los próximos meses, rechazando un llamamiento del presidente Donald Trump para estimular la actividad económica con bajadas de tipos.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló incertidumbre sobre la dirección de la economía estadounidense en medio de la reciente oleada de aranceles (ver rastreador aquí). Powell parecía indeciso sobre si dar prioridad a combatir la obstinada inflación con tipos de interés más altos o recortar los tipos en previsión de una desaceleración económica prevista. Se prevé que la inflación alcance el 3% este año, por encima del objetivo del 2% del Banco, y el PIB estadounidense se contrajo un 0,3% el trimestre pasado (véase el informe anterior).

Los mercados de valores estadounidenses subieron (S&P 500 +0,4%, Dow +0,7%, Nasdaq +0,3%) tras las noticias de ayer y mientras EEUU se preparaba para las muy esperadas conversaciones comerciales con China a finales de esta semana. Las conversaciones serán la primera interacción de alto nivel entre EE.UU. y China desde que Trump asumió el cargo en enero.

📌 Disney Abu Dhabi

Disney anunció ayer que construirá su séptimo parque temático. El complejo de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) será la primera atracción de Disney en Oriente Medio y se construirá en colaboración con el promotor emiratí Miral. Disney no ha dado una fecha de apertura, pero el diseño y la construcción de los complejos anteriores han durado unos siete años.

Aproximadamente un tercio de la población mundial vive a menos de cuatro horas de vuelo de los EAU, y 120 millones de personas vuelan cada año al país o lo atraviesan. El complejo estará situado en la isla de Yas, un destino turístico de 9,7 millas cuadradas que alberga también SeaWorld y Warner Bros. World (se está desarrollando un parque temático de Harry Potter). La isla recibió 38 millones de visitantes el año pasado. Puedes ver un vídeo promocional de la isla protagonizado por Shaquille O'Neal aquí.

El anuncio se produjo poco después de la presentación de los resultados del segundo trimestre de Disney. La unidad de experiencias (que incluye parques, cruceros y productos de consumo) registró un crecimiento interanual de los ingresos del 6% el trimestre pasado. El segmento fue responsable del 37% de los ingresos totales de la empresa en el año fiscal 2024. Las acciones de Disney terminaron la jornada con una subida del 10,8%.

📌 Antes de viajar a Oriente Medio, Trump tiene la intención de cambiar el nombre del golfo Pérsico por el de «golfo de Arabia».

Este último nombre ya lo había usado algunas veces. Pero no parece tan inteligente este movimiento cuando se quiere llegar a un acuerdo con Irán en materia nuclear. Desde luego, no parece un buen principio.

📗 Libro de Historia: Nace la poetisa Phillis Wheatley (1753); Nace el presidente Harry Truman (1884); Nace la leyenda del boxeo Sonny Liston (1932); Alemania se rinde, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial en Europa (1945); Se erradica la viruela (1980).

En colaboración con 1440.

🎙️ PODCASTS Y VÍDEOS EN SUBSTACK

Próximamente …

🩸 FILOSOFANDO

«En lugar de preocuparte por lo que no puedes controlar, desplaza tu energía hacia lo que puedes crear». - Roy T. Bennett, La luz en el corazón

